Guide till AI-innehållsåteranvändning: spara tid och öka räckvidden

Du har redan innehåll. Mer än du tror.

Om du publicerar ett blogginlägg per vecka blir det 52 inlägg per år. Varje inlägg innehåller idéer som kan leva vidare bortom en enda sida. Omvandla varje blogginlägg till fem ytterligare tillgångar, så har du plötsligt mer än 250 innehållsdelar utan att behöva skapa något nytt från grunden.

Den här guiden visar hur du använder AI för att omvandla befintligt innehåll till flera format. Du lär dig praktiska arbetsflöden, ser verkliga exempel och får reda på hur du hanterar hela återanvändningsprocessen i ett arbetsområde istället för att jonglera med tio olika verktyg.

Vad är AI-innehållsåteranvändning?

AI-innehållsåteranvändning innebär att man använder artificiell intelligens för att omvandla befintligt innehåll till flera format för olika plattformar och målgrupper.

AI hjälper till att extrahera viktiga insikter, anpassa ton och struktur samt omformatera innehåll så att det fungerar som en blogg, ett inlägg på sociala medier, ett videoskript, ett nyhetsbrev eller en podcast – utan att behöva börja från scratch.

📌 Exempel: Du har publicerat ett långt blogginlägg där du förklarar en ny produktfunktion. Med AI-innehållsåteranvändning kan den enda resursen bli: LinkedIn-inlägg som belyser den viktigaste insikten

Karusell som sammanfattar viktiga punkter

Nyhetsbrevssektion som meddelar uppdateringen

Kort videoskript för sociala medier

FAQ-utdrag för ditt hjälpcenter

Grundidén är enkel. Du investerar tid i att skapa högkvalitativt innehåll en gång, och använder sedan AI för att anpassa det till alla plattformar där din målgrupp finns.

Fördelar med AI-innehållsåteranvändning

42 % av marknadsförarna upplevde framgång genom att uppdatera och återanvända befintligt innehåll. Genom att återanvända beprövat material kan du publicera snabbare och få ut mer värde av det du redan har skapat. De viktigaste fördelarna med AI-innehållsåteranvändning inkluderar 👇

✅ Sparar tid: AI genererar första utkast på några minuter, vilket minskar behovet av manuell omskrivning och formatering.

✅ Förbättrar räckvidden: Innehållet anpassas till olika plattformar så att målgruppen kan engagera sig i de format de föredrar.

✅ Bibehåller konsekvens: Varumärkets röst och budskap förblir enhetliga över alla kanaler.

✅ Ökar avkastningen: En investering i innehåll ger flera användbara tillgångar.

✅ Håller kalendrarna fulla: En enda kärnresurs stöder kontinuerlig publicering i flera kanaler.

👀 Visste du att? 87 % av marknadsförare använder AI som hjälp vid skapandet av innehåll. Företag som använder AI publicerar 42 % mer innehåll per månad jämfört med de som gör det manuellt.

Vanliga användningsfall för återanvändning av innehåll

AI-innehållsåteranvändning tillämpas vanligtvis på följande innehållstyper:

Originalinnehållstyp Hur team återanvänder det med AI Var det visas Blogginlägg och guider Inlägg på sociala medier, e-postsammanfattningar, videoskript, karuseller LinkedIn, e-post, YouTube, Instagram och X-karuseller Podcasts och videor Transkriptioner, korta klipp, bildtexter, skriftliga sammanfattningar Bloggar, kortfilmer, Reels, TikTok Webbseminarier och evenemang Sammanfattningsartiklar, höjdpunkter, uppföljningsmejl Bloggar, sociala medier, e-post Rapporter och vitböcker Utbildningsinlägg, sammanfattningar, försäljningsvänliga utdrag Bloggar, sociala medier, säljstöd

Varför använda AI för återanvändning av innehåll?

De mest framgångsrika strategierna för innehållsmarknadsföring fokuserar på att förstärka samma centrala insikter i olika kanaler, i format som olika målgrupper föredrar.

Återanvändning gör det möjligt för team att möta målgruppen där de redan befinner sig – utan att fragmentera budskapet eller utbränna teamet.

Traditionellt sett var man tvungen att skriva utdrag för sociala medier från dina blogginlägg manuellt. Eller extrahera viktiga punkter, skriva om dem med plattformens begränsningar i åtanke och upprepa denna process för varje kanal.

AI förändrar detta helt. Du ger några få instruktioner och omvandlar omedelbart en resurs till flera format, var och en anpassad till den plattform den är avsedd för.

Detta är viktigt eftersom du kan ⭐

Nå målgrupper där de redan finns : Omvandla en kärnidé till flera : Omvandla en kärnidé till flera AI-genererade innehållsexempel som fungerar i sociala medier, e-post, videobeskrivningar, nyhetsbrev och mycket mer.

Skalera utan att utbränna ditt team : AI automatiserar det repetitiva arbetet så att skribenter och innehållsmarknadsförare kan fokusera på granskning, sammanhang och kvalitet.

Arbeta snabbare över olika kanaler : Det som tar en människa 30 minuter kan AI utforma på några sekunder. Den hastigheten gör det realistiskt att upprätthålla en stadig närvaro över flera plattformar.

Bevara varumärkets konsistens : När olika personer hanterar olika kanaler kan tonen ofta variera. AI som tränats på varumärkesriktlinjer hjälper till att hålla budskapet konsekvent i alla format.

Få ut mer värde av befintligt innehåll : Det mesta av innehållet används en gång och glöms sedan bort. AI lyfter fram viktiga insikter, citatvärdiga meningar och datapunkter så att starka idéer återanvänds istället för att begravas.

Sänk tröskeln för multikanalmarknadsföring : Små team kan synas på flera sociala medieplattformar utan att behöva utöka personalstyrkan. Genom att återanvända blogginlägg och videoinnehåll kan du upprätthålla din närvaro på olika kanaler med hjälp av en enda grundläggande resurs som omvandlas till olika format.

Lär dig vad som faktiskt fungerar: Verktyg för återanvändning av AI-innehåll kan visa vilka innehållsformat, rubriker och sociala mediekanaler som driver engagemang. Detta hjälper team att förfina sin strategi för återanvändning av innehåll och maximera avkastningen på innehållet över tid.

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-verktyg för personliga uppgifter varje dag, och 55 % använder dem flera gånger om dagen. Hur fungerar AI på jobbet? Med en centraliserad AI som driver alla aspekter av din projektledning, kunskapshantering och samarbete kan du spara upp till 3+ timmar varje vecka, som du annars skulle spendera på att söka efter information, precis som 60,2 % av ClickUp-användarna!

Hur man återanvänder innehåll med AI (steg för steg)

Här är en repeterbar process för att återanvända befintligt innehåll med AI 👇

Steg 1: Granska ditt befintliga innehållsbibliotek

Du behöver inte återanvända allt.

Granska ditt befintliga bibliotek. Leta efter artiklar som har presterat bra. Det kan vara:

Blogginlägg med konstant hög trafik eller starka SEO-rankningar

Nyhetsbrev med höga öppnings- eller klickfrekvenser

Webbseminarier eller videor med starkt engagemang eller lång visningstid

Evergreen-guider, fallstudier eller produktförklaringar

Dessa tillgångar har redan genklang hos din målgrupp, vilket gör dem till de bästa kandidaterna för AI-driven återanvändning.

Samla dessa tillgångar på ett ställe så att AI kan arbeta med fullständig kontext innan du börjar generera nya format.

Hur ClickUp hjälper till

Skapa ett ClickUp Doc för att samla denna granskning på ett ställe. Lista varje resurs, notera varför den presterade bra och markera potentiella återanvändningsmöjligheter. Du kan också lägga till anteckningar om prestationsmått som trafik, engagemang eller konverteringar. Det blir ett arbetsdokument som ditt team kan återkomma till och bygga vidare på när prioriteringarna förändras.

Spela in dina innehållsgranskningar med ClickUp Docs

💡 Proffstips: Samla hela din innehållsgranskning i ett enda ClickUp Doc. Be ClickUp BrainGPT att markera de mest effektiva tillgångarna, sammanfatta varför de presterade bra och föreslå återanvändningsvinklar per kanal.

Steg 2: Kartlägg målformat efter målgruppens beteende

Bestäm var och hur din målgrupp faktiskt konsumerar innehåll.

Återanvändning fungerar bäst när formatet anpassas efter verkliga konsumtionsvanor, inte bara plattformens tillgänglighet.

Ställ frågor som:

Föredrar de kortfattade insikter eller långa förklaringar?

Upptäckter de innehåll via sökningar eller sociala flöden?

Engagerar de sig mer med text, bilder eller video?

Till exempel:

Djupgående bloggar fungerar bra för sökmotororienterade målgrupper.

Karuseller och korta inlägg fungerar bättre för upptäckter i sociala medier.

Videosnuttar passar för snabb konsumtion på mobila enheter

Nyhetsbrev stödjer återkommande engagemang och tankeledarskap

Hur ClickUp hjälper till

Använd anpassade fält för att koppla innehållsformat till målgruppens beteende i stor skala. Tagga varje resurs efter målgruppstyp, föredragen kanal och format, och gruppera eller filtrera sedan innehållet för att se var återanvändningen faktiskt kommer att fungera.

Lägg till anpassade fält i ClickUp för att sortera och filtrera dina data

💟 Bonus: Bädda in AI-fält i ClickUp i ditt återanvändningsflöde för att omvandla rått innehåll till strukturerade, användbara signaler – utan att behöva tagga varje resurs manuellt. AI-fält extraherar och uppdaterar automatiskt information från uppgiftsinnehåll, dokument och kommentarer.

Steg 3: Mata in innehåll i AI och generera första utkast

Det är här AI tar över det tunga arbetet.

Börja med ditt källinnehåll och mata in det i ditt AI-verktyg. Kvaliteten på resultatet beror på hur tydligt du guidar verktyget, så var specifik med vad du vill ha.

Ge tydliga instruktioner som specificerar:

Målformatet (LinkedIn-inlägg, Twitter-tråd, nyhetsbrev via e-post)

Önskad ton (professionell, avslappnad, pedagogisk, marknadsförande)

Viktiga punkter att betona

Eventuella plattformsspecifika krav (teckenbegränsningar, formateringskrav)

Om du till exempel återanvänder ett blogginlägg bör du undvika vaga instruktioner.

❌ Dålig uppmaning: ”Förvandla detta till inlägg på sociala medier. ”

✅ Bra uppmaning: ”Skapa fem LinkedIn-inlägg från den här bloggen. Varje inlägg ska fokusera på ett annat avsnitt, ha en professionell men konversationell ton, innehålla en hook i första raden och avslutas med en fråga för att driva engagemang. Håll varje inlägg under 1 300 tecken.”

Hur ClickUp hjälper till

När man skalerar omformulering av innehåll står de flesta team inför ett problem med verktygsspridning.

Det saktar ner genomförandet och tvingar marknadsförare att förklara samma innehåll om och om igen.

Ett enhetligt arbetsutrymme minskar friktionen och förbättrar den operativa effektiviteten i hela arbetsflödet för återanvändning.

Välkommen till ClickUp BrainGPT – din kontextuella AI-kompanjon som är inbyggd direkt i din arbetsyta.

Den förstår ditt arbete, hjälper dig i varje steg av innehållsskapandet och samlar människor, uppgifter och kunskap på ett och samma ställe. AI arbetar tillsammans med dina faktiska projekt och tillgångar, istället för att generera innehåll isolerat.

Använd BrainGPT för att:

Skapa första utkast direkt från det ursprungliga dokumentet eller uppgiften (LinkedIn-inlägg, nyhetsbrevsavsnitt, videoskript, trådar).

Skapa flera återanvända format från samma källa utan att behöva förklara bakgrunden varje gång.

Håll AI-resultaten kopplade till genomförandet, så att utkast förblir kopplade till ägare, granskningssteg och publiceringsdeadlines.

Använd ClickUp BrainGPT för att generera kontextmedvetna utkast och svar utan att byta verktyg.

Och när du saknar sammanhang – som det ursprungliga dokumentet, prestationsanteckningar eller tidigare beslut om meddelanden – hjälper ClickU Enterprise Search dig att hitta det snabbt. Beskriv vad du letar efter i naturligt språk, så söker det igenom dokument, uppgifter, kommentarer och anslutna appar.

Utöver sökning kan ClickUps AI analysera dina uppgifter, chattar, varumärkesriktlinjer och arbetsdokument för att svara på frågor i sitt sammanhang. Du kan fråga:

”Vilka uppgifter för återanvändning av innehåll ska göras denna vecka?”

”Vilka riktlinjer för budskap bör detta inlägg följa?”

”Var finns den ursprungliga bloggen som denna kampanj baseras på?”

Dessutom ansluter ClickUp Brain till externa AI-modeller. Du har tillgång till specialiserade genereringsfunktioner utöver den inbyggda AI:n.

Använd Claude för långa resonemang och nyanserade omskrivningar. Gemini för forskningsbaserade utkast och multimodalt innehåll. ChatGPT för snabb idéskapande, strukturerade resultat och socialmedieanpassade texter – allt tillgängligt via ClickUp Brain i ett enda arbetsflöde.

⚒️ Snabbtips: Använd ClickUp Brains Talk-to-Text för att omvandla röstanteckningar, webbinarietips eller snabba innehållsidéer till text direkt. Det är särskilt användbart när du vill fånga upp spontana tankar eller muntliga insikter och omvandla dem till första utkast som AI kan förfina. Använd ClickUps Talk-to-Text för att omvandla talade ord till en ren transkription och till och med omvandla anteckningar till åtgärdspunkter.

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp BrainGPT. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

Steg 4: Granska, förfina och lägg till mänsklig kreativitet

Om AI används på rätt sätt genererar den solida första utkast. Din uppgift är att humanisera detta innehåll.

Granska varje del för att se om:

Faktisk noggrannhet (AI kan ibland hallucinera statistik eller misstolka källmaterial)

Konsekvent varumärkesröst (låter det här som oss?)

Plattformsspecifik formatering (teckenbegränsningar, hashtags, @mentions)

Relevans för uppmaning till handling (är uppmaningen till handling meningsfull för denna målgrupp?)

Kreativa vinklar (kan vi göra detta mer fängslande eller oväntat?)

Det är i detta steg som mänskligt omdöme är viktigast. AI kan sammanfatta och omstrukturera, men det kan inte ersätta livserfarenhet eller intuition.

Lägg till personliga berättelser, insiderinformation eller oväntade kopplingar som ger innehållet djup. Små personliga inslag eller välplacerad humor gör ofta skillnaden mellan något som bara skummas igenom och något som man kommer ihåg.

🚀 ClickUp-fördel: Med ClickUp Super Agents kan du påskynda processen för granskning och förfining. Och nej, du outsourcar inte din kreativitet. Använd Super Agents för att: Markera AI-genererade utkast som behöver granskas av en människa.

Vidarebefordra innehåll till rätt granskare baserat på kanal eller format

Sammanfatta feedback och revisionsanteckningar från kommentarer och dokument

Spåra vad som är godkänt, vad som är blockerat och vad som är klart att publiceras. Snabba upp arbetsflödena med Super Agents i ClickUp

Den här videon visar hur du skapar din egen agent 👇

Steg 5: Planera och publicera i olika kanaler

I detta skede är målet att hålla din innehållsproduktionsprocess enkel och repeterbar. Det innebär att se till att rätt innehåll publiceras, på rätt kanal, vid rätt tidpunkt.

Istället för att publicera ad hoc, anpassa återanvänt innehåll till:

Kampanjtidslinjer

Kanal-specifika publiceringsrytmer

Produktlanseringar eller tillkännagivanden

Evergreen-distributionsscheman

💡 Proffstips: Konfigurera ClickUp Automations för att hantera repetitiva överlämningar i din innehållsproduktionsprocess. Flytta automatiskt uppgifter till "Schemalagd" när innehållet har godkänts, tilldela publiceringsansvariga när förfallodatum närmar sig eller meddela intressenter när inlägg publiceras. Använd kodfria ClickUp-automatiseringar för att ställa in repetitiva uppgifter på autopilot.

Steg 6: Spåra prestanda och upprepa

Nu övar du på att återanvända innehåll med AI. Därefter bör du uppmärksamma vad som fungerar (utnyttja det mer) och vad som inte fungerar (ta bort eller justera det).

För denna spårningsmetrik, gilla:

Engagemangsnivåer per format och plattform

Klickfrekvens för länkar i återanvänt innehåll

Konverteringar från återanvänt innehåll till leads eller kunder

Tidsbesparing genom AI-återanvändning jämfört med manuell skapande

Kostnad per återanvänt innehåll

Hur ClickUp hjälper till

Använd ClickUp Dashboards för att visualisera framsteg, prestanda och avkastning på ett ställe – utan manuell rapportering. Dashboards uppdateras automatiskt när uppgifter flyttas, innehåll levereras och mätvärden ändras.

Analysera komplexa arbetsplatsdata och rapportera om liveinsikter med hjälp av AI-drivna ClickUp-instrumentpaneler.

AI-kort placerade bredvid diagram och grafer sammanfattar automatiskt viktiga resultat, lyfter fram risker, föreslår nästa steg och pekar på vad som behöver uppmärksammas. Du lägger mindre tid på att analysera och mer tid på att förbättra resultaten.

Lägg till AI-kort till dina instrumentpaneler för att snabbt dela anpassade insikter.

Hur man väljer det bästa formatet för återanvändning Om ditt mål är aktivering: produktutdrag + introduktionsmejl

Om ditt mål är pipeline: e-post + LinkedIn + webbinariumklipp

Om ditt mål är SEO: uppdatering + FAQ + interna länkar

Om du just har börjat finns här några fristående verktyg och mallar som du kan testa 👇

AI-skrivassistenter

Writesonic

via Writesonic

Använd Writesonic när målet med återanvändningen är synlighet. Till exempel för att uppdatera sidor som AI-verktyg citerar eller fylla luckor där konkurrenter nämns, men inte du. Om du använder det för återanvändning, behandla resultaten som en prioriteringsnivå som talar om vad du ska uppdatera först, och skriv sedan enligt dina egna standarder.

Writesonic bästa funktioner

Utöka din täckning med hjälp av sökord och communitykällor som Ahrefs och Reddit.

Skapa och optimera innehåll med AI-artikelgenerering och arbetsflöden för innehållsoptimering.

Använd Chatsonic för SEO och marknadsföringschattar med tillgång till flera AI-modeller.

Writesonic-begränsningar

Kräv mänsklig granskning för slutlig finputsning och varumärkets röst, särskilt för sidor med hög risk.

Beroendet av kvaliteten på uppmaningen är stort, så resultaten kan variera mellan olika skribenter i samma team.

Writesonic-priser

Lite: 49 $/månad

Standard: 99 $/månad

Professional: 249 $/månad

Avancerat: 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 070 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Writesonic?

En recensent på Capterra säger:

En av de saker jag verkligen uppskattar med Writesonic är de många olika innehållsformat som stöds. Oavsett om jag behöver skriva ett blogginlägg, skapa bildtexter för sociala medier eller skriva ett nyhetsbrev via e-post, så har Writesonic allt jag behöver. Och det faktum att det kan optimera innehåll för SEO och engagemang är en enorm bonus för vår synlighet online.

En av de saker jag verkligen uppskattar med Writesonic är de många olika innehållsformat som stöds. Oavsett om jag behöver skriva ett blogginlägg, skapa bildtexter för sociala medier eller skriva ett nyhetsbrev via e-post, så har Writesonic allt jag behöver. Och det faktum att det kan optimera innehåll för SEO och engagemang är en enorm bonus för vår synlighet online.

Jasper

via Jasper

Jasper är utvecklat för marknadsföringsteam som behöver repeterbara resultat utan att behöva förklara varumärkets regler varje gång. Dess varumärkesfunktioner låter dig lagra riktlinjer för röst och stil så att utkast börjar närmare din baslinje. Använd det när du ofta producerar samma typer av innehåll och vill ha färre tonkorrigeringar vid granskningen.

Jasper bästa funktioner

Använd Canvas, en flexibel skrivmiljö, för att skriva, redigera och förfina ditt innehåll med hjälp av AI.

Studio strukturerar ditt innehållsskapande och hjälper dig att anpassa budskap, ton och SEO-krav för alla återanvända tillgångar.

Ställ in automatiseringar med AI-agenter för att utföra repeterbara uppgifter som att skriva om utdrag från sociala medier, sammanfatta långa blogginlägg och tillämpa regler för varumärkets röst.

Jasper-begränsningar

Trots sin avancerade träning kan innehållet ibland sakna äkta originalitet, personlig stil eller djup berättardjup, vilket gör att det känns robotlikt när det gäller vanliga ämnen.

Priser för Jasper

Pro: 69 $/plats/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 264+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper?

En användarrecension säger:

Användargränssnittet är mycket överskådligt och lätt att navigera, även för någon som är nybörjare på AI-skrivverktyg. Inlärningskurvan var förvånansvärt låg.

Användargränssnittet är mycket överskådligt och lätt att navigera, även för någon som är nybörjare på AI-skrivverktyg. Inlärningskurvan var förvånansvärt låg.

Copy. ai

Copy. ai lutar sig mot marknadsföringsarbetsflöden, vilket gör det väl lämpat för team som återanvänder innehåll i sekvenser som stöder tillgångar. Istället för att generera engångsutkast fokuserar det på flerstegsarbetsflödesliknande resultat som kan täcka överlämningar mellan innehållsmarknadsföring och försäljning. Det är användbart när du vill ha en konsekvent struktur över variationer, till exempel när ett webbinarium förvandlas till en uppföljande e-postserie med rollbaserade vinklar.

Copy. ai bästa funktioner

Automatisera hela innehållssekvenser med hjälp av AI-arbetsflöden genom att kedja ihop flera steg – från leadgenerering och målgruppsidentifiering till utformning av hela e-postkampanjer och blogginlägg.

Skapa snabbt varierat innehåll med hjälp av ett omfattande mallbibliotek med över 90 färdiga verktyg och mallar.

Definiera en konsekvent varumärkesprofil med hjälp av verktygen Infobase och Brand Voice.

Copy. ai-prissättning

Chat: 29 $/månad

Agenter : 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Copy.ai?

Lyssna på en recension från Reddit:

Copy AI är bra för snabbheten, men förvänta dig inte att det ska vinna SEO-kriget direkt. Rå AI-text = generisk, upptäckbar och brukar inte rankas på lång sikt utan omfattande redigering av människor.

Copy AI är bra för snabbheten, men förvänta dig inte att det ska vinna SEO-kriget direkt. Rå AI-text = generisk, upptäckbar och rankas vanligtvis inte på lång sikt utan omfattande redigering av människor.

AI-videoredigerare

Beskrivning

via Descript

Descript är uppbyggt kring redigering av transkriptioner, så det passar bra för talande huvud-videor, poddar, intervjuer och skärminspelningar. Du redigerar orden och tidslinjen följer efter, vilket är praktiskt när huvuduppgiften är att fixa en sektion som blev för lång. Det passar bättre för att finslipa inspelat material till korta klipp.

Descripts bästa funktioner

Upptäck och ta bort fyllnadsord automatiskt, och eliminera osmidigheter som "um" och "uh" från inspelningar.

Spela in och redigera videor med hjälp av inbyggda skärminspelningsfunktioner

Skapa audiogram för att marknadsföra poddar eller ljudklipp på sociala medier.

Beskriv begränsningar

Ibland förekommer buggar i ljudsynkroniseringen under videoredigering.

Priser för Descript

Gratis

Hobbyist : 19 dollar per person/månad

Skapare : 35 dollar per person/månad

Företag : 50 dollar per person/månad

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivande betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 770 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Här är vad en Capterra-recensent har att säga om Descript:

Descript är ett banbrytande verktyg för alla som vill effektivisera sin ljud- och videoredigering – särskilt för nybörjare. Det har fantastiska funktioner som automatisk transkription, skärminspelning och textbaserad redigering.

Descript är ett banbrytande verktyg för alla som vill effektivisera sin ljud- och videoredigering – särskilt för nybörjare. Det har fantastiska funktioner som automatisk transkription, skärminspelning och textbaserad redigering.

Runway

via Runway ML

Runway är avsett för generativ video och mer omfattande visuella redigeringar, särskilt när du behöver nya scener eller stiliserade bilder snarare än att trimma befintligt filmmaterial. Det är användbart för reklamkreatörer eller konceptuella bilder när filmning inte är möjlig.

Runway ML:s bästa funktioner

Nya modeller som Gen-3 och Gen-4 (under utveckling) erbjuder verktyg som bildinterpolering och AI-färgkorrigering.

Molnbaserad redigeringspanel med projektdelning, kommentering och versionskontroll

Stöder export i MP4-, GIF- och PNG-format och integreras med Adobe Premiere Pro via ett plugin-program.

Begränsningar för Runway ML

Användare rapporterade problem med videoredigering, såsom inkonsekvent rörelseriktning i genererade videor (t.ex. personer som går bakåt istället för framåt).

Priser för Runway ML

Gratis för alltid

Standard: 15 $/användare/månad

Pro: 35 $/användare/månad

Obegränsat: 95 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Runway ML-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Runway ML?

Så här sa en G2-recensent om Runway ML:

RunwayML är ett av de bästa AI-verktygen som finns, det är enkelt. Jag gillar särskilt dess bild-/text-till-video-verktyg som fungerar som en trollstav. Det är väldigt enkelt att implementera i mitt videoredigeringsflöde. Jag använder det ofta för att skapa filmiska videoklipp som jag senare kan införliva i min tidslinje för att skapa fullängdsvideor som är mycket engagerande och som mina tittare älskar.

RunwayML är ett av de bästa AI-verktygen som finns, det är enkelt. Jag gillar särskilt dess bild-/text-till-video-verktyg som fungerar som en trollstav. Det är mycket enkelt att implementera i mitt videoredigeringsflöde. Jag använder det ofta för att skapa filmiska videoklipp som jag senare kan infoga i min tidslinje för att skapa fullängdsvideor som är mycket engagerande och som mina tittare älskar.

Verktyg för automatisering av sociala medier

Buffer

via Buffer

Buffer är utvecklat för småföretag och enskilda kreatörer och gör det enkelt att planera och schemalägga innehåll över flera konton. Plattformen låter dig lagra idéer till inlägg på sociala medier när som helst via en tillgänglig och lättanvänd mobilapp.

Du kan också skapa din egen anpassade landningssida på några minuter, som en minisida för ditt varumärke. Det gör att du kan lyfta fram länkar, produkter eller erbjudanden och dirigera följare dit du vill.

Buffers bästa funktioner

Lägg till foton och videor direkt från Google Drive, Dropbox, Canva och andra källor.

Använd Buffers AI för att brainstorma idéer, förbättra utkast och generera innehållsförslag.

Samarbeta enkelt och i realtid genom att diskutera idéer, förfina inlägg och lämna feedback direkt i plattformen.

Buffertbegränsningar

Plattformen erbjuder inte avancerade funktioner för social lyssnande, såsom sentimentanalys eller prediktiv trenddetektering.

Buffer-prissättning

Gratis för alltid

Essentials: 6 $/månad

Team: 12 $/månad

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buffer?

En Capterra-användare säger:

Buffer gör det enkelt och strukturerat att sköta mitt företags sociala medier! Deras plattform är enkel och mycket användarvänlig. Företaget har också en fantastisk kundservice, känns ärligt och genuint och har en jättebra podcast om sociala medier!

Buffer gör det enkelt och strukturerat att sköta mitt företags sociala medier! Deras plattform är enkel och mycket användarvänlig. Företaget har också en fantastisk kundservice, känns ärligt och genuint och har en fantastisk podcast om sociala medier!

Hootsuite

via Hootsuite

Med Hootsuite kan du schemalägga inlägg i förväg på de stora sociala medieplattformarna som Facebook, Instagram, LinkedIn och X (tidigare Twitter). Du kan till exempel schemalägga inlägg så att de publiceras under tider med hög aktivitet, vilket ökar synligheten.

Det hjälper dig att hitta frågor som är värda att besvara med återanvänt innehåll. Om ditt mål med återanvändningen är att reagera på konversationer är Hootsuite det rätta verktyget för dig.

Hootsuites bästa funktioner

Övervaka sociala mediekanaler för omnämnanden av varumärket och nyckelord

Analysera prestanda på sociala medier med omfattande analyser

Samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av integrerade verktyg

Hootsuite-begränsningar

Saknar AI-funktioner och plattformsspecifik innehållsoptimering

Har ett klumpigt, föråldrat gränssnitt som är svårt att navigera i.

Hootsuite-priser

Professional: 149 $/månad per användare

Team: 399 $/månad för upp till 3 användare

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 5100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hootsuite?

Enligt en användarrecension på G2:

Det jag gillar mest med Hootsuite är hur det förenklar komplexa arbetsflöden i sociala medier till ett intuitivt utrymme. Jag uppskattar särskilt white label-rapporteringen – det som tidigare tog mig timmar tar nu bara några sekunder, och graferna ser snygga och kundklara ut. Kombinationen med Canva och Feedly hjälper mig att hålla fokus och ordning, och innebär också att jag kan hantera design och innehållskuratering från samma instrumentpanel.

Det jag gillar mest med Hootsuite är hur det förenklar komplexa arbetsflöden i sociala medier till ett intuitivt utrymme. Jag uppskattar särskilt white label-rapporteringen – det som tidigare tog mig timmar tar nu bara några sekunder, och graferna ser snygga och kundklara ut. Kombinationen med Canva och Feedly hjälper mig att hålla fokus och ordning, och innebär också att jag kan hantera design och innehållskuratering från samma instrumentpanel.

Återanvändningsmallar för bloggar, videor och inlägg på sociala medier

ClickUp-mall för innehållshantering

Få en gratis mall Använd ClickUp Content Management Template för att hantera innehållsproduktion över flera kanaler utan att behöva dela upp arbetet mellan olika verktyg.

Med ClickUps mall för innehållshantering kan du:

Logga innehållsförfrågningar med tydliga fält för kanal, innehållstyp, ägare och deadline.

Håll separata redaktionella kalendrar för blogg-, sociala medier-, e-post- och webbplatsinnehåll.

Flytta varje del genom definierade steg som utkast, granskning och publicering.

ClickUp-mall för projektledningsdashboard

ClickUp Project Management Dashboard Template hjälper team att övervaka projektets framsteg på ett ställe med hjälp av live-uppgiftsdata. Den är utformad för att ersätta spridda kalkylblad med en enda rapportvy som är direkt kopplad till pågående arbete.

Få en gratis mall Håll koll på alla projekt med ClickUps mall för projektledningsdashboard – följ framstegen, balansera arbetsbelastningen och håll ditt team samordnat med lätthet.

Med den här mallen kan du:

Spåra uppgiftsstatus, ägare, deadlines och beroenden mellan projekt i realtid.

Övervaka arbetsbelastning, tidrapportering och kapacitet med hjälp av inbyggda widgetar i instrumentpanelen.

Granska framstegen genom fördefinierade vyer som tavla, kapacitetsplanering och teamprestanda.

Bästa praxis för AI-driven återanvändning av innehåll

✅ Tidsbegränsad återanvändning för att förhindra överproduktion

AI gör det enkelt att fortsätta generera variationer. Denna bekvämlighet kan smygande leda till överproduktion.

För att undvika detta bör du fastställa tydliga gränser innan du börjar:

Hur många format kommer varje ankare att producera?

Hur mycket redigeringstid är acceptabelt per resultat?

När markeras ett återanvänt material som "klart", även om det skulle kunna förbättras ytterligare?

Vilka format är valfria respektive obligatoriska för varje cykel?

💡 Proffstips: Använd tidsuppskattningar eller tidsspårning för återanvändningsuppgifter så att teamen är medvetna om arbetsinsatsen, inte bara resultatet. Med tiden blir det lättare att upptäcka format som konsekvent överskrider sitt värde och bör tas bort från arbetsflödet.

✅ Bevara den ursprungliga avsikten när du återanvänder innehåll i olika format

När ett enda material anpassas till flera format kan kärnbudskapet sakta förändras tills olika versioner börjar säga olika saker.

Detta händer vanligtvis när återanvändning behandlas som en isolerad uppgift istället för ett sammanhängande system.

Innan du skapar nya format, se till att:

Det primära budskapet som innehållet måste förmedla

Det publikproblem som det tar itu med

Det resultat du vill att läsaren ska nå

Gränserna för vad innehållet inte bör hävda eller lova

Varje återanvänd resurs bör förstärka samma avsikt, även om formuleringar, längd eller struktur ändras. Om två versioner ger läsarna olika tolkningar har något gått fel.

💡Proffstips: Lägg till en kort ”avsiktskontroll” högst upp i dina återanvändningsuppgifter. Ett enda stycke som anger budskapet och målet räcker ofta för att hålla AI-resultatet och de mänskliga redigeringarna i linje med varandra.

✅ Skapa en samling av tidlöst innehåll

Skapa ett bibliotek med ditt evergreen-innehåll och de mest framgångsrika återanvända innehållsdelarna. Detta kommer att fungera som inspiration och utbildningsmaterial för AI-verktyg för återanvändning av innehåll.

Din swipe-fil bör innehålla:

De mest framgångsrika inläggen på alla sociala medieplattformar

E-postämnen med hög öppningsfrekvens

Videoskript och miniatyrbilder som genererade klick

Rubriker som genererade mer trafik från sökmotorer

Uppmaningar till handling som konverterade

Begränsningar för AI-innehållsåteranvändning

Även om AI-innehållsåteranvändning erbjuder tydliga effektivitetsvinster, medför det också vissa nackdelar. Dessa inkluderar:

Kategori Vad går fel Exempel och effekt Generiska resultat AI producerar säkra, neutrala utkast utan någon tydlig ståndpunkt. Återanvända inlägg på sociala medier låter utbytbara och har svårt att engagera följare. Varumärkets röst förändras Ton och positionering varierar mellan olika format utan konsekventa recensioner. Publiken märker inkonsekvenser mellan blogginlägg, e-postmeddelanden och sociala mediekanaler. Kontext- och noggrannhetsbrister AI förenklar eller misstolkar nyanserade idéer Värdefullt innehåll förlorar trovärdighet eller kräver omfattande omskrivningar Arbetsflödesanalys i stor skala Mer produktion skapar fler utkast och granskningar att spåra Team lägger mer tid på att hantera innehåll än på att skapa nytt innehåll Minskande avkastning på investeringar Hastigheten ökar, men prestandan gör det inte Mer innehåll publiceras, men resultaten stagnerar eller minskar

Tips för effektiv AI-innehållsåteranvändning

AI gör det enklare att få ut mer värde av ditt innehåll, men de verkliga vinsterna kommer från hur medvetet du använder det.

Tips 1: Granska AI-genererat innehåll med avseende på ton och noggrannhet innan du publicerar det.

AI kan snabbt omstrukturera innehåll. Det kan inte bedöma om något bör publiceras.

Varje återanvänd resurs behöver granskas av en människa, särskilt i korta format där sammanhanget lätt går förlorat.

Använd en kort granskning för att kontrollera följande:

Noggrannhet: verifiera statistik, citat och påståenden

Röst: bekräfta att tonen stämmer överens med ditt varumärke

Formatering: korrekt layout för plattformen

Syfte: en tydlig, relevant uppmaning till handling

Funktionalitet: länkar som fungerar och pekar på rätt plats

Inför denna granskningstid i ditt arbetsflöde.

Tips 2: 1:5-strategin

Använd 1:5-strategin för att dela upp ett starkt ankare i fem fokuserade delar, var och en utformad för en specifik plattform och ett specifikt mål.

Ursprungligt ankare AI-genererat resultat Plattform Mål Lång blogg Sammanfattning LinkedIn Tankeledarskap 5 viktiga punkter X (Twitter) Engagemang/Viral Frågor och svar Instagram Stories Interaktion med communityn Nyhetsbrevsteaser E-post Webbplatstrafik Webinar/video 3 korta klipp TikTok / Reels Varumärkeskännedom Teknisk guide Hjälpcenter Kundutbildning Podcast-ljud Spotify/Apple Multimodal räckvidd LinkedIn-artikel LinkedIn Plattformens auktoritet Uppföljningsmejl till deltagarna E-post Vårda och behåll

💡 Proffstips: Att hantera fem tillgångar per tillgång kan snabbt bli en logistisk mardröm. Använd ClickUp Relationships för att länka alla fem underordnade uppgifter till den överordnade ankaruppgiften. Detta säkerställer att om det ursprungliga blogginläggets datum ändras, uppdateras hela distributionsschemat automatiskt.

Tips 3: Utveckla mallar för snabba svar för att få konsekventa resultat

Välstrukturerade AI-skrivuppmaningar ger bättre resultat än engångsinstruktioner. Skapa återanvändbara mallar för vanliga återanvändningsuppgifter.

Exempel på mallar som du kan använda för att återanvända innehåll: Blogg till LinkedIn-inlägg: ”Omvandla följande blogginlägg till ett LinkedIn-inlägg. Fokusera på [specifikt avsnitt eller tema]. Använd en professionell men konverserande ton. Inkludera en hook i första raden, ge värde i mitten och avsluta med en fråga för att driva engagemang. Håll det under 1 300 tecken. ”

Video till blogginlägg: ”Omvandla denna videotranskription till ett blogginlägg. Skapa en engagerande inledning, dela upp innehållet i överskådliga avsnitt med underrubriker, lägg till en slutsats med viktiga punkter och inkludera en uppmaning till handling. Behåll en konversationston.”

Blogg till Twitter-tråd: ”Konvertera detta blogginlägg till en Twitter-tråd. Börja med en fängslande tweet. Dela upp nyckelpunkterna i enskilda tweets (max 240 tecken). Använd numrerade tweets (1/10, 2/10 osv.). Avsluta med en tweet som uppmanar till handling och länkar tillbaka till hela inlägget.”

Gör återanvändning av innehåll enklare med ClickUp

AI-innehållsåteranvändning fungerar bäst när det är en del av ditt befintliga arbetsflöde.

Om du använder fristående verktyg måste du hela tiden mata in sammanhanget på nytt – ett rent slöseri med tid och resurser.

ClickUp är en game changer här. Det låter dig hantera dina arbetsflöden för återanvändning av innehåll från början till slut, med hjälp av AI.

Är du redo att prova AI-innehållsåteranvändning? Registrera dig gratis på ClickUp ✅

Vanliga frågor

AI-innehållsåteranvändning innebär att man tar ett befintligt innehåll och anpassar det till nya format och variationer. Du kan till exempel omvandla en blogg till en social tråd, ett webbinarium till korta klipp eller en podcast till en artikel, samtidigt som du behåller kärnbudskapet.

Börja med innehåll som redan har djup och struktur, eftersom det ger AI mer att arbeta med. De vanligaste vinnarna är blogginlägg som alltid är aktuella, webbseminarier och evenemangsinspelningar, poddar, guider och forskningsbaserade artiklar som har tydliga avsnitt, exempel och repeterbara slutsatser. Du kan också prioritera innehåll som redan har presterat bra. En enkel regel att följa: om det ursprungliga innehållet svarar på flera frågor, berättar en tydlig historia eller innehåller ramverk som du kan dela upp, är det en värdig kandidat för återanvändning.

Ja. ClickUp kan fungera som en arbetsyta där innehåll samlas in, omvandlas till återanvändningsuppgifter, granskas och spåras från början till slut.

Behandla varumärkets röst som en uppsättning regler som AI måste följa. Ge modellen en kort röstguide (godkända ord, förbjudna ord, meningspreferenser, läsnivå), inkludera 2 till 3 exempel på varumärkesanpassat skrivande och kör varje utkast genom en repeterbar granskning av ton, tydlighet och noggrannhet innan det publiceras.

Du kan ansluta externa AI-modeller som ChatGPT och Claude för avancerad automatisering och återanvändning av innehåll. Dessutom kan ClickUp Agents automatisera flerstegsarbetsflöden, och integrationer med verktyg som Slack och Google effektiviserar dina processer ytterligare. Dessa alternativ gör ClickUp mycket flexibelt för återanvändning och automatisering av arbetsflöden!