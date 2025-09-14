De 13 bästa CRM-verktygen för byggbranschen för att effektivisera projekt och kundhantering

Missade deadlines, betalningstvister och osammanhängande projektuppdateringar kan sätta käppar i hjulet även för de bästa byggteam. Små problem kan leda till kostsamma förseningar när tidsplaner, tillstånd och kundkommunikation är osammanhängande.

CRM-programvara för byggbranschen integrerar allt – centraliserar projektdata, spårar framsteg, organiserar din pipeline och håller kunderna uppdaterade i realtid.

Vi har samlat de ledande verktygen som hjälper byggteam att spara tid, vinna upphandlingar snabbare och slutföra varje projekt utan budgetöverskridanden. ✅

Vad bör du leta efter i ett CRM-system för byggbranschen?

När du väljer ett CRM-system för ditt byggföretag bör du ta hänsyn till följande viktiga funktioner som möjliggör datadrivna beslut:

Projektuppföljning: Välj CRM-system som hanterar mer än bara kontakter – följ upp uppdrag, tidsplaner, tillstånd och ändringsorder för smartare beslut

Kommunikation: Se till att enkelt kunna uppdatera kunder och underleverantörer genom att dela scheman och projektstatus med ett enda klick

Offert och anbud: Använd verktyg med inbyggda mallar, digitala signaturer och spårning för att påskynda anbudsprocessen

Schemaläggning: Välj CRM-system som centraliserar schemaläggningen av uppgifter, personal och utrustning med visuella kalendrar

Mobil åtkomst: Välj mobilvänliga verktyg så att teamen kan uppdatera projektstatus, stämpla in eller ladda upp bilder på plats

Dokumentlagring: Förvara ritningar, tillstånd, kontrakt och foton på ett säkert och välorganiserat ställe

Fakturering och redovisning: Leta efter inbyggda funktioner för fakturering, betalningsuppföljning och redovisningsintegrationer för att förbättra kassaflödet

CRM för byggbranschen i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa CRM-systemen för byggbranschen för att effektivt spåra och hantera nya leads:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Privatpersoner, småföretag, medelstora företag och storföretag som behöver ett enhetligt CRM-system för projekt- och kundhantering Allt-i-ett-CRM och projektledning, dokument, uppgifter, analyser, tidslinjer, automatiseringar, AI, instrumentpaneler, tidrapportering, chatt, gäståtkomst Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag Buildertrend Små till stora generalentreprenörer och projektledare som samordnar underleverantörer och scheman Kundportal, schemaläggning, dagliga loggar, Gantt-diagram, personalhantering, onlinebetalningar, budgetering Anpassad prissättning Procore CRM Stora byggföretag och organisationer som hanterar komplexa portföljer med flera projekt Portföljhantering, kostnadsuppföljning, avtalshantering, anpassade pipeline-processer, centraliserad kommunikation Anpassad prissättning JobNimbus Små till medelstora byggteam inom exteriör (takläggning, fasadbeklädnad) som behöver åtkomst ute på fältet Dra-och-släpp-tavlor, mobilapp, visuella kalkylatorer, automatiserade arbetsflöden och faktureringstavlor Anpassad prissättning Entreprenörsförman Småföretag och entreprenörer som söker funktionsrika och prisvärda lösningar Över 60 moduler (säkerhet, RFI:er, tidrapporter), leadspårning, inbyggda ekonomiverktyg, mobilapp Betalda abonnemang från: 49 $/månad per användare Followup CRM Försäljningsinriktade entreprenörer och specialiserade hantverkare (alla storlekar) som behöver automatisera sin pipeline Visuella instrumentpaneler, anbudsspårning, automatiserade uppföljningar, lead-poängsättning, aktivitetsrapporter Priserna för betalda abonnemang börjar på: 4 500 $/år CoConstruct Byggföretag som bygger hus på beställning, renoveringsföretag och projektteam inom bostadsbyggande (små till medelstora) Kostnadsberäkning, kundurval, förslagsmallar, arbetskraftsspårning och administratörspanel Anpassad prissättning Pipedrive Små team och enskilda personer som fokuserar på enkel försäljningsuppföljning Kanban-pipelines, guidad datainmatning, leadgenerering med chatbot, anpassade pipelines Betalda abonnemang från: 19 $/månad per användare HubSpot CRM Startups, enskilda entreprenörer och småföretag som behöver integrerad marknadsföring/service E-postmallar, formulär, omnikanalkampanjer, livechatt, leadgenerering, analysverktyg Gratis; Betalda abonnemang från: 20 $/månad per användare Salesforce Företag och stora byggföretag som behöver omfattande anpassning och integrationer Anpassade arbetsflöden, avancerad automatisering, integrationer, skräddarsydda instrumentpaneler och AI-insikter Anpassad prissättning PlanSwift Kalkylerare och projektledare (alla storlekar) med fokus på mått i ritningar Visuella beräkningar, anpassade sammansättningar, export till CRM/Excel, skalmått Betalda abonnemang från: 2 000 $/år per användare Jobber Små till medelstora fältserviceteam (elektriker, rörmokare, mobila team) Ruttoptimering, omedelbar fakturering, AI-chattbot, löneuppföljning och visuell kalender Priserna för betalda abonnemang börjar på: 30 $/månad per användare AccuLynx Takentreprenörer (små till stora) utökar sin verksamhet och automatiserar arbetsflöden Heltäckande arbetsflöde, flygmätning, elektroniska avtal, leadspårning, produktionsmoduler Anpassad prissättning

👀 Visste du att? Din försäljningsproduktivitet kan förbättras med tre till fem procent bara genom att automatisera CRM- och försäljningsprocesser med AI.

Det bästa CRM-systemet för byggbranschen

Låt oss nu ta reda på vilken lösning som passar dig bäst och varför. Här är de bästa CRM-verktygen som är perfekta för dina behov inom byggledning:

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-hantering av projekt och kunder)

Spåra leads, hantera uppföljningar och håll hela din säljprocess igång med ClickUp CRM-programvaran för projektledning

ClickUp är den kompletta appen för arbete – den kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – och drivs av AI för att hjälpa dig att arbeta snabbare och smartare.

Från att spåra leads och hantera kunddata till att övervaka projektets framsteg och samordna fältteam – ClickUp for CRM integrerar kundrelationshanteringen med resten av dina arbetsflöden, vilket eliminerar behovet av flera separata verktyg.

Med ClickUp CRM-mallen kan du hantera kontakter, säljsteg och projekt utan att behöva börja från noll.

Anpassa ditt CRM för byggbranschen med ClickUp CRM-mallen

Med den här mallen kan du:

Samla kunduppgifter, att göra-listor, anteckningar och kommunikationshistorik på ett och samma ställe

Prioritera uppgifter och uppföljningar utifrån säljfas eller kundtyp

Använd fördefinierade vyer (som Lista eller Försäljningsprocess) för att snabbt hitta det som är viktigast

Utnyttja anpassningsbara fält för befattningar, branscher och CRM-objekttyper som passar ditt arbetsflöde

Visualisera framsteg och identifiera flaskhalsar med verktyg som Gantt-diagram och instrumentpaneler

ClickUps CRM-mallar är avsedda att användas tillsammans med ClickUp CRM så att du kan förbättra kundlojaliteten, påskynda affärer och öka intäkterna på det enklaste och mest effektiva sättet.

💡 Proffstips: Välj vyer som passar ditt arbetsflöde – Lista, Kanban, Kalender eller anpassade vyer som ”Kunder i riskzonen” eller ”Aktiva projekt”. Du kan definiera anpassade statusar (t.ex. ”Offert skickad” eller ”Pågår”) och använda anpassade fält för att registrera viktiga detaljer som arbetsplatsadress, budget eller projekttyp.

Automatisera arbetsflöden och följ framstegen visuellt

Automatisera teamets arbetsflöden med ClickUp Automations

ClickUp Automations eliminerar repetitivt administrativt arbete genom att automatiskt tilldela teammedlemmar, uppdatera statusar eller skicka påminnelser allteftersom projekten fortskrider. Med ClickUp Tasks kan du enkelt delegera ansvar, sätta deadlines och övervaka framstegen för varje fas i ditt byggprojekt – allt på ett och samma ställe. Drag-and-drop-funktionaliteten gör det enkelt att organisera och omfördela uppgifter när projektets behov förändras, vilket säkerställer att ditt team alltid vet vad de ska arbeta med härnäst.

Med ClickUp Task Dependencies kan du ställa in den exakta ordningen på arbetsuppgifterna, vilket säkerställer att förberedelser på byggplatsen, inspektioner och överlämningar sker i rätt ordning.

Fastställ en tydlig arbetsordning med uppgiftsberoenden

Om det uppstår förändringar eller förseningar meddelar ClickUp dig omedelbart så att ditt team kan anpassa sig snabbt och hålla bygget på rätt spår.

Få AI-drivna insikter

ClickUp-agenter, till exempel CRM-dataintegrationsagenter, hjälper dig att synkronisera ditt CRM-system med verktyg som e-post eller webbformulär och uppdaterar automatiskt posterna när ny information kommer in. Om du behöver uppdateringar i realtid analyserar ClickUp Brain din arbetsyta för att svara på frågor, föreslå nästa steg och sammanfatta kundens framsteg – allt på begäran och på en och samma plattform.

Sammanfatta din projektaktivitet, identifiera trender och markera saker som behöver uppmärksamhet med världens mest kompletta arbets-AI, ClickUp Brain

Du kan till exempel fråga om statusen på en byggarbetsplats, den senaste kommunikationen med kunden eller utestående uppgifter och få svar direkt.

Dessutom kan du använda ClickUp Brain Max för att diktera uppdateringar på byggplatsen, kundanteckningar eller punkter på punch listen utan att använda händerna. Din röstinspelning transkriberas omedelbart, kopplas till rätt uppgift eller kundpost och görs tillgänglig för ditt team – perfekt för upptagna entreprenörer ute på fältet.

Kombinera detta med funktionerna i ClickUp för byggteam så får du ett heltäckande AI-drivet CRM-system som förbättrar den operativa effektiviteten inom byggbranschen samtidigt som du ger dina kunder bättre service.

Se hur ClickUp kan förvandlas till ett fullt fungerande CRM-system skräddarsytt för byggbranschen – där leads, kontrakt, kunder och projektstatus samlas på ett och samma ställe så att du aldrig missar en uppföljning.

Ett bättre sätt att hantera byggprojekt

Oavsett om du hanterar tidiga kontakter med potentiella kunder eller slutliga överlämningar stöder ClickUp ditt arbetsflöde med funktioner som Gantt-diagram, tankekartor och detaljerade projektsammanfattningar. Du kan tilldela uppgifter, sätta deadlines, övervaka resursanvändningen och visualisera alla delar av ett projekt för att säkerställa att det håller sig inom tidsplanen och budgeten.

Registrera tid, samarbeta och uppnå mer

Du kan till och med registrera tid direkt i ClickUp eller använda integrationer som Clockify för att övervaka timmarna som läggs på varje uppgift eller projekt. Inbyggda påminnelser och aviseringar hjälper ditt team att hålla koll på deadlines och viktiga milstolpar.

Skapa rapporter, hantera fakturerbara timmar och få bättre kontroll över teamets produktivitet och resursplanering med ClickUp Time Tracking

Kommunikation i realtid är avgörande inom byggprojektledning och CRM. ClickUp Chat och ClickUp Docs ser till att alla är på samma sida, oavsett om de befinner sig på kontoret eller på byggarbetsplatsen.

Följ upp och samarbeta kring chatt, dokument, statusar och uppgifter i realtid med ClickUp Construction Management

Du kan @nämna kollegor, lägga till kommentarer eller dela projektfiler direkt. Detta underlättar samarbetet kring förfrågningar, ändringsorder, inlämningar och allmän feedback, vilket minskar missförstånd och förbättrar den övergripande arbetseffektiviteten.

För kunder och underleverantörer säkerställer gäståtkomst med anpassningsbara behörigheter att alla hålls informerade utan att känslig information exponeras.

📮 ClickUp Insight: 46 % av kunskapsarbetarna förlitar sig på en blandning av chatt, anteckningar, projektledningsverktyg och teamdokumentation bara för att hålla koll på sitt arbete. För dem är arbetet utspritt över olika plattformar som inte är kopplade till varandra, vilket gör det svårare att hålla ordning. Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp allt på ett ställe. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat och ClickUp Brain samlas allt ditt arbete på ett ställe, blir sökbart och smidigt kopplat. Säg adjö till överbelastning av verktyg – välkomna smidig produktivitet.

ClickUps bästa funktioner

Få en översikt över projektets status, konverteringar av leads och budgetstatus med ClickUp Dashboards

Kartlägg projektfaser och säljprocesser visuellt med ClickUp Whiteboards

Spela in och sammanfatta kundsamtal eller möten på byggarbetsplatsen med ClickUp AI Notetaker

Spara alla kundkontakter, projektdokument, avtal och meddelanden på ett ställe för enkel åtkomst och referens

Dela upp varje byggprojekt fas för fas med hjälp av ClickUps mall för byggledning för att guida teamen från förberedelse till slutförande

Förbättra kundnöjdheten och kundlojaliteten genom att säkerställa snabb kommunikation, transparenta projektuppdateringar och välorganiserade uppföljningar

Begränsningar i ClickUp

Kräver en inlärningskurva under den inledande installationen och anpassningen, särskilt för team som är nya inom projektledningsprogramvara

Erbjuder begränsad funktionalitet på mobilen jämfört med webb- och datorversionerna

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar ClickUp bäst för att spåra och organisera vårt företags byggkostnadsberäkningar. Jag gillar att jag enkelt kan anpassa kategorierna och kolumnerna. Jag gillar också filterfunktionen för rapportering till mitt driftsteam.

2. Buildertrend (Bäst för tidsplanering och hantering av underleverantörer)

via Buildertrend

Behöver du finjustera samordningen med dina leverantörer och kunder? Buildertrend erbjuder dagliga loggar, personalhantering och arbetsplanering för att underlätta snabba beslut. Du får också ett särskilt utrymme för att organisera din lista över underleverantörer, vilket gör det enklare att hantera relationer och identifiera nya intäktsmöjligheter.

Bygg-CRM:et visualiserar också framstegen med Gantt-diagram, vilket möjliggör uppdateringar i realtid till alla dina kunder. Buildertrend har också en smart schemaläggningsfunktion som hjälper till att tilldela aktiviteter och omedelbart meddela tillgängliga arbetslag. Det inkluderar även smart budgetering och materialhantering och integreras med QuickBooks, Xero, Google Kalender, Dropbox, Procore och Zapier för smidig projekt- och ekonomisk översikt.

Buildertrends bästa funktioner

Dela projektuppdateringar och godkännanden via den dedikerade kundportalen

Gör och ta emot onlinebetalningar, och till och med ordna försäkringstjänster med inbyggd budgetering

Förbättra spårbarheten för arbetsuppgifter på byggarbetsplatsen med automatisk synkronisering av inköps- och ändringsorder

Begränsningar i Buildertrend

Har ett komplext gränssnitt som kan kännas svårt att navigera i

Kräver att alla leverantörer registreras för varje byggprojekt för att möjliggöra fullständig översikt

Priser för Buildertrend

Anpassad prissättning

Buildertrend-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

👀 Visste du att? Att införa AI-driven schemaläggningsprogramvara i dina arbetsflöden kan öka produktiviteten med 30 %, höja nöjdhetsnivåerna kraftigt, hjälpa dig att få betalt snabbare och öppna upp för fler affärer.

📖 Läs även: Vanliga metoder för genomförande av byggprojekt för arkitekter

3. Procore CRM (Bäst för portfölj- och kostnadsuppföljning på företagsnivå)

via Procore CRM

Om du hanterar ett stort antal byggprojekt är Procore CRM ett utmärkt val. Det centraliserar hela din projektportfölj, effektiviserar intäktsprognoser och ger dig fullständig insyn i alla kostnader.

Denna molnbaserade plattform är idealisk för företag med distansarbetande team. Dess projektdashboards gör det enkelt att dela visuella insikter om leads och pågående uppdrag. Den inkluderar även kontaktadministration och spårning av säljprocessen och integreras direkt med Procore:s projektplaneringsverktyg för att säkerställa smidiga övergångar från försäljning till leverans.

De bästa funktionerna i Procore CRM

Spåra affärsmöjligheter med precision med hjälp av den anpassade CRM-pipeline och rapporteringspanelen

Logga e-postmeddelanden, mötesanteckningar och beslut i en enda CRM-tidslinje med dess centraliserade kommunikationsverktyg

Gör mer exakta intäktsprognoser med analysverktyg på portföljnivå som är direkt kopplade till anbudsaktiviteten

Integrera med projektarbetsflöden för smidig samordning

Begränsningar i Procore CRM

Saknar funktioner för portföljhantering som passar småföretag

Kräver tidskrävande installation och implementering på grund av komplexiteten på företagsnivå

Priser för Procore CRM

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Procore CRM

G2: 4,6/5 (över 3 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Procore CRM?

En recension på G2 säger:

Procores ekonomiverktyg är kraftfulla, och ägarna kan hantera hela sin projektportfölj på ett och samma ställe […] Arbetsflödena är bra men behöver förbättras så att de kan anpassas efter kontrakt, inte bara efter projekt.

4. JobNimbus (Bäst för projektledning och utomhusbyggnation)

via JobNimbus

Vill du följa upp leads utan att det påverkar utförandet av jobbet? JobNimbus är ett utmärkt val för byggföretag, särskilt för team som arbetar med exteriörbyggnation. Inkluderar drag-and-drop-jobbpaneler som hjälper teamen att komma igång snabbt utan risk för dubbelbokningar.

De integrerade e-post- och direktuppdateringarna till kunderna är också utmärkta för utomhusarbeten som måste utföras i tid, såsom stängsel- och takrännarbearbetningar. En visuell kalkylator hjälper dessutom till att skapa och presentera exakta offerter för bättre kundlojalitet. Det erbjuder även verktyg för projektuppföljning, jobbkalkylering, leadhantering, uppgiftsplanering och teamkommunikation för att samordna all verksamhet.

JobNimbus bästa funktioner

Granska fakturering, fakturor och pågående jobb med särskilda faktureringspaneler

Konvertera leads snabbare med snabba automatiseringar inbyggda i webbformulär för leads, e-postmallar och inställningar för aviseringar

Håll både husägare och underleverantörer uppdaterade med en realtidsdelning av uppgifter

Begränsningar i JobNimbus

Saknar anpassningsbara automatiseringsalternativ för mer skräddarsydda arbetsflöden

Det förekommer ibland buggar och navigationsproblem i mobilappen

Priser för JobNimbus

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för JobNimbus

G2: 4,7/5 (över 65 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 450 recensioner)

📖 Läs även: Gratis mallar för byggledning

via Contractor Foreman

Nästa på listan är Contractor Foreman, ett verktyg för byggledning som är känt för sina prisvärda funktioner. Förutom att det är prisvärt täcker dess 35 inbyggda verktyg allt från projektkalkylering och schemaläggning till säkerhetsuppföljning.

Det innehåller även instrumentpaneler för hantering av leads, spårning av kundkommunikation och status på anbud. Det överskådliga gränssnittet och mobilappen gör det praktiskt för chefer ute på fältet. Det är ett användarvänligt alternativ för små entreprenörer.

De bästa funktionerna i Contractor Foreman

Hantera hela projektpipelines med leadspårning som länkar direkt till offerter och projektfiler

Utnyttja inbyggda ekonomiverktyg som offerter, fakturering och tidrapportering utan integrationer från tredje part

Få tillgång till ditt kundrelationshanteringssystem var som helst med en mobilapp utformad för samordning mellan fält och kontor

Begränsningar för entreprenörsförmän

Erbjuder begränsade rapporteringsfunktioner som kan kännas för grundläggande för avancerade behov

Det saknas anpassningsalternativ i gränssnittet för skräddarsydda användarupplevelser

Priser för Contractor Foreman

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 720 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Contractor Foreman?

En recension från Capterra lyder:

Det är ett fantastiskt verktyg för alla företag, vi använder det dagligen. Vi kan göra allt från offerter, fakturering, projektledning och allmän informationslagring i Contractor Foreman. Ganska enkelt att använda och lära sig, rekommenderar starkt […] Det går inte att göra ändringar i en väntande offert.

6. Followup CRM (Bäst för leadspårning och automatisering av säljprocessen)

via Followup CRM

Followup CRM utmärker sig inom byggbranschen, särskilt om du vill öka dina möjligheter att vinna nya affärer. Med sin omfattande kontaktadministration, aviseringar om leads och försäljningsaktiviteter håller detta verktyg hela teamet på rätt spår – utan kaos.

Det låter dig också märka leads efter projekttyp, budget eller tidsplan för snabb prioritering av uppdrag. Den inbyggda lead-poängsättningen hjälper dig att spåra hur engagerad varje potentiell kund är. Dessutom kan alla repetitiva uppgifter du skapar, oavsett om det gäller lead-konvertering, processer efter byggfasen eller uppföljningar, automatiseras.

De bästa funktionerna i Followup CRM

Spåra offerter automatiskt för att få omedelbara aviseringar när potentiella kunder tittar på eller accepterar dina anbud, vilket eliminerar manuella uppföljningar

Övervaka företagets resultat med aktivitetsrapporter som visar uppföljningsmönster, avslutsfrekvens och säljarnas produktivitet

Anslut kalkylverktyg smidigt genom att integrera med The EDGE för att synkronisera försäljningsdata med fler anbud och undvika dubbelregistrering

Begränsningar i Followup CRM

Gör det komplicerat och tidskrävande att lägga till nya kunder

Förseningar i rapportvisningen, där vissa rapporter inte visas på huvudpanelen och det tar tid att generera dem

Priser för Followup CRM

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Followup CRM

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

🧠 Kul fakta: Innan termen ”CRM” blev allmänt känd hanterade företag sina kundrelationer med hjälp av kontaktadministrationssystem. Redan 1987 lanserade Mike Muhney och Pat Sullivan ACT! – den allra första kontaktadministrationsprogramvaran för PC. Denna digitala adressbok gjorde det möjligt för säljare att lagra och hämta kundinformation mer effektivt, vilket lade grunden för dagens sofistikerade CRM-plattformar.

7. CoConstruct (Bäst för bostadsprojekt och renovering)

via CoConstruct

Arbetar du med flera projekt som går utöver standardrenoveringar? CoConstruct är utvecklat för flexibla uppdrag och renoveringsarbetsflöden inom byggbranschen. Dess anpassningsbara verktyg för kostnadsberäkning, spårning av kundval och praktiska samordningsfunktioner är de främsta fördelarna vid hantering av alla typer av byggprojekt.

Verktygets snabba och exakta offertmallar är utmärkta för kunder med återkommande men unika önskemål. CoConstruct erbjuder även insikter om teamets prestanda för att belysa viktiga aspekter som tidsplaner och status för val av funktioner i varje steg av processen. Kort sagt är det ett perfekt val för husbyggare och byggföretag som hanterar bostadsprojekt.

CoConstructs bästa funktioner

Hantera godkännanden av digitala offerter, val av byggalternativ, deadlines och inställningar för påminnelser med hjälp av inställningarna för kundhantering.

Håll koll på flaskhalsar och se hur många timmar som har arbetats jämfört med uppskattningen med hjälp av modulen för arbetstidsredovisning

Registrera kommunikation med samarbetspartners, byggplatsinformation och till och med försäkringsintyg automatiskt med en administrativ kontrollpanel som styrs med ett enda klick

Begränsningar i CoConstruct

Enligt vissa byggare saknas en inredningsfunktion för att visuellt organisera specifikationer och val.

Orsakar dubbla poster och ofullständiga dataöverföringar på grund av opålitliga integrationer

Priser för CoConstruct

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för CoConstruct

G2: 4/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 850 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CoConstruct?

En recension på G2 säger:

Möjligheten att samla alla projektdelar på ett ställe: kostnadsberäkningar, byggplaner, kommunikation med underleverantörer och all relevant dokumentation. [Men] Verktyget för kostnadsberäkning är väldigt klumpigt. Det går inte att ladda in alla olika kostnadsförslag från underleverantörer i systemet, välja vilka alternativ som ska användas och automatiskt uppdatera budgeten.

🧠 Kul fakta: 1985 revolutionerade lanseringen av Construction Master-kalkylatorn byggbranschen. Denna handhållna enhet, förprogrammerad med viktiga byggberäkningar som vinklar, trappor, takmatematik, lutning, stigning och längd, blev ett oumbärligt verktyg för proffs. Dess framgång banade väg för specialiserade kalkylatorer som effektiviserar komplexa beräkningar på byggarbetsplatsen och ökar produktiviteten.

8. Pipedrive (Bäst för grundläggande hantering av säljprocessen)

via Pipedrive

För team som prioriterar försäljning i byggprocessen är Pipedrive ett bra val för att öka produktiviteten, även när det gäller relationsbyggande. Det skapar enkelt leads och låter dig tilldela dem till specifika säljare, vilket gör kundinteraktionerna mer personliga.

Har du massor av historiska data i kalkylark? Importera dem så korrelerar Pipedrive dem åt dig och skapar snabba datamönster. All din information, dina aktiviteter och dina kontakttidslinjer organiseras i enkla steg i säljprocessen.

Pipedrives bästa funktioner

Samla in nya leads och lägg till dem automatiskt i säljtratten med hjälp av chatbot-funktionen

Minimera förberedelserna inför försäljningen och pappersarbetet med guidad datainmatning och CRM-arbetsflöden

Skapa, märk och anpassa försäljningscykler med hjälp av anpassade pipelines och processsteg

Begränsningar i Pipedrive

Det krävs utvecklarkunskaper för att använda dess avancerade API- och webhook-funktioner

Priser för Pipedrive

Essential: 19 $/månad per användare

Avancerat: 34 $/månad per användare

Professional: 64 $/månad per användare

Ultimate: 89 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Pipedrive

G2: 4,3/5 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

via HubSpot

Vill du stärka din närvaro online eller lyfta fram nischtjänster som tillbyggnader eller hållbart byggande? HubSpot CRM kan hjälpa dig att hålla ordning med verktyg som uppföljning av offerter, kontaktadministration och anbudssamordning – allt utan att det blir extra krångel i din vardag.

Det erbjuder även API-drivna arbetsflöden, livechatt och formulär för att samla in leads, vilket är utmärkt för att hantera potentiella kunder och tjänster med hög volym. Dessutom är dess mobilvänliga funktioner och realtidsanalyser alltid praktiska när du letar efter nya kunder till ditt byggföretag.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Öka effekten av din marknadsföringsplan , även för nischade renoveringsprojekt, med hjälp av omnikanalkampanjer och en skalbar efterfrågemotor

Kartlägg kundrelationer på ett smart sätt genom att koppla samman typ av byggförfrågan, plats och budget med anpassade kopplingsetiketter

Håll din databas ren, oavsett om det gäller kostnadsberäkningar, anpassningsbara offerter eller leverantörserbjudanden, med snabb behörighetshantering på fältnivå

Begränsningar i HubSpot CRM

Rapporteringspaneler kan vara komplexa att konfigurera och filtrera

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Marketing Hub Starter: 20 $/månad per användare

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av HubSpot CRM

G2: 4,2/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot CRM?

En recension från Capterra lyder:

Dess rapporteringsverktyg ger mycket användbara insikter om prestanda som hjälper oss att förbättra våra kundrelationer. HubSpot CRM har realtidsdashboards som gör det enkelt att följa hur alla våra kundrelationer utvecklas i realtid.

10. Salesforce (Bäst för anpassningar och integrationer)

via Salesforce

Salesforce är fortfarande synonymt med CRM. Dess största styrka för byggföretag som just har startat är de omfattande anpassningsmöjligheterna, från arbetsflöden för underleverantörer till kundkommunikation i flera faser. Du kan skräddarsy varje steg och fält så att det passar ditt teams arbetssätt – oavsett om du lägger anbud på nya projekt eller hanterar pågående byggprojekt.

Med ett brett spektrum av användningsområden är varje funktion och gränssnitt utformat för att anpassas efter hur du hanterar dina uppdrag. Det har också kraftfulla integrationsmöjligheter och en skräddarsydd instrumentpanel som ger en helhetsbild av din pipeline, framsteg och kundrelationernas status.

Salesforces bästa funktioner

Hantera förfrågningar, anbud, ändringsorder och besiktningar med omfattande automatiseringar

Samla fältdata, arbetsplaner och projektuppdateringar i ditt CRM-system med ett omfattande bibliotek av integrationer, inklusive Procore och PlanGrid

Förutse förseningar, kostnadsöverskridanden och vinstsannolikheter för kommande anbud med hjälp av omfattande AI-insikter

Begränsningar i Salesforce

Kräver dedikerad IT-personal och kundsupport på grund av den komplexa installationen och anpassningen

Har en brantare inlärningskurva jämfört med mer lättanvända CRM-lösningar för byggbranschen

Priser för Salesforce

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Salesforce

G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 800 recensioner)

11. PlanSwift (Bäst för exakta beräkningar och kostnadsuppskattningar)

via PlanSwift

PlanSwift är ett populärt val för att hantera projekt där slutförandet av planer prioriteras framför att generera leads. Det utmärker sig med snabba verktyg för mätning av ritningar som gör prissättningsuppgifterna till en enkel uppgift.

Verktyget hanterar även mått med hög precision, vilket är en avgörande faktor för att vinna kommersiella anbud. Dessutom har det snabba exportalternativ som kan matas in direkt i din säljprocess.

PlanSwifts bästa funktioner

Snabba upp beräkningarna med klickbaserade uppladdningar från byggplatsen, mätningar och justerbara skalor direkt från digitala ritningar

Paketera arbetskraft, material och avfallsfaktorer för varje uppdrag på ett konsekvent sätt med anpassade sammansättningar

Anslut till ditt CRM-system eller Excel för att exportera kalkylunderlag, vilket hjälper säljteam att följa upp med detaljerade, datastödda offerter

Begränsningar i PlanSwift

Saknar inbyggd CRM-programvara eller leadspårning och är beroende av komplexa integrationer från tredje part

Erbjuder begränsade molnfunktioner, vilket kan bromsa teamsamarbetet

Priser för PlanSwift

PlanSwift Professional: 2 000 USD/år per användare

Betyg och recensioner för PlanSwift

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 350 recensioner)

Vad säger verkliga användare om PlanSwift?

En recension på Capterra säger:

Det är verkligen bra om du inte har något emot att skapa din offert utanför plattformen. Take Off är superenkelt att lära sig och använda

12. Jobber (Bäst för hantering av fälttjänster och fakturering)

via Jobber

Är dina dagar fyllda med jobbplanering och betalningsuppföljningar? Jobber är en utmärkt lösning. Med dess snabbskapande-meny kan du omedelbart lägga till kunder, skapa offerter, schemalägga jobb och skicka fakturor utan extra steg.

Det inkluderar lönehantering och inbyggd betalningshantering. Den visuella kalendern gör det enkelt att snabbt tilldela fältjobb till rätt tekniker. Ytterligare funktioner inkluderar integrerade inspektions- och överlämningsformulär, ett mobilanpassat gränssnitt och förbättrade verktyg för kundkommunikation.

Jobbers bästa funktioner

Automatisera och anpassa bokningarna med en skräddarsydd AI-chattbot

Återvinn tidigare kunder och förbättra affärsutvecklingen med fokus på kundlojalitet genom riktade e-postkampanjer

Skapa inspektioner och detaljerade checklistor för överlämning med en formulärfunktion som är integrerad i varje uppdrag

Begränsningar i Jobber

Erbjuder begränsade funktioner för uppgiftshantering, vilket kan skapa en klyfta mellan verksamheten och CRM-elementen

Saknar robusta rapporteringsfunktioner för att organisera insikter efter kund, produkt eller artikel

Jobbers priser

Grow : 199 $/månad per användare

Connect: 119 $/månad per användare

Core: 39 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Jobber

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

13. AccuLynx (Bäst för takläggningskontrakt och automatisering)

via AccuLynx

AccuLynx är ett CRM-system utvecklat för takentreprenörer som fokuserar på bostadsprojekt. Det erbjuder ett snabbt och användarvänligt gränssnitt samt viktiga verktyg som kostnadsberäkningar, personalplanering och dokumenthantering.

Lösningen erbjuder spårning av leads och e-signerbara avtal, allt finjusterat för att följa tidsplanerna för takläggningsprojekt. AccuLynx har också separata moduler med fokus på marknadsföring, försäljning och produktion. Dessutom förbättrar dess automatiserade SMS-funktion och AI-drivna lead-poängsättning hur du kommunicerar med kunder och team som är på resande fot.

AccuLynx bästa funktioner

Samla all projektdokumentation, inklusive foton, tillstånd och avtal, i ett gemensamt utrymme för projektfiler

Använd inbyggd flygmätning för att förbättra alla prisberäkningar med integrationer som EagleView och GAF QuickMeasure

Hantera varje steg i de känsliga takläggningscyklerna, såsom inspektioner, rivning, installationer och slutgodkännanden, med hjälp av milstolpsbaserade arbetsflöden.

Begränsningar i AccuLynx

Saknar anpassningsmöjligheter för rapportgenerering och integrationsalternativ

Priser för AccuLynx

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för AccuLynx

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om AccuLynx?

En recension från Capterra lyder:

Programvaran gör det möjligt att införa system så att inga steg missas i processen från försäljning till produktion. Men när du laddar ner bilder är de i ett mycket stort format och svåra att arbeta med

Få perfekt kommunikation och leadhantering med ClickUp CRM

Att hantera kundrelationer inom byggbranschen innebär allt från att spåra interaktioner till att upprätthålla tydlig kommunikation. Med så mycket på spel hjälper rätt CRM-verktyg för byggbranschen till att bygga starkare relationer och underlätta projektplaneringen. Det kan också effektivisera bokföringen och stödja större skalbarhet.

De CRM-verktyg vi har gått igenom gör det mycket enklare att hitta rätt lösning. Om du behöver en enda plattform som kombinerar kundrelationer, uppgiftshantering, integrerad chatt, AI-drivna insikter, avancerad automatisering och centraliserad kunskap, erbjuder ClickUp allt detta på ett och samma ställe.

Registrera dig på ClickUp och öka konverteringen av leads och servicekvaliteten redan idag!