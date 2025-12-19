Marknadsföringstrender i Indien 2026: Vad kommer att forma den digitala tillväxten?

Indiens digitala ekonomi kommer att överskrida 1 biljon dollar år 2030, med den största delen av nya användare och transaktioner under 2026 och därefter. Det är många smartphones, många internetanvändare och många människor som kommer att ignorera dina annonser om du gör fel.

Grunderna håller på att förändras.

Röstsökning tar över eftersom det är tröttsamt att skriva. Tier 2-städer har en köpkraft som kan mäta sig med storstädernas. Influencer-marknadsföring har gått från Instagram-kändisar till din granne som recenserar mobiltelefoner på YouTube.

Om din strategi fortfarande ser ut som för två år sedan ligger du redan efter.

Denna guide täcker digitala marknadsföringstrender i Indien, vad som förändras och vad du behöver göra åt det. Vi tittar också på hur ClickUp hjälper marknadsföringsteam att utföra sitt arbete utan att bli galna. 🎯

Vad förändras i det indiska konsumentbeteendet?

Indiska digitala konsumenter utvecklas snabbt. Idag använder cirka 806 miljoner människor i Indien internet, vilket motsvarar cirka 55,3 % av befolkningen.

När nästan en halv miljard människor är aktiva på sociala medier måste antagandena om räckvidd, inflytande och mediemix förändras.

Här är de viktigaste faktorerna som förändrar hur konsumenter i Indien upptäcker, utvärderar och köper:

Hyperdigital, forskningsbaserad och AI-assisterad

Den indiska e-handeln har vuxit snabbt och är nu strukturellt digitaliserad. Bain uppskattar e-handelns GMV (bruttovärde) i Indien till cirka 60 miljarder dollar, med stöd av världens näst största online-kundbas.

En studie från PwC visar att konsumenterna är mycket prismedvetna och att pris, recensioner, erbjudanden och kundlojalitetsförmåner konsekvent fungerar som beslutspåverkande faktorer. Deras analys av e-handeln under högtider visar att konsumenter i nivå 2-, 3- och 4-områden står för nära 80 % av onlineförsäljningen under högsäsong. De förlitar sig också i hög grad på pris och recensioner när de letar efter produkter.

En annan studie från Bain belyser hur generativa AI-drivna konversationsresor i meddelandeappar nu stöder produktupptäckt, förtydligande och service i stor skala för indiska konsumenter.

För marknadschefer innebär detta att konsumenternas resor i Indien är i hög grad digitala, starkt filtrerade genom sociala signaler och marknadssignaler, och alltmer påverkade av AI-assistenter och chattgränssnitt som förenklar beslutsfattandet.

🧠 Kul fakta: Reklam har en lång historia: i det gamla Egypten (cirka 3000 f.Kr.) fanns det papyrusannonser som erbjöd belöningar eller marknadsförde varor. De tidiga köpmännen använde dem på ungefär samma sätt som vi använder skyltar eller annonser idag.

Lokala, autentiska och värdeinriktade varumärkesval

Senaste marknadsundersökningar visar en tydlig preferens för inhemska varumärken som förmedlar transparens.

En YouGov-studie för Rukam Capital rapporterar att 58 % av de indiska konsumenterna föredrar lokala eller små företag, och 76 % lyfter fram autentisk kommunikation och innovativa lösningar som viktiga faktorer för lojalitet.

Denna anpassning till värde och förtroende syns även inom detaljhandeln. Till exempel visar EY Future Consumer Index för Indien att 52 % av konsumenterna övergår till egenmärkesprodukter, och 70 % säger att kvaliteten på dessa varumärken har förbättrats.

Korta, regionala och Bharat-först-innehållsvanor

Konsumtionen av innehåll har skiftat kraftigt mot kortformat video och regionala språk. Användarbasen "Bharat" står i centrum för denna förändring:

Regionalt och lokalt innehåll ökar tittartiden och retentionen på plattformar för korta format avsevärt.

Kortformad videomarknadsföring är ett av de snabbast växande segmenten i indiska medier, med stöd av landets stora språkliga mångfald.

Reels har blivit det ledande kortformatet i Indien och är nu en del av de dagliga innehållsvanorna i alla demografiska grupper.

De 10 viktigaste marknadsföringstrenderna som kommer att forma Indien

WPP:s senaste prognos "This Year, Next Year" uppskattar att Indiens annonsmarknad kommer att nå nära 2 miljarder indiska rupier 2026, med en tillväxt på nära 10 % per år.

Här är de viktigaste trenderna att hålla koll på, alla baserade på verkliga förändringar i beteendet. 📝

1. Reklam i detaljhandelsmedier framträder som den snabbast växande kanalen

Snabbhandelsplattformar som Blinkit, Zepto och Swiggy Instamart har byggt upp en sofistikerad infrastruktur för digital annonsering som nu konkurrerar med Google och Meta.

Varumärken kan rikta sig till kunder som letar efter livsmedel klockan 23.00 och visa digitala annonser för produkter som levereras inom 10 minuter.

Kraften ligger i att sluta cirkeln mellan exponering och köp.

Saffola-annonser på Blinkit-appen*

När Marico ville öka försäljningen av Saffola Oats körde de sponsrade produktannonser på Blinkit som visades när kunder sökte efter frukostprodukter. Kampanjen spårade visningar genom tillägg i varukorgen till kassan och visade exakt avkastning på SKU-nivå.

De viktigaste fördelarna som driver införandet är:

Målgruppsanpassning baserad på faktiskt köpbeteende snarare än demografiska antaganden

Realtidsdata som visar vilka produkter som konverterar och vilka som inte gör det.

Möjlighet att genomföra kampanjer som är direkt kopplade till lagernivåerna

Målgrupper med hög köpintention som redan är i shoppingläge

Varumärkesstrategin kräver att detaljhandelsmedier behandlas som en egen kanal.

Kreativa lösningar måste fungera i små miniatyrformat. Budgivningsstrategierna skiljer sig från sökning eftersom konverteringsfönstret är minuter snarare än dagar. Budgetfördelningen bör återspegla att dessa plattformar når kunder som är redo att köpa nu, inte bygga medvetenhet för framtida köp.

2. Generation Z:s inflytande sträcker sig långt bortom deras direkta konsumtion

Mamaearth byggde sitt varumärke till stor del genom att förstå hur generation Z upptäcker produkter. De investerade stort i partnerskap med kreatörer på Instagram och YouTube, och lät influencers demonstrera produkterna på ett autentiskt sätt istället för att köra traditionella annonser.

När konsumenter i generation Z såg kreatörer som de litade på använda Mamaearths ansiktsrengöring eller hårolja, lade de till dessa produkter på familjens inköpslistor.

Via Modash

Denna demografiska grupp undersöker noggrant innan de köper. De tittar på fem YouTube-recensioner, kollar kommentarer på Instagram, frågar vänner i WhatsApp-grupper och läser Reddit-trådar innan de väljer en bärbar dator eller hudvårdsprodukt.

Varumärken som syns på alla dessa kontaktpunkter med ett konsekvent budskap vinner kampen om konsumenternas uppmärksamhet.

Generation Z förväntar sig också att varumärken tar tydlig ställning i frågor som är viktiga för dem.

När Bombay Shaving Company lanserade kampanjer för att bryta könsstereotyper inom grooming, fick det genomslag eftersom hållningen kändes autentisk. Möjligheten ligger i att bygga genuina relationer tidigt.

3. Innehåll på regionala språk öppnar upp nivå 2- och nivå 3-marknader

Meesho lyckades växa i mindre städer genom att skapa dedikerat innehåll på 11 indiska språk. De anlitade regionala innehållsskapare som förstod den lokala kulturen och byggde kampanjer kring regionala festivaler, lokal humor och kulturellt relevanta situationer.

Strategin sträcker sig bortom reklam. Zomatos appgränssnitt på regionala språk ledde till mätbart högre orderfrekvens från tier 2-städer. När kunderna kunde navigera i menyer, läsa recensioner och slutföra köpet på sitt modersmål försvann friktionen.

Regionala krav inkluderar:

Förstå lokala festivaler och kulturella händelser för att välja rätt tidpunkt för kampanjer

Anpassa produktpositioneringen efter regionala preferenser

Bygga nätverk för kreatörer på varje större språkmarknad

Betalningsappar som PhonePe tar detta ett steg längre med regionsspecifika betalningserbjudanden. Under Onam får användare i Kerala cashback på traditionella inköpskategorier. Under Durga Puja får konsumenter i Västbengalen erbjudanden på kläder och smycken. Denna lokalisering driver engagemanget eftersom den speglar hur människor spenderar under kulturella högtider.

4. Mikro- och nanoinfluencers levererar mätbara resultat

Nykaa, en ledande marknadsplats för kosmetika och hudvårdsprodukter, flyttade en betydande del av sin influencerbudget från kändisreklam till partnerskap med över 200 mikroinfluencers inom skönhetsbranschen. Varje kreatör har 10 000–50 000 följare som är genuint intresserade av hudvårdsrutiner, sminktutorials och produktrecensioner.

En mikroinfluencer baserad i Bangalore som publicerar inlägg om stiftelsens prestanda i fuktigt väder får större genomslag hos sina 30 000 lokala följare än en kändis generiska rekommendation får nationellt. Hon förstår sin publiks specifika bekymmer och tar itu med dem direkt.

Prestationsfördelarna inkluderar:

Demografiska uppgifter om målgruppen som exakt matchar målkunderna

Autentiskt användargenererat innehåll eftersom skaparna verkligen använder produkterna dagligen.

Flexibilitet att testa olika budskap hos flera kreatörer samtidigt

Genomförandet kräver olika tillvägagångssätt.

via OnePlus

OnePlus har skapat ett helt Creator Program, där individer genererar kontinuerligt innehåll under hela året, istället för engångskampanjer, vilket skapar en varaktig synlighet.

Övervaka intryck i ClickUp Dashboards Förstå hur varje skapare bidrar till kampanjens resultat med ClickUp Dashboards.

5. Korta videoklipp dominerar användarnas uppmärksamhet

Majoriteten av Instagram-användarna i Indien upptäcker nu varumärken genom korta videoklipp snarare än traditionella inlägg. Detta har tvingat företagen att helt ompröva sin strategi för innehåll.

Via Zomato

Varumärken som Zomato har byggt upp sin sociala närvaro kring Reels. Deras kampanj #EnjoyLargeMealsOnZomato använde influencers för att visa upp matleveranser i relaterbara, underhållande format som kombinerade humor med emotionell berättande.

Kampanjen fungerade eftersom den matchade hur människor faktiskt konsumerar innehåll på sina telefoner under pendling, raster och lediga stunder.

Wakefit valde en annan strategi under IPL-säsongen. De skapade en humoristisk Reels-kampanj och tog in västerländska influencers som talar flytande hindi, som Drew Hicks och Agu Stanley, för att skapa roligt innehåll om sömnproblem.

Denna blandning av globala ansikten och lokala språk genererade miljontals visningar och delningar, vilket visar hur Reels möjliggör kreativa experiment som traditionella format inte kan matcha.

Formatkraven skiljer sig från andra innehållstyper:

Fånga tittarnas intresse inom de första tre sekunderna, annars scrollar de vidare.

Håll videoklippen mellan 15 och 60 sekunder långa för att passa uppmärksamhetsspannet.

Använd trendiga ljudfiler strategiskt, eftersom kreatörer som använde låtar som "Heeriye" eller "Tum Kya Mile" såg ett tre gånger högre engagemang

6. AI-driven personalisering går bortom grundläggande segmentering

via IndiaAI

Tata Cliq använder AI för att studera vad kunderna utforskar och interagerar med, och erbjuder sedan produkter som faktiskt matchar deras avsikter.

En besökare som ägnar tid åt att kolla in teknik ser en hemsida fylld med prylar som känns helt rätt. Någon som är djupt intresserad av mode får ett flöde som lutar åt stilar som de tidigare har engagerat sig i.

Tekniken analyserar tusentals datapunkter: tid på dygnet, enhetstyp, tidigare köp, övergivna kundvagnar, e-postengagemang och surfbeteende.

via Swiggy

Swiggy:s AI plockar upp matvanor och anpassar sig efter dem med restaurang- och maträtter som känns bekanta för varje användare.

Denna relevansnivå ökar engagemanget och uppmuntrar fler kunder att beställa, särskilt när de redan är i beslutsfattande stämning.

Effektiva tillämpningar inkluderar:

Dynamiskt e-postmarknadsföringsinnehåll som visar olika produkter för olika prenumeranter

Prediktiva rekommendationer som föreslår produkter innan kunderna söker

Automatiserade kampanjer som utlöses av specifika beteendesignaler

Realtidsbudgetering till de mest framgångsrika kreativa lösningarna och målgrupperna

Grunden kräver en robust insamling av förstahandsdata. Varumärken behöver kunddataplattformar för att samla information från webbplatser, appar, e-post och offline-interaktioner. Utan denna infrastruktur kan AI inte personalisera effektivt.

7. Connected TV når premiummålgrupper som överger kabel-tv

Mamaearth körde CTV-kampanjer på Disney+ Hotstar för sin Ubtan Face Wash. De körde en 30 sekunder lång story-ledd annons med Shilpa Shetty Kundra, där de fokuserade på produktens ingredienser och allt som lovar en "Shaadi Wala Glow".

Resultatet visade sig snabbt: varumärkeskännedomen och populariteten ökade med cirka 9 % och köpintentionen ökade med nästan 19 %, vilket överträffade de typiska kampanjnormerna.

Tittarmiljön är viktig. CTV-tittare tittar vanligtvis tillsammans med flera familjemedlemmar, vilket multiplicerar intrycksvärdet. De är mindre benägna att byta kanal under reklamavbrott eftersom tittarupplevelsen är mer avsiktlig.

Fördelarna med CTV inkluderar:

Målgruppsanpassning baserad på beteende och demografi

Betydligt högre slutförandegrader än för mobilvideo

Attributionsspårning för att mäta konverteringar från annonsexponering

Integration med bredare digitala kampanjer för frekvensbegränsning

🔍 Visste du att? Endast 32 % av marknadsförarna uppger att de spårar traditionella och digitala medieutgifter på ett holistiskt sätt, trots att kampanjerna nu mer än någonsin blandar båda kanalerna. Det visar hur stort utrymmet är för smartare, sammankopplad analys.

8. Röstsökning kräver optimering av konversationsinnehåll

Enligt branschprognoser förväntas över 50 % av internetanvändarna använda röstassistenter nästa år.

Förändringen är viktig eftersom röstsökningar skiljer sig fundamentalt från textsökningar. Människor talar naturligt och använder längre konversationsfraser och fullständiga frågor. Röstsökning är särskilt fördelaktigt eftersom det är enkelt att använda i flerspråkiga miljöer.

Någon kanske frågar "Mere paas me petrol pump kaha hai?" (Hitta en bensinpump nära mig på hindi) när de talar istället för att skriva "bensinpump nära mig".

Digitala plattformar som Google Assistant och JioSaavn anpassar röstfunktionerna för att ta hänsyn till indiska accenter och regionala dialekter. Tekniken fortsätter att förbättras i takt med att AI-modellerna lär sig av fler frågor med olika talmönster.

Optimeringskrav för röst inkluderar:

Skapa FAQ-innehåll som besvarar frågor som människor ställer muntligt

Använd ett konversationsspråk som matchar naturliga talmönster.

Strukturera innehåll för utvalda utdrag som röstassistenter läser upp högt

Optimera för lokal sökning eftersom många röstsökningar har platsrelaterade avsikter

🔍 Visste du att? Tankesättet ”produkten först” vinner mark. 41 % av företagen satsar nu på produkten, en kraftig ökning från 31 %.

9. Konversationshandel expanderar via WhatsApp

Indien har 853,8 miljoner WhatsApp-användare, vilket gör landet till den största marknaden globalt. Denna enorma användarbas har förvandlat WhatsApp från en meddelandeapp till en handelsplattform.

Övergången till konversationshandel drivs av beteendeförändringar. Kunderna föredrar att skicka meddelanden till företag när det passar dem, snarare än att ringa eller skicka e-post.

Nykaa-rea-uppdatering på WhatsApp

Nykaa använder till exempel WhatsApp för att skicka personlig orderspårning, produktvårdstips och stilrekommendationer. Metoden fungerar eftersom den förvandlar kommunikationen efter köpet från transaktionsuppdateringar till kontinuerlig relationsbyggande.

Använd dessa tips för att göra interaktionerna mer hjälpsamma:

Använd rich media, såsom korta videoklipp och karuseller, för att stödja beslutsfattandet.

Dela tidsbegränsade erbjudanden under perioder med hög efterfrågan, till exempel när kunder överger sina varukorgar.

Möjliggör enkla tvåvägskommunikationer så att kunderna kan ställa frågor eller be om rekommendationer.

Håll opt-ins rena och meningsfulla för att säkerställa att kunderna vet vad de kommer att få och förblir engagerade längre.

10. Programmatisk annonsering når utöver storstadsbefolkningen

Programmatisk annonsering har utvecklats för att rikta sig mot städer i nivå 2 och 3 med samma precision som tidigare endast var möjlig i storstäder.

Flipkart demonstrerar denna strategi genom sin regionala expansionsstrategi. Varumärket kastade ut ett brett nät från första dagen och fokuserade starkt på tier 2- och tier 3-städer där konsumenttillväxten är stark och stabil.

Flipkart-kampanj

Till exempel hjälpte deras kampanj "India Ka Fashion Capital" Flipkart att nå över 100 miljoner användare bara på YouTube under de första 10 dagarna, medan tidigare kampanjer tog en månad att uppnå samma räckvidd.

Denna strategi fungerar eftersom kampanjer som riktar sig till städer i nivå 2 och 3 kräver andra budskap än kampanjer i storstäder.

Den sofistikerade målgruppsanpassningen omfattar:

Använd olika kreativa lösningar för urbana användare, betona snabbhet och premiumprodukter, fokusera på prisvärdhet och kontantbetalning vid leverans (COD).

Använd insikter om målgruppen från de första veckorna av kampanjen för att anpassa budskapet under de följande perioderna.

Utnyttja affinitetsgrupper för att nå specifika intressegrupper

Omriktning av annonser för att återknyta kontakten med konsumenter som visat initialt intresse

🧠 Kul fakta: På 1620-talet publicerade tidningar i Nederländerna tusentals av världens första tryckta annonser. Och 1675 fanns det redan över 6 000 annonser i cirkulation där. Det gör de nederländska tidningarna till 1600-talets motsvarighet till ”annonsnätverk”.

Utmaningar som marknadsförare i Indien potentiellt kommer att möta

Marknadsföringsteam över hela Indien rör sig snabbt, men marken under dem förändras ännu snabbare. Här är några av de största hindren du sannolikt kommer att möta under det kommande året. 🗓️

Utmaning Vad det betyder Varför det är viktigt i Indien Stigande kostnader för kundförvärv Betalda kanaler blir dyrare i takt med att konkurrensen ökar mellan Meta, Google och marknadsplatser. Varumärken behöver större budgetar för att uppnå samma resultat, vilket påverkar lönsamheten. Datafragmentering Kunddata finns i CRM-system, annonsplattformar, webbplatser, marknadsplatser och offlinekanaler. Svårt att skapa en enhetlig bild av kunden och genomföra korrekt attribution Mätnings- och attributionsgap Signalförlust, begränsad spårning och inkonsekvent plattformsrapportering minskar tydligheten kring vad som driver konverteringar. Leder till ineffektiva utgifter och svagare prestationsbeslut Plattformsmättnad Varje kategori är överfylld med annonser, marknadsplatser och sociala plattformar. Organisk räckvidd minskar och betald prestanda sjunker snabbare Komplexitet i regionalt innehåll Indiens språkliga och kulturella mångfald kräver lokaliserade budskap Att skala innehåll för flera delstater blir dyrt och tidskrävande. Brister i AI-kompetens Teamen saknar praktisk erfarenhet av snabb teknik och AI-drivna kampanjarbetsflöden. Bromsar införandet av automatisering och AI-driven optimering Förändrade krav på regelefterlevnad Dataskydd, samtyckesramverk och plattformspolicyer blir allt strängare. Digitala marknadsförare måste anpassa arbetsflöden för att uppfylla kraven och minska riskerna.

Hur marknadsföringsteam kan förbereda sig (steg för steg)

Marknadsföringsteam i Indien står inför en snabb cykel av plattformsförändringar, kreativa krav och förändringar i målgruppens beteende. Planerna utvecklas varje kvartal och teamen behöver ett system som stöder både snabbhet och noggrannhet.

ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning hjälper team att skapa den rytmen.

Som världens första konvergerade AI-arbetsyta eliminerar den spridda arbetsuppgifter, så att mål, idéer, uppgifter och dokumentation förblir sammankopplade. Denna koppling hjälper teamen att arbeta snabbare och förfina kampanjer utan att tappa fart.

Så här hjälper det. 📁

Steg 1: Skapa en enda källa till sanning

Marknadsföringsbeslut faller samman när kampanjresultat, innehållskalendrar, kundfeedback och budgetdata finns i separata system. Innan du kan optimera något behöver du fullständig insyn.

Börja med att lista alla plattformar där marknadsföringsdata för närvarande finns:

Kampanjanalyser från betalda digitala kanaler och organiska marknadsföringsinsatser

Innehållsprestanda på sociala medier, e-post och webbplatser

Kundfeedback från undersökningar, recensioner och supportärenden

Information om försäljningspipeline som visar konverteringsmönster

Budgetuppföljning och resursfördelning mellan olika initiativ

Samla dessa i ett enda arbetsutrymme där ditt team kan se resultatet i realtid. När data kopplas samman upptäcker du mönster som fragmenterade system döljer.

Med anpassade kort i ClickUp kan marknadsföringsteam omvandla data till tydliga, användbara vyer, till exempel:

Linjediagramkort: Spårar tidsbaserade marknadsföringstrender såsom ROAS- eller CTR-förändringar.

Stapeldiagramkort: Jämför kanaler, kampanjer eller målgruppssegment sida vid sida

Cirkeldiagramkort: Visar proportionella fördelningar som budgetfördelningar eller leadkällor.

Batteridiagramkort: Visualiserar framstegen mot kampanj- eller innehållsproduktionsmål

Beräkningskort: Beräknar totaler, genomsnitt och formler såsom kostnad per lead eller utgiftsvarians.

Portföljkort: Sammanfattar status för flera kampanjer eller arbetsflöden i en vy.

Textblockkort: Lägger till anteckningar, markeringar eller narrativ kontext bredvid data

Diskussionskort: Samlar frågor, beslut och kommentarer kopplade till insikter från instrumentpanelen.

Sökkort: Hämtar riktade listor såsom brådskande uppgifter, granskningsposter eller blockerade arbetsuppgifter.

Steg 2: Integrera AI i dina arbetsflöden

Större delen av en marknadsförares arbetsdag går åt till att skriva inlägg på sociala medier, analysera marknadsföringsplaner, segmentera målgrupper och övervaka konkurrenter.

Artificiell intelligens kan hantera dessa snabbt medan ditt team fokuserar på strategi och kreativt arbete.

Identifiera var AI har störst inverkan:

Innehållsgenerering påskyndar första utkast till e-postmeddelanden, sociala medieplattformar och bloggar.

Prestationsanalys visar automatiskt optimeringsmöjligheter.

Segmentering av målgruppen sker utifrån beteendemönster över olika kontaktpunkter.

Konkurrensbevakning flaggar nya trender inom digital marknadsföring utan att du behöver kontrollera dem manuellt hela tiden.

Använd AI där det multiplicerar mänsklig produktivitet, inte där det ersätter strategiskt tänkande.

Steg 3: Bygg in systematiska experiment i kampanjutvecklingen

Statiska marknadsföringsstrategier fungerar inte på dynamiska marknader. Dina konkurrenter testar varje vecka budskap, kreativa format, målgruppssegment och kanalkombinationer. Team som lanserar kampanjer och hoppas på det bästa tappar snabbt mark.

Upprätta ett testramverk som ditt team följer för varje initiativ:

Utveckla hypoteser baserade på kundinsikter och tidigare kampanjdata.

Definiera marknadsförings-KPI:er före lanseringen så att alla vet vad som krävs för att lyckas.

Skapa kontrollerade miljöer som isolerar specifika variabler

Dokumentera resultaten omedelbart efter varje test.

Spåra experimentens resultat i realtid så att du snabbt kan eliminera underpresterande variationer och skala upp vinnarna snabbare. Systematiska experiment förstärker institutionell kunskap, och ditt team fattar bättre beslut eftersom ni bygger på beprövade insikter.

Steg 4: Automatisera repetitiva uppgifter som bromsar kampanjgenomförandet

Manuella överlämningar dödar momentum. Godkännanden fastnar i e-postlimbo, statusuppdateringar kräver Slack-meddelanden och uppföljningsmöten, uppgiftsfördelning sker via kalkylblad och meddelanden till intressenter kommer för sent eller glöms bort helt.

Identifiera alla manuella uppgifter som upprepas i dina kampanjer. Kartlägg godkännandekedjor, triggers för statusuppdateringar, tilldelningsregler och sekvenser för meddelanden till intressenter.

Automatisering eliminerar dessa friktionspunkter, så kampanjer går från koncept till lansering på halva tiden.

Steg 5: Utnyttja AI för djupare analyser och insikter

Grundläggande AI hanterar ytliga uppgifter. Avancerade AI-funktioner gräver djupare i komplexa datamönster, förutsäger kampanjresultat, genererar sofistikerade insikter om målgruppen och ger strategiska rekommendationer som ligger till grund för beslutsfattandet på ledningsnivå.

Använd avancerad AI där nyanserad analys är viktigast, till exempel:

Förutse vilka målgruppssegment som kommer att reagera på specifika budskap innan du spenderar budgeten.

Identifiera mönster över flera kanaler som avslöjar outnyttjade möjligheter.

Skapa strategiska rekommendationer baserade på historiska resultat och de senaste marknadsföringstrenderna.

Steg 6: Industrialisera innehållsproduktionen

Den indiska publiken efterfrågar innehåll på hindi, engelska, tamil, telugu och andra regionala språk på YouTube, Instagram, WhatsApp och nya plattformar samtidigt. Manuell produktion kan inte skalas upp för att möta denna efterfrågan.

Skapa ett innehållssystem som balanserar hastighet och varumärkesstandarder:

Definiera tydliga arbetsflöden med tilldelad ägarskap för varje innehållstyp

Upprätta godkännandeprocesser som upprätthåller konsekvens

Skapa mallar för innehållskalendrar som påskyndar produktionen utan att hämma kreativiteten.

Övervaka prestationsmått för att identifiera vad som fungerar för specifika segment.

AI accelererar innehållsgenerering i stor skala samtidigt som ditt team behåller den kreativa kontrollen och den strategiska inriktningen. Fördubbla satsningen på format och ämnen som driver kundengagemanget och minska produktionen av innehållstyper som inte presterar tillräckligt bra.

Bästa praxis för att skala upp digital marknadsföring

Indiens digitala ekosystem gynnar varumärken som agerar snabbt men samtidigt har fötterna på jorden och tar hänsyn till lokala förhållanden. För att skala upp sin verksamhet här krävs en annan strategi. Här är några bästa praxis att tillämpa. 📋

Testa prissättningsexperiment i tier 2- och tier 3-städer

Konsumenter i mindre städer reagerar annorlunda på prisstrukturer än storstadsbefolkningen. Gör A/B-tester på betalningsmodeller – EMI-alternativ, veckocykliska betalningar, provperioder – och spåra konverteringsgraden per geografiskt område.

Priskänsligheten varierar kraftigt mellan Pune och Patna, så din prisstruktur bör spegla lokal köpkraft och betalningspreferenser. Justera utifrån verkliga data, inte antaganden.

🧠 Kul fakta: I medeltidens Europa fanns det ”stadstornare” som fungerade som vandrande reklamnätverk. Eftersom de flesta människor inte kunde läsa anlitade varumärken tornare för att ropa ut erbjudanden på livliga gator.

Dela upp din tratt efter betalningsbeteende

Valet av betalningsmetod avslöjar mer än ålder eller inkomstnivå. Skapa distinkta konverteringsvägar för användare av plånböcker, UPI-användare och kreditkortsanvändare.

Wallet-användare letar efter cashback och omedelbara rabatter. UPI-användare prioriterar snabbhet och enkelhet. Kreditkortsanvändare reagerar på bonuspoäng och premiumramar.

Utforma landningssidor, erbjudanden och meddelanden för varje segment separat.

Bygg hyperlokala leveranshubbar i bostadsområden

Leveranshastigheten påverkar direkt konverteringsgraden och återköp. Identifiera tätbefolkade områden, som Whitefield i Bangalore, Powai i Mumbai och Gachibowli i Hyderabad, för att inrätta mikrolager med snabbrörliga produkter.

Minska leveranstiderna från 24 timmar till 2–4 timmar. Snabbare leveranser genererar muntliga rekommendationer inom bostadsområden och bostadsrättsföreningar.

🔍 Visste du att? 35 % av B2B-marknadsförare säger att deras organisationer nu använder AI-drivna applikationer, men att de alla befinner sig i mycket olika mognadsstadier. Cirka 20 % är fortfarande i utforskningsfasen, 48 % utvecklar sina användningsfall och 24 % har etablerat AI i sina arbetsflöden.

Optimera kreativa tillgångar för lokalt sökbeteende

Indier söker på olika sätt på regionala språk.

Hindi-talande skriver "shaadi ke kapde" (bröllopskläder), inte "bröllopskläder". Malayalam-användare söker efter "sadya-recept" under Onam, inte "Kerala-festmeny".

Granska din sökordsstrategi och dina kreativa tillgångar så att de stämmer överens med hur regionala målgrupper faktiskt söker. Använd modersmålstalare för att validera översättningar; bokstavliga översättningar missar ofta kulturellt sammanhang och sökintention.

Samarbeta med lokala återförsäljare för att skapa förtroende i sista ledet

E-handelns genomslagskraft är fortfarande låg i många områden eftersom konsumenterna föredrar att se produkterna innan de köper dem.

Samarbeta med lokala butiker som upphämtningsställen eller demonstrationscenter. Låt kunderna känna på, testa och hämta sina beställningar från välbekanta butiker.

Denna hybridmodell minskar returneringsgraden och bygger upp trovärdighet på marknader där digitala transaktioner fortfarande möts av skepsis.

🧠 Kul fakta: 1908 genomförde den brittiske marknadsföraren Thomas J. Barratt, som idag kallas ”den moderna reklamens fader”, smarta kampanjer för Pears Soap med hjälp av konst, slogans och upprepad exponering. I en av hans annonser återanvände han till och med den viktorianska målningen Bubbles för att associera tvål med hemtrevnad och social status, ett tidigt exempel på varumärkesbyggande.

Prova marknadsföringsmallar för att öka hastigheten

Högpresterande marknadsföringsteam förlitar sig på mallar för marknadsföringskampanjer för att standardisera planeringen, minska manuella inställningar och hålla alla kampanjer samordnade från start till lansering. En gedigen mall ger teamen tydlighet om mål, tidsplaner, ägarskap och kapacitet innan produktionen påbörjas.

Här är några alternativ. 🗒️

Vanliga frågor (FAQ)

Varumärken investerar mer i AI-genererat innehåll, prestationsmarknadsföring, lojalitetsprogram och samarbeten med influencers. Regionalt innehåll och korta videoklipp driver också större delen av engagemanget.

AI hjälper team att skapa innehåll snabbare, anpassa kampanjer, analysera resultat och automatisera repetitiva uppgifter. Det gör det enklare att genomföra experiment och skala upp kampanjer utan att öka personalstyrkan.

Influencer-marknadsföring går mot nischade kreatörer, UGC-stil innehåll och prestationsbaserade avtal. Varumärken fokuserar mer på mätbara resultat istället för antalet följare.

Ja, eftersom de flesta nya internetanvändare föredrar innehåll på lokala språk. Varumärken som talar till sin publik i deras regionala sammanhang upplever högre förtroende och bättre konverteringar.

Marknadsförare bör se över hur de samlar in, lagrar och använder kunddata, uppdatera samtyckesflöden och se till att alla partners följer samma standarder. Tydliga datapolicyer minskar risken.

Teamen drar nytta av AI-innehållsverktyg, CRM-plattformar, analysverktyg, resultattavlor för annonsprestanda och plattformar för marknadsföringsautomatisering som samlar kampanjer, data och rapportering på ett och samma ställe.