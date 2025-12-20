Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents: Hur man väljer

Forskning om AI-användning visar något intressant: 88 % av organisationerna använder nu AI i minst en affärsfunktion.

Ändå har endast 7 % fullt ut skalat AI i hela sin organisation. Ytterligare 31 % är i färd med att skala upp, medan 30 % fortfarande befinner sig i pilotfasen av sina AI-initiativ.

Det är uppenbart att många team experimenterar med AI, men få har nått en punkt där det är helt integrerat i det dagliga arbetet.

När team börjar utforska AI för arbetet kan alternativen därför kännas överväldigande.

Google Workspace Studio integrerar till exempel AI direkt i Gmail, Docs och Google Sheets. ClickUp Agents är däremot utformat för att automatisera uppgifter, hantera projekt och synkronisera tvärfunktionellt arbete.

Båda lovar att spara tid, men hur de passar in i ditt arbetsflöde kan se väldigt olika ut.

I det här blogginlägget kommer vi därför att göra en ordentlig jämförelse mellan Google Workspace Studio och ClickUp Agents. När du har läst klart kommer du att ha en tydligare bild av hur du går från att testa AI till att faktiskt använda det för att få jobbet gjort.

Google Workspace Studio och ClickUp Agents i korthet

Här är en jämförelse mellan Google Workspace Studio och ClickUp Agents.

Aspekt Google Workspace Studio ClickUp Agents Huvudsyfte Automatisera flerstegsarbetsflöden i Google-appar som e-post, dokument och chatt med hjälp av Gemini. AI-driven projektledning, automatisering av uppgifter, kunskapshantering och rollbaserade arbetsflöden Skapandemetod Naturliga språkprompter för nybörjare, steg och variabler; ingen kodning krävs Konversationsbaserade AI-funktioner integrerade överallt, anpassningsbara agenter för processer och team Triggers och automatisering Tid/datum, e-postmeddelanden från specifika personer; kedjeuppgifter som sammanfattning eller märkning Analyserar historiska data, förutsäger flaskhalsar, automatiserar prioriteringar och anpassar arbetsflöden. Integration Gmail, Drive, Chat, Kalender; tredjepartsprogram som Jira, Asana, Salesforce Över 1 000 appar, inklusive Slack, GitHub, Zapier; integrerade i ClickUps hierarki (utrymmen, mappar, listor) AI-funktioner Sentimentanalys, sammanfattning, dataextraktion, innehållsgenerering AI-sökning, skrivande, sammanfattningar, transkriptioner, etikettgenerering, avancerad rapportering, proaktiva insikter Användningsfall Svara på e-post, uppdatera kalkylblad, sammanfatta möten, schemalägg evenemang Prioritering av buggar, kodgranskning, sprintoptimering, marknadsföringsinsikter, processförbättringar Delning och samarbete Dela agenter som Drive-filer, teammeddelanden Kontextuell chatt, dokument i realtid, whiteboards, gäståtkomst och AI för hela teamet Skalbarhet Tillgängligt i Business/Enterprise-abonnemang; allmän tillgänglighet lanseras successivt. Hanterar stora team (Fortune 500); obegränsad anpassning för komplexa projekt Styrkor Enkelt för Google-centrerade automatiseringar; realtid i hela Workspace Allt-i-ett-plattform med överlägsna projektvyer, automatiseringar och AI-djup

Vad är ClickUp?

Optimera dina operationer med ClickUp Effektivisera arbetet och tidsplaneringen mellan teamen med ClickUp 4.0 och dess superagenter!

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta, där AI-agenter arbetar direkt i dina uppgifter, projekt och arbetsflöden.

Du slipper hoppa mellan olika verktyg och förlora tid på att byta mellan olika sammanhang.

Med ClickUp 4.0 förblir dina uppgifter, dokument, kunskaper, chattråd, mötesprotokoll och alla arbetsrelaterade verktyg sammankopplade i ett AI-drivet arbetsutrymme. Du kan också skapa och distribuera AI-agenter utan kod direkt i ClickUp, utan att bidra till arbetsflödesförvirring med osammanhängande arbetsflöden och flera appar.

ClickUp-funktioner

Låt oss titta närmare på vad den enhetliga arbetsplatsprogramvaran har att erbjuda:

ClickUp Agents är automatiserade hjälpredor som är inbyggda i din arbetsyta och körs i bakgrunden och tar hand om repetitiva eller kontextberoende uppgifter. De är kontextmedvetna, så de vet vad som finns i dina uppgifter, dokument, chattar och mer, och agerar utan att du behöver utlösa varje åtgärd manuellt. Och det krävs ingen kodning för att bygga dem!

Du får en uppsättning fördefinierade agenter som du kan aktivera och börja använda direkt. Det är mallar eller färdiga agenter som är utformade för vanliga arbetsflöden och som inte kräver någon konfiguration.

Här är några utmärkta exempel som du kan ta del av:

Answers Agent som svarar med ett korrekt svar hämtat från ditt arbetsutrymme i en som svarar med ett korrekt svar hämtat från ditt arbetsutrymme i en ClickUp Chat Channel.

Dagliga eller veckovisa rapporter som genererar rutinuppdateringar för ett utrymme, en mapp eller en lista enligt ett fast schema.

StandUp Agents som sammanfattar teamets aktivitet vid en given tidpunkt

Du kan använda dessa förkonfigurerade agenter när du vill ha standardiserade AI-arbetsflöden med minimal konfiguration.

Å andra sidan har du ClickUp Custom Agents som låter dig skapa egna automatiseringar med en kodfri byggare. Dessa är mer flexibla och låter dig skräddarsy vad agenten gör, när den körs och hur den interagerar med din arbetsyta. Här är ett exempel från vårt team:

Dessa superagenter definieras av följande komponenter:

Triggers: Vilken händelse får agenten att starta (t.ex. ett publicerat meddelande eller en uppdaterad uppgift)? Villkor: Regler som avgör om agenten ska agera (t.ex. endast svara om meddelandet innehåller en tydlig fråga). Åtgärder: Vad agenten faktiskt gör (som att publicera ett svar, skapa uppgifter eller sammanfatta information) Kunskap och verktyg: Vilka data agenten har tillgång till och vilka verktyg den kan använda för att vidta åtgärder

Om ditt supportteam till exempel får många frågor i en chattkanal kan du skapa en anpassad agent som:

Aktiveras när ett nytt meddelande anländer

Svarar endast om meddelandet ser ut som en fråga.

Använder arbetsytans dokument och uppgifter som sin ”kunskapsbas”.

Svarade med ett lärd, kontextuellt korrekt svar

Funktion nr 2: AI-driven produktivitetssvit

ClickUp Brain finns i din arbetsyta och hämtar information från uppgifter, dokument, chattar och till och med anslutna appar för att automatisera arbetet. AI-produktivitetsverktyget är ett nätverk som alltid är på och som kopplar samman dina medarbetare, projekt och kunskaper.

Den ger omedelbara kontextuella svar om uppgifter, dokument, deadlines, beroenden och diskussioner. Team kan snabbt hämta krav, hitta beslut eller komma ihåg varför en uppgift ändrade status, utan att behöva söka igenom lager av dokument eller chattrådar.

📌 Exempel på uppmaningar: Varför flyttades API-integrationsuppgiften tillbaka till "Pågår"? Sammanfatta diskussionen som ledde till ändringen.

Hämta kraven för Onboarding Flow Update från alla länkade dokument och uppgifter.

Leta upp mötet där vi fastställde omfattningen för Funktion XYZ och sammanfatta besluten.

Dessutom automatiserar ClickUp Brain även rutinmässiga, tidskrävande projektritualer. Det kan sammanfatta långa uppgiftstrådar, generera uppdateringar eller standups och utarbeta dokumentation eller projektplaner.

Det bästa av allt? Det kan också hjälpa dig att skapa agenter. Börja bara en konversation med BrainGPT med hjälp av naturliga språkprompter, så guidar det dig!

Skaffa ClickUp Brain för att hjälpa dig att bygga agenter

🚀 ClickUp-fördel: Ersätt lapptäcket av osammanhängande AI-verktyg med en enda, kontextmedveten produktivitetsmotor: ClickUp BrainGPT. Den kopplas direkt till ditt arbete i olika appar och plattformar och förenar sökning, automatisering, innehållsskapande och röststyrda kommandon. Använd ClickUps BrainGPT Chrome-tillägg för att söka, sammanfatta och agera från valfri webbläsarflik Så här kan du använda den för att eliminera AI-spridning: Enhetlig AI-arbetsyta för att ställa frågor, automatisera uppgifter och generera innehåll med hjälp av premium-AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini.

Kontextuell sökning i andra appar som ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint och OneDrive

Talk-to-Text för röstbaserad produktivitet som låter dig diktera idéer, uppdateringar, uppgiftsfördelningar eller meddelanden med rösten direkt i ditt arbetsflöde. för röstbaserad produktivitet som låter dig diktera idéer, uppdateringar, uppgiftsfördelningar eller meddelanden med rösten direkt i ditt arbetsflöde.

Djup + webbsökning och insikter för att få genomtänkta, kontextrika svar

Funktion nr 3: Inbyggda samarbetsfunktioner

ClickUp samlar konversationer, uppdateringar och beslut som vanligtvis är utspridda över olika appar på ett och samma ställe. Detta ger teamen en enda hubb där arbetet kan fortskrida och där agenterna faktiskt kan förstå vad som pågår eftersom all kontext finns samlad på ett ställe.

Varje team har ständiga fram- och återgångar: klargöra ett krav, kontrollera framsteg, dela en snabb skärmdump eller fråga "vem jobbar med det här?".

I ClickUp sker dessa konversationer precis bredvid de uppgifter, dokument och tidslinjer som de relaterar till via ClickUp Chat . Ingenting går förlorat i en kanal långt bort från arbetet.

Eftersom chatten finns inbyggd i arbetsflödet kan dina agenter ingripa med verklig kontext. De kan se den uppgift som diskuteras, dokumentet som innehåller kraven, den senaste uppdateringen och de beslut som fattades under gårdagens SyncUp-samtal samt mötesanteckningar från AI Notetaker.

Agenterna kan hämta information från din arbetsyta, svara på frågor och hålla arbetet igång.

Uppgiftshantering blir det naturliga resultatet av konversationen. Ett förtydligande meddelande förvandlas till en ClickUp-uppgift med ett enda klick.

ClickUp Docs ansluter sig naturligt till denna loop genom att samla in dina specifikationer, mötesanteckningar, processguider och brainstorming, som alla kopplas tillbaka till uppgifter och konversationer. När teamen uppdaterar ett dokument ser agenterna det. När ett krav ändras ser alla som chattar om det det. När någon lämnar en kommentar kan den omvandlas till en uppgift utan att förlora sitt sammanhang.

Resultatet blir snabbare beslut, tydligare överlämningar och färre "var är det?"-ögonblick under veckan.

ClickUp-priser

Här är vad en verklig användare hade att säga om att använda ClickUp:

Innan vi bytte till ClickUp använde vi Redbooth för projektledning, och när jag jämför de två ser jag en betydande förbättring. Jag uppskattar verkligen ClickUps automatiseringsfunktioner och AI-verktyg. Dashboarden är engagerande och jag gillar dess visuella design. Jag tycker att de separata avsnitten för tilldelade uppgifter, slutfört arbete och ärenden som granskas av kunder är några av de bästa funktionerna. Att kunna lägga till media, skapa dokument och arbeta med whitepapers är också några av de aspekter jag uppskattar mest med ClickUp. Sammantaget har det definitivt hjälpt mig att bli mer effektiv i mitt arbete.

Innan vi bytte till ClickUp använde vi Redbooth för projektledning, och när jag jämför de två ser jag en betydande förbättring. Jag uppskattar verkligen ClickUps automatiseringsfunktioner och AI-verktyg. Dashboarden är engagerande och jag gillar dess visuella design. Jag tycker att de separata avsnitten för tilldelade uppgifter, slutfört arbete och ärenden som granskas av kunder är några av de bästa funktionerna. Att kunna lägga till media, skapa dokument och arbeta med whitepapers är också några av de aspekter jag uppskattar mest med ClickUp. Sammantaget har det definitivt hjälpt mig att bli mer effektiv i mitt arbete.

📮 ClickUp Insight: 32 % av arbetstagarna tror att automatisering endast skulle spara några minuter åt gången, men 19 % säger att det skulle kunna frigöra 3–5 timmar per vecka. Verkligheten är att även den minsta tidsbesparingen blir betydande på lång sikt. Om du till exempel sparar bara 5 minuter om dagen på repetitiva uppgifter kan det resultera i över 20 timmar per kvartal, tid som kan omdirigeras till mer värdefullt, strategiskt arbete. Med ClickUp tar det mindre än en minut att automatisera små uppgifter, som att tilldela förfallodatum eller tagga teammedlemmar. Du har inbyggda AI-agenter för automatiska sammanfattningar och rapporter, medan anpassade agenter hanterar specifika arbetsflöden. Ta tillbaka din tid! 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

Vad är Google Workspace Studio?

Google Workspace Studio är en kodfri plattform inom Google Workspace som gör det möjligt för användare att skapa anpassade AI-agenter som drivs av Gemini. Den hjälper till att automatisera arbetsflöden i olika appar, inklusive Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat och verktyg från tredje part, såsom Microsoft 365.

Du kan skapa agenter genom beskrivningar i klarspråk, enligt en "om detta, då det" -logik som förstärks med AI-resonemang för kontextmedvetna uppgifter. Agenter anpassar sig efter situationer, hanterar flerstegsprocesser och integreras direkt i Workspace-appar via en genvägsikon.

🧠 Kul fakta: Shakey the Robot, byggd 1966, blev den första roboten som kunde planera sina egna handlingar, och dess demovideor var så otroliga på den tiden att vissa trodde att de var iscensatta.

Funktioner i Google Workspace Studio

Låt oss titta på några funktioner som låter dig automatisera processer med AI:

Funktion nr 1: Agenter utan kod

Använd enkla språkkommandon för att skapa anpassade AI-agenter i Google Workspace Studio ( Källa )

Med Google Workspace Studio kan du skapa AI-agenter genom att bara beskriva vad du vill att de ska göra. Du kan till exempel säga: ”Markera e-postmeddelanden från ekonomiavdelningen, extrahera fakturabelopp, lägg till dem i Sheets och meddela mig i Chat.”

Gemini 3 omvandlar detta till en fungerande automatisering direkt utan att behöva skapa regler. Det innehåller också färdiga mallar för uppgiftshantering för uppgifter som uppföljning av möten, sammanfattningar av inkorgar eller taggning av meddelanden. Allt följer din organisations behörigheter, så att agenterna endast interagerar med data som de har behörighet att se.

🧠 Kul fakta: På 1990-talet byggde forskare en robot vid namn Genghis som kunde gå över ojämn terräng med hjälp av endast lager på lager av reflexer. Den hade inte en hjärna i vanlig bemärkelse, men betedde sig som en autonom varelse, vilket bidrog till att väcka intresset för agentbeteende inspirerat av insekter.

Funktion nr 2: Delning mellan agenter

Dela agenter i hela din Google Workspace samtidigt som du upprätthåller säkerhet och efterlevnad ( Källa )

Workspace Studio har en central instrumentpanel där teamen kan visa mallar, redigera agenter, spåra aktiviteter och granska prestanda. Allt är tillgängligt från Workspace-sidomenyn, så du behöver inte byta verktyg.

Du kan också dela agenter precis som du delar Google Docs eller Sheets. Detta gör det enkelt för team att samarbeta, återanvända exempel på automatiserade arbetsflöden och implementera dem i hela avdelningen.

🔍 Visste du att? Forskning om gruppagenters beteende har hämtat inspiration direkt från naturen: forskare som studerat myror, bin och termiter har insett att en svärm av enkla agenter som följer grundläggande lokala regler kan producera mycket komplexa gruppbeteenden. Den insikten ligger till grund för modern multiagent- och svärmrobotik.

Funktion nr 3: Samarbetsbaserad agentutveckling och integration med Google Workspace

Be Workspace Studio Agents att fungera inom ditt chattkonto ( Källa )

Dessa agenter samordnar uppgifter i Gmail, Docs, Sheets, Drive och Chat. Det innebär att du kan automatisera arbetsflöden som:

Importera CRM-data till Sheets för veckovisa rapporter

Omvandla chattanteckningar till ett formaterat förslag i Docs

Organisera onboarding-filer och tilldela behörigheter automatiskt

Eftersom automatiseringsverktygen förstår text, bilagor och sammanhang kan de anpassa sig till variationer istället för att förlita sig på fasta regler.

Dessutom fungerar de som delade Workspace-tillgångar. Så ditt team kan:

Samredigera en agents instruktioner

Duplicera en agent och anpassa den för ett nytt ändamål

Uppdatera logiken i takt med att processerna utvecklas

Detta uppmuntrar teamen att bygga upp ett gemensamt bibliotek med användbara agenter istället för dussintals isolerade personliga automatiseringar.

📖 Läs också: Idéer för automatisering av Google Sheets

Priser för Google Workspace Studio

Skapa din första AI-agent på mindre än 20 minuter!

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio: Jämförelse av funktioner

Både ClickUp och Google Workspace Studio har mycket olika syn på AI-automatisering, även om de syftar till att lösa ett liknande problem.

ClickUp fokuserar på att integrera AI direkt i projektledning, dokumentation och tvärfunktionella arbetsflöden. Workspace Studio fokuserar däremot på att automatisera uppgifter inom Googles ekosystem.

Låt oss gå igenom hur varje plattform fungerar:

Funktion nr 1: Agentiska arbetsflöden

ClickUp

ClickUp AI Agents fungerar direkt i din arbetsplattform, där uppgifter, chattar, dokument och uppdateringar redan finns.

Eftersom allt är sammankopplat på ett ställe har de den kontext de behöver för att vidta precisa åtgärder, såsom att uppdatera uppgifter, publicera inlägg i chatten, sammanfatta framsteg eller köra återkommande arbetsflöden. Du kan aktivera fördefinierade agenter för vanliga behov eller skapa anpassade agenter med en kodfri byggare, och inbyggda AI-verktyg som Brain kan hjälpa dig att utforma logiken.

Denna superagent har en kontextuell förståelse för våra läsbarhetsprinciper och ger konkreta förslag för att förbättra läsbarhetspoängen.

Google Workspace Studio

Med Google Workspace Studio kan du skapa AI-agenter som automatiserar arbetsflöden i Workspace-appar som Gmail, Drive, Kalender och Chat. Dessa agenter är kraftfulla för rutiner som spänner över flera appar – skriva e-postmeddelanden, bearbeta dokument, hämta information eller samordna steg i flera Google-verktyg. De drar nytta av Geminis resonemang, men de är inte förankrade i ett enda projekt- eller uppgiftssystem, och deras sammanhang kommer från enskilda Workspace-appar snarare än från en enhetlig arbetsmiljö.

🏆 Vinnare: ClickUp Agents, eftersom de arbetar i en konsoliderad arbetsyta där projekt, konversationer och dokumentation redan är sammankopplade. Detta ger dem ett djupare sammanhang på uppgiftsnivå och möjliggör mer specifika, arbetsflödesdrivna åtgärder. Google Workspace Studio-agenter är starka när det gäller breda, appöverskridande automatiseringar, men de fungerar i separata verktyg och har mindre insyn i strukturerade projektflöden.

Funktion nr 2: Djupgående projektledning

Här är en jämförelse mellan projektledningsverktygen:

ClickUp

ClickUp är utvecklat för team som driver komplexa projekt. Du får tillgång till över 15 ClickUp-vyer, inklusive Gantt-diagram, Kanban-tavlor, tidslinjevy, kalendrar och tankekartor, så att du kan planera arbetet på det sätt som passar dig bäst. Dessutom kan du dela upp arbetet i uppgifter, deluppgifter, beroenden, sprintar och AI-drivna anpassade fält, vilket gör det idealiskt för flerfasigt eller tvärfunktionellt arbete.

ClickUp Automations och AI Agents hjälper team att hantera överlämningar, uppdateringar, påminnelser och statusändringar för tusentals uppgifter.

Så här fungerar det i praktiken:

Google Workspace Studio

Workspace Studio stöder grundläggande planering genom Sheets-mallar, Gemini-genererade sammanfattningar och åtgärdspunkter från möten.

Den erbjuder dock inte inbyggda projektledningsfunktioner, såsom uppgiftshierarkier, beroenden eller tidsspårning. Team förlitar sig ofta på manuella kalkylblad, tillägg eller externa verktyg, vilket kan göra arbetsflöden svårare att spåra när projekten växer.

🏆 Vinnare: ClickUp för mer robust projekt- och programhantering, särskilt för team som hanterar strukturerat arbete i flera steg.

Funktion nr 3: AI-funktioner

En kort jämförelse av deras AI-funktioner:

ClickUp

BrainGPT tillhandahåller AI i hela arbetsytan: uppgifter, dokument, chattar och instrumentpaneler. Det svarar på frågor baserat på uppgiftens sammanhang, genererar uppdateringar eller standups, sammanfattar långa kommentartrådar och hjälper till att skapa projektplaner direkt.

ClickUp AI Agents hanterar repeterbara arbetsflöden, medan Brain MAX är utmärkt för högpresterande resonemang och komplexa uppgifter. Du får också ClickUp AI Notetaker, som automatiskt registrerar mötesanteckningar, åtgärdspunkter och beslut. Tagga bara @brain på valfri uppgift för att få omedelbar hjälp!

Google Workspace Studio

Workspace Studio integrerar Gemini i Gmail, Docs, Sheets och Meet.

Det är pålitligt för att utarbeta innehåll, sammanfatta text, omvandla mötesanteckningar till åtgärdspunkter eller analysera data i Sheets. Projektspecifik AI, som att kartlägga beroenden, spåra status eller göra prognoser, är dock inte inbyggt. Dessa uppgifter kräver manuellt arbete eller anpassade skript.

🏆 Vinnare: ClickUp för sina inbyggda AI-funktioner som är idealiska för projektgenomförande, inte bara för att skapa innehåll.

Funktion nr 4: Samarbete och kommunikation

Båda samarbetsverktygen erbjuder omfattande funktioner för att koppla ihop dig och ditt team. Så här ser det ut:

ClickUp

Det samlar samarbetet på ett ställe med chattrådar på uppgiftsnivå, ClickUp Chat för konversationer i realtid, video- och ljudsamtal, Docs med redigering i realtid, ClickUp Whiteboards för brainstorming och @mentions för snabba överlämningar.

Det finns också ClickUp Clips för asynkron kommunikation.

Google Workspace Studio

Google är också utmärkt för realtidsredigering i Docs, Sheets och Slides. Gmail, Meet och Chat täcker kommunikationsbehovet väl. Team får en bekant, smidig miljö för samarbete.

Eftersom arbetet ofta spänner över flera appar kan dock uppgifter och diskussioner spridas över olika plattformar.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Google Workspace Studio ger dig redigering i realtid och en bekant arbetsyta, medan ClickUp kopplar kommunikation direkt till handling, med mer avancerade projektledningsfunktioner.

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio på Reddit

För att avgöra detta sökte vi recensioner på Reddit.

Google Workspace Studio har precis lanserats och diskussionen kring det är fortfarande i sin linda. De första användarna experimenterar, delar med sig av sina första intryck och försöker ta reda på hur det passar in i deras arbetsflöden.

Det är värt att notera att Studio drabbades av ett driftstopp kort efter lanseringen. Här är vad nya användare hade att säga:

När jag försöker använda funktionen ”Gemini” får jag meddelandet: ”Vi har full kapacitet – vi är snart tillbaka.” Dessutom får jag följande meddelande när jag försöker använda "Beskriv en uppgift för Gemini" på startsidan: "Jag förstod inte din begäran. Försök att lägga till mer information eller utforska exempel."

När jag försöker använda funktionen ”Gemini” får jag meddelandet: ”Vi har full kapacitet – vi är snart tillbaka.”

Dessutom får jag följande meddelande när jag försöker använda "Beskriv en uppgift för Gemini" på startsidan: "Jag förstod inte din begäran. Försök att lägga till mer information eller utforska exempel."

Google har sedan dess löst problemet.

ClickUp har däremot en mer etablerad närvaro på Reddit, med en community som i flera år har diskuterat dess funktioner, uppdateringar och AI-kapacitet.

En ClickUp-användare berömde dess AI-funktioner:

Det coolaste jag gör med det är att jag använder deras AI-anteckningsfunktion, kör transkriptionerna genom en AI-hjärna och resultatet blir ett specifikt Q&A-format som publiceras i ClickUp-chatten där en agent letar efter den informationen och automatiskt publicerar Q&A:n i en lista, vilket skapar en dynamisk uppgradering av spelboken genom alla Q&A:er.

Det coolaste jag gör med det är att jag använder deras AI-anteckningsfunktion, kör transkriptionerna genom en AI-hjärna och resultatet blir ett specifikt Q&A-format som publiceras i ClickUp-chatten där en agent letar efter den informationen och automatiskt publicerar Q&A:n i en lista, vilket skapar en dynamisk uppgradering av spelboken genom alla Q&A:er.

En annan användare uppskattade ClickUp BrainGPT för dess projektledningsfunktioner:

Det har också varit till hjälp att bara göra vanliga AI-saker på en central plats. Eftersom jag betalar för AI-funktionerna för varje medlem i mitt team har jag bett dem att använda dem, och det har verkligen hjälpt min projektledare. Hon har AI-prompter som uppdateras kontinuerligt för att hålla henne uppdaterad om över hundra uppgifter som tilldelats ett kreativt team på åtta personer. Om AI är tänkt att fungera som en personlig assistent och ditt arbete är organiserat i ClickUp, är det otroligt kraftfullt att varje teammedlem har sin egen AI-assistent som hjälper till med avancerad kunskap om just deras arbete.

Det har också varit till hjälp att bara göra vanliga AI-saker på en central plats. Eftersom jag betalar för AI-funktionerna för varje medlem i mitt team har jag bett dem att använda dem, och det har verkligen hjälpt min projektledare. Hon har AI-prompter som uppdateras kontinuerligt för att hålla henne uppdaterad om över hundra uppgifter som tilldelats ett kreativt team på åtta personer.

Om AI är tänkt att fungera som en personlig assistent och ditt arbete är organiserat i ClickUp, är det otroligt kraftfullt att varje teammedlem har sin egen AI-assistent som hjälper till med avancerad kunskap om just deras arbete.

Vilket AI-automatiseringsverktyg är bäst?

Domen är klar! 🎉

Google Workspace Studio fungerar när du behöver snabb samverkan, redigering i realtid och kraften i Gemini AI i Docs, Sheets och Slides. Det är bekant, smidigt och perfekt för team som arbetar i Googles ekosystem varje dag.

Men när det gäller att utföra arbete, inte bara prata om det, tar ClickUp ledningen.

Med ClickUp Brain MAX, AI Agents, AI Notetaker, Chat, Whiteboards, Meetings och end-to-end-projektvyer kan team förvandla idéer till handling. Varje diskussion blir en uppgift, varje möte dokumenteras och varje uppföljning blir spårbar.