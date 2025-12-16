50 bästa Bing AI-prompts för att förbättra kreativitet och produktivitet

Du har säkert upplevt att Bing AI ger dig ett svar som verkar säkert, välformaterat och till och med citerat – men som ändå inte riktigt svarar på din fråga.

Sedan finjusterar du prompten, lägger till mer kontext, tar bort kontext, skriver om meningar och hoppas att Bing äntligen förstår vad du menade.

Sanningen är att klyftan sällan kommer från Bing själv. Den kommer från prompten.

En tydlig, strukturerad prompt förvandlar Bing AI till en kraftfull forsknings- och resonemangsmotor som levererar exakt det du letar efter.

I den här guiden går vi igenom de mest tillförlitliga Bing AI-prompterna som du kan använda för forskning, innehållsskapande, analys och daglig produktivitet, tillsammans med några proffstips.

Som en bonus kommer vi också att undersöka varför ClickUp håller på att bli ett populärt alternativ för team som vill ha djupare sammanhang, bättre noggrannhet och AI som faktiskt förstår deras arbetsflöde. 😄

Förstå Bing AI

Bing AI är en AI-driven assistent som är integrerad i Microsofts sökmotor Bing. Den kan användas för att sammanfatta svar, generera bilder och videor, utveckla innehåll, bygga kod, sammanställa rapporter och utföra uppgifter som shopping.

Bing är byggt med GPT-4, en avancerad stor språkmodell och Microsofts egenutvecklade Prometheus-modell. Det kan köra realtidssökningar på webben och stöder multimodala interaktioner med text-, röst- och bildinmatning.

Bing Chat Enterprise ger din organisation AI-driven chatt för arbete med kommersiellt dataskydd.

Vad är Bing AI-prompts?

Bing-prompter är ditt sätt att tala om för Bing hur du vill att det ska hjälpa dig. Det kan vara genom en uppsättning ledtrådar, frågor eller extremt detaljerade instruktioner.

Säg "skriv ett e-postmeddelande åt mig", "hjälp mig att avkoda ett fel i den här koden" eller "generera en sci-fi-bild av en hund som är vilse i rymden" – alla dessa enkla och komplexa kommandon är uppmaningar som talar om för Bing vad de ska göra.

Men som med alla AI- och LLM-modeller är kvaliteten och djupet i Bings svar också direkt relaterade till hur specifika dina frågor är.

🧠 Kul fakta: Prompt Battles är en riktig grej. Här skapar deltagarna AI-prompts live på scen medan publiken ser resultaten utvecklas i realtid. Deltagarna bedöms utifrån kreativitet, kvaliteten på resultatet och hur effektivt deras prompts styr AI:n att producera oväntade eller imponerande resultat. Prompt-skrivande har officiellt blivit en publikattraktion.

Fördelar med att använda AI-prompts

AI-modeller vet inte vad du vill ha, de gissar det. Varje gång du skriver en prompt ger du modellen ledtrådar om din avsikt, begränsningar, önskat format, sammanhang och kvalitetsförväntningar.

Dessutom är AI-modeller kontextkänsliga, inte kontextmedvetna. De förstår inte din verksamhet, din målgrupp, ditt arbetsflöde eller din kreativa stil om du inte berättar det för dem.

Fördelarna med väl utformade uppmaningar är:

Effektiv forskning : Väl definierade uppmaningar förbättrar forskningens kvalitet och hastighet genom att köra skiktade sökningar, jämföra källor och extrahera insikter snabbare än manuell sökning.

Skräddarsydd innehållsgenerering : Prompts med specificitet genererar ett användbart första utkast av innehåll som är i linje med dina innehållsöversikter och varumärkets röst.

Bättre bildresultat : Beskrivande uppmaningar ger bilder som stämmer överens med din kreativa vision.

Tidsbesparande : Tydliga instruktioner minimerar revideringar och fram-och-tillbaka-förtydliganden. En välstrukturerad prompt ersätter ofta flera vaga försök och frustrationer.

Kontextuell uppgiftsutförande : När du anger bakgrundsinformation i dina uppmaningar ger AI svar som passar din specifika situation snarare än generella råd.

Riskminskning : Genomtänkta uppmaningar hjälper till att identifiera och minska potentiella fel eller fördomar i AI-resultat.

Påverka resonemanget: När du strukturerar dina Bing AI-prompter formar du modellens interna tankekedja, vilket resulterar i mer logiska och sammanhängande resultat.

⭐ Bonus: Hur skiljer sig Bing AI från ChatGPT?

Här är en snabb jämförelse som hjälper dig att se hur ChatGPT och Bing AI skiljer sig åt när det gäller datatillgång, resonemangsstil och daglig användning.

Funktion Bing AI ChatGPT Utvecklare Microsoft OpenAI Grundläggande tillvägagångssätt Byggt kring realtidswebbgrund, live-sökdata, citat och faktaåtervinning. Utformad för djupgående resonemang, kreativitet och problemlösning i flera steg utan krav på webbåtkomst. Ton och stil Sökdriven, koncis och inriktad på källhänvisning. Konversationsinriktad, anpassningsbar och kapabel till långa berättelser eller tekniska fördjupningar. Resonemangskraft Integrerad DALL·E-modell i sökfunktionen, optimerad för snabb visuell generering. Stark inom strukturerat resonemang, logikintensiva uppgifter, kodning och kreativ generering. Datatillgång Direkt ansluten till Bing Search, vilket möjliggör resultat i realtid och källhänvisningar. Förlitar sig främst på tränad kunskap om inte webbläsning är aktiverat. Kreativitetsnivå Mer begränsad av sökresultat och faktiska gränser Mer frihet för idéutveckling, utforskning och abstrakt problemlösning Bildgenerering Använder OpenAI:s DALL-E-modeller för att generera bilder från textprompter. Genererar bilder genom ChatGPT:s inbyggda bildmodeller med större stilistisk flexibilitet. Fil- och textbehandling Pålitlig för sammanfattning av webbsidor och livekällor; inte avsedd för djupgående arbetsflöden med flera filer. Hanterar dokument, blandade medier, kod och längre kontextfönster med stark kontinuitet. Bäst lämpad för Realtidsforskning, jämförelser, faktagranskning och snabba citat. Djupgående resonemang, kreativt arbete, tekniska uppgifter, planering, kodning och interaktiv problemlösning.

Hur man skriver effektiva Bing AI-prompter

Att veta hur man ställer en fråga till AI är en konst som kan läras om man förstår vad som gör en bra fråga.

Så här skriver du en effektiv Bing-prompt:

Börja med ett tydligt, specifikt mål

Bing svarar på nästan alla frågor du ställer. Tricket är att vara specifik och tydlig så att du får detaljerade, nyanserade svar som verkligen hjälper dig. Ett exempel:

❌ Prompt: Ge mig en lista över de viktigaste marknadsföringstrenderna.

✅ Prompt: Sammanfatta tre nya B2B-marknadsföringstrender från i år med exempel.

💡 Proffstips: Formulera ditt mål som en handling. Använd verb som "sammanfatta", "jämföra", "generera" eller "felsöka" för att omedelbart signalera typen av uppgift.

Erbjud relevant sammanhang

Kontexten avgör relevansen. Och den kontexten kan vara:

Bakgrundsinformation om företaget

Riktlinjer för varumärkets röst

Tidigare innehåll för referens

Demografiska uppgifter om målgruppen och problemområden

Branschspecifik terminologi eller jargong

Aktuella projektmål eller kampanjmål

Begränsningar som budget, tidsplan eller plattformsbegränsningar

Exempel på konkurrenter att efterlikna eller undvika

Önskat format, längd eller struktur

❌ Uppgift: Skriv en e-postsekvens för lanseringen av en ny produkt.

✅ Uppgift: Jag lanserar ett projektledningsverktyg för distansarbetande team. Min målgrupp är driftschefer på företag med 50–200 anställda som har problem med asynkron kommunikation. Skriv tre e-postmeddelanden i en vänlig men professionell ton: ett teasermeddelande, ett meddelande som lyfter fram funktioner och ett tidsbegränsat erbjudande. Varje meddelande ska innehålla högst 150 ord.

💡 Proffstips: Skapa ett dokument med riktlinjer för varumärket med din röst, ton, målgruppsinformation och viktiga budskap. Om ditt team driver flera kampanjer blir varumärkesguiden en livräddare. Ladda upp den till Bing när du startar ett nytt projekt, så kommer den ihåg sammanhanget.

Ge det en roll

Genom att tilldela en roll får Bing AI ett perspektiv. Det gör att AI kan fokusera på relevanta mönster och prioritera relaterad kunskap. Det är användbart när du vill att Bing ska förenkla komplexa problem eller hjälpa till med kommunikationsuppgifter.

❌ Prompt: Vad är kontextteknik?

(Det ger en bred förståelse för konceptet. )

✅ Prompt: Agera som en AI-utvecklare och berätta för mig vad kontextteknik är.

(Med denna prompt känner Bing till den publikkalibrering och det konceptuella djup som krävs. )

👀 Visste du att? Kontextfönster fungerar som ett AI:s korttidsminne. När de är fulla trängs tidigare instruktioner bort. När tokens överflödar förlorar modellen kontexten eftersom dess uppmärksamhetsmekanismer naturligt prioriterar nyare information.

Klara komplexa uppgifter

Flerlagriga uppgifter förvirrar AI. När du delar upp dem i mindre, sekventiella uppmaningar får du bättre resultat att arbeta med.

❌ Uppgift: Undersök konkurrenter, analysera deras strategier och skriv en rapport.

✅ Prompt: Lista de fem främsta konkurrenterna inom branschen för miljövänliga förpackningar. Gå sedan vidare till analysen och begär slutligen rapportformatet.

Denna metod, som kallas prompt chaining, förbättrar utskriftskvaliteten avsevärt.

📚 Läs mer: Hur man blir promptingenjör

Förfina och upprepa

Använd Bings svar som utgångspunkt. Du kan be den att verifiera fakta, justera tonen, anpassa detaljer eller lägga till nyanser till ett ämne genom att bygga vidare på dess svar.

Alla AI-system fungerar på olika sätt. Ju mer du experimenterar, desto bättre förstår du vad som faktiskt fungerar.

Vill du snabbt komma igång med att ställa frågor till AI? Titta på den här videon.

📚 Läs mer: Din kompletta guide till prompt engineering

50 populära Bing AI-prompts för olika användningsområden

Från att ge dig ett recept till att felsöka en komplex kod, generera poddar och till och med skapa forskningsrapporter – det finns inga gränser för vad Bing AI kan hjälpa till med.

Vi har sammanställt några uppmaningar som du kan använda (eller inspireras av) för ditt specifika användningsfall.

Marknadsföring och innehållsskapande

Hämta inspiration från dessa AI-skrivprompter när du vill att Bing ska skriva ett e-postmeddelande, skapa ett blogginlägg, förfina ett värdeerbjudande eller generera marknadsföringstexter.

Använda Bing AI för marknadsföring och innehållsskapande

1. Du är en innehållsstrateg som skriver ett LinkedIn-inlägg om varför marknadsföringsteam misslyckas med att återanvända innehåll. Börja inlägget med ett djärvt påstående, dela med dig av två misstag och avsluta med en engagerande fråga, på högst 150 ord.

2. Skapa ett 90 sekunder långt manus som förklarar API-integration för icke-tekniskt kunniga småföretagare. Använd enkla analogier och fokusera på fördelar som tidsbesparingar och verktygsanslutning. Struktur: uppmärksamhetsfångare, problem, förklaring, CTA.

3. Skriv en Instagram-bildtext för vårt hållbara modemärkes nya linje av ekologisk bomull. Berätta en kort historia om hantverkarna på den indiska landsbygden, väv in etiska produktionsvärden och avsluta med en uppmaning att handla. Under 180 ord.

4. Skriv ett pressmeddelande där du tillkännager vår serie B-finansiering på 25 miljoner dollar för en AI-plattform för kundservice. Inkludera en stark rubrik, en inledande paragraf med viktiga fakta, ett citat från VD:n om tillväxtplaner, hur finansieringen kommer att användas (produktutveckling, marknadsexpansion) och en standardbeskrivning av företaget. Håll dig inom 400 ord.

5. Jag håller på att bygga upp ett hudvårdsmärke som säljer direkt till konsumenter med känslig hud. Hjälp mig att definiera vårt varumärkes röst. Ge tre exempel på hur vi skulle kommunicera samma budskap (”våra produkter är dermatologiskt testade”) med vår röst jämfört med hur konkurrenterna skulle kunna uttrycka det. Inkludera vad man ska göra och inte göra.

6. Jag behöver 10 olika rubrikvarianter för en landningssida som marknadsför ett webbinarium om ”Avancerad Excel för finansanalytiker”. Prioritera rubriker som tilltalar analytiker på mellannivå som vill avancera i sin karriär. Testa olika vinklar: nyfikenhet, fördelar, rädsla för att missa något, specificitet, frågor och brådska, och håll varje rubrik inom 15 ord.

7. Utveckla ett kreativt kampanjtema för vår onlineplattforms kampanj inför skolstarten (riktad till vuxna som återvänder till studier). Jag behöver ett kampanjnamn, en slogan, tre budskap som tar upp deras farhågor och motivation, förslag på visuell moodboard och idéer för hur detta tema kan anpassas för e-post, sociala medier och betalda annonser. Gör det emotionellt tilltalande och inspirerande.

8. Generera 10 idéer till Instagram-innehåll för en app för personlig ekonomi riktad till millenniegenerationen. Varje idé behöver en innehållstyp, ett ämne, ett huvudbudskap och en visuell inriktning. Ta upp studielån, impulsköp, grunderna i investeringar och nödfonder.

9. Analysera de bästa SERP-resultaten för sökordet ”email marketing best practices for SaaS”. Identifiera luckor i innehållet, analysera konsumenternas åsikter på Quora och Reddit och skapa en disposition för ett blogginlägg som jag kan skriva för att effektivt fylla dessa luckor. Sträva efter en blogglängd på mellan 2500 och 3000 ord.

📮 ClickUp Insight: 33 % av människor tror fortfarande att multitasking är liktydigt med effektivitet. I verkligheten ökar multitasking bara kostnaden för att byta mellan olika sammanhang. När din hjärna hoppar mellan flikar, chattar och checklistor drabbas din koncentrationsförmåga hårdast. ClickUp hjälper dig att fokusera på en uppgift genom att samla allt du behöver på ett ställe! Arbetar du med en uppgift men behöver kolla på internet? Använd bara din röst och be ClickUp BrainGPT att göra en webbsökning från samma fönster. Vill du chatta med Claude och finslipa det utkast du arbetar med? Det kan du också göra utan att lämna din ClickUp-arbetsyta! Allt du behöver – chatt, dokument, uppgifter, instrumentpaneler, flera LLM:er, webbsökning och mycket mer – finns i ett samlat AI-arbetsutrymme, redo att användas!

📚 Läs mer: De 10 bästa skrivassistansprogrammen med AI 2025

Forskning och dataanalys

Förbättra din forskning och dataanalys med Bing AI-prompter.

10. Sammanfatta tre nya B2B-marknadsföringstrender i år med konkreta exempel från företag som har anammat dem. Fokusera på AI-användning, utveckling av kontobaserad marknadsföring och integritetsfokuserad attribution. Inkludera stödjande data och framgångsmätningar.

11. Analysera 50 senaste kundrecensioner av ClickUp på G2 och Capterra. Kategorisera feedbacken efter tema: klagomål på prissättningen, önskemål om funktioner, supportfrågor och beröm för användarupplevelsen. Sammanfatta de tre viktigaste problemen.

12. Undersök de fem bästa projektledningsverktygen (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Skapa en jämförelsetabell som visar prisnivåer, viktiga funktioner, användarbegränsningar, integrationer och betyg för mobilappar.

13. Analysera de mest framgångsrika blogginläggen från de senaste sex månaderna på vår webbplats. Identifiera gemensamma mönster i ämne, längd, format, rubriker och interna länkar. Dra slutsatser om vilka typer av innehåll som genererar mest organisk trafik och konverteringar.

14. Övervaka konversationer om ”produktivitet vid distansarbete” på Twitter, LinkedIn och Reddit under de senaste 30 dagarna. Extrahera de viktigaste problemområdena, ofta nämnda verktyg och nya lösningar. Sammanfatta stämningen och diskussionsteman.

15. Jag vill ha en detaljerad forskningsrapport om innehållsmarknadsföringsbranschen i Louisiana. Rapporten ska täcka viktiga trender, stora aktörer, regionala utmaningar och tillväxtmöjligheter. Inkludera gärna insikter om hur lokala företag använder innehållsmarknadsföring, kända byråer eller frilansare som är verksamma i delstaten samt relevant statistik eller fallstudier. Formatera rapporten med lämpliga rubriker och formatering för att säkerställa tydlighet och struktur. Använd tabeller där det är lämpligt för att jämföra byråer, trender eller branschdata.

Använd Bing AI för att skapa detaljerade forskningsrapporter.

💡 Proffstips: Använd Bings funktion Skapa forskningsrapport för att få en fullständigt refererad djupgående forskningsrapport om din produkt eller marknad. Denna rapport kan vara en utmärkt utgångspunkt för att validera dina antaganden om marknadsinträde.

Lärande och kompetensutveckling

Lär dig komplexa ämnen med Bing AI

16. Förklara kvantdatorer för en gymnasieelev som förstår grundläggande algebra men inte har någon bakgrund inom fysik. Använd vardagliga analogier, undvik facktermer och fokusera på praktiska tillämpningar som de skulle tycka är intressanta, till exempel kryptering eller läkemedelsutveckling.

17. Generera 15 beteendebaserade intervjufrågor för produktchefstjänster med exempel på svar enligt STAR-metoden. Täcker scenarier om prioritering, konflikter mellan intressenter, misslyckade lanseringar och datadrivna beslut. Inkluderar tips om vad intervjuare letar efter.

18. Skapa en omfattande studieguide för certifieringsprovet för Google Analytics 4. Organisera efter provämnen, inklusive viktiga definitioner, formler att memorera, vanliga fallgropar och exempel på övningsfrågor. Gör den lättläst med tydliga avsnitt.

19. Jämför fyra populära certifieringar inom projektledning: PMP, CAPM, Scrum Master och PRINCE2. Analysera kostnader, tidsinvestering, svårighetsgrad, karriärfördelar och vilka branscher som värdesätter var och en mest. Ge rekommendationer baserat på karriärstadium och mål.

20. Skapa en övningsuppgift för att förbättra tekniska skrivfärdigheter. Tillhandahåll ett dåligt skrivet tekniskt dokument (API-dokumentation eller användarhandbok), identifiera fem specifika problem och skriv om varje avsnitt med förklaringar av de förbättringar som gjorts.

Titta på den här videon för att se hur du kan använda AI som din personliga assistent 👇

👀 Visste du att? Anthropics forskare har framgångsrikt extraherat miljontals funktioner från Claude 3. 0 Sonnet och därmed skapat den första detaljerade inblicken någonsin i en modern, produktionsklar stor språkmodell – som avslöjar hur AI organiserar begrepp internt på ett sätt som speglar mänsklig förståelse.

Kodning, felsökning och dataanalys

21. Sammanfatta denna 40-sidiga forskningsrapport om tillämpningar av maskininlärning inom hälso- och sjukvården. Extrahera viktiga slutsatser, metodik, begränsningar och praktiska implikationer. Skriv för en icke-teknisk hälso- och sjukvårdsadministratör som ska besluta om att investera i ML-lösningar. Maximalt 500 ord.

22. Granska denna JavaScript-funktion som filtrerar och sorterar en matris med 10 000 produktobjekt. Den körs långsamt på frontenden. Identifiera prestandaflaskhalsar, föreslå optimeringar och skriv om funktionen med bättre tidskomplexitet. Förklara förbättringarna.

23. Du är en erfaren utvecklare som skriver Python-kod för att integrera med Stripes betalnings-API. Jag behöver skapa en kund, generera en betalningsintention på 99 dollar och hantera svar om framgång eller fel. Inkludera korrekt felhantering och kommentarer som förklarar varje steg.

24. Min while-slinga fryser webbläsaren när jag filtrerar en array med 1000 objekt: [klistra in kod]. Hitta vad som orsakar den oändliga slingan. Förklara det logiska felet och skriv om det så att det fungerar korrekt. Föreslå också en mer effektiv metod.

25. Användare kan inte förbli inloggade efter att ha uppdaterat sidan: [klistra in autentiseringskod]. JWT-token lagras, men läses inte korrekt. Felsök problemet och åtgärda logiken för hämtning av token.

26. Min app når API-gränsen (100 förfrågningar per minut) när den bearbetar batchuppladdningar: [klistra in kod]. Implementera ett kösystem som begränsar förfrågningarna så att de håller sig under gränsen samtidigt som allt bearbetas. Visa framsteg för användarna.

💡 Proffstips: Om Copilot inte kan analysera en sida eller sammanfatta innehållet, aktivera "Tillåt åtkomst till alla webbsidor eller PDF-filer" i Microsoft Edge-inställningarna under Sidopanel > Copilot.

Realtidsinformation och webbforskning

Utnyttja Bing AI för omfattande och uppdaterade svar.

27. Sök efter de bästa priserna på iPhone 15 Pro i färgen Black Titanium, 256 GB i hela USA. Inkludera eventuella inbyteserbjudanden eller rabatter på specifika betalningsmetoder och beräkna vilket alternativ som sparar mest pengar totalt sett.

28. Undersök aktuella lönespann för seniora dataanalytiker i Austin, Texas. Kontrollera jobbannonser på LinkedIn, Indeed och Glassdoor. Dela upp efter företagsstorlek, erforderlig erfarenhet och inkludera vanliga förmåner. Beräkna medianlönen.

29. Sök efter peer-review-granskade forskningsartiklar som publicerades förra året om effekten av intermittent fasta på metabolisk hälsa. Hitta minst fem studier, sammanfatta deras metoder och viktigaste resultat och notera eventuella motstridiga resultat mellan studierna.

30. Undersök vilka nya funktioner Notion har lanserat under de senaste tre månaderna. Kolla in deras blogg, produktuppdateringssida, Twitter-meddelanden och användarforum. Beskriv varje funktion och hitta tidiga användarrecensioner om implementeringens kvalitet.

31. Hitta aktuella reserestriktioner och visumkrav för amerikanska medborgare som besöker Japan. Inkludera vaccinationskrav, visumansökningsprocess, handläggningstid och eventuella policyändringar som meddelats under den senaste månaden.

32. Hitta Lionel Messis fullständiga prestationsstatistik för Inter Miami under MLS-säsongen 2024. Inkludera gjorda mål, assist, spelade matcher och hur hans statistik står sig i jämförelse med andra toppscorare i ligan. Kontrollera om han slagit några rekord.

33. Ta reda på aktuella öppettider för Metropolitan Museum of Art i New York. Kontrollera om de har särskilda öppettider under Thanksgiving-veckan och om de erbjuder dagar med fri entré. Kontrollera att informationen är uppdaterad.

34. Hitta alla företag som säkrat serie B-finansiering under de senaste sex månaderna. Fokusera på teknik- och SaaS-sektorerna i USA.

35. Identifiera alla nya myndighetsföreskrifter, uppdateringar av efterlevnadskrav eller lagändringar som påverkat [bransch eller region] under de senaste 60 dagarna. Ge korta sammanfattningar med källhänvisningar och förväntad inverkan.

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på sömlös integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men tänk om AI är inbyggt i din arbetsyta och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår uppmaningar i klartext och löser alla tre problemen med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskaper i hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Produktivitet och uppgiftshantering

Öka din produktivitet med Bing AI-prompts.

36. Skapa en omfattande checklista för introduktion av nya medlemmar i marknadsföringsteamet. Täcker första dagen (pappersarbete, kontoinställningar), första veckan (utbildningar, presentationer) och första månaden (initiala projekt, feedback). Ange vem som ansvarar för varje uppgift.

37. Jag har dessa 12 uppgifter att slutföra idag med varierande tidskrav och prioriteringar: [lista uppgifter]. Skapa ett optimerat schema från 9:00 till 18:00 som tar hänsyn till mina mest produktiva timmar (10:00-12:00), inkluderar buffertid och grupperar liknande uppgifter tillsammans.

38. Sammanfatta anteckningarna från veckans standup-möten från måndag till fredag: [klistra in anteckningar]. Identifiera slutförda uppgifter, pågående arbete, hinder som dykt upp flera gånger och teammedlemmar som kan behöva stöd. Formatera som en kort rapport för ledningen.

39. Skapa en agenda för ett 60-minuters kvartalsmöte med fem avdelningschefer. Inkludera tidsallokering för varje segment, diskussionsämnen som kräver beslut kontra uppdateringar och utrymme för frågor. Håll det fokuserat och genomförbart.

40. Jag arbetar 60 timmar i veckan och känner mig utbränd. Granska mitt nuvarande schema: [klistra in schema]. Föreslå var jag kan dra ner, vilka uppgifter jag kan skjuta upp eller delegera, när jag ska ta pauser och hur jag kan bygga in återhämtningstid utan att projekten spårar ur.

41. Utarbeta ett dokument med kommunikationsprotokoll för teamet. Ange när e-post, Slack eller möten ska användas, förväntade svarstider för varje kanal, gränser för kommunikation efter arbetstid och hur brådskande frågor ska eskaleras. Gör det praktiskt och respektera balansen mellan arbete och privatliv.

42. Utforma en veckokalendermall som skyddar fokuseringstiden för djupgående arbete samtidigt som den rymmer möten och samarbete. Jag behöver minst 15 timmar oavbruten tid per vecka för skrivande och strategi. Visa hur man strukturerar måndag till fredag.

⭐ Bonus: Om du har använt Bing AI-prompter för att hantera uppgifter, planera scheman eller effektivisera arbetsflöden finns det en ännu större möjlighet framöver: AI-orkestrering. AI-orkestrering sammanför flera AI-system, såsom Bing AI för forskning, ClickUp Brain för kontextuell uppgiftsutförande och automatiseringar för repetitiva arbetsuppgifter, till ett samordnat arbetsflöde. Istället för att behandla varje verktyg som en separat assistent, kopplar samordningen ihop dem så att de fungerar som ett enhetligt intelligenslager i dina projekt. Med AI-orkestrering i ClickUp kan du: Aktivera AI-åtgärder automatiskt när uppgifter uppdateras, formulär skickas in eller arbetet går vidare till nästa steg.

Använd AI-agenter för att dirigera arbete, tilldela ägare eller eskalera blockerare utan manuell inblandning.

Kombinera automatiseringar + kontextuell AI för att upprätthålla projektets noggrannhet, beroenden och prioriteringar.

Samla forskning, planering, dokumentation och genomförande i ett sammanhängande flöde.

Bildgenerering

Innan vi dyker in i AI-bildprompter bör du veta att du kan använda "Bing image creator" eller alternativet "generera en bild" i Copilot för att generera bilder.

💡 Proffstips: Enligt Microsofts riktlinjer bör du använda beskrivande ord när du förklarar hur du vill att en bild ska se ut. Använd faktiskt denna formel som en checklista för din bildgenereringsprompt: Tydlig åtgärd: Skapa en fotorealistisk bild

Detaljerat ämne: Rosa, men gör det beskrivande (En djupröd ros med sammetslena kronblad täckta av morgondaggdroppar)

Specifik stil: Makro närbild

Scene eller miljö: Soluppgång med mjukt gyllene ljus

Ytterligare element: Bokeh-bakgrund, vattendroppar som fångar ljuset, små gröna blad Fullständig prompt: Skapa en fotorealistisk bild av en djupröd ros med sammetslena kronblad täckta av morgondaggdroppar i Dall'e-läge. Extrem makro-närbild med kort skärpedjup i en dimmig engelsk trädgård vid soluppgången med mjukt gyllene ljus. Inkludera bokeh-bakgrund, vattendroppar som fångar ljuset, små gröna blad och en romantisk atmosfär. Använda Bing AI-prompter för bildbehandling

43. Illustrera ett episkt fantasybokomslag som visar en ung trollkarl som står vid kanten av en klippa och blickar ut över ett vidsträckt kungarike med flytande öar. Mörka stormmoln samlas ovanför medan magiska glödande runor cirklar runt karaktären. Målningsliknande stil med rika, dramatiska färger.

44. Fotografera en lyxig läderryggsäck i en livsstilsmiljö på ett träbord med en bärbar dator, en dagbok och en hantverksmässig kaffekopp. Mjukt morgonljus strömmar in genom tunna gardiner. Varma, jordnära toner med kort skärpedjup skapar en exklusiv, ambitiös stämning.

45. Skapa en modern infografikbild i platt design för Instagram som visar fem produktivitetstips. Använd en pastellfärgpalett med rosa, mintgrönt och krämvitt. Inkludera enkla ikoner, läsbara sans-serif-typsnitt och mycket vitt utrymme. Modern och minimalistisk stil.

46. Illustrera ett vänligt, färgglatt diagram som förklarar hur fotosyntesen fungerar. Visa ett tecknat träd med märkta pilar som pekar på rötter, löv, sol och vattendroppar. Använd ljusa gröna, gula och blåa färger med enkla former och tydlig typografi som passar för mellanstadieelever.

47. Illustrera en fantasifull skogsscen där vänliga djurkaraktärer (en björn, en kanin och en räv) har en tesalong under en gigantisk svamp. Mjuka, rundade former med varma, inbjudande färger. Sagoboksliknande akvarellstil med mjuka texturer och drömmig belysning.

48. Skapa en vänlig robotmaskot för ett tech-startup. Roboten ska ha rundade kanter, en lysande blå bröstpanel, uttrycksfulla LED-ögon och vinka hej. Modern, tilltalande design med gradienter och subtila skuggor. Helkroppsbild på transparent bakgrund.

49. Skapa en fotorealistisk interiörrendering av ett lyxigt modernt kök med marmorbänkskivor, rostfria vitvaror, pendellampor och stora fönster med utsikt över staden. Varm eftermiddagsbelysning, stylad med en fruktskål och färska blommor. Arkitektonisk fotografering i tidningskvalitet.

50. Illustrera en modern, isometrisk vy av ett instrumentpanelgränssnitt som svävar i 3D-utrymmet, med färgglada diagram, grafer och datakort. Använd en bakgrund med gradient från mörkblått till lila. Inkludera subtila glödeffekter och rena linjer. Teknisk och sofistikerad stil för en landningssidas hero-sektion.

Och det är vår sammanfattning av omfattande (men definitivt inte uttömmande) användningsfall för Bing AI och dess uppmaningar.

👀 Visste du att? AI-utvecklingen har gått från slutna tester till offentliga experiment. Microsoft Copilot Labs är ett utmärkt exempel där användare kan testa experimentella funktioner som Copilot Vision och spelupplevelser innan de blir mainstream. Denna ”utvärderingsflywheel”-metod gör det möjligt för team att snabbt lansera, samla in feedback från verkligheten och iterera snabbare än traditionella utvecklingscykler.

Vanliga misstag att undvika med Bing AI-prompts

Din missnöjdhet med Bings resultat kan bero på ett av dessa fel i uppmaningarna. Låt oss se vad du kan göra för att undvika dem:

Misstag Vad händer? Hur åtgärdar man det? Att vara för vag eller allmän Bing levererar ytligt, oanvändbart innehåll som inte tillgodoser dina specifika behov. Ange förväntningar, ge sammanhang, visa exempel på vad framgång ser ut och var beskrivande i dina förfrågningar. Överbelastning av en enda prompt Bing kommer att försöka hantera flera uppgifter samtidigt och leverera ofullständiga eller ytliga resultat. Dela upp din förfrågan i mindre, logiska, sekventiella uppmaningar och bygg vidare på de svar som Bing erbjuder. Ignorerar realtidsfunktioner Du missar aktuell information som nyheter, priser, trender eller senaste uppdateringar. Använd Bing för tidsbegränsade frågor och ange att du behöver aktuell information från webben. Glömma formatspecifikationer Du kan få långa essäsvar när allt du ville ha var en tydlig jämförelsetabell. Ange formatet tydligt: ”organisera som punktlistor”, ”skriv i stycken om 2–3 rader” eller ”skapa en tabell”. Håll dig till ett konversationsläge Du får svar som inte matchar dina behov. Växla mellan olika Bing-lägen (Smart (GPT-5), snabb respons, tänk djupare osv.) för att få ett kontextuellt lämpligt svar.

Visste du att? Det ständiga växlandet mellan olika AI-verktyg påverkar produktiviteten negativt. Att behöva förklara sammanhanget på nytt, omformatera data, hantera olika gränssnitt och förena motstridiga resultat skapar en sådan kognitiv belastning att det ofta känns svårare att använda AI än att utföra arbetet manuellt. Faktum är att 79,3 % av arbetstagarna uppger att ansträngningen som krävs för att använda AI-prompter känns oproportionerligt hög jämfört med resultatet.

Begränsningar vid användning av Bing AI

Bing erbjuder en förbättrad sökupplevelse samtidigt som den utför uppgifter som LLM:er, som ChatGPT, kan. Den kan skriva kod, generera innehåll, köra realtidssökningar, utveckla rapporter och till och med sammanställa en podcast. Man kan säga att den kan göra i stort sett allt.

Men det finns en hake, och här är vad som kommer att hindra dig:

Behåller inte kontext över flera sessioner : Bing behåller inte kontext över flera sessioner, så även för liknande typer av projekt måste du upprepa instruktionerna varje gång du börjar om.

Hallucinerade svar : Bing hallucinerar fakta och presenterar tvetydiga idéer på din helt distinkta fråga.

Kortare kontextfönster : Bings kontextfönster i kreativt läge är begränsat. Och även om det inte finns något specificerat tokenantal är det relativt sett mindre än retentionfönstren i : Bings kontextfönster i kreativt läge är begränsat. Och även om det inte finns något specificerat tokenantal är det relativt sett mindre än retentionfönstren i AI-verktyg som ChatGPT och Claude.

Säkerhetsfilter och blockerat innehåll : Förfrågningar som rör känsliga ämnen, specifika offentliga personer eller innehåll som utlöser säkerhetsmekanismer avvisas direkt. Dessa filterblock är strängare än andra LLM:er.

Begränsad djup och konsistens : Bing genererar ytliga resultat även vid komplexa och nischade sökningar; ibland saknas nyanser och sammanhang helt.

Fasta bildförhållanden för AI-genererade bilder: Bing tillåter inte att du anpassar bilddimensioner eller bildförhållanden, vilket tvingar dig att arbeta med standardförhållanden på 1:1 eller 3:4.

⚠️ Varning: Undvik att hamna i AI-sprawl. Med verktyg som Bing AI är det enkelt att stapla flera appar för sökning, skrivande, planering och forskning. Varje AI-verktyg löser en del av ditt arbetsflöde. Men denna fragmentering skapar AI-spridning, där ditt arbete och sammanhang sprids över flikar, chattar och icke-anslutna verktyg. Varje gång Bing glömmer dina tidigare instruktioner eller ger ytliga, inkonsekventa resultat tvingas du kompensera genom att hoppa mellan flera verktyg och manuellt sammanfoga allt. Detta bromsar teamen istället för att påskynda dem. Så här kontrollerar du det innan situationen eskalerar.

De bästa Bing AI-alternativen att utforska

Vi har bättre alternativ till Bing AI som kan effektivisera dina arbetsflöden. Innan vi utforskar dem i detalj, här är en snabb jämförelse:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Konvergerad AI-arbetsyta för kontextuell projektgenomförande Kontextmedveten AI (Brain), AI Notetaker, promptmallar, BrainGPT (multimodell), Enterprise Search, bildgenerering, automatiseringar, AI-agenter, djup integration, uppgifts- och dokumenthantering, Codegen Gratis för alltid; anpassning för företag Runway ML Generering och redigering av multimediainnehåll Gen-2/Gen-3 text-till-video, bildinterpolering, rörelsespårning, regissörsläge, Adobe Premiere-integration, realtidssamarbete Gratis; betalda abonnemang från 15 USD/användare/månad. ChatGPT Konversations-AI för innehåll, kod och forskning Röstläge, filuppladdning och analys, minne, kodtolkning, projekt-/arbetsytans organisation Gratis; betalda abonnemang från 20 $/månad. Google Gemini Multimodal AI med djup integration i Google Workspace Inbyggd åtkomst till Google-appar, multimodal inmatning, webbdata i realtid, Gemini Nano för kontroll på enhetsnivå. Gratis; betalda abonnemang från 19,99 $/månad. Perplexity AI Realtidsbaserad konversationssökning med källhänvisningar Live-webbsökning, inbyggda citat, uppföljande frågor och svar, multimodal/multimodell, källhänvisning Gratis; betalda abonnemang från 20 $/månad.

1. ClickUp

Effektivisera dina arbetsprocesser med ett integrerat ClickUp Brain.

Bing kan generera olika resultat för dina frågor – i form av sammanfattningar, innehåll, bilder, videor och till och med forskningsrapporter. Men där slutar det.

Det kan inte tilldela uppgifter till ditt team, kommunicera med dem eller spåra status och framgång för ett projekt. Det finns en klyfta mellan vad Bing producerar och vad ditt team faktiskt utför. En klyfta som gör att ditt teams produktivitet sjunker.

Det team behöver är en AI som integreras i deras faktiska arbetsmiljö. En AI som inte bara kan utarbeta en projektbeskrivning utan också omvandla den till tilldelningsbara uppgifter med deadlines.

Ange: ClickUp.

Världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar flera verktyg och arbetsflöden i en enda plattform. Projekt, konversationer, dokument och analyser samlas i denna kontextuella AI-plattform.

Här är en närmare titt på dess AI-funktioner. 💬

En AI med fullständig kontext för ditt arbete

ClickUp Brain (ClickUps egen AI) har en fullständig kontextuell förståelse för din arbetsyta. Du behöver inte förklara projektets natur eller chattens kontext när du ber den att utföra en uppgift.

AI förstår dig och ditt arbete.

Brain hämtar kontextuella svar baserat på dina projekt i ClickUp.

En AI som hjälper dig att forma dina budskap

ClickUp Brain kan användas på samma sätt som ChatGPT eller Bing. Du kan be det förklara begrepp, skriva blogginlägg, skapa kampanjer för sociala medier, skriva utkast till berättelser och i stort sett allt däremellan.

Men till skillnad från fristående AI-verktyg fungerar denna AI-assistent direkt i ditt ClickUp-arbetsområde.

Anta att du vill skriva en artikel om ”Hur AI förändrar produktiviteten på arbetsplatsen”. Öppna ClickUp Docs och be ClickUp Brain att skriva ett blogginlägg.

Använd Brain i ClickUp Docs

Du kan till och med skapa och spara AI-promptmallar i ClickUp Docs som alla i ditt team kan använda.

Eller använd denna metod med tankekedjor för att få en mer genomgripande struktur och insikt i ämnet:

Analysera de bästa SERP-bloggarna och skapa en översikt med viktiga avsnitt och diskussionspunkter.

Föreslå tre kontroversiella synvinklar som utmanar vanliga produktivitetsråd.

Skriv en engagerande inledning som fångar läsarnas intresse med en överraskande statistik eller ett djärvt påstående.

Skapa intervjufrågor för ämnesexperter inom området.

Med ClickUp BrainGPT får du tillgång till de senaste premium-AI-modellerna och kan växla mellan dem för att underlätta kortfattad, djupgående forskning, strategiarbete och kreativt skrivande.

Få tillgång till de senaste AI-modellerna på ett och samma ställe med ClickUp Brain.

📌 Spara dessa AI-skrivprompter: Skapa en innehållskalender för fjärde kvartalet med veckoteman och idéer för inlägg.

Skriv ett tydligt och uppmuntrande teammeddelande om [policyändring/ny initiativ].

Hjälp mig att skapa ett dokument med riktlinjer för varumärkets röst för marknadsföringsteamen. Föreslå vad vi bör inkludera i detta dokument.

Ge mig en lista över bloggar som vi kan skriva för att rikta oss till restaurangägare i Louisiana.

AI för webbsökning och anteckningar

ClickUp BrainGPT inkluderar Enterprise Search, som ger dig kontextuella, nyligen uppdaterade svar från din arbetsyta, anslutna appar och verktyg samt internet. Allt utan att du behöver byta verktyg.

Anta att ditt team utformar marknadsföringsstrategier för nästa kvartal och behöver aktuella insikter om trender i konsumentbeteendet. Istället för att öppna flera webbläsarflikar och manuellt sammanställa information kan du fråga Brain direkt.

BrainGPT söker igenom alla appar du använder för att hitta kontextuella svar.

Brain hämtar insikter från trovärdiga källor, sammanfattar resultaten och presenterar dem i ett lättillgängligt format – direkt i dina ClickUp Docs.

För samarbete i realtid finns här några sätt att använda ytterligare ClickUp-funktioner.

Funktion Vad händer? Exempel Mötesanteckningar + dokument Få transkriptioner, videor och sammanfattningar i dina privata dokument. Om du tappade koncentrationen och vill ha en snabb sammanfattning av vad projektledaren diskuterade kan du helt enkelt kolla in sammanfattningen. Mötesanteckningar + chatt Ställ frågor och få samlade svar från alla dina mötesanteckningar. Fråga Brain: ”Vilka farhågor har säljteamet framfört om prissättningen under de senaste tre mötena?” och få omedelbara svar. Mötesanteckningar + uppgifter Förvandla varje åtgärdspunkt från dina samtal till genomförbara uppgifter. Brain identifierar ”Vi måste färdigställa texten på landningssidan senast på fredag” och skapar en uppgift med en deadline.

💡 Proffstips: Använd BrainGPT:s Talk to Text-funktion för att omedelbart fånga dina tankar när de uppstår. Du kan tilldela uppgifter, nämna personer eller uttrycka din kreativitet utan filter och utan att tangentbordet blir ett hinder. Översätt dina tankar direkt till skrivna ord med Talk to Text.

AI för bildgenerering

Med Brain kan du också skapa marknadsföringstexter och bilder för dina projekt utan att lämna din arbetsplats.

Låt oss säga att du skapar texter för sociala medier och behöver några snygga bilder att komplettera dem med.

Istället för att använda ett separat designverktyg och manuellt specificera varje steg, hämtar ClickUp Brain kontext från din text och genererar fantastiska bilder baserat på det du redan har skrivit i ClickUp Whiteboards.

Använd kombinationen ClickUp Brain + Whiteboard för bildgenerering.

Därifrån kan du samarbeta med teamet för att finjustera det visuella.

Låt automatiseringar + AI-agenter + Brain göra grovjobbet

ClickUps automatiseringar, AI-agenter och Brain samverkar för att omvandla tankar till handling utan att du behöver koppla ihop flera verktyg.

Brain förstår hela sammanhanget i din arbetsmiljö, dina dokument, projekt och prioriteringar.

Automatiseringar hanterar repetitiva, regelbaserade uppgifter som du inte bör behöva göra manuellt.

AI-agenter agerar å dina vägnar, tolkar sammanhang, fattar beslut, fördelar arbete, uppdaterar status, eskalerar hinder och håller projekten igång även när du inte är online.

Berätta för Brain i klartext vad du behöver, så ger det dig intelligenta arbetsflöden.

För mer information om hur du skapar din AI-agent i ClickUp, titta på den här videon 👇

ClickUps bästa funktioner

Omvandla samtal till tydliga åtgärder: Använd Använd AI Notetaker för att spela in, sammanfatta och transkribera samtal och möten. Det registrerar beslut och tilldelar uppföljningar direkt i Tasks.

Översätt ostrukturerade meddelanden till användbar data: ClickUp AI Fields klassificerar sentiment, brådskandehet, prioritet, kontots hälsa eller typ av förfrågan direkt i uppgifterna.

Ge AI fullständig kontext från din teknikstack: Med Med ClickUp Integrations kan du ansluta verktyg som Google Drive, Slack, Figma, GitHub och mer, vilket ger AI tillgång till verklig kontohistorik istället för isolerade uppmaningar.

Begränsningar för ClickUp

En omfattande uppsättning funktioner kan vara överväldigande för en ny användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En ClickUp-användare delar sin erfarenhet på G2:

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen i plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. […] Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver utkast till innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen i plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. […] Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver utkast till innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

⭐ Bonus: ClickUp's University har några fantastiska resurser som hjälper dig att förbättra dina AI-kunskaper.

2. Runway ML

Via Runway ML

Runway ML är ett alternativ till Bing AI:s bildskapare, utvecklat för att generera och redigera multimediainnehåll. Plattformen kombinerar över 30 AI-verktyg i ett enda intuitivt gränssnitt för användningsfall som bakgrundsborttagning, rörelsespårning, rotoscoping och bildinterpolering.

Runways Gen 2-modell kan producera realistiska videor från grunden. Den erbjuder avancerade AI-redigeringsalternativ och stöder samarbete i realtid.

Det integreras med Adobe Premiere Pro och andra professionella verktyg, vilket gör det tillgängligt för både oberoende kreatörer och produktionsstudior.

Runway ML:s viktigaste funktioner

Gen-2- och Gen-3 Alpha-modeller : Avancerad text-till-video- och bild-till-video-generering som kan producera korta, fotorealistiska klipp (upp till 18 sekunder) från textprompter eller stillbilder.

Jämn slow motion : AI-genererad bildinterpolering omvandlar vanliga 30 fps-filmer till jämn 120 fps slow motion, vilket efterliknar höghastighetskameror.

Rörelsespårning och visuella effekter : Gör det möjligt att fästa visuella element på rörliga objekt i filmmaterial för avancerad komposition och kreativa förbättringar.

Regissörsläge: Möjliggör dynamisk kontroll över kameravinkel, zoom och rörelsebanor i genererade videor, vilket ger detaljerad kreativ styrning som passar professionella produktionsbehov.

Begränsningar för Runway ML

Kvaliteten på videogenereringen försämras vid komplexa eller abstrakta uppmaningar.

Priser för Runway ML

Gratis

Standard: 15 $/användare/månad

Pro: 35 $/användare/månad

Obegränsat: 95 $/användare/månad

Runway ML-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🌟 Bonus: Nu kan vem som helst koda som ett proffs med ClickUps Codegen -agent. Tilldela det till valfri uppgift och se resultatet: Läs hela sammanhanget

Skriv produktionsklar kod

Öppna en PR

Uppdatera alla om uppgiften

3. ChatGPT

via ChatGPT

Bing-alternativet ChatGPT från OpenAI kan hantera en rad olika uppgifter, från att generera bilder till att skriva kod och planera din dag åt dig. Det rena gränssnittet kräver ingen inlärningskurva; du kan komma igång direkt.

Med större kontextfönster, bättre kontinuitet i långa konversationer och inbyggda verktyg som minne och kodtolkning levererar ChatGPT mer sammanhängande, exakta och högkvalitativa resultat.

ChatGPT:s bästa funktioner

Röstläge: Tala naturligt till ChatGPT och få muntliga svar – användbart för handsfree-arbetsflöden, brainstorming på språng eller tillgänglighetsvänlig kommunikation.

Filuppladdning: Ladda upp dokument (PDF-filer, kalkylblad, textfiler), datamängder (CSV, Excel) eller kod. ChatGPT kan analysera, sammanfatta, visualisera, konvertera eller till och med skriva kod baserat på dessa uppladdningar.

Minne mellan sessioner: Med minnet aktiverat kan ChatGPT komma ihåg detaljer som du har delat, inklusive preferenser, tidigare sammanhang och pågående projekt.

Projekt och arbetsplatsorganisation: Organisera chattar, filer och sammanhang under delade projekt.

ChatGPT:s begränsningar

Gratis användare får långsammare modeller under rusningstider.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Företag: 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 045 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En användarrecension säger:

Det bästa jag gillar med Chatgpt är dess anpassade gpt-funktion. Det sparade mig 20 timmar som jag tidigare slösade bort på att förklara och mata in instruktioner och information om mitt arbetsflöde för innehållsskapande i varje enskilt samtal och andra AI-chattbottar. Men efter anpassad gpt behöver jag inte mata in instruktioner och förklara det varje gång. Jag matar bara in instruktionerna och informationen en gång, sedan analyserar den det ingående, och när du vill ha något relaterat till det är det bara att fråga, så ger den dig resultatet baserat på de instruktioner och den information du matat in.

Det bästa jag gillar med Chatgpt är dess anpassade gpt-funktion. Det sparade mig 20 timmar som jag tidigare slösade bort på att förklara och mata in instruktioner och information om mitt arbetsflöde för innehållsskapande i varje enskilt samtal och andra AI-chattbottar. Men efter anpassad gpt behöver jag inte mata in instruktioner och förklara det varje gång. Jag matar bara in instruktionerna och informationen en gång, sedan analyserar den det ingående, och när du vill ha något relaterat till det är det bara att fråga, så ger den dig resultatet baserat på de instruktioner och den information du matat in.

4. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini är ett användbart alternativ till Bing AI för alla som är djupt integrerade i Googles ekosystem. Det utnyttjar Googles enorma sökindex och ansluter direkt till Gmail, Drive och Docs, vilket gör det enkelt att hitta information, skriva utkast till innehåll eller analysera filer.

Dess multimodala funktioner är en stor fördel – du kan ladda upp bilder, videor och dokument och få kontextmedvetna svar direkt.

Google Gemini bästa funktioner

Djup integration med Google Workspace: Gemini finns inbyggt i Gmail, Docs, Sheets, Slides och Drive, så att du kan skriva utkast till e-postmeddelanden, skriva om dokument, analysera kalkylblad etc. utan att behöva lämna ditt arbetsflöde.

Inbyggd multimodal förståelse: Gemini kan tolka text, bilder, ljud och video inbyggt i en enda modell.

Högkvalitativa webbaserade svar: Med direkt tillgång till Google Search kan Gemini hämta realtidsdata, citera källor, jämföra resultat och leverera uppdaterade svar.

Kontroll på app- och enhetsnivå via Gemini Nano: På Android-enheter möjliggör Gemini Nano offline-resonemang, sammanfattning och smarta svar.

Begränsningar för Google Gemini

Tack vare den omfattande integrationen får du tillgång till hela Google Workspace.

Priser för Google Gemini

Gratis

Google AI Pro: 19,99 $/månad

Google AI Ultra: 249,99 $/månad

Google Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Gemini?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med Gemini är hur snabbt och responsivt det är, särskilt för vardagliga skriv- och forskningsuppgifter. Gränssnittet är enkelt, rent och lättanvänt, vilket gör det perfekt för snabba frågor eller mer djupgående arbete. Jag uppskattar också hur väl det integreras med Googles ekosystem – att växla mellan Docs, Gmail och Gemini gör arbetsflödet mycket smidigare. Dess förmåga att sammanfatta innehåll, skriva utkast till e-postmeddelanden och generera idéer sparar enormt mycket tid.

Det jag gillar mest med Gemini är hur snabbt och responsivt det är, särskilt för vardagliga skriv- och forskningsuppgifter. Gränssnittet är enkelt, rent och lättanvänt, vilket gör det perfekt för snabba frågor eller mer djupgående arbete. Jag uppskattar också hur väl det integreras med Googles ekosystem – att växla mellan Docs, Gmail och Gemini gör arbetsflödet mycket smidigare. Dess förmåga att sammanfatta innehåll, skriva utkast till e-postmeddelanden och generera idéer sparar enormt mycket tid.

5. Perplexity AI

via Perplexity

Perplexity AI är en konversationsbaserad svarsmotor som kombinerar styrkorna hos sökmotorer och LLM-chattbottar. Istället för att ge dig en lista med länkar söker den på webben i realtid och levererar koncisa, välciterade svar direkt i chattformat.

Oavsett om du behöver aktuella fakta, sammanfattningar av komplexa ämnen eller snabb research, hittar Perplexity källor och sammanfattar informationen till lättsmälta svar.

Tack vare sin kombination av realtidswebbcrawling och avancerade språkmodeller är det ett användbart alternativ till Bing AI när du behöver spårbarhet i ditt forskningsarbete.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Svar i realtid, med källhänvisningar: Perplexity söker på internet och inkluderar källhänvisningar till original källor.

Uppföljning och konversationssökning: Ställ uppföljningsfrågor på ett naturligt sätt och fördjupa dig i ett ämne utan att behöva upprepa bakgrundsinformationen.

Multimodal och multimodellflexibilitet: Perplexity stöder olika underliggande språkmodeller och kan hantera olika typer av innehåll – från snabba webbsökningar till djupare forskning, datasammanfattningar, filanalyser eller frågor som rör blandade medier.

Fäst ofta använda källor: När du ställer följdfrågor prioriterar Perplexity automatiskt de fästa källorna.

Begränsningar för Perplexity AI

Du kan inte ställa in anpassade instruktioner eller skapa personas för att skräddarsy svarsstilar för olika projekt.

Priser för Perplexity AI

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: 200 $/månad

Enterprise Pro: 40 USD/månad per användare

Enterprise Max: 325 USD/månad per användare

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med Perplexity är dess snabbhet och precision när det gäller att hämta information. Det kombinerar kraften i en AI-språkmodell med webbsökning i realtid, vilket innebär att jag får uppdaterade, källhänvisade svar nästan omedelbart. Det är perfekt för snabb research, faktagranskning och utforskning av ämnen utan att gå vilse i dussintals webbläsarflikar. Jag uppskattar också det rena, distraktionsfria gränssnittet och hur det citerar sina källor på ett transparent sätt.

Det jag gillar mest med Perplexity är dess snabbhet och precision när det gäller att hämta information. Det kombinerar kraften i en AI-språkmodell med webbsökning i realtid, vilket innebär att jag får uppdaterade, källhänvisade svar nästan omedelbart. Det är perfekt för snabb research, faktagranskning och utforskning av ämnen utan att gå vilse i dussintals webbläsarflikar. Jag uppskattar också det rena, distraktionsfria gränssnittet och hur det citerar sina källor på ett transparent sätt.

📚 Läs mer: Bästa alternativ till Perplexity AI

Arbeta med en AI som integreras med ditt arbete

Väl definierade Bing-prompter kan hjälpa dig att utföra uppgifter i en mycket bättre takt. Bing är dock ett fristående AI-verktyg och kan inte omvandla dina idéer till uppgifter eller faktiskt arbete.

Med ClickUp integreras AI i din arbetsyta. Du kan generera resultat, omvandla dem till genomförbara uppgifter, automatisera överlämningar, samarbeta med ditt team och även växla mellan olika AI-modeller – utan att byta verktyg eller kopiera information mellan plattformar.

Med alla dina uppgifter, dokument, teamchattar, anslutna appar och organisatoriska kunskaper samlade i ett AI-drivet arbetsutrymme eliminerar ClickUp arbetsflödet så att du kan få mer gjort under dagen.

Registrera dig för ClickUp och börja arbeta med en AI som driver dina projekt framåt.