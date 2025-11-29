Gratis och anpassningsbara juridiska mallar för arbete och efterlevnad

Alla företag är beroende av sin juridiska avdelning, oavsett om den är intern eller outsourcad, för att allt ska fungera smidigt. Men heltidsjuridisk support är inte realistiskt för många småföretag, nystartade företag eller självständiga yrkesutövare.

Frilansare och konsulter kan hjälpa till, men vardagliga uppgifter som att utarbeta avtal eller policyer kräver ofta en snabbare och enklare lösning. Det är där juridiska mallar kommer in. De gör det möjligt för vem som helst att skapa tillförlitliga juridiska dokument utan långa fördröjningar eller höga kostnader.

Och de håller på att bli standard: PwC rapporterar att 49 % av företagen nu använder teknik för minst 11 efterlevnadsaktiviteter.

I den här artikeln lyfter vi fram några av de bästa juridiska mallarna för arbete och efterlevnad. Låt oss dyka in i ämnet.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel innehåller allmän information om juridiska mallar och produktivitetsverktyg. Den ersätter inte professionell juridisk rådgivning och skapar inte heller något advokat-klientförhållande. För rådgivning som är specifik för din situation, konsultera en kvalificerad jurist.

Anpassningsbara juridiska mallar i korthet

Här är en sammanfattande tabell över alla kostnadsfria juridiska mallar i ClickUp som listas i denna blogg:

Vad är juridiska mallar?

Juridiska mallar fungerar som förberedda, anpassningsbara juridiska dokument som hjälper privatpersoner och företag att hantera rutinmässiga juridiska uppgifter utan att behöva börja från början.

De täcker allt från anställningsavtal och tjänstekontrakt till fastighetshyresavtal och sekretessformulär. Varje mall har en grundläggande juridisk struktur med tydligt definierade avsnitt och villkor som kan redigeras efter dina behov.

Du kan fylla i dina uppgifter, justera klausuler och underteckna – allt på några minuter, ofta via juridiska onlineplattformar.

📖 Läs också: Verktyg som alla jurister behöver i sin juridiska teknikstack

Vad kännetecknar en bra juridisk mall?

Visste du att många Fortune 500-företag har dedikerade juridiska team som enbart arbetar med att underhålla och uppdatera deras interna juridiska dokument? Dessa team ser till att alla avtal, kontrakt och formulär återspeglar de senaste reglerna.

För mindre företag och nystartade företag är det inte alltid möjligt att ha en sådan ständig juridisk övervakning. Det är där välgjorda juridiska mallar kommer in i bilden.

Så vad kännetecknar en bra mall?

✅ Använd ett tydligt och juridiskt korrekt språk som undviker tvetydigheter.

✅ Täck viktiga klausuler som parter, arbetsomfattning , varaktighet och uppsägning.

✅ Möjliggör enkel anpassning utan att bryta dokumentets struktur

✅ Spegla de senaste juridiska standarderna och efterlevnadskraven

✅ Skapa utrymme för signaturer, datum och annan viktig information så att dokumenten är redo att användas.

📖 Läs också: De bästa apparna för avtalshantering

De 16 bästa juridiska mallarna

Har du någonsin önskat att dina juridiska dokument, anteckningar och kontrakt fanns på samma plats som resten av ditt arbete?

ClickUp för juridiska team är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden – inklusive dokument, juridiska mallar och godkännanden.

Juridiska dokument förblir kopplade till uppgifter, kommentarer, versioner och projektets tidslinjer, vilket gör det enkelt att granska, uppdatera och anpassa varje avtal till det arbete det stöder.

På så sätt eliminerar ClickUp alla former av arbetsfläckighet och erbjuder 100 % kontext och en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

Med ClickUps bibliotek med juridiska mallar och kraftfulla ClickUp Docs kan teamen utarbeta, redigera och hantera avtal på några minuter. Allt förblir organiserat, sökbart och kopplat till genomförandet, vilket ger ett snabbare och mer tillförlitligt sätt att hantera juridiskt arbete.

Här är 16 viktiga juridiska mallar som du kan anpassa:

1. ClickUp-mall för avtal

Få gratis mall Standardisera leverantörsavtal mellan team så att alla kontrakt följer samma struktur via ClickUps mall för kontraktsavtal.

Företag förlorar nära 9 % av sitt värde varje år på grund av dålig avtalshantering. ClickUps mall för avtalsöverenskommelser hjälper dig att skapa ett tydligt och anpassningsbart avtal på ett och samma ställe, så att båda parter förstår arbetsomfånget.

Du kan beskriva roller, definiera milstolpar, lägga till sekretess- och IP-klausuler och spåra alla ändringar i samma arbetsyta.

Utöver att skapa utkast passar denna avtalsmall in i hur teamen faktiskt hanterar arbetet. Konvertera avsnitt till uppgifter, tilldela ägare och visa beroenden i ett Gantt-diagram för att säkerställa att de kommersiella villkoren stämmer överens med planen. Du kan också lägga till kontrollpunkter för efterlevnad och använda kommentarer för förhandlingar, så att det slutliga avtalet återspeglar vad som diskuterats.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Anlita frilansare eller byråer med tydliga arbetsbeskrivningar, delbetalningar och leveransdatum.

Formalisera konsulttjänster med sekretess, IP-äganderätt och ansvarsvillkor som skyddar ditt företag.

Ställ in förväntningar för distansarbetande entreprenörer, inklusive kommunikationsfrekvens, godkännandeprocess och faktureringsregler.

✨ Perfekt för: Företag som anlitar entreprenörer eller frilansare och behöver tydliga, juridiskt bindande avtal.

📖 Läs också: Hur man skriver ett serviceavtal

2. ClickUp-mall för juridisk kundhantering

Få gratis mall Hantera kundintag och ärendedetaljer på en central arbetsplats med hjälp av ClickUps mall för juridisk kundhantering.

Minns du Harvey Specter från Suits? Han vinner mål inte för att han arbetar hårdare, utan för att han alltid ligger tio steg före. Verkliga juridiska team kan inte förlita sig på tv-magi, men de kan förlita sig på system som gör deras arbetsflöden lika skarpa.

ClickUps mall för juridisk kundhantering ger precision i den dagliga verksamheten. Den hjälper dig att hantera alla kunder, ärenden och dokument på ett och samma ställe. Den ger jurister en struktur för att hålla koll på deadlines, betalningar och kommunikation, samtidigt som alla relaterade juridiska formulär och anteckningar hålls tydligt organiserade.

Dessutom kan du med hjälp av anpassade statusar följa varje ärende från utkast till avslut, medan instrumentpaneler och Gantt-diagram ger en tydlig och lättöverskådlig bild av din arbetsbelastning.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra domstolsdatum, faktureringscykler och dokumentinlämningar med automatiska påminnelser.

Skapa prestations- och ärendeförloppsrapporter med visuella instrumentpaneler.

Förbättra kommunikationen med kunderna genom att dela uppdateringar och undertecknade dokument online.

✨ Perfekt för: Advokatbyråer och juridiska team som hanterar flera kunder, ärenden och deadlines på ett effektivt sätt.

📖 Läs också: Fördelarna med att outsourca hanteringen av ditt företag

📮 ClickUp Insight: Vår senaste undersökning om mötes effektivitet avslöjade något överraskande – i ett team på 100 personer kan anställda spendera nästan 308 timmar varje vecka på möten. Det är nästan två hela veckor som går förlorade till prat istället för arbete. Tänk dig nu att du kan minska det antalet utan att förlora sammanhanget. ClickUps enhetliga arbetsyta hjälper dig att ersätta överflödiga synkroniseringar med tydlig översikt, delade dokument och automatiserade arbetsflöden. 💫 Verkliga resultat: Företag som Trinetix har redan sett en minskning av möten med upp till 50 % efter att ha centraliserat kommunikationen och projektuppföljningen i ClickUp – vilket frigör hundratals produktiva timmar varje vecka.

3. ClickUp-mall för spårning av rättsfall

Få gratis mall Samordna efterlevnadsutredningar med uppgifter och godkännanden med hjälp av ClickUps mall för spårning av rättsfall.

Den genomsnittliga utnyttjandegraden för advokatbyråer är 37 %, vilket motsvarar endast 2,9 fakturerbara timmar under en åtta timmars arbetsdag. Bättre spårning är ett av de enklaste sätten att återvinna tid.

ClickUps mall för spårning av rättsfall samlar alla ärenden på ett ställe, så att ditt team kan se hela bilden med ett ögonkast. Vi pratar om juridiska dokument, anteckningar och kommunikation tillsammans med uppgifter, tidslinjer och förhandlingsdatum.

Använd anpassade fält för att samla in viktig information, såsom parter, domstolsuppgifter och betalningsstatus, för att sortera, filtrera och hitta det du behöver på några minuter.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra rättstvister från inlämning till dom med handlingar, bevis och domstolsdatum.

Hantera fastighetsärenden med fastighetsinformation, milstolpar för hyresavtal och checklistor för avslut.

Hantera anställningsärenden genom att organisera bevis, intervjunoter och förlikningsdokument.

✨ Perfekt för: Team som hanterar flera ärenden och behöver tydlig, tillförlitlig spårning.

👀 Kul fakta: Domare behandlar numera emojis som en del av meddelandet, inte som dekoration. År 2023 passerade antalet fall i USA som refererade till emojis 1 000. Så om en kontraktschatt innehåller en 👍, kan du räkna med att domstolen kommer att väga dess betydelse.

4. ClickUp-mall för spårning av rättsfall och fakturering

Få gratis mall Standardisera kontraktsgranskningar med prislistor och sparade fakturor i ClickUps mall för spårning av juridiska ärenden och fakturering.

Den genomsnittliga realiseringsgraden för advokatbyråer är 88 % och den genomsnittliga inkasseringsgraden är 91 %. Det innebär att små luckor i spårningen och faktureringen kan leda till att man går miste om pengar.

ClickUps mall för spårning av rättsfall och fakturering samlar dina ärenden, juridiska dokument och tidsposter under ett och samma tak. Registrera parter och avtalsdetaljer, bifoga juridiska formulär och logga tid medan du arbetar så att fakturerbara aktiviteter omvandlas till tydliga fakturor.

Mallen omvandlar godkända tidsposter till fakturautkast. Du kan spåra realisering och inkasso på ärendenivå och spara dokument online för snabb granskning av kunden.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra rättstvister med inlämnade handlingar, framträdanden och samtidiga tidsposter som är redo att faktureras.

Hantera fastighetsärenden med fastighetsinformation, avslutande uppgifter och milstolpsbaserade fakturor.

Hantera anställningsärenden genom att organisera bevis, anteckningar och stegvis fakturering för varje steg.

✨ Perfekt för: Företag som behöver översiktlighet och tillförlitlig fakturering på ett och samma ställe.

Titta på: AI kan underlätta skrivandet av dokument – från användarhandböcker och SOP:er till juridiska avtal och produktbeskrivningar. I den här videon visar vi dig exakt hur du använder AI för att skriva dokumentation med hjälp av verkliga exempel och beprövade uppmaningar.

📖 Läs också: Bästa programvaran för juridiska dokument för advokater

5. ClickUp-mall för juridiska uppdrag

Få gratis mall Håll deadlines, håll kunderna nöjda och skydda resultaten med ClickUps mall för juridiska uppdrag.

Nästan åtta av tio juridiska avdelningar på företag hanterar fler ärenden än någonsin, men de flesta har inte anställt nya jurister eller personal för att möta den ökade arbetsbelastningen.

ClickUps mall för juridiska uppdrag förvandlar det kaoset till en plan. Varje uppgift är kopplad till ett ärende, med ägare, förfallodatum och källdokument lätt tillgängliga. Du kan tagga privilegierade frågor, länka till det styrande avtalet och bifoga nödvändiga juridiska formulär.

Dessutom visar rolltilldelningar och Gantt-diagram vem som utarbetar, granskar och undertecknar. Statusar gör framstegen synliga. Kommentarer håller sammanhanget där arbetet utförs. Det är ett enkelt sätt att hantera överlämningar, förhindra omarbetningar och säkerställa tidsplaner.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Tilldela forskningsanteckningar, utkast till motioner, citatkontroller och partnergranskningar med tydliga ägare och deadlines.

Planera fastighetsaffärer genom att tilldela äganderättsbevis, hyresavtal, estoppels och fastighetsregistreringar.

Samordna anställningsfrågor genom att dela upp anställningsintervjuer, faktamemorandum och avtalsvillkor i spårbara uppgifter.

✨ Perfekt för: Upptagen team som behöver tydliga ansvarsområden och snabbare, smidigare överlämningar.

💡 Proffstips: När du är begravd under kontrakt och efterlevnadsdokument kan du låta ClickUp Brain göra grovjobbet. Be det att ”sammanfatta ersättningsklausuler” eller ”lista förnyelsedatum i den här mappen”, så hämtar det omedelbart kontextmedvetna insikter utan att du behöver lämna din arbetsyta. ClickUp Brain förstår sammanhang, inte bara nyckelord. Du kan också be det att ”hitta alla uppgifter som är taggade med SOC2 och visa relaterade policydokument”, och det kommer att koppla samman filer, kommentarer och bilagor – vilket minskar störningarna under revisioner eller granskningar. Du kan till och med utarbeta juridiska promemorior eller policyuppdateringar med en enda uppmaning. Börja med ”utarbeta ett klientmeddelande om nya sekretessbestämmelser” och finjustera sedan resultatet så att det passar din byrås ton. Utarbeta kontrakt, sammanfatta juridiska skyldigheter och omvandla komplexa termer till klarspråk med ClickUp Brain.

6. ClickUp-mall för juridisk projektledning

Få gratis mall Spåra ärenden genom verifiering, due diligence och slutförande av leveranser med ClickUps mall för juridisk projektledning.

”Uppskjuten rättvisa är förnekad rättvisa.” Den meningen handlar om hur juridiskt arbete hanteras bakom kulisserna. Missar du en inlämning, tappar bort ett godkännande, kan ett starkt fall snabbt falla samman.

ClickUps mall för juridisk projektledning hjälper advokatbyråer och interna team att omvandla den utmaningen till struktur. Alla ärenden, oavsett om det är en tvist med flera parter, en gränsöverskridande transaktion eller en efterlevnadsrevision, samlas på en enda instrumentpanel.

Du kan tilldela roller, lägga till juridiska dokument och granska pågående kontrakt utan att tappa sammanhanget. Denna mall skapar ordning i de rörliga delarna av det juridiska arbetet. Använd dashboards för att granska budgetprestanda, Gantt-diagram för att spåra arkivering och automatiseringar för att trigga påminnelser inför viktiga datum.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Hantera rättstvister eller transaktionsprojekt med fas-specifika milstolpar, beroenden och budgetar.

Övervaka anställningsprojekt som policyimplementeringar eller interna utredningar med tidslinjer och tilldelade ansvariga.

Samordna stora kontraktsgranskningsprojekt med versionskontroll, kommentarer från projektets intressenter och godkännandeprocesser.

✨ Perfekt för: Juridiska team som hanterar flerfasprojekt som kräver struktur, ansvarsskyldighet och synlighet.

👀 Kul fakta: Du behöver inte bläck för de flesta avtal. ESIGN-lagen gör elektroniska signaturer juridiskt bindande om undertecknaren avsett att underteckna och samtyckt till elektroniska register. Det är därför så många juridiska mallar leder till e-signaturer.

7. ClickUp-mall för juridiskt meddelande

Få gratis mall Skapa interna eller kundinriktade juridiska memorandum med fullständig struktur med ClickUps mall för juridiska memorandum.

På senare tid har domstolar över hela USA varnat advokater för phishing-mejl som utger sig för att vara ”meddelanden om elektroniska domstolsansökningar” med skadliga länkar förklädda som ärendenotifieringar. Advokater uppmanas att validera dokument via det officiella arkiveringssystemet, istället för att lita på bilagor.

Om en felaktig länk kan äventyra säkerheten, kan slarviga utkast eller felplacerade bilagor äventyra din argumentation. ClickUps mall för juridiska promemorior ger dig en tydlig och genomförbar väg för utkast. Den innehåller avsnitt för frågan, ett kort svar, fakta, analys och slutsats. Du kan bifoga lagar, tidigare beslut, kontrakt eller bilagor bredvid varje avsnitt.

Använd anpassade fält för att märka jurisdiktion, viktiga myndigheter och deadlines så att granskare alltid vet vilken version de ser. Denna mall är också anpassad efter hur en advokat arbetar. Förvandla öppna frågor till uppgifter, koppla in granskare via inbyggda kommentarer, spåra ändringar mellan versioner och exportera slutliga promemorior som professionella juridiska dokument. Allt finns nära där det behövs.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Tilldela kollegial granskning eller partnerredigeringar med tydliga uppgifter och deadlines.

Används inom olika verksamhetsområden: rättstvister, regelefterlevnad, avtal, regelverksanalys

Bädda in relevanta lagar, rättspraxis, avtal eller bilagor online för snabb referens.

✨ Perfekt för: Advokater som vill ha effektiva, högkvalitativa memon utan att kompromissa med organisationen eller auktoriteten.

📖 Läs också: Bästa programvaran för juridiska dokument för advokater

8. ClickUp-mall för granskning av avtal

Få gratis mall Uppdatera restriktiva avtal och jurisdiktionsspecifika klausuler med hjälp av ClickUps mall för kontraktsgranskning.

FTC:s beslut att frångå sitt förslag om konkurrensklausulförbud har återigen försatt jurister och juridiska team i den välbekanta situationen att behöva rensa upp i klausuler. Alla gamla anställnings- eller leverantörsavtal måste nu ses över för att säkerställa att de fortfarande är giltiga.

Det är här ClickUps mall för kontraktsgranskning verkligen gör skillnad. Istället för att bläddra igenom långa PDF-filer eller färgkodade mappar kan du samla alla versioner, klausuler och anteckningar i en vy. Det hjälper dig att upptäcka mönster, markera ändringar och jämföra viktiga avsnitt i flera kontrakt.

Ännu viktigare är att det hjälper dig att hantera granskningar på samma sätt som du hanterar ärenden – systematiskt och transparent. Du kan skapa checklistor för riskpunkter, såsom ersättning, dataskydd eller betalningsvillkor. Använd anpassade fält för att logga tillämplig lag eller ansvarsbegränsningar och spåra interna kommentarer jämfört med kommentarer från kunden.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Gör granskningar av NDA:er, MSA:er, DPA:er, SOW:er och anställningsavtal.

Standardisera formuleringar om ersättning, ansvar och uppsägning i leverantörs- och tjänstekontrakt.

Hantera fastighetshyresavtal och tillägg med tydlig spårning för förnyelse, överlåtelse och uppsägning.

✨ Perfekt för: Juridiska team som hanterar stora mängder avtal och behöver tillförlitliga, transparenta granskningsprocesser.

🧠 Visste du att: I Colorado kan par gifta sig utan vigselförrättare eller vittnen, en process som kallas självvigsel. Det är lagligt om du följer delstatens steg. Ovanligt, men mycket verkligt.

9. ClickUp-mall för avtalshantering

Få gratis mall Håll en tydlig revisionsspår av godkännanden, signaturer och ändringar via ClickUps mall för avtalshantering.

Minns du scenen i The Social Network när Eduardo upptäcker att hans aktier i Facebook har utspätts till nästan ingenting? Förräderiet är filmiskt och avtalsmässigt. Varje klausul han inte följde upp och varje underskrift han inte verifierade resulterade i förlorad äganderätt. Det är det perfekta exemplet på varför avtalshantering egentligen handlar om kontroll och skydd.

ClickUp Contract Management Template ger dig tillbaka kontrollen. Den hjälper dig att skapa en strukturerad plats för alla avtal, från sekretessavtal och MSA till leverantörsavtal och fastighetshyresavtal.

Varje post innehåller länkade juridiska dokument, förnyelsedatum, inblandade parter och gällande villkor så att du alltid vet vem som är ansvarig för vad. Med instrumentpaneler och påminnelser kan du hålla koll på förnyelser, efterlevnadsgranskningar och uppsägningstider utan att behöva förlita dig på spridda aviseringar i inkorgen.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Lagra sekretessavtal, MSA, DPA, anställningsavtal och leverantörskontrakt med fullständig versionshistorik och sökbara klausuler.

Spåra förnyelser, utgångsdatum och efterlevnadsdatum för att förhindra tysta automatisk förnyelser eller missade skyldigheter.

Tilldela interna ägare för att övervaka leveranser, SLA:er och åtaganden efter signering.

✨ Perfekt för: Juridiska team som behöver fullständig insyn och ansvarsskyldighet i alla skeden av avtalets livscykel.

💡 Proffstips: Slipp stressiga anteckningar under kundsamtal eller fallgenomgångar. Med ClickUps Talk to Text kan du fånga varje ord i realtid och se hur det organiseras i sökbara anteckningar eller uppgifter. När konversationen är avslutad ber du den att ”skapa uppföljningar från detta transkript”, och den omvandlar viktiga punkter till åtgärdspunkter med ansvariga och datum. Lägg till omnämnanden, länka uppgifter eller dokument och låt den komma ihåg ditt juridiska ordförråd. Det är handsfree-dokumentation som gör att ditt juridiska team kan fokusera på strategi istället för att skriva anteckningar. Inför handsfree-dokumentation för granskningar, möten och kundsamtal med ClickUp Talk to Text

10. ClickUp Tillägg till en avtalsmall

Få gratis mall Uppdatera anställningsavtal för att återspegla förändringar i ersättning eller rollförändringar med ClickUps tillägg till en avtalsmall.

I juridisk praxis är ändringar och tillägg vanliga. ClickUps mall för tillägg till avtal ger dig ett pålitligt sätt att dokumentera ändringar utan att bryta det ursprungliga avtalet.

Du kan börja med denna strukturerade juridiska mall som innehåller avtalets namn, parterna, den klausul som ändras, den exakta ersättningen eller tillagda villkor och ikraftträdandedatum. Bifoga det styrande avtalet, relaterade juridiska dokument och alla nödvändiga godkännanden för att säkerställa att din revisionsspår är komplett.

Medan du använder anpassade fält kan du markera tillämplig lag, krav på meddelanden, ersättning och nödvändiga underskrifter. Allt finns på ett ställe, vilket innebär färre versioner och tydligare dokument online för granskning internt och av motparter.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Förläng ett hyresavtal eller en tjänsteperiod och uppdatera uppsägningstider, avgifter eller förnyelseperioder.

Lägg till arbete till en befintlig SOW med nya leveranser, tidsplaner och acceptanskriterier.

Ändra formulär för databehandling med reviderade säkerhetskrav, listor över underleverantörer eller jurisdiktionsspråk.

✨ Perfekt för: Team som snabbt formaliserar förändringar samtidigt som de behåller en tydlig och försvarbar kontraktshistorik.

👀 Visste du att: Under en treårsperiod uppnådde organisationer som använder ClickUp en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 %, enligt Forrester Research. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjorts eller förbättrats av ClickUp.

📖 Läs också: Hur man optimerar dokumentgranskningsprocessen

11. Mall för partnerskapsavtal i ClickUp

Få gratis mall Definiera roller, ansvarsområden och beslutströsklar för den dagliga verksamheten med ClickUps mall för partnerskapsavtal.

Föreställ dig ett klassiskt Shark Tank-ögonblick. Grundaren sluter ett avtal om aktier plus en liten royalty. Alla ler. Sedan börjar due diligence-processen och siffrorna förändras. Det enda som skyddar båda parter vid det läget är ett tydligt partnerskapsavtal som klargör ägande, rösträtt, beslutsregler och vad som händer om någon vill lämna.

ClickUps mall för partnerskapsavtal täcker bidrag, vinstdelning, förvaltningsrättigheter, tvistlösning och utträdesmekanismer på ett och samma ställe.

Bifoga huvudavtalet, relaterade juridiska dokument och eventuella uppgifter om kapitaliseringstabellen så att all information finns samlad på ett ställe. Med anpassade fält kan du registrera tillämplig lag, intjänande, utköpsformler och viktiga villkor, så att parterna vet exakt vad de skriver under på.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Fastställ äganderätt, kapitaltillskott och röstningsregler med tydliga definitioner.

Lägg till mekanismer för intjänande, utköp och upplösning så att utträden blir förutsägbara.

Förvara sekretessavtal, IP-överlåtelser och partnerskapsändringar som dokument online på ett och samma ställe.

✨ Perfekt för: Grundare som vill formalisera roller, ägarskap och beslutsfattande på ett tydligt sätt.

📖 Läs också: Programvara för juridiska arbetsflöden som hjälper advokatbyråer att hålla ordning

12. ClickUp-mall för projektledningstjänstkontrakt

Få gratis mall Samla bestämmelser om immateriella rättigheter, sekretess och uppsägning i ett enda kontrakt med hjälp av ClickUps mall för projektledningsavtal.

ClickUps mall för projektledningsavtal ger dig en strukturerad juridisk mall där du kan definiera omfattning, milstolpar, leveranser, ändringskontroll och betalningsvillkor på ett och samma ställe.

Bifoga SOW:er, prislistor och stödjande juridiska dokument, använd anpassade fält för att registrera tidsplaner, faktureringsfrekvens och uppsägningsrättigheter. På så sätt är båda parter medvetna om planen i förväg. Denna mall håller också det pågående projektet i linje med dokumentationen.

Konvertera delar av avtalet till uppgifter, tilldela ägare, kartlägg beroenden i en Gantt- eller kalendervy och ställ in påminnelser för granskningar och godkännanden.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla in omfattning, leveranser, antaganden och ändringsförfrågningar i ett dokument som är lätt att hantera.

Koppla betalningar till milstolpar eller godkännandeformulär och spåra status utan att behöva leta igenom e-postmeddelanden.

Använd det för IT-implementeringar, marknadsföringskampanjer och fastighetsinredning där tidsplaner och godkännanden är viktiga.

✨ Perfekt för: Team som levererar projekt och vill ha leveranssäkerhet med stöd av ett tydligt, verkställbart avtal.

13. Mall för konsultavtal i ClickUp

Få gratis mall Definiera projektets omfattning, avgifter och tidsplaner i ett strukturerat dokument med ClickUps mall för konsultavtal.

Även de största entreprenörerna i världen behöver vattentäta kontrakt som definierar värde, ansvar och omfattning. Det är precis vad ClickUps mall för konsultavtal hjälper dig att uppnå.

Det ger oberoende konsulter, byråer och företag ett anpassningsbart juridiskt dokument för att beskriva tjänster, leveranser, avgifter och villkor. Du kan ange betalningsinformation, sekretessklausuler och ansvarsbegränsningar så att båda parter vet exakt vad som förväntas och vad som skyddas.

I ClickUp kan du länka detta avtal direkt till pågående kundprojekt. Omvandla klausuler till genomförbara uppgifter, ställ in påminnelser för leveransgranskningar och bifoga juridiska formulär som sekretessavtal eller tillägg för fullständig översikt.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Lägg till sekretess-, IP- och konkurrensklausuler för att skydda kunddata och affärsintressen.

Hantera revideringar och förnyelser med hjälp av uppgifter, förfallodatum och statusuppföljning.

Lagra alla juridiska dokument online för smidig samverkan och revisionsberedskap.

✨ Perfekt för: Konsulter, rådgivare och företag som vill formalisera sina tjänster och säkerställa efterlevnad samtidigt som de upprätthåller kundernas förtroende.

📖 Läs också: Den mest pålitliga programvaran för tidrapportering för advokater

14. Mall för ClickUp-tjänsteavtal

Få gratis mall Förvara alla revideringar, formulär och signaturer på ett ställe med ClickUps mall för tjänsteavtal.

Ett bra serviceavtal beskriver tydligt kostnader, omfattning, acceptanskriterier och tidsplaner så att båda parter vet exakt hur arbetet kommer att fortskrida. ClickUps mall för serviceavtal omvandlar denna tydlighet till ett färdigt dokument som du kan anpassa.

Definiera omfattning, leveranser och betalningsvillkor på ett ställe och bifoga sedan SOW och alla nödvändiga juridiska dokument. Anpassade fält gör avtalet ännu enklare att hantera. Du kan spåra priser, faktureringsintervall, ändringsförfrågningar, uppsägningsvillkor och IP-äganderätt så att båda parter är skyddade.

Mallen hjälper också teamen att uppfylla sina löften. Du kan konvertera klausuler till uppgifter, tilldela ägare och spåra godkännanden i en kalender eller ett Gantt-diagram. Detta minskar tvister, påskyndar godkännanden och skapar en professionell dokumentation som du kan lita på.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Paketera professionella tjänster med tydlig omfattning, acceptanskriterier och länkade SOW:er.

Koppla betalningar till milstolpar eller leveranser och spåra status utan att behöva jaga e-postmeddelanden.

Hantera fastighetsinredning, IT-implementeringar eller marknadsföringstjänster med kartlagda beroenden och godkännanden.

Samla sekretess, dataskydd och uppsägning för enkelhetens skull i ett enda sökbart kontrakt.

✨ Perfekt för: Tjänsteleverantörer och interna team som vill ha ett tydligt avtalsomfång, smidiga överlämningar och leveranser i tid, baserat på tydliga juridiska villkor.

15. ClickUp-mall för företagspolicy

Få gratis mall Gör policyer till en levande del av ditt arbetsmiljö med ClickUps mall för företagspolicy.

De allra första moderna personalhandböckerna växte fram ur efterkrigstidens företagsmanualer, såsom IBM:s ”Basic Beliefs”. Men idag står mer på spel än bara företagskulturen. Om man till exempel missar ett steg i efterlevnaden kan det leda till faktiska påföljder eller rättsliga åtgärder.

ClickUp Company Policy Template ger dig en plats där du kan utarbeta, uppdatera och publicera tydliga policyer som levande juridiska dokument. Skapa avsnitt för uppförandekod, ledighetspolicyer, distansarbete, datasäkerhet och förebyggande av trakasserier. Bifoga sedan de underliggande juridiska formulären och bekräftelserna så att dokumentationen är redo för revision.

Det hjälper dig också att omsätta policyer i praktiken. Tilldela ägare till varje policy, schemalägg årliga granskningar och ställ in automatiska påminnelser för utbildning eller intyg.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla handbokskapitel, obligatoriska meddelanden och jurisdiktionsspecifika tillägg med versionskontroll.

Spåra utbildningscykler om trakasserier och lagra slutförda register för att uppfylla statliga krav.

Koppla OSHA-relaterade säkerhetspolicyer till uppgifter och deadlines för att undvika missade uppdateringar.

✨ Perfekt för: HR- och juridiska team som standardiserar policyer på olika platser med tillförlitlig efterlevnad.

16. ClickUp-mall för personalpolicyer och rutiner

Få gratis mall Säkerställ tydlighet och konsekvens mellan globala team med ClickUps mall för personalpolicyer och rutiner.

Kultur äter strategi till frukost

Kultur äter strategi till frukost

Peter Druckers tidlösa insikt fångar perfekt varför väl dokumenterade personalpolicyer är viktigare än de flesta ledare inser.

ClickUps mall för personalpolicyer och rutiner hjälper HR-team att omvandla dessa kulturella värderingar till praktiska, transparenta policyer. Från introduktion till löneadministration ger den dig en central arbetsyta där du kan skriva, granska och förfina personalhandböcker.

Du kan tilldela granskningscykler, tagga policyägare och lägga till efterlevnadsanteckningar, så att din dokumentation förblir relevant när ditt team eller dina regler utvecklas.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Upprätthåll ett centraliserat, sökbart bibliotek med policyer för anställda.

Tilldela ägarskap och automatisera policygranskningscykler

Se till att alla versioner är redo för revision och uppfyller gällande lagar.

✨ Perfekt för: HR- och compliance-team som vill skapa en stark och transparent arbetsplatskultur.

📖 Läs också: Bästa programvaran för juridisk projektledning för advokater

Uppfyll kraven och var juridiskt förberedd med ClickUp.

Oavsett om det gäller ett kundavtal, en policyuppdatering eller ett partnerskapsavtal är tydlighet det som håller relationerna starka. Och det är precis vad dessa juridiska mallar handlar om. 💯

Det som gör ClickUp så unikt är inte bara att det erbjuder dessa mallar, utan att det ger dig ett utrymme där dokument, deadlines och beslut samlas på ett och samma ställe. Du kan granska ett kontrakt, tilldela en uppgift för feedback, spåra revideringar och till och med automatisera påminnelser om förnyelser.

Det är som att ha dina juridiska, operativa och projektledningsgrupper på samma sida, bokstavligen. 🎉

Använd ClickUps online-mallar för juridiska dokument för att snabbt skapa det du behöver – personliga avtal, fastighetsformulär och kundkontrakt. Välj en omfattande mall, fyll i fälten, få rätt klausuler och skriv sedan ut eller ladda ner och dela åtkomsten enkelt.

Om du har frågor kan du använda kommentarsikonen för att få svar, skapa kopior efterhand för att spara obegränsat med versioner för populära och potentiella ändringar, och vara redo att sälja eller välkomna familj och kunder.

Utforska gratis juridiska mallar genom att registrera dig på ClickUp !