De 10 bästa programvarorna för juridiska dokument för advokater 2025

Advokatbyråer kanske arbetar med pappersbaserade processer, men vem säger att ditt team av jurister måste arbeta som om det vore 1986? Juridiska frågor kan snabbt bli komplicerade, så det har aldrig varit viktigare att anamma moderna lösningar som programvara för juridiska dokument.

Med rätt programvara kan du effektivisera verksamheten, förbättra kundrelationerna och minska riskerna över hela linjen. Dessa verktyg revolutionerar hur jurister hanterar projekt och gör det enkelt att organisera ärenden, medarbetare och data på ett och samma ställe. ✨

Om det är hög tid för din advokatbyrå att göra en förändring, kolla in denna guide till programvara för juridiska dokument. Vi visar dig vad du ska leta efter i juridisk PM-programvara och delar med oss av de 10 bästa programvarulösningarna för den juridiska branschen.

Vad är programvara för hantering av juridiska dokument?

Programvara för juridiska dokument, även känd som programvara för hantering av juridiska dokument, avser ett specialiserat verktyg som är utformat för att lagra, hantera och spåra digitala dokument inom juridiska företag. Det effektiviserar processen för att skapa, organisera och hämta viktiga juridiska filer, vilket säkerställer att viktiga dokument är säkra men ändå tillgängliga.

Denna programvara innehåller ofta funktioner som:

Sökfunktion

Samarbetsverktyg

Versionshantering

Spårning av efterlevnad

Vilka är de viktigaste funktionerna att leta efter i programvara för juridiska dokument?

Alla advokatbyråer är olika, men det finns ändå några viktiga funktioner som du bör leta efter i programvara för juridiska dokument. Vi rekommenderar att du letar efter programvara som erbjuder:

Dokumenthantering och lagring: Advokatbyråer hanterar enorma mängder dokument. Leta efter projektledningsprogramvara som har molnbaserad dokumentlagring så att du kan komma åt dina filer när som helst och var som helst 📁

Ett användarvänligt gränssnitt: Ju mer intuitiv programvaran är, desto snabbare ser du resultatet.

Anpassningsbara mallar och instrumentpaneler : Leta efter lösningar med mallar som standardiserar den juridiska processen. Anpassade instrumentpaneler är också ett måste, eftersom de ger dig en översikt över projektets framsteg, milstolpar och beroenden.

Automatisering av arbetsflöden : Slipp manuella processer genom att automatisera dina uppgifter, att göra-listor och mycket mer med triggerbaserade automatiseringar.

Verktyg för samarbete i realtid: Leta efter Leta efter juridisk projektledningsprogramvara i molnet. På så sätt kan ditt team komma åt sitt arbete och samarbeta på juridiska dokument i realtid, oavsett var de befinner sig.

Tidrapportering: Redovisa varje fakturerbar timme. En gedigen juridisk PM-lösning innehåller Redovisa varje fakturerbar timme. En gedigen juridisk PM-lösning innehåller verktyg för tidrapportering och fakturering som stödjer din byrås lönsamhet 💰

Funktioner för kundintag: Kundrelationer är ryggraden i alla framgångsrika verksamheter. Leta efter en lösning med funktioner för kundrelationshantering (CRM) för att hantera leveranser, effektivisera kundkommunikationen och förenkla kundintaget.

De 10 bästa programvarorna för hantering av juridiska dokument 203

Letar du efter enkla vinster för din byrå? Byt till den bästa programvaran för projektledning inom juridik för din bransch. Här är våra 10 favoritprogramvaror för advokatbyråer som vill ta sig till nästa nivå. 🙌

Gruppera uppgifterna på din Kanban-tavla efter status, anpassade fält, prioritet och mer i ClickUps tavelvy.

ClickUp Docs presenterar en revolutionerande metod för hantering av juridiska dokument. ClickUp säkerställer att din juridiska dokumentationsprocess alltid är smidig och effektiv. Dess robusta sökfunktion hjälper dig att snabbt och enkelt hitta filer, vilket ökar produktiviteten inom din advokatbyrå.

Genom att flytta dina juridiska dokument till ClickUp Docs får du uppleva de fördelar i form av säkerhet, tillgänglighet och samarbete som modern programvara för juridiska dokument bör erbjuda, vilket effektiviserar verksamheten och ger dina kunder en överlägsen service.

Juridiska team använder ClickUp för att hantera ärenden, anställdas arbetsbelastning och prestationsdata på ett och samma ställe. Betrakta det som PM-programvarans schweiziska armékniv med funktioner för kundfakturering, tidrapportering, dokumentation av ärenden och till och med ett CRM-system för att fånga upp leads och hantera kunder. 🧑‍💼

ClickUp innehåller också ett robust mallbibliotek fullt av juridiska mallar. Kolla in mallen för juridisk kundhantering för att övervaka kundens framsteg i ett Gantt-diagram eller en checklista och få en snabb översikt över varje kund och ärende. ClickUps mall för juridisk ärendehantering och fakturering är ett måste för att organisera all kundinformation, ärendeaktiviteter och fakturerbara timmar i en enkel databas utan kodning. 📚

Använd ClickUp AI för att automatiskt generera uppdateringar av uppgifter, sammanfattningar och mycket mer med ett enda knapptryck.

Om du inte har tid att fylla i dessa mallar finns det ett verktyg för det också. ClickUp AI skriver e-postmeddelanden, projektbeskrivningar, tidsplaner och mycket mer med bara ett klick. Detta AI-skrivverktyg kan kontrollera din grammatik, sammanfatta kontrakt och formatera innehåll på ett ögonblick.

ClickUps bästa funktioner

ClickUps över 1 000 integrationer gör det enkelt att koppla samman alla dina digitala verktyg på ett och samma ställe.

Använd korrekturverktyget för att lägga till förslag och kommentarer till avtal.

Delning och behörigheter för att skydda juridiska dokument

Brainstorma vinnande argument med teammedlemmarna via ClickUp Whiteboards

Tilldela uppgifter, skapa beroenden och övervaka ditt teams arbetsbelastning med ClickUp Tasks

Begränsningar i ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt för betalda abonnemang.

ClickUp har många funktioner, så det kan ta tid för nybörjare att utnyttja plattformens fulla potential.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. ProProfs Project

Via ProProfs Project

ProProfs är en programvarusvit med lösningar för uppgiftshantering, schemaläggning, resursplanering och mycket mer. ProProfs Project är inte en specialiserad programvara för juridisk projektledning, men du kan använda den för att driva din advokatbyrå.

Ja, detta är mer en grundläggande PM-lösning. Men om du behöver ett enkelt verktyg för att tilldela uppgifter, samarbeta och visualisera dina arbetsflöden är ProProfs både enkelt och prisvärt.

ProProfs Projects bästa funktioner

Skapa fakturor och rapporter

Spåra ditt teams fakturerbara timmar

Visualisera ditt arbetsflöde med Gantt-diagram

Växla till Kanban-tavla för att se alla projekt på en övergripande nivå.

ProProfs Projektbegränsningar

Verktyget innehåller inte funktioner som CRM eller teamchatt.

Det finns inte så många recensioner att referera till.

Priser för ProProfs Project

39,97 $/månad för obegränsat antal användare, faktureras årligen

ProProfs Projektbetyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (75+ recensioner)

3. Asana

Via Asana

Asana är en populär lösning för arbetsflödeshantering som är fullspäckad med funktioner. Asana används som programvara för hantering av juridiska dokument och hanterar din kundportfölj och genererar smarta rapporter. Du kan till och med skapa anpassade regler och beroenden för att hantera alla anställda, projekt och uppgifter på ett smidigare sätt. 🧘

Asanas bästa funktioner

Asana Intelligence AI sätter upp smarta mål baserat på historiska resultat

Skapa anpassade arbetsflöden och automatiseringar för ditt team

Visualisera projekt i tidslinje- eller tavelvy

Skapa en gemensam teamkalender för enklare schemaläggning

Asanas begränsningar

Asana kan vara svårt att navigera i till en början.

Vissa användare säger att det är svårt att skapa uppgiftshierarkier och beroenden.

Asanas prissättning

Grundläggande: Gratis

Premium: 10,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 24,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 200 recensioner)

4. MerusCase

Via MerusCase

MerusCase är en programvara för projektledning inom juridik för upptagna advokatbyråer. MerusCase är särskilt utformat för juridikens nyanser och effektiviserar dokumenthantering, fakturering och samarbete. Det har också säkerhet i bankklass – perfekt för att skydda känsliga juridiska filer. 🗄️

MerusCases bästa funktioner

Skanna tusentals dokument samtidigt och organisera dem enkelt

Hitta dokument på kortare tid med prediktiv sökning

Dokumenthanteringssystem för att hantera kunddokument

Använd tidrapportering för att förenkla elektronisk fakturering för kunder

MerusCase-begränsningar

MerusCase har inte så många användarrecensioner.

Vissa användare önskar att MerusCase hade offlinefunktioner.

Priser för MerusCase

Kontakta oss för prisuppgifter

MerusCase-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (5 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

5. Monday.com

Monday.com är en enda svit med tre lösningar: arbetshantering, försäljnings-CRM och utveckling. Som advokat kommer du sannolikt att behöva arbetshantering och försäljnings-CRM.

Arbetshantering inkluderar viktiga projektledningsfunktioner som projekt-, uppgifts- och resurshantering samt måluppföljning. Försäljnings-CRM effektiviserar kundhanteringen med verktyg för leadhantering, visualisering av försäljningspipeline och prestationsuppföljning. 📈

Monday.com bästa funktioner

Skapa en visuell tavla för varje projekt

Välj mellan Kanban-, kalender-, tidslinje- eller Gantt-diagramvyer.

Spåra tidsplaner, budgetar och mål med anpassade instrumentpaneler

Monday.com integreras med Adobe Creative Cloud, Slack och mycket mer.

Monday.com begränsningar

Flera användare rapporterar problem med att navigera i verktygets funktioner.

Andra användare önskar att plattformen hade fler mallar.

Priser på Monday.com

Gratis

Grundläggande: 8 USD/månad per användare, faktureras årligen

Standard: 10 USD/månad per användare, faktureras årligen

Pro: 16 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

6. Redbooth

Via Redbooth

Redbooth är en programvara för hantering av advokatbyråer som är utformad för både små och stora advokatbyråer. Den integrerar intern och extern kommunikation på ett ställe och kombinerar videokonferenser, uppgiftshantering och anpassade arbetsflöden i en enda plattform.

Redbooths bästa funktioner

Välj en Redbooth-mall för att snabba upp projekt skapandet

Håll HD-videosamtal utan att lämna din projektledningsplattform

Visualisera ditt teams uppgifter i ett Gantt-diagram eller en Kanban-tavla.

Markera brådskande uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet 🚨

Redbooths begränsningar

Redbooth har inte så många mallar.

Vissa användare önskar att plattformen erbjöd fler anpassningsmöjligheter.

Priser för Redbooth

Pro: 9 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Redbooth-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

7. Clio

Via Clio

Över 150 000 jurister använder denna programvara för hantering av juridiska dokument. Clio kombinerar fakturering, kundregistrering, dokumenthantering och kalendrar i en enda plattform.

Dess funktioner är inget att förakta, men dess säkerhetsprotokoll är verkligen imponerande. Clio har ett säkerhetsteam som arbetar dygnet runt, året om, och kontinuerlig övervakning av sårbarheter.

Clio bästa funktioner

Clio har branschledande säkerhet

Integrationer med över 250 applikationer

Skriv snabbt kontrakt med e-signaturer

Skapa egna mallar som du kan återanvända om och om igen

Clio-begränsningar

Vissa användare nämner dåliga erfarenheter av kundtjänsten.

Andra användare önskar att Clio hade fler anpassningsalternativ

Clio-priser

EasyStart: 39 USD/månad per användare, faktureras årligen

Essentials: 69 USD/månad per användare, faktureras årligen

Avancerad: 99 $/månad per användare, faktureras årligen

Komplett: 129 USD/månad per användare, faktureras årligen

Clio-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 570 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

8. Trello

Via Trello

Trello började som en digital Kanban-tavla, men har idag kraftfulla funktioner som gör det till ett av de bästa verktygen för projektledning inom juridik. Dess automatiseringsverktyg, Butler, erbjuder kodfria automatiseringar som effektiviserar ditt teams arbetsflöden avsevärt. Trello erbjuder också ett robust mallbibliotek som du kan använda för att snabba upp skapandet av projekt. ⏩

Trellos bästa funktioner

Välj bland hundratals Power-Ups för att utöka funktionaliteten i ditt Trello-konto.

Välj mellan tidslinje-, kalender-, instrumentpanel-, tabell- och kartvy.

Skapa anpassade arbetsytor för varje ärende

Integrera Trello med Google Drive, Zapier, Evernote och andra appar

Trellos begränsningar

Trello har inga verktyg för fakturering eller tidrapportering som standard.

Vissa användare ogillar Trellos begränsade uppgiftshierarkier och rapportering.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 USD/månad per användare, faktureras årligen

Premium: 10 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 900 recensioner)

9. HighQ

Via HighQ

HighQ är en produkt från Thomson Reuters som är utvecklad för att hantera advokatbyråer. Den innehåller funktioner för samarbete, produktivitet och uppgiftshantering, samt dokument- och datahantering. 75 procent av HighQ:s kunder är Fortune 500-företag, så den passar bäst för stora företag. 👔

HighQ:s bästa funktioner

Använd fördesignade mallar för att automatisera dokumentskapandet

Skapa triggerbaserade arbetsflöden

Anpassa fält och metadata

Hantera ditt team med delade kalendrar, aktivitetsflöden och uppgiftsuppföljning.

HighQ:s begränsningar

Det finns inte så många recensioner att referera till.

Flera användare säger att plattformen är lite dyr.

Priser för HighQ

Kontakta oss för prisuppgifter

HighQ-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (4 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (38 recensioner)

10. Evernote

Via Evernote

Visst, Evernote är känt som en anteckningsapp, men många små företag använder detta verktyg som programvara för juridisk projektledning. Skanna och lagra dokument i Evernote och hitta dem snabbt med den avancerade sökfunktionen. Det kopplar även samman ditt teams kalendrar, uppgifter och filer på ett och samma ställe. 📅

Evernotes bästa funktioner

Använd Web Clipper för att spara information från hela webben.

Skapa delade anteckningar så att hela teamet är på samma sida

Samarbeta med anteckningar i realtid

Evernote stöder ett lättviktigt CRM-system för att koppla samman kontaktinformation, e-postmeddelanden och filer i en enda databas.

Begränsningar i Evernote

Evernote har inga funktioner för tidrapportering eller fakturering.

Det är mer en plattform för hantering av anteckningar och dokument än en projektledningslösning.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 10,83 $/månad per användare, faktureras årligen

Professional: 14,17 $/månad per användare, faktureras årligen

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 100 recensioner)

Effektivisera dina juridiska dokument med ClickUp

Att utöva juridik är inte för den svagsinte – men det är inte heller projektledning. Varför sprida dina projekt och dagliga juridiska uppgifter över olika plattformar när du kan samla dem på ett ställe?

Med ClickUp behöver du inte växla mellan flera olika verktyg. Du får använda den bästa projektledningsprogramvaran och anpassa den för allt ditt juridiska arbete så att du alltid når dina mål. 🎯

Men vi vet att man måste se för att tro. Skapa ett ClickUp-arbetsutrymme redan nu – inget kreditkort krävs.