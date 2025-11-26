En komplett steg-för-steg-guide till LinkedIn-annonser för 2026

LinkedIn har blivit en jaktmark för B2B-marknadsförare som vet att deras idealkunder klär sig i business casual och scrollar mellan mötena.

Plattformen ger tillgång till yrkesverksamma efter befattning, företagsstorlek, bransch och cirka 17 andra datapunkter, vilket möjliggör en otroligt precis målgruppsanpassning. Du kan bokstavligen visa annonser för ”marknadschefer på SaaS-företag med 50–200 anställda som nyligen bytt jobb”.

Men gränssnittet presenterar kampanjmål, målgruppsparametrar och budgivningsalternativ med antagandet att du har gjort detta tidigare. De flesta har inte det.

Denna guide till LinkedIn-annonser delar upp hela processen i konkreta steg som du kan följa. När du har läst klart kommer du att veta hur du startar LinkedIn-kampanjer som genererar leads och bygger varumärkeskännedom med hjälp av ClickUp!

Låt oss sätta igång. 💪🏼

Vad är LinkedIn-annonser och varför är de viktiga?

via LinkedIn

LinkedIn-annonser är betalda annonsplaceringar på LinkedIn som gör det möjligt för företag att nå professionella målgrupper med riktade budskap.

Till skillnad från sociala medieplattformar som fokuserar på personliga kontakter är LinkedIn ett professionellt nätverkscentrum där beslutsfattare, branschledare och arbetssökande tillbringar sin tid. Faktum är att 44 % av B2B-proffs anser att det är den viktigaste plattformen.

Denna unika positionering gör LinkedIn-annonser till ett kraftfullt verktyg för B2B-marknadsföring, rekrytering och professionell varumärkesbyggande.

🧠 Kul fakta: Reklam har en lång historia: den tidigaste kända skriftliga annonsen är från omkring 3000 f.Kr. i det gamla Egypten, där ett papyrusmeddelande erbjöd en belöning för en rymd slav och nämnde en vävverkstad.

Fördelar med LinkedIn-annonser

Här är anledningen till att företag investerar mer i LinkedIn-annonsering:

Leadgenerering: Fånga upp kvalificerade prospekt genom inbyggda leadgenereringsformulär som håller användarna kvar på plattformen, vilket minskar friktionen jämfört med externa målsidor.

Kontobaserad marknadsföring: Identifiera specifika företag och befattningar för att genomföra hyperpersonliga kampanjer som är anpassade efter ditt säljteams mållista.

Varumärkesauktoritet: Sponsra innehåll från dina chefer för att etablera Sponsra innehåll från dina chefer för att etablera tankeledarskap och synlighet hos viktiga beslutsfattare i din bransch.

Precis inriktning: Inrikta dig efter jobbtitel, bransch, företagsstorlek och anciennitet. Dessa filter finns helt enkelt inte på andra sociala plattformar.

Rekrytering: Hitta Hitta passiva kandidater som redan är aktiva i sina professionella nätverk utan att enbart förlita dig på jobbannonser.

Retargeting av varma prospekt: Återengagera personer som har besökt din webbplats eller interagerat med ditt innehåll, eftersom de redan befinner sig längre ner i konverteringskanalen.

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av de tillfrågade skriver i tre eller fler verktyg dagligen och kämpar med ”app-spridning ” och splittrade arbetsflöden. Det kan kännas produktivt och hektiskt, men i själva verket går du bara vilse mellan olika appar, för att inte tala om den energi som går åt till att skriva. Brain MAX samlar allt på ett ställe: säg det en gång, så hamnar dina uppdateringar, uppgifter och anteckningar precis där de hör hemma i ClickUp. Inget mer växlande, inget mer kaos – bara smidig, centraliserad produktivitet.

Typer av LinkedIn-annonser

LinkedIn-annonser leder till en 33-procentig ökning av köpintentionen för varumärken. Plattformen erbjuder flera annonsformat, var och ett utformat för olika kampanjmål och olika stadier i köparens resa.

Här är en närmare titt på dessa typer. 👀

Sponsrade annonser på LinkedIn

Sponsrat innehåll visas direkt i användarnas flöden och smälter in sömlöst med organiska inlägg. Detta är LinkedIn:s mest mångsidiga format, som stöder bild-, video-, karusell-, dokument- och evenemangsannonser. Den naturliga placeringen innebär att användarna ser ditt meddelande i sin naturliga scrollingupplevelse, vilket gör att det känns mindre påträngande än bannerannonser.

Sponsrade annonstyper på LinkedIn inkluderar:

Annonser med en enda bild fungerar bäst för produktlanseringar eller snabba meddelanden med starka bilder.

Videoannonser fångar uppmärksamheten snabbare och genererar högre engagemangsnivåer än statiskt innehåll.

Dokumentannonser låter användare förhandsgranska vitböcker och fallstudier utan att lämna LinkedIn.

Evenemangsannonser marknadsför virtuella och fysiska konferenser och driver dessutom RSVP-registreringar direkt från plattformen.

Karusellannonser lyfter fram flera produkter eller idéer på kort som kan svepas igenom i en annonsenhet.

Thought leader-annonser förstärker inlägg från chefer, grundare eller anställda direkt i flödet.

Connected TV (CTV)-annonser levererar helskärmsvideo på premiumstreamingplattformar med hjälp av LinkedIn-målgruppsanpassning.

Artikelannonser marknadsför långa innehåll direkt i flödet för djupare engagemang.

Nyhetsbrevsannonser hjälper till att öka antalet prenumeranter genom att visa återkommande experthållet innehåll.

Jobbannonser visar lediga tjänster för kvalificerade kandidater baserat på profiluppgifter i realtid.

LinkedIn-videoannonser

🔍 Visste du att? Forskning om irritation över digitala annonser har visat att högre upplevt annonsvärde (relevans, underhållning) leder till bättre konsumentattityder och köpintentioner, medan irritation försvagar dem. Detta understryker behovet av annonser som tillför värde och inte stör.

Sponsrade meddelanden i LinkedIn-direktmeddelanden

Konversations- och meddelandeannonser levererar sponsrade meddelanden direkt till användarens LinkedIn-inkorg, vilket skapar en personlig kontaktpunkt. Konversationsannonser tar detta ett steg längre genom att låta användarna välja sin egen väg genom olika alternativ, vilket möjliggör självkvalificering baserat på deras intressen.

Dessa LinkedIn-annonser hjälper dig att:

Dela tidsbegränsade erbjudanden eller inbjudningar till evenemang som kräver omedelbar åtgärd.

Nå potentiella kunder i en mindre trångt utfyllnad än feed-baserade placeringar

Minska friktionen genom att låta användarna välja relevanta alternativ i förväg.

Skapa en känsla av exklusivitet jämfört med offentliga feed-annonser

📖 Läs också: En guide till att bygga ditt personliga varumärke på LinkedIn

Textannonser

Textannonser på din LinkedIn-hemsida

Textannonser är kompakta, klickbara enheter som visas i högerkolumnen eller i den övre bannern på datorer. Dessa små annonser debiteras per klick eller per visning och fungerar bra i kombination med större sponsrade innehållskampanjer.

Skäl att inkludera textannonser i din mix:

Effektivt för att testa budskap innan du satsar budget på större format.

Placering på höger sida minskar annonsblindheten eftersom annonserna ligger utanför huvudinnehållet.

Lägre CPC gör dem lämpliga för budgetmedvetna kampanjer eller retargeting.

Minimala krav på kreativt innehåll innebär snabbare konfiguration och iteration.

🧠 Kul fakta: Videoformat och AI-driven personalisering ökar engagemanget, konverteringen, varumärkeskännedomen och lojaliteten avsevärt jämfört med mer statiska annonsformat.

Dynamiska annonser

via LinkedIn

Dynamiska annonser hämtar automatiskt information från användarens LinkedIn-profil, till exempel namn och foto, för att skapa personliga, iögonfallande annonser. Följareannonser marknadsför specifikt din LinkedIn-sida med detta personaliseringselement.

De viktigaste fördelarna med denna personaliseringsmetod:

Profilanpassning ökar klickfrekvensen avsevärt jämfört med generiska annonser.

Följareannonser bygger upp din målgrupp samtidigt som de får sidföljare att känna sig individuellt riktade.

Minimal kreativ förbättring eftersom personaliseringen sker automatiskt

Särskilt effektivt för att återmarknadsföra webbplatsbesökare eller liknande målgrupper.

⚡️ Mallarkiv: Stärk ditt arbetsflöde för LinkedIn-annonser med mallen Social Media Advanced. Den hjälper dig att planera alla LinkedIn-annonsresurser i ett tydligt produktionsflöde som spårar text, design, målgruppsanpassning och godkännanden.

Formulär för leadgenerering

via LinkedIn

Leadgenereringsformulär är inbäddade direkt i sponsrade annonser och gör det möjligt för användare att skicka in sina uppgifter utan att lämna LinkedIn. Formuläret fylls i automatiskt med data från deras LinkedIn-profil, inklusive namn, e-postadress, företag och jobbtitel, vilket avsevärt minskar den ansträngning som krävs för att slutföra konverteringen. Du kan anpassa vilka fält som visas och lägga till ytterligare frågor som är specifika för ditt företags behov.

Varför leadgenereringsformulär är bättre än externa landningssidor:

Ingen laddningstid för sidan eftersom formulären finns i själva annonsen, vilket minskar antalet avbrutna besök.

Kvalificerade inlägg eftersom LinkedIn-profilinformationen vanligtvis är korrekt och verifierad.

Omedelbar datainsamling utan att behöva förlita sig på att användarna fyller i formulär på din webbplats

🧠 Kul fakta: Termen UTM (för spårning i digitala annonser: Urchin Tracking Module) kommer från verktyget som utvecklades av Urchin Software Corporation, som senare förvärvades av Google 2005. Den spårningstekniken lever vidare i Google Analytics idag.

Accelerate vs. Classic Ad Sets i LinkedIn

När du skapar en LinkedIn-kampanj har du två sätt att visa dina annonser: Accelerate och Classic.

Accelerate använder automatisering för att optimera din målgruppsanpassning, budgivning och kreativa kombinationer, medan Classic gör allt manuellt så att du själv kan kontrollera alla inställningar. Tabellen nedan visar hur de skiljer sig åt och när det är lämpligt att använda respektive alternativ. 📝

Funktion Accelerera Klassisk Vad det är AI-driven, automatisk optimering av annonsinställningar Manuell annonskonfiguration med full kontroll Bäst för Snabb optimering och skalbarhet Precis inriktning och anpassade tester Så här fungerar det Testar och justerar automatiskt målgrupp, kreativt innehåll och budgivning Du ställer in och hanterar alla parametrar själv. Kontrollnivå Låg manuell kontroll Hög manuell kontroll När ska du välja Du vill ha effektivitet utan att behöva detaljstyra Du behöver strikt målgruppsinriktning eller strukturerade experiment

🧠 Kul fakta: Den genomsnittliga svarsfrekvensen på kallmail är cirka 5,1 %, medan LinkedIn-meddelanden har en svarsfrekvens på 10,3 %, vilket innebär att utåtriktade aktiviteter på LinkedIn får dubbelt så många svar jämfört med traditionella e-postmeddelanden.

Hur man skapar en LinkedIn-annonskampanj (steg för steg)

Här är en guide till LinkedIn-annonser för att skapa, konfigurera och lansera en kampanj som når rätt yrkesverksamma med rätt budskap. 💬

Steg 1: Gå till Kampanjhanteraren och skapa ditt annonskonto

Börja med att besöka LinkedIn.com/ads eller välj Annonsera i den övre navigeringsmenyn på din LinkedIn-profil.

Du behöver en aktiv LinkedIn-företagssida för att kunna fortsätta. Om din organisation inte har en sådan, skapa den först genom att fylla i grundläggande företagsinformation, ladda upp en logotyp och lägga till en företagsbeskrivning.

När du är i Kampanjhanteraren klickar du på "Skapa" för att starta konfigurationsprocessen.

Konfigurera LinkedIn Campaign Manager

Du ombeds att namnge ditt annonskonto, välja valuta och lägga till en betalningsmetod. Här anger du också vilken företagssida som ska visa annonserna och ger åtkomst till teamet för kollegor som behöver hjälpa till att hantera kampanjerna.

Namnge din kampanj

💡 Proffstips: Ge din kampanjgrupp ett beskrivande namn som speglar ditt övergripande affärsmål. Skapa sedan ett specifikt kampanjnamn inom den gruppen som beskriver målgruppen eller budskapet.

Steg 2: Välj mål för din kampanj

Kampanjens mål avgör vilka annonsformat du kan använda, hur LinkedIn optimerar dina annonser och vilka budgivningsalternativ som är tillgängliga.

Välj ditt mål

LinkedIn erbjuder mål som medvetenhet (bygga varumärkeskännedom bland din målgrupp), övervägande (driva engagemang och webbplatsbesök) och konvertering (fånga leads eller försäljning).

Tänk noga igenom vilken åtgärd du vill att yrkesverksamma ska vidta efter att ha sett din annons. Så om:

Du vill öka medvetenheten, fokusera på intryck och nå ut till alla i din målgrupp.

Om du driver en kampanj för att generera leads bör du prioritera formulär och konverteringsspårning för att mäta kvalificerade prospekt.

⚡️ Mallarkiv: Skapa struktur i din LinkedIn-annonskampanj med ClickUp-mallen för kampanjplanering. Med den här mallen kan du planera din LinkedIn-strategi med definierade mål, budgetar, roller och viktiga kontrollpunkter.

Steg 3: Bygg upp och förfina din målgrupp med precision

LinkedIns möjligheter till målgruppsanpassning är en av dess största styrkor. Du kan begränsa din målgrupp efter befattning, arbetsuppgift, bransch, företagsnamn, företagsstorlek, senioritetsnivå, kompetens och yrkesmässiga intressen.

Ange din målgrupp

Börja med att identifiera vem din ideala kundprofil (ICP) är.

Vill du nå marknadschefer på teknikföretag med 500 till 5 000 anställda? Riktar du dig till HR-chefer inom detaljhandeln? Kombinera flera målgruppskriterier för att bli allt mer specifik.

Du kan också skapa matchade målgrupper genom att ladda upp en lista över befintliga kunder för att hitta liknande yrkesverksamma, eller genom att rikta om personer som har besökt din webbplats.

De flesta kampanjer fungerar bäst med en målgrupp på mellan 100 000 och 1 miljon personer för sponsrade innehållsformat. Om målgruppen är för liten når du inte tillräckligt många personer. Om målgruppen är för stor blir ditt budskap mindre relevant.

Din strategi för målgruppsinriktning bör omfatta:

Primära befattningar som beslutsfattare har i din målbransch

Parametrar för företagsstorlek som matchar din typiska kundprofil

Geografisk inriktning, om du endast betjänar specifika regioner eller länder

Uteslutningar för att ta bort potentiella kunder som sannolikt inte kommer att konvertera eller som redan är dina kunder

Matchade målgrupper med hjälp av dina egna kunddata för högre relevans

🔍 Visste du att? En undersökning som omfattade 575 varumärken under fem år (annonsutgifter ≈ 264 miljarder US-dollar) visade att digitala annonser ökade varumärkenas upplevda värde, även om de hade mindre inverkan på upplevd kvalitet eller tillfredsställelse jämfört med traditionell reklam.

Steg 4: Välj format för din LinkedIn-annons

Det format du väljer avgör hur din målgrupp upplever ditt budskap.

Välj en LinkedIn-annons typ som passar

Fundera över vilka kreativa tillgångar du har tillgängliga. Om du bara har en stark bild är Sponsrat innehåll med en enda bild lämpligt. Om du vill visa upp flera produkter eller guida någon genom en process kan du använda karusellannonser. Anpassa formatet efter både ditt mål och den historia du vill berätta.

Faktorer att utvärdera vid val av format:

Anpassa målen så att formatet stöder kampanjens mål

Kreativa tillgångar som du har tillgängliga för att skapa annonsen på rätt sätt

Målgruppens enhetspreferenser och var de konsumerar innehåll

Historiska resultatdata, om du har kört annonser tidigare

Berättelsens komplexitet och om du behöver en bild eller flera element

🧠 Kul fakta: Den allra första webbannonsen publicerades den 27 oktober 1994 via HotWired (onlineversionen av tidningen Wired ). Det var en enkel grafisk annons för AT&T med texten ”Har du någonsin klickat med musen här? Det kommer du att göra.”

Steg 5: Ställ in din budget, budgivningsstrategi och kampanjtidplan

Få ut mesta möjliga av din annonsbudget

Du kan ange en budget på kampanjgruppsnivå för plattformsoptimering eller på individuell kampanjnivå för bättre kontroll. Välj din budstrategi noggrant:

Maximal leverans låter LinkedIn automatiskt optimera för att få bästa resultat för din budget.

Med kostnadstak kan du ange en målkostnad per resultat, så att LinkedIn arbetar för att hålla sig under det beloppet.

Manuell budgivning ger dig kontroll över budbeloppen.

De flesta annonsörer som är nya bör använda Maximum Delivery för enkelhetens skull och för att dra nytta av LinkedIn:s AI-optimering. Ange en daglig budget som inte överbelastar dina resurser, en total kampanjbudget som utgiftsgräns och välj start- och slutdatum. Du kan pausa kampanjer när som helst eller förlänga dem om de presterar bra.

Steg 6: Skapa övertygande annonser

Nu skapar du den faktiska annonsen som kommer att visas för din målgrupp.

Fånga målgruppens uppmärksamhet med din annonskreativitet

Beroende på format laddar du upp bilder, skriver rubriker, lägger till beskrivande text och inkluderar en CTA-knapp (call-to-action).

LinkedIn rekommenderar att du skapar 4 till 5 annonsvarianter inom en och samma kampanj, så att plattformen kan testa och identifiera vilken annons som fungerar bäst. Se till att bilderna uppfyller de tekniska kraven: minst 100×100 pixlar, sparade som .jpg eller .png och med en filstorlek på under 2 MB.

Din kreativa strategi bör ta hänsyn till följande:

Rubriker som omedelbart kommunicerar värdet eller fördelen

Annonstext som talar till målgruppens specifika problem eller ambitioner

Bilder som är professionella och relevanta för din målgrupp

CTA-knappar anpassade efter ditt kampanjmål

Flera kreativa varianter testas samtidigt för att jämföra prestanda.

🚀 Fördelar med ClickUp: Du behöver inte längre växla mellan ChatGPT för text, Midjourney för bilder och designverktyg för layout. ClickUp Brain kombinerar AI-skrivande och bildgenerering i ditt arbetsutrymme så att ditt marknadsföringsteam kan arbeta snabbare och hålla fokus utan att behöva hantera flera olika AI-verktyg. Prova denna uppgift: Skriv tre versioner av LinkedIn-annonser som marknadsför vår nya kurs i projektledning för marknadschefer. Håll tonen professionell men tillmötesgående, med fokus på att spara tid och minska kaoset i teamet. Be ClickUp Brain att skriva annonstexter åt dig Skapa sedan en ren, modern hero-bild som visar en självsäker marknadsföringsproffs som arbetar vid ett elegant skrivbord med flera organiserade projektdashboards synliga på skärmen – ljus, minimalistisk estetik med blått och vitt. Starta en LinkedIn-annonskampanj med stöd från ClickUp Brain

Steg 7: Installera konverteringsspårning (valfritt)

Om du bara spårar klick och visningar missar du helhetsbilden av vad dina annonser faktiskt driver.

Spåra konverteringar med LinkedIn-annonser

Installera LinkedIn Insight Tag på din webbplats för att spåra när någon från din annons utför värdefulla åtgärder, som att fylla i ett formulär, ladda ner en resurs eller göra ett köp. Denna pixelbaserade spårning kopplar dina annonsutgifter till faktiska affärsresultat, vilket ger dig tydlighet om avkastningen på investeringen.

Du kan skapa konverteringshändelser för olika åtgärder som människor utför på din webbplats. Du kan till exempel spåra formulärinlämningar separat från genomförda köp. Dessa data blir ovärderliga för att optimera kampanjer och visa reklamvärdet för intressenter.

💡 Proffstips: Innan du lanserar, gör en grundlig genomgång av alla delar för att säkerställa att allt är klart. Du bör: Kontrollera att ditt mål stämmer överens med ditt affärsmål

Kontrollera att din målgrupp är tillräckligt specifik för att vara relevant, men tillräckligt bred för att nå tillräckligt många människor.

Kontrollera att ditt kreativa material är tilltalande och uppfyller de tekniska specifikationerna. Gör en sista kontroll och skicka din annons för granskning LinkedIn genomför en granskningsprocess, som vanligtvis slutförs inom 24 timmar, för att säkerställa att allt uppfyller plattformens policyer innan det publiceras.

Mäta framgången för LinkedIn-annonser

De flesta annonsörer på LinkedIn är fixerade vid visningar och ignorerar mätvärden som förutsäger lönsamhet. Du måste mäta vad som konverterar, inte bara vad som syns.

Spåra dessa mätvärden:

Klickfrekvens (CTR): Jämför din CTR med tidigare kampanjer och dina branschkollegor. En stillastående eller sjunkande CTR indikerar att din annons eller målgrupp behöver uppdateras.

Kostnad per klick (CPC): Spåra detta konsekvent i alla kampanjer för att identifiera vilka målgruppssegment eller annonsformat som är mest kostnadseffektiva för ditt företag.

Konverteringar: Spåra endast åtgärder som har affärsvärde. Formulär som ditt säljteam ignorerar är värdelösa. Definiera vad konvertering faktiskt betyder för ditt mål.

Leadkvalitet: Betygsätt leads utifrån lämplighetskriterier innan du firar konverteringssiffrorna. En stor mängd olämpliga leads slösar bort resurser och snedvrider dina resultatdata.

Avkastning på investering (ROI): Arbeta baklänges från kundens livstidsvärde för att sätta realistiska mål för anskaffningskostnader. Detta avgör om dina annonsutgifter är hållbara på lång sikt.

🚀 ClickUp-fördel: Säkerställ en jämn granskningsrytm för dina LinkedIn-annonskampanjer med återkommande uppgifter i ClickUp. Schemalägg återkommande uppgifter i ClickUp för veckovisa/månatliga granskningar av annonsprestanda Sätt upp en veckovis eller varannan vecka återkommande uppgift som sätter fokus på dina viktigaste mätvärden, kreativa lösningar och målgruppens resultat, så att du kan upptäcka förändringar tidigt och göra avsiktliga justeringar. Det håller din optimeringscykel konsekvent, minskar stressen i sista minuten och underlättar vägen till bättre kampanjbeslut.

Begränsningar för LinkedIn-annonser

LinkedIn är ett kraftfullt verktyg för B2B-marknadsföring, men det är inte en universallösning. Att förstå var plattformen har sina begränsningar hjälper dig att fördela budgeten mer strategiskt över hela din marknadsföringsmix.

Var LinkedIn-annonser möter verkliga begränsningar:

Höga kostnader: CPC och CPM är betydligt högre än på andra sociala plattformar, vilket gör storskaliga konsumentkampanjer dyra och ofta olönsamma.

B2C-begränsningar: LinkedIns professionella inriktning gör det ineffektivt för att nå konsumenter utanför arbetslivet, vilket begränsar räckvidden för detaljhandels- och livsstilsvarumärken.

Mindre målgrupp: Färre aktiva användare än Facebook eller Instagram innebär att du arbetar med en mindre adresserbar marknad för de flesta kampanjer.

Begränsad kreativ flexibilitet: Varumärkets röst måste förbli professionell och formell, vilket begränsar lekfulla, vågade eller avslappnade kreativa tillvägagångssätt som fungerar på andra ställen.

Annonsutmattning: En mindre målgrupp innebär att dina annonser visas för samma personer upprepade gånger, vilket leder till minskad prestanda och utmattning hos tittarna över tid.

Rätt verktyg och mallar (som ClickUp för marknadsföringsteam!) tar bort repetitiva arbetsuppgifter så att du kan ägna mer tid åt strategi och kreativ arbetsflödeshantering.

Här är en snabb översikt:

Låt oss nu titta på det i detalj.

Inbyggda whiteboardtavlor för brainstorming i ett enhetligt arbetsutrymme

Brainstorming för LinkedIn-annonser fungerar bättre när du strukturerar den utifrån plattformens styrkor. Försök att dela upp din whiteboard i tre kolumner: jobbtitlar du riktar dig till, problem dessa personer har på jobbet och hur ditt erbjudande löser dem.

Håll dina strategisamtal kopplade till arbetet med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards ger ditt team en visuell yta där ni kan kartlägga kampanjidéer, skissa på annonskoncept och koppla ihop målgruppens problemområden med budskapets vinklar.

Du kan dra in anteckningar, släppa bilder för inspiration, rita grova layoutidéer och länka allt direkt till uppgifter i ClickUp när du är redo att gå vidare.

Hör Lulu Press berätta om hur de använder ClickUp:

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

Lär dig mer om hur du använder AI för att automatisera uppgifter:

Spårningsverktyg för annonsmaterial så att du kan samla alla dina tillgångar på ett ställe

Det blir snabbt rörigt att hålla reda på LinkedIn-annonser. Du testar olika bilder, rubriker, textvarianter och målgruppskombinationer. Efter några veckor är det svårt att komma ihåg vilken kombination som användes var och vad du lärde dig av den.

Problemet förvärras när du samarbetar. Någon lanserar ett nytt kreativt koncept utan att inse att du redan har testat den vinkeln. Eller så glöms ett framgångsrikt format bort eftersom ingen dokumenterade varför det fungerade.

Få en gratis mall Samordna ditt team kring LinkedIn-kampanjer med ClickUps annonsmall.

ClickUps annonsmall hjälper dig med detta. Den ger dig ett strukturerat ramverk för att hantera varje steg i din LinkedIn-annonskampanj. Du kan till exempel:

Tilldelad budget , Publikationslänk , Utgivningsdatum , Plattform och Målgrupp för att kartlägga varje annons. Använd ClickUp-anpassade fält somochför att kartlägga varje annons.

Flytta uppgifter till olika statusar, till exempel Ny begäran , Undersökning , Implementering , Live och Slutförd , så att alla vet i vilket skede en tillgång befinner sig.

Kalender, Per kund, Budget, Annonser eller Designers för att öka synligheten för intressenterna. Välj mellan ClickUp-vyer somellerför att öka synligheten för intressenterna.

LinkedIn-innehållskalender för att hålla koll på schemat

Att köra LinkedIn-annonser utan organiskt innehåll som stöd är en missad möjlighet. När någon ser din annons och klickar sig vidare till din företagssida, vad hittar de då? Om det senaste inlägget är från för två månader sedan har du förlorat trovärdighet redan innan konversationen har börjat.

En LinkedIn-innehållskalender hjälper dig att samordna de två. Kanske marknadsför din annonskampanj ett webbinarium, så att dina organiska inlägg den veckan ger sammanhang kring samma ämne. Eller så riktar du dig till personer som engagerat sig i ett inlägg, så du behöver veta vad som är planerat och när.

Prova denna mall för LinkedIn-innehållskalender. 👇

Få en gratis mall Håll dina annonsarbetsflöden konsekventa och transparenta med ClickUp-mallen för innehållskalender.

Fokusera på ditt annonsinnehåll med hjälp av ClickUps mall för innehållskalender.

Här kan du kartlägga alla LinkedIn-tillgångar – från inlägg för att öka medvetenheten till uppdateringar för att generera leads – i en tydlig kalender där du kan spåra koncept, utkast, granskning och publicering. Du hittar anpassade fält för Kanal, Målgrupp, Publiceringsdatum och Innehållstyp, vilket gör det enkelt att segmentera ditt innehåll.

AI-driven rapporteringspanel med överskådliga sammanfattningar

Att bara titta på LinkedIn Campaign Managers inbyggda rapportering räcker inte långt. Data finns där, men den är utspridd över flikar och tidsintervall, vilket gör det svårt att se helheten eller upptäcka trender.

En rapporteringspanel samlar all information på ett ställe. Du kan spåra utgifter, visningar, klick och konverteringar sida vid sida. Ännu viktigare är att du kan se hur mätvärdena förändras över tid.

Få omedelbara AI-sammanfattningar och uppdateringar med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ger dig en samlad bild av hur din LinkedIn-annonskampanj presterar samtidigt som den visar hur teamet driver uppgifterna framåt. Du kan spåra KPI:er som klick, CPL, CTR, konverteringar, utgiftsnivå och målgruppsprestanda med hjälp av kort som hämtar data från det arbete som ditt team uppdaterar varje dag.

Teamets arbetsbelastning, uppgiftsförlopp, godkännanden och produktionsscheman visas bredvid kampanjstatistiken så att du kan se om förseningar, kreativa revideringar eller volymförändringar påverkar resultaten.

Håll din kampanj på rätt spår med AI-kort i ClickUp Dashboards

Lägg till AI-kort som drivs av ClickUp Brain, till exempel:

AI StandUp: Ger en snabb sammanfattning av en teammedlems senaste arbetsaktiviteter.

AI Team StandUp: Visar vad flera teammedlemmar har åstadkommit under en vald tidsperiod.

AI-sammanfattning: Belyser den övergripande hälsan och viktiga uppdateringar av din kampanjmapp eller ditt projekt.

AI-projektuppdatering: Ger en översiktlig bild av framstegen för uppgifter, tidsplaner och hinder.

AI Brain: Låter dig ställa riktade frågor om prestanda, förseningar eller prioriteringar för omedelbara insikter.

Automatiseringar och agenter som håller arbetet igång

Att hantera LinkedIn-annonser innebär många repetitiva steg.

När någon har färdigställt reklammaterialet måste du komma ihåg att skicka det för godkännande. När en kampanj avslutas måste du ta fram rapporten. Inget av detta är svårt i sig, men att hålla reda på allt tar tid.

Aktivera den automatisering du behöver eller anpassa regler via AI baserat på dina arbetsflöden.

ClickUp Automations och AI Agents kan hantera repetitiva steg i ditt LinkedIn-annonsflöde, så att ditt team kan fokusera på genomförandet.

Några exempel på automatiseringar att prova:

Status > Klar för granskning > Skapa en godkännandeuppgift automatiskt

Anpassat fält Inriktning Uppdaterad > Tilldela uppgift till kampanjledare

Status > Godkänd > Ändra status till Klar att schemaläggas

Status > Live > Meddela analysägare

Varje fredag > Skapa en uppgift för prestationsgranskning

Prioritet uppdaterad > Justera förfallodatum automatiskt

Agenterna gör samma sak, men utan att du behöver lyfta ett finger. De kan tilldela uppgifter till teammedlemmar, skicka uppdateringar, sammanställa sammanfattningar och rapporter och till och med svara på frågor åt dig. Se hur. 👇🏼

Röststyrd produktivitet med en fristående desktop-app

ClickUp Brain MAX fungerar som en AI-kompanjon på skrivbordet som hämtar information från dina uppgifter, dokument och anslutna appar, så att du får svar som baseras på ditt faktiska kampanjarbete.

Du kan söka efter annonsutkast, hitta tidigare resultatnoteringar, hämta målgruppsinformation eller visa de senaste LinkedIn-mätvärdena från din arbetsyta utan att byta flik. Den stöder också flera AI-modeller, så att du kan utarbeta olika varianter av annonstexter, rensa upp målgruppsbeskrivningar eller omvandla spridda idéer till konkreta åtgärder utan att lämna ditt arbetsflöde.

Arbeta fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX

Talk to Text i ClickUp Brain MAX låter dig tala dina tankar och omvandla dem direkt till text för uppgifter, anteckningar eller meddelanden.

Den känner igen @omnämnanden och länkar, stöder anpassade ordlistor så att dina branschtermer och kampanjnamn förstås, och fungerar i olika appar, vilket innebär att du kan få en fullständig optimeringsidé medan du tittar på LinkedIn Campaign Manager och sedan lägga in den direkt i den uppgift som behöver uppdateras.

Det eliminerar friktionen med att skriva under hektiska granskningscykler, gör att du kan fortsätta tänka utan avbrott och ger ditt team tydligare och snabbare överlämningar när beslut måste fattas.

Bästa praxis för LinkedIn-annonser

Prova dessa bästa metoder för att förbättra dina LinkedIn-annonser. 📈

Sluta behandla LinkedIn som Facebook med jobbtitlar

Det största misstaget som marknadsförare gör är att använda samma strategi som på andra plattformar.

LinkedIn-användare har ett annat tankesätt. De scrollar inte för att koppla av. De letar efter professionellt värde mellan mötena. Din annons har kanske två sekunder på sig att visa sin relevans innan de går vidare.

Det innebär att du måste vara specifik. Generella problem ignoreras. Men om du nämner något som låter som ett samtal de hade i tisdags, så har du deras uppmärksamhet.

🔍 Visste du att? Fältförsök med sociala signaler i social annonsering visade att tillägg av information om kamratskap (till exempel ”Din vän gillar detta märke”) ökade annonsklick och kontaktbildning avsevärt, särskilt när kamraten var en stark relation.

Anpassa ditt erbjudande efter medvetenhetsnivån

Kalla målgrupper vill inte ha demonstrationer. De vet knappt vem du är. Att driva på en försäljningskonversation för tidigt slösar bort budget och skrämmer bort potentiella kunder innan de är redo.

Tänk i etapper:

Omedvetna målgrupper behöver utbildningsinnehåll som skapar trovärdighet.

Problemmedvetna målgrupper reagerar på ramverk eller perspektiv som omformulerar deras utmaningar.

Lösningsmedvetna målgrupper vill ha bevis: fallstudier, jämförelser, detaljer

Endast personer som aktivt utvärderar förtjänar att få en demo.

De flesta LinkedIn-annonskonton har ett erbjudande som riktar sig till alla. Det innebär att man går miste om intäkter.

Låt dina annonser verka innan du fattar beslut

Det är frestande att kontrollera resultatet varje timme, men LinkedIn:s algoritm behöver tid för att optimeras. Att göra ändringar efter bara ett eller två dygns data leder till felaktiga slutsatser. En kampanj som ser ut att vara ett misslyckande på tisdagen kan ha hittat sin form på fredagen när systemet har lärt sig vem som engagerar sig.

Ge nya annonser minst en vecka och några tusen visningar innan du bedömer dem. Annars reagerar du på brus, inte signaler.

Använd uteslutningar lika aggressivt som målgruppsanpassning

De flesta annonsörer fokuserar på vilka de vill nå och glömmer bort vilka de vill undvika. Genom att utesluta befintliga kunder, konkurrenter, arbetssökande och olämpliga branscher kan du avsevärt skärpa din målgrupp.

Granska dina kampanjdata regelbundet för att upptäcka mönster.

Om ett visst segment klickar men aldrig konverterar, uteslut dem. Stränga uteslutningar innebär att din budget når personer som kan köpa.

Anpassa kampanjerna efter köpcyklerna

B2B-köp följer rytmer som är kopplade till budgetar, kvartal och planeringsperioder.

Att annonsera en dyr lösning i december när budgetarna är frysta är slöseri med pengar. Att öka takten under första kvartalet när nya budgetar frigörs gör att varje dollar ger mer valuta för pengarna.

Lär dig när dina kunder vanligtvis utvärderar och köper. Anpassa din kampanjkalender efter detta: större utgifter under aktiva köpperioder, mindre under lugna perioder.

📖 Läs också: Gratis mallar för målgrupper för att definiera din ideala kund

Förbättra dina LinkedIn-annonskampanjer med ClickUp

LinkedIn-annonser kan kännas kaotiska när varje steg drar dig i olika riktningar. Du planerar kreativa lösningar på ett ställe, spårar prestanda någon annanstans och påminner ditt team om granskningar i ännu ett annat verktyg. När du väl har kommit förbi inlärningskurvan börjar dock hela processen kännas som en rytm som du kontrollerar.

ClickUp hjälper dig att hålla takten uppe.

Du utformar kampanjkoncept på ClickUp Whiteboards, övervakar prestandatrender via ClickUp Dashboards och sköter repetitiva uppgifter med Automations.

Och när det är dags att skapa annonser går det ännu snabbare. ClickUp Brain skriver din annonstext, skapar olika varianter, finslipar rubriker och hjälper dig att anpassa budskapet för varje målgruppssegment. Sedan använder du ClickUp Brain MAX för att skapa snygga, varumärkesanpassade annonsbilder direkt i din arbetsyta. Till och med dina snabba idéer hamnar på rätt plats med Talk to Text, så att ingenting faller mellan stolarna under granskningscyklerna.

Allt förblir sammankopplat, vilket innebär att varje kampanj genomförs med större tydlighet, konsekvens och självförtroende.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor (FAQ)

LinkedIn-annonser körs vanligtvis enligt en CPC- eller CPM-modell. Kostnaderna varierar beroende på målgrupp och konkurrens, men de flesta kampanjer ligger i intervallet 5–12 dollar per klick eller en jämförbar CPM. Mycket riktade segment kostar ofta mer.

Lead Gen Forms fungerar bäst för att fånga leads eftersom användarna skickar in sina uppgifter utan att lämna LinkedIn. Sponsrat innehåll fungerar också bra när det kombineras med ett starkt erbjudande eller en gated asset.

Ja. Småföretag kan genomföra fokuserade kampanjer med låg budget genom att rikta sig till en smal målgrupp och använda enkla mål som webbplatsbesök eller leadgenerering. LinkedIn:s minimikrav är hanterbara för kontrollerade tester.

Konverteringar spåras via LinkedIn Insight Tag som är installerat på din webbplats. Det registrerar åtgärder som ifyllda formulär, registreringar och nedladdningar för att mäta kampanjens effektivitet.

ClickUp hjälper dig att organisera kampanjuppgifter, godkännanden, tillgångar och tidsplaner. Team använder ClickUp Task Priorities, Custom Task Statuses och Docs för att effektivisera planeringen, övervaka genomförandet och hålla prestationsanteckningarna samordnade mellan kampanjerna.