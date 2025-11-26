De bästa alternativen till TypingMind för chatt- och LLM-arbetsytor

När du försöker effektivisera dina AI-arbetsflöden är det sista du vill ha friktion under installationen eller begränsningar som saktar ner dig. Många AI-entusiaster väljer TypingMind för dess enkelhet, men alla har inte haft en smidig upplevelse.

En G2-recensent nämnde till och med att ”En av de största utmaningarna jag mötte när jag använde TypingMind var att det initialt krävdes vår egen API-nyckel för att kunna installera programvaran fullständigt”. Detta blev ett hinder när allt de ville var att kunna börja arbeta direkt.

Om du befinner dig i en liknande situation och letar efter verktyg som erbjuder en snabbare start eller AI-funktioner i företagsklass utan ytterligare installationshinder, finns det många proprietära och öppen källkodsalternativ att välja mellan.

I det här blogginlägget om alternativ till TypingMind utforskar vi plattformar som hjälper dig att chatta, automatisera uppgifter och byta modeller utan problem, så att du kan välja det som verkligen passar ditt arbetsflöde.

Vad ska du leta efter i alternativ till TypingMind?

TypingMind är en AI-chattarbetsplats som gör det möjligt för dig att använda flera modeller och skapa anpassade agenter i ett rent, strukturerat gränssnitt. Plattformen är utformad för personer som arbetar intensivt med stora språkmodeller och vill ha mer kontroll över sina arbetsflöden.

Men den största begränsningen är att allt beror på dina API-nycklar. För användare som inte vill ha besväret med att hantera modellkostnader, konfigurera leverantörer eller manuellt konfigurera agenter kan TypingMind kännas lite besvärligt.

Om du letar efter alternativ till TypingMind är det några saker du bör tänka på:

Modellflexibilitet: Välj Välj AI-plattformar som låter dig växla mellan olika AI-modeller, såsom OpenAI, Claude, Gemini och många fler. Detta hjälper dig att undvika leverantörsberoende och ger dig frihet att anpassa dig när modellerna förbättras.

Organisering av arbetsytan: Leta efter alternativ som hjälper dig att strukturera ditt arbete genom chattmappar, projekt, flertrådiga konversationer eller kunskapsuppladdningar.

Anpassning och kontroll: Välj en plattform som tillåter anpassade instruktioner, återanvändbara promptmallar eller agentliknande beteenden som fungerar i alla konversationer.

API eller plug-and-play-installation: Bestäm om du vill ha ett verktyg som kräver dina API-nycklar för maximal flexibilitet. Annars kan du välja verktyg som fungerar med plug-and-play, där du kan komma igång omedelbart utan att konfigurera något.

Multimodala funktioner: Om ditt arbete omfattar mer än text, välj ett alternativ som stöder bilder, dokument, ljud, video eller kodkörning i samma gränssnitt.

Prisvärda och förutsägbara priser: Överväg plattformar som erbjuder tydliga användningsgränser eller krediter istället för oförutsägbar API-baserad fakturering.

Sekretess och datakontroll: Se till att verktyget låter dig kontrollera var dina konversationer lagras, till exempel lokalt, krypterat eller molnbaserat, beroende på dina behov.

Integration med dina befintliga verktyg: Leta efter programvara som smidigt kan kopplas till dina befintliga verktyg, såsom kalendrar, uppgiftshanterare, molndiskar, CRM-system, kommunikationsverktyg eller projektledningsverktyg. Smidig integration säkerställer att dina AI-resultat flödar direkt in i din dagliga arbetsmiljö utan extra kopiering, klistring eller manuell installation.

Typingmind-alternativ i korthet

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-drivna insikter, AI-kompanjon för datorer, samarbetsinnehåll, arbetsflödeshantering, spårning i realtid Team som behöver heltäckande projektledning med AI-förbättrad produktivitet Alltid gratis plan: Betalda planer tillgängliga ChatGPT Multimodal inmatning (text, röst, bilder), anpassade GPT:er, webbsökning, Canvas för gemensamt skrivande Allmän AI för innehållsskapande, forskning och produktivitet Gratis plan tillgänglig; ChatGPT Plus 20 $/månad LibreChat Stöd för flera AI-modeller, Code Interpreter API, kodfri agentbyggare, artefakter och bildgenerering Användare som vill ha en öppen källkod, självhostad AI-chattplattform med flexibla integrationer Gratis för alltid ChatSonic Ansluter till marknadsföringsverktyg (Ahrefs, GSC, Keywords Everywhere), åtkomst till flera modeller, datainsikter i realtid, designförhandsgranskningar Marknadsförare som behöver realtidsgenererat innehåll som är trendmedvetet Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 49 $/månad 1 min. AI Skapa text, bilder, ljud och video i ett arbetsområde, plug-and-play-AI-modeller, omedelbar innehållsskapande Nybörjare och kreatörer som vill ha snabb allt-i-ett-innehållsgenerering Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 8 $/månad PromptVibes AI Prompt Generator, över 500 fördefinierade promptar, stöd för flera modeller, åtkomst via webbläsare och mobil Användare som vill ha effektiv, högkvalitativ AI-promptskapande Grundläggande gratis; Betalda planer från 4,9 $/månad Fliki Kloning av röst, Magic Edit för manusförfining, över 2500 AI-röster, översättning till över 80 språk, videor med automatisk textning Skapare som vill ha snabbt, röstberättat videoinnehåll Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 28 $/månad. TextCortex AI Ansluter till över 30 000 appar, anpassade AI-agenter, röstträning för varumärken, datavisualisering, stöd för 25 språk Författare och marknadsförare som behöver AI baserad på deras kunskapsbas Gratis plan tillgänglig; Premium 5,99 $/månad AIChatOne Dashboard med flera modeller (GPT-5, Claude-4, Gemini), anpassade AI-karaktärer, flertrådiga konversationer, snabbbibliotek Användare som jämför flera AI-modeller och hanterar organiserade arbetsflöden Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 3,99 $/månad Tagbox AI-driven medieorganisation, ansiktsigenkänningssökning, anpassad AI-utbildning, samarbete och global support Kreativa team och byråer som hanterar stora volymer digitala tillgångar 30 dagars gratis provperiod; Betalda abonnemang från 300 $/månad

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa alternativen till TypingMind

1. ClickUp (Bäst för AI-driven teamproduktivitet och projektledning)

Alla LLM:er du någonsin kommer att behöva finns samlade på ett ställe med ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten i ClickUp.

Vissa användare växer ur TypingMind eftersom en fristående chatt inte kan stödja allt efter idéskapandet. När du behöver din AI för att planera, skriva, tilldela, organisera eller spåra arbete blir ClickUp ett starkare och mer sammankopplat alternativ. Det samlar alla dessa funktioner i ett arbetsutrymme, så att dina chattar omedelbart matar in uppgifter, dokument, instrumentpaneler och mer.

ClickUp Brain erbjuder dig en omedelbar uppgradering om du vill att din AI ska göra mer än bara chatta.

Till skillnad från andra chattbottar som svarar på frågor förstår detta AI-neurala nätverk för arbete allt som lagras i din arbetsmiljö och omvandlar den kunskapen till praktiska svar, tillsammans med tillgång till andra modeller! Det betyder att du kan hoppa mellan modeller som ChatGPT 5. 1, ChatGPT-5 mini, GPT-4o, Claude Sonnet 4. 5, Claude Haiku 4. 5, Gemini 2. 5 Pro och många fler, med bara en app.

Du kan till exempel använda GPT-4o när du vill ha ett polerat, kontextrikt skrivande, byta till Claude för djupare resonemang eller analyser och använda Gemini när du behöver snabba idéer eller strukturerade sammanfattningar.

En av de bästa funktionerna i ClickUp Brain för team är dess smidiga integration i ditt arbetsflöde.

Du kan till exempel be ClickUp Brain att sammanfatta ett projekt, förklara en uppgift, skriva ett utkast, skriva om text eller omedelbart hämta svar från dokument, uppgifter och tidigare diskussioner.

ClickUp Brain MAX, den fristående AI-appen från ClickUp, tar allt ett steg längre genom att tillhandahålla en omfattande AI-desktopkompanjon som fungerar sömlöst i alla dina appar (inte bara ClickUp). Den blir det lager som ligger ovanpå din arbetsdag och låter dig söka, skapa och automatisera från ett ställe utan att behöva växla mellan olika AI-verktyg.

Lås upp avancerad AI-kraft för att analysera, generera och påskynda uppgifter med ClickUp Brain MAX.

Både ClickUp Brain och ClickUp Brain MAX låter dig söka i ClickUp, Google Drive, GitHub, Slack, OneDrive och till och med på webben genom ett enda sökfönster. Du kan också använda Talk-to-Text för att tala naturligt och låta denna neurala nätverksprogramvara omvandla din röst till uppgifter, anteckningar eller hela dokument på några sekunder.

👨‍💻 Snabbtips: Använd ClickUp Automations för att automatiskt omvandla dina dokument eller anteckningar till genomförbara uppgifter. När ett nytt avsnitt läggs till i ett dokument kan en automatisering till exempel skapa en uppgift, tilldela den till rätt teammedlem, ange ett slutdatum och till och med uppdatera uppgiftens status. Detta säkerställer att ditt team håller sig samordnat utan extra manuellt arbete.

Du kan också använda ClickUp Docs med AI för att anteckna och utveckla alla dina idéer, undersökningar och planer på ett strukturerat sätt. Du kan skissa på strategier, utarbeta innehåll eller sammanfatta möten med hela teamet och se till att alla är på samma sida.

Utnyttja ClickUp Docs + ClickUp Brain för att skapa kampanjbriefs och innehåll i stor skala.

Den erbjuder avancerad formatering, kommentarer i realtid och versionshistorik, vilket säkerställer att dina anteckningar, strategier eller brainstorming alltid är organiserade och tillgängliga. Du kan också länka Docs till andra arbetsytor och skapa hierarkiska strukturer för enkel navigering.

Slutligen gör ClickUp Tasks det enkelt att förverkliga dessa strategier och anteckningar genom att låta dig organisera och spåra varje arbetsuppgift. Inom uppgifterna kan du inkludera beroenden för att hantera uppgiftssekvenser, använda återkommande uppgifter för upprepade arbetsflöden och skapa anpassade statusar som passar ditt teams process.

För en snabb översikt ger ClickUp Dashboards en översikt över ditt teams arbete och projektets status genom att samla uppgifter, tidslinjer och prioriteringar i ett enda anpassningsbart gränssnitt. Med anpassningsbara kort för diagram, listor, tidsspårning och mål gör Dashboards det enkelt att mäta KPI:er och hålla sig uppdaterad. Du kan också kombinera flera vyer, såsom uppgifter, projektuppdateringar och AI-genererade insikter, för att få en fullständig bild av ditt teams prestanda på ett ögonblick.

Få uppdateringarna snabbare med AI-sammanfattningar i ClickUp Dashboards.

💡 Proffstips: Utforska olika exempel på instrumentpaneler i ClickUp och anpassa dem så att alla i ditt team ser det som är viktigt för dem utifrån deras roll. Skapa till exempel en instrumentpanel för chefer som visar projektets milstolpar, försenade uppgifter och övergripande framsteg. Alternativt kan du skapa en separat instrumentpanel för teammedlemmar som enbart fokuserar på deras tilldelade uppgifter, kommande deadlines och prioriterade åtgärder.

ClickUps bästa funktioner

Organisera och spåra ditt arbete visuellt genom att växla mellan olika ClickUp-vyer som list-, tavel- eller kalendervyer.

Planera strategier, arbetsflöden eller brainstorma idéer tillsammans på en delad canvas med ClickUp Whiteboards.

Fånga projektets sammanhang, förklara uppgifter eller visa upp uppdateringar genom att spela in och transkribera skärminspelningar med ClickUp Clips

Anslut din arbetsplats till andra verktyg och appar med ClickUp Integrations och centralisera dina arbetsflöden.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Den nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

Den nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

💡 Proffstips: Tilldela ClickUp Brain AI Agents specifika uppgifter inom ditt arbetsområde, till exempel att sammanfatta projektuppdateringar, utarbeta innehåll eller hämta insikter från dokument och uppgifter. Genom att automatisera dessa repetitiva åtgärder kan du fokusera på arbete med högre prioritet medan AI ser till att dina projekt fortskrider smidigt. Aktivera ClickUp Brain AI-agenter för att hantera ditt rutinarbete direkt.

2. ChatGPT (Bäst för mångsidig AI-innehållsskapande och forskning)

via ChatGPT

Om du har använt AI-verktyg någon gång måste du redan ha använt ChatGPT minst en gång. Detta AI-verktyg för innehållsskapande lanserades av OpenAI 2023 och blev snabbt den självklara plattformen för allt du behöver skriva, förstå eller planera i detalj.

Plattformens multimodala funktioner tar det hela ett steg längre genom att låta dig ladda upp dokument, bilder, skärmdumpar och filer för djupgående analys. Du kan till och med prata direkt med ChatGPT nu. Med röst-till-röst-läget kan du säga dina kommandon högt och höra AI:n svara i realtid.

Du kan också få tillgång till flera modeller, inklusive GPT-4o, GPT-4. 1, GPT-5 och andra lättare miniversioner, var och en byggd för olika nivåer av resonemang, hastighet och kreativitet.

Många användare på AI-subreddit delar tips och arbetsflöden för att maximera dessa modeller. Om du till exempel vill att dessa modeller ska fungera på det sätt du behöver kan du skapa anpassade GPT:er med ett unikt namn, profil, beteende, skräddarsydda instruktioner, uppladdade filer och verktyg.

ChatGPT:s bästa funktioner

Sök på webben för att få ny, uppdaterad information direkt i din chatt.

Skapa bilder på begäran med hjälp av inbyggd AI-bildskapande

Arbeta i Canvas för gemensamt skrivande, strukturerad redigering och organiserad projektutveckling.

ChatGPT:s begränsningar

Plattformen kan ibland ge felaktig information, så det är viktigt att verifiera informationen.

Bildgenereringsfunktionerna kan generera resultat som saknar hög upplösning eller fina detaljer.

Priser för ChatGPT

Gratis för alltid

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Företag: Anpassade priser

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 240 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En G2-användare säger:

ChatGPT är den överlägset bästa AI-modellen jag har använt, mycket enkel att använda och har ett rent användargränssnitt. ChatGPT pro är också mycket användbart och jag använder det i mitt dagliga arbete. Det har gjort mitt arbete enklare och snabbare. Det kommer också ihåg sammanhanget och svarar därefter.

ChatGPT är den överlägset bästa AI-modellen jag har använt, mycket enkel att använda och har ett rent användargränssnitt. ChatGPT pro är också mycket användbart och jag använder det i mitt dagliga arbete. Det har gjort mitt arbete enklare och snabbare. Det kommer också ihåg sammanhanget och svarar därefter.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Om en användare dock måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ackumuleras de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden, vilket leder till AI-spridning. Men inte med ClickUp Brain. Den finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubblad produktivitet med ClickUp! Få enkel åtkomst till flera LLM med ClickUp

3. LibreChat (Bäst för multimodell-AI-chatt med öppen källkodsflexibilitet)

via LibreChat

LibreChat är en öppen källkodsplattform för chatt som gör det möjligt att integrera flera AI-modeller och hantera deras användning i ett enda gränssnitt. Istället för att vara bunden till en enda leverantör kan du växla mellan OpenAI, Anthropic, Azure, Google och fler inom en och samma app.

LibreChats utmärkande funktioner inkluderar dess säkra, sandboxade Code Interpreter API, som gör att du kan köra Python, TypeScript, JavaScript, Go och mer direkt i chatten. Den erbjuder också en kodfri agentbyggare för hantering av filuppladdningar, verktyg och API-anrop, tillsammans med flexibel utbyggbarhet genom plugins och integrationer.

När du behöver förfinade resultat hjälper Artifacts dig att omvandla dina utkast till rena dokument, formaterade kodsnuttar eller produktionsklar kod.

Om du också vill skapa högkvalitativa bilder eller redigera befintliga bilder kan du använda inbyggda modeller som DALL-E, Stable Diffusion eller GPT-Image-1.

LibreChats bästa funktioner

Sök i chattar, meddelanden och projekt för att omedelbart hitta tidigare frågor och svar.

Forkera valfri konversation för att dela upp idéer utan att störa den ursprungliga tråden.

Spara dina egna förinställningar eller konfigurationer och växla mellan modelländpunkter inom samma chatt.

Begränsningar för LibreChat

Vissa funktioner kräver teknisk kunskap, till exempel hantering av API-nycklar eller sandbox-körning.

Saknar ett helt integrerat användargränssnitt jämfört med kommersiella AI-chattplattformar.

Priser för LibreChat

Free Forever, en öppen källkodsbaserad AI-chattplattform

LibreChat-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LibreChat?

En Reddit-användare säger:

Jag har testat librechat och det viktigaste är konfigurationen av env. yaml. När du har gjort det fungerar appen utmärkt.

Jag har testat librechat och det viktigaste är konfigurationen av env. yaml. När du har gjort det fungerar appen utmärkt.

📖 Läs också: Många har svårt att förstå varför vissa AI-verktyg verkar smartare än andra eller förbättras snabbare med tiden. Att förstå skillnaden mellan AI och maskininlärning hjälper dig att se hur varje metod påverkar automatisering, förutsägelser och den övergripande effektiviteten i arbetsflödet.

4. ChatSonic (Bäst för marknadsförare som skapar realtidsinnehåll med fokus på trender)

via ChatSonic

Om du är en marknadsförare som skapar innehåll regelbundet och är beroende av uppdaterad information, ger ChatSonic dig en fördel genom att kombinera konversations-AI med realtidsdata. Den är utvecklad av Writesonic och fungerar som en AI-marknadsföringsagent som kan skriva utkast till bloggar, inlägg på sociala medier, annonstexter, e-postmeddelanden och produktbeskrivningar med minimal ansträngning.

Till skillnad från vanliga chattbottar ansluter ChatSonic direkt till de verktyg du redan använder, som Ahrefs, Google Search Console, AnswerThePublic, WordPress, Keywords Everywhere och Writesonic. Detta skapar en enhetlig arbetsyta där din forskning, konkurrensanalys, SEO-optimering och innehållsskapande alla finns i ett enda, kontinuerligt flöde.

Du kan till exempel söka efter nyckelord, jämföra konkurrenter, övervaka söktrender och producera hela innehåll utan att byta flik. Du kan också träna ChatSonic med hjälp av PDF-filer, länkar, befintliga innehållsexempel eller varumärkesriktlinjer för att upprätthålla varumärkets konsistens i allt innehåll.

ChatSonics bästa funktioner

Få tillgång till och växla mellan de bästa AI-modellerna som GPT-4o, GPT-o1, Claude, Gemini och Flux 1. 1, beroende på vilken uppgift du arbetar med.

Analysera dina kunders data, skapa strukturerade rapporter och extrahera insikter som du kan agera på.

Designa webbsidor, presentationer och diagram och förhandsgranska dem direkt i ChatSonic.

ChatSonic-begränsningar

De AI-genererade bilderna kanske inte alltid stämmer överens med specifika visioner eller varumärkesriktlinjer.

Priser för ChatSonic

Gratis för alltid

Lite: 49 $/månad per användare

Standard: 99 $/månad per användare

Professional: 249 $/månad för två användare

Avancerat: 499 $/månad för fem användare

Företag: Anpassade priser

ChatSonic-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ChatSonic?

En G2-användare säger:

Jag behövde skriva ett blogginlägg om en aktuell marknadsföringstrend, och ChatSonic försåg mig med aktuell information genom att integrera med Google-sökning, vilket sparade mig timmar av research.

Jag behövde skriva ett blogginlägg om en aktuell marknadsföringstrend, och ChatSonic försåg mig med aktuell information genom att integrera med Google-sökning, vilket sparade mig timmar av research.

👀 Visste du att? AI blir allt mer kraftfullt, tillgängligt och kostnadseffektivt. Mellan november 2022 och oktober 2024 sjönk inferenskostnaden för system som presterar på samma nivå som GPT-3. 5 med över 280 gånger. Hårdvarukostnaderna har minskat med cirka 30 % varje år, medan energieffektiviteten har förbättrats med ungefär 40 % per år.

5. 1min. AI (Bäst för snabb allt-i-ett-innehållsgenerering över olika medier)

1min. AI är en allt-i-ett-kreativ studio där du kan generera text, bilder, ljud och till och med video med bara några få klick. Plattformen följer en enkel plug-and-play-modell där du inte behöver konfigurera någonting för att komma igång.

Du loggar bara in, väljer vilken typ av output du vill ha, till exempel text, bild, ljud eller video, så anpassas arbetsytan direkt. Alla verktyg du behöver finns på ett och samma ställe, så du kan hoppa från att skriva till att designa eller transkribera utan att behöva byta flik eller hantera integrationer.

Du kan också märka skillnaden i hur 1min.AI och Typingmind hanterar modeller och arbetsflöden. TypingMind vill att du använder dina egna API-nycklar. 1min. AI ger däremot omedelbar tillgång till ett stort antal ledande AI-modeller utan att kräva API-nycklar, vilket gör det nybörjarvänligt för dem som helt enkelt vill generera högkvalitativa resultat snabbt.

1min. AI:s bästa funktioner

Skapa långa artiklar, marknadsföringstexter och SEO-innehåll med några få klick.

Skapa AI-bilder, konst och grafik med anpassningsbara stilar

Konvertera text till tal med högkvalitativa AI-röster

Skapa korta videor automatiskt från manus eller uppmaningar

1 min. AI-begränsningar

Plattformen erbjuder minimal flexibilitet när det gäller att ändra röst och ansiktsuttryck.

1 min. AI-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 8 $/månad

Företag: 12,5 $/månad

Företag: 8,5 $/månad per användare

1 min. AI-betyg och recensioner

G2 : 4,6/7 (690+ recensioner)

Capterra: 4,7/7 (390+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om 1min. AI?

En Capterra-användare säger:

Med konkurrenskraftiga priser erbjuder 1minAI utmärkt värde. Sammantaget är det ett mycket effektivt verktyg som jag starkt rekommenderar. Gränssnittet är rent och användarvänligt, vilket gör dagliga uppgifter smidiga. Kreditsystemet är generöst och den kostnadsfria nivån ger gott om möjligheter att testa alla funktioner.

Med konkurrenskraftiga priser erbjuder 1minAI utmärkt värde. Sammantaget är det ett mycket effektivt verktyg som jag starkt rekommenderar. Gränssnittet är rent och användarvänligt, vilket gör dagliga uppgifter smidiga. Kreditsystemet är generöst och den kostnadsfria nivån ger gott om möjligheter att testa alla funktioner.

6. PromptVibes (Bäst för att snabbt generera effektiva AI-prompts)

via PromptVibes

Om du har svårt att skapa effektiva uppmaningar förenklar PromptVibes processen. Det är ett AI-verktyg för att skapa uppmaningar som omvandlar dina grova idéer till strukturerade uppmaningar, vilket gör det till en idealisk kompanjon för elever i kurser i uppmaningsteknik som vill ha praktisk träning.

AI Prompt Generator i PromptVibes skapar anpassade, effektiva uppmaningar som är skräddarsydda för den uppgift du beskriver. Så här fungerar det: Den analyserar den information du tillhandahåller, tolkar sammanhanget och producerar sedan en väl utformad uppmaning som är utformad för att ge dig skarpare och mer relevanta svar.

Du får också tillgång till en samling med över 500 fördefinierade promptar som täcker marknadsföring, skrivande, produktivitet, kodning, forskning och mycket mer, så att du snabbt kan komma igång. Om du regelbundet använder AI-verktyg för att skapa innehåll, brainstorma eller automatisera uppgifter, ger PromptVibes dig ett snabbare sätt att generera högkvalitativa promptar utan att behöva gå igenom en lång process med trial and error.

PromptVibes bästa funktioner

Spara dina ofta använda promptar med den inbyggda historiken och favoriterna.

Använd promptar i flera AI-modeller, inklusive ChatGPT 3. 5/4, Bard och Claude.

Installera webbläsartillägg eller mobilåtkomst för att integrera uppmaningar i ditt dagliga arbetsflöde.

Anpassa uppmaningar på valfritt språk utifrån dina inmatningar och din skrivstil.

Begränsningar för PromptVibes

PromptVibes har begränsade funktioner för samarbete i realtid, vilket gör det mindre lämpligt för team-baserade arbetsflöden.

Priser för PromptVibes

Grundläggande: Gratis

Plus: 4,9 $/månad

Pro: 9,9 $/månad

PromptVibes betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vill du se hur AI kan ta över det tidskrävande arbetet och hjälpa dig att få mer gjort varje dag? Titta på den här videon ⬇️

7. Fliki (bäst för att skapa ljudberättade, flerspråkiga videor)

via Fliki

När du vill skapa videor snabbt utan att behöva hantera komplexa redigeringsverktyg erbjuder Fliki ett enkelt sätt att göra det. Du kan börja med ett manus, en idé, produktsidor eller till och med ett blogginlägg, och Fliki omvandlar det automatiskt till videor.

Plattformen tar ditt manus, förstår flödet och delar automatiskt upp det i strukturerade scener. Den matchar varje del av ditt innehåll med lämpliga bilder från sina bildbibliotek, samtidigt som du kan välja mellan naturtrogna röster som finns tillgängliga på flera språk och med olika accenter.

Fliki låter dig också klona dig själv och din röst, vilket ger dig en återanvändbar AI-version av din egen röst för enhetlig videonarrering. Med Magic Edit-funktionerna kan du förfina eller skriva om ditt manus direkt i redigeraren så att ditt innehåll flyter precis som du vill.

Flikis bästa funktioner

Välj mellan över 2500 ultrarealistiska AI-röster för berättarröst.

Översätt ditt innehåll till över 80 språk med ett enda klick

Använd ett brett utbud av färdiga videomallar för att skapa varumärkesanpassade videor på några sekunder.

Spela in videouppdateringar med automatiska undertexter för enkel kommunikation med teamet och kunderna.

Flikis begränsningar

Vissa användare har rapporterat att AI-rösterna ibland hoppar över eller uttalar ord felaktigt.

Du kan behöva flera regenereringar för att göra berättelsen komplett.

Fliki-priser

Gratis för alltid

Standard: 28 $/månad

Premium: 88 $/månad

Företag: Anpassade priser

Fliki-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fliki?

En G2-användare säger:

Jag har testat verktyget Fliki och ser dess potential, särskilt för personer som jag som inte gillar att stå framför kameran. Det är ganska enkelt att använda, eftersom du bara behöver skriva in det du vill säga i en video som ett manus och sedan välja realistiska AI-avatarer som ska göra videon.

Jag har testat verktyget Fliki och ser dess potential, särskilt för personer som jag som inte gillar att stå framför kameran. Det är ganska enkelt att använda, eftersom du bara skriver in det du vill säga i en video som ett manus och sedan väljer realistiska AI-avatarer som gör videon.

📚 Läs mer: Förvirrad över varför vissa AI-verktyg genererar innehåll på ett mer kreativt sätt medan andra verkar mer faktabaserade? Att veta hur LLM fungerar jämfört med generativ AI hjälper dig att välja rätt verktyg för uppgifter som innehållsskapande, sammanfattning eller datadrivna insikter.

8. TextCortex AI (Bäst för varumärkesinriktat innehåll baserat på företagets kunskap)

via TextCortex AI

TextCortex är en AI-assistent som skiljer sig från vanliga skrivverktyg genom att basera varje svar på dina egna kunskapskällor. Du kan ansluta den till mer än 30 000 applikationer och mata den med dokument, länkar och internt innehåll. Detta hjälper AI:n att förstå ditt företags språk, produkter och budskap.

Därefter kan du träna den att konsekvent återspegla ditt varumärkes röst och ton, så att du alltid skapar innehåll som är i linje med varumärket. Plattformen låter dig också ställa in regler och skapa anpassade AI-agenter som kan hantera repetitiva skrivuppgifter, forskning, dataextraktion eller innehållstransformation baserat på dina arbetsflöden.

Du får också tillgång till ett stort bibliotek med färdiga mallar. Dessa inkluderar verktyg för plagieringskontroll, grammatikförbättringar, essay hooks, synonymgenerering och många andra skrivuppgifter som hjälper dig att arbeta snabbare utan att kompromissa med kvaliteten.

TextCortex AI:s bästa funktioner

Växla mellan GPT-4, Claude, Gemini och Mistral beroende på vilken typ av innehåll du behöver generera.

Omvandla rådata till diagram, grafer och tabeller så att du kan analysera informationen visuellt.

Översätt eller skapa innehåll på 25 språk, inklusive engelska, nederländska, tyska, ukrainska, rumänska, spanska, portugisiska, franska och italienska.

Begränsningar för TextCortex AI

Många användare säger att prenumerationsplanerna är ganska dyra och att gratisversionen är ganska begränsad.

Det kan vara svårt att ladda upp större filer för kontext.

Priser för TextCortex AI

Gratis för alltid

Premium: Från 5,99 $/månad

Företag: Anpassade priser

TextCortex AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 840 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TextCortex AI?

En Capterra-användare säger:

Jag älskar funktionerna för textredigering och textgenerering. Det sparar mig massor av tid och energi på uppgifter som jag vanligtvis skjuter upp. Eftersom det är lätt att använda och producerar kvalitetsinnehåll kan jag återgå till de saker jag älskar att göra mest utan att behöva oroa mig för att utföra uppgifter som jag är mindre skicklig på och mindre ivrig att göra.

Jag älskar funktionerna för textredigering och textgenerering. Det sparar mig massor av tid och energi på uppgifter som jag vanligtvis skjuter upp. Eftersom det är lätt att använda och producerar kvalitetsinnehåll kan jag återgå till de saker jag älskar att göra mest utan att behöva oroa mig för att utföra uppgifter som jag är mindre skicklig på och mindre ivrig att göra.

9. AIChatOne (Bäst för att jämföra AI-modeller och hantera flertrådiga arbetsflöden)

via AIChatOne

AIChatOne är utformat för alla som ständigt jämför olika AI-modeller eller förlitar sig på varje modells unika styrkor för olika uppgifter.

Istället för att öppna separata fönster för varje chatbot får du en enda instrumentpanel där alla modeller (GPT-5, Claude-4, Gemini) är tillgängliga. Du kan köra dem parallellt, växla mellan dem direkt och till och med jämföra resultaten av samma prompt i olika modeller sida vid sida.

Du kan mata in dina egna kunskapsfiler, så att AI kan svara med sammanhang och hantera flera konversationstrådar inom ett enda projekt. Plattformen låter dig också skapa anpassade AI-karaktärer som följer specifika personligheter eller roller, och organisera allt snyggt med chattmappar, så att din arbetsyta förblir strukturerad även när dina projekt växer.

AIChatOne bästa funktioner

Få tillgång till ett färdigt bibliotek med promptar för att snabba upp ditt arbetsflöde.

Hitta snabbt vad du behöver med hjälp av kraftfulla sök- och filterfunktioner.

Säg dina kommandon med hjälp av tal-till-text för snabbare inmatning.

Interagera med vilken webbsida som helst och låt AI hämta information direkt från den.

Begränsningar för AIChatOne

För att kunna använda vissa LLM:er måste du ange din egen OpenAI- eller Claude API-nyckel.

Användningsbegränsningarna och kostnaden beror på vilken modell och API-nyckel du använder.

Priser för AIChatOne

Gratis för alltid

AI Credits Pro : 3,99 $/månad

AI Credits Ultra: 19,9 $/månad

AI Credits Max: 39,9 $/månad

Livstidsabonnemang: 24,9 $ (engångsbetalning)

AIChatOne-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Det kan vara frustrerande när viktig information går förlorad i e-postmeddelanden, chattar och spridda dokument. En gedigen kunskapsbaserad programvara som ClickUp samlar allt på ett ställe, vilket gör det enkelt att hitta, dela och återanvända ditt teams insikter.

10. Tagbox (Bäst för att organisera och söka i stora digitala biblioteken)

via Tagbox

Att organisera kreativa tillgångar på ett sätt som gör dem lättillgängliga och användbara är ofta en stor utmaning. Tagbox löser detta genom att tillföra AI-driven intelligens till hela ditt mediebibliotek.

Det är en AI-driven plattform för hantering av digitala tillgångar som är särskilt utformad för företag, produktionsteam och kreativa byråer som hanterar stora mängder visuellt innehåll.

Istället för att förlita sig på komplicerade mappstrukturer använder Tagbox ansiktsigenkänning och smart taggning för att hjälpa dig att söka efter foton, videor och designfiler med meningsfulla filter. Du kan också berika ditt bibliotek genom att lägga till metadata, såsom kundnamn, platser, godkännandestatus och annan kontextuell information som hjälper AI att omedelbart hitta rätt tillgångar.

Plattformen låter dig även träna anpassade AI-modeller, vilket gör att systemet kan känna igen ditt varumärkes logotyper, specifika produkter och återkommande visuella teman med hög noggrannhet.

Tagbox bästa funktioner

Sök i hela ditt mediebibliotek med smarta filter för snabbare upptäckt av tillgångar.

Samarbeta med ditt team genom att dela samlingar och centralisera feedback i ett arbetsutrymme.

Stöd globala team med AI-sökning och taggning tillgängligt på 100 språk.

Begränsningar för Tagbox

Tagbox stöder visserligen ansiktsigenkänning, men att använda det i stor skala kan väcka integritetsfrågor.

Tagbox-priser

30 dagars gratis provperiod

Startpaket: 300 $/månad

Grundläggande: 480 $/månad

Pro: 720 $/månad

Företag: Anpassade priser

Tagbox-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tagbox?

En G2-användare säger:

Möjlighet att lagra, tagga, enkelt hitta och visa digitala tillgångar i alla filformat, oavsett om det är foton, grafiskt designat innehåll som kampanjmejl, webbannonser, logotyper eller till och med dokument. Lätt att implementera i ett litet företag och enkelt och intuitivt att använda.

Möjlighet att lagra, tagga, enkelt hitta och visa digitala tillgångar i alla filformat, oavsett om det är foton, grafiskt designat innehåll som kampanjmejl, webbannonser, logotyper eller till och med dokument. Lätt att implementera i ett litet företag och enkelt och intuitivt att använda.

Är du redo att uppgradera bortom TypingMind? Prova ClickUp

Det finns många AI-chatt- och produktivitetsverktyg tillgängliga på marknaden.

Vissa av dem är bäst på att skapa innehåll, andra på teamsamarbete eller hantering av digitala tillgångar. Den goda nyheten? Du har flera alternativ att välja mellan.

Om du dock letar efter mer än bara en fristående AI-chatt är ClickUp ett starkt alternativ till TypingMind. Det samlar idéer, uppgiftshantering, dokument, instrumentpaneler, AI-modeller och insikter i ett enda smidigt arbetsutrymme, så att du kan brainstorma, organisera och utföra utan att behöva hoppa mellan olika appar.

Vill du se hur det kan förändra din produktivitet? Prova ClickUp gratis idag och upplev ett smartare sätt att arbeta.

Vanliga frågor

Många användare uppskattar TypingMind för dess rena gränssnitt, snabba svar och enkla åtkomst till flera AI-modeller. Vissa användare upplever att TypingMind begränsar dem när de vill ha djupare anpassning, bredare integrationer eller mer avancerad automatisering i agentstil inom sin arbetsmiljö.

De flesta alternativ till TypingMind låter dig exportera chattar eller promptar och importera dem i standardformat som JSON eller text. Kompatibilitetsnivån varierar mellan olika verktyg, så det är viktigt att kontrollera om din nya plattform stöder massuppladdningar eller kräver manuell installation.

Om du vill ha något som fungerar bra oavsett om du är en enskild användare eller samarbetar med ett team, är ClickUp ett bra val. Du får bredare modellåtkomst, bättre integrationer, delade dokument, organiserade chattrådar och en arbetsytestruktur som smidigt kan skalas från personlig användning till fullt teamsamarbete.

Ja, de flesta alternativ till TypingMind låter dig växla mellan olika AI-modeller och även koppla till dina egna anpassade kunskapsbaser. Graden av kontroll varierar beroende på plattform, men i allmänhet är det mer flexibelt än TypingMind när det gäller att kombinera modeller, datakällor, dokumentuppladdningar och arbetsflöden.

Självhostade verktyg ger dig full kontroll över data, modeller och anpassning. De kräver dock teknisk installation, serverunderhåll och löpande kostnader. Å andra sidan eliminerar SaaS AI Chat-verktyg dessa omkostnader och uppdateras automatiskt, men du får ge upp viss flexibilitet och direkt kontroll i utbyte mot bekvämlighet.