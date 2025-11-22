Presskitmallar för att skapa medievänliga varumärkesresurser på några minuter

Ditt varumärke har en historia – och ditt presskit ser till att den berättas på rätt sätt samtidigt som du kontrollerar narrativet.

Men att skapa ett från grunden varje gång? Det är en snabb väg till utbrändhet. Från att samla in material till att designa layouter tar processen upp timmar som du inte har. Det mesta av den friktionen kommer från Work Sprawl.

Det är där presskitmallar kommer in. Med de viktigaste elementen redan inbyggda behöver du bara fylla i dina uppgifter. Det går snabbt, blir snyggt och professionellt – utan att du behöver börja från noll.

Låt oss ta en titt på några av de bästa mallarna för elektroniska presskit som hjälper dig att visa upp ditt varumärke med självförtroende (och betydligt mindre stress).

Vad är presskitmallar?

Presskitmallar är fördesignade strukturer som används för att skapa en samling viktig information, inklusive högupplösta bilder och resurser för journalister och medieproffs, även känd som ett presskit.

Dessa mallar ger en ram för att organisera viktiga detaljer, visuella tillgångar och kontaktinformation om ett företag eller en produkt.

Så här underlättar dessa mallar processen att dela information med media:

✅ Innehåller en omslagsbild som lyfter fram företagets varumärke✅ Innehåller avsnittet Om oss med en kort översikt över företaget och dess kärnvärden✅ Visar produkter/tjänster som tydligt beskriver företagets erbjudande✅ Erbjuder pressmeddelanden som visar de senaste nyheterna och händelserna inom företaget

👀 Rolig fakta: Den första kända presskiten skapades av Parker & Lee för en PR-kampanj 1906, för att marknadsföra ett järnvägsbolag.

Vad kännetecknar en bra presskitmall?

En bra presskitmall kommunicerar effektivt ett varumärkes historia till media och tillhandahåller viktig information och högkvalitativa tillgångar för bevakning.

Det som gör gratis mallar för presskit riktigt attraktiva är dock oftast följande:

Presenterar information på ett tydligt och koncist sätt, vilket gör den lätt att förstå och ta till sig , ofta i ett dokument eller på en webbplats.

Återspegla varumärkets enhetlighet med lämpliga färger, typsnitt, stil och tillagda element.

Berätta en fängslande historia som lyfter fram varumärkets värde, sociala bevis och unika försäljningsargument.

Innehåller högkvalitativa bilder , såsom professionella foton, logotyper och andra medietillgångar.

Möjliggör enkel navigering, så att journalister snabbt kan hitta den information de behöver.

Presskitmallar i korthet

Här är en sammanfattande tabell över alla presskitmallar från ClickUp och Template. Net:

Se hur du skapar en projektplan på hög nivå på mindre än 30 minuter – från att definiera mål till att tilldela uppgifter.

De 14 bästa mallarna för presskit

Här är en lista med 14 presskitmallar som är utformade för att hjälpa dig att skapa ett välorganiserat, professionellt mediekit som på ett effektivt sätt presenterar ditt företags mission, historia och viktigaste prestationer.

1. ClickUp-mall för pressmeddelanden

Få en gratis mall Få ditt budskap att sticka ut i ett överfullt medielandskap med ClickUps mall för pressmeddelanden.

När det gäller pressmeddelanden är det viktigt att få fram rätt budskap för att fånga både journalisternas och målgruppens uppmärksamhet. Målet är att berätta om din produkt på ett sätt som väcker intresse och sticker ut. Men hur kan du se till att ditt budskap når fram på ett effektivt sätt?

Det är där ClickUp Press Release Template kommer in. Denna mall gör det enkelt att skapa ett pressmeddelande som lyfter fram det unika värdet av din produkt eller tjänst, med ett format som är redo att fånga uppmärksamhet.

Denna pressmeddelandemall innehåller också bilder och texter som engagerar både media och din målgrupp, vilket ökar sannolikheten för att ditt pressmeddelande får den uppmärksamhet det förtjänar.

✨ Perfekt för: Startups, marknadsförare och kreatörer som vill skapa effektfulla pressmeddelanden snabbt och effektivt.

Hur Brain MAX påskyndar skapandet av presskit Presskit går snabbare att sammanställa när du kan samla idéer och material utan att byta verktyg. ClickUp Brain MAX hjälper dig att samla varumärkesuppdateringar, sammanfatta produktinformation och förtydliga ditt budskap. Med Talk to Text kan du tala in anteckningar under intervjuer, planeringsmöten eller brainstorming och omedelbart konvertera dem till ren text för ditt presskitutkast. Detta gör att ditt innehåll blir korrekt och redo att redigeras utan att fördröja den kreativa processen. Planera, genomför och analysera fyra gånger snabbare med Talk to Text på ClickUp Brain MAX.

2. ClickUp-mall för presskit

Få en gratis mall Presentera en övertygande portfölj med dina unika försäljningsargument med hjälp av ClickUp Media Kit Template.

Alla presskit har ett gemensamt syfte: att kommunicera vem du är, vad du erbjuder och varför det är ett smart val att samarbeta med dig.

Utmaningen? Att sticka ut i en miljö full av röster som konkurrerar om samma uppmärksamhet.

ClickUp Media Kit Template gör det enkelt att skapa en polerad, professionell portfölj som lyfter fram dina största framgångar och positionerar ditt varumärke för samarbete.

Med lite anpassning för att matcha din unika historia är du redo att presentera allt ditt företag har uppnått och varför det är en värdefull möjlighet för andra.

✨ Perfekt för: Företag som vill locka potentiella partners och annonsörer genom att visa upp sitt varumärkes framgångar.

💡 Proffstips: Förenkla ditt innehållsskapande genom att planera varje steg i processen, från research till publicering. Läs artikeln Hur man skapar ett arbetsflöde för innehållsskapande för en tydlig guide till hur du organiserar ditt innehållsskapande från början till slut.

3. ClickUp-mall för medielista

Få en gratis mall Håll allt på rätt spår medan du fokuserar på att bygga varaktiga relationer med media med ClickUps mall för medielista.

Är medieutåtriktningen trasig? Hur får PR-proffs faktiskt sina kunder att synas?

Är medieutåtriktningen trasig? Hur får PR-proffs faktiskt sina kunder att synas?

En Reddit-användare frågade.

Även om scenariot kan kännas dramatiskt kan hanteringen av medieutåtriktade aktiviteter snabbt bli överväldigande utan rätt verktyg. Utan ett tydligt system kan det vara en svår uppgift att hålla reda på kontakter, uppföljningar och kampanjens framsteg.

ClickUp Media List Template gör det enkelt att hålla ordning och vara effektiv. Den hjälper dig att:

Skapa en omfattande lista med kontakter för pressmeddelanden, intervjuer och annan medieverksamhet.

Spåra statusen för varje kontakt (t.ex. kontaktad, pågående, avslutad)

Spara viktig information som kontaktuppgifter, diskuterade ämnen och uppföljningsanteckningar.

När det gäller uppföljning är ClickUp för medieteam det verktyg du behöver för att se till att deadlines hålls. Med flexibiliteten att hantera allt från en enda plattform kan teamen hålla sig samordnade, undvika förvirring och hålla koll på alla rörliga delar i din mediestrategi.

✨ Perfekt för: Team som vill organisera sitt mediearbete och se till att alla kontakter hanteras effektivt.

📖 Läs också: Mallar för företagsmeddelanden

4. Mall för ClickUps varumärkesriktlinjer

Få en gratis mall Se till att ditt varumärkes röst, visuella uttryck och budskap alltid är i linje med ClickUps mall för varumärkesriktlinjer.

Har du någonsin känt att ditt varumärkes identitet är utspridd över olika plattformar utan någon tydlig riktning? Det är där det kan bli knepigt – särskilt när du behöver hålla alla kontaktpunkter konsekventa.

ClickUps mall för varumärkesriktlinjer är här för att lösa det. Denna mall erbjuder ett effektivt sätt att skapa, samarbeta och lagra allt ditt varumärkesmaterial på ett och samma ställe.

Med anpassningsbara mallar och uppdateringar i realtid kan du se till att ditt varumärkes röst, bildspråk och budskap förblir enhetliga i alla kanaler.

✨ Perfekt för: Team som är redo att skapa en konsekvent, sammanhängande varumärkesidentitet och upprätthålla den på ett smidigt sätt.

👀 Rolig fakta: 93 % av PR-proffsen säger att de har använt pressmaterial i sina kampanjer, vilket visar hur viktigt det är för att hantera ett varumärkes högupplösta mediebild.

5. ClickUp-mall för varumärkesbok

Få en gratis mall Håll ditt varumärkes budskap enhetligt och konsekvent på alla plattformar med hjälp av ClickUp Brand Book Template.

42 % av konsumenterna anser att logotyper spelar en viktig roll för att förmedla ett varumärkes personlighet.

Ditt varumärke är dock mer än bara en logotyp eller slogan. Det är ditt företags övergripande utseende, känsla och personlighet.

ClickUp Brand Book Template hjälper dig att definiera och upprätthålla en konsekvent varumärkesidentitet i alla kanaler. Den ger dig den struktur du behöver för att organisera dina varumärkesriktlinjer, inklusive logotyper, typsnitt, färger och budskap.

Med hjälp av denna mall kan du enkelt följa utvecklingen av ditt varumärkes innehåll och se till att allt marknadsföringsmaterial återspeglar ditt företags unika varumärkesidentitet.

✨ Perfekt för: Team som vill skapa en sammanhängande och professionell varumärkesidentitet som är konsekvent i alla marknadsföringsmaterial och kanaler.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare uttryckte intresse för att använda AI för att organisera sina liv, inklusive hantering av kalendrar, uppgifter och påminnelser. Dessutom vill 15 % att AI ska ta hand om rutinuppgifter och administrativt arbete. För att AI ska kunna göra sitt jobb effektivt måste det förstå uppgiftsprioriteringar, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. Medan de flesta verktyg täcker ett eller två av dessa steg, har ClickUp hjälpt användare att konsolidera fem eller fler appar till en enda plattform! Med AI-driven schemaläggning kan du enkelt fördela uppgifter och möten till tillgängliga tidsluckor baserat på prioritetsnivåer. Dessutom kan du ställa in anpassade automatiseringsregler med ClickUp Brain för att automatisera rutinuppgifter – säg adjö till stressigt arbete!

6. ClickUp-mall för varumärkeshantering

Få en gratis mall Samla ditt team kring en gemensam mission med hjälp av ClickUps mall för varumärkeshantering.

Har du någonsin försökt få en grupp kreativa personer att enas om hur ett varumärke ska låta? Det är inte lätt.

Det är viktigt att alla är överens för att skapa en stark varumärkesidentitet. Hemligheten är att ha ett verktyg som samordnar hela teamet och håller dem samordnade.

Det är där ClickUp Brand Management Template kommer in. Den är utformad för att hålla alla – från designers till marknadsförare – på samma spår.

Med mallen kan du planera och följa framstegen i flera kampanjer samtidigt. Den samlar alla verktyg du behöver för effektiva varumärkeshanteringsstrategier på ett ställe, vilket gör ditt arbete mer effektivt.

✨ Perfekt för: Varumärkeschefer och team som vill planera och genomföra kampanjer på ett enkelt sätt samtidigt som de upprätthåller varumärkets konsistens i alla marknadsföringsstrategier.

📖 Läs också: Exempel på varumärkespaket som kan inspirera dig att skapa ditt eget

7. Mall för ClickUps varumärkesguide

Få en gratis mall Håll din stil konsekvent i all din kommunikation med ClickUps mall för varumärkesstilguide.

Här är den största utmaningen med att skapa innehåll: du vill att varje meddelande, från e-post till inlägg på sociala medier, ska spegla ditt varumärkes personlighet och värderingar, men samtidigt ska det sticka ut individuellt.

Med ClickUps mall för varumärkesguide kan du snabbt fastställa tydliga riktlinjer för ditt varumärkes ton, visuella uttryck och budskap.

På bara några sekunder har du den grund du behöver för att upprätthålla en enhetlig varumärkesidentitet överallt där det är viktigt med denna stilguidmall. På så sätt kan du skapa varierat innehåll samtidigt som du förblir trogen din vision.

✨ Perfekt för: Team som vill skapa en enhetlig, professionell varumärkesidentitet.

💡 Proffstips: Vill du säkerställa att dina annonser når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt? Lär dig hur du skapar en medieplan som ger resultat i Hur man skapar en medieplan som ger resultat och ta din marknadsföringsstrategi till nästa nivå.

8. ClickUp-mall för marknadsföringsstrategi

Få en gratis mall Organisera allt du behöver för att lansera en produkt på ett ställe med ClickUps mall för marknadsföringsstrategi.

Du har produkten, men vad händer nu? Att nå ut till rätt personer vid rätt tidpunkt är en helt annan utmaning.

En solid marknadsföringsstrategi kan vara skillnaden mellan en produktlansering som floppar och en som blir en succé. Här är en guide till hur du utformar en marknadsföringsstrategi som ger rätt balans.

ClickUps mall för marknadsföringsstrategi är utformad för att förenkla processen. Med den kan du snabbt utvärdera marknadens behov, förfina din positionering och samordna ditt team kring viktiga pris- och distributionsstrategier – utan att behöva hoppa mellan kalkylblad eller osammanhängande anteckningar.

✨ Perfekt för: Team som lanserar nya produkter och behöver en tydlig, strukturerad plan.

👀 Kul fakta: Filmstudior skapar ofta genomarbetade presskit med inte bara information utan även bilder från inspelningen, intervjuer med regissören och till och med smakprov på filmens musik!

9. Mall för ClickUp-logotypstilguide

Få en gratis mall Se till att ditt varumärkeslogotyp används konsekvent med ClickUp Logo Style Guide Template.

Tänk på senaste gången du såg ett varumärkeslogotyp användas felaktigt – kanske var färgerna fel, avståndet fel eller så var den utsträckt så att den var oigenkännlig. Det är direkt avtändande, eller hur?

Föreställ dig att ditt logotyp dyker upp på oväntade sätt på tusentals kontaktpunkter.

Därför är det viktigt att ha en gedigen logotypguide. ClickUps logotypguidemall ser till att din logotyp förblir konsekvent och igenkännlig i alla sammanhang. Från färgvärden till rätt avstånd kan du beskriva exakt hur din logotyp ska användas – och dela guiden med partners och leverantörer för att säkerställa att den alltid används korrekt.

✨ Perfekt för: Team som vill skydda sitt varumärkes integritet, oavsett om det är i tryckt form, digitalt eller på partnerplattformar.

💡 Proffstips: Utan en tydlig riktning kan även de bästa ansträngningarna missa målet. Lär dig hur du skapar en praktisk färdplan för framgång med effektiva exempel och mallar för marknadsföringsplaner och vägled ditt team mot att uppnå era marknadsföringsmål.

10. Mall för checklista för reklam i presskit från Template. Net

När du förbereder ett presskit är det lätt att förbise små men viktiga detaljer som kan ha stor inverkan på din medieutsträckning.

Tänk dig till exempel att du skickar ut ett presskit med föråldrad kontaktinformation eller utan högkvalitativa bilder på dina produkter – båda dessa faktorer kan snabbt förvandla potentiellt medieintresse till förlorade möjligheter.

Med Template. Nets mall för checklista för presskit-reklam kan du agera med fullständig självförtroende. Från att definiera presskittets huvudsakliga mål till att genomföra en slutlig granskning med intressenterna hjälper denna mall dig att hålla ordning och fokusera under hela processen.

✨ Perfekt för: Team som behöver en pålitlig, steg-för-steg-guide för att säkerställa att deras presskit innehåller faktablad och är redo för distribution till media.

💡 Proffstips: Att välja rätt programvara för varumärkeshantering är avgörande för att kunna följa ditt varumärkes prestanda och optimera strategier. Upptäck de bästa alternativen i Bästa programvaror för varumärkeshantering och se till att ditt varumärke ligger steget före konkurrenterna.

11. Professionell presskitmall från Template. Net

Ett presskit som är otydligt eller saknar viktiga detaljer kan göra mer skada än nytta. Istället för att väcka intresse och trovärdighet kan det förvirra media och potentiella partners, vilket kan leda till missade möjligheter eller till och med förlorade affärer.

Template. Nets mall för professionella presskit ser till att det inte händer. Den hjälper dig att organisera alla viktiga detaljer – som ditt företags mission, milstolpar och kontaktinformation – i ett tydligt och lättnavigerat format.

✨ Perfekt för: Företag som vill skapa ett professionellt, lättläst presskit.

12. Mall för företagspresskit från Template. Net

När du presenterar ditt företag för potentiella partners, medier eller investerare är det sista du vill göra att ge ett dåligt första intryck.

Små detaljer, såsom saknade biografier om ledningen eller föråldrade milstolpar för företaget, kan få människor att ifrågasätta din trovärdighet.

Template. Nets mall för företagspresskit organiserar allt från ditt företags mission och viktiga milstolpar till biografier över ledningsgruppen och kontaktuppgifter till media, allt i en lättanvänd mall.

✨ Idealisk för: Företag som vill ha ett enkelt och pålitligt sätt att skapa en presskit som tydligt kommunicerar företagets historia.

📖 Läs också: Exempel på varumärkesriktlinjer som hjälper dig att bygga ett inspirerande varumärke

13. Mall för presskit för influencers från Template. Net

Även om innehållet är kärnan i ditt arbete, är en stor del av ditt jobb som influencer att bygga upp äkta relationer med din publik och ständigt bevisa ditt värde för varumärken.

Men när det gäller att marknadsföra dig själv för nya samarbeten kan det vara en utmaning att organisera alla rätt detaljer, som din målgrupps demografi, engagemangsstatistik och tidigare varumärkessamarbeten.

Template. Nets mall för presskit för influencers tar bort den bördan från dina axlar. Mallen har en ren, professionell layout som lyfter fram din räckvidd, insikter om din publik och tidigare arbete, så att varumärken snabbt kan förstå ditt värdeerbjudande.

✨ Perfekt för: Influencers som letar efter ett enkelt och effektivt sätt att presentera sin påverkan och locka till sig nya varumärkessamarbeten med ett professionellt presskit.

💡 Proffstips: Har du svårt att hantera alla aspekter av din marknadsföringsstrategi, särskilt när det gäller att nå ut till bloggare? Upptäck den bästa marknadsföringshanteringsprogramvaran för småföretag i Bästa marknadsföringshanteringsprogramvaran för småföretag och ta kontroll över dina kampanjer med lätthet.

14. Mall för presskit för film av Template. Net

Ljus, kamera, action! När du förbereder dig för att lansera en film är ditt presskit den osynliga hjälten som ger din film den uppmärksamhet den förtjänar.

Template. Nets mall för presskit för film gör det enkelt att skapa det perfekta presskitet. Mallen är utformad för att samla allt från filmens titel till den stjärnspäckade rollistan, premiärdatum och kontaktuppgifter i ett professionellt paket som är enkelt att dela.

Oavsett om du pitchar för distributörer eller delar din film med media, ser denna mall till att alla viktiga detaljer, inklusive länkar, framhävs.

✨ Perfekt för: Filmskapare och studior som vill presentera sina filmers viktigaste detaljer i ett professionellt och välorganiserat format.

Oroa dig inte för presskitet med ClickUp

Första intrycket är avgörande inom PR, och ett välgjort presskit sätter ditt varumärke i bästa läge. Oavsett om du vill ha mer pressbevakning eller starkare partnerskap är det viktigt att dina varumärkesresurser är konsekventa.

Med ClickUp kan du skapa och hantera alla delar av ditt presskit i ett konvergerat AI-arbetsutrymme där dina filer, uppdateringar, bilder och anteckningar samlas. Med anpassningsbara mallar och utmärkta spårningsfunktioner ser ClickUp till att alla aspekter av ditt presskit täcks in, så att inga detaljer förbises.

Jodi Salice, kreativ chef på United Way Suncoast, instämmer i detta:

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Är du redo att förenkla processen att skapa din presskit? Registrera dig på ClickUp nu!