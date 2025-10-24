Skapa e-postmallar för inkommande försäljning som konverterar

Säljare lägger nästan en femtedel av sin arbetsdag på att skriva e-postmeddelanden, inklusive kallmail. Trots all denna ansträngning blir resultatet inte alltid det de hoppas på.

Det beror på att inkommande försäljning är mer än att bara svara på en potentiell kunds frågor. Det handlar om att kvalificera leads, ta itu med en specifik utmaning och bygga meningsfulla konversationer. För att kunna fokusera på dessa viktiga uppgifter måste säljarna ta tillbaka sin tid.

Försäljningsprocessen kommer alltid att inkludera e-postmarknadsföring, men arbetsflödet behöver inte startas om från början varje gång. Det är där automatisering kommer in och underlättar livet för säljare.

Genom att skapa e-postmallar för inkommande försäljning får ditt team ett personligt, effektivt och färdigt ramverk för varje steg i försäljningscykeln.

I den här artikeln undersöker vi hur man kan använda AI för att skapa mallar för inkommande försäljning som sparar tid och förbättrar svarsfrekvensen.

Håll ditt varumärke i åtanke under hela försäljningscykeln med ClickUps mall för drip-kampanjer.

Vad gör inkommande försäljningsmejl annorlunda?

Köpare tror inte på något du säger om din produkt eller tjänst förrän de först tror på dig.

Det är vad författaren Deb Calvert en gång sa, och det stämmer särskilt väl in på inkommande försäljning.

Med inkommande leads har du redan klarat av det svåraste steget. Dina potentiella kunder har klickat, prenumererat, laddat ner eller registrerat sig. De har redan sett det värde du kan erbjuda dem. Nu är det ditt ansvar att förstärka det intresset med ett meddelande som hänvisar till eventuella gemensamma kontakter vid rätt tidpunkt.

E-postmallar för inkommande försäljning fokuserar på förtroende, timing och relevans, till skillnad från mallar för kall e-post som syftar till att bryta isen med främlingar.

Detta innebär dock att din övergripande strategi, från ämnesrad till uppmaning till handling, blir ännu viktigare.

Så här skiljer sig övertygande inkommande försäljningsmejl och effektiv mejlkommunikation från mängden:

Tala med potentiella kunder som redan har visat intresse, till exempel genom att registrera sig för ett webbinarium, ladda ner en fallstudie eller besöka en produktsida.

Fokusera på att leverera personaliserat innehåll baserat på redan vidtagna åtgärder, snarare än att introducera ditt varumärke från grunden.

Använd en hjälpsam, rådgivande ton för att presentera specifika fördelar eller nästa steg, till exempel en kostnadsfri konsultation eller en personlig demonstration.

Erbjud tydligt värde i varje interaktion, oavsett om det är en välkomstmall för e-post eller en uppföljningsmall för e-post efter en prisförfrågan.

Viktiga element i ett inkommande försäljningsmejl med hög konverteringsgrad

Inkommande försäljningsmejl är av naturen annorlunda, så ditt tillvägagångssätt för att skriva dem bör också vara annorlunda.

Det handlar om att leverera rätt budskap som skapar förtroende och för dem närmare att bli betalande kunder.

Här är de viktigaste elementen att inkludera i dina e-postmallar för inkommande leads:

1. Lär känna dina inkommande leads och skräddarsy varje meddelande

Inkommande e-postmeddelanden fungerar bäst när de är förankrade i sammanhanget. Du skickar inte e-post till en främling, du fortsätter en konversation.

Ta dig tid att förstå vad som utlöste kontakten. Var det en webbinarieregistrering? Ett besök på prissidan? En nedladdning av ett blogginlägg?

📌 Exempel: Låt oss säga att en småföretagare laddar ner din prislista. Ett generiskt försäljningsmejl skulle vara ett slöseri med den möjligheten. Prova istället följande: ”Hej Alex, tack för att du laddade ner vår prislista. Om du letar efter [typ av verktyg] för ditt team på 5 personer skulle jag gärna vilja berätta hur andra småföretag använder [företagsnamn] för att effektivisera kundonboarding.”

👀 Rolig fakta: Ray Tomlinson, ingenjören som skickade världens första e-post 1971, valde också symbolen "@" för att separera användar- och värdnamn – ett designval som senare erkändes av Museum of Modern Art som en del av dess permanenta samling.

2. Skriv ämnesrader som väcker nyfikenhet utan att vara vaga

Ämnesraden är ditt första intryck. Din ämnesrad måste få mottagaren att klicka, annars spelar ditt meddelande ingen roll, även om det är perfekt.

Bra ämnesrader för inkommande e-post balanserar relevans och nyfikenhet. De bekräftar den potentiella kundens senaste interaktion samtidigt som de ger värdefull information.

📌 Exempel: ”Här är den information du begärde efter webbinariet” ”Kan jag skicka en snabb jämförelselista?”

”Hur [Prospects företag] kan halvera tiden för att ta fram offerter”

Undvik generiska inledningsfraser som ”Snabb fråga” eller ”Uppföljning”.

3. Använd en tydlig uppmaning till handling och gör det enkelt att agera

Din e-post ska ha ett syfte. Inte tre. Inte två. Oavsett om det handlar om att boka en demoförfrågan, ansöka om en gratis provperiod eller inleda ett kort samtal, se till att det är tydligt, enkelt och genomförbart.

📌 Exempel: Om någon just har utforskat din produktsida kan ett starkt inkommande e-postmeddelande innehålla följande: ”Med tanke på ditt intresse för Pro-planen, skulle du vara öppen för en 15-minuters personlig demo denna vecka?” [Boka en demo] Det är allt. Inga flera länkar eller distraktioner. Bara en tydlig uppmaning till handling.

📮 ClickUp Insight: 37 % av de tillfrågade uppger att de använder AI för att skriva, redigera och skapa innehåll. Men för de flesta innebär detta fortfarande att de måste hoppa mellan olika verktyg för att få jobbet gjort. Med ClickUp är AI-skrivstöd inbyggt i din arbetsyta – oavsett om du skriver e-postmeddelanden, svarar på kommentarer, chattar med kollegor eller skriver dokument. Allt förblir sammankopplat och kontextmedvetet.

4. Håll det kort, relevant och värdebaserat

Inkommande försäljningsmejl handlar om momentum. Ett långrandigt meddelande kan bromsa det. Respektera läsarens tid genom att gå rakt på sak, ta upp ett specifikt problem och erbjuda ett nästa steg.

📌 Exempel: ”Jag såg att du laddade ner vår guide ”De 10 bästa taktikerna för kundlojalitet” förra veckan. Om du fokuserar på att förbättra kundlojaliteten skulle jag gärna dela med mig av några värdefulla insikter och några snabba vinster som vi har sett hos andra byråer som din.”

De bästa e-postmallarna för försäljning erbjuder hjälpsamma förslag utan att förklara för mycket. De hjälper potentiella kunder att snabbt skapa kontakter.

5. Erbjud gratis värde som skapar förtroende, inte press

När en potentiell kund registrerar sig för din blogg eller deltar i ett webbinarium är det för att lära sig något, inte för att köpa direkt. Utnyttja denna möjlighet för att erbjuda gratis värde och fördjupa den personliga kontakten.

📌 Exempel: Skicka en välkomst-e-postmall som innehåller dina bästa blogginlägg, relevanta fallstudier och en inbjudan till en kostnadsfri konsultation. Avsluta med: ”Hör av dig om du vill ha ett personligt uppföljningsmejl med några utvalda resurser för ditt team.”

Hur man skriver effektiva e-postmeddelanden för inkommande försäljning

Alla säljare och copywriters vet att personliga leads ger högre öppningsfrekvens.

Ju mer specifikt och aktuellt ditt meddelande är, desto större är sannolikheten att det genererar ett svar.

Och här är den positiva nyheten: du behöver inte skriva varje uppföljningsmall eller försäljningsmejl från grunden.

43 % av marknadsförare som använder generativ AI säger att det är mest användbart för att skapa e-postmeddelanden som lyfter fram viktiga fördelar.

Verktyg som ClickUp Brain gör processen enklare och effektivare. Till skillnad från fristående AI-generatorer är ClickUp Brain din kontextuella AI-assistent som finns i din befintliga ClickUp-arbetsyta och hämtar sin kunskap från dina pågående projekt, affärer och leads. Den ansluter också till Google Workspace-verktyg som Drive, Gmail och Docs, så att du kan skapa mallar för inkommande e-post baserade på verkliga filer, kampanjanteckningar och tidigare e-posttrådar.

Det innebär att ditt säljteam inte arbetar med isolerade datapunkter. Den text du genererar är kopplad till dina kontaktuppgifter, affärsstadier och kampanjaktiviteter, och känns som om den är skriven av någon som verkligen förstår kundens problem.

Nyfiken på var AI kan vara användbart inom försäljning? Titta på den här videon för att lära dig mer:

👀 Rolig fakta: Termen ”Inbox Zero” myntades 2006 av produktivitetsexperten Merlin Mann. Det handlade inte om att alltid ha en tom inkorg, utan snarare om att minska den mentala bördan av olästa meddelanden. Hans filosofi gav upphov till en hel generation av verktyg för e-postproduktivitet, mallar och debatter som fortfarande pågår idag.

Skriva inkommande försäljningsmejl med ClickUp AI

En av de största utmaningarna inom inkommande försäljning är att svara snabbt utan att låta robotlik. ClickUp Brain löser det genom att ge ditt säljteam omedelbar tillgång till högkvalitativa, personliga e-postmallar.

Här är tre verkliga scenarier med exempel på ClickUp Brain-prompter som du kan använda för att skapa e-postmallar för inkommande försäljning med hög konverteringsgrad på några sekunder.

📍 Scenario 1: Uppföljning efter en webbinarieregistrering

Trattsteg : Intresse

Mål: För ledaren vidare mot en demo eller en djupdykning i produkten.

ClickUp Brain-prompt: ”Skapa en e-postmall för uppföljning av inkommande leads som deltog i vårt webinar om effektivisering av kundonboarding. Inkludera en tydlig uppmaning till handling för en personlig demo och lyft fram en specifik fördel med vår plattform.”

Skapa personliga uppföljningsmejl med en tydlig CTA för att boka en demo med ClickUp Brain

📍 Scenario 2: Svara på ett besök på prissidan

Trattsteg : Övervägande

Mål: Hantera tveksamhet och uppmuntra till ytterligare engagemang

ClickUp Brain-prompt: ”Skriv en e-postmall för inkommande försäljning för en potentiell kund som har besökt vår prissida men inte registrerat sig. Nämn vanliga invändningar, presentera kundreferenser och inkludera en länk för att boka en kostnadsfri konsultation.”

Skapa inkommande försäljningsmejl som bemöter vanliga invändningar och erbjuder social bevisning med hjälp av ClickUp Brain.

📍 Scenario 3: Odla inaktiva inkommande leads

Trattsteg : Återengagemang

Mål: Återuppväcka intresset och leda dem tillbaka till försäljningssamtalet.

ClickUp Brain-prompt: ”Skapa en e-postmall för återengagemang för en inkommande lead som laddade ner vår vitbok för tre veckor sedan men inte har svarat sedan dess. Erbjud gratis värde och föreslå ett kort samtal för att utforska lämpligheten.”

Skapa e-postmeddelanden för återengagemang som ger mervärde och uppmuntrar leads att återuppta kontakten med ClickUp Brain

Här är en mycket enkel video om hur du kommer igång med att skriva med ClickUp Brain på några sekunder:

När du är klar med att skapa dina mallar för inkommande försäljning för ditt företagsnamn behöver du en central plats för att organisera och förfina dem.

Det är här ClickUp Docs kommer in i bilden.

Håll din inkommande försäljningsprocess snabb, organiserad och helt uppkopplad med ClickUp Docs

Du kan lagra alla dina e-postmallar i ett dokument, samarbeta med ditt team i realtid och omvandla feedbackkommentarer till uppgifter direkt. Det håller hela din inkommande försäljningsprocess strukturerad, tillgänglig och direkt kopplad till dina arbetsflöden.

När dina mallar är färdiga och sparade i ClickUp Docs är nästa steg att integrera dem i din bredare försäljningsprocess. Det är där ClickUps över 1000 inbyggda mallar för kampanjer och e-postautomatisering kommer till nytta.

Ett fantastiskt ställe att börja på är Drip Campaign Template från ClickUp, särskilt om du planerar att vårda inkommande leads över tid. Denna mall hjälper dig att strukturera e-postsekvenser över hela tratten, övervaka engagemanget och optimera dina kontakter utan att behöva bygga kampanjer från grunden.

Ett annat användbart alternativ är e-postautomatisering med ClickUp-mall, som låter ditt säljteam visualisera hela automatiseringsflödet. Denna e-postmall för försäljning hjälper till att tilldela uppgifter, hantera tidsplanering och säkerställa att varje uppföljningsmall eller försäljningsmejl levereras till rätt person vid rätt tidpunkt.

Bonus: Vad mer kan du göra med ClickUp för att förenkla inkommande försäljningsmejl?

Att skriva bra e-postmallar för inkommande försäljning är bara början. ClickUp ger dig några extra verktyg som hjälper ditt team att hantera e-postprojektledningen felfritt och helt synkroniserat, särskilt när de där leads börjar komma in!

F: Kan jag standardisera uppföljningar av leads utan att behöva skriva om samma meddelande varje gång?

Ja, du kan skapa uppgiftsmallar för uppföljning av leads med förifyllda e-postmeddelanden, checklistor för e-postmarknadsföring och påminnelser. När en ny lead kommer in skapar ClickUp automatiskt en uppgift med hjälp av din sparade mall. Allt din säljare behöver göra är att justera meddelandet och klicka på skicka. Detta gör kontakterna konsekventa och sparar tid för varje ny inkommande lead.

📖 Läs också: Bästa programvaran för onboarding och utbildning inom försäljning

F: Vad händer om marknadsföringen uppdaterar meddelandena mitt i försäljningsprocessen?

Det är här realtidssamarbete med marknadsföringen kommer in. Delade dokument och ClickUp Assign Comments gör att båda teamen kan samordna sig direkt när meddelanden, erbjudanden eller produktspråket ändras. Om marknadsföringen uppdaterar positioneringen kommer försäljningen att se det återspeglas i delade mallar eller uppgifter i försäljningstratten.

Se till att ditt säljteam alltid har de senaste diskussionspunkterna med ClickUp Assign Comments

F: Hur vet jag vilka mallar för inkommande e-post som fungerar?

Med ClickUp Dashboards kan du spåra prestationsmått som öppningsfrekvens, svar och konverteringstider över sekvenser. Försäljningschefer kan snabbt se vilka mallar eller sekvenser som genererar dragkraft och var bortfallet sker, vilket gör det lättare att förbättra och skala upp det som fungerar.

Se enkelt vad som konverterar och var det kan behövas justeringar med hjälp av ClickUp Dashboards

F: Kan jag tilldela uppföljningar automatiskt baserat på leads intresse?

Absolut. Med ClickUp Automations kan du dirigera uppföljningsuppgifter baserat på formulärtyp eller leadkälla. Om någon begär en demo skapas en högprioriterad uppgift med en checklista och deadline för säljaren. För nyhetsbrevsregistreringar eller formulär med låg avsikt kan en separat uppföljningsuppgift triggas. Ingen manuell sortering, inga missade leads.

Aktivera automatiskt en högprioriterad uppgift med en fördefinierad checklista med hjälp av ClickUp Automations

👀 Rolig fakta: Gmail lanserades på April Fools' Day. När Google tillkännagav Gmail 2004 trodde många att det var ett skämt. Att erbjuda 1 GB lagringsutrymme lät otroligt jämfört med de 2 MB inkorgar som folk var vana vid.

Bästa praxis för e-postsekvenser för inkommande försäljning

Du kan ha rätt e-posthanteringsprogram och mallar, men det som kan gå fel är en genomtänkt sekvensstrategi.

För att omvandla inkommande leads till verkliga konversationer och konverteringar, särskilt med nya kunder, måste dina e-postsekvenser kännas aktuella, personliga och målinriktade. Här är några tips:

✅ Börja med ett tydligt mål för varje sekvens. Oavsett om det handlar om att boka en demo, vårda en lead eller återengagera en tyst prospekt, bör din uppmaning till handling återspegla det målet.

✅ Anpassa din sekvens efter din försäljningscykel genom att skicka e-postmeddelanden i en takt som din målgrupp kan hålla jämna steg med. Undvik att överväldiga dina leads med dagliga meddelanden, såvida inte situationen kräver omedelbar åtgärd.

✅ Håll dina ämnesrader kortfattade och nyfikenhetsdrivna, men alltid förankrade i sammanhanget så att läsaren vet exakt varför de hör av dig.

✅ Skriv e-postmeddelanden som känns hjälpsamma, inte påträngande. Utbilda med fallstudier, lös problem med hjälp av instruktionsinnehåll och bygg upp förtroende innan du ber om tid eller handling.

✅ Spåra prestationsmått som svarsfrekvens, CTA-klick och tid till konvertering. Använd dessa insikter för att förfina dina e-postmallar och förbättra det som är viktigast.

Smarta e-postmeddelanden förtjänar ett smart system som ClickUp

När det gäller inkommande leads är tidsfönstret för att svara kort. Ditt team bör inte slösa tid på att skriva om samma e-post för hundrade gången.

ClickUp hjälper dig att vara skärpt och snabb. Med AI-genererade mallar, inbyggda automatiseringar och dokument som faktiskt kopplas till dina uppgifter blir din inkommande e-postprocess en del av ditt försäljningsflöde, inte något separat.

Allt finns på ett och samma ställe. Ingenting missas. Och varje uppföljning känns genomtänkt.

Vill du få bättre inkommande e-post? Registrera dig på ClickUp idag!

Vanliga frågor (FAQ)

Inkommande e-postmeddelanden skickas till leads som redan har visat intresse, till exempel genom att anmäla sig till ett webbinarium eller ladda ner en guide. Utgående e-postmeddelanden skickas till kalla prospekt som inte har interagerat med ditt varumärke tidigare. Det innebär att inkommande e-postmeddelanden fokuserar mer på relevans och relationsbyggande, medan utgående e-postmeddelanden ofta inleds med presentationer och värdeerbjudanden.

En bra utgångspunkt är 3 till 5 uppföljningar under 10 till 14 dagar, med väl genomtänkta mellanrum. Eftersom inkommande leads redan känner dig bör varje e-post bygga vidare på deras intresse utan att låta repetitivt eller för aggressivt. Var uppmärksam på engagemangssignaler och anpassa dig efter hur varmt leadet verkar vara.

Ja, särskilt för att skriva svar, anpassa texter och skala upp kontakterna. Verktyg som ClickUp Brain kan generera kontextuella e-postmeddelanden baserat på dina befintliga data, tidigare konversationer och mallar som lagras i ClickUp Docs. Du vill fortfarande granska och lägga till en personlig touch, men AI kan spara timmar.

Håll det kort, tydligt och relevant för leadets senaste åtgärd. Till exempel fungerar "Här är den introduktionsguide du frågade efter" eller "Uppföljning av din demo-förfrågan" bättre än vaga eller clickbait-repliker. Din ämnesrad bör kännas som en naturlig fortsättning på konversationen, vilket gör dig till den självklara personen för dina leads.