Hur AI förändrar professionella tjänster 2025

När 72 % av alla konsulter, jurister, revisorer och finansiärer säger att de redan använder AI i sitt arbete (en ökning från bara 48 % förra året) vet man att något grundläggande håller på att förändras.

Professionella tjänsteföretag börjar inse att den ”AI-hype” som råder faktiskt kan vara den ”AI-omvandling” som de har väntat på.

Om du är här undrar du säkert: ”Var kan AI verkligen göra skillnad i mitt dagliga arbete, utan att kompromissa med kvalitet eller förtroende?”

Vi förstår att när din tjänsteverksamhet bygger på djup expertis, bedömningar och snäva deadlines kan svaret avgöra om din verksamhet lyckas eller misslyckas.

I det här blogginlägget visar vi därför konkreta användningsfall för AI inom professionella tjänster, från konsultanalys till juridisk forskning, finansiell revision och kundleverans. Du får också se hur företag lyckas (och var de snubblar) ... plus praktiska detaljer om att införa AI med en konvergerad AI-arbetsplats som ClickUp.

Vad är AI inom professionella tjänster?

AI inom professionella tjänster avser verktyg och system – ofta inklusive maskininlärning, naturlig språkbehandling, stora språkmodeller och automatiseringspipelines – som hjälper till med kunskapsintensiva uppgifter, såsom forskning, dokumentgenerering, riskanalys, sammanfattning och beslutsstöd.

Varför är AI viktigt inom professionella tjänster?

För professionella tjänsteföretag lever eller dör med precision, trovärdighet och effektivitet.

Kunderna förväntar sig snabbt, korrekt och genomtänkt arbete. Omarbetningar är kostsamma. De tar tid och pengar, inklusive tid som läggs på forskning, manuell utformning, efterlevnad och revisioner.

I stället för att ersätta professionella personers omdöme eller expertis inom professionella tjänster förstärker artificiell intelligens dessa. Den påskyndar rutinarbetet, ger värdefulla insikter snabbare och minskar felmarginalen.

👀 Visste du att? Människor bekräftar att de har omfördelat den tid de sparar genom att använda AI till mer avancerat kundarbete ( 42 % av respondenterna i en Intapp-undersökning ) och strategisk planering (33 % av respondenterna).

Fördelarna med AI inom professionella tjänster

De mest övertygande fördelarna som gör AI värt att undersöka för alla professionella tjänster inkluderar:

Tidsbesparing på repetitiva eller manuella arbetsuppgifter: Genom att låta AI utföra rutinmässiga uppgifter som att automatisera dokumentutkast, sammanfatta stora rapporter och sammanställa forskning befrias medarbetarna från tråkig datainmatning eller formatering, så att de kan fokusera på djupare, mer komplexa analytiska och strategiska arbetsuppgifter.

Förbättrad kvalitet och konsekvens: Användning av AI leder ofta till färre fel, mer standardiserade resultat och en mer konsekvent användning av kunskapsbasen mellan team inom juridik, redovisning och konsultverksamhet. Användning av AI leder ofta till färre fel, mer standardiserade resultat och en mer konsekvent användning av kunskapsbasen mellan team inom juridik, redovisning och konsultverksamhet. 82 % av de tillfrågade medger att AI-genererat arbete är minst lika bra som deras eget.

Skalbarhet och effektivitet: Professionella tjänsteföretag som använder AI rapporterar att de kan skala upp arbetsvolymen utan att linjärt öka personalstyrkan och se snabbare genomloppstider för offerter, revisioner, juridiska sammanfattningar etc.

Bättre kundresultat och konkurrenskraft: AI ger inte bara bättre insikter och mer aktuella råd för kundservice, utan också möjligheten att erbjuda tjänster på nya sätt, vilket potentiellt kan sänka kostnaderna eller riskerna för kunderna.

📌 Exempel: En advokatbyrå använder AI för att analysera tusentals tidigare kontrakt på några minuter för att flagga ovanliga klausuler eller efterlevnadsrisker. I stället för att en junioradvokat manuellt granskar varje kontrakt i timmar kan byrån snabbt förse kunderna med detaljerade riskbedömningar och rekommendationer. Detta påskyndar inte bara leveransen (snabb rådgivning) utan minskar också risken för kostsamma fel (lägre risk) och gör det möjligt för byrån att erbjuda prenumerationsbaserade kontraktsgranskningstjänster till ett lägre pris (nya sätt att betjäna kunder).

Attrahera, tillfredsställa och behålla talanger: Högt kvalificerade yrkesverksamma föredrar att arbeta där verktygen underlättar deras arbete, möjliggör mer intressanta arbetsuppgifter och minskar utbrändhet från tråkiga uppgifter. Det är här företag som investerar i AI kan differentiera sig.

Det är uppenbart: För tjänsteinriktade företag sträcker sig fördelarna med AI till nästan alla affärsområden. De som tidigt anammar tekniken kommer att få en verklig konkurrensfördel. 💪🏼

Viktiga användningsområden för AI inom professionella tjänster

AI:s verkliga kraft blir uppenbar när man ser var den tillämpas. Nedan följer fem områden där AI omdefinierar professionella tjänster.

För varje område visar vi dig hur du också kan få ut det mesta av det – med praktiska tips och verktyg som du kan börja använda direkt.

AI inom konsultverksamhet

Traditionellt sett har konsulter ägnat veckor åt att sammanställa data, skapa presentationsmaterial, analysera konkurrenter, utarbeta flera scenarier och sedan överlämna analysen och rekommendationerna till kunderna.

AI-konsultverktyg minskar den tiden till bara några dagar och hjälper konsulter att snabbt dra slutsatser från komplicerade data.

📌 Till exempel förenklar McKinseys interna chatbot ”Lilli ” tillgången till över 100 års institutionell kunskap för över 70 % av de anställda som använder den.

Strategiföretag kan använda AI för att på några minuter ta fram en prototyp för en affärsmodell och omvandla en grov kundbrief till flera alternativ, alla med intäktsprognoser. Konsulten kan sedan förfina det alternativ som passar bäst. Det ger kunden förtroende och frigör ledningsgruppen så att de kan fokusera på ramverk, risker och anpassat värde.

📌 På BCG har anställda till exempel skapat över 3 000 GPT:er ( Generative Pre-trained Transformers), som hanterar uppgifter som sträcker sig från dokumentsammanfattning och förslagsskrivning till skapande av presentationer, scenariomodellering och intern kunskapsinhämtning. Tack vare användningen av AI för enkla uppgifter ökade produktiviteten hos nyanställda på BCG med 30–40 %, medan erfarna konsulter också såg en ökning på 20–30 %. En viktig varning? För komplexa uppgifter minskade produktiviteten ibland på grund av behovet av att felsöka AI-resultat.

Du kan också dra nytta av dessa fördelar med ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden. ClickUp eliminerar alla former av arbetsfläckighet för att ge 100 % kontext och en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

🦄 Hur man använder ClickUp AI för konsultverksamhet

ClickUp Brain, världens mest kompletta och kontextuella AI-assistent, kopplar samman din interna kunskapsbas, tidigare presentationer, branschdatabaser, Slack-trådar och andra informationskällor i din ClickUp-arbetsyta.

Med en enda fråga kan du söka i alla dessa data samtidigt för att få ett samlat svar eller en samlad insikt (”Vilka är de största riskerna och hindren som flaggats i denna sprint?”).

Samla och sök institutionell kunskap på ett och samma ställe med ClickUp Brain.

Vill du gå från insikter till handling?

Brain kan också skapa praktiska ClickUp-uppgifter baserat på sina egna rekommendationer eller dina uttryckliga kommandon. Be Brain att skapa en presentation utifrån de insikter som det kommer fram till. Be det sedan att lägga till diskussionspunkter och förgylla detaljerna i ett ClickUp Doc som förifylls med dessa data. Du och ditt team kan redigera tillsammans i realtid eller till och med utöka och sammanfatta avsnitt med ClickUp AI inbyggt i Docs.

Om du har en ClickUp Chat -diskussion med en kund kan du också omvandla alla meddelanden från tråden till en uppgift med hjälp av AI med bara ett klick och tilldela den till rätt person.

Samarbeta, konversera och omvandla meddelanden till uppgifter i realtid med AI i ClickUp Chat.

Samtidigt håller ClickUps Autopilot Agents projektet igång på egen hand. De lär sig av dina projekt och kan utföra komplexa, kontextmedvetna åtgärder: skapa deluppgifter baserade på projektfaser, tilldela uppgifter på ett intelligent sätt baserat på arbetsbelastning, sammanfatta uppdateringar eller föreslå nästa steg utan att du uttryckligen programmerar varje regel.

AI inom juridiska tjänster

Forskning, dokumentupprättande, jämförelse av prejudikat, granskning av avtal och efterlevnadskontroller är stora friktionspunkter i advokatbyråer och juridiska avdelningar.

Din AI-drivna juridiska teknikstack kan förbehandla due diligence genom att flagga avvikelser, potentiella skulder och avvikelser. Det mänskliga teamet kan göra den detaljerade granskningen, men eftersom AI hanterar den första genomgången har juristerna mer tid för strategi och utformning av kundkommunikationen.

Det är inte konstigt att AI-användningen inom juridikbranschen ökar: 38 % av företagens juridiska team använder redan AI-verktyg och ytterligare 50 % utforskar dem aktivt. Bland de jurister som använder AI använder 45 % det dagligen och 40 % varje vecka.

🦄 Hur man använder ClickUp AI för juridiska tjänster

När varje ärende börjar med en berg av dokument är det logiskt att samla dem alla på en och samma arbetsplats, till exempel i ClickUp. ClickUp Brain har då tillgång till allt det behöver för att lära sig – dina viktigaste ärendedokument, tidigare domar, interna memon, kundbriefingar och mycket mer.

Ställ komplexa juridiska forskningsfrågor till ClickUp Brain eller använd det för att snabbare få fram insikter från dina ärendedokument.

Nu kan en partner skriva in: ”Sammanfatta vittnesmål i fall A och belys avvikelser från kundens version. ” Brain levererar ett utkast till sammanfattning och identifierar avvikelser för mänsklig granskning.

När ditt juridiska team har färdigställt en sammanfattning kan du använda anpassade autopilotagenter (utan kod) för att genomföra granskningsarbetsflöden: när ett utkast till avtal flyttas till ”Klar för granskning” meddelar agenten granskningspartnern eller aktiverar en checklista.

Under möten om ärenden registrerar ClickUps AI Meeting Notetaker diskussionerna i tydligt märkta transkriptioner och genererar automatiskt åtgärdspunkter som ”Lämna in motion om klausul X senast 20 maj”. Du kan be Brain att automatiskt konvertera dessa till ClickUp-uppgifter med AI Autofill Task Properties ( förfallodatum, taggar, intressenter).

Fånga upp exakta mötesanteckningar med ClickUp AI Notetaker

I dina ClickUp-dashboards sammanfattar AI-kort hur många dokument som återstår, vilka avsnitt som behöver granskas av en människa eller detaljerna om de juridiska risker som flaggats.

💡 Proffstips: Använd Write with AI i ClickUp Docs för att skriva utkast till initiala kontraktsmallar, memon eller sammanfattningar av fallstudier utan att behöva börja från en tom sida.

🗣️ Vill du inte skriva? Du kan också diktat innehåll med Talk to Text i ClickUp Brain MAX – din AI-kompanjon på skrivbordet. Titta på den här videon för att lära dig hur!

🧠 Rolig fakta: I rättstvister instämde 100 % av respondenterna i en Kaplan-undersökning i att dokumentanalys är den mest effektiva användningen av AI, följt av transkriptionshantering (90 %), kronologi (87 %) och fallstrategi (77 %).

AI inom ekonomi och redovisning

”Användningen av AI och GenAI blir allt vanligare inom redovisning, finansiell planering, riskhantering och mycket mer, och företag ser betydande avkastning på sina satsningar på digital transformation när de integrerar dessa tekniska möjligheter i sina finansiella rapporteringsprocesser.”

Även om AI för finansiell planering fortfarande är det mest populära användningsområdet (för 78 % av respondenterna i en KPMG-undersökning), följer AI inom redovisning tätt efter (76 %).

🦄 Hur man använder ClickUp AI för ekonomi och redovisning

Stöder ditt företag för delade tjänster inom ekonomi och redovisning flera affärsenheter? Om så är fallet är det troligt att du varje månad brottas med journalavstämningar, avvikelseförklaringar, avvikelsedetektering och rapportering.

Börja med att samla alla enheters finansiella uppgifter, kalkylblad, huvudboksuppdateringar och kommentarer i ClickUp.

Du kan sedan fråga ClickUp Brain att flagga avvikande journalposter under månadsslutet. AI:n skulle upptäcka ”avvikelser”, vilket skulle påskynda granskningar och förhindra väsentliga felaktigheter. Du kan också använda AI-kort på instrumentpaneler för att övervaka avvikelser i realtid eller KPI-avvikelser i flera redovisningsprojekt och markera mönster eller återkommande teman.

Använd AI-kort i ClickUp-dashboards för att sammanfatta prestanda inom olika branscher.

💡 Proffstips: Använd återkommande uppgifter i ClickUp för att schemalägga regelbundna kontroller, till exempel månatliga avvikelseanalyser eller avstämningar, så att inget faller mellan stolarna. Kombinera detta med Autopilot Agents för att automatiskt skapa uppföljande deluppgifter när avvikelser upptäcks – till exempel att undersöka ovanliga journalposter eller begära förtydliganden från en affärsenhet. Detta gör att ditt team kan fokusera på högvärdigt arbete medan AI hanterar rutinmässig övervakning, mönsterigenkänning och uppgiftskoordinering i alla redovisningsprojekt.

🤝 Vänlig påminnelse: Du behöver inga separata AI-dashboardverktyg, avvikelsedetektorer eller schemaläggningsprogram. Allt du behöver är ett ClickUp-arbetsutrymme med Brain, Agents, AI Cards och integrerad logik. Detta tillvägagångssätt håller sammanhanget centraliserat för alla dina projekt, vilket minimerar AI-spridning och därmed förknippade kostnader.

AI i marknadsföringsbyråer

När du behöver kampanjplanering, marknadsundersökningar, kreativa tester och rapportering i farten kommer AI till undsättning. Byråer som värdesätter flexibilitet har inte råd att gå vidare utan att aggressivt implementera AI.

Hur ser en genomsnittlig kampanjhantering ut (utan AI)?

Marknadsföringsbyråer kan använda AI för att påskynda och optimera varje steg i arbetsflödet – från kreativ brainstorming och idéskapande till faktisk innehållsskapande, A/B-testning och kampanjförbättringar med hjälp av AI-genererade varianter.

De kan till och med automatisera rapporteringen, hämta prestationssiffror och generera kundvänliga dashboards över natten, istället för att manuellt gå igenom hundratals rader med data i kalkylblad.

AI hjälper också byråer att bli proaktiva istället för reaktiva. De kan använda prediktiv analys för att bättre segmentera målgrupper, förutsäga kundbeteende och besluta vilka kanaler och budskap som ska prioriteras i kommande kampanjer, vilket minskar onödiga utgifter.

🦄 Hur man använder ClickUp AI för marknadsföringsbyråer

Utnyttja ClickUp Brains generativa AI-superkrafter för att skapa kampanjbriefs, innehållsutkast, slogans, reklamtexter och till och med bildmaterial utifrån bara en idé eller en uppmaning.

Använd Autopilot Agents för att sekvensera kampanjarbetsflöden: när ett innehåll skickas in gör till exempel en Content Review Agent en första granskning mot fastställda riktlinjer och skickar tillbaka det eller går vidare med det, beroende på vad som är tillämpligt.

Använd fördefinierade eller skapa anpassade ClickUp AI Autopilot Agents för att automatisera dina arbetsflöden.

Be ClickUp Brain att samla in data om tidigare kampanjresultat och föreslå lärdomar eller mönster (”Vilka innehållsformat har historiskt sett fungerat bäst för detta segment?”).

Ställ in AI-kort för att visa sammanfattningar av kampanjresultat.

Prova ClickUp Chatbaserad uppgiftskapande: När någon lägger in en innehållsidé i chatten kan du med alternativet "Skapa uppgift med AI" fånga den direkt.

AI gör det möjligt för byrån att skala upp kreativa experiment utan att öka personalstyrkan, samtidigt som man behåller kontrollen över riktningen.

💡Proffstips: Så här planerar våra team på ClickUp sina marknadsföringskampanjer från början till slut. Hör Mike, en av våra strategiska lösningsingenjörer, berätta. 👇🏼

AI inom kundservice och drift

Föreställ dig ett företag som erbjuder professionella tjänster där kundsupportteamet tillbringar halva dagen med att uppdatera kunder om status, jaga interna överlämningar och stämma av ärendeloggar.

Många företag ser den största vinsten med att använda AI inom kundservice. Du får automatiserad triage, AI-kollegor som svarar på repetitiva kundfrågor, interna överlämningar som sker automatiskt, samt konsoliderade rapporter och statusuppdateringar.

”De snabbaste vinsterna finns i funktioner där processerna är väl definierade och resultaten är kända och mätbara, såsom kundservice och försäljning. AI-agenter kommer också att förbättra kreativa processer.

📌 Walmart har till exempel lanserat ”Sparky”, en AI-driven shoppingassistent som är utformad för att fungera som en personlig digital följeslagare för kunderna. Sparky kommer att erbjuda funktioner som produktupptäckt, personliga rekommendationer, hantering av varukorgen, spårning av beställningar och ombeställning av ofta köpta artiklar. Detta initiativ är en del av Walmarts bredare strategi för att förbättra shoppingupplevelsen genom agentiska AI-tekniker.

🦄 Hur man använder ClickUp AI för kundservice och drift

Använd Auto-Answers Autopilot Agent i ClickUp Chat-kanaler för att svara på vanliga kundfrågor (eller interna operativa frågor) med hjälp av din projektkunskapsbas.

Använd Auto-Answers Agent i ClickUp Chat för att svara på vanliga frågor snabbare.

Skapa anpassade ClickUp-agenter för att övervaka och sortera inkommande kundförfrågningar (via chatt eller e-post). Agenterna kan självständigt klassificera/vidarebefordra rutinmässiga förfrågningar med hjälp av fördefinierade kriterier.

Be ClickUp Brain att svara på statusfrågor om projektuppgifter (”Var finns efterlevnadsmodulen i projekt A?”).

Använd AI Autofill och AI Fields för att automatiskt uppdatera statustaggar, SLA:er och nästa steg.

Få operativ översikt med AI-kort som sammanfattar öppna ärenden, eskaleringar och flaskhalsar på dina ClickUp-instrumentpaneler.

Använd Clickup AI Meeting Notetaker i kund- eller interna operativa möten för att dokumentera åtgärdspunkter, beslut och uppföljningar med sammanhang.

Omvandla alla kundförfrågningar eller konversationer direkt från Clickup Chat till en uppgift med hjälp av AI, med kontext, förfallodatum och tilldelad ägare.

ClickUp-automatiseringar med hjälp av naturliga språkkommandon i ClickUp Brain: t.ex. ”När uppgiftsförloppet > 80 % och inga kommentarer har lagts till på tre dagar, tilldela ägaren att kontrollera”. Skapa anpassade, kodfria: t.ex. ”När uppgiftsförloppet > 80 % och inga kommentarer har lagts till på tre dagar, tilldela ägaren att kontrollera”.

Inom tjänsteleverans och drift ligger AI:s huvudsakliga roll i att minska friktionen och få kunden att känna sig bemött utan att överbelasta teamet.

🧠 Rolig fakta: 58 % av affärsfunktionerna kommer sannolikt att ha AI-agenter som hanterar minst en process eller delprocess dagligen mellan 2025 och 2028.

Utmaningar vid införandet av AI inom professionella tjänster

Här är de största utmaningarna som professionella tjänsteföretag vanligtvis möter när de inför AI, och vad som ofta gör att människor snubblar:

Kompetens- och kunskapsbrister : Många företag saknar personal som vet hur man använder, förfinar eller styr AI-verktyg på rätt sätt. I en undersökning från 2025 uppgav nästan Integration i befintliga arbetsflöden : AI som tillämpas utanför etablerade processer tenderar att skapa friktion. Enligt BCG:s rapport ”GenAI in Professional Services” använder endast : Många företag saknar personal som vet hur man använder, förfinar eller styr AI-verktyg på rätt sätt. I en undersökning från 2025 uppgav nästan 58 % av L&D-cheferna att kompetensbrister är det största hindret för att införa AI: AI som tillämpas utanför etablerade processer tenderar att skapa friktion. Enligt BCG:s rapport ”GenAI in Professional Services” använder endast ~38 % av respondenterna specialiserade GenAI-verktyg för närvarande; många anger att det är svårt att anpassa AI till sina processer.

Kvalitet och konsistens i resultatet : AI-verktyg producerar ofta innehåll som kräver omfattande manuell bearbetning – särskilt när det gäller kundleveranser med hög risk (juridik, ekonomi, konsulttjänster). Allmänna verktyg anses fortfarande ha lägre precision jämfört med domänspecifika verktyg.

Datasäkerhet, sekretess och AI-styrning : Inom professionella tjänster är kunddata ofta känslig. Att säkerställa integritet, efterlevnad och undvika dataläckage är en stor utmaning. Undersökningar visar att dataintegritet/sekretess är ett av de största hindren för AI-implementering inom juridik, skatt och redovisning.

Förändringsmotstånd och förändringshantering: Professionella är vana vid vissa arbetssätt. Det finns ofta ett internt motstånd – rädsla för att förlora kontrollen, oro över korrekthet och förtroende. Dessutom kan kostnaden (tid, ansträngning) för omskolning och omstrukturering av processer göra det svårare att införa AI.

Alla dessa utmaningar är verkliga, men ingen är oöverstiglig – med rätt metoder.

Bästa praxis för att utnyttja AI inom professionella tjänster

Låt oss titta på konkreta metoder som hjälper olika professionella tjänstesektorer att hantera ovanstående utmaningar och frigöra verkligt värde:

Börja med småskaliga användningsfall med stor effekt

Börja med att begränsa användningen till 1–2 användningsfall när du utvärderar AI-applikationer. Dessa bör vara områden där avkastningen är mer säker (t.ex. statusuppdateringar, utkast till innehåll, forskning). Att göra för många AI-assisterade pilotprojekt samtidigt späder ut uppmärksamheten och hindrar konsekvensen.

Investera i teamutbildning och AI-kunskap

Utbilda medarbetarna inte bara i hur man använder verktygen, utan också i snabb teknik, kritisk utvärdering av AI-resultat samt etik och styrning. Gör lärandet till en kontinuerlig process snarare än en engångsföreteelse. Detta bidrar till att minska motståndet mot AI-införandet och förbättrar kvaliteten på de resultat du förväntar dig av tekniken.

Integrera AI i befintliga processer istället för att ersätta dem

Lägg inte till AI i efterhand. Kartlägg nuvarande arbetsflöden, identifiera dina största flaskhalsar och utforma sedan automatiserings-/förstärkningssteg. Detta förhindrar kaos och säkerställer att du gradvis kan bygga upp förtroende.

Definiera tydliga styrnings-, säkerhets- och kvalitetskontroller

Fastställ policyer för vilka data som kan/inte kan användas i AI, särskilt när det gäller kunddata. Inför granskningar, tillämpa versionskontroll och tillåt oberoende revisioner där det är möjligt.

👀 Visste du att? ClickUp AI prioriterar din dataintegritet 🔐 När du använder ClickUp AI-funktioner som Brain, Brain MAX och Autopilot Agents hanteras dina data med största omsorg: Ingen datalagring : ClickUps AI-partner är bundna av avtal om noll datalagring. De lagrar eller använder inte dina arbetsplatsdata för utbildningsändamål.

Rollbaserad åtkomstkontroll : ClickUp AI respekterar behörigheter och roller i din arbetsyta och säkerställer att användare endast får åtkomst till data som de har behörighet att visa.

Efterlevnad av globala standarder: ClickUp följer de viktigaste dataskyddsförordningarna, inklusive GDPR, CCPA och HIPAA (för företagskunder med ett BAA).

Mät rätt mått från dag ett

Spåra inte bara de timmar som AI sparar åt dig, utan mät också felfrekvens, kundnöjdhet, handläggningstid och användningsgrad för att bedöma AI:s verkliga effektivitet. Granska regelbundet mätvärdena så att du kan se vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Använd integrerade verktyg för att undvika ”verktygsspridning”

Att använda många fristående AI-verktyg kan verka flexibelt, men det leder till förlust av sammanhang. Du måste också hantera flera säkerhetsrisker. Att centralisera arbetsflöden i en konvergerad AI-arbetsyta som ClickUp hjälper till att upprätthålla konsistens, kontroll och tydlighet samt minskar kostnaderna för byte.

Led förändringen genom ledarskap och kommunikation

Ledare måste sätta upp förväntningar, visa exempel på tidiga framgångar, uppmuntra feedback och skapa en trygg miljö för experiment. Transparent kommunikation kring införandet och prestandan av AI bidrar till att bygga förtroende och minska rädslan.

ClickUp AI

Tänk på ClickUp AI som din kompletta arbetsflödesryggrad – från brief till leverans – allt inom en och samma plattform, vilket minimerar överlämningar och maximerar sammanhanget.

Enligt Forrester Total Economic Impact™ (TEI)-studien uppnår organisationer som använder ClickUp en avkastning på 384 % över tre år och sparar 92 400 produktiva timmar genom AI + automatisering, med en break-even-punkt på under sex månader.

Så här kan ett exempel på ett arbetsflöde se ut med ClickUp AI från början till slut:

Projektbeskrivning och kickoff Du får ett nytt uppdrag – till exempel ett konsultprojekt. Du skapar ett dedikerat Write with AI i ClickUp Docs genererar du den första versionen av projektbeskrivningen utifrån en prompt (kundens mål, omfattning, deadlines). Brain/Brain MAX hjälper dig att hämta relevanta tidigare beskrivningar eller intern kunskap, så att du inte behöver börja från noll. Du får ett nytt uppdrag – till exempel ett konsultprojekt. Du skapar ett dedikerat projektutrymme i ClickUp . Med hjälp avgenererar du den första versionen av projektbeskrivningen utifrån en prompt (kundens mål, omfattning, deadlines). Brain/Brain MAX hjälper dig att hämta relevanta tidigare beskrivningar eller intern kunskap, så att du inte behöver börja från noll.

Omvandla enkla instruktioner till fullfjädrade projektplaner för kundleveranser med ClickUp Brain.

Uppgiftsskapande och planering Utifrån den briefen kan Brain automatiskt generera uppgifter/deluppgifter – research, intervjuer med intressenter, leveranser – och AI Autofill Task Properties kan lägga till kontexten (ägare/ansvariga, förfallodatum, taggar, prioriteringar, beroenden och mer). Använd Utifrån den briefen kanautomatiskt generera uppgifter/deluppgifter – research, intervjuer med intressenter, leveranser – ochkan lägga till kontexten (ägare/ansvariga, förfallodatum, taggar, prioriteringar, beroenden och mer). Använd ClickUps AI-drivna kalender för att schemalägga milstolpar, planera arbete och samordna leveranser. Den föreslår till och med de bästa tidpunkterna för kundmöten och schemalägger dem åt dig med hjälp av enkla kommandon på engelska.

Jämför scheman och ordna möten som passar båda parter med ClickUp Calendar.

Samarbete och uppdateringar När teamen arbetar finns deras chattar, dokument och kommentarer samlade på ett ställe i ClickUp – utan att behöva hoppa mellan flikar i Slack, Google Docs och begränsade AI Meeting Notetaker under kickoff- eller framstegssamtal för att dokumentera åtgärder och beslut. Använd ClickUp Brain för att ställa frågor som ”Vilka leveranser är blockerade?”, ”Vilka uppgifter har inte uppdaterats den här veckan?”, och få aktuella insikter från dina chattar, uppgifter och dokument i ClickUp. När teamen arbetar finns deras chattar, dokument och kommentarer samlade på ett ställe i ClickUp – utan att behöva hoppa mellan flikar i Slack, Google Docs och begränsade plattformar för projektledning av professionella tjänster . Företag kan användaunder kickoff- eller framstegssamtal för att dokumentera åtgärder och beslut. Användför att ställa frågor som ”Vilka leveranser är blockerade?”, ”Vilka uppgifter har inte uppdaterats den här veckan?”, och få aktuella insikter från dina chattar, uppgifter och dokument i ClickUp.

Rapportering och instrumentpaneler Använd AI-kort i instrumentpaneler för att visa statusöversikter, flaggade risker, förfallna poster och kommande milstolpar. Använd dokumentsammanfattningar / Användför att visa statusöversikter, flaggade risker, förfallna poster och kommande milstolpar. Använd Enterprise AI Search för att sammanställa förslag eller granska tidigare projekt.

Granskning och leveransInnan leverans till kunden använder du Brain/Write med AI för att förbereda leverabler (mallar, presentationer, rapporter) och sedan använder du Agents eller automatiserade uppgifter för att schemalägga kollegiala granskningar, juridiska kontroller etc. Slutligen paketerar du leverablerna och bifogar all kontext (forskningsdokument, mötesanteckningar) i relevanta ClickUp-uppgifter så att kunden får en sammanhängande, polerad slutprodukt.

Allt finns samlat i ett konvergerat AI-arbetsutrymme, vilket minskar behovet av att växla mellan olika sammanhang, överlämningar och potentiell informationsförlust – så att ditt team kan fokusera mer på strategi och mindre på logistik. Forrester TEI-rapporten konstaterar också att konsolideringen av arbetet i ClickUp (jämfört med att jonglera mellan flera appar) bidrog till en stor del av produktivitetsvinsterna.

ClickUp AI är det perfekta, branschoberoende valet för att integrera AI i dina arbetsflöden, men ibland kan du behöva specialiserade verktyg för att utföra arbetet.

Här är några sådana verktyg, med deras viktigaste användningsområden och funktioner beskrivna för dig:

Vertikalt Verktyg Vad den gör / lämplig för Viktigaste funktioner/användningsfall Juridik Harvey AI En AI-plattform för juridiska team/interna jurister, erbjuder LLM-utbildning i juridiskt innehåll, hjälper till med kontraktsutformning, riskbedömning och sökning efter prejudikat. • Snabbare utformning/redigering av avtal • Framhävande av relevant rättspraxis/prejudikat baserat på uppmaningar • Riskbedömning av klausuler eller villkor för att belysa exponering • Snabbare svar på vanliga juridiska frågor SpotDraft Verktyg för hantering av avtalslivscykeln (CLM) som syftar till att automatisera avtalsgenerering, granskning och arbetsflöde för juridiska team. Särskilt starkt inom metadatautvinning och efterlevnad. • Automatiserad kontraktsgenerering och mallar • Livscykelspårning (versionering, godkännanden) • Automatisk extrahering av metadata (datum, skyldigheter, parter) • Varningar/påminnelser om förnyelser eller skyldigheter Konsult-/marknadsföringsbyråer Otterly.ai För marknadsförings-/SEO-team övervakar den hur varumärkes-/produktinnehåll visas i AI-/LLM-svar och hjälper till att justera synligheten i AI-sökningar. Användbart när byråer optimerar innehåll för synlighet i AI-drivna sök-/konversationsgränssnitt. • Övervaka varumärkets närvaro i LLM/AI-svar • Varningar när innehåll är felaktigt eller saknas • Insikter om vilka innehållstyper som fungerar och vilka som ignoreras • SEO- och innehållsstrategioptimeringar specifika för AI-sökningskontexter Adobe generativ AI + Adobe Firefly / Creative Cloud-verktyg Hjälper till att generera bilder, designvarianter och påskynda kreativ iteration. Minskar tiden mellan idé och produktion. Användbart för byråer med höga kreativa krav. • Skapa designvarianter utifrån uppmaningar • Snabb iteration av kreativa alternativ • Återanvändning av innehåll (t.ex. anpassa en bild till sociala medier, display etc.) • Samarbetsverktyg + inbyggda granskningsarbetsflöden Ekonomi och redovisning UiPath Document Understanding ( eller liknande IDP-verktyg) Automatiserar datautvinning från fakturor, kvitton, utgiftsrapporter, klassificering, validering och hantering av undantag. Mycket användbart inom delade tjänster eller finansiella verksamheter. • OCR/IDP för ostrukturerade finansiella dokument • Undantagsarbetsflöden för data som inte stämmer överens • Hög noggrannhet vid extrahering för att minska manuell datainmatning • Skalbar genomströmning (bearbetning av stora volymer) Hebbia Verktyg för kunskapsinhämtning med fokus på finansiell och juridisk forskning, möjliggör sökning i dokument med högre noggrannhet med hjälp av inbäddningar etc. Användbart för konsulter som behöver snabba och precisa insikter. • Dokumentsökning i stora företagsdatabaser • Inbäddning/likhetshämtning av relevant innehåll • Snabbare forskning, utdrag av fragment för rapporter • Integration med befintliga datakällor för kontinuerlig forskning

Exempel på AI i praktiken inom olika branscher

I det här blogginlägget har vi redan sett många exempel på hur AI förenklar livet för tjänsteleverantörer.

Om du fortfarande är osäker på om du ska testa AI själv kan kanske dessa exempel hjälpa dig att fatta ett beslut:

Organisation/Fall Problemet AI-lösningarna Effekten Omega Healthcare Management Services (hälso- och sjukvård/intäktscykel) Anställda hanterade försäkringsanspråk, medicinska dokument och korrespondens manuellt, vilket innebar mycket manuell datainmatning och långa handläggningstider. De implementerade UiPaths AI-drivna verktyg för dokumentförståelse för att automatiskt extrahera relevant data från medicinska dokument, klassificera poster och vidarebefordra dem för godkännande. På så sätt automatiserades en stor del av deras repetitiva dokumentationsarbete. Sparade mer än 15 000 timmar per månad ; dokumenthanteringstiden minskade med ~40 %; handläggningstiden minskade med ~50 %; noggrannhet ~99,5 %; levererade ~30 % avkastning på investeringen för kunderna A&O Shearman + Harvey Erfarna jurister ägnade tid åt uppgifter som gav låg intäkt men krävde mycket arbete: att utarbeta informationsförfrågningar för myndighetsanmälningar, analysera finansiella data från många olika jurisdiktioner och manuellt kontrollera om det saknades data. De utvecklade ett gemensamt verktyg med Harvey för att automatisera dessa uppgifter: identifiera nödvändiga arkiveringar, generera dataförfrågningar, markera saknad information och minska manuellt arbete. Verktyget förväntas sänka kostnaderna , särskilt när det gäller arbetstimmar för seniora medarbetare/partners, och förbättra marginalerna för dessa traditionellt tidskrävande uppgifter. ATB Financial Olika interna och externa arbetsflöden för intressenter, ad hoc-informationsförfrågningar, rutinuppgifter spridda över olika system, långsam forskning och rapportgenerering. Implementerade Google Workspace + Gemini AI för att automatisera rutinuppgifter, möjliggöra agentbaserade verktyg för forskning och dokumentgenerering, så att anställda kan koncentrera sig på mer värdefulla uppgifter. Effektivare samarbete , snabbare beslutsprocesser och bättre tillgång till korrekt information tidigare i processen.

Var och en av dessa exempel förflyttar företag från ”AI som experiment” till ”AI som arbetsflöde”. Mönstret är detsamma: ta bort onödigt arbete, behåll människor i processen där omdöme är viktigt och slutligen samordna agenter och automatiseringar med tydlig styrning så att resultaten är granskbara och försvarbara.

Framtiden för AI inom professionella tjänster

De närmaste åren kommer att handla om att skala upp AI från experiment med anställda till pålitliga, reglerade arbetsflöden som förändrar hur tjänster skapas och prissätts. Trenderna och experternas signaler nedan visar varför.

Ökad användning, snabb tillväxt : McKinseys rapport 2025 State of AI visar att : McKinseys rapport 2025 State of AI visar att 78 % av de tillfrågade nu använder AI i minst en affärsfunktion (en ökning från 72 % i början av 2024 och 55 % ett år tidigare), med tjänsteverksamhet bland de snabbast växande användningsområdena. Det är ett tydligt tecken på att arbetsflödena inom professionella tjänster är mogna för AI-integration.

Investeringsmomentum : McKinsey rapporterar också att : McKinsey rapporterar också att 92 % av företagen planerar att öka sina AI-investeringar, så leverantörer och integratörer kommer att fortsätta att utveckla specialiserade verktyg och plattformar för agentkoordinering. Förvänta dig att fler företag går från pilotprojekt till produktion.

Integration och ekonomisk vinst : Konsolidering lönar sig. 384 % ROI och tiotusentals sparade timmar – vilket visar den ekonomiska fördelen med integrerade plattformar jämfört med dussintals fristående AI-appar. : Konsolidering lönar sig. Forresters TEI för ClickUp fann ett enormt värde när organisationer övergav verktygsspridningen till förmån för en konvergerad AI-arbetsplats – mätt somoch tiotusentals sparade timmar – vilket visar den ekonomiska fördelen med integrerade plattformar jämfört med dussintals fristående AI-appar.

Agentisk AI och orkestrering : Nästa våg inom AI-användning kommer att vara agentisk AI. PwC, Deloitte, EY och andra bygger ”agent-OS” eller agentramverk för att orkestrera flera agenter i företagsarbetsflöden. Detta förväntas påskynda komplex automatisering i flera steg inom konsult-, juridik-, revisions- och finanssektorerna.

Risk- och regleringsgranskning: Tillsynsmyndigheter och standardiseringsorgan håller på att komma ikapp. Nya granskningar visar att revisorer och stora företag använder AI i större utsträckning, men ofta : Tillsynsmyndigheter och standardiseringsorgan håller på att komma ikapp. Nya granskningar visar att revisorer och stora företag använder AI i större utsträckning, men ofta inte i tillräcklig utsträckning följer upp hur dessa verktyg påverkar revisionskvaliteten – därför kommer styrning, KPI:er och revisionsbarhet att bli obligatoriska, inte valfria. Företagen måste bevisa att AI förbättrar resultaten och inte medför okända risker.

I korthet:

AI kommer att gå från att vara en ”assistent” till en ”arbetsflödespartner”. Fler företag kommer att integrera LLM, extraktionsmotorer och agenter i hela arbetsflödet (forskning → utkast → granskning → leverans) med människor som fattar beslut.

Integration vinner över best-of-breed för många företag. Verktygsspridning skapar säkerhets-, kontextförlust- och kostnadsproblem; konvergerade arbetsytor (som ClickUps TEI-studie föreslår) kommer att vara attraktiva för företag som värdesätter granskbarhet och lägre total ägandekostnad.

Styrning och mätbara KPI:er kommer att vara skillnaden mellan framgångsrika och misslyckade program. Tillsynsmyndigheter och kunder kommer att kräva mätbara bevis på att AI förbättrar kvaliteten, inte bara produktiviteten.

Branschledande företag (PwC, Deloitte, McKinsey, KPMG) har redan offentliggjort att de går från experiment till skalbara plattformar och agentkoordinering – så företag som investerar nu i styrning, datahygien och konvergerade arbetsplattformar kommer sannolikt att bli vinnarna.

Ditt nästa steg: Att tillämpa AI inom professionella tjänster i praktiken

AI inom professionella tjänster handlar inte längre om ”vad händer om”. Det handlar om ”hur snart”.

De företag som ligger i framkant är de som behandlar AI som en partner i arbetsflödet, inte som en sidokick – de integrerar den i forskning, utkast, rapportering och kundleveranser. Om det görs på rätt sätt sparar det tusentals timmar, förbättrar kvaliteten och ger professionella tjänstemän mer tid att fokusera på det arbete som kunderna faktiskt värdesätter: omdöme, strategi och förtroende.

Men du behöver inte ett dussin separata appar för att ta detta steg. En konvergerad AI-arbetsplats som ClickUp ger dig allt på ett ställe – agenter för att automatisera rutinuppgifter, Brain för att omedelbart visa sammanhanget och AI-kort, anteckningsblock och kalendrar för att hålla teamet samordnat. Mindre verktygsspridning, mer sammanhang, snabbare implementering. Så får du AI att fungera för ditt företag idag – och skalas upp imorgon.

Vanliga frågor (FAQ)

AI påverkar kundservicen genom att göra den snabbare, mer konsekvent och mer transparent. Istället för att vänta i flera dagar på uppdateringar eller rapporter kan kunderna få information i nära realtid tack vare automatisering och dashboards. AI minskar också fel i rutinarbete och säkerställer smidigare överlämningar mellan team. Resultatet: mindre fram och tillbaka, mer proaktiv kommunikation och kundrelationer som bygger på responsivitet och förtroende.

AI kommer inte att ersätta konsulter, advokater och revisorer – det kommer att förstärka dem. AI kan utarbeta ett första utkast till ett förslag, skanna kontrakt eller flagga avvikelser i data, men det kan inte ersätta professionellt omdöme, strategi eller kundernas förtroende. Det mest värdefulla arbetet inom professionella tjänster – rådgivning, tolkning, övertalning – förblir unikt mänskligt. Företag som använder AI på ett klokt sätt ser det som en assistent som tar bort det tunga arbetet så att proffsen kan fokusera på mer värdefulla bidrag.

Professionella tjänsteföretag inför AI framgångsrikt genom att börja med riktade, effektiva användningsfall som rapportering eller forskning, integrera AI direkt i arbetsflöden och utbilda personalen i att utvärdera och förfina resultaten. De behöver också styrning kring dataintegritet och resultatets kvalitet. Framgången kommer från att skala upp långsamt – testa, mäta effekten och sedan expandera – snarare än att jaga varje nytt verktyg. Integrerade plattformar som ClickUp hjälper företag att undvika AI-spridning samtidigt som de levererar mätbara vinster i effektivitet och kvalitet.

Du balanserar AI med mänsklig expertis inom professionella tjänster genom att använda AI för snabbhet och skala, samtidigt som människor behåller ansvaret för bedömning, förtroende och sammanhang. AI hanterar utkast, sammanfattningar eller automatisering av repetitiva steg; människor förfinar, validerar och fattar beslut. De bästa företagen behandlar AI som en ”arbetsflödespartner” snarare än en ersättning – vilket frigör professionella att fokusera på strategiska insikter och kundrelationer samtidigt som resultatet förblir korrekt, etiskt och kontextuellt sund.