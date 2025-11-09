Topp 3 projektledningsprogramvara byggd kring OKR-arbetsflöden

Mer än 60 % av företagen kontrollerar sina OKR minst två gånger i månaden. Men är det verkligen tillräckligt? Att kontrollera målen varje dag skulle bara bromsa oss, men att lämna dem i flera veckor åt gången gör det lätt att komma ur kurs.

Det är därför en projektledningsprogramvara som bygger på OKR -arbetsflöden är så viktig. Den skapar en bro mellan de mål vi sätter upp och det dagliga arbete som fyller våra kalendrar.

I den här artikeln undersöker vi hur en kombination av OKR och projektledning kan hjälpa team att hålla fokus, mäta framsteg på ett tydligt sätt och uppnå meningsfulla resultat.

⭐ Utvald mall Mål kan glida iväg. Men inte om de spåras ordentligt. Det fina med ClickUps OKR-ramverksmall är dess enkelhet. Den skapar ett gemensamt språk mellan olika team, så oavsett om du lanserar en ny produkt, planerar en kampanj eller förbättrar kundupplevelsen, vet alla hur deras insatser passar in i helheten. Få en gratis mall Skapa tydliga mål med mätbara nyckelresultat som håller teamen ansvariga med ClickUp OKR Framework Template.

De tre bästa projektledningsprogrammen som bygger på OKR-arbetsflöden – en översikt

Här är en snabb jämförelse av de bästa projektledningsverktygen som är lätta att använda, för att hjälpa dig att välja det som passar bäst utifrån några viktiga funktioner, ytterligare funktioner, priser och användarbetyg.

Här är din reviderade tabell med den sista kolumnen borttagen och för- och nackdelar samlade i en:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Fördelar och nackdelar Priser* ClickUp AI-driven projektledning som kopplar samman mål och nyckelresultat med det dagliga arbetet. Mål som kopplas till uppgifter och automatiskt uppdaterar framsteg, anpassade instrumentpaneler för OKR-synlighet, ClickUp Brain för OKR-förslag och automatiserade sammanfattningar. Fördelar: Allt-i-ett-arbetsyta för dokument, uppgifter och mål. Kraftfulla mallar och flexibla vyer. Hjälpsam AI som minskar behovet av manuella uppdateringar. Nackdelar: För bästa resultat krävs noggrann konfiguration och namngivning, vissa avancerade alternativ tar tid att lära sig. Gratis planer; anpassningar för företag Weekdone Kvartalsvisa OKR med enkla veckovisa avstämningar och puls på teamets framsteg Visuell OKR-hierarki och anpassning inom företaget, team och individer, veckovisa planeringsrapporter och automatiska påminnelser, pulsundersökningar, 1:1-möten och feedbackverktyg för engagemang. Strategikarta för att visualisera strategiska mål, KPI-tavlor tillsammans med OKR med initiativ och incheckningar, 1:1-möten, utvärderingar, pulsmätningar och beröm för prestationer. Gratis; anpassad prissättning Perdoo Koppla OKR till KPI-hälsa och en levande strategikarta Strategikarta för att visualisera strategiska mål, KPI-tavlor tillsammans med OKR med initiativ och incheckningar, 1:1-möten, utvärderingar, pulsmätningar och beröm för prestationer. Fördelar: Tydlig koppling mellan strategi, KPI:er och OKR:er, bra struktur för samordning inom hela företaget, hjälpsamma påminnelser och rapporter Nackdelar: Inlärningskurva vid modellering av pelare, KPI:er och OKR:er, större organisationer kan behöva lägga tid på att justera roller och behörigheter Gratis; från 7,90 $/månad per användare

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad ska du leta efter i projektledningsprogramvara som bygger på OKR-arbetsflöden?

Många team har de bästa avsikter när de inför ett OKR-ramverk, men det visar sig ofta vara svårt att hålla fast vid det efter det första kvartalet. De flesta företag i olika branscher och storlekar har försökt att formalisera OKR, men har haft svårt att upprätthålla dem.

Det är därför det är viktigt att välja rätt projektledningsprogramvara. Rätt verktyg gör OKR praktiskt istället för ambitiöst genom att koppla dem direkt till projekt, uppgifter och dagliga framsteg. Se till att följande element finns på plats:

Möjliggör tydlig skapande och koppling av mål och nyckelresultat.

Stöd kaskadkoordinering mellan ledning, team och individer.

Erbjud spårning av framsteg i realtid med enkla instrumentpaneler och visuella framstegsfält.

Möjliggör samarbete genom delade utrymmen, uppdateringar och feedbackloopar.

Integrera smidigt med verktyg som Microsoft Teams och anpassa för unika arbetsflöden.

📖 Läs också: Gratis mallar för spårning av flera projekt

De 3 bästa projektledningsprogrammen som bygger på OKR-arbetsflöden

Vissa verktyg påstår sig hjälpa till med OKR, men deras effektivitet är begränsad. Detta gör att teamen fastnar mellan kalkylblad, chattverktyg och uppgiftstavlor, vilket leder till en oöverskådlig verktygssamling.

De tre programvarorna för projekt- och uppgiftshantering som vi ska titta på här förenar verkligen projektledning och OKR-arbetsflöden, så att målen förblir kopplade till det dagliga arbete som driver dem framåt.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning och samarbete)

Ladda upp ett strategidokument och få OKR som matchar dina affärsprioriteringar, föreslagna av ClickUp Brain

När det gäller att överbrygga klyftan mellan stora, inspirerande OKR och det dagliga arbete som faktiskt får dem gjorda, sticker ClickUp ut på ett diskret sätt.

Som världens första konvergerade AI-arbetsyta, som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden, eliminerar den alla former av arbetsutbredning för att ge 100 % kontext och en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

Medan andra verktyg kanske nöjer sig med att lista mål eller skapa instrumentpaneler, håller ClickUp dessa mål levande genom att koppla dem till det arbete du redan utför. För team som har kämpat för att få OKR att hålla längre än ett kvartal kan detta kännas som att man äntligen har hittat en rytm som fungerar.

Realtidsöversikt och ansvarsskyldighet med ClickUp Dashboards

När OKR har konfigurerats kan du skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för detaljerad intern och extern rapportering. Du kan skapa instrumentpaneler för enskilda mål eller OKR, eller en huvudinstrumentpanel för att spåra alla mål i hela företaget.

Ta till exempel en försäljningschef. Deras instrumentpanel kan visa kvartalsvisa försäljnings-OKR, pipeline-status och individuell prestationshantering. Allteftersom affärerna går framåt uppdateras instrumentpanelen automatiskt. Istället för att skjuta upp saker till kvartalets slut identifierar de omedelbart områden som behöver stöd.

Du kan också skapa kort för att hålla koll på OKR-trender. Här är några som kan vara till hjälp:

Textkort: Använd ett textkort för att notera OKR-trender, veckovisa uppdateringar och hinder.

Beräkningskort : Spåra antalet pågående mål, viktiga resultat och uppnådda mål. Spåra antalet pågående mål, viktiga resultat och uppnådda mål.

Portföljkort : Få en översiktlig bild av den övergripande OKR-utvecklingen. Få en översiktlig bild av den övergripande OKR-utvecklingen.

Cirkel-/stapeldiagramkort : Visualisera OKR-framsteg efter ansvarig, avdelning eller andra kategorier. Visualisera OKR-framsteg efter ansvarig, avdelning eller andra kategorier.

Uppgiftslista : Få snabb åtkomst till filtrerade vyer av dina OKR-uppgifter och listor. Få snabb åtkomst till filtrerade vyer av dina OKR-uppgifter och listor.

Dessutom kan du enkelt exportera kortdata (PDF, CSV, etc.) för att dela OKR-uppdateringar med intressenter utanför ClickUp.

🎥 Är du projektledare och vill skapa anpassade instrumentpaneler för första gången? Ta en titt här:

📖 Läs också: De bästa böckerna om målsättning för att uppnå mål

Upplev AI-drivna OKR och rapportering med ClickUp Brain.

Skapa en veckosammanfattning av framsteg, risker och höjdpunkter för ditt team med ClickUp Brain

Det som gör ClickUp annorlunda är hur det använder AI genom ClickUp Brain för att göra OKR enklare att utforma och hantera.

Föreslå OKR genom att skanna dina befintliga strategidokument eller mötesanteckningar och plocka ut teman som passar dina prioriteringar.

Skapa egna framstegsrapporter som visar vad som går enligt plan och vad som behöver uppmärksammas.

Rekommendera nästa steg och påminn teamet om försenade uppgifter som är kopplade till viktiga resultat.

Projektledningsteam som använder ClickUp Brain sparar ofta cirka 1,1 dagar per vecka och slutför arbetet tre gånger snabbare. Det är tid som du kan använda för att komma närmare dina mål istället för att sitta i ändlösa uppdateringsmöten.

Hämta all information du behöver direkt och få AI-drivna insikter baserade på data i ditt ekosystem med ClickUp Brain

📌 Exempel: Tänk dig ett produktteam som laddar upp sin årliga roadmap. ClickUp Brain kan föreslå OKR:er som ”Minska kundbortfallet med 10 %” eller ”Släpp mobilapp v2 senast Q3”, med föreslagna KR:er och länkade uppgifter. Under kvartalet skapar Brain korta veckosammanfattningar för teamet, som visar exakt var de ligger i fas och var de behöver lägga extra fokus.

Bonus: Hur organiserar man ett OKR-arbetsflöde i ClickUp? ClickUps strukturerade hierarki gör det enkelt att anpassa dina mål, spåra framsteg och hålla alla ansvariga. Skapa ett utrymme för alla dina mål och OKR:er, vilket ger en samlad plats för ansvarsskyldighet och transparens.

Vi rekommenderar att du skapar mappar för företagsövergripande, avdelningsspecifika, kvartalsvisa eller regionsbaserade mål och OKR. Beroende på din verksamhet kan en kombination vara den idealiska lösningen.

De listor du skapar beror på hur dina mappar är organiserade. Till exempel kan en mapp med regionbaserade mål och OKR innehålla en lista för varje region. Skapa sedan en uppgift för varje mål eller OKR. Detta förenklar uppföljningen och centraliserar alla diskussioner om projektet, vilket minimerar förseningar och bristande sammanhang.

För snabb åtkomst kan du skapa en dokumentvy i ditt OKR-utrymme, dina mappar eller listor, beroende på hur du har organiserat din hierarki . I detta dokument kan du hålla koll på strategiska mötesdagordningar och omvandla anteckningar till genomförbara uppgifter.

Samarbete och anpassning för olika team inom ClickUp

ClickUp är utformat för att vara flexibelt. Du kan lämna kommentarer på mål, dela uppdateringar i realtid och koppla det till verktyg som Microsoft Teams eller Slack. Dessutom erbjuder ClickUp sin ClickUp Chat som är inbäddad i dina projektledningsarbetsflöden.

Kommunicera asynkront med dina kollegor och ditt team direkt där du arbetar med ClickUp Chat.

Så här påverkar denna flexibilitet olika branscher:

Startups: Grundare kan samordna produkt-, försäljnings- och marknadsföringsmål på ett och samma ställe samtidigt som de visar investerare verkliga framsteg.

Byråer: Kundernas mål kopplas direkt till leveranser, och lägesrapporter kan delas automatiskt.

Företag: OKR-mål för hela företaget fördelas nedåt till avdelningar och individer, så att alla är samordnade.

💡 Proffstips: Prova att koppla ihop ClickUp med verktyg som Google Workspace eller Zapier. Koppla till exempel webbinarieregistreringar från Google Forms direkt till ClickUp-uppgifter som är kopplade till ett viktigt resultat. Dashboarden uppdateras omedelbart utan att någon behöver mata in siffror manuellt.

Gör OKR-planeringen enkel med ClickUp-mallar

Få en gratis mall Gör det arbete du redan utför tydligare med hjälp av ClickUps OKR-ramverksmall.

Att sätta upp mål är en sak. Att se till att alla håller sig fokuserade på dem trots det kaos som det dagliga arbetet innebär är en annan. Det är där OKR Framework Template från ClickUp visar sitt värde. Den ger teamen ett gemensamt utrymme för att definiera mål och se framsteg på ett sätt som känns motiverande istället för komplicerat.

Det verkliga värdet ligger i hur det skapar struktur i något som ofta känns otydligt. Oavsett om du driver ett snabbrörligt startup-företag eller ett stort team inom ett företag, håller denna mall alla medvetna om hur deras arbete passar in i helheten.

ClickUps bästa funktioner

Låt teamen skapa tydliga mål och mätbara nyckelresultat som är kopplade till det verkliga arbetet.

Få realtidsuppföljning av framsteg med visuella instrumentpaneler och anpassade vyer.

Möjliggör samarbete mellan avdelningar genom gemensamma mål och uppdateringar.

Anpassa med fält, statusar och mallar som kan anpassas till olika arbetsflöden.

Fungerar även som en app för måluppföljning som integreras sömlöst med verktyg som Microsoft Teams, Google Workspace och Slack.

Begränsningar för ClickUp

Det kan kännas överväldigande i början på grund av de många funktionerna.

Kräver konsekvent installation och uppdateringar för att få ut mesta möjliga värde.

Avancerade anpassningar kan kräva extra tid för nya användare att lära sig.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Varför är det så bra för att hantera flera prioriteringar?

Du kan förankra arbetet i några få OKR:er och sedan se framstegen i realtid. Dashboards och Brain-sammanfattningar gör det enkelt att ombalansera när prioriteringarna förändras utan att tappa de strategiska målen ur sikte.

Vad säger användarna om ClickUp?

Denna G2-recension betonade:

ClickUp samlar uppgiftshantering, dokumentation och samarbete på ett och samma ställe. Som utvecklare gillar jag verkligen hur anpassningsbart det är – jag kan enkelt ställa in sprints, spåra buggar och hantera backloggar. Integrationen med GitHub, Slack och andra utvecklingsverktyg hjälper till att hålla allt sammankopplat.

ClickUp samlar uppgiftshantering, dokumentation och samarbete på ett och samma ställe. Som utvecklare gillar jag verkligen hur anpassningsbart det är – jag kan enkelt ställa in sprints, spåra buggar och hantera backloggar. Integrationen med GitHub, Slack och andra utvecklingsverktyg hjälper till att hålla allt sammankopplat.

👀 Rolig fakta: OKR föddes på Intel på 1970-talet under Andy Grove, som utvecklade Peter Druckers ”Management by Objectives” till det som blev Objectives and Key Results.

via Weekdone

Har du någonsin satt upp ambitiösa OKR:er för att några veckor senare inse att ingen egentligen bryr sig om dem längre? Det beror på att de begravs i kalkylblad och uppdateringar endast sker under stressiga kvartalsöversyner.

Det är just denna koppling som Weekdone försöker åtgärda. Genom att koppla OKR till veckovisa avstämningar och uppdateringar om framsteg håller det målen synliga och meningsfulla mitt i det dagliga arbetet.

Plattformen uppmuntrar teamen att regelbundet reflektera, dela med sig av framgångar eller hinder och justera inriktningen när saker och ting avviker från planen. Den är lättanvänd, konsekvent och utformad för att hålla strategin i fokus.

Weekdones bästa funktioner

Tillhandahåll ett visuellt OKR-hierarkiträd som visar hur företagets, teamets och individens mål hänger ihop.

Koppla veckoplaner och uppdateringar direkt till kvartalsmål för en jämn utveckling.

Automatisera veckovisa statusrapporter med inbyggda mallar och påminnelser om framsteg.

Erbjud verktyg för medarbetarengagemang som pulsundersökningar, 1:1-samtal och feedbackerkännande.

Stöd för integrationer med Slack, Microsoft Teams, Google Sheets och Jira för smidiga arbetsflöden.

Begränsningar i Weekdone

Gratisversionen stöder endast upp till 3 användare, vilket gör den begränsad för större team som just har startat.

Installation och onboarding kan kännas komplicerat utan support, särskilt för nya OKR-användare.

Vissa integrationer, som Microsoft Teams, kräver frekventa omloggningar för att förbli synkroniserade.

Priser för Weekdone

Gratis för upp till 3 användare

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Weekdone

G2 : 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Varför är det så bra för att hantera flera prioriteringar?

Den veckovisa rytmen hjälper dig att välja vad du ska göra nu samtidigt som du håller dig trogen kvartalsmålen. Enkla avstämningar minskar statusbruset och håller flera prioriteringar inriktade på samma resultat.

Vad användarna säger om Weekdone

Denna G2-recension stödjer:

Weekdone baseras på OKR:s bästa praxis och anpassar därför våra mål till företagets mål. Under målsättningen uppmuntras användarna att skapa en målsättning för att effektivisera insatserna.

Weekdone baseras på OKR:s bästa praxis och anpassar därför våra mål till företagets mål. Under målsättningen uppmuntras användarna att skapa en målsättning för att effektivisera insatserna.

👀 Rolig fakta: På Google betygsätts OKR på en skala från 0,0 till 1,0, och det optimala betyget ligger på omkring 0,6 till 0,7, så teamen sträcker sig utan att hålla tillbaka.

3. Perdoo (Bäst för att koppla samman OKR med KPI och en levande strategikarta)

via Perdoo

98 % av de företag som använder OKR säger att deras mål och resultat blir tydligare. Om du vill ha tydlighet gör Perdoo det löftet till vardagsmat.

Perdoo hjälper dig genom att samla strategi, OKR och KPI på ett och samma ställe. Du får en tydlig strategikarta, enkla avstämningar och ett lugnt tempo som håller alla på samma linje.

Det överbryggar klyftan mellan högnivåvisioner och det dagliga arbetet, så att teamen alltid kan se hur deras arbete bidrar till större mål.

Perdoos bästa funktioner

Visuell strategikarta och KPI-tavlor som kopplar samman strategiska mål, OKR och mätbara KPI i en vy.

Spåra OKR och KPI parallellt och koppla sedan samman initiativ så att projektets framsteg bidrar till företagets mål.

Veckoperiodiska avstämningar, 1:1-samtal, feedback och beröm för att upprätthålla momentum och teamets engagemang.

Rapporter och påminnelser som lyfter fram viktiga resultat som har stannat upp och hjälper teamen att göra justeringar i rätt tid.

Integrationer för Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Zapier, plus API för anpassade dataflöden.

Perdoos begränsningar

Nya användare kan behöva lära sig hur man strukturerar strategiska pelare, OKR och KPI:er.

Vissa arbetsflöden kan kännas rigida när man uppdaterar mål eller utökar komplexa initiativ.

Stora organisationer kan behöva extra omsorg när de ställer in roller och behörigheter för första gången.

Priser för Perdoo

Gratis

Premium : 7,90 $/månad per användare

Supreme: 9,68 $/månad per användare

Varför är det så bra för att hantera flera prioriteringar?

Att se KPI:er bredvid OKR:er gör det lättare att göra avvägningar när prioriteringar konkurrerar med varandra. Strategikartan gör att alla team är medvetna om hur dagens uppgifter hänger ihop med långsiktiga mål.

Perdoo-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (490+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Vad användarna säger om Perdoo

Denna G2-recension fångade:

Perdoo erbjuder en tydlig och strukturerad plattform för att fastställa, följa upp och anpassa mål och nyckelresultat mellan olika team. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att visualisera framsteg, uppmuntra ansvarstagande och hålla alla fokuserade på gemensamma mål.

Perdoo erbjuder en tydlig och strukturerad plattform för att fastställa, följa upp och anpassa mål och nyckelresultat mellan olika team. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att visualisera framsteg, uppmuntra ansvarstagande och hålla alla fokuserade på gemensamma mål.

📮 ClickUp Insight: 53 % av cheferna betraktar ett projekt som framgångsrikt genom att hänvisa till tidigare exempel. Det kan ge upphov till idéer, men det är riskabelt för samordning och innovation. Det som fungerade förra gången kanske inte passar nya mål, ett annat team eller en föränderlig marknad. Utan en tydlig definition blir det gissningar, framgången blir subjektiv och resultaten varierar. Med ClickUp Goals definierar ni tillsammans vad som är bra. Dela upp målen i deluppgifter och checklistor, sätt upp milstolpar och följ framstegen på ett överskådligt sätt så att alla strävar mot samma mål, inte minnet av en tidigare framgång.

📖 Läs också: Hur man använder AI för målsättning och produktivitet

Här är tre snabba tips om du vill ha fler alternativ för OKR-spårningsprogramvara.

1. monday. com

Om du vill ha projektledningsprogramvara som bygger på OKR-arbetsflöden och som kan skalas från några få tavlor till en komplett arbetshub, erbjuder monday.com flexibla instrumentpaneler, enkla automatiseringar och AI-hjälpmedel så att dina mål och nyckelresultat förblir kopplade till den dagliga projektledningen.

2. Hive

Om ditt mål är en lugn och tydlig AI-driven projektgenomförande gör Hive det enkelt att omvandla OKR till uppgifter, vidarebefordra arbete för granskning och spåra projektets framsteg på ett och samma ställe så att teamen kan hålla sig samordnade utan extra störningar.

3. Wrike

Föreställ dig en produktlansering där marknadsföring, produkt och försäljning delar en tidsplan. Intagsförfrågningar hamnar som strukturerade uppgifter, korrektur går igenom tydliga godkännanden och arbetsbelastningsvyer visar vem som har kapacitet.

Med anpassade fält för mål och nyckelresultat låter Wrike dig koppla relaterade uppgifter till strategiska mål och se framsteg i realtid över flera team.

🧠 Visste du att: Microsoft gick in på OKR-marknaden genom att förvärva Ally.io 2021 och senare lanserade Viva Goals, som integrerar OKR i Microsoft Teams för daglig användning.

Hur man hanterar flera prioriteringar effektivt (tips + bästa praxis)

När allt känns brådskande är det bra att återgå till det som är viktigt. Så här kan du hantera flera projekt och åtgärdspunkter med hjälp av ett bra projektledningsverktyg.

✅ Börja veckan med att fastställa ett mål och välj sedan tre små uppgifter som bidrar till att uppnå dess viktigaste resultat.

✅ När nya arbetsuppgifter dyker upp, sortera dem efter viktighet och brådskandehet, planera in det som kan vänta, delegera det som andra kan ta hand om och avböj vänligt resten så att du kan behålla fokus på dina strategiska mål.

✅ Sätt en liten gräns för aktivt arbete per person, avsluta innan du påbörjar något nytt och upptäck hinder tidigt; färre öppna spår skapar lugnare och snabbare projektframsteg.

✅ Gör framstegen synliga med en gemensam vy och enkla visuella framstegsindikatorer. Framsteg i realtid underlättar samordningen i teamet och gör att samtalen kan handla om fakta, inte känslor.

✅ Skydda din fokuseringstid genom att blockera tysta timmar och samla meddelanden; använd korta avstämningar istället för långa statusmöten så att uppmärksamheten förblir på målen och nyckelresultaten.

✅ Två gånger i veckan, prestationsgranskning och återställning: uppdatera OKR-framsteg, justera prioriteringar, håll en lista över saker som inte behöver göras för bra idéer som kan vänta, och fira små vinster för att behålla momentum.

👀 Visste du att? Under en treårsperiod uppnådde organisationer som använde ClickUp en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 %, enligt Forrester Research. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjorts eller förbättrats av ClickUp.

Uppnå dina OKR när du använder ClickUp

Om det finns en viktig lärdom att dra av denna guide är det att mål bara är betydelsefulla när de överensstämmer med arbetet. Vi har undersökt de viktigaste faktorerna att beakta i den bästa OKR-programvaran och identifierat var olika projektledningsverktyg utmärker sig.

Weekdone håller OKR i den veckovisa konversationen. Perdoo kopplar OKR till KPI-hälsa och en tydlig strategikarta. ClickUp gör något lite annorlunda.

Denna prestationshanteringsplattform överbryggar klyftan mellan planering och genomförande. Mål visas bredvid uppgifter, instrumentpaneler visar framsteg i realtid och ClickUp Brain kan föreslå OKR från dina strategidokument och utkast till uppdateringar så att du kan ägna mer tid åt att driva arbetet framåt och mindre tid åt att jaga status.

För grundare och chefer känns ClickUp som den mest kompletta vägen från mål till färdigställande. ✨

När det gäller strategigenomförande och strategisk planering stöder de bästa OKR-programvaruverktygen OKR-spårning, målsättning och OKR-processen genom moderna OKR-plattformar som driver projektgenomförandet och upprätthåller fokus.

De säkerställer målanpassning, kopplar samman individuella mål och teammål, levererar automatiska uppdateringar om framsteg och hjälper till att utvärdera prestationer för affärsframgång. Med starka OKR-funktioner, måluppföljning och färdiga OKR-mallar kan agila team effektivisera målsättningsprocessen samtidigt som de håller sig anpassade för tillväxt.

Registrera dig på ClickUp direkt om du är redo att prova!