De 10 bästa böckerna om målsättning för att uppnå dina mål 2025

Undrar du hur många människor som glatt kan bocka av sina mål som "klarade"? Vad är deras hemlighet?

Det är välkänt att tydliga mål håller dig på rätt spår, hjälper dig att undvika frustration och att utnyttja möjligheterna på bästa sätt. Orealistiska mål kan däremot överväldiga dig och orsaka utbrändhet.

En studie från University of Texas visade att entreprenörer som ständigt utmanar sig själva att uppnå mål lyckas och blomstrar. Hemligheten? Att dela upp stora mål i mindre, genomförbara uppgifter.

Det är kraften i att sätta upp mål. Men hur sätter man upp uppnåeliga mål?

Vi har letat igenom hyllorna för att hitta de 10 bästa böckerna om målsättning. De är fyllda med inspirerande framgångshistorier och praktiska tips som hjälper dig att sätta bättre mål och uppnå de som väntar.

Låt oss göra detta år till ditt bästa hittills.

De 10 bästa böckerna om målsättning som hjälper dig att nå dina mål

1. De sju goda vanorna av Stephen Covey

Om boken

Författare: Stephen Covey

Utgivningsår: 2020

Beräknad lästid: 12 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 447

Betyg 4,8/5 (Amazon) 4,6/5 (Goodreads)

Har du någonsin önskat dig en guide som kan hjälpa dig att omforma din inställning till livet och nå personlig och professionell framgång? Den här boken ger dig just det.

The 7 Habits of Highly Effective People är en tidlös och inflytelserik klassiker. Boken är skriven av Stephen R. Covey och presenterar sju grundläggande vanor för att utveckla ett principfast och proaktivt sinne.

Denna bok är mer än en samling självhjälpstips; den är en holistisk guide till problemlösning och personlig utveckling. Coveys metod guidar läsarna till att vara proaktiva, tydligt visualisera sina mål och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt.

Oavsett om du är expert eller på väg mot självupptäckt, ger denna bok en plan för hur du effektivt kan uppnå dina mål.

”De flesta människor lyssnar inte med avsikten att förstå, utan med avsikten att svara.”

Viktiga punkter:

Ladda batterierna regelbundet – en hållbar livsstil är nyckeln till långsiktig effektivitet.

Ta kontroll över ditt liv genom att vara proaktiv och ta ansvar för dina handlingar.

Föreställ dig den framtid du vill ha, anpassa dina handlingar efter den visionen och undvik distraktioner genom att prioritera det som verkligen är viktigt.

Vad läsarna säger:

”Den här boken är en fantastisk guide till hur du hittar balansen mellan arbete och privatliv. Den hjälper dig att förstå hur du relaterar till andra och till dig själv. En utmärkt bok för alla som är redo att anpassa sig och växa med sin situation, omständigheter och svårigheter i livet.”

2. Your Best Year Ever av Michael Hyatt

Om boken

Författare: Michael Hyatt

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 7 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 271

Betyg: 3,8/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

Att stöta på Your Best Year Ever kändes som en uppenbarelse. Micheal Hyatts praktiska guide är en game changer för alla som är trötta på att se sina stora mål hamna i skymundan i vardagens kaos.

Hyatt, en erfaren författare och ledarskapsexpert, förenklar din väg till framgång med en femstegsplan som betonar tydlighet, motivation och praktiska taktiker.

Hyatt förmåga att bryta ner komplexa strategier i praktiska steg är tydlig genom hela boken, där han delar med sig av ett kraftfullt system som stöds av forskning och fallstudier utformade för att hjälpa dig.

Övervinna motgångar

Identifiera vad som hindrar dig

Uppnå dina mål utan att ge efter för lusten att ge upp

Om du letar efter en strukturerad metod för att sätta upp personliga och professionella mål är den här boken något för dig – det är dags för ditt bästa år någonsin.

”En av de största anledningarna till att vi inte lyckas med våra mål är att vi tvivlar på att vi kan. Vi tror att de är ouppnåeliga.”

Viktiga punkter:

Arbeta med de 10 viktigaste livsområdena samtidigt för en välbalanserad resa mot framgång, samtidigt som du litar på goda allierade i livet.

Hantera mentala hinder strategiskt och utvecklas genom att lära dig av tidigare misstag och misslyckanden.

Sätt upp värdefulla mål som utmanar och motiverar, och anamma en lite-och-ofta-strategi för att uppnå mer.

Vad läsarna säger:

”Oavsett hur du väljer att följa dina framsteg kommer den här boken att hjälpa dig. Den bör användas i skolor för att lära barn att reflektera, anpassa sig, sätta upp mål och nå framgång i livet. Läs den inte bara, gör det.”

3. Hard Goals av Mark Murphy

Om boken

Författare: Mark Murphy

Utgivningsår: 2010

Beräknad lästid: 5 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 192

Betyg 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Denna bok vänder upp och ner på målsättningen och uppmanar dig att överge normen och satsa på uppriktiga och utmanande mål för att uppnå extraordinära prestationer.

Mark Murphy, ledarskapsexpert och hjärnan bakom Leadership IQ, presenterar en praktisk guide till att skapa mål som väcker känslor, motiverar din hjärna och får dig att lämna din komfortzon.

Skaffa denna GPS för målsättning och ge dig ut på en resa för att bryta dig fri från det vanliga.

”I nästan alla fall där storhet uppnås är det målet som driver motivation och disciplin – inte tvärtom.”

Viktiga punkter:

Förstå vetenskapen bakom att nå den nivå du önskar för ditt företag, din karriär och ditt liv.

Övertyga dig själv om att det är nödvändigt att uppnå dina mål, inte bara en möjlighet.

Visualisera tekniker i ditt sinne för att börja uppnå mål med ett tillväxtorienterat tankesätt.

Vad läsarna säger:

”Boken är perfekt för dig som inte riktigt vet hur du ska sätta upp mål. Om du har personliga eller professionella problem med att uppnå det du vill, är den här boken guld värd. Det här är en utbildning som alla som vill lyckas med något inte bör vara utan.”

4. The Desire Map av Danielle LaPorte

Om boken

Författare: Danielle LaPorte

Utgivningsår: 2014

Beräknad lästid: 8 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 288

Betyg 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Har du någonsin känt att du ständigt jagar mål och bockar av din bucket list, bara för att i slutändan känna dig otillfredsställd? Danielle LaPortes The Desire Map är din biljett till en hjärtcentrerad, meningsfull metod för målsättning.

I denna bok erbjuder LaPorte ett verktyg för livsplanering som kommer att förändra din inställning till mål. Hon är oerhört passionerad och sprider varm humor, med fokus på att identifiera dina önskade känslor baserat på olika aspekter av livet som försörjning, kropp, kreativitet, relationer och spiritualitet.

I slutändan kommer du att lära dig att det inte bara handlar om att planera dina dagar, veckor eller månader, utan om att må fantastiskt och få otroliga saker att hända i alla delar av ditt liv.

”Du kan inte alltid välja vad som händer dig, men du kan alltid välja hur du känner inför det.”

Tänd gnistan i ditt liv med önskningar, drivkraften bakom dina handlingar.

Lita på dina känslor som vägledning genom livets komplexa beslut och övervinna dina svagheter genom självacceptans.

Omfamna oväntade situationer i livet och undvik att sträva efter mål som skapar ångest.

Vad läsarna säger:

”Den här boken var en viktig del av min läkningsprocess. Jag älskar den klarhet jag fick genom att definiera hur jag ville känna mig i alla delar av mitt liv.”

5. The One Thing av Gary Keller

Om boken

Författare: Gary Keller

Utgivningsår: 2013

Beräknad lästid: 8 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 256

Betyg 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Tänk dig att ha en bok som förenklar framgång till en gyllene regel: fokusera på den enda sak som gör allt annat lättare istället för att bara arbeta hårt.

Det är precis vad Gary Keller gör i The ONE Thing. Keller, en stor aktör inom fastighetsbranschen, avslöjar sina hemligheter om hur man kan skära igenom bruset och uppnå mer genom att göra mindre.

Denna bok belyser vikten av att prioritera och fokusera på det som verkligen betyder något. Glöm multitasking – författaren hävdar att det är en myt. Istället ger han strategier för att identifiera och erövra din enda sak.

Om du är trött på otydliga mål och vill ha mer produktivitet, inkomst, makt och tillfredsställelse för att leva ditt bästa liv, är den här boken om målsättning något för dig.

”Det är inte så att vi har för lite tid för att göra allt vi behöver göra, utan att vi känner att vi måste göra för många saker på den tid vi har.”

Viktiga punkter:

Prioritera de saker du bör göra framför de saker du kan göra och skapa en prioriteringsordning för att säkerställa att du använder din tid och dina resurser effektivt.

Förstå värdet av individuell utveckling genom att långsamt och stadigt bygga upp goda vanor. Börja dela upp större mål i hanterbara uppgifter för att få fart på utvecklingen.

Ta ansvar för dina beslut – personligt ansvar bidrar till tillväxt.

Vad läsarna säger:

”Jag har just läst klart den här boken och måste säga att jag aldrig har läst något liknande. Det jag har lärt mig har förändrat min syn på saker och ting och jag planerar att tillämpa det varje dag för att arbeta mot min vision av mitt framtida liv.”

6. Succeed av Heidi Grant Halvorson

Om boken

Författare: Heidi Grant Halvorson

Utgivningsår: 2011

Beräknad lästid: 9 timmar

Rekommenderad nivå: Mellan till avancerad

Antal sidor: 304

Betyg 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

I denna bok dyker socialpsykologen Dr Heidi Grant ner i vetenskapen bakom måluppfyllelse. Hon slår hål på myter och erbjuder strategier för att hålla motivationen uppe.

Boken lär dig att sätta upp mål som du kan sträva efter även i motgångar. Den ger dig också hanterbara steg för att bygga upp viljestyrka och stärka den som en muskel. Tipsen i denna vetenskapliga bok om målsättning gäller inte bara personliga mål, utan är också ovärderliga för föräldrar, lärare, tränare och arbetsgivare.

”Människor som strävar efter tillväxt presterar ofta bäst eftersom de är mycket mer motståndskraftiga inför utmaningar.”

Viktiga punkter:

Se självkontroll som en muskel som blir starkare med konsekvent träning och ägna dig åt dagliga disciplinerade aktiviteter för att styra dina handlingar mot dina mål.

Sätt upp specifika mål som är utmanande men ändå uppnåeliga för långsiktig tillfredsställelse och framgångsrika måluppfyllelser.

Flytta fokus från dagdrömmar till konkreta åtgärder, simulera mentalt framgång för bättre förberedelser och tro på dina förmågor för att uppnå verklig självförtroende.

Vad läsarna säger:

”Jag uppskattar verkligen bokens upplägg, som börjar med att hjälpa dig att förstå dig själv och ditt sätt att tänka, för att sedan gå vidare till strategier för målsättning när du har fått en uppfattning om vad som fungerar/inte fungerar för dig. Böcker som dessa återupprättar självhjälpsböckernas rykte.”

7. Mål! Av Brian Tracy

Om boken

Författare: Brian Tracy

Utgivningsår: 2020

Beräknad lästid: 7 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 288

Betyg 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Goals! är din guide till att förvandla ambitioner till prestationer.

Det här är inte en vanlig bok om målsättning – den här inspirerande boken är ett ramverk med en praktisk guide från en erfaren motivationsföreläsare och expert på självutveckling. Tracys praktiska tillvägagångssätt ger strategier för genombrott och utforskar psykologin bakom att uppnå dina mål.

Denna bok erbjuder praktiska övningar. Den täcker allt från tidsplanering till att övervinna motgångar på ett engagerande sätt och skapar en strukturerad och praktisk metod för att förverkliga dina drömmar genom att uppnå dina mål.

”De största fienderna till framgång och lycka är negativa känslor, av alla slag.”

Viktiga punkter:

Använd din mentala kraft för att förändra ditt liv och eliminera negativitet för att förändra din resa mot målsättning.

Sätt upp specifika, utmanande mål med deadlines och anpassa dina handlingar efter dina ambitioner.

Acceptera misslyckanden, förbered dig väl i förväg och ta kontroll över ditt liv.

Vad läsarna säger:

”Idéerna i boken är tydligt framställda och mycket lätta att förstå. Den korta självstudien i slutet av kapitlet hjälper verkligen till att sätta upp mål, bli klar över sina styrkor och områden som kan förbättras.”

8. Think and Grow Rich av Napoleon Hill

Om boken

Författare: Napoleon Hill

Utgivningsår: 1937

Beräknad lästid: 9 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 320

Betyg 4,8/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

1937 gav Napoleon Hill ut en utmärkt bok som fortfarande påverkar motivationsscenen. Det här är inte en typisk bli-rik-snabbt-guide. Det är en guide till framgång som är lika relevant idag som under depressionen.

Hill ger en steg-för-steg-guide till ekonomisk framgång med tydliga mål, en gnutta positivitet och mycket handling. Och vet du vad? Han har inte hittat på det här själv. Han har samlat värdefulla insikter från över 500 miljonärer, däribland storheter som Thomas Edison och Henry Ford.

Författaren betonar att det krävs mer än önskningar för att nå framgång. Det krävs en brinnande önskan att förverkliga sina drömmar. Du måste granska din inställning till mål.

Denna insiktsfulla läsning kommer att hjälpa dig att omvandla dina mål till framgångssagor med hjälp av praktiska steg och hjälpa dig att inse att sann rikedom kommer från varaktiga vänskap, familjeband och inre frid.

”När nederlaget kommer, acceptera det som ett tecken på att dina planer inte är hållbara, bygg om planerna och sätt segel igen mot ditt eftertraktade mål.”

Viktiga punkter:

Börja omge dig med smarta människor för att uppnå stora saker och bygg upp önskningar som är tillräckligt starka för att övervinna hinder.

Använd positiva affirmationer, erkänn kraften i det undermedvetna och behåll en aldrig ge upp-attityd för att vara uthållig.

Stärk din tro på dig själv och din fulla potential för framgång genom att konsekvent bekräfta din övertygelse.

Vad läsarna säger:

”Det här är en bok som alla borde ha. Den är den perfekta presenten för alla i alla åldrar. Koncepten är ovärderliga och man behöver läsa den om och om igen för att de ska fastna i undermedvetandet.”

9. Big Potential av Shawn Achor

Om boken

Författare: Shawn Achor

Utgivningsår: 2018

Beräknad lästid: 7 timmar

Rekommenderad nivå: Medel

Antal sidor: 240

Betyg 4,7/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Denna bok efterlyser ett paradigmskifte i vår inställning till framgång.

I en värld som är fixerad vid individuella prestationer hävdar Achor att strävan efter framgång i isolering begränsar din potential, vilket leder till ökad stress och isolering.

Med hjälp av fakta från neurovetenskap, psykologi och Big Data avslöjar Achor att din potential inte är begränsad till dina prestationer, utan påverkas av hur du bidrar till framgången för dem omkring dig.

Så om du vill utnyttja kraften i kollektiv framgång för att uppnå större personlig framgång och lycka är den här boken något för dig.

”Genom att förneka berömmet släckar vi det. Genom att rikta berömmet mot andra förstärker vi det.”

Viktiga punkter:

Öka dina chanser att lyckas genom att samarbeta med andra – det är ingen tävling, utan samarbete!

Nå högre genom att omge dig med positiva och mångsidiga influenser, gör dem till din tillväxtgrupp och anamma ett tillväxtorienterat tankesätt.

Led förändringen! Inse din makt och glöm inte att dela med dig av den för att skapa en positiv påverkan.

Vad läsarna säger:

”Jag älskar den här boken! Många ledningsmetoder idag verkar fokusera på din värde för företaget som individ. I den här boken argumenterar Shawn för att alla arbetar i team och att vi bör försöka bygga världsklassiga team, inte hitta världsklassiga anställda . ”

10. The Art Of Setting Smart Goals av Anisa Marku

Om boken

Författare: Anisa Marku

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 1 timme

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 51

Betyg 3,9/5 (Amazon) 3,4/5 (Goodreads)

I en värld där alla strävar efter personlig utveckling ger Anisa Markus bok The Art Of Setting Smart Goals dig en tydlig vision och är som att ha en coach som behärskar konsten att sätta mål.

Med ett jordnära och praktiskt tillvägagångssätt hjälper Marku dig att nå framgång och tillfredsställelse genom att förklara målsättningsprocessen. Boken guidar dig steg för steg:

Ställ dig själv viktiga frågor

Skriv ner det

Visualisera helheten

Hitta din inre motivation – ditt VARFÖR

Marku introducerar ett enkelt men kraftfullt SMART-ramverk – Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Timely (specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbestämt) – som gör det möjligt att sätta upp smarta mål på ett uppnåeligt och roligt sätt.

”Varje minut av varje dag måste planeras, annars går det snabbt överstyr.” – Anisa Marku

Viktiga punkter:

Lär dig mer om SMART-mål och hur du skapar ett för långsiktig framgång.

Belöna dig själv när du uppnår ett mål och gör denna process till en vana.

Dela upp dina mål i uppgifter och tid, och håll dig själv ansvarig för resultatet.

Vad läsarna säger:

”Boken ger detaljerade beskrivningar av hur du kan arbeta för framtida tillväxt. Den ger dig idéer för att förbättra din självkänsla och öka din kunskap om ditt privatliv. En så kort bok, men mycket insiktsfull.”

Sätta upp mål med ClickUp

Det är fantastiskt att ge sig ut på en resa mot självförbättring med böcker som hjälper dig att sätta upp mål. Men låt oss vara ärliga, det kan vara svårt att omsätta dessa insikter i praktiken.

Med rätt programvara för målsättning kan du dock spåra projekt och prioritera uppgifter effektivt, vilket förbättrar produktiviteten och måluppfyllelsen.

Använd ClickUps SMART Goals Template för att strukturera och effektivisera dina målstrategier till ett hanterbart system.

ClickUp är en programvara som förenklar att sätta upp och följa upp mål för personlig och professionell utveckling. Det är en allt-i-ett-programvara för projektledning som förvandlar målsättning från en ren ambition till en strukturerad och uppnåelig verklighet.

Målhanteringsfunktioner i ClickUp

ClickUp Goals är ett högt rankat verktyg för målhantering som erbjuder funktioner som automatisk spårning, framstegsrapporter, aviseringar och OKR-verktyg som hjälper dig att omvandla insikter från böckerna till uppnåeliga och realistiska mål.

Det gör det möjligt för dig att enkelt dela upp övergripande mål i hanterbara delmål, vilket säkerställer fokus och motivation även när du står inför utmaningar.

Skapa utmärkande mål: Hantera och uppnå dina mål, inklusive OKR, sprints och veckovisa resultatkort med ClickUp Goals. Det gör det enkelt att sätta deadlines för Hantera och uppnå dina mål, inklusive OKR, sprints och veckovisa resultatkort med ClickUp Goals. Det gör det enkelt att sätta deadlines för teamets mål och säkerställa att de är i linje med målsättningarna. Samarbeta effektivt med ditt team med hjälp av funktionen för delning av mål. Använd beskrivningsfältet för att ge ytterligare information, sammanhang eller stödjande detaljer för dina mål.

Visualisera framsteg i ClickUps målmapp

Spåra dina mål: Mät dina framsteg mot målen genom numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål. Det är enkelt att skapa långsiktiga mål, sprintmål och veckovisa försäljningsmål och integrera Mät dina framsteg mot målen genom numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål. Det är enkelt att skapa långsiktiga mål, sprintmål och veckovisa försäljningsmål och integrera ClickUp-uppgifter från olika team i ett projekt. Visualisera framstegsprocenten för flera mål i en samlad vy och spåra dina mål

Välj mellan olika måltyper för att mäta i valuta, procent, siffror och sant eller falskt.

Håll ordning: Hantera mål med ClickUps funktion Goals Folder. Lagra och lägg till nya mål smidigt i din målmapp. Använd den här funktionen för att gruppera alla dina mål i Hantera mål med ClickUps funktion Goals Folder. Lagra och lägg till nya mål smidigt i din målmapp. Använd den här funktionen för att gruppera alla dina mål i veckomål , månadsmål eller till och med årsmål. Med hjälp av mappar får du och ditt team insikter om hur era specifika mål bidrar till företagets mål. Det gör också kommunikationen inom företaget transparent, så att alla kan hålla sig informerade om måluppfyllelsen.

Nå dina mål med tydliga tidsplaner med hjälp av ClickUp Goals.

Mallar: Använd färdiga : Använd färdiga mallar för målsättning för att snabbt och effektivt skapa mål. Planera och organisera dina mål strategiskt så att de passar specifika projektmål och krav på bästa sätt. Och det bästa av allt: med dessa mallar behöver du inte börja från scratch.

ClickUps SMART Goals Template är utformad för att hjälpa dig att skapa och följa upp mål för dig själv eller ditt team.

Vidta åtgärder och uppnå dina mål

Här har du dem – 10 fantastiska böcker som fungerar som guider för att påskynda din målsättningsprocess och uppmuntra personlig utveckling och större framgångar i dina dagliga strävanden.

Kom ihåg att läsningen bara är början; den verkliga magin uppstår när du omsätter dessa insikter i handling. Oavsett om du strävar efter personliga triumfer eller professionella milstolpar kommer dessa resurser att vara dina pålitliga följeslagare.

Utnyttja ClickUp för att effektivisera dina uppgifter och integrera dem smidigt i din resa mot framgång. Dess funktioner, från uppgiftsorganisation till samarbetsverktyg, hjälper dig att hantera mål på ett effektivt sätt.

Registrera dig på ClickUp för att dra nytta av det användarvänliga gränssnittet och de robusta funktionerna som säkerställer att dina mål blir genomförbara steg som leder till goda vanor och färdigheter.