De 10 bästa alternativen till Sococo för virtuellt teamsamarbete och kontor

SoSococo erbjuder ett virtuellt kontor för distans- och hybridteam, vilket hjälper dem att samarbeta som om de var tillsammans fysiskt. Många användare rapporterar dock tekniska problem och höga kostnader.

Om du letar efter ett mer prisvärt alternativ som erbjuder:

Ett modernt, professionellt gränssnitt

Pålitlig prestanda för stora team

Bättre insyn i teamets framsteg och ansvarsområden

Funktioner som whiteboards, skärmdelning, gemensam redigering av dokument och breakout-rum...

Då har du kommit rätt. Den här guiden lyfter fram de bästa alternativen till Sococo för att hjälpa ditt team att samarbeta mer effektivt.

Varför välja alternativ till Sococo?

Om du är Sococo-användare kan du säkert relatera till några av dessa:

Förvirrande navigering: När ditt team växer kan det bli svårt att hitta kollegor eller rum på grund av ett överbelastat och rörigt gränssnitt.

Prestandaförsämringar: Sococo kan använda mycket systemresurser, särskilt med många videoströmmar. Mobilappen är begränsad till en grundläggande listvy.

Skalbarhetsproblem: Stora organisationer kan ha problem med komplexa layouter och långsammare prestanda vid skärmdelning eller videosamtal.

Brist på uppgiftshantering: Sococo erbjuder inga inbyggda verktyg för hantering av uppgifter, mål eller arbetsflöden.

🧠 Kul fakta: Nästan 67 % av de anställda inom teknikbranschen uppger att de arbetar på distans. Det är den bransch som har den högsta andelen distansarbetare.

De bästa alternativen till Sococo i korthet

Innan vi börjar utforska varje Sococo-alternativ, här är en snabb sammanfattning av varje verktygs funktioner, idealisk teamstorlek och priser. Så oavsett om du vill skapa ett virtuellt kontor, vara värd för online-evenemang eller helt enkelt hålla ihop ditt distansarbete, finns det ett verktyg för alla dina behov.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp ClickUp Brain, AI-agenter underlättar realtidssamarbete, anpassade vyer och instrumentpaneler, automatisering av arbetsflöden skapar världens mest kompletta arbets-AI. Startups till stora företag som behöver en enhetlig plattform för projektledning, automatisering och tvärfunktionellt samarbete. Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Tandem Omedelbar röst-/videosamtal, skärmdelning, samarbetsläge, närvaromarkörer Små till medelstora distansarbetsgrupper som värdesätter spontana röst-/videochattar och realtidsnärvaro för smidigt samarbete. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 59 $/månad. Kumospace Virtuell kontorsplattform med rumsligt ljud, interaktiva rum och samarbetsverktyg Distribuerade team (5–100+) inom kreativa, tekniska eller byråmiljöer som söker immersiva, interaktiva virtuella kontorsupplevelser. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 16 $/användare/månad. Teamflow Rumsligt ljud, permanenta whiteboards och dokument, konfidentiella rum, delning av flera skärmar, produktivitetsintegrationer Hybrid- och distansarbetsgrupper (10–200 personer) som vill återskapa känslan av ett fysiskt kontor med permanenta samarbetsutrymmen. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/användare/månad. Microsoft Teams Chatt, videosamtal, fildelning, kanaler, djup Microsoft 365-integration, webbseminarier för upp till 10 000 deltagare, säkerhet i företagsklass. Medelstora till stora företag i reglerade branscher som behöver säker, skalbar kommunikation som är tätt integrerad med Microsoft 365. Betalda abonnemang börjar på 4,80 $/användare/månad. Slack Kanalbaserad meddelandehantering, hinder, över 2000 integrationer, arbetsflödesbyggare, kraftfull sökfunktion, fildelning Teknikstartups och små och medelstora företag som prioriterar snabb, kanalbaserad meddelandehantering och djup integration med utvecklingsverktyg. Betalda abonnemang börjar på 8,75 $/användare/månad. Zoom HD-videomöten, grupprum, webbinariumshosting, skärmdelning och AI-möteskompanjon Stora företag som behöver pålitliga videomöten, webbseminarier och virtuella evenemang av hög kvalitet Betalda abonnemang börjar på 13,33 $/användare/månad. Connecteam Tidrapportering, schemaläggning, uppdateringar av uppgifter, intern nyhetsfeed, platsspårning, HR-verktyg, utbildningsmoduler Fältserviceföretag, detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen samt logistikteam som hanterar mobila medarbetare utan fast arbetsplats i stor skala. Gratis provperiod, betalda abonnemang från 35 $/månad Cisco Webex Videomöten (HD), samtal, webbseminarier, whiteboard, omröstningar, fildelning, kontinuerlig meddelandehantering, AI-driven samverkan, stark säkerhet Stora företag och statliga organisationer som kräver robust säkerhet, efterlevnad och avancerade videokonferensfunktioner Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14,50 $/användare/månad. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Meet, Kalender, över 5000 appmarknadsintegrationer, starka administratörskontroller, dataskydd och efterlevnad Små till medelstora företag och utbildningsteam som söker en integrerad produktivitetssvit med enkla administrations- och samarbetsverktyg. Betalda abonnemang börjar på 8,40 $/användare/månad.

De bästa alternativen till Sococo

Oavsett om du vill skapa ett virtuellt kontor, arrangera onlineevenemang eller helt enkelt hålla ihop ditt distansarbete, finns det ett verktyg för alla dina behov.

Låt oss ta en närmare titt på vad varje verktyg har att erbjuda.

1. ClickUp (Bäst för team som behöver en enhetlig plattform för uppgifter och samarbete)

Vissa team kanske väljer att lämna Sococos virtuella kontorskoncept eftersom de letar efter en plattform som hjälper deras team att arbeta mer effektivt och intelligent.

Prova ClickUp. Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar samarbete, uppgifts- och projektledning, chatt och agenter på ett och samma ställe – allt drivet av AI.

Samarbeta online med ClickUp Chat Underlätta fjärrsamarbete utan växlingsavgift i ClickUp Chat

När distansarbetande team arbetar i en snabbrörlig miljö är arbetet ofta fragmenterat mellan flera verktyg, chattfönster, dokument, e-postmeddelanden och annonssystem som helt enkelt inte kommunicerar med varandra. Resultatet blir att teamen lägger värdefull tid på att växla mellan appar, leta efter sammanhang och kämpa med informationssilos, samtidigt som organisationerna drabbas av ökande förluster i produktivitet och effektivitet.

ClickUp eliminerar denna arbetsfördelning genom att samla de verktyg som distansarbetande team faktiskt använder dagligen.

Istället för att hoppa mellan Sococo för virtuell närvaro, Slack för chatt, ett separat verktyg för uppgifter och Google Docs för samarbete, samlas allt på en och samma plattform. Det är kraften i en konvergens i en plattform.

Med det sagt, låt oss utforska var och en av ClickUps funktioner:

Chatt och videosamtal inbyggda i din arbetsyta

Idag är smidig kommunikation ryggraden i produktiva team. Med ClickUp Chat behöver du aldrig mer slösa tid på att byta mellan olika kommunikationsverktyg. Chatt är verkligen framtidens sätt att arbeta.

Det beror på att konversationer, uppgifter och projekt inte bara kopplas samman – de konvergerar. Du kan kommunicera med ditt team via kanaler eller direktmeddelanden, skapa uppgifter från chattmeddelanden, använda ClickUp AI för att sammanfatta trådar och mycket mer.

Om du vill hålla dig uppdaterad via video kan ClickUp SyncUps hjälpa distansarbetande team att hålla sig samordnade med snabba, strukturerade avstämningar direkt i din arbetsmiljö. Du kan tilldela åtgärdspunkter, granska projektets framsteg och dokumentera beslut – allt inom SyncUp-sessionen (som du kan starta med ett klick direkt i chattfönstret)!

Delta i snabba, gemensamma diskussioner via SyncUps i ClickUp Chat.

💡 Proffstips: Asynkron video är ofta enklare när ditt team arbetar över olika tidszoner. Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm och röst direkt från plattformen. Du kan spela in skärmar med endast voiceover, kommentera innehållet och enkelt dela de färdiga videorna. Lägg till kommentarer till specifika tidsstämplar och starta en fullständig diskussion med ClickUp Clips.

Kraftfull och integrerad projektledning

ClickUps projektledningsfunktioner passar perfekt för virtuellt teamsamarbete eftersom de kan anpassas till alla arbetsstilar. Här är några av dem som gör asynkron arbete enkelt:

ClickUp Whiteboards : Använd en digital tavla för brainstorming, kartläggning av arbetsflöden och visualisering av idéer tillsammans. Konvertera klisterlappar och diagram direkt till genomförbara uppgifter och länka whiteboards till dokument eller uppgifter för smidig kunskapsdelning. Använd en digital tavla för brainstorming, kartläggning av arbetsflöden och visualisering av idéer tillsammans. Konvertera klisterlappar och diagram direkt till genomförbara uppgifter och länka whiteboards till dokument eller uppgifter för smidig kunskapsdelning.

Använd ClickUp Whiteboards för att kartlägga arbetsflöden och mycket mer.

ClickUp Docs : Skapa och samarbeta kring mötesagendor, företagswikis, SOP:er och projektbeskrivningar. Utnyttja redigering i realtid, avancerad formatering och kapslade sidor, tillsammans med detaljerade behörighetskontroller för säker dokumentdelning. Skapa och samarbeta kring mötesagendor, företagswikis, SOP:er och projektbeskrivningar. Utnyttja redigering i realtid, avancerad formatering och kapslade sidor, tillsammans med detaljerade behörighetskontroller för säker dokumentdelning.

ClickUp Automations : Automatisera rutinmässiga processer som uppgiftsfördelning, statusändringar och påminnelser med över 100 fördefinierade automatiseringsrecept. Utlös åtgärder baserat på uppdateringar av uppgifter, förfallodatum eller anpassade fält för att hålla ditt virtuella team fokuserat på arbete med stor påverkan. Automatisera rutinmässiga processer som uppgiftsfördelning, statusändringar och påminnelser med över 100 fördefinierade automatiseringsrecept. Utlös åtgärder baserat på uppdateringar av uppgifter, förfallodatum eller anpassade fält för att hålla ditt virtuella team fokuserat på arbete med stor påverkan.

ClickUp Dashboards : Skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera arbetsbelastning, projektframsteg, tidrapportering och viktiga mätvärden i realtid. Använd widgets för uppgifter, mål, sprintar och mer för att övervaka prestanda och fatta datadrivna beslut. Skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera arbetsbelastning, projektframsteg, tidrapportering och viktiga mätvärden i realtid. Använd widgets för uppgifter, mål, sprintar och mer för att övervaka prestanda och fatta datadrivna beslut.

💡 Proffstips: Använd ClickUps samarbetsdetektering för att se indikatorer för realtidsskrivning, live-redigeringsvarningar och omedelbara uppdateringar när teammedlemmar arbetar med samma uppgift eller dokument. Denna funktion hjälper distansarbetande team att undvika överlappande redigeringar och hålla sig synkroniserade mellan olika enheter. Gör samarbetet till en lek med ClickUps funktion för omedelbar och live-samarbetsdetektering.

Förändra distansarbetet med AI

ClickUp Brain är din AI-teamkamrat som är utformad för att göra fjärrsamarbete smartare, snabbare och mer intuitivt. Med Brain kan du samarbeta på samma dokument, få rekommendationer, omedelbara sammanfattningar, extern forskning och allt som en fullfjädrad LLM gör.

Sammanfatta mötesanteckningar, projektuppdateringar och dokument direkt, så att ditt team alltid är på samma sida.

Generera automatiskt åtgärdspunkter och uppföljningsuppgifter från konversationer eller kommentarer, vilket minskar det manuella arbetet.

Sök igenom alla dina integrerade appar (som Google Drive, Slack och Notion) efter svar och filer på några sekunder.

Få AI-drivna förslag för att effektivisera arbetsflöden, identifiera hinder och öka teamets produktivitet.

Samarbeta snabbare med praktiska mallar

ClickUp Remote Work Plan Template är utformad för att hjälpa team att hantera uppgifter, scheman och prioriteringar varifrån som helst. Tilldela enkelt ansvar, sätt deadlines och följ framstegen i realtid. Denna mall håller distansteam organiserade, ansvariga och uppkopplade – oavsett var arbetet utförs.

Få en gratis mall Övervaka framstegen i medarbetarnas arbetsprojekt var som helst och när som helst med ClickUp Remote Work Plan Template.

💡 Proffstips: Trött på att störa ditt team bara för att ta reda på vem som arbetar med vad? ClickUp BrainGPT hjälper distribuerade team att samarbeta effektivt utan de ständiga avbrotten som kan bromsa distansarbetet. Det är en AI-kompanjon för datorer som hjälper dig att: Sök igenom allt, överallt : BrainGPT söker i ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint och alla dina anslutna

Hitta teammedlemmar och deras arbete direkt : Fråga "Vem arbetar med omdesignen av webbplatsen?" eller "Är Sarah tillgänglig för en snabb synkronisering?" så ger BrainGPT dig svaret baserat på aktuella uppgiftsfördelningar, scheman och statusuppdateringar.

Röststyrd samordning: Använd : Använd Talk to Text för att tilldela uppgifter, kontrollera projektstatus eller uppdatera ditt team när du inte är vid ditt skrivbord. Distansarbetare kan hålla kontakten och samordna arbetet handsfree mellan möten eller under pendlingen. Prova ClickUp BrainGPT för djupare forskning och sammanhang i hela ditt arbetsutrymme.

ClickUps bästa funktioner

Automatiska mötesanteckningar : Du behöver inte delta i varje samtal! : Du behöver inte delta i varje samtal! ClickUp AI Notetaker tillhandahåller sammanfattningar efter samtalet, omvandlar alla åtgärdsbara punkter från dina mötesanteckningar till uppgifter och har fullständiga sökbara transkriptioner för teammedlemmarna.

Synkronisera dina favoritverktyg: Anslut Zoom, Outlook, Google Drive och mer med Anslut Zoom, Outlook, Google Drive och mer med ClickUp Integrations så att uppdateringar, filer och möten finns samlade på ett ställe.

Snabba samtal: Starta röst- eller videosamtal direkt i ClickUp Chat för att snabbt lösa problem och behålla sammanhanget intakt.

Planera din vecka automatiskt: Låt Låt ClickUp Calendar föreslå idealiska tider för uppgifter och möten baserat på ditt teams tillgänglighet och deadlines.

Kom överens innan arbetet börjar: Fastställ förväntningarna snabbt med hjälp av Fastställ förväntningarna snabbt med hjälp av kommunikationsplanmallar i ClickUp som definierar vad som ska delas, när och med vem.

Begränsningar i ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant på grund av de många tillgängliga funktionerna.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

ClickUp är otroligt mångsidigt och har blivit vårt förstahandsval för att hantera allt från dagliga uppgifter till långsiktiga projekt. Jag älskar hur anpassningsbart det är – vi har kunnat skräddarsy det så att det passar vårt teams arbetsflöde perfekt. Möjligheten att skapa instrumentpaneler, automatisera återkommande uppgifter och integrera med verktyg som Slack och Google Drive har sparat oss massor av tid. Användargränssnittet är också överskådligt och lätt att navigera när man väl har fått kläm på det.

ClickUp är otroligt mångsidigt och har blivit vårt förstahandsval för att hantera allt från dagliga uppgifter till långsiktiga projekt. Jag älskar hur anpassningsbart det är – vi har kunnat skräddarsy det så att det passar vårt teams arbetsflöde perfekt. Möjligheten att skapa instrumentpaneler, automatisera återkommande uppgifter och integrera med verktyg som Slack och Google Drive har sparat oss massor av tid. Användargränssnittet är också överskådligt och lätt att navigera när man väl har fått kläm på det.

💡 Proffstips: Prova ClickUp AI-driven kalender, där uppgifter, evenemang och teamets tillgänglighet samlas i en intelligent instrumentpanel. I likhet med Sococo skapar den ett gemensamt utrymme där tiden fungerar som ankare för samarbetet, utan användning av visuella avatarer. Slipp gissa och se teammedlemmarnas scheman i ClickUp-kalendern för att undvika dubbelbokningar.

2. Tandem (Bäst för spontana möten och smidig samarbetsupplevelse på distans)

via Tandem

Om du letar efter virtuella mötesplattformar som uppmuntrar till spontana brainstorming-sessioner och spontana konversationer är Tandem ett bra alternativ. Du kan se dina teammedlemmars närvaro och starta konversationer med ett klick med hjälp av "Wave & Talk" eller "Notify Me When Free".

Du får strukturerade samarbetsytor som tabeller och rum, samt inbyggda samarbetsverktyg som direkt skärmdelning, delade markörer och fjärrstyrning av skärmen. Verktyget integreras också med Google Docs, Trello, Asana, Slack, GitHub och mer för att utöka samarbetet i appen.

Integrationerna innebär dock att du fortfarande måste växla mellan olika verktyg för att komma åt faktiska projektdata. Medan konversationerna sker i Tandem finns uppföljningsuppgifterna och dokumentationen någon annanstans.

Tandems bästa funktioner

Efterlikna verkliga konferensrum med Tandem-rum (även kallade röstkanaler) som vem som helst kan ansluta sig till och som automatiskt kopplar dig till allas ljud i det rummet.

Låt mobila användare och externa gäster delta via webbläsaren utan att behöva installera applikationen.

Lägg till timers, dagordningar, omröstningar och till och med musik för dynamiska konversationer.

Begränsningar för Tandem

Begränsade samarbetsfunktioner, som inbyggd uppgiftshantering eller projektuppföljning

Tandempriser

Gratis

Små team : 59 $/månad

Medelstora team : 119 $/månad

Stora team: 449 $/månad

Tandem-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Tandem?

Här är en recension av Capterra- :

Ett utmärkt verktyg för effektivt distansarbete, ett lättanvänt alternativ som samlar flera funktioner i ett program.

Ett utmärkt verktyg för effektivt distansarbete, ett lättanvänt alternativ som samlar flera funktioner i ett program.

📮 ClickUp Insight: Nästan 50 % av de tillfrågade i enkäten säger att det största extra steget som chattar innebär är att manuellt flytta uppgifter till ett annat verktyg. Ytterligare 20 % lägger tid på att läsa igenom trådar igen bara för att hitta den verkliga åtgärden. Dessa små avbrott ackumuleras eftersom varje överlämning innebär en liten förlust av tid, energi och tydlighet. ClickUp ersätter stafettlöpningen med en enda rörelse. I ClickUp Chat kan dina konversationstrådar omedelbart omvandlas till spårbara uppgifter. Du tappar inte fart när du överför sammanhanget eftersom ClickUps Converged AI Workspace håller det intakt åt dig.

📚 Läs också: Hur man bygger en stark och hållbar företagskultur för distansarbete

3. Kumospace (bäst för immersiva virtuella kontor och teamengagemang)

via Kumospace

Kumospace erbjuder en digital version av ditt riktiga kontor i virtuella miljöer i videospelstil – kontor med soffbord, lounger, anpassad inredning och temarum.

Dina team kan kommunicera via videosamtal och chattar, samarbeta på dokument, komma med idéer på virtuella whiteboardtavlor och till och med spela interaktiva spel. Så du har inte bara möten utan bygger också en kontorskultur, även på distans.

När du håller spontana möten stöder Kumospaces system samtidig skärmdelning, presentationer för flera användare och intuitiva presentatörskontroller. Dessutom finns funktioner som handuppräckning och mötesinspelning inbyggda, vilket säkerställer tydlighet och ansvarsskyldighet under diskussionerna.

Kumospaces bästa funktioner

Skapa ett virtuellt huvudkontor för möten och teamsamarbete, och arrangera virtuella evenemang och webbseminarier i sändningsskala.

Förbättra säkerheten med administratörskontroller, Single Sign-On (SSO) och anpassningsbara behörigheter.

Få insyn i teamets aktiviteter, engagemang och användningsmönster via avancerad analys.

Kumospaces begränsningar

Video- och ljudkvaliteten kan ibland vara ojämn, särskilt i möten med många deltagare.

Kumospace-priser

Gratis

Företag : 16 USD per användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Kumospace-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Kumospace?

Här är en recension från G2:

Kumospaces gränssnitt är intuitivt och lättanvänt, vilket gör övergången från fysiska möten till virtuella möten mycket smidigare. Dessutom förbättrar möjligheten att anpassa utrymmen och lägga till interaktiva element som musik och spel upplevelsen avsevärt, vilket gör den roligare och mer engagerande.

Kumospaces gränssnitt är intuitivt och lättanvänt, vilket gör övergången från fysiska möten till virtuella möten mycket smidigare. Dessutom förbättrar möjligheten att anpassa utrymmen och lägga till interaktiva element som musik och spel upplevelsen avsevärt, vilket gör den roligare och mer engagerande.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Kumospace för virtuellt samarbete

🎥 Titta: Trött på att jonglera chattar, dokument och oändliga aviseringar i fem olika appar? I den här videon går vi igenom de bästa verktygen för online-samarbete som faktiskt förenar ditt team – istället för att splittra din fokus. Här är vad vi kommer att ta upp 👇 ✅ De bästa samarbetsplattformarna för distans- och hybridteam✅ Dokumentdelning i realtid, whiteboards och uppgiftsuppföljning✅ Hur ClickUp ersätter fem verktyg i ett för smidigt teamarbete

4. Teamflow (bäst för att återskapa den fysiska kontorsmiljön i distansarbetande team)

via Teamflow

Teamflows interaktiva 2D- eller 3D-layout gör det möjligt för användare att anpassa virtuella utrymmen med rum, skrivbord, möbler, zoner och till och med personliga avatarer. Samarbetsverktyg, som närhetsbaserat ljud, delade webbläsare för flera personer och mobil tillgänglighet, skapar en uppslukande upplevelse.

Filer och dokument från Google Docs, Trello, Notion, Figma och andra plattformar kan bäddas in direkt i arbetsytan.

Verktyget har också ett specialiserat försäljningsläge som är utformat för SDR:er, vilket möjliggör live-samtal, peer shadowing, feedback i realtid och virtuella firanden. Du kan också integrera det med försäljningsplattformar som Aircall, Salesloft, Outreach etc. för live-coaching och samarbete.

Teamflows bästa funktioner

Navigera och kontrollera samma webbsida tillsammans med realtids-co-browsing.

Få tillgång till privata rum med sekretesskontroller för mer konfidentiella diskussioner eller enskilda samtal.

Behåll innehåll och layout i Teamflow-utrymmen och rum även efter att användarna har lämnat dem för förbättrad kontinuitet och sammanhang.

Begränsningar i Teamflow

Kräver bra internet och modern hårdvara för optimal upplevelse

Priser för Teamflow

Gratis

Seed : 20 dollar per anställd och månad

Företag: 30 dollar per anställd/månad

Teamflow-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Teamflow?

Här är en recension från G2:

Teamflow skapar denna virtuella plats som gör det möjligt för oss som arbetar på distans att känna oss anslutna till andra och vårt arbete. Jag uppskattar flexibiliteten att kunna utforma platsen efter våra önskemål och inreda det virtuella kontoret med vackra vyer och söta husdjur som vi alla älskar.

Teamflow skapar denna virtuella plats som gör det möjligt för oss som arbetar på distans att känna oss anslutna till andra och vårt arbete. Jag uppskattar flexibiliteten att kunna utforma platsen efter våra önskemål och inreda det virtuella kontoret med vackra vyer och söta husdjur som vi alla älskar.

📚 Läs också: De bästa Teamflow-alternativen för virtuellt samarbete

👀 Visste du att: Enligt Forrester Research uppnådde organisationer som använde ClickUp under en treårsperiod en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 %. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjordes eller förbättrades av ClickUp.

5. Microsoft Teams (bäst för skalbar kommunikation och samarbete inom företag)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är en av de mest använda plattformarna för virtuellt samarbete mellan distans- och hybridteam. Den lanserades som en del av Microsoft 365-paketet och kombinerar kommunikation, fildelning, projektuppföljning och integrationer i en enda hubb.

Administratörer kan också organisera webbseminarier och stora möten med upp till 10 000 deltagare. Teams användarvänliga gränssnitt integreras sömlöst med andra Microsoft 365-applikationer, såsom PowerPoint, Word och Excel.

Dessutom är videokonferensupplevelsen intuitiv tack vare funktioner som att räcka upp handen, breakout-rum, bakgrundssuddighet och live-reaktioner, som är sömlöst integrerade i mötesgränssnittet för en användarvänlig upplevelse. Plattformen använder Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) -teknik för att skydda organisationsdata under ljud- och videosamtal.

Microsoft Teams bästa funktioner

Underlätta enskilda chattar och gruppchattar, tillsammans med dedikerade meddelandekanaler för fokuserade diskussioner om specifika projekt.

Strukturera team och kanaler efter avdelningar, projekt eller ämnen, så att konversationer och filer alltid är i sitt sammanhang.

Begränsningar i Microsoft Teams

Begränsade alternativ när externa medarbetare ska inkluderas i Teams

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4,00 dollar per användare/månad

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD per användare/månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD per användare/månad

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (över 16 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 10 700 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Microsoft Teams?

Här är en G2-recension:

Det jag gillar mest med Microsoft Teams är att allt är integrerat i en enda plattform – chattar, möten, fildelning och till och med appar från tredje part. Det underlättar verkligen det dagliga samarbetet, särskilt när man arbetar med tvärfunktionella team. Möjligheten att snabbt ringa ett samtal eller boka möten direkt från en chatt är superpraktiskt.

Det jag gillar mest med Microsoft Teams är att allt är integrerat i en enda plattform – chattar, möten, fildelning och till och med appar från tredje part. Det underlättar verkligen det dagliga samarbetet, särskilt när man arbetar med tvärfunktionella team. Möjligheten att snabbt ringa ett samtal eller boka möten direkt från en chatt är superpraktiskt.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Microsoft Teams för virtuellt samarbete

🧠 Kul fakta: Världens största helt distansbaserade företag, GitLab, har över 2 000 teammedlemmar i mer än 60 länder – vilket bevisar att distansbaserade kulturer kan skala upp större än många huvudkontor.

6. Slack (bäst för flexibel teamkommunikation och integrationer)

via Slack

Du kan efterlikna Sococos virtuella rum i Slack genom att använda dedikerade kanaler för teamkommunikation, till exempel #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor för olika avdelningar och #project-alpha för projektspecifika diskussioner.

Sedan finns det Huddles som kan startas i valfri kanal eller DM för ljud- och videosamtal med skärmdelning. Teammedlemmar kan hoppa in och ut när de vill, precis som om de går in i ett virtuellt kontorsrum. Du kan lägga till emoji-reaktioner för att göra konversationerna roliga och interaktiva.

Integrationerna är enkla. Du kan ansluta Google Kalender eller Outlook för att spåra teamets scheman i realtid och lägga till filer från Google Drive, Dropbox, Notion och andra till relevanta kanaler.

Slacks bästa funktioner

Anpassa aviseringar och använd schemalagda meddelanden för att kommunicera vid den mest lämpliga tidpunkten.

Integrera med filsystem som Google Drive, projektledningsverktyg som ClickUp eller till och med utvecklingsverktyg som GitHub.

Automatisera rutinuppgifter och processer med Slacks arbetsflödesbyggare, till exempel att skicka välkomstmeddelanden till nya medlemmar, fylla i formulär, skapa godkännandeprocesser och mycket mer.

Slacks begränsningar

Med många kanaler och ständiga aviseringar är det lätt att bli distraherad eller missa viktiga meddelanden i bruset.

Slack-priser

Gratis

Pro : 8,75 $/användare/månad

Business+ : 15 $/användare/månad

Enterprise+: Anpassade priser

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 35 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 24 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Slack?

Här är en recension från G2:

Slack har verkligen gjort stor skillnad för hur vårt team arbetar tillsammans. Det är superenkelt att använda och hjälper oss att hålla kontakten, oavsett om vi är på kontoret eller arbetar på distans. Istället för att leta igenom e-postmeddelanden kan vi snabbt chatta, dela filer och hålla allt organiserat på ett ställe.

Slack har verkligen gjort stor skillnad för hur vårt team arbetar tillsammans. Det är superenkelt att använda och hjälper oss att hålla kontakten, oavsett om vi är på kontoret eller arbetar på distans. Istället för att leta igenom e-postmeddelanden kan vi snabbt chatta, dela filer och hålla allt organiserat på ett ställe.

📚 Läs också: De bästa Slack-alternativen för teamchatt

7. Zoom (bäst för videomöten och webbseminarier)

via Zoom

Oavsett om du arrangerar ett stort webbinarium, ett kort möte eller en virtuell afterwork med vännerna är Zoom ett pålitligt alternativ. Det integrerar en rad olika kommunikationsverktyg i en enda plattform, till exempel videokonferenser för möten, snabbmeddelanden för teamsamarbete, mötesbokning och mycket mer.

För asynkron kommunikation kan användare med Zoom Clips skapa och dela videomeddelanden eller skärminspelningar. Zoom Docs möjliggör dokumentredigering i realtid med versionshistorik och kommentarer. Och för att inte vara sämre erbjuder Zoom Whiteboard en virtuell tavla för brainstorming och planering med teamet.

Zoom saknar dock fortfarande inbyggda projektledningsfunktioner. Team måste ofta manuellt överföra beslut och åtgärdspunkter från Zoom till sina projektledningsverktyg, vilket leder till kontextväxling.

Zoom bästa funktioner

Sammanfatta mötesinnehåll, e-posttrådar och chattkonversationer med Zoom AI Companion.

Dela upp dina möten i mindre grupper för fokuserade diskussioner eller workshops med hjälp av Zoom-grupprum.

Integrera smidigt med produktivitetsverktyg som ClickUp, lärplattformar som Moodle och Canvas samt kalenderappar som Google Kalender och Outlook.

Zoom-begränsningar

Saknar avancerade funktioner som trådade svar och filhantering, vilket gör det svårt att spåra delade länkar och viktiga meddelanden.

Zoom-priser

Grundläggande: Gratis

Pro : 16,99 $ per användare/månad

Företag : 21,99 $ per användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Zoom-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 54 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 400 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Zoom?

Här är en recension från G2:

Det bästa med Zoom Workplace är hur smidigt det kombinerar videokonferenser, chatt, whiteboards och fildelning i en och samma plattform. Video- och ljudkvaliteten är genomgående bra, även vid stora möten. Jag gillar också breakout-rummen och webinar-funktionerna, som är superanvändbara för både interna och externa sessioner.

Det bästa med Zoom Workplace är hur smidigt det kombinerar videokonferenser, chatt, whiteboards och fildelning i en och samma plattform. Video- och ljudkvaliteten är genomgående bra, även vid stora möten. Jag gillar också breakout-rummen och webinar-funktionerna, som är superanvändbara för både interna och externa sessioner.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Zoom

8. Connecteam (Bäst för hantering av frontlinje- och kontorslösa medarbetare)

via Connecteam

Connecteam har visserligen inte Sococos rumsbaserade videosamtal eller rumsbaserade ljud, men du kan ändå skapa dedikerade grupper eller chattar för avdelningar, projekt och sociala utrymmen. I flödet Announcements kan ledningen dela meddelanden från VD:n eller dagliga nyheter från kontoret, och i medarbetarförteckningen visas vilka som ingår i teamet, deras roller och hur man når dem.

Verktyget har även funktioner för tidrapportering, så att teammedlemmarna kan stämpla in/ut eller markera skift, så att alla kan se vem som är aktiv, har rast eller är ledig. Du kan också ställa in anpassade statusar och automatiska aviseringar för uppdateringar av uppgifter, så att alla kan följa teamets aktiviteter i realtid.

Connecteam innehåller schemaläggningsverktyg för skiftplanering, utbildningsmoduler för introduktion och efterlevnad samt en mobilanpassad design som fungerar bra för team som inte sitter vid sina skrivbord hela dagen. Plattformen kombinerar personalhantering med teamkommunikation i en och samma app.

Connecteams bästa funktioner

Bädda in länkar till Zoom, Teams eller Google Meet i chattar eller evenemang för videomöten med ett enda klick.

Skapa dokumenthubbar och kunskapsbaser för att lagra företagspolicyer, SOP:er och projektfiler för enkel åtkomst.

Skapa automatiserade rapporter såsom arbetstidsrapporter för anställda, överskridna dagsgränser, frånvaro och uteblivna arbetspass.

Begränsningar för Connecteam

Färre anpassningsalternativ totalt sett (färre vyer/mallar/statusar) och mindre flexibilitet för större projekt med flera intressenter.

Priser för Connecteam

Gratis provperiod

Basic : 35 $/månad

Avancerat : 59 $/månad

Expert : 119 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (2 880+ betyg)

Capterra: 4,6/5 (4 380+ betyg)

Vad säger riktiga användare om Connecteam?

Här är en recension från G2:

Det jag gillar mest med Connecteam är hur användarvänligt och allt-i-ett det är. Plattformen gör det otroligt enkelt att hantera scheman, spåra tid och kommunicera med teamet utan att behöva jonglera med flera appar. Jag gillar särskilt hur enkelt det är för anställda att stämpla in/ut från sina telefoner, begära ledighet och hålla sig uppdaterade via företagets nyhetsflöde.

Det jag gillar mest med Connecteam är hur användarvänligt och allt-i-ett det är. Plattformen gör det otroligt enkelt att hantera scheman, spåra tid och kommunicera med teamet utan att behöva jonglera med flera appar. Jag gillar särskilt hur enkelt det är för anställda att stämpla in/ut från sina telefoner, begära ledighet och hålla sig uppdaterade via företagets nyhetsflöde.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Connecteam

📮 ClickUp Insight: 48 % av de anställda säger att hybridarbete är bäst för balansen mellan arbete och privatliv. Men med 50 % som fortfarande arbetar mestadels på kontoret kan det vara en utmaning att hålla sig synkroniserad mellan olika platser. ClickUp är dock utformat för alla typer av team: distansarbete, hybridarbete, asynkroniskt arbete och allt däremellan. Med ClickUp Chat & Assigned Comments kan team snabbt dela uppdateringar, ge feedback och omvandla diskussioner till handling – utan ändlösa möten. Samarbeta i realtid via ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards, tilldela uppgifter direkt från kommentarer och håll alla på samma sida oavsett var de arbetar ifrån! 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security såg en 80-procentig ökning av teamets tillfredsställelse tack vare ClickUps smidiga samarbetsverktyg.

9. Cisco Webex (bäst för säker videokonferens på företagsnivå)

via Webex

Webex från Cisco började som ett verktyg för möten och webbseminarier, men har sedan dess utökats med ett brett utbud av verktyg för företagssamarbete. De mest populära produkterna är Webex Calling och Webex Meetings. Möten i Cisco hålls i HD-video och -ljud för upp till 1 000 deltagare.

Det finns flera sätt att delta, bland annat via direktnummer, VOIP eller genom att bli uppringd av mötesvärden. Webex kan också integreras med ett antal kalendrar, till exempel Google, vilket gör det enklare att schemalägga möten.

Säkerhet är ett annat område där Cisco Webex utmärker sig. Molnmöten är krypterade och du kan även lägga till möteslösenord och låsa rum. Det har AI-drivna funktioner som realtidstranskription, automatiska mötesreferat och brusreducering för att förbättra möteskvaliteten.

Plattformen fungerar bra för företag som behöver säkerhet i företagsklass, certifieringar för regelefterlevnad och integration med befintlig Cisco-kommunikationsinfrastruktur.

Cisco Webex bästa funktioner

Använd Webex Spaces (kontinuerliga gruppchattar) för att representera avdelningar, projekt eller sociala områden.

Lägg till viktiga filer, whiteboards eller länkar som flikar i varje utrymme så att de fungerar som en ”resurshylla” för det rummet.

Håll ett dedikerat Webex-mötesrum öppet som ett virtuellt pausrum där teammedlemmarna kan ansluta sig när som helst.

Begränsningar för Cisco Webex

Webex har många funktioner, men många användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt jämfört med konkurrenter som Zoom eller Microsoft Teams.

Priser för Cisco Webex

Gratis

Webex Meet : 14,50 $/användare/månad

Webex Suite : 25 USD/användare/månad

Webex Enterprise: Anpassade priser

Cisco Webex betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 20 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7 400 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Cisco Webex?

Här är en G2-recension:

Jag älskar hur Webex gör virtuella möten smidiga med sin skarpa video- och ljudkvalitet, det gör att virtuella möten känns som att prata ansikte mot ansikte. Verktygen för realtidssamarbete, som whiteboards och omedelbar fildelning, gör det enkelt att brainstorma och hålla alla på samma sida.

Jag älskar hur Webex gör virtuella möten smidiga med sin skarpa video- och ljudkvalitet, det gör att virtuella möten känns som att prata ansikte mot ansikte. Verktygen för realtidssamarbete, som whiteboards och omedelbar fildelning, gör det enkelt att brainstorma och hålla alla på samma sida.

🧐 Visste du att? Gallups rapport State of the Global Workplace visar att helt distansarbetande medarbetare uppger högst engagemang (31 %) jämfört med 23 % av hybridarbetande och endast 19 % av medarbetare som arbetar på plats.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Webex

10. Google Workspace (bäst för en integrerad produktivitets- och samarbetssvit)

via Google Workspace

Om du arbetar på distans använder du förmodligen redan några av Google Workspaces integrerade appar, såsom Gmail, Drive, Kalender, Meet osv. Det är en samling molnbaserade applikationer som är utformade för att öka produktiviteten på arbetsplatsen.

Google Workspace erbjuder verktyg för direktkommunikation och möten som efterliknar Sococos ”drop-in”-interaktioner, till exempel Google Meet för spontana videomöten direkt från Chat, Kalender eller Gmail. Användbara funktioner som arbetstider i Google Kalender och närvarosindikatorer i Google Chat (Aktiv, Borta och Stör ej) hjälper teammedlemmarna att se varandras närvaro och tillgänglighet.

Dessutom gör Google Docs, Sheets och Slides det möjligt för dina team att samarbeta på dokument i realtid, vilket gör dem till ett pålitligt verktyg för brainstorming eller projektplanering. Du kan integrera med appar som ClickUp direkt i Gmail/Chat för att koppla samman uppgiftshantering med teamkommunikation.

Google Workspaces bästa funktioner

Lagra alla företagsfiler, SOP:er och policyer i strukturerade mappar och använd delade enheter för avdelningar så att arbetet samlas på ett ställe.

Dela när du är online eller i fokusläge, så att dina teammedlemmar snabbt kan se om de kan starta en konversation.

Samarbeta i realtid med spårbara redigeringar, kommentarer och versionshistorik.

Begränsningar i Google Workspace

Som en helt molnbaserad svit är Google Workspace starkt beroende av stabil internetåtkomst. Utan den är åtkomsten till filer, realtidssamarbete och de flesta funktioner antingen begränsad eller otillgänglig.

Priser för Google Workspace

Starter : 8,40 $ per användare/månad

Standard : 16,80 $ per användare/månad

Plus : 26,40 dollar per användare/månad

Enterprise Plus: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2 : 4,6/5 (43 601 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (17 316 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Google Workspace?

Här är en G2 -recension:

Google Workspace utmärker sig verkligen när det gäller realtidssamarbete. Flera teammedlemmar kan arbeta i ett dokument eller ett kalkylblad samtidigt, och du ser allas ändringar live. Med Gmail, Kalender, Drive, Meet och Chat under ett och samma tak behöver jag aldrig leta efter olika verktyg – allt finns bara ett klick bort.

Google Workspace utmärker sig verkligen när det gäller realtidssamarbete. Flera teammedlemmar kan arbeta i ett dokument eller ett kalkylblad samtidigt, och du ser allas ändringar live. Med Gmail, Kalender, Drive, Meet och Chat under ett och samma tak behöver jag aldrig leta efter olika verktyg – allt finns bara ett klick bort.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Google Meet

Uppgradera ditt virtuella samarbete med ClickUp

Där har du det: det bästa verktyget för virtuellt samarbete för ditt distansarbete idag.

Oavsett om din prioritet är ett rent användargränssnitt, avatarbaserade lounger eller högpresterande samarbetshubbar finns det en plattform som är utformad för att uppfylla just dina behov. Men bara ett fåtal erbjuder allt under ett och samma tak.

Det är därför ClickUp är ett idealiskt val. Det har alla funktioner som behövs för att effektivisera det virtuella samarbetet med ditt distansarbete. Om du är redo att centralisera dina verktyg och underlätta samarbetet mellan teamen är ClickUp din allt-i-ett-lösning.

Registrera dig gratis på ClickUp för att samla ditt team, oavsett var de befinner sig.