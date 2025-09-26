Wispr Flow vs. Superwhisper: Vilket är bäst för realtidstranskription?

Röstdikteringsappar blir allt populärare för både arbete och privat bruk, eftersom röstinmatning sparar dig besväret med att skriva felfritt samtidigt som du kan hålla jämna steg med snabba tankegångar.

Wispr Flow och Superwhisper är två av de främsta konkurrenterna. Till skillnad från äldre ord-för-ord-transkriptionsverktyg låter de dig diktera hela fraser, vilket gör röstinmatningen snabbare och mer naturlig och underlättar tillgänglig och smidig kommunikation.

Så frågan är, vilken app erbjuder den bästa AI-dikteringen: Wispr Flow eller Superwhisper?

Vad är Wispr Flow?

via Wispr Flow

Wispr Flow transkriberar ditt tal i realtid (på över 100 språk) och presenterar en polerad text i ett strukturerat format. Det fungerar i alla applikationer (där du kan skriva) och använder avancerad teknik för att automatiskt redigera och förfina tonen.

Verktyget anpassar sig efter ditt ordförråd genom att skapa en personlig ordlista som innehåller branschspecifika termer och akronymer. Du kan till och med skapa anpassade textersättningar för ofta använda fraser så att du slipper upprepa långa förklaringar eller göra repetitiva uppgifter.

Wispr Flow-funktioner

Låt oss gå igenom de viktigaste funktionerna i Wispr Flow och hur det skiljer sig från traditionella dikteringsverktyg.

Funktion nr 1: Smart formatering

Wispr Flow tolkar ditt tal och tillämpar kontextmedveten formatering så att texten passar stilen i ditt meddelande.

Flow strukturerar till exempel automatiskt ditt meddelande så att det låter professionellt när du använder det i ett e-postmeddelande eller dokumentation. Men det ändrar tonen till mer avslappnad och konverserande om du skickar ett meddelande till en vän.

När du säger "första, andra, tredje" medan du räknar upp saker, skapar appen automatiskt numrerade listor. Och om du ändrar dig mitt i en mening (t.ex. "vi äter tacos till middag... nej, vi äter pizza istället"), skriver Wispr Flow om meddelandet så att det återspeglar din slutgiltiga tanke: "vi äter pizza till middag".

👀 Visste du att? Alexander Graham Bells Volta Laboratory utvecklade röstinspelnings teknik i slutet av 1800-talet, vilket öppnade upp möjligheter som så småningom ledde till att termen "Dictaphone " registrerades som varumärke 1907.

Funktion nr 2: Flow-anteckningar

Med Flow Notes kan du fånga dina spontana idéer och transkribera röstmemon till strukturerade anteckningar. Med den här funktionen kan du diktera anteckningar (på valfri enhet) och de synkroniseras automatiskt på alla dina Wispr Flow-enheter.

Funktionen gör att du kan fånga inspiration mitt i en uppgift utan att byta applikation eller tappa fokus på ditt huvudsakliga arbete.

Wispr Flow sparar också röst-till-text-historik, vilket gör det möjligt för användare att enkelt hänvisa till tidigare dikteringssessioner och snabbt redigera flödet.

Funktion nr 3: Kommandoläge

Kommandoläget låter användare redigera genererad text med röstkommandon. Välj bara den text du vill redigera och säg kommandon som:

”Kan du sammanfatta det här åt mig?”

”Vad betyder det här?”

”Kan du omvandla detta till punktlistor?”

”Kan du översätta detta till spanska?”

Funktionen har potential att skapa en konsekvent röststyrd redigeringsupplevelse oavsett vilken arbetsflödesplattform du använder.

🧠 Kul fakta: 1877 skapade Thomas Edison fonografen, den första maskinen som både kunde spela in och spela upp ljud. Hans allra första inspelning var barnramsan ”Mary had a little lamb”.

Funktion nr 4: Automatisk redigering med AI

Wispr Flow rensar automatiskt upp dikterad text medan du talar. Det tar bort fyllnadsord, korrigerar grundläggande fel och formaterar resultatet till fullständiga meningar.

Med hjälp av Snippet Library kan du dessutom spara vanliga fraser eller textblock som snippets. När du säger en triggerfras infogas hela den sparade texten i din transkription.

📚 Läs mer: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

Wispr-priser

Flow Basic: Gratis

Flow Pro: 15 $/månad

Flow Teams: 12 $/användare/månad (3 eller fler platser)

Flow Enterprise: Anpassad prissättning

📮 ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-applikationer, medan 62 % föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan bero på att dessa verktyg ofta är optimerade för specifika uppgifter, såsom handsfree-användning eller specifika arbetsflöden. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain fungerar som en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall. Å andra sidan kan AI-drivna agenter inom ClickUp Chat-kanaler svara på frågor, prioritera problem eller till och med hantera specifika uppgifter!

Vad är Superwhisper Flow?

via Superwhisper

Superwhisper, en AI-driven röstdikteringsapp, är utformad med integritet i första rummet. Med sin offline-funktionalitet bearbetas dina ljuddata lokalt på enheten (utan wifi) för att bibehålla fullständig integritet och säkerhet.

Superwhisper är kompatibelt med både lokala och molnbaserade modeller. Det erbjuder obegränsad tillgång till AI-modeller som OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq och andra verktyg. Som ett resultat kan du bearbeta exakta dikteringar med avancerade språkmodeller utan extra kostnad.

Superwhisper stöder över 100 språk och dialekter, erbjuder röststyrd redigering, omfattande anpassningsalternativ och universell applikationskompatibilitet. Superwhisper körs dock endast på macOS- och iOS-enheter.

Superwhisper-funktioner

Från att översätta dikterad text till organiserad text till att hantera transkriptioner av stora filer – här är vad som gör Superwhisper till ett populärt AI-dikteringsverktyg.

Funktion nr 1: Intelligenta lägen

Superwhisper-appen erbjuder förinställda lägen för meddelanden, e-post, anteckningar och möten. Du kan skapa egna anpassade lägen med personliga AI-instruktioner.

Du definierar exakta krav (formatering och stil) och verktyget bearbetar dikteringen till dina anpassade mallar för mötesanteckningar eller tekniska dokument. Enkelt uttryckt får du strukturerad text som överensstämmer med dina arbetsflödeskrav.

Funktion nr 2: Textersättning

Superwhisper har en robust textersättningsfunktion som fungerar smidigt med dikterat innehåll. För att minska dikteringstiden kan du skapa genvägar för ofta använda fraser, tekniska termer eller långa förklaringar.

Verktyget låter dig också skapa en anpassad ordlista med ord som du använder ofta, för att undvika upprepade misstag.

🧠 Kul fakta: Före telefonsvarare och mobiltelefoner skickade man röstmeddelanden på små specialgjorda skivor, som ljudbrev.

Funktion nr 3: Kontextmedvetenhet

Superwhispers Super-läge fångar sammanhanget i det du arbetar med och förfinar resultatet därefter.

Så här använder Super Mode tillgänglighets-API:er för att samla in tre typer av kontext:

Typ av sammanhang Vad det gör Applikationskontext – Identifierar din aktiva applikation – Läser text från aktuella inmatningsfält eller textredigerare Valt textkontext – Läser alla texter du har markerat – Använder markeringen för att informera AI-bearbetningen Innehåll i urklipp – Inkluderar text som kopierats inom 3 sekunder efter diktering eller under diktering

📚 Läs mer: De bästa gratisverktygen för skärminspelning utan vattenstämpel

Funktion nr 4: Filtranskription

Du kan ladda upp ljud- och videofiler, till exempel förinspelade föreläsningar, möten och intervjuer, för transkribering. Verktyget bearbetar dem till strukturerad text genom att tillämpa AI-instruktioner och formateringspreferenser i aktivt läge.

Med det sagt kan du göra ändringar i ditt aktiva läge för att tillämpa en annan uppsättning instruktioner.

👀 Visste du att? Före 2000-talet gjordes de flesta transkriptioner manuellt av mänskliga maskinskrivare som bar hörlurar och använde fotpedaler för att pausa/spela upp inspelningar.

Priser för Superwhisper

Gratis

Fördel: 8,49 $/månad

Livstid: 249,99 dollar

🌟 Bonus: Wispr Flow och Superwhisper ger dig en transkription, men det är allt. Du måste fortfarande manuellt överföra anteckningar till dina projektverktyg. ClickUp Brain MAX håller allt i samma arbetsyta, så att du omedelbart kan omvandla dina dikterade idéer till uppgifter, dokument eller kommentarer utan att behöva kopiera och klistra in mellan olika verktyg.

Wispr Flow vs. Superwhisper för röstdiktering: Jämförelse av funktioner

Både Wispr Flow och Superwhisper har skapat sig en tydlig nisch som AI-transkriptionsverktyg. Medan det förstnämnda är känt för sina snabba transkriptionshastigheter, har det senare byggt upp sitt rykte på offline-funktionalitet.

Mellan Wispr Flow och Superwhisper handlar valet ofta om skillnader i nyanserna.

Innan vi utforskar det, här är en snabb översikt för dig:

Funktioner Wispr Flow Superwhisper Handsfree-läge Kontinuerlig diktering med automatisk pausdetektering Push-to-talk och kontinuerlig inspelning Röstmodeller Enkel proprietär transkriptionsmodell Flera röstmodeller: Ultra (moln), Nova (moln), Ultra Turbo V3 (lokalt), LM studio Kontextmedvetenhet Automatisk tonanpassning baserad på applikationen Avancerad kontextinsamling genom tillgänglighets-API:er Offline-support Molnbaserad bearbetning (kräver internet) Komplett offlinebearbetning med lokala modeller Sekretesspolicy SOC 2 Typ II, HIPAA-kompatibilitet GDPR- och CCPA-efterlevnad Filtranskription Ej tillgängligt Stöder uppladdning av ljud-/videofiler för transkribering API-integrationer Begränsade anslutningar till AI-modeller från tredje part Omfattande API-åtkomst till flera AI-leverantörer Tillgång till AI-modeller Egenutvecklad transkriptionsmodell med integrationer till ChatGPT och Perplexity OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (både molnbaserade och lokala modeller) Ljud-/filstöd Stöder inte filuppladdningar/transkription från ljud-/videofiler. Stöder bearbetning av externa ljud- och videofiler: MP3-ljud, MP4-video, Mono WAV med 16 kHz samplingsfrekvens Exportalternativ Utformat främst för live-diktering och skrivning direkt i appar, snarare än för export av batchfiler. Möjliggör export av transkriptioner/text som TXT, DOCX, PDF. Kan även bearbeta filer (ljud/video) och sedan mata ut transkriptionen i textform. Användningsfall Riktar sig till utvecklare, studenter, författare, kreatörer, jurister och företag. Fokuserar på professionell transkription, filbearbetning och arbetsflöden där integritet är avgörande.

Funktion nr 1: Användarvänlighet och plattformskompatibilitet

Wispr Flow fungerar på Windows-, macOS-, iOS- och Android-enheter med sömlös synkronisering. Det fungerar både som ett datorprogram och en iOS-app och kan integreras med alla program där du kan skriva. Wispr Flow är lätt att använda och har en smidig inlärningskurva.

Superwhisper, å andra sidan, körs uteslutande på macOS- och iOS-enheter. Appen fungerar systemövergripande genom anpassningsbara globala genvägar och integreras djupt med macOS 13+ tillgänglighets-API:er. Superwhisper kräver omfattande installation och har en inlärningskurva.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Välj Wispr Flow om du är nybörjare, Superwhisper för mer avancerade transkriptionsbehov.

Funktion nr 2: Kundsupport

På senare tid har Wispr Flow fått mycket kritik på Reddit för sin dåliga kundsupport. Det finns dock en hjälpdokumentation som du kan hänvisa till.

Superwhisper har omfattande dokumentation på sin webbplats. Pro-planen ger också prioriterad support.

🏆 Vinnare: Superwhisper, baserat på Reddit-kommentarer om Wispr Flow, där användare klagar över att de inte får svar från teamet.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Wispr Flow att prova

Funktion nr 3: Prissättning

Wispr Flows kostnadsfria plan erbjuder 2 000 ord per vecka, vilket passar bra för sporadiska användare men begränsar omfattande dikteringsarbetsflöden. Pro-planen kostar 15 dollar per månad och inkluderar obegränsat antal ord, kommandoläge för röstredigering och tidig tillgång till nya funktioner.

När det gäller Flow Teams behöver du minst tre platser, och Enterprise-planen erbjuder anpassade priser.

Superwhisper, å andra sidan, ger dig obegränsad användning av små röstmodeller även i gratispaketet. Pro-paketet kostar 8,49 dollar per månad och ger obegränsad tillgång till både molnbaserade och lokala AI-modeller samt prioriterad support.

Verktyget erbjuder också ett livstidsabonnemang för 249,99 dollar, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för långsiktiga användare som vill undvika återkommande abonnemangskostnader.

🏆 Vinnare: Superwhisper, med sin generösa gratistjänst och livstidsoption, ger bättre värde.

Funktion nr 4: Språkstöd och AI-modeller

Wispr Flow stöder över 100 språk med automatisk språkkänning, vilket gör att du kan växla mellan språk under dikteringen. Den underliggande transkriptionsmodellen är fortfarande proprietär, men användare kan ansluta appen till AI-språkmodeller som ChatGPT eller Perplexity.

Superwhisper stöder också över 100 språk och erbjuder både lokala och molnbaserade AI-modeller för maximal flexibilitet. Pro-versionen inkluderar direktöversättningsfunktioner från vilket språk som helst till engelska.

Du kan välja röstmodeller baserat på specifika prioriteringar: Ultra (moln) för snabbast transkription, Nova moln för längre inspelningar och Ultra Turbo V3 (lokalt) för en optimal balans mellan hastighet och kvalitet samtidigt som fullständig integritet upprätthålls.

🏆 Vinnare: Det blir återigen oavgjort. Välj Wispr Flow för smidig övergång mellan språk och Superwhisper för att välja specialiserade röstmodeller baserade på specifika behov.

Funktion nr 5: Utmatningsnoggrannhet

Wispr Flow transkriberar dina tankar exakt medan du talar naturligt i din egen takt och tar bort fyllnadsord och onödiga ord. Dess smarta redigeringsfunktioner anpassar sig efter sammanhanget utan att någon inställning behövs. Appen förfinar automatiskt ton och struktur baserat på den applikation som används.

Superwhisper prioriterar transkriptionsnoggrannhet och genererar eller lägger inte till ord, fraser och meningar som inte har uttalats. Däremot producerar det grammatiskt korrekta meningar och sammanhängande stycken från ditt dikterade innehåll.

🏆 Vinnare: Det beror på dina behov. Välj Wispr Flow för dess intelligenta formatering utan någon installation och Superwhisper för pålitlig transkription utan hallucinationer.

💡 Proffstips: Gå bortom transkription med autopilotagenter. Medan Wispr Flow och Superwhisper nöjer sig med att leverera rena transkriptioner, tar ClickUp Autopilot Agents din röstutmatning hela vägen till genomförande. Så här lägger de till ett lager som inget av verktygen erbjuder: Förkonfigurerade Autopilot-agenter : Konvertera mötesutskrifter direkt till uppgiftslistor, påminnelser om uppföljning eller statusuppdateringar. Konvertera mötesutskrifter direkt till uppgiftslistor, påminnelser om uppföljning eller statusuppdateringar.

Anpassade autopilotagenter : Utforma logik som passar just dina arbetsflöden, till exempel att tagga anteckningar efter projekt, uppdatera CRM-poster eller utlösa godkännanden när specifika fraser nämns under dikteringen. Utforma logik som passar just dina arbetsflöden, till exempel att tagga anteckningar efter projekt, uppdatera CRM-poster eller utlösa godkännanden när specifika fraser nämns under dikteringen.

Wispr Flow vs. Superwhisper på Reddit

För att avsluta debatten tog vi den till Reddit. Här är några användares åsikter om båda verktygen.

Enligt en upprörd Reddit-användare har Wispr Flows kvalitet försämrats på senare tid:

Den här produkten var supercool, jag älskade den, jag rekommenderade den till tre vänner som också skaffade ett pro-abonnemang och nu är lite irriterade på mig eftersom de har samma problem... Under de senaste veckorna har det blivit en riktig röra. Anslutningarna bryts slumpmässigt, den fryser mitt i en mening eller säger att den är offline även när min internetuppkoppling är stabil. Jag loggade ut och tänkte att det kanske var något cacheproblem, men jisses, jag kunde inte logga in igen på tre hela dagar. Inga felmeddelanden, ingenting, bara helt låst ute. Och lycka till med att komma fram till supporten, de har bokstavligen en AI-agent som lustigt nog inte ens fungerar hälften av tiden.

Den här produkten var supercool, jag älskade den, jag rekommenderade den till tre vänner som också skaffade ett pro-abonnemang och nu är lite irriterade på mig eftersom de har samma problem... Under de senaste veckorna har det blivit en riktig röra. Anslutningarna bryts slumpmässigt, den fryser mitt i en mening eller säger att den är offline även när min internetuppkoppling är stabil. Jag loggade ut och tänkte att det kanske var något cacheproblem, men jisses, jag kunde inte logga in igen på tre hela dagar. Inga felmeddelanden, ingenting, bara helt låst ute. Och lycka till med att komma fram till supporten, de har bokstavligen en AI-agent som lustigt nog inte ens fungerar hälften av tiden

En ganska nöjd kund skriver på Reddit:

Det är långt över tiden, men jag provade äntligen Wispr Flow, och wow, det imponerade verkligen på mig. Jag förväntade mig något som liknade den gamla Siri, men det är på en helt annan nivå. Om du känner till några andra verktyg som är värda att prova, låt mig veta! Detta fick mig att inse att jag nog borde ta testningen av nya verktyg mer på allvar om jag vill hänga med i de senaste trenderna.

Det är långt över tiden, men jag provade äntligen Wispr Flow, och wow, det imponerade verkligen på mig. Jag förväntade mig något som liknade den gamla Siri, men det är på en helt annan nivå. Om du känner till några andra verktyg som är värda att prova, låt mig veta! Detta fick mig att inse att jag nog borde ta testningen av nya verktyg mer på allvar om jag vill hänga med i de senaste trenderna.

Även Superwhisper har fått blandade recensioner.

Som en frustrerad användare konstaterar:

Jag använde Super Whisper för röst-till-text, men mina krediter tog slut och jag kunde inte få tillgång till de nyare modellerna. Det visade sig att den kostnadsfria modellen Whisper Large V3 inte heller är tillgänglig gratis i Mac Whisper, vilket var frustrerande.

Jag använde Super Whisper för röst-till-text, men mina krediter tog slut och jag kunde inte få tillgång till de nyare modellerna. Det visade sig att den kostnadsfria modellen Whisper Large V3 inte heller är tillgänglig gratis i Mac Whisper, vilket var frustrerande.

En annan Reddit-användare nämner att Superwhisper fungerar för dem eftersom det samlar flera arbetsflöden på ett ställe.

Jag älskar Superwhisper, men jag tror inte att det passar alla användare. För mig ligger dess värde i den obegränsade tillgången till LLM och dess flexibilitet. För mig har det kommit att ersätta de flesta AI-appar för textrelaterade uppgifter och viss kodning, inte bara dikteringsappar. Så om du inte planerar att använda det på det sättet, tror jag att VoiceInks modell med egen nyckel kan vara tillräckligt bra. Jag använder LLM så mycket att användning av mina egna nycklar skulle resultera i något som liknar prenumerationen på de ”officiella” apparna.

Jag älskar Superwhisper, men jag tror inte att det passar alla användare. För mig ligger dess värde i den obegränsade tillgången till LLM och dess flexibilitet. För mig har det kommit att ersätta de flesta AI-appar för textrelaterade uppgifter och viss kodning, inte bara dikteringsappar. Så om du inte planerar att använda det på det sättet, tror jag att VoiceInks modell med egen nyckel kan vara tillräckligt bra. Jag använder LLM så mycket att användning av mina egna nycklar skulle resultera i något som liknar prenumerationen på de ”officiella” apparna.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Wispr Flow vs Superwhisper

Röstdikteringsverktyg som Wispr Flow och Superwhisper hanterar transkription. De omvandlar ditt tal till text och har redigeringsfunktioner.

Dessa verktyg skapar dock vad vi kallar ett överlämningsproblem.

De kan skapa anteckningar från video , men du måste fortfarande manuellt omvandla dessa anteckningar till uppgifter.

De transkriberar mötesdiskussioner, men någon måste extrahera åtgärdspunkter och tilldela dem till teammedlemmarna.

De fångar upp idéer genom tal, men att koppla dessa idéer till pågående projekt kräver separat arbete.

ClickUp eliminerar denna överlämning helt. Denna app för allt som rör arbete samlar projektledning, automatisering av uppgifter, teamsamarbete och kunskapshantering i ett konvergerat AI-arbetsutrymme (som effektivt kan hantera röst-till-text-transkription) samtidigt som det omedelbart kopplas till dina faktiska arbetsprocesser.

Intressant, eller hur?

Låt oss förstå hur ClickUp passar in i bilden:

ClickUps One Up #1: ClickUp Notetaker

Få sökbara transkriptioner av dina mötesinspelningar med ClickUp AI Notetaker.

De bästa konversationerna uppstår när alla är engagerade. Men om du inte frenetiskt antecknar kommer de fantastiska diskussionerna du haft sannolikt att förvandlas till glömda åtgärdspunkter.

ClickUp AI Notetaker hanterar detta genom att delta i dina möten och transkribera konversationen. Därefter skapar det sökbara transkriptioner så att du alltid kan spåra vem som sa vad och granska viktiga ämnen och beslut.

Denna AI-mötesreferatssammanfattare löser överlämningsproblemet genom att integreras med hela ditt ClickUp-arbetsutrymme. Den kopplar samman dina möteskonversationer med pågående arbete, skapar automatiskt uppgifter och uppdaterar projektets tidslinjer baserat på vad som diskuterats.

Så här förändrar Notetakers arbetsplatsintegration möteskonversationer:

Integrationstyp Vad det gör Exempel Mötesanteckningar + dokument Sparar automatiskt transkriptioner och AI-sammanfattningar i dina privata dokument för framtida referens. Anteckningar från marknadsföringsstrategimötet visas automatiskt i dokumentet ”Q4 Campaign”, organiserade efter diskussionsämnen med angivande av talare. Mötesanteckningar + uppgifter Identifierar muntliga åtaganden och skapar automatiskt tilldelade uppgifter med deadlines. När Jake säger ”Jag ska vara klar med wireframes till torsdag”, skapar Notetaker en uppgift som tilldelas Jake med torsdag som förfallodatum. Mötesanteckningar + chattar Publicera samtalssammanfattningar direkt i relevanta teamchattkanaler med hjälp av AI-analys. Efter ett kundsamtal visas automatiskt en sammanfattning i kanalen #client-projects med viktiga beslut och nästa steg.

Antecknaren lägger också till tidsstämplar i ditt transkript, och du kan kommentera eller markera viktiga avsnitt. Varje transkript sparas som en sökbar och åtgärdsbar text.

Du kan använda det för att transkribera möten, röstanteckningar och till och med skärminspelningar.

ClickUps One Up #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain fungerar som ett intelligent minne för din arbetsplats. Det går längre än att bara transkribera konversationer; Brain förstår, kopplar samman och agerar utifrån dem.

Omvandla dina inspelningar till användbara insikter med ClickUps automatiska transkribering.

Varje mötesreferat, anteckning eller beslut som du registrerar blir en del av en levande kunskapsbas som vävs in i hela din arbetsmiljö.

När du till exempel talar om dina idéer omvandlar Brain dem till uppgiftslistor med ansvariga, deadlines och beskrivningar.

Brain kan också utarbeta projektbeskrivningar från röstanteckningar, sammanfatta transkriptioner till viktiga slutsatser eller dra slutsatser från spridda diskussioner på några sekunder.

Istället för att växla mellan olika verktyg för att sammanställa information kan du helt enkelt fråga: ”Vad beslutade vi om lanseringstidplanen?” och Brain hämtar svaret från uppgifter, dokument och tidigare transkriptioner.

Du får ett röststyrt system där konversationer organiseras och omvandlas till praktiska åtgärder utan några överlämningsproblem.

Så här kan du transkribera röst och videor med ClickUp Brain:

💡 Proffstips: Med Brain får du tillgång till premium-AI-modeller (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek, etc. ).

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

Omvandla kommentarer i dina ClickUp Docs till uppgifter

Så här fungerar fristående dikteringsmetoder:

Diktera → Spara transkription → Kopiera till projektdokument → Skapa uppgifter manuellt

Men så här går dikteringen vidare i ClickUp:

Diktera → Automatisk formatering i projektdokument → Uppgifter skapade från omnämnanden → Teamet meddelas

Detta strömlinjeformade arbetsflöde innebär att din röstinmatning omedelbart blir en del av ditt projektarbetsområde. När du dikterar mötesanteckningar eller projektuppdateringar omvandlas de automatiskt till strukturerade ClickUp Docs med rik formatering.

Utöver rösttranskription erbjuder Docs omfattande dokumenthanteringsfunktioner som fristående dikteringsverktyg helt enkelt inte kan matcha:

Korsreferenser mellan dokument : Länka röstinspelade idéer mellan olika projektfaser, kunddiskussioner och teamplaneringsmöten.

Mallbaserad röstinspelning : Diktera direkt i strukturerade format för återkommande innehåll som projektuppdateringar, kundsammanfattningar eller teamretrospektiv.

Live-samarbete på dikterat innehåll : Teammedlemmar kan : Teammedlemmar kan dela anteckningar i realtid och omedelbart svara, redigera eller bygga vidare på idéer.

Nästlad sidorganisation : Strukturera röstdikterat innehåll inom projekthierarkier och håll brainstorming-sessioner och strategidiskussioner kontextuellt organiserade.

Inbäddade bilagor : Lägg till skärmdumpar, PDF-filer eller referensfiler direkt i röstgenererade dokument för fullständig kontext.

Skapa uppgifter från text: Konvertera valfri del av ditt dikterade innehåll till spårbara : Konvertera valfri del av ditt dikterade innehåll till spårbara ClickUp-uppgifter med ansvariga och förfallodatum direkt från dokumentet.

Koppla din röst till verkligt arbete med ClickUp

Visst, Wispr Flow och Superwhisper hjälper till med diktering och transkribering i realtid. Men där slutar funktionerna. De lämnar ett gap mellan vad som sägs och vad som görs.

Med ClickUp kan du gå från att diktera mötesanteckningar till att tilldela uppgifter och samarbeta med dina teammedlemmar, allt från din arbetsplats. Med röst-till-text- och AI-funktioner integrerade i samma plattform som dina uppgifter, dokument och teamkonversationer är ClickUp den enda AI-arbetsplattformen du behöver.

Registrera dig gratis nu och förvandla dina röstinspelade idéer till verkliga resultat.

Vanliga frågor (FAQ)

Inget av verktygen är HIPAA-kompatibelt för medicinskt bruk. Wispr Flow bearbetar data i molnet, medan Superwhispers lokala bearbetning erbjuder bättre integritet men fortfarande saknar säkerhetscertifieringar av medicinsk kvalitet.

Wispr Flow bearbetar ljud via molnservrar, vilket väcker integritetsfrågor för känsligt innehåll. Det erbjuder SOC 2 Type II och SSO/SAML endast i Enterprise-abonnemang. Superwhisper har en integritetsfokuserad strategi med lokal bearbetning som behåller dina ljuddata på din enhet.

Båda verktygen hanterar måttligt bakgrundsljud relativt bra, men prestandan försämras vid starka störningar. Wispr Flows molnbaserade bearbetning ger det en liten fördel i bullriga miljöer, medan Superwhispers lokala modeller fungerar bäst i tystare miljöer.

Wispr Flow fokuserar på enkel röstdiktering men stöder inte filuppladdningar. Superwhisper accepterar olika ljud- och videoformat för transkribering, vilket gör det mer mångsidigt för bearbetning av förinspelat innehåll som möten eller intervjuer.