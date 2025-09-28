Perplexity vs. Google AI Mode: Vilket är bäst för produktivitet och forskning?

Dagens söklandskap har genomgått en fundamental förändring från statiska länklistor till konversationsbaserade AI-upplevelser.

Den konversationsbaserade sökmotorn Perplexity, som lanserades i augusti 2022, har miljontals användare som söker forskningsinriktade sökningar med transparenta källhänvisningar och akademiska svar.

I mars 2025 tillkännagav Google lanseringen av AI Mode som sitt svar på Perplexity. Även om det fortfarande är i experimentfasen får det positiva recensioner från tidiga användare.

Så, mellan dessa två (Perplexity vs. Google AI Mode), där den ena är byggd för AI och den andra eftermonterad med det, vilken ger bättre resultat för dina sökfrågor?

Låt oss jämföra både funktioner och prestanda för samma sökfråga. Vi kommer också att berätta om ett tredje verktyg som du kanske föredrar framför dessa två!

Vad är Perplexity?

via Perplexity

Perplexity är en AI-driven sök- och svarsmotor som ger direkta svar på dina frågor med hänvisningar till de ursprungliga källorna. Den kombinerar flera avancerade språkmodeller (GPT-4, Claude och andra) med webbsökningar i realtid.

Till skillnad från traditionella sökmotorer som returnerar en lista med webbplatslänkar, levererar den sammanfattade, korrekt tillskrivna svar i en konversationsstil.

Med Perplexity kan du söka i liveinnehåll på internet eller i uppladdade filer. Verktyget kombinerar konversationsfunktionerna hos en AI-chattbot med den djupgående forskningsfunktionaliteten hos LLM-sökmotorer, vilket gör att du kan utforska komplexa, lagerade frågor i en naturlig, ömsesidig konversation.

Perplexitys funktioner

Styrkan hos Perplexity AI ligger i dess förmåga att överbrygga vardaglig nyfikenhet och seriös forskning. Den använder en kunskapsbaserad intelligent sökmetod för att ge användarna kontextuella svar från hela webben.

Här är de funktioner som gör Perplexity till något alldeles extra:

Funktion nr 1: Deep Research-läge

Perplexitys Deep Research-läge är utformat för avancerad forskning på expertnivå och går långt utöver den vanliga snabba fråge- och svarsupplevelsen. Som du kan se stannar Perplexity inte vid att hämta de högst rankade resultaten när du ställer en fråga.

När du till exempel får frågan ”Berätta skillnaden mellan en kontextförbättrad prompt och en instruktionsprompt” tar det 2–4 minuter, genomförs dussintals sökningar, läses hundratals källor, utvärderas deras trovärdighet och sammanfattas i en strukturerad rapport.

Detta gör det användbart för komplexa ämnen som ekonomi, marknadsföring, teknik, hälsa eller aktuella frågor – områden där en ytlig sammanfattning inte räcker till.

Användare med ett gratis Perplexity-konto kan göra upp till tre sådana sökningar per dag, medan Pro-användare får 500 Deep Research-sökningar per dag.

Hur fungerar Deep Research-läget? Här är en kort sammanfattning:

Steg Vad det gör Initial sökning och omfattning Startar många oberoende sökningar, identifierar relevanta dokument och källor och förfinar sedan vad den behöver gräva i. Läsning/utvärdering av källor Läser innehållet, utvärderar trovärdighet och relevans och bygger upp förståelse – ”resonerar” om vad som ska kontrolleras härnäst. Rapportsammanfattning Skapa en strukturerad, sammanhängande rapport med sammanfattade resultat, eventuellt jämföra olika perspektiv och sammanställa insikter. Exportera och dela Den slutliga rapporten kan exporteras (PDF eller dokument) eller konverteras till en Perplexity-sida för att delas med andra.

👀 Visste du att? ELIZA (1966), skapad av Joseph Weizenbaum vid MIT, var den första chattboten någonsin. Den använde mönsterigenkänning och enkla skript för att simulera konversationer, särskilt med en terapeutpersonlighet.

Funktion nr 2: Labs

Perplexity Pro-användare kan arbeta med Labs från lägesväljaren i inmatningsfältet.

Med stöd av omfattande forskning och analys investerar Labs 10 minuter eller mer och använder ytterligare verktyg som avancerad filgenerering och skapande av mini-appar.

Du ger detaljerade instruktioner för samma fråga och får utförliga svar.

Det kan skapa en rad olika produkter, inklusive rapporter, kalkylblad, interaktiva instrumentpaneler, presentationer, mini-appar och till och med enkla webbapplikationer med hjälp av HTML, CSS och JavaScript.

👀 Visste du att? Introduktionen av röstbaserade assistenter som Siri (2010), följt av Google Assistant, Alexa, Cortana osv. , gjorde att chatbots gick från att bara vara textbaserade till mer naturliga former som tal, integration med hårdvara och röstgränssnitt.

Funktion nr 3: Comet

Comet är Perplexity AI:s inbyggda AI-drivna webbläsare. Den kombinerar sökning och uppgiftsutförande direkt i din webbläsarupplevelse.

Med hjälp av agentisk AI förstår Comet sammanhanget på den sida du tittar på, oavsett om det är en Reddit-tråd, YouTube-video eller receptsida, och låter dig utföra åtgärder (direkt där) utan att du behöver byta flik.

Comet integreras med företagsapplikationer för ökad effektivitet i arbetsflödet. Till exempel låter Gmail-integrationen dig sammanfatta e-posttrådar, medan kalenderanslutningen hjälper dig att schemalägga möten och samordna över tidszoner.

Du kan be Comet att utföra hela uppgifter genom naturliga konversationer. Be den till exempel att sammanställa en Instacart för ett recept på stekt kyckling, så lägger den automatiskt till alla nödvändiga ingredienser i din varukorg.

Denna automatisering av arbetsflödet gör Comet fundamentalt annorlunda än traditionella webbläsare som Google.

Priser för Perplexity

Perplexity: Gratis

Perplexity Pro: 20 $/månad

Perplexity Enterprise: 40 USD/månad per licens

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsyta och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klarspråk och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Vad är Google AI Mode?

via Google

Google AI Mode är en experimentell funktion som är inbyggd i Google Sök. Med denna funktion vill Google omforma sökningen till en smart, chattliknande upplevelse där användarna kan få djupgående svar på sina frågor i ett konversationsformat, istället för traditionella listor.

Google AI Mode utnyttjar Gemini-modeller för att leverera en helhetslösning för AI-sökning samtidigt som information hämtas från dess enorma interna data och live-webbinnehåll.

Denna funktion är dock fortfarande i sin linda och finns endast tillgänglig i utvalda länder. Ibland kan den ha svårt att sammanställa information, och i sådana fall omdirigeras du direkt till de vanliga Googles sökresultaten.

Google AI Mode-funktioner

Så här integrerar Google AI-läget AI-funktioner i sökningen för att erbjuda en sammanhängande sökupplevelse.

Funktion nr 1: Avancerad resonemang

Google AI Mode utnyttjar kraften i Gemini 2. 5 Pro för att hantera komplexa flerdelade frågor som kräver logisk progression och kontextuell förståelse. Tänk på resonemangsuppgifter, matematiska problem, finansiell analys och kodningsfrågor som går långt utöver enkla sökresultat.

Låt oss ta samma prompt som vi använde med Perplexity: ”Berätta skillnaden mellan en kontextförbättrad prompt och en instruktionsprompt. ”

AI Mode tillhandahåller en jämförelsetabell tillsammans med exempel på frågor. Vid djupare frågor ger den dig också en sammanfattning tillsammans med länkar till källorna för informationen.

En annan utmärkande aspekt är forumet, där du kan utforska tekniska diskussioner om ämnet.

👀 Visste du att? Kan maskiner tänka? Så inledde Alan Turing sin forskningsrapport, skriven 1950. I sin artikel ” Computing Machinery and Intelligence ” förutspådde Alan Turing att år 2000 skulle en maskin kunna spela imitationsspelet så bra att en genomsnittlig förhörsledare efter fem minuters förhör inte skulle ha mer än 70 % chans att korrekt identifiera om de pratade med en maskin eller en människa.

Funktion nr 2: Multimodellinmatning

Du kan börja dina sökningar med text, röst eller en bild. Du kan till och med fortsätta där du slutade genom AI-lägets historik.

Om du till exempel arbetar med ett DIY-projekt kan du rikta kameran mot en trasig kran och fråga: ”Hur fixar jag den här läckan?” AI-tekniken analyserar vad den ser och guidar dig steg för steg genom reparationsprocessen medan du arbetar.

Du kan sedan ställa följdfrågor eller be om förtydliganden om det du tittar på. AI:n förstår både det visuella sammanhanget och konversationshistoriken.

Den innehåller även länkar till relevanta webbplatser, videor och forum för mer ingående information.

👀 Visste du att? Googles AI-läge finns tillgängligt på fem språk (hindi, indonesiska, japanska, koreanska och brasiliansk portugisiska) utöver engelska.

Funktion nr 3: Agentic AI

Googles agentiska AI-funktion gör det möjligt för systemet att utföra verkliga uppgifter åt användarna istället för att bara tillhandahålla information.

Det kan automatisera processer som att köpa evenemangsbiljetter, boka restaurang eller boka tid genom att söka efter alternativ och till och med genomföra köp via Google Pay, samtidigt som användarna behåller kontrollen.

Den nya funktionen Business Calling kontaktar lokala företag för att samla in information och sammanställa svaren i en kortfattad AI-sammanfattning. På så sätt kan användarna jämföra tjänster utan att behöva ringa flera samtal eller besöka flera webbplatser.

Denna funktion är dock endast tillgänglig för användare i USA med högre användningsgränser för AI Pro- och AI Ultra-abonnenter.

👀 Visste du att? Även om länkarna i sidofältet i AI Mode ofta skiljer sig från Googles 10 bästa sökresultat, visade Perplexity över 91 % domänöverlappning och 82 % URL-överlappning med Googles 10 bästa resultat.

Priser för Google AI Mode

Gratis där det för närvarande är tillgängligt

Perplexity vs Google AI Mode: Jämförelse av funktioner

Både Perplexity och Google AI Mode ersätter traditionell sökning med sina konversationsbaserade AI-drivna upplevelser.

Perplexity fungerar som en dedikerad AI-sökplattform som prioriterar forskningsdjup och källtransparens, medan Google AI Mode integrerar avancerade AI-funktioner direkt i världens mest använda sökmotor.

Låt oss jämföra Perplexity och Google AI Mode utifrån deras viktigaste funktioner.

Men först, här är en snabb översikt för dig:

Aspekt Perplexity Google AI-läge Primärt fokus Forskningsinriktad AI-sökplattform AI-förbättrad traditionell sökning Citeringsstil Numrerade citat i texten Numrerade källhänvisningar i texten; källänkar visas separat. AI-lägen Flera LLM:er (GPT, Claude, Gemini) Främst Gemini 2. 5 Pro Datakällor Webbcrawling i realtid, akademiska källor Googles indexerade databas + livewebb Hastighet Medel (på grund av realtidsindexering) Snabb (utnyttjar förindexerade data) Utvecklingsstadium Mogen, aktivt utvecklingsbar Viss kommersiell/SEO-påverkan

Funktion nr 1: Forskningsorganisation

Perplexity AI erbjuder dedikerade samarbetshubbar som kallas Spaces, där team kan organisera forskning, trådar (enskilda söksamtal) och filer kring ett specifikt projekt eller ämne.

De är personliga kunskapscentrum som är utformade för att förbättra samarbetet. Inom varje Space kan du ställa in anpassade instruktioner eller önskade AI-modeller och bjuda in medarbetare som betraktare eller bidragsgivare.

Google AI Mode låter dig organisera information över flera sessioner genom Canvas. Canvas live-arbetsyta är användbar för att spara anteckningar, utkast och utdrag medan du forskar. Den fungerar bäst för projekt med en enda session eller kortvariga projekt, men saknar djupare projektstrukturering och integration med teamets arbetsflöden.

Canvas är endast tillgängligt på stationära webbläsare och i ett fåtal utvalda länder. *

🏆 Vinnare: Perplexity är bättre på att organisera forskning med sina samarbetshubbar och flexibla delningsbehörigheter.

Funktion nr 2: Citat och källhantering

När vi jämför Perplexity AI och Google AI Mode när det gäller citat ser vi att båda erbjuder dem, men med vissa skillnader.

Perplexity erbjuder inbyggda citat på meningsnivå. Varje påstående eller stycke i ett svar från Perplexity är försett med fotnoter som länkar till den exakta källsidan som det kommer från.

I Deep Research-läget hämtar det information från dussintals källor och korsverifierar dem, för att sedan inkludera alla länkar i slutet av rapporten.

Om du behöver bevisa var informationen kommer ifrån fungerar Perplexity utmärkt.

Google AI Mode visar också källänkar, men de finns under svaret. Det erbjuder inte hänvisningar på meningsnivå.

Det är lämpligt för snabba översikter, men inte idealiskt för arbetsflöden som kräver direkta bevis eller dokumenterad härkomst.

🏆 Vinnare: Perplexity har en överlägsen position tack vare sin källtransparens och tydliga källhänvisningar.

Funktion nr 3: Integrationer och ekosystem

Perplexity erbjuder integrationer via sitt API och webbläsartillägg, men fungerar främst som en fristående forskningsplattform.

Med lanseringen av Comet gör Perplexity det nu möjligt för användare att utföra uppgifter direkt på de webbsidor de besöker, till exempel sammanfatta en Reddit-diskussion, extrahera data från en artikel eller till och med skapa inköpslistor utan att lämna sidan.

Google AI Mode integreras dock med Googles ekosystem, inklusive Gmail, Google Drive, Google Pay och YouTube. Denna djupa integration skapar en enhetlig upplevelse där dina forskningsresultat flödar direkt in i ditt befintliga Google Workspace.

Det betyder att du inte behöver växla mellan flera plattformar eller tappa bort sammanhanget under komplexa forskningssessioner.

🏆Vinnare: Google AI Mode tar ledningen med sin ekosystemintegration, medan Perplexitys Comet fortfarande är för experimentellt för att kunna konkurrera på denna nivå.

Funktion nr 4: Sökmetodik

Perplexity AI tolkar nyanserna i din sökfråga med hjälp av stora språkmodeller (LLM) och utför sedan sökningar i realtid i en mängd olika webbkällor.

Den genomsöker internet medan du söker och hämtar nya resultat istället för att enbart förlita sig på en förindexerad databas. Perplexity filtrerar bort SEO-spam och reklam för att ge dig renare, opartiska svar.

Google AI Mode fungerar ovanpå Googles enorma indexerade sökdatabas och Knowledge Graph. Den använder AI för att sammanfatta resultat och länka dem till Maps, Images, Shopping och andra Google-tjänster. Även om den är snabb och extremt omfattande, kommer du fortfarande att se en hel del kommersiellt inflytande i dess svar.

🏆 Vinnare: För användare som värdesätter opartiska sökresultat är Perplexity ett bättre val.

Perplexity vs. Google AI Mode på Reddit

För att avsluta debatten tog vi den till Reddit. Det finns inga specifika trådar, men här är några användaråsikter om båda verktygen.

De flesta användare är överens om att Perplexity erbjuder konsekvent relevanta (tillförlitliga) svar om nyheter, händelser och webbsökningar i allmänhet. När det gäller djupgående forskning är entusiasmen dock mindre:

Perplexity Pro-användare här. Jag är inte nöjd med kvaliteten på de djupa sökresultaten – jag måste alltid dubbelkolla för att validera dem.

Perplexity Pro-användare här. Jag är inte nöjd med kvaliteten på de djupa sökresultaten – jag måste alltid dubbelkolla för att validera dem.

Vi har också analyserat åsikterna hos Perplexity Pro-användare för att se vad betalande kunder tycker om det. Enligt en användare:

Perplexity är värt pengarna eftersom du får tillgång till massor av modeller för 20 dollar i månaden. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro och Grok – i stort sett alla modeller som är värda att betala för kostar individuellt cirka 20 dollar per månad. De flesta verkar inte veta att man kan byta bakgrundsmodell från Perplexities Sonar-modell.

Perplexity är värt pengarna eftersom du får tillgång till massor av modeller för 20 dollar i månaden. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro och Grok – i stort sett alla modeller som är värda att betala för kostar individuellt cirka 20 dollar per månad. De flesta verkar inte veta att man kan byta bakgrundsmodell från Perplexities Sonar-modell.

Mellan Perplexity och Google har användarna börjat ersätta Google med Perplexity för större undersökningar och komplexa sökningar, och använder Google endast för att samla in lokal data och kontaktinformation.

Google AI Mode är dock fortfarande nytt och har få recensioner. En användare var osäker på hur det skiljer sig från Gemini och varför någon skulle välja AI Mode när ChatGPT eller Perplexity gör samma sak.

Källorna för många av sökningarna var verkligen dåliga. Det är bloggar fyllda med annonser, och jag antar att någon som verkligen bryr sig eller forskar djupare om ett ämne kommer att hitta vägen till en Reddit-community.

Källorna för många av sökningarna var verkligen dåliga. Det är bloggar fyllda med annonser, och jag antar att någon som verkligen bryr sig eller forskar djupare om ett ämne kommer att hitta vägen till en Reddit-community.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Perplexity vs. Google AI Mode

Både Perplexity och Google AI Mode ger svar på dina frågor med sina omfattande sökfunktioner. Dessa verktyg fungerar dock isolerat från ditt bredare arbetsmiljö.

De kan inte samarbeta med ditt team om resultat, integrera forskning i pågående projekt eller upprätthålla organisatorisk kontext i komplexa arbetsflöden.

ClickUp, den dagliga appen för arbete, förändrar denna ekvation. Den samlar allt från forskning och dokumentsamarbete till målsättning och automatisering i en enda, anpassningsbar plattform.

Så här överbryggar ClickUp klyftan mellan att hitta information och att använda den:

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Brain

ClickUp Brain är ClickUps integrerade inbyggda AI, som kan förstå dina specifika arbetsflödesmönster. Det tillför kontextuell arbetsintelligens som fristående sökverktyg inte kan matcha.

Växla mellan flera LLM:er med ClickUp Brain och optimera modellen för den aktuella uppgiften.

En av Brains största fördelar är multimodellåtkomst. Inom ett enda gränssnitt kan du utnyttja de mest kapabla stora språkmodellerna, inklusive ChatGPT, Claude och Gemini (samma AI som driver Google AI Mode).

Du behöver inte längre hoppa mellan olika AI-verktyg beroende på hur komplex din fråga är eller vilken typ av insikt du behöver.

Men ClickUp Brains autonoma kapacitet går långt utöver att bara svara på frågor. Det går smidigt från forskning till genomförande och integrerar AI-genererade insikter direkt i dina projekt.

Ställ frågor till Brain som rör dina projekt, så ger det kontextuella svar.

Så här tillför ClickUp Brain mervärde utöver sökfunktionen:

Kontextuell dokumenthantering : Skapar detaljerade rapporter och presentationer med hjälp av data från din arbetsyta och forskningsresultat, och lagrar dem i : Skapar detaljerade rapporter och presentationer med hjälp av data från din arbetsyta och forskningsresultat, och lagrar dem i ClickUp Docs.

Uppgiftsbyggare : Omvandlar forskningsresultat till detaljerade, tilldelningsbara : Omvandlar forskningsresultat till detaljerade, tilldelningsbara ClickUp-uppgifter med beroenden så att alla aspekter mellan forskning och genomförande förblir spårbara.

Smart projektskapande : Omvandlar brainstorming-sessioner till strukturerade projektplaner med tidslinjer och resursallokering som kartläggs automatiskt.

Intelligent teamkoordinering : Tilldelar nya forskningsrelaterade uppgifter till rätt personer baserat på deras expertis och aktuella arbetsbelastning, vilket håller arbetet balanserat och effektivt.

Skapa anpassade agenter: Gör det möjligt att utforma specialiserade AI-assistenter för återkommande arbetsflöden, såsom konkurrensanalys eller innehållsutformning, utan att skriva kod.

Tänk dig en innehållsskapare som forskar om hållbara modetrender. Perplexity kan visserligen tillhandahålla utmärkta källhänvisningar och Google AI Mode erbjuder omfattande marknadsdata, men ClickUp Brain går ett steg längre genom att skapa innehållskalendrar, tilldela forskningsuppgifter till teammedlemmar och generera redaktionella briefs (utan att lämna plattformen).

För att lära dig mer om hur ClickUps AI-assistent ökar din produktivitet med 10 gånger, titta på den här videon.

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX tar Brains kontextuella intelligens ett steg längre med röst-till-text-inmatning. Istället för att skriva in kommandon kan du bara tala, så transkriberar och förstår Brain omedelbart. Fånga flyktiga tankar under möten, forskningssamtal eller när du är på språng. Samtidigt kopplar Brain MAX dina frågor till realtidsbaserad, kontextuell sökning i alla dina ClickUp-uppgifter, dokument, whiteboards och chattrådar. Det innebär att svaren inte är generiska, utan baseras på dina faktiska arbetsdata. Denna kombination av naturlig inmatning och sammanhängande kontext gör att Brain MAX känns mer som en aktiv teammedlem än en passiv sökfält – vilket överbryggar klyftan mellan kunskapsinsamling och utförande inom ClickUp.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Enterprise Search

Få ett kontextuellt svar på dina frågor med ClickUp Enterprise Search.

ClickUps Enterprise Search kombinerar Connected, Deep och Intranet Search för att ge dig en enda, kraftfull sökupplevelse.

Den kan hämta resultat från webben, din ClickUp-arbetsyta (uppgifter, dokument, kommentarer, chattar, möten) och anslutna tredjepartsapplikationer (Google Drive, Notion, Slack, Gmail, etc.).

Detta ger dig mycket kontextuella och användbara resultat som varken Perplexity eller Google AI Mode kan matcha i en arbetsmiljö.

Så här tillför detta sökverktyg för företag mervärde på flera olika sätt:

Plattformsoberoende räckvidd : Hittar innehåll i hela ditt arbetsområde och externa verktyg utan att behöva upprepa samma sökning på olika platser.

Kontextmedveten sökning : Visar resultat som är kopplade till det projekt du arbetar med, så att du kan koppla din forskning direkt till handling.

Djup sökning : Hittar äldre uppgifter, arkiverade filer eller tidigare konversationer som vanliga sökverktyg missar.

Resultat som tar hänsyn till behörighet : Skyddar känslig information genom att endast visa information som du har tillgång till.

Handlingsbara insikter: Omvandlar sökresultat till omedelbara arbetsflödesåtgärder istället för passiv informationskonsumtion.

ClickUps Answer Agents arbetar i denna enhetliga sökmiljö för att kombinera extern forskning med din interna kunskapsbas och automatiskt koppla upptäckter till live-arbetsflöden.

Här är ett exempel på ClickUp Enterprise Search i praktiken: Överväg att undersöka konkurrenternas aktiviteter inför en produktuppdatering. En sökning i ClickUp visar: Teamets arkiverade konkurrentanalysuppgifter

Originaldokumentet med strategin finns i Google Drive.

Relevant diskussionstråd från Slack

Nya branschartiklar från webben Därefter kan du lägga till dessa resultat i din aktuella produktlanseringsplan, tilldela uppföljningsuppgifter till rätt teammedlemmar och omedelbart integrera undersökningen i din genomförandeplan.

🎺 ClickUps fördel: ClickUps AI-agenter förstärker Enterprise Search genom att omvandla insikter till automatiserade åtgärder. Förkonfigurerade Autopilot-agenter hanterar vanliga arbetsflöden som att utarbeta sammanfattningar, uppdatera uppgiftsstatus eller sammanfatta forskningsresultat.

Anpassade agenter är domänspecifika AI-assistenter som du kan utforma med vårt kodfria verktyg. De förstår dina data, ditt ordförråd och dina processer. Du kan ställa in deras omfattning (t.ex. endast sökmarknadsföringsuppgifter), definiera deras ton och instruera dem att utlösa åtgärder som att skapa uppgifter eller uppdatera dokument. är domänspecifika AI-assistenter som du kan utforma med vårt kodfria verktyg. De förstår dina data, ditt ordförråd och dina processer. Du kan ställa in deras omfattning (t.ex. endast sökmarknadsföringsuppgifter), definiera deras ton och instruera dem att utlösa åtgärder som att skapa uppgifter eller uppdatera dokument. Eftersom dessa agenter arbetar inom ClickUps anslutna sökmiljö kan de agera på det de hittar – länka resultat till uppgifter, generera uppföljningar eller tilldela arbete automatiskt.

📮 ClickUp Insight: 30 % av våra respondenter förlitar sig på AI-verktyg för forskning och informationsinsamling. Men finns det någon AI som hjälper dig att hitta den där förlorade filen på jobbet eller den viktiga Slack-tråden som du glömde att spara? Ja! ClickUps AI-drivna Connected Search kan omedelbart söka igenom allt innehåll i ditt arbetsutrymme, inklusive integrerade tredjepartsappar, och hämta insikter, resurser och svar. Spara upp till 5 timmar i veckan med ClickUps avancerade sökfunktion!

ClickUp One Up #3: ClickUp Knowledge Management

Få omedelbara svar på allt som rör ditt arbete med ClickUp Knowledge Management.

ClickUps kunskapshantering skapar sökbara, centraliserade kunskapshubbar där forskningsresultat och projektdokumentation samlas. Allt som ditt team behöver för att fatta välgrundade beslut är organiserat på ett ställe och kopplat till det arbete det stöder.

Så här hjälper ClickUp Knowledge Management:

Genererar kunskap automatiskt: Använder ClickUp Brain och AI-assistenter för att Använder ClickUp Brain och AI-assistenter för att skapa wikis och processguider direkt från projektdata och forskningsresultat.

Kopplar dokumentation till arbetet: Länkar forskningsrapporter och strategidokument direkt till de uppgifter de stöder.

Automatiserar informationshantering: Låter dig ställa in Låter dig ställa in ClickUp-automatiseringar för relevanta åtgärder när vissa utlösare inträffar, t.ex. uppdatera en SOP när en process ändras eller skicka en ny färdigställd forskningssammanfattning till intressenter.

Stöder AI-assistenter för arbetsflöden: Låter dig skapa anpassade AI-agenter som specialiserar sig på uppgifter som att utarbeta rapporter, sammanställa marknadsundersökningar eller generera SOP:er utan kodning.

Upprätthåller versionsnoggrannhet: Erbjuder versionskontroll och säker åtkomst till filer.

Här är en liten djupdykning i hur Brain integreras med ClickUp Knowledge Management.

💡 Proffstips: Om du just har börjat kan det vara överväldigande och tidskrävande att sammanställa all kunskap inom ditt företag. Med hjälp av en mall för kunskapsbas kan du organisera dina forskningsresultat systematiskt utan att fastna i detaljerna.

Koppla din forskning till verkligt arbete med ClickUp

Perplexity och Google AI Mode omdefinierar traditionella sökupplevelser med sin kontextuella förståelse och naturliga uppföljningsfunktioner. Båda verktygen är utmärkta på att hitta information från hela webben med korrekta källhänvisningar och resonemang. Men att hitta bra information är bara halva jobbet.

Du måste också omsätta dessa insikter i praktiken. ClickUp löser det genom att låta dig forska med valfri LLM-modell, samarbeta med ditt team om resultaten och genomföra projekt inom samma arbetsyta.

Den enhetliga plattformen eliminerar arbetsflödet och tar bort friktionen mellan upptäckt och leverans som gör att de flesta undersökningar fastnar i dokument.

Registrera dig gratis nu och förvandla dina forskningsprojekt till verkliga resultat.