Perplexity vs. Google: Att avgöra vilket sökverktyg som är bäst

I åratal har Google varit den obestridda mästaren i sökmotorvärlden, den självklara gurun för att hitta all information vi vill ha. Så mycket att "Google it" har blivit ett vanligt uttryck.

Men i takt med att tekniken utvecklas har en ny utmanare dykt upp med ett betydligt mer innovativt tillvägagångssätt och avancerade språkmodeller: Perplexity. Perplexity lanserades 2022 och syftar till att använda maskininlärning och artificiell intelligens för att revolutionera hur internetsökningar fungerar.

Och det har fått många att undra om Google fortfarande är den bästa sökmotorn eller om Perplexity är nyckeln till en ny era. I den här bloggen kommer vi att hitta svaret på denna fråga genom en djupgående jämförelse mellan Perplexity och Google.

Vad är Perplexity?

Perplexity är en AI-baserad sök- och svarsmotor som svarar på frågor utifrån deras sammanhang och nyanser. Den använder naturlig språkbehandling och stora språkmodeller för att ge omedelbara och korrekta svar på naturligt språk.

Allt du behöver göra är att skriva in dina frågor, så ger AI:n dig personliga resultat med inbyggda citat och referenser. Några av Perplexitys funktioner är:

Tillhandahåller AI-drivna sammanfattningar genom att syntetisera information från webben

Skräddarsydda svar baserade på sammanhanget

Basera svaren på nyare källor istället för äldre

Gör det möjligt för användare att ställa följdfrågor

Förbättrar sina svar ju mer du interagerar med den

Perplexitys funktioner

Perplexity erbjuder en rad funktioner som gör det till en stark konkurrent till Google. Låt oss ta en titt:

Källhänvisning

Källhänvisning på Perplexity. ai

Perplexity besvarar dina frågor så naturligt och transparent som möjligt. Den anger källorna som använts för att samla in informationen för att säkerställa trovärdigheten i sina svar. På så sätt kan du fördjupa dig i innehållet, fatta smarta beslut med hjälp av AI och få tillförlitlig information.

Så om du är student och skriver en uppsats eller en nyfiken elev som söker tillförlitliga svar, ger Perplexitys källhänvisningsfunktion ett extra lager av förtroende.

Förstå sammanhanget

Har du någonsin blivit frustrerad över att när du söker efter något får du bara en massa irrelevanta resultat som knappt skrapar på ytan av det du letar efter? Perplexity ser till att du slipper uppleva det.

Tänk dig att du ställer en fråga eller söker rekommendationer och får exakta och skräddarsydda resultat som verkligen tillgodoser dina behov. Det är vad Perplexity gör.

Den analyserar omgivande ord och fraser samt den övergripande strukturen i din sökfråga för att leverera exakta och relevanta resultat. Resultaten genereras med hjälp av olika källor, bilder och videor.

Sökning i realtid

Sökresultat i realtid på Perplexity AI

Perplexity ger dig endast den senaste informationen. Den håller sig uppdaterad om vad som händer i den digitala världen genom att kontinuerligt skanna och analysera webben. Oavsett om du vill veta dagens temperatur eller de senaste nyheterna, hämtar Perplexity den senaste informationen på några sekunder.

Och denna information kommer inte bara från vanliga webbplatser. Den kommer från olika källor, inklusive branschrapporter, sociala medier och akademiska tidskrifter. Du kan också använda "Focus"-läget för att begränsa din sökning genom att välja alla sökningar, akademiska källor, skrivande, Wolfram|Alpha, YouTube och Reddit som källor.

Dessutom berikar Perplexity dina svar med bilder och videor. Du kan till och med skapa högkvalitativa bilder baserat på uppmaningar.

Upptäck

Perplexity AI erbjuder en Discover-funktion som ger dig kortfattade svar på aktuella ämnen. Den liknar Instagrams Discover-sektion, där du kan upptäcka intressanta ämnen.

Discover-flödet kan dock inte kurateras för närvarande. Dessutom är det inte öppet för feedback, så du kan inte ge synpunkter på innehållet – vad du vill se mer eller mindre av i ditt flöde.

Fråga om uppladdade filer

En annan fantastisk funktion som Perplexity erbjuder är möjligheten att ladda upp bilder, texter och PDF-filer och ställa frågor baserade på dessa. Så om du ser en vacker blomma och vill veta vad den heter eller har en lång uppsats att läsa inför en tentamen, kan du göra det med Perplexity.

Du kan be den att sammanfatta, förklara och till och med översätta filer. Baserat på filerna kan du också ställa följdfrågor.

Den enda haken är att den kostnadsfria versionen endast tillåter dig att ladda upp 3 filer per dag. Pro-versionen låter dig dock ladda upp ett obegränsat antal filer.

Priser för Perplexity

Gratis

Perplexity Pro: 20 dollar/månad

Vad är Google?

Googles söksida

Med en andel på 92,82 % av sökmotormarknaden har Google blivit synonymt med onlinesökning. Google lanserades 1997 och låter dig söka efter information genom att ange fraser eller nyckelord.

Du kan söka efter en mängd olika typer av information, inklusive webbsidor, bilder, videor, nyhetsartiklar, kartor och mycket mer.

Google Search använder en komplex algoritm för att avgöra hur relevanta webbsidor är för din sökning. Den tar hänsyn till olika faktorer, såsom sökordets relevans, webbplatsens kvalitet, användarengagemang etc., för att rangordna sökresultaten efter relevans och användbarhet.

Dessutom erbjuder den olika specialiserade sökfunktioner, inklusive Google Bilder, Google Maps, Google Scholar och mer. Dessa funktioner gör det möjligt för användare att hitta specifika typer av information eller få tillgång till specialiserade databaser.

Google-funktioner

Som veteran inom sökmotorer erbjuder Google massor av unika och fantastiska funktioner. Låt oss utforska några av dem:

Webbsökning

Google Sökas kärnfunktion är webbsökning, som gör det möjligt att söka efter information på internet med hjälp av nyckelord och fraser.

Du kan också söka efter bilder, ladda upp bilder eller använda en kamera för omvänd bildsökning. Googles röstsökningsfunktion låter dig ställa dina frågor med rösten istället för att skriva dem.

Dessutom kan du fokusera din sökning genom att filtrera efter datum, relevans och källa. Du kan också välja vilken typ av information du vill ha, från nyheter till videor.

Dessutom är Google Scholar en specialiserad sökmotor för akademisk litteratur som ger tillgång till vetenskapliga artiklar, tidskrifter och forskningsrapporter.

Förutom organiska sökresultat visar Google Search även sponsrade resultat. Det är betalda resultat eller annonser som visas tydligt bredvid de organiska resultaten. Annonsörerna betalar Google för dessa sponsrade placeringar, och de visas högst upp i sökresultaten.

SERP-sidor med sponsrade annonser högst upp

Kunskapsgraf

Har du någonsin sökt efter något som "Eiffeltornet" och omedelbart fått upp alla viktiga detaljer om det ikoniska landmärket till höger på söksidan?

Det är Googles Knowledge Graph – ett verktyg som direkt erbjuder koncis och relevant information om olika ämnen på sökresultatsidan.

Denna funktion förbättrar din sökupplevelse genom att erbjuda snabb åtkomst till viktiga fakta, insikter och kontextuell information utan att du behöver navigera till externa webbplatser.

Du kan söka efter landmärken, kändisar, byggnader, evenemang, filmer, städer och mycket mer och få omedelbara resultat.

Utvalda utdrag

Google SERP-resultat som visar ett utvalt utdrag

Utvalda utdrag visas ofta högst upp i resultaten. De syftar till att erbjuda koncis och relevant information från auktoritativa webbsidor genom att ge direkta svar på dina frågor.

När du skriver in en sökfråga i Googles sökfält identifierar sökmotorn relevant innehåll från webbsidor som bäst svarar på frågan. Den extraherar den mest relevanta informationen och presenterar den i sammanfattad form i Featured Snippet-rutan.

Upptäck

Precis som Perplexitys Discover-funktion låter Googles Discover-funktion dig utforska innehåll som är anpassat efter dina intressen. Det här är ett utmärkt ställe att lära sig och upptäcka nya saker när du inte har något specifikt i åtanke.

Google låter dig anpassa det genom att följa ämnen, dela om du vill se mer eller mindre av något, etc. Denna funktion är tillgänglig i Google-appen och på Android-startskärmarna.

Googles prissättning

Google är helt gratis.

Perplexity AI vs. Google: Jämförelse av funktioner

I mötet mellan en veteran och en uppstickare är det dags att avgöra vilken sökmotor som är vinnaren. För att komma fram till en slutsats i debatten mellan Perplexity AI och Google ska vi jämföra funktionerna hos de båda.

Prissättning

När man väljer vinnare är det viktigt att ta hänsyn till priset. Men när den ena sökmotorn är helt gratis och den andra erbjuder en betald version, hur avgör man då vem som är vinnaren?

Perplexity

Perplexity har en freemium-modell. Den kostnadsfria versionen innehåller alla grundläggande sökfunktioner och söklägen. Pro-versionen erbjuder dock en mer avancerad upplevelse. I Pro-läget ställer AI:n förtydligande frågor om dina sökningar för att förbättra resultaten.

I Pro-läget kan du också ladda upp obegränsat med filer och välja mellan AI-modeller för längre sammanhang och förbättrade svar. Dessutom får du tillgång till API:et.

Så om du vill spara tid och få snabb tillgång till tillförlitlig och sammanfattad information är Perplexity definitivt värt att prova!

Google

Googles sökmotor är helt gratis, så alla dess funktioner är lättillgängliga och kostnadsfria. Om du gillar att använda den goda gamla sökmotorn och inte har något emot att bläddra igenom långa listor med webbsidor, är Google perfekt för dig.

Vinnare: Med sin kostnadsfria sökmotor är Google den klara vinnaren i denna omgång!

Svarens noggrannhet

Det som gör en sökmotor till en bra sökmotor är noggrannheten i dess svar. Låt oss kolla vilken som har bättre svarnoggrannhet: Google eller Perplexity.

Perplexity

Perplexity använder avancerade språkmodeller och kontextuell förståelse för att ge mycket exakta svar. Dess fokus på att förstå sammanhanget hjälper till att dela exakta svar på komplexa frågor.

En annan fantastisk funktion som Perplexity Pro erbjuder är möjligheten att välja din AI-modell mellan OpenAI:s GPT-4 Turbo, Anthropics Claude 3, Perplexitys Experimental och Mistrals Large. Om du inte är nöjd med svaret från en viss modell kan du byta modell och skriva om svaret.

Till skillnad från traditionella sökmotorer prioriterar Perplexity dessutom relevans och nyare information framför andra faktorer som SEO och annonser. Dess resultat kan därför anses vara mer tillförlitliga och korrekta.

Google

Google använder många faktorer för att avgöra innehållets kvalitet. Dessa faktorer inkluderar sökordsrelevans, användarens avsikt och sidans kvalitet. Dess program för bedömning av sökkvalitet samlar också in feedback från människor för att identifiera expertis och pålitliga sidor.

Noggrannheten beror dock också på sökfrågan och sökningskontexten. En tvetydig sökfråga kan alltså ge en rad resultat som du måste gå igenom för att hitta rätt information. Om Google inte kan hitta tillräckligt med tillförlitlig information visas ett meddelande om detta.

Vinnare: När det gäller noggrannhet vinner Perplexity tack vare att det inte är beroende av annonser och SEO och att man kan välja mellan olika AI-modeller.

Omfattning av sökresultat

Vilken typ av sökresultat visar sök- och svarsmotorn? Är de varierade? Är de tillgängliga i realtid? Dessa frågor är viktiga när man väljer den bästa sökmotorn.

Perplexity

Perplexity erbjuder omfattande och relevanta sökresultat med hjälp av avancerade algoritmer och förståelse för sammanhanget för att tillhandahålla information. Det fokuserar på realtidssökning och tillhandahåller källhänvisningar för att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten hos resultaten. Discover-flödet ger dig också kortfattade svar på populära ämnen.

Beroende på hur väl du formulerar din sökfråga tar Perplexity sig tid att gå igenom resultaten och ge dig information. Dessutom finns det inga betalda resultat i Perplexity, så du får bara den mest relevanta informationen.

Till skillnad från Google kan du dock inte få lokala sökresultat. Så om du föredrar att få direkta svar på dina frågor istället för att söka efter information är Perplexity det bästa valet för dig.

Google

Google tillhandahåller omfattande och varierande sökresultat som täcker olika ämnen och källor på webben. Istället för att ge dig direkta svar delar Google dock med sig av en lista med länkar som den anser vara mest relevanta för din sökning. Det är upp till dig att söka efter den information du behöver bland dessa länkar.

Du kan också få lokala sökresultat genom att dela din plats med Google. Dessutom kan du utforska personligt anpassat innehåll med Googles Discover-funktion.

Google har också börjat ge AI-svar och översikter i vissa sökresultat. Dessa är dock inte lika exakta som Perplexitys svar.

Vinnare: Det beror på dina behov. Om du föredrar AI-svar är Perplexity vinnaren. Men om du föredrar att själv hitta informationen med hjälp av en lista med relevanta länkar är Google vinnaren.

Användargränssnitt och tillgänglighet

En sökmotor måste först och främst vara tillgänglig med ett intuitivt gränssnitt. Låt oss se vilken som har det bästa gränssnittet: Perplexity AI eller Google.

Perplexity

Perplexity har ett modernt, användarvänligt och intuitivt gränssnitt som kombinerar sökning och chatt. Huvudsidan är väl utformad, med sökfältet placerat mitt på sidan. Alternativet att byta medium och bifoga filer finns precis under sökfältet.

Med biblioteksfunktionen kan du organisera dina trådar efter projekt eller ämne, bjuda in personer och ändra sekretessinställningar.

Därför är den otroligt enkel att använda. Mobilappen finns också tillgänglig för både Android- och iPhone-användare, vilket gör den lättillgänglig.

Google

Google har ett användarvänligt och tillgängligt gränssnitt som kan nås via webbläsare, smartphones och surfplattor. När du skriver något visar funktionen för automatisk komplettering möjliga sökfrågor.

De webbplatser du besöker oftast visas också direkt under sökfältet. Alternativen för att söka efter bilder, öppna Gmail och mer finns i det övre högra hörnet.

Google är tillgängligt för alla. Användare kan skriva in sin sökfråga, söka med rösten eller söka med bilder.

Vinnare: När det gäller tillgänglighet ligger Google i täten med sina avancerade funktioner, såsom röst- och bildsökning.

Perplexity vs. Google: Vem vinner?

I kampen mellan Perplexity och Google har sök- och svarstjänsterna sina styrkor och svagheter.

Perplexity AI erbjuder till exempel omfattande och direkta svar på dina frågor med källhänvisningar för att säkerställa noggrannheten. Det är dock inte lika tillgängligt som Google och kanske inte fungerar så bra vid marknadsundersökningar eller akademisk forskning, så du kanske måste leta efter alternativ till Perplexity.

Google är däremot en mycket tillgänglig sökmotor som ger relevanta och exakta sökresultat. Den är utmärkt för forskningsändamål, med verktyg som Google Trends, Google Scholar och olika söklägen. Den ger dock inga direkta svar på dina frågor.

Vinnaren beror därför i slutändan på dina behov. Om du vill ha djup och utforskning är Google Search oslagbart. Men om du vill ha koncisa sammanfattningar, snabba och välgrundade svar eller ett AI-verktyg för till exempel konkurrentanalys, kan Perplexity passa dig bättre.

Perplexity vs. Google på Reddit

I vår strävan att hitta svaret på vår debatt om Perplexity vs. Google vände vi oss till Reddit för att få svar direkt från användarna. När vi sökte på Perplexity vs. Google på Reddit var många användare överens om att Perplexity har förändrat hur sökmotorer fungerar med sina avancerade funktioner och kontextuella svar.

Jag har ersatt Google med Perplexity. Och jag använder massor av andra AI-verktyg också. Men Google kommer lätt att anpassa sig. Jag var inte säker på varför jag behövde Perplexity när jag redan har så mycket AI, men dess omedelbara hastighet för frågor gör att den har sin egen nisch som AI-sökmotor.

Många användare var dock också överens om att Google skulle kunna anpassa sig för att matcha vad Perplexity gör.

Jag älskar Perplexity, men det är mycket mer troligt att Google kommer att byta sin sökmodell till något mer liknande. Det har de faktiskt redan gjort, nu får du AI-svaret högst upp om du väljer det. Det är mycket mer grundläggande, men de är redan på väg i den riktningen.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Perplexity vs. Google

Perplexity och Google är utmärkta om du bara vill söka efter information. Men det finns ett bättre alternativ om du vill kombinera sökningen med dess tillämpning i ett verktyg för uppgifts- eller projektledning!

ClickUp är den ultimata produktivitetsplattformen som är utformad för att hjälpa dig spara tid genom att utföra en universell sökning och använda AI för att hitta och hantera information. Men du behöver inte tro oss på vårt ord.

Ta en titt på dessa konkurrerande funktioner i ClickUp och bestäm själv:

ClickUp Brain

Skriv, redigera och få svar med ClickUp Brain

ClickUp Brain är en kraftfull AI-assistent som hjälper dig att spara tid och skapa innehåll anpassat efter dina behov på några sekunder. Dess förmåga att skriva innehåll och svara på alla dina frågor överträffar Perplexitys förmåga att göra samma sak.

Brain's AI Knowledge Manager kan snabbt och korrekt svara på alla frågor som rör ditt arbete inom ClickUp (och alla appar som du har anslutit till plattformen). Perfektera ditt skrivande med en integrerad skrivassistent och kunskapshanterare.

Med ClickUp Brain kan du också korrigera stavfel, skapa dokumentsammanfattningar, extrahera åtgärdspunkter från dina mötesanteckningar, översätta text och svara på meddelanden.

ClickUp Docs

Skriv, redigera och arbeta smartare med ClickUp Docs 3. 0

Om du har massor av dokument och vill ha något mer intuitivt än Google Docs är ClickUp Docs lösningen för dig. Med Docs kan du skapa, redigera och organisera idéer med avancerad formatering.

Du kan också länka dokument och uppgifter, bädda in bilder och länkar och be AI att redigera eller förbättra texten i dokumentet.

Dessutom underlättar det samarbete – du kan ställa in behörigheter, dela dokument med kollegor och redigera dem tillsammans i realtid.

Eftersom AI är integrerat med Docs kan du bara använda en AI-prompt i dokumentet för att:

Skapa tabeller med sökresultat

Kontrollera stavning och grammatik

Skapa mallar

Sammanfatta innehållet och infoga det som underrubrik i dokumentet.

ClickUp Universal Search

Hitta rätt svar på dina frågor

ClickUps universella sökfunktion ser till att du har all information i ClickUp och anslutna appar nära till hands. Hitta snabbt alla filer, använd sökkommandon som genvägar till länkar, sök i dina favoritappar och mycket mer. Det är som din egen personliga Google.

Ju mer du använder Universal Search, desto mer relevanta och personliga resultat kommer det att visa. Det bästa är att du kan komma åt det var som helst på ClickUp.

Sök smartare med ClickUp

Google har länge dominerat sökmotormarknaden. Det har förändrat hur sökningar fungerar. Men med artificiell intelligens utvecklas sökfunktionerna igen, och AI-drivna sökmotorer som Perplexity ligger i framkant av denna förändring. Både Google och Perplexity har dock begränsningar som hindrar människor från att få ut det mesta av sin sökupplevelse.

Det är här ClickUp kommer in i bilden. Det är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som förbättrar din sökupplevelse och gör det möjligt att använda den i ditt dagliga arbete. Registrera dig gratis idag!