De bästa alternativen till Setmore för smartare bokning av möten (2025)

Att boka möten ska inte kännas som att förhandla om världsfred. Om ditt nuvarande system känns mer som ett hinder än en språngbräda är det kanske dags för en förändring. Setmore har länge varit ett pålitligt arbetsredskap för ett obegränsat antal användare, men när ditt företag växer ökar också dina behov. Kanske söker du mer kontroll, smartare integrationer eller en smidigare upplevelse för dina kunder. Vissa alternativ låter dig synkronisera flera kalendrar mellan team, medan andra plattformar automatiserar påminnelser och bekräftelser. Några kan till och med omvandla bokningar till uppföljningsuppgifter eller integreras direkt med betalningssystem.

Om du är redo att uppleva vad en riktigt smart schemaläggningsprogramvara kan göra för dig, guidar vi dig genom de bästa verktygen som effektiviserar bokningar och håller din kalender organiserad.

Setmore-alternativ i korthet

Ta en snabb titt på dessa bästa Setmore-alternativ för att jämföra funktioner, lämpligaste scenarier och priser.

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-driven kalender, allt-i-ett-projektledning och schemaläggning, automatisering av uppgifter, dokument och godkännanden. Team som behöver schemaläggning och projektledning på ett och samma ställe Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Calendly Smarta bokningslänkar, integrationer med Google/Outlook, gruppbokning och round-robin. Professionella och team som behöver enkel, länkbaserad schemaläggning Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 12 $/månad; Anpassade priser för företag Acuity Scheduling Anpassade intagsformulär, kalendersynkronisering, självbokning för kunder och betalningshantering. Tjänsteleverantörer, coacher, konsulter Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 20 $/månad; Anpassade priser för företag Vagaro Bokning och POS, medlemshantering, marknadsföringsverktyg och lönehantering Salonger, spa, hälso- och friskvårdsföretag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 23,99 $/månad. Square Appointments Onlinebokning, betalningsintegration, POS, automatiska påminnelser Småföretag som behöver schemaläggning och betalning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29 $/månad. Doodle Gruppenkät för mötestider, tillgänglighetsuppföljning och kalendersynkronisering Team som snabbt planerar gruppmöten Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14,95 $/månad. vCita Kundportal, CRM, fakturor, betalningsinsamling, onlinebokning Småföretag och frilansare behöver ett kundhanterings- och bokningssystem. Betalda abonnemang börjar på 35 $/månad. Microsoft Bookings Integration med Outlook och Teams, personalplanering och anpassningsbara bokningssidor. Företag som använder Microsoft 365-ekosystemet Gratis plan tillgänglig; betald plan från 6 $/månad. Mindbody Bokning av kurser och möten, medlemshantering, marknadsföringspaket Fitnessstudior, gym, yogacenter Anpassade priser Appointlet Obegränsat antal bokningar, integrationer (Zoom, Stripe, Google Meet) och anpassad branding. Små team och frilansare som behöver enkel schemaläggning Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 12 $/månad. YouCanBookMe Anpassade bokningssidor, tidszonsdetektering, aviseringar och schemaläggning för team Tjänstebaserade företag med olika typer av bokningar Betalda abonnemang från 9 $/månad

Varför välja Setmore-alternativ?

Även en pålitlig schemaläggningsprogramvara kan börja kännas som ett hinder när ditt företag växer. Det som började som ett enkelt sätt att boka möten kan snabbt förvandlas till missade påminnelser, överlappande bokningar eller tråkigt manuellt arbete.

Här är varför du behöver ett avancerat verktyg som erbjuder mer än bara grundläggande tidsbokning:

Anpassning: Bokningssidor, aviseringar och arbetsflöden bör ge dig flexibiliteten att anpassa dem efter dina unika affärsbehov.

Team- och platshantering: Att hantera flera platser, personal eller gruppsessioner kan snabbt bli rörigt utan funktioner för samarbete i realtid.

Betalning och fakturering: Integrerade betalningar, återkommande fakturering och fakturering bör inte kräva extra steg eller verktyg från tredje part.

Integration: Synkronisering av kalendrar, CRM-system eller videoverktyg bör integreras, vilket minskar omkostnaderna för fragmenterade arbetsflöden.

Överskådlighet och insikter: Det bör vara enkelt att spåra bokningstrender, personalens prestationer eller kundhistorik så att du kan fatta datadrivna beslut.

Kundupplevelse: Utan smidiga bokningssystem eller automatiska uppdateringar kan kunderna drabbas av förvirring, avbokningar eller förseningar som påverkar deras nöjdhet.

Manuella uppdateringar: Att justera scheman, hantera avbokningar eller flytta bokningar innebär ofta extra administrativt arbete som saktar ner hela teamet.

De bästa Setmore-alternativen att använda

Letar du efter ett smartare sätt att hantera ditt bokningssystem? Vi har sammanställt en lista över de bästa alternativen till Setmore som gör schemaläggningen enklare, snabbare och mer flexibel.

1. ClickUp (bäst för hantering av scheman tillsammans med projekt, uppgifter och kundarbetsflöden)

Håll schemat flexibelt samtidigt som du säkerställer att viktiga uppgifter blir gjorda med ClickUps AI-drivna kalender.

Att hantera möten känns ofta som ett heltidsjobb i sig. Du håller reda på vem som behöver din tid, när du är tillgänglig och hur dessa åtaganden passar in i helheten av ditt arbete. Att hålla reda på möten innebär ofta att man använder klisterlappar eller dokument för att få en fullständig bild av mötet, jonglera med röriga kalendrar eller hoppa mellan verktyg som inte är integrerade med varandra.

Det är Work Sprawl i praktiken, och det dödar produktiviteten i team och företag.

ClickUp har en annorlunda approach. Det samlar alla dina arbetsappar, data, chattar och arbetsflöden i världens första konvergerade AI-arbetsyta, som ger 100 % kontext vid varje interaktion och en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans. Istället för att tvinga dig in i ett rigitt system låter verktyget dig forma uppgifter och kalendrar precis som du vill.

Du kan lägga till viktiga detaljer – kundinformation, förberedande anteckningar, bilagor eller uppföljningssteg. Låt oss se hur:

Här är varför ClickUps kalender är ett bättre alternativ än Setmore

ClickUp Calendar samlar alla dina mötesdetaljer, inklusive anteckningar, kundinformation och statusetiketter, på ett och samma ställe. Beroende på ditt abonnemang kan du färgkoda händelser, ställa in återkommande möten eller växla mellan olika vyer.

Se hela ditt schema med ClickUps AI-drivna kalender.

ClickUp Calendar schemalägger automatiskt uppgifter baserat på dina prioriteringar, blockerar tid för fokus och omfördelar arbetet så att deadlines och personlig produktivitet balanseras.

Det integreras med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams etc., hämtar mötesinformation och låter dig ansluta till samtal direkt från kalendern.

Koppla Google Kalender till ClickUp Kalender utan problem

Den erbjuder dagliga/veckovisa/månatliga vyer, delbara kalendrar, synkronisering mellan kalendrar (Google, Outlook), påminnelser, tidsspårning och verktyg för att jämföra teamets scheman – allt i samma app.

🎥 Titta: Här är en video om hur smart schemaläggning kan förenkla hanteringen av bokningar.

Ett annat sätt som ClickUp effektiviserar schemaläggningen är med ClickUp Forms. Istället för att sammanställa kundförfrågningar genom spridda e-postpåminnelser eller missade samtal kan du skapa ett formulär för att samla in bokningsuppgifterna.

Förenkla uppgiftsförfrågningar med ClickUp Forms

Varje inlämning blir omedelbart en uppgift i ditt arbetsområde, komplett med den information du har begärt – till exempel önskade tidsluckor, anteckningar eller särskilda krav. Detta gör det enkelt och tillförlitligt att ta emot bokningar, samtidigt som ingen förfrågan förbises.

Förvandla repetitiva uppgifter till smarta åtgärder med ClickUp Automations

ClickUp förenklar hanteringen av uppföljningar och uppdateringar av uppgifter med ClickUp Automations. Istället för att manuellt spåra varje uppgift kan du ställa in regler för att automatiskt flytta uppgifter, ändra status eller utlösa aviseringar när villkor som att en kund ombokar, avbokar eller skickar in en ny bokningsförfrågan uppfylls.

Öka produktiviteten genom att schemalägga med ClickUp Reminders

Med ClickUp Reminders kan du schemalägga påminnelser för dig själv, ditt team eller specifika uppgifter. I kombination med ClickUp Notifications vet du exakt när en uppgift uppdateras, en status ändras eller någon behöver uppmärksamhet.

💡 Proffstips: Gruppera liknande typer av möten (t.ex. kundsamtal på morgonen, interna synkroniseringar på eftermiddagen). Att byta mellan olika sammanhang är det som dränerar energin.

ClickUp Brain håller din kommunikation organiserad och gör det snabbare att skapa uppgifter. Du kan helt enkelt be Brain att boka ett kundmöte, skriva utkast till kundmeddelanden, sammanfatta mötesanteckningar eller till och med omvandla dina inmatningar till genomförbara uppgifter.

Be helt enkelt Brain att schemalägga ett möte, samla in idéer eller sammanfatta anteckningar, allt inom din arbetsyta.

ClickUp Integrations kan enkelt anslutas till de appar du redan använder. Integrationer med Google Kalender, Outlook och Zoom håller dina möten, samtal och deadlines perfekt synkroniserade mellan olika plattformar. Alla uppdateringar som görs i ClickUp återspeglas automatiskt i dina andra kalendrar. För virtuella möten kan du med Zoom-integrationen schemalägga, delta i eller spåra samtal direkt från dina ClickUp-uppgifter.

Utforska praktiska integrationer med ClickUp Integrations

⚡ Mallarkiv: ClickUp-mallen för bokningskalender hjälper dig att hantera kunduppgifter utöver bara datum och tider. Du kan lägga till anteckningar, spåra ombokningar eller avbokningar med anpassade statustaggar och registrera uppgifter som telefonnummer och ort direkt på bokningssidan. Dessutom kan du växla mellan olika vyer – från en kalenderöversikt till en processkarta eller ett formulär för att samla in uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Spåra arbetsbelastning: Få en översikt i realtid över teamets tillgänglighet, bokningar och projektets tidsplaner med hjälp av Få en översikt i realtid över teamets tillgänglighet, bokningar och projektets tidsplaner med hjälp av ClickUp Dashboards.

Samarbeta i dokument: Lagra och dela kundkontrakt, riktlinjer eller anteckningar i Lagra och dela kundkontrakt, riktlinjer eller anteckningar i ClickUp Docs , direkt kopplat till ditt bokningssystem.

Visualisera arbetsflöden: Kartlägg arbetsflöden eller kundresor visuellt på Kartlägg arbetsflöden eller kundresor visuellt på ClickUp Whiteboards.

Förenkla kommunikationen: Samla uppdateringar om bokade möten och kunddiskussioner på ett och samma ställe med Samla uppdateringar om bokade möten och kunddiskussioner på ett och samma ställe med ClickUp Chat.

Samla in kundinformation: Registrera bokningsuppgifter eller kundpreferenser via Registrera bokningsuppgifter eller kundpreferenser via ClickUp Forms , som synkroniseras direkt med uppgifter.

Begränsningar med ClickUp

ClickUp Dashboards ger en bra översikt över teamets arbetsbelastning och prestanda, men att skapa komplexa rapporter kräver extra tid och ansträngning.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 490+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från TrustRadius:

Det är fantastiskt att hantera uppgifter för hela organisationen. Även för repetitiva uppgifter, där du kan schemalägga händelser. Mycket lätt att använda och du kan lägga till anpassade fält, något som är mycket användbart. Jag älskar de olika vyerna.

💡 Bonus: Om du letar efter ett alternativ till Setmore som erbjuder mer än bara schemaläggning är ClickUp Brain MAX värt att titta på. Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben för att hitta filer, dokument och bilagor.

Använd Talk to Text för att fråga om ditt schema och boka möten med din röst – handsfree, var du än befinner dig.

Ersätt dussintals fristående AI-verktyg och utnyttja premium-AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, kontextuell, företagsanpassad lösning. Brain MAX är en AI-superapp för datorer som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla dina AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa möten, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer. Planera möten, spåra samtalsanteckningar och mycket mer med Brain MAX.

2. Calendly (Bäst för hantering av enkla scheman tillsammans med automatisk kalendersynkronisering och påminnelser)

via Calendly

Calendly är ett schemaläggningsprogram som ansluter direkt till din kalender och endast visar dina tillgängliga tider för andra. Plattformen kontrollerar din Google-, Outlook-, Office 365- eller iCloud-kalender och blockerar allt som redan är upptaget.

Calendly ger dig möjlighet att lägga till korta pauser mellan samtal, sätta gränser för hur många möten du tar emot per dag eller till och med blockera hela dagar för koncentrerat arbete. Och om dina möten är fakturerbara kan du ta emot betalningar när tiden bokas via Stripe eller PayPal.

Det skickar också automatiska påminnelser via e-post eller SMS. Du kan också anpassa bekräftelser med anteckningar eller förberedande instruktioner.

Calendlys bästa funktioner

Erbjud olika typer av evenemang, till exempel en snabb 15-minuters incheckning, en 30-minuters konsultation eller ett fullständigt 60-minutersmöte.

Använd rundgångsschemaläggning för att fördela bokningarna jämnt över ditt supportteam utan extra koordinering.

Möjliggör smidiga tredjepartsintegrationer med Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot och mer.

Begränsningar med Calendly

Har begränsad automatisering av arbetsflöden, eftersom det inte finns några inbyggda funktioner för uppgifts- eller projektledning.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad per användare

Teams: 20 $/månad per användare

Enterprise: Från 15 000 dollar/år

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Calendly?

Här är en recension från G2:

Det är väldigt enkelt för mina kunder att boka ett möte med mig när det passar dem. Jag har delat min länk så enkelt att de kan göra det. Jag använder också länken i mina e-postmeddelanden och meddelanden.

3. Acuity Scheduling (bäst för hantering av scheman tillsammans med betalningar, fakturering och HIPAA-kompatibla kundbokningar)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling är ett verktyg för företag som behöver mer än bara välja en tid i en kalender. Plattformen är användarvänlig och utformad för att hantera detaljerna i kundmöten, såsom betalningar, formulär och påminnelser.

Med Acuity Scheduling kan du skapa olika tjänster med unika längder, priser och kundintagsformulär. Varje bokning kommer med automatiska bekräftelser av bokningen, och du kan kräva att kunderna fyller i formulär före mötet.

Acuity Scheduling stöder även paket, medlemskap och presentkort, vilket är användbart om du erbjuder flera tjänster, återkommande program eller hanterar flera leverantörer.

Acuity Schedulings bästa funktioner

Aktivera HIPAA-kompatibilitet (på utvalda planer) för säker schemaläggning inom hälso- och sjukvård och terapi.

Hantera flera medarbetare och platser från en enda kontrollpanel med individuella kalendrar för varje teammedlem.

Hantera olika tidszoner automatiskt så att kunderna ser tillgänglighet som matchar deras plats.

Begränsningar i Acuity Scheduling

HIPAA-kompatibilitet, schemaläggning för flera anställda och avancerad varumärkesprofilering kräver dyrare professionella abonnemang.

Priser för Acuity Scheduling

Gratis

Startpaket: 20 $/månad per användare

Standard: 34 $/månad per användare

Premium: 61 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Acuity Scheduling – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Acuity Scheduling?

Här är en recension från Capterra:

Det har varit mycket enkelt att integrera i en enkel webbplats med e-postaviseringar.

4. Vagaro (Bäst för att hantera scheman tillsammans med salong-, spa- och wellness-arbetsflöden som POS och marknadsföring)

via Vagaro

Vagaro är ett verktyg som är utvecklat för företag inom hälsa, skönhet och fitness. Det är inte bara ett schemaläggningsprogram, utan fungerar även som ett komplett affärssystem. Plattformen gör det möjligt att hantera betalningar, medlemskap, kurser och marknadsföringskampanjer.

Om du driver en salong, ett spa eller ett gym ger Vagaro dig ett professionellt sätt att hantera både individuella bokningar och gruppklasser. Vagaro kopplar samman bokningar med kassasystemet, så att du kan hantera medlemskap och bearbeta betalningar i samma system som du använder för bokningar. Detta är användbart om din verksamhet omfattar återkommande tjänster, som månatliga ansiktsbehandlingar eller veckovisa yogaklasser.

Vagaros bästa funktioner

Aktivera kundbokning från sociala medier som Facebook och Instagram.

Spåra försäljning, lager och prestanda med inbyggda rapporteringsverktyg.

Tilldela anpassade kalendrar och tjänster till olika medarbetare eller platser.

Begränsningar med Vagaro

Vagaro är skräddarsytt för företag inom hälsa, skönhet och fitness, så om du inte är verksam inom dessa områden kan många avancerade funktioner kännas onödiga.

Vagaro-priser

Gratis

En plats: 23,99 $/månad per användare

Flera platser: Anpassade priser

Vagaro

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3450+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vagaro?

Här är en recension från Capterra:

Acceptabelt som bokningsprogram, definitivt effektiviserat för bokningsschema och betalning för att spara tid.

5. Square Appointments (Bäst för hantering av scheman tillsammans med integrerade betalningar och småföretagsverksamhet)

via Square Appointments

Square Appointments är utformat för dem som behöver hantera både schemaläggning och betalningar på samma ställe. Om du är en ensamstående yrkesutövare, till exempel frisör, barberare, nageltekniker eller konsult, kommer du att uppleva att det är förvånansvärt enkelt att komma igång. Verktyget passar också bra för större team med flera personalkalendrar. Plattformen integreras med Squares betalningshantering, som Square Reader eller Tap-to-Pay, så att du kan ta emot kreditkort och mobila betalningar och till och med ställa in förskottsbetalningar eller avbokningsavgifter. Denna inbyggda POS-anslutning är en extra fördel för företag som är beroende av en stabil kassaflöde. Square Appointments tillhandahåller också unika boknings-URL:er så att kunderna kan boka direkt med en önskad teammedlem.

Square Appointments bästa funktioner

Använd Square Assistant för att svara kunder dygnet runt, hantera bekräftelser eller ombokningar.

Tilldela tjänster till specifika resurser (rum, stationer, stolar) så att bokningar automatiskt reserverar allt som behövs.

Lägg till allergier, preferenser eller anteckningar från tidigare besök direkt i kundprofilen för en personlig upplevelse.

Begränsningar för Square Appointments

Bokningssidorna ser snygga ut, men har begränsade anpassningsmöjligheter när det gäller avancerade funktioner.

Priser för Square Appointments

Gratis

Plus: 29 $/månad per användare

Premium: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Square Appointments

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Square Appointments?

Här är en recension från G2:

Jag uppskattar hur enkelt det är att boka möten med onlinekunder för att undvika avbokningar av onlinebokningar.

👀 Visste du att? Under julhelgen 2022 ställde Southwest Airlines in över 15 000 flygningar, mer än 60 % av sina flygningar under högsäsong, på grund av ett föråldrat system för bemanningsplanering och rigida rutiner. Nyhetsmedierna kallade det för Southwest Airlines julresekris. Detta visar hur ineffektiva planeringsverktyg kan bidra till en fullskalig kris under press.

6. Doodle (Bäst för att hantera scheman tillsammans med gruppundersökningar och samordning av möten)

via Doodle

Att hitta en tid som passar flera personer blir ofta en större uppgift än själva mötet. Du ber om förslag, får svar spridda över olika kanaler och missar ändå någon gång någons svar. Doodle löser det problemet genom att förvandla schemaläggningen till en enkel gruppenkät.

Du skapar en omröstning med möjliga tidsluckor och delar den. Alla markerar vad som passar dem, och du ser snabbt överlappningarna. De behöver inte skapa ett konto eller ladda ner en app – det är bara att klicka, rösta och klart. Och om planerna ändras kan du uppdatera omröstningen eller skapa en ny på några minuter.

Du kan också skapa flera bokningssidor för att hantera flera evenemang eller mötes typer utan begränsningar. Doodle är inte bara för kontorsmöten. Människor använder det som ett kraftfullt verktyg för att organisera studiegrupper, föräldramöten eller till och med informella evenemang.

Doodles bästa funktioner

Sätt deadlines för svar så att deltagarna inte kan fördröja beslutsprocessen.

Skydda känsliga omröstningar med ett lösenord när du planerar konfidentiella eller kundrelaterade möten.

Erbjud svaren ”ja”, ”nej” eller ”om det behövs” så att deltagarna kan visa flexibilitet utan förvirring.

Doodles begränsningar

Saknar avancerade hanteringsverktyg som intagningsformulär, betalningsinsamling eller schemaläggning av återkommande möten.

Priser för Doodle

Gratis

Pro: 14,95 $/månad per användare

Team: 19,95 $/månad per användare

Doodle-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Doodle?

Här är en recension från Capterra:

Det är en enkel applikation som är mycket lätt att använda. Den hjälper oss att fatta beslut om allt. Att skapa omröstningar är också mycket användbart för personer som har svårt att bestämma sig.

7. vCita (Bäst för hantering av scheman tillsammans med kundkommunikation, fakturering och CRM-liknande arbetsflöden)

via vCita

Om du driver ett tjänstebaserat företag behöver du inte bara en schemaläggningsapp. Du måste också bekräfta bokningar, ta emot betalningar, spåra kunduppgifter och schemalägga uppföljningar. Med vCita får kunderna möjlighet att själva boka sina möten, medan du har kontroll över allt annat i bakgrunden.

När en kund bokar en session hos dig skickar vCita automatiskt en bekräftelse, en faktura och en påminnelse före mötet. Om de behöver boka om kan de göra det själva utan att skicka e-post till dig.

Dessutom kan du lägga till webbplatswidgets för bokning och leadgenerering, samt använda den inbyggda AI-assistenten för att skriva utkast till kundsvar och få affärsråd baserade på dina data.

vCitas bästa funktioner

Tillhandahåll en självbetjäningsportal där kunderna kan kontrollera tidigare bokningar, fakturor och kommunikationshistorik.

Skapa servicepaket (t.ex. ett paket med 5 sessioner) och spåra kundernas användning utan manuella uppdateringar.

Aktivera delning av dokument online så att kontrakt, formulär eller guider kan levereras direkt via portalen.

Begränsningar med vCita

vCita kan kännas komplicerat om du bara behöver en enkel schemaläggningsprogramvara, eftersom de extra CRM- och faktureringsverktygen verkar onödiga.

Priser för vCita

Gratis provperiod

Grundläggande: 35 $/månad per användare

Företag: 65 $/månad per användare

Platinum: 110 $/månad per användare

vCita-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 270 recensioner)

Vad säger verkliga användare om vCita?

Här är en recension från G2:

Schemaläggningswidgeten för webbplatsen är integrerad med backend-systemet, vilket gör det enkelt att registrera kunder. Den ser mycket professionell ut för kunderna och är mycket enkel att använda för mig.

via Microsoft Bookings

När ditt team arbetar i Microsoft 365 är Microsoft Bookings ett bra alternativ som kopplar samman Outlook, Teams och dina bokningssidor. När du bokar en tid uppdateras den direkt i Outlook, och om det är ett virtuellt möte skapar Teams automatiskt länken.

Plattformen är användbar om du hanterar flera avdelningar eller tjänster. Du kan skapa separata bokningssidor för varje avdelning eller tjänst, så att kunderna kan välja rätt tjänst och tid. Med anpassningsbar bokning kan varje sida skräddarsys så att kunderna hamnar exakt där de behöver.

Microsoft Bookings bästa funktioner

Skapa avdelningsspecifika bokningssidor så att kunderna kan boka direkt med rätt supportteam eller medarbetare.

Hantera personalens tillgänglighet centralt, så att varje teammedlems kalender speglar förändringar i realtid.

Använd säkerhet och efterlevnad i företagsklass eftersom det körs under Microsoft 365:s datapolicyer.

Begränsningar i Microsoft Bookings

Fungerar bäst endast om din organisation redan använder Microsoft 365 – fristående användning känns begränsande.

Priser för Microsoft Bookings

Gratis

Grundläggande: 6 $/månad per användare

Standard: 12,5 $/månad per användare

Premium: 22 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Bookings

G2: 3,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Bookings?

Här är en recension från Capterra:

Sammantaget har det varit en enorm tillgång för vår organisation att kunder, leverantörer och partners enkelt kan "boka" tid med nyckelpersoner genom att följa en länk i signaturen i ett e-postmeddelande.

9. Mindbody (Bäst för hantering av scheman tillsammans med fitness, wellness och hantering av klassmedlemskap)

via Mindbody

Många yogastudior, spa, gym och fitnesscenter använder Mindbody för att hantera anmälningar till klasser, betalningar och scheman. Det är en användarvänlig plattform som är skräddarsydd för branscher som hälsa, välbefinnande och skönhet, där du kan sälja klasspaket och till och med driva lojalitetsprogram för återkommande kunder.

Mobilappen gör det enkelt för kunderna att bläddra bland klassscheman, boka platser eller ställa sig på väntelistor när klasserna är fullbokade. Du kan koppla din schemaläggning till din personalhantering, så att du kan tilldela instruktörer, spåra deras timmar och synkronisera lönerna på en och samma plattform.

Mindbodys bästa funktioner

Spåra kundernas framsteg och preferenser för att anpassa tjänsterna, till exempel genom att notera en yogakunds nivå eller en massagekunds favoritterapeut.

Aktivera självcheckning med kiosk- och mobilalternativ så att kunderna kan slippa trängseln i receptionen.

Använd Mindbody-appmarknaden för att bli upptäckt av nya kunder som söker efter fitness- eller hälsotjänster.

Begränsningar med Mindbody

Klassscheman följer en fast layout, med färre alternativ för att anpassa bokningsflödet till din studios stil.

Mindbody-priser

Anpassade priser

Mindbody-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (420+ recensioner)

Capterra: 4/5 (2900+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mindbody?

Här är en recension från G2:

Mindbodys rapporteringspaket är oöverträffat. Det har förbättrats avsevärt under det senaste året. Systemet är också enkelt att använda för kunderna och har varit mycket stabilt.

10. Appointlet (Bäst för att hantera scheman tillsammans med flexibla bokningssidor för frilansare och småföretag)

via Appointlet

Appointlet är ett pålitligt mötesverktyg som synkroniseras med Google Kalender, Office 365 osv. för att kontrollera befintliga upptagna tider så att nya bokningar inte kolliderar med ditt schema. Du kan lägga till buffertid mellan möten, ställa in regler för att förhindra sista minuten-bokningar, begränsa antalet deltagare och fördela bokningar mellan teammedlemmar.

Med Appointlet kan du också dela din tillgänglighet på ett flexibelt sätt. Du kan inkludera din bokningslänk i dina e-postmeddelanden, bädda in den på din webbplats eller skicka den via SMS, sociala medier etc. Automatiska påminnelser via e-post hjälper till att minska antalet uteblivna besök, och när någon avbokar eller ombokar får alla ett meddelande.

Appointlets bästa funktioner

Skapa obegränsat antal bokningssidor utan begränsningar för evenemangstyper eller teammedlemmar.

Erbjud gruppbokning när du vill att flera personer ska delta i samma session, till exempel webbseminarier eller utbildningar.

Stöd för flera språk och tidszoner så att internationella kunder kan boka utan förvirring.

Begränsningar för Appointlet

Rapportering och analys är minimala, så du får inte avancerad insikt i bokningarna.

Priser för Appointlet

Gratis

Premium: 12 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Appointlet

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Appointlet?

Här är en recension från Capterra:

Appointlet sparade mig mycket tid när jag behövde boka möten med flera personer. Jag kunde lägga till buffertid mellan mötena och låta deltagarna boka om till en annan ledig tid om det behövdes. Sammantaget var det en game changer!

11. YouCanBookMe (Bäst för hantering av scheman tillsammans med personliga bokningssidor och kalenderintegrationer)

via YouCanBookMe

Med YouCanBookMe kan du helt anpassa din bokningssida (ändra färger, ladda upp logotyper, använda anpassade bakgrunder och sidfötter) och anpassa språket och andra element så att bokningsupplevelsen känns som en del av ditt varumärke.

Funktionen för tidszonsdetektering låter kunderna se bokningsalternativ i lokal tid, vilket hjälper till att undvika schemaläggningsmissar när du har kunder i olika geografiska områden. När din dag tenderar att förändras uppdateras systemet i realtid så snart du lägger till, avbokar eller ändrar händelser i din kalender.

YouCanBookMe bästa funktioner

Använd villkorslogik i formulär för att ställa uppföljningsfrågor baserat på vad en kund väljer.

Lösenordsskydda eller blockera vissa e-postdomäner så att endast företagskonton kan boka hos dig.

Skapa QR-koder för bokningslänkar, så att det blir enkelt att dela din tillgänglighet.

Begränsningar för YouCanBookMe

Saknar djupare analyser av kundbeteende eller intäktsspårning.

YouCanBookMe-priser

Gratis

Individuell: 9 $/månad per användare

Professional: 13 $/månad per användare

Teams: 18 $/månad per användare

YouCanBookMe-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 350 recensioner)

Vad säger verkliga användare om YouCanBookMe?

Här är en recension från G2:

Det är ett system som har många funktioner och fler anpassningsmöjligheter. Supporten är snabb och effektiv.

👀 Visste du att: Under en treårsperiod uppnådde organisationer som använde ClickUp en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 % , enligt Forrester Research. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjorts eller förbättrats av ClickUp.

Arbeta smartare, planera bättre med ClickUp

Rätt schemaläggningsprogram kan förändra hur du hanterar bokningar, kunder och teamets arbetsflöden. Verktyg som Doodle eller YouCanBookMe kan användas för enkla bokningar, och plattformar som Square Appointments eller vCita hjälper till med betalningar och kundhantering, men de löser fortfarande bara en del av pusslet.

De flesta team behöver idag mer än bara en kalender – de behöver ett sätt att hålla ordning på uppgifter, projekt, dokument och schemaläggning. ClickUp erbjuder precis det. Med ett kraftfullt schemaläggningsverktyg inbyggt i en projektledningsplattform sparar du tid, minskar behovet av att byta mellan olika verktyg och förbättrar teamets produktivitet.

Sluta lappa ihop olika verktyg. Registrera dig för ClickUp idag och håll din schemaläggning och arbetshantering i perfekt synk.