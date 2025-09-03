Gratis mallar för donationsformulär som förenklar insamlingar

Företagens sociala ansvar (CSR) återfår sin relevans. Men fördelarna gäller inte bara välgörenhetsorganisationer – de har också en positiv inverkan på organisationens anställda.

Men även om företag kan finansiera ändamålet, är det ideella organisationer och icke-statliga organisationer som ansvarar för att effektivisera donationsprocessen.

Det innebär att möjliggöra felfria donationer, samla in korrekt information om donatorer för att underlätta för dem och förenkla betalningsspårningen.

För att hjälpa dig med detta presenterar vi här de bästa mallarna för donationsformulär som är utformade för att förenkla skapandet av donationsformulär, samla in medel på ett effektivt sätt och hantera betalningar.

Vad är mallar för donationsformulär?

Donationsformulärmallar är fördesignade anpassningsbara formulär som ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer använder för att samla in donationer och viktig information om donatorer.

I grund och botten har de en uppgift: att förenkla donationsprocessen genom att göra det enklare att skapa, dela och hantera donationsformulär online. Så här minskar de manuellt arbete:

✅ Acceptera engångsgåvor eller återkommande donationer

✅ Inkludera obligatoriska fält för donationsbelopp, kontaktuppgifter och betalningspartner.

✅ Erbjud valfria fält för kommentarer, donationstyp eller gåvor som gjorts för att hedra någon.

✅ Möjlighet till fullständig anpassning för att matcha organisationens varumärke och insamlingsmål.

✅ Integrera med pålitliga betalningssystem som PayPal eller Stripe.

De bästa mallarna för donationsformulär i korthet

Här är en sammanfattande tabell över de bästa mallarna för donationsformulär, med rätt länkar för att komma till och ladda ner varje mall:

Vad kännetecknar en bra mall för donationsformulär?

Reddit-användare har gjort det mycket tydligt vad ideella organisationer letar efter i sina mallar för online-donationsformulär. Den ideala mallen för donationsformulär balanserar en enkel donationsprocess med en smidig och säker upplevelse för donatorerna.

En stor fördel är stödet för flera betalningsmetoder. Låt oss sammanfatta de andra funktionerna som den ideala donationsformulärmallen bör ha:

Innehåller endast väsentliga fält för att undvika att överväldiga potentiella donatorer med för många inmatningar.

Stöder både engångsdonationer och återkommande donationer med tydligt visade alternativ.

Gör det möjligt för donatorer att anpassa donationsbeloppet eller välja mellan föreslagna värden.

Erbjuder integration med pålitliga betalningspartner som PayPal eller Stripe .

Förklarar hur bidrag stöder välgörenhetsorganisationen eller ändamålet och bygger förtroende.

💡 Proffstips: Att driva en ideell organisation kräver mer än välvilliga avsikter – Använd ClickUp för att driva en effektiv ideell organisation visar hur du kan effektivisera verksamheten, hålla ordning och fokusera dina ansträngningar på det som är viktigast: din mission.

De 15 bästa mallarna för donationsformulär

Här är 15 av de bästa mallarna för donationsformulär som finns tillgängliga för att stödja insamlingar och välgörenhetsorganisationer.

Varje mall nedan innehåller det ideala användningsfallet och den typ av givarinformation som den hjälper till att samla in.

1. ClickUp-mall för donationsformulär

Få en gratis mall Njut av inbyggd automatisering och integration med betalningspartner med ClickUp-donationsformulärmallen.

Har du någonsin känt att din donationsprocess var mer arbetsintensiv än den borde vara? ClickUp förstår det.

ClickUps donationsformulärmall har skapats för att hjälpa ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer att spendera mindre tid på att fylla i formulär och mer tid på att faktiskt samla in pengar.

Du kan enkelt samla in information om donatorer, hantera betalningar och automatisera tackmeddelanden – allt utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Oavsett om du organiserar en engångsinsamling eller behöver hantera återkommande donationer, håller detta anpassningsbara formulär allt organiserat, säkert och enkelt för både dig och dina donatorer.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samlar in information om donatorer, hanterar betalningar och automatiserar tackmeddelanden.

Helt anpassningsbar för att matcha din ideella organisations varumärke och behov.

Integreras med pålitliga betalningspartner för säkra, smidiga donationer.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer som vill förenkla mottagandet av donationer, automatisera uppföljningar och samla in givarinformation på ett säkert sätt på ett och samma ställe.

📖 Läs också: Bästa programvaran för formulärskapande

2. ClickUp-mall för donationer

Få en gratis mall Spendera mindre tid på att sortera filer med hjälp av ClickUp-donationsmallen.

Donationer har traditionellt hanterats med hjälp av kalkylblad och e-post. Men det slutar aldrig bra – data går förlorad, donatorer missas och hela donationsprocessen känns mer kaotisk än hjälpsam.

ClickUps donationsmall ger ideella organisationer en central plattform för att spåra bidrag, organisera givarinformation och uppnå insamlingsmål på ett effektivt sätt.

Oavsett om det gäller engångsdonationer eller återkommande donationer hjälper detta formulär dig att registrera alla detaljer samtidigt som du håller dig i linje med din organisations mål.

Dessutom kan du ansluta till dina betalningspartner, övervaka kampanjresultat och snabbt få tillgång till givarnas historik – allt på ett och samma arbetsområde.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla alla donationer och givarinformation på ett och samma ställe.

Spåra insamlingsprocessen och givarhistoriken på ett ögonblick.

Anpassar sig till både engångs- och återkommande donationskampanjer.

✨ Perfekt för: Insamlingsteam som behöver ett centraliserat system för att spåra engångs- och återkommande donationer med fullständig insyn i givarna.

3. ClickUp-mall för donationsbrev

Få en gratis mall Skapa enhetlighet, förtroende och struktur i din donationsprocess med ClickUps mall för donationsbrev.

Det första steget i insamlingen av donationer är att nå ut till givarna, vilket ibland kan vara en utmaning.

Den goda nyheten är att det inte behöver vara så! Detta gäller särskilt när du har ett välskrivet brev till ditt förfogande.

Det är här ClickUps mall för donationsbrev kommer in. Denna mall hjälper ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer att skriva tydliga, övertygande meddelanden som tilltalar potentiella donatorer.

Utöver skrivdelen spårar mallen också varje donationsförfrågan, loggar svar och håller din givarinformation organiserad för smidiga uppföljningar.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Hjälper dig att skriva tydliga och övertygande donationsförfrågningar.

Loggar varje interaktion med givare och spårar uppföljningar.

Håller all kommunikation organiserad för framtida utåtriktad verksamhet.

✨ Perfekt för: Outreach-koordinatorer som skriver övertygande donationsbrev samtidigt som de loggar alla interaktioner med givare och håller koll på uppföljningar.

👋🏾 Ta hjälp av en AI-assistent som hjälper dig att sortera de knepiga uppgifterna med att spåra donationer!

4. ClickUp-mall för insamlingsplan

Få en gratis mall Håll ditt team samordnat och dina medel på rätt spår med ClickUps mall för insamlingsplan.

Vet du vad de flesta donationskampanjer behöver? En mall för insamling som på ett överskådligt sätt beskriver varje steg i donationsprocessen från början till slut.

En bra insamlingskampanj börjar trots allt med en gedigen plan – precis vad ClickUps mall för insamlingsplan erbjuder.

Denna formulärmall hjälper ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer att definiera mål och utforma strategier. Dessutom är den särskilt användbar för att följa upp framsteg och samordna uppgifter mellan olika team.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Sammanfattar insamlingsmål, strategier och tidsplaner på ett och samma ställe.

Spåra framsteg och teamansvar för varje kampanjfas.

Håller alla på samma linje med tydliga, praktiska steg

✨ Idealisk för: Kampanjansvariga som utarbetar strategiska planer för insamlingar med tydligt definierade mål, tidsplaner och uppföljning av framsteg.

Få en gratis mall Spåra kommunikation, deadlines och uppföljningar med ClickUps sponsringsformulärmall.

Alla givare ger inte – vissa sponsrar – vilket kräver en annan approach.

ClickUps mall för sponsringsformulär hjälper dig att koppla sponsorer till dina insamlingskampanjer med strukturerade, lättifyllda formulär som samlar in rätt information om donatorerna.

Oavsett om du söker finansiering, utrustning eller stöd i form av varor och tjänster hjälper denna anpassade mall dig att bygga meningsfulla, långsiktiga relationer med affärspartners och sponsorer i samhället.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla in uppgifter om sponsorer och stödtyper med strukturerade formulär.

Spårar kommunikation, deadlines och uppföljningar automatiskt.

Bygg varaktiga relationer med affärspartners och sponsorer

✨ Perfekt för: Organisationer som kontaktar företagssponsorer och samarbetspartners i samhället med strukturerade, professionella intagsformulär.

📮 ClickUp Insight: Cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar dagligen meddelanden till 1–3 personer bara för att få den information de behöver. Men tänk om allt redan var dokumenterat och lätt att hitta? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager kan du hoppa över fram- och återgången. Ställ bara din fråga direkt i ditt arbetsområde – ClickUp Brain hämtar svar direkt från dina dokument eller anslutna verktyg från tredje part.

6. ClickUp-mall för planering av insamlingsevenemang

Få en gratis mall Se till att varje evenemang blir en succé med ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang.

Tänk dig att du kunde planera uppgifter, samla in information om donatorer, följa dina insamlingskampanjer och hantera betalningar – allt på en och samma arbetsplats. Det är precis vad ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang erbjuder.

När du anordnar en insamlingsaktivitet har du alldeles för många saker att tänka på samtidigt: lokal, volontärer, donationer och deadlines.

Denna mall hjälper ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer att hålla ordning på allt. Med inbyggda tidslinjer, uppgiftsfördelning och statusuppföljning kan ditt team fokusera på resultatet istället för logistiken.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Organiserar uppgifter, tidsplaner och budgetar för varje evenemang

Tilldelar ansvar och spårar status i realtid

Centraliserar information om donatorer, betalningar och samordning av volontärer.

✨ Perfekt för: Evenemangsarrangörer som hanterar volontärer, lokaler, budgetar och donationer – allt från ett gemensamt arbetsutrymme.

🧠 Kul fakta: 91 % av de anställda säger att deras företags syfte gav dem en känsla av tillhörighet under svåra tider som pandemin och ekonomiska förändringar. Det visar sig att det är bra både för världen och för moralen att arbeta för en missionsdriven organisation!

7. ClickUp-mall för standardrutiner för ideella organisationer

Få en gratis mall Minska repetitiva arbetsuppgifter och fortsätt driva din mission framåt med hjälp av ClickUps mall för standardrutiner för ideella organisationer.

Endast någon som driver en ideell organisation förstår den överväldigande mängden uppgifter på den dagliga att göra-listan – utåtriktad verksamhet, volontärer, donationer och allt däremellan.

ClickUps mall för standardrutiner för ideella organisationer hjälper dig att organisera denna komplexitet genom att låta dig skapa steg-för-steg-procedurer för varje del av din organisation.

Det bästa är att du kan visualisera arbetsflöden och dokument, vilket är mycket användbart när du hanterar insamlingskampanjer.

Mallen innehåller också detaljerade checklistor, statusuppföljning och enkla länkar mellan relaterade uppgifter – allt kan anpassas helt efter dina behov.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Standardiserar arbetsflöden med steg-för-steg-procedurer

Minskar repetitiva arbetsuppgifter och säkerställer enhetlighet i teamet.

Anpassningsbara checklistor och statusuppföljning för varje process.

✨ Perfekt för: Driftsteam som vill standardisera arbetsflöden, minska repetitiva uppgifter och säkerställa att alla följer samma riktlinjer.

💡 Proffstips: Har du svårt att bestämma hur du ska organisera din nästa insamling utan att utbränna ditt team? Gratis mallar för insamlingar för evenemang och välgörenhetsorganisationer har färdiga mallar som hjälper dig att planera smartare, marknadsföra bättre och samla in mer.

8. ClickUp-mall för planering av ideella evenemang

Få en gratis mall Vill du hålla dina mål inom räckhåll? Prova ClickUps mall för planering av ideella evenemang.

Att planera ett ideellt evenemang innebär att man måste ha många olika roller – från logistikkoordinator till ansvarig för insamlingar. ClickUps mall för planering av ideella evenemang samlar allt under ett tak, så att du slipper jaga efter kalkylblad och e-posttrådar.

Så här fungerar mallen: du kan planera tidslinjer, tilldela uppgifter, spåra budgetar och till och med samla in donationer kopplade till evenemanget.

Denna anpassade formulärmall är utformad för att förenkla planeringen så att din organisation kan fokusera på att påverka samhället, inte på checklistor.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Planera evenemangets tidsplan, uppgifter och budgetar i en enda vy.

Förenklar insamling och utåtriktad verksamhet för varje evenemang

Håller planeringen organiserad och minskar överbelastningen av e-post.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som samordnar insamlingsevenemang, från logistik till kontakt med donatorer, utan att drunkna i e-postkedjor.

💡 Proffstips: Att jaga sponsorer med röriga formulär och oändliga e-postmeddelanden kan vara tröttsamt. Gratis mallar för sponsringsformulär ger dig 12 färdiga mallar för att förenkla kontakter, bygga förtroende, skapa mer och säkra stöd snabbare.

9. ClickUp-mall för medlemsformulär

Få en gratis mall Från anpassade formulär till automatiserade arbetsflöden – skapa enhetlighet med ClickUps mall för medlemsformulär.

Att hantera medlemskap borde inte vara svårare än att hantera donationer – och med ClickUps mall för medlemsformulär är det inte det.

Oavsett om du bygger en online-community eller driver en ideell organisation kan du med denna mall för ideella organisationer samla in medlemsuppgifter snabbt, säkert och utan att missa något steg.

Du kan organisera grundläggande information, spåra onboarding-processen och förvara allt på ett och samma ställe.

Denna mall är också perfekt för team som vill minska administrationstiden och samtidigt se till att alla som registrerar sig får en smidig och strukturerad upplevelse.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samlar in och organiserar medlemsuppgifter på ett säkert sätt

Automatiserar onboarding och spårar medlemsstatus

Minska administrationstiden med enkla, strukturerade arbetsflöden.

✨ Perfekt för: Community managers och ideella organisationer som registrerar medlemmar och samtidigt vill hålla deras data rena, säkra och organiserade.

🧠 Kul fakta: En fjärdedel av konsumenterna och nästan lika många investerare säger att de har nolltolerans mot företag med tvivelaktig etik. Vad kan vi lära oss av detta? Att göra gott är också bra för affärerna.

10. Mall för donationsformulär för finansiering av Jotform

via Jotform

Vill du samla in pengar till din ideella organisation eller ett nytt projekt? Denna mall för donationsformulär från Jotform erbjuder ett snabbt sätt att samla in donationer och information om donatorer utan att behöva skapa ett formulär från grunden.

Oavsett om du startar ett samhällsprogram eller begär ytterligare donationer till ett befintligt initiativ, hjälper detta onlineformulär för donationer dig att enkelt fånga det väsentliga.

Dessutom integreras denna mall med ledande betalningspartner och stöder anpassning av formulär så att din organisation kan anpassa utseendet och budskapet efter din mission.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Ingen kodning krävs för snabba, anpassningsbara donationsformulär.

Integreras med betalningspartner för enkel insamling av medel.

Perfekt för ansökningar om bidrag och nya insamlingsinitiativ.

✨ Perfekt för: Team som ansöker om bidrag eller donatorfinansiering och letar efter ett snabbt, anpassningsbart sätt att samla in donationsförfrågningar online.

💡 Proffstips: Vill du förvandla engångsgivare till livslånga stödjare? Vår blogg, Bästa CRM-programvara för ideella organisationer, hjälper dig att hitta rätt verktyg för att bygga starkare relationer och öka återkommande donationer.

11. Mall för blodgivningsformulär från Jotform

via Jotform

Donationer är inte alltid monetära. Om du arbetar med ett sjukhus, en blodbank eller en ideell hälsoorganisation gör denna mall för bloddonationsformulär från Jotform det enkelt att registrera donatorer och samla in viktig information om dem.

Först och främst är detta formulär helt anpassningsbart, vilket gör att du kan lägga till din logotyp, justera fält och anpassa det till ditt varumärke utan att skriva en enda rad kod.

Dessutom säkerställer HIPAA-kompatibla funktioner att känslig data förblir säker samtidigt som donationsprocessen effektiviseras, från formulärinlämning till uppföljning.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Registrerar blodgivare och samlar in viktig hälsoinformation

Anpassningsbara fält och varumärkesprofilering för alla organisationer.

HIPAA-kompatibla funktioner för säker datahantering

✨ Perfekt för: Sjukhus, blodbanker och hälsoinriktade ideella organisationer som samlar in säker, HIPAA-kompatibel information om blodgivare.

🧠 Kul fakta: Över 170 miljoner människor är registrerade som organdonatorer i USA, men endast cirka 3 av 1 000 avlider på ett sätt som möjliggör organdonation. Det är därför som det kan rädda liv att registrera sig som donator.

12. Mall för ansökan om välgörenhetsdonation från 123FormBuilder

via 123FormBuilder

För de flesta icke-statliga organisationer är det en stor välsignelse att regelbundet få in donationsförfrågningar. En oorganiserad inkorg är dock ingen hållbar lösning.

Denna donationsformulärmall från 123FormBuilder erbjuder ett smidigt och enkelt sätt att samla in förfrågningar på ett säkert och effektivt sätt – utan att du behöver kunna koda eller ha teknisk bakgrund.

Dessutom kan du anpassa formuläret, bädda in det på din webbplats och börja samla in detaljerad information om donatorer eller finansieringsförfrågningar på några minuter.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Effektivisera donationsförfrågningar med ett enkelt onlineformulär.

Lätt att bädda in på din webbplats för snabb åtkomst för donatorer.

Samla in och organisera givaruppgifter på ett säkert sätt

✨ Idealisk för: NGO:er som hanterar stora mängder donationsförfrågningar och behöver en smidig och säker inmatningsprocess utan tekniska problem.

💡 Proffstips: Kalkylblad är ute. Kolla istället in smartare verktyg som hjälper dig att planera, spåra och leverera missionsdrivna projekt med lätthet i Bästa projektledningsprogramvaran för framgångsrika ideella organisationer!

13. Mall för avbokning av donationsabonnemang från 123FormBuilder

via 123FormBuilder

Återkommande donationer kan vara skrämmande. Det kan kännas som att göra slut med sin bank, men med denna anpassade formulärmall behöver du inte oroa dig för det.

Donationsformuläret för uppsägning av prenumeration är utformat för ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer och erbjuder ett respektfullt och säkert sätt för donatorer att avsluta sina löpande bidrag.

Denna mall är helt anpassningsbar, enkel att bädda in på din webbplats och hjälper dig att samla in värdefull feedback samtidigt som känslig information om donatorer skyddas.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Ger givarna ett respektfullt och enkelt sätt att välja bort donationer.

Samla in feedback för att förbättra framtida givarupplevelser.

Skyddar känslig givarinformation med säker formulärhantering.

✨ Idealisk för: Ideella organisationer som hanterar återkommande donationer och vill göra avregistreringar transparenta, respektfulla och enkla.

14. Mall för donationsformulär för äldreomsorg och stöd från Venngage

via Venngage

När din välgörenhetsorganisation eller ideella organisation fokuserar på äldreomsorg bör ditt donationsformulär återspegla professionalism, förtroende och enkelhet.

Venngages donationsformulärmall för äldreomsorg och stöd har en ren och tillgänglig design som du kan anpassa helt och hållet – från färger och ikoner till varumärke och budskap.

Denna formulärmall fungerar också bra i olika digitala format och kan enkelt delas eller bäddas in på din webbplats eller i tryckt material.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

En ren och tillgänglig design skapar förtroende hos givarna.

Helt anpassningsbar för att matcha din välgörenhetsorganisations varumärke.

Fungerar i både digitala och tryckta format för enkel delning.

✨ Perfekt för: Välgörenhetsorganisationer som stöder äldreomsorg och som vill ha ett snyggt, tillgängligt formulär som skapar förtroende hos givarna från första klicket.

📖 Läs också: Gratis mallar och checklistor för evenemangsplanering i Excel och ClickUp

15. Donationsformulär för medicinsk hjälp – mall från Venngage

via Venngage

Kampanjer för medicinsk hjälp kräver ofta snabb och effektiv kommunikation, och denna donationsformulärmall från Venngage levererar precis det.

Oavsett om du samlar in pengar till medicinsk behandling, utrustning eller nödhjälp gör detta anpassningsbara formulär det enkelt att lyfta fram ditt ändamål.

Denna donationsformulärmall anger också det erforderliga donationsbeloppet och integreras med dina betalningspartner.

Dessutom är den helt redigerbar, så att din välgörenhetsorganisation eller ideella organisation kan anpassa designen efter ert varumärke och er mission.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Lyfter fram brådskande frågor med ett effektfullt, redigerbart design.

Anger donationsbehov och integreras med betalningspartner.

Inspirerar till handling för medicinska hjälpkampanjer av alla storlekar

✨ Perfekt för: Medicinska hjälpkampanjer som behöver ett visuellt effektfullt, anpassningsbart donationsformulär som inspirerar till omedelbar handling.

Samla in donationer och skaffa medel utan ansträngning med ClickUp

Om du någonsin har förlorat en donator på grund av att ditt donationsformulär ställde en irrelevant fråga är det dags att tänka om.

I slutändan fungerar ditt formulär som mellanhand mellan en potentiell givares avsikt och deras faktiska bidrag. Därför behöver du ett verktyg som underlättar en omfattande hantering av givare.

Oavsett om du hanterar återkommande donationer, spårar givarinformation eller anpassar ett blodgivningsformulär, hjälper ClickUp dig att effektivisera allt från intag till effekt. Som Philip Storry från SYZYGY berättade:

Våra team har använt formulär och mallar för att standardisera vissa arbetsflöden. Vi har också använt den inbyggda automatiseringen för att underlätta vissa arbetsflöden, särskilt där anpassade fält samlar in information som kan hjälpa till att avgöra vem som ska tilldelas en uppgift.

Våra team har använt formulär och mallar för att standardisera vissa arbetsflöden. Vi har också använt den inbyggda automatiseringen för att underlätta vissa arbetsflöden, särskilt där anpassade fält samlar in information som kan hjälpa till att avgöra vem som ska tilldelas en uppgift.

Registrera dig på ClickUp nu – ditt framtida jag (och din överbelastade kalkylblad) kommer att tacka dig.