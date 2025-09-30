De 75 bästa Hard Notion-mallarna för att spåra dina framsteg i utmaningen

Det är spännande att påbörja 75 Hard-utmaningen, men någonstans mellan dagens andra träningspass och när du dricker det sista glaset vatten vid midnatt börjar du känna tröttheten i rutinen mer än i musklerna.

Istället för att förlita dig på minnet (eller röriga anteckningar i din telefon) håller ett solidt ramverk dina framsteg synliga och dina dagar strukturerade. 💪🏼

I det här blogginlägget utforskar vi Notions 75 hårda mallar som hjälper dig att spåra vanor och hålla dig ansvarig. Och innan vi avslutar tittar vi också på ClickUp-mallar som smartare alternativ. Låt oss börja! 🎯

🧠 Kul fakta: James Clears bästsäljande bok Atomic Habits belyser kraften i små, stegvisa förändringar. Han förklarar att en förbättring på bara 1 % per dag kan ge betydande resultat över tid.

Vad kännetecknar en bra 75 Hard Notion-mall?

En bra 75 Hard Notion-mall gör din utmaning enkel, strukturerad och motiverande. Här är vad du ska leta efter:

Tydlig daglig struktur med modulära block: Använder konsekventa rubriker för dag 1 till dag 75, växlar mellan sektioner för varje punkt på checklistan och har gott om utrymme för olika loggar.

Anpassningsbar vanespårning som är flexibel: Innehåller kryssrutor eller förloppsindikatorer för varje uppgift, som vattenintag, två träningspass, läsning och bild, så att du kan anpassa spårningen direkt.

Inbäddad visualisering av framsteg: Integrerar visuella element som kalendrar eller räknare för framsteg (t.ex. 10/75 dagar klara) så att du snabbt kan bedöma konsekvensen.

Utrymme för reflektion och motivation: Innehåller särskilda dagliga eller veckovisa journalblock eller anteckningsfält där du kan skriva ner hur du mår mentalt, anteckna motiverande citat eller dokumentera viktiga insikter.

Lätt men utbyggbar design: Börjar enkelt så att den laddas snabbt och förblir överskådlig. Sedan erbjuder den valfria sektioner (t.ex. recept, motivationspanel eller före/efter-galleri) som du kan aktivera om du vill.

💡 Proffstips: Börja med det som är icke-förhandlingsbart. Välj 2–3 arbetsvanor som du kommer att följa dagligen, oavsett vad som händer, till exempel att tömma inkorgen, 20 minuters koncentrerat arbete eller en mötesfri period. Håll dem heliga.

75 Hard-mallar i korthet

Här är en sammanfattande tabell över alla Notion- och ClickUp 75 Hard-utmaningsmallar:

Gratis Notion 75 Hard-mallar

Här är några Notion 75 Hard-mallar som är utformade för att hjälpa fitnessentusiaster, produktivitetsälskare och självförbättringsentusiaster att hålla sig konsekventa. 👇

1. Notion 75 Hard Challenge Tracker-mall

via Notion

Från att spåra träningspass till att logga måltider, denna mall håller alla aspekter av din transformation organiserade på ett ställe. Med sitt eleganta gränssnitt, dagliga och kalendervyer och dedikerade sektioner för före- och efterbilder kan du se dina framsteg med ett ögonkast.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra din vätskeintag konsekvent med den inbyggda vattenräknaren.

Logga två dagliga träningspass och planera dina måltider på ett och samma ställe.

Håll en anteckningssektion för att dokumentera dina dagliga läsningar.

Granska din efterlevnad av de officiella reglerna för 75 Hard Challenge.

📌 Perfekt för: Personer som påbörjar 75 Hard Challenge och vill ha en strömlinjeformad, visuellt ren spårare för alla dagliga uppgifter.

💡 Proffstips: Vill du ha en personlig utvecklingsplan för 75 Hard Challenge som passar just din livsstil? Be ClickUp Brain att anpassa dina träningspass, din kost och din läslista utifrån ditt schema och dina preferenser. Dela med dig av dina mål och begränsningar, så skapar Brain en skräddarsydd daglig rutin och rekommendationer som hjälper dig att lyckas med din 75 Hard-resa.

2. Notion 75 Hard Women’s Edition-mall

via Notion

Denna mall är skräddarsydd för kvinnor och fokuserar på att klara 75 Hard Challenge utan överansträngning eller hormonell obalans. Den betonar cykelsynkronisering för träning samtidigt som den har en enkel, estetisk checklista för att förhindra överbelastning.

Alla dagliga uppgifter, som vattenintag, träning, kost, läsning och framstegsfoton, är lätta att spåra och anpassa efter din kropps rytm.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa träningen efter din menstruationscykel för hållbar energi

Spåra daglig vätskeintag och hälsosamma matvanor utan ansträngning

Övervaka läsförloppet och olika typer av mål med en särskild sidräknare.

För en visuell dagbok över dina framstegsfoton på ett bekvämt ställe.

📌 Perfekt för: Kvinnor som söker en specialiserad och medveten metod för att klara 75 Hard Challenge.

💡 Proffstips: Behandla din arbetsdag som ett träningspass. Börja med uppvärmning (enkla vinster), kör igenom fokuserade "set" (intensiva arbetssprinter) och avsluta med nedvarvning (lätta administrativa uppgifter eller planering för morgondagen).

3. Notion 75 Hard Progress Tracker-mall

via Notion

Denna mall är utformad som en veckofokuserad spårare och betonar stadig framsteg snarare än daglig överbelastning. Den innehåller en separat receptsida för att förenkla måltidsplaneringen och en resurssektion för att lagra motiverande innehåll.

En daglig kalender hjälper dig att hålla schemat, medan veckoposter och inspirerande citat hjälper dig att behålla motivationen.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till motiverande citat för att inspirera till konsekventa åtgärder under hela utmaningen.

Samla in veckovisa reflektioner och insikter för långsiktig förbättring.

Visualisera daglig efterlevnad med en intuitiv kalenderlayout

📌 Perfekt för: Personer som föredrar att spåra framsteg vecka för vecka samtidigt som de integrerar recept och motiverande innehåll.

4. Notion 75 Hard Challenge Tracker-mall

via Notion

Denna mall kombinerar ansvarstagande med motivation och är utformad för att hjälpa dig att hålla fast vid utmaningen utan att tappa fart. Dessutom erbjuder denna mall för vanespårning instrumentpaneler och en inbyggd motivationspanel för att hålla dig motiverad. Den är bäst för dem som värdesätter både struktur och uppmuntran under den 75 dagar långa resan.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa anpassade instrumentpaneler för att fokusera på dina unika vanor.

Spåra dagliga träningspass, måltider och vattenintag på ett effektivt sätt.

Logga framstegsfoton och dagliga läsningar smidigt i bokspåraren.

Håll inspirationen uppe med dynamiska, interaktiva element som förstärker konsekvensen.

📌 Perfekt för: Personer som behöver en motivationsboost tillsammans med ett praktiskt spårningssystem.

5. Notion 75 HARD-mall

via Notion

Denna mall är utformad för enkelhet och ansvarstagande och fokuserar strikt på de fem grundläggande reglerna i 75 Hard Challenge. Varje dag loggas i en tabell, så att du kan markera slutförda uppgifter och övervaka konsekvensen. Denna design betonar disciplin framför extrafunktioner, vilket fungerar bäst för användare som trivs med minimalism och tydlighet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Markera dagliga uppgifter som vattenintag, träning, kost, läsning och framstegsfoton.

Granska avslutade dagar från utmaningen med en tydlig visuell tabelllayout.

Spåra konsekvensen med ett ögonkast för bättre självansvar.

📌 Perfekt för: Utmanare som vill ha ett enkelt system utan krusiduller för att hålla disciplinen uppe.

💡 Proffstips: Borsta tänderna med din icke-dominanta hand medan du reciterar din att göra-lista högt. Denna udda kombination tvingar din hjärna att skapa nya nervbanor (motorisk kontroll + språklig återkallelse + sekvensering), vilket förvandlar en tråkig rutin till en mikro-neuroplasticitetsövning som skärper fokus, minne och anpassningsförmåga.

6. Notion Ultimate 75 Hard Dashboard-mall

via Notion

Denna omfattande instrumentpanel är skapad för detaljorienterade användare som vill övervaka alla aspekter av 75 Hard Challenge. Med spelifierade livsfält och diagram är den avsedd för dem som vill förlita sig på analyser för att mäta framsteg.

Anpassade inmatningssidor, prestationer och SOS-varningar säkerställer att ingenting missas, vilket gör processen engagerande och interaktiv.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Logga detaljerad statistik: foton, vikt, makron, VO₂ max och mer

Fira milstolpar med prestationer och framstegsdiagram

Använd en spelifierad livsmätare för visuell motivation och ansvarstagande.

📌 Perfekt för: Erfarna Notion-användare som letar efter en mycket detaljerad, spelifierad och interaktiv spårningsupplevelse.

👀 Vänligt tips: Lägg till en jokerdag. Planera för oväntade händelser genom att bygga in en flexibel plats per vecka. På så sätt dör inte din rad om livet händer, utan den böjs och återställs.

7. Notion 75 Hard Challenge-mall

via Notion

Denna mall fokuserar på att ge en guidad upplevelse med utvalda resurser. Förinstallerade bokförslag, receptidéer och träningsstrukturer minskar beslutsutmattningen och hjälper dig att hålla dig på rätt spår. Dess flexibla sektioner låter dig anpassa träning och läsval, vilket möjliggör personalisering.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Logga framsteg med omslag, status och betygssystem

Följ fördesignade träningsstrukturer eller anpassa dina egna.

Få tillgång till startrecept med ingredienser och steg för att förenkla planeringen.

Spara personliga reflektioner och anteckningar för varje utmaningsdag.

📌 Perfekt för: Nybörjare eller strukturerade planerare som vill ha anpassad vägledning och full flexibilitet.

8. Notion 75 Hard Challenge Tracker-mall

via Notion

Denna mall för målsättning utnyttjar Notions diagram, knappar och layoutverktyg för att skapa ett avancerat spårningssystem. Den betonar fullständig självansvarighet och konsekvent efterlevnad av de grundläggande reglerna, samtidigt som användarna kan visualisera framstegen.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra vätskeintag, träning, kost, läsning och framstegsfoton med interaktiva knappar.

Visualisera din resa med cirkeldiagram över slutförda uppgifter och multivariata linjediagram.

Fokusera på mental styrka och motståndskraft genom strukturerad loggning.

📌 Perfekt för: Personer som söker en högteknologisk, visuellt dynamisk och disciplinerad 75 Hard-spårningsmiljö.

💡 Proffstips: Skapa en hype-bank. Skärmdumpa komplimanger, vittnesmål eller allt som påminner dig om att du utvecklas. Gå tillbaka till dem när du känner dig fast eller trög.

Notions begränsningar

Även om Notion har kraftfulla funktioner, lyfter vardagliga användare fram flera problem som kan påverka produktiviteten:

Brant inlärningskurva: Användare spenderar ofta veckor på att bara ställa in mallar, formler och arbetsflöden innan de uppnår faktisk effektivitet.

Svag offlineupplevelse: Offline-redigering är begränsad till tidigare öppnade sidor; det är inte tillförlitligt att skapa nytt innehåll eller öppna sidor som inte har besökts tidigare.

Trög prestanda: När arbetsytorna växer är det vanligt med fördröjningar i rapporter, långsammare laddningstider och generellt sämre respons.

Export- och formateringsproblem: PDF-exporter har ofta felaktig layout eller tar bort inbäddat innehåll.

Begränsningar i mobilgränssnittet: Mobilappen saknar funktionaliteten och smidigheten hos desktopversionen, vilket gör redigering på språng mindre intuitiv.

Alternativa mallar för Notion 75 Hard

ClickUp, appen för allt som rör arbete (och livet), ger dig mycket större flexibilitet. Du kan skapa dagliga checklistor, logga framsteg och till och med visualisera din resa i över 15 anpassningsbara ClickUp-vyer.

En användare delar med sig:

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Här är några av de bästa alternativa Notion -mallarna att prova. 🎯

1. ClickUp 75 Hard-mall

Få gratis mall Få ett dedikerat ramverk för att stärka disciplinen med ClickUp 75 Hard Template.

ClickUp 75 Hard Template är ett strukturerat system som gör utmaningen lättare att följa och svårare att ge upp, genom att samla alla uppgifter, reflektioner och uppdateringar om framsteg i ett interaktivt arbetsområde.

Med inbyggda verktyg för daglig planering, målsättning och veckovisa framstegsgenomgångar säkerställer det att din utmaning håller sig på rätt spår och att du förblir motiverad.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

I Did It , In Progress och To Do . Spåra varje uppgift med ClickUp Custom Statuses somoch

Kategorisera vanor med hjälp av ClickUp Custom Fields för tydlig visualisering av framsteg.

Navigera genom fem skräddarsydda vyer, inklusive Challenge Gantt och Challenge Summary .

Tilldela deluppgifter, ställ in återkommande påminnelser och använd prioritetsetiketter för daglig disciplin.

📌 Perfekt för: Utmanare som vill ha en helt organiserad dagplaneringsapp med visualisering av framsteg, återkommande påminnelser och verktyg för ansvarstagande.

🚀 Vänligt tips: Vill du analysera dina framsteg? Med ClickUp Dashboards kan du samla allt i en vy. Använd AI Cards för att automatiskt sammanfatta dina träningsloggar, vätskeintag och lässtreaks, så att du får omedelbar insikt utan manuell spårning. Dessutom kan du ställa in anpassade kort för vattenintag, genomförda träningspass och dagliga incheckningar. Övervaka din konsekvens över tid med AI-kort i ClickUp-instrumentpaneler

2. ClickUp-mall för träningslogg

Få gratis mall Skapa ett datadrivet utrymme för dina träningspass med ClickUp Exercise Log Template.

ClickUps träningsloggmall är utformad för fitnessentusiaster som vill ha precision i spårningen av varje träningspass. Den centraliserar din träningshistorik på ett enda ställe, vilket ger dig en tydlig översikt över dina framsteg.

Det som gör denna mall annorlunda är dess flexibilitet. Du kan logga set, repetitioner, varaktighet, intensitet eller till och med externa förhållanden som väder för utomhusträning.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra sessioner med anpassade statusar som Slutfört , Missat eller Att göra .

Registrera detaljer med hjälp av anpassade fält som Tränare , Styrketräning , Flexibilitetsträning och Sessionens längd .

Få tillgång till vyer som Träningsschema , Tavla , Träningslogg och Kom igång-guide .

Använd den inbyggda tidsspårningen i ClickUp för att logga exakt träningslängd.

📌 Perfekt för: Fitnessentusiaster, personliga tränare och andra personer som behöver ett organiserat system för att logga och analysera träningspass.

3. ClickUp-mall för daglig handlingsplan

Få gratis mall Omordna dagliga prioriteringar under loppet av 75 Hard Challenge med ClickUps mall för daglig handlingsplan.

Har du någonsin känt att din dag glider iväg eftersom du reagerar på uppgifter istället för att styra dem? Det gäller särskilt när du följer 75 Hard Challenge i ditt dagliga arbete. ClickUp Daily Action Plan Template eliminerar det.

Det delar upp målen i prioriterade, tidsbegränsade steg så att du kan fokusera på arbete med stor påverkan, lägga till morgonritualer som träning eller läsning och ändå lämna utrymme för justeringar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra framsteg med anpassade statusar som Slutfört , Pågående och Att göra .

Använd anpassade fält som Uppgiftskomplexitet , Målframsteg , Avdelning och Uppgiftstyp för att kategorisera dagliga uppgifter.

Visualisera din dag med Mål , Tidslinje , Åtgärdssteg och Guider för att komma igång .

Reservera tid för 75 viktiga Hard-aktiviteter utan att tappa arbetsmålen ur sikte.

📌 Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma eller deltagare som balanserar 75 Hard-utmaningen med krävande scheman och som behöver tydlighet och fokus i sin dagliga planering.

4. ClickUp-mall för egenvårdsplan

Få gratis mall Skapa balanserade livsstilsförändringar med ClickUp-mallen för självomsorgsplan.

Under 75 Hard-utmaningen är det lätt att fokusera så mycket på disciplin och resultat att självomsorgen hamnar i bakgrunden. Men utan en bra balans mellan arbete och privatliv kan utmaningen kännas utmattande istället för stärkande.

ClickUps mall för självomsorg hjälper dig att bygga in tid för återhämtning, reflektion och vanor som stödjer både din kropp och ditt sinne. Med dedikerade utrymmen för mental, fysisk och emotionell välbefinnande kan du utforma en rutin som går utöver träning och läsning.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra välmåendemål med anpassade statusar som Uppnått , Krossat , Avspårat och mer.

Organisera rutiner med anpassade fält för Wellness Type , Notes , References och Self Care Type .

Skapa en helhetsplan som balanserar disciplin med genuin självomsorg.

📌 Perfekt för: Personer som vill förebygga utbrändhet, upprätthålla balans och skapa morgonrutiner som främjar både produktivitet och välbefinnande.

5. ClickUp-mall för måltidsplanering

Få gratis mall Håll dig konsekvent med din dagliga kost med hjälp av ClickUp-mallen för måltidsplanering.

En av de svåraste delarna av 75 Hard är att bestämma vad man ska äta varje dag samtidigt som man håller sig till sin dietplan. ClickUp-mallen för måltidsplanering kan hjälpa dig med detta. Istället för att stressa med att fundera ut vad du ska äta till middag eller av misstag missa ditt proteinmål, kan du organisera måltider, spåra näringsintag och planera i förväg med tydlighet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra makron med anpassade fält som netto kalorier, kolhydrater, protein och måltidstyp.

Använd dra-och-släpp-listor för att planera måltider på några sekunder

Visualisera planer i veckosammanfattningen, kalendern och måltidstypen ClickUp Board Views

Minska antalet resor till affären med ingredienschecklistor och samlade inköpslistor.

📌 Perfekt för: Personer som vill slippa stressen med matval medan de deltar i 75 Hard-utmaningen.

6. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Få gratis mall Håll koll på alla dina 75 Hard-vanor med ClickUp Personal Habit Tracker Template.

Hemligheten bakom att slutföra 75 Hard är konsekvens. ClickUps mall för personlig vanespårning ger dig ett enkelt sätt att logga, övervaka och hålla fast vid varje daglig uppgift utan att tappa fart. Från att markera dina träningspass till att spåra lästa sidor eller druckna liter vatten kommer du att se framsteg dag för dag, vilket förvandlar små vinster till varaktiga goda vanor.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Håll koll på framstegen med anpassade fält som Framsteg , Läs 15 sidor , 10 000 steg och Drick 64 oz .

Dela upp vanor i deluppgifter, lägg till prioritetsetiketter eller tilldela ansvarspartners.

Visualisera sträckor och framsteg i realtid för att hålla motivationen hög.

📌 Perfekt för: Personer som vill förbättra sig själva och behöver en app för att spåra sina vanor för att hålla sig ansvariga varje dag.

7. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Få gratis mall Gå längre än 75 dagar för att skapa hållbar tillväxt med ClickUp-mallen för personlig utvecklingsplan.

Mallen för personlig utvecklingsplan från ClickUp hjälper dig att zooma ut, kartlägga långsiktiga mål och spåra tillväxt i din karriär, dina färdigheter och ditt privatliv. Den uppmuntrar också till reflektion, planering och kontinuerlig förbättring så att du kan mäta verkliga framsteg över månader och år.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra framsteg med anpassade statusar som Mål uppnått , På rätt spår , Inte på rätt spår och På vänt .

Använd anpassade fält som Minsta dagliga mål , Vinster och prestationer och Lärandemål .

Få tillgång till skräddarsydda vyer som PD per kvartal , Progress Tracker , Handlingsplan och Kom igång-guide för att anpassa målen efter tidsplanerna.

Bygg in en feedbackloop i din tillväxtresa genom att fira framgångar och identifiera områden som kan förbättras.

📌 Perfekt för: Produktivitetsentusiaster som vill gå längre än att bara spåra vanor och skapa en strukturerad plan för långsiktig personlig och professionell utveckling.

8. ClickUp SMART Goals-mall

Få gratis mall Dela upp komplexa 75 Hard-mål i uppnåbara uppgifter med ClickUp SMART Goals-mallen.

Som Antoine de Saint-Exupéry så träffande sa: Ett mål utan en tydlig plan är bara en önskan. Det är därför SMART-ramverket – Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Time-bound (specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbundet) – är så effektivt. Det tvingar dig att omvandla vaga ambitioner till genomförbara, spårbara mål.

ClickUp SMART Goals Template hjälper dig att tillämpa detta ramverk i verkliga livet, genom att dela upp stora mål i hanterbara steg och ge dig ett system för att spåra, mäta och faktiskt uppnå dem.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra måluppfyllelsen med anpassade statusar som Crushing , On Track , Off Track , On Hold och Complete .

Använd 12 anpassade fält för att öka tydligheten, till exempel ” Varför sätter jag det här målet just nu? och ” Har jag de färdigheter som krävs? ”

Utnyttja fältet Amount of Effort Required , ett poängbaserat system som tilldelar varje mål ett numeriskt mått, vilket gör ansträngningen mer konkret.

Måluppfyllelse, SMART-mål-arbetsblad och Företagsmål för både personliga och teamövergripande mål. Utforska skräddarsydda vyer som SMART-mål, ochför både personliga och teamövergripande mål.

📌 Perfekt för: Individer och team som vill sluta jaga vaga personliga mål och istället sätta upp mätbara, realistiska mål som de kan följa upp.

📮 ClickUp Insight: 78 % av våra undersökningsdeltagare gör detaljerade planer som en del av sina målsättningsprocesser. Men överraskande nog spårar 50 % inte dessa planer med dedikerade verktyg. 👀 Med ClickUp omvandlar du smidigt mål till genomförbara uppgifter, så att du kan uppnå dem steg för steg. Dessutom ger våra kodfria instrumentpaneler en tydlig visuell representation av dina framsteg, vilket ger dig mer kontroll och översikt över ditt arbete. För att "hoppas på det bästa" är ingen tillförlitlig strategi. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta på sig ~10 % mer arbete utan att bli utbrända.

9. ClickUp-mall för veckoplanering

Få gratis mall Planera 75 Hard-uppgifter under veckan med ClickUp Weekly Planner Template.

Att planera din vecka behöver inte kännas stelt; det bästa systemet är det som anpassar sig efter ditt föränderliga schema. ClickUp Weekly Planner Template ger dig en översikt över din vecka samtidigt som du kan flytta runt uppgifter efterhand som livet utvecklas.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dra och släpp klisterlappar i dagskolumnerna för att snabbt omorganisera prioriteringar utan att skriva om din plan.

Planera deadlines, evenemang eller spontana idéer på ett sätt som känns mer som brainstorming än schemaläggning.

Håll din vecka organiserad med en visuell tavla som skiljer viktiga uppgifter från "trevliga att göra"-uppgifter.

Avsluta varje vecka genom att dra slutförda uppgifter till ett "klar"-utrymme, vilket ger en omedelbar kontroll av framstegen och en motivationsboost.

📌 Perfekt för: Personer som antar 75 Hard Challenge (eller någon annan strukturerad rutin) med en veckoplan.

💡 Proffstips: Visualisera tiden efter dag 75. De flesta människor kraschar efter mållinjen. Planera hur du ska gå vidare: vilka vanor du ska behålla, vilka nya du ska testa och hur du ska hålla dig skärpt utan strukturen.

Överstiga 75 dagar med ClickUp

Notion-mallar är perfekta för att spåra 75 Hard-reglerna. Du kan logga träningspass, måltider, vattenintag och framstegsfoton på ett och samma ställe.

Men när utmaningen är över återstår bara statisk spårning. Det finns inget enkelt sätt att fortsätta momentumet, sätta upp nya mål eller bygga hållbara system efter de 75 dagarna.

ClickUp ger dig ett komplett ramverk för att förvandla utmaningen till en livsstil. Med mallar för vanespårning, måluppföljning och veckoplanering kan du fortsätta bygga rutiner långt efter att 75 Hard-utmaningen är klar.

Registrera dig för ClickUp gratis idag! ✅