Gratis mallar för betalningsavtal med juridiskt bindande finansiella villkor

Uteblivna betalningar. Missförstådda villkor. Försvunna kunder. Det räcker med ett vagt ”vi löser det senare” för att rubba ditt kassaflöde.

Det är där mallar för betalningsavtal kommer till hjälp.

Ett skriftligt schema fastställer tydliga villkor – belopp, förfallodatum, betalningsmetod och vad som händer om betalningarna är försenade. Oavsett om du erbjuder tjänster, hyr ut fastigheter eller hanterar ett lån, skyddar ett betalningsavtal din tid, ditt arbete och din sinnesro.

Om du fortfarande förlitar dig på informella samtal eller e-postmeddelanden är det bara en tidsfråga innan något faller mellan stolarna. Låt oss åtgärda det med dessa mallar.

Vad är mallar för betalningsavtal?

En mall för betalningsavtal är ett färdigt dokument som beskriver villkoren under vilka en part åtar sig att betala en annan. Den innehåller vanligtvis uppgifter som betalningsbelopp, förfallodatum, betalningssätt, räntesats, dröjsmålsavgifter och tillämplig lagstiftning.

Dessa mallar hjälper dig att skapa juridiskt bindande avtal för olika finansiella arrangemang – oavsett om det gäller lån, serviceavtal, hyresbetalning eller avbetalningsplan.

Varför ett betalningsavtal är viktigt

Ett betalningsavtal definierar tydligt de finansiella förväntningarna mellan två parter – hur mycket som ska betalas, när det ska betalas och vad som händer om betalningarna inte görs.

Det skyddar båda parter genom att omvandla muntliga löften till skriftliga, verkställbara villkor. Detta minskar risken för tvister, förseningar och utebliven betalning – och ger dokumenterade bevis om rättsliga åtgärder skulle krävas.

Vad kännetecknar en bra mall för betalningsavtal?

En bra mall för betalningsavtal är tydlig, detaljerad och strukturerad för att skydda båda parter. Den ska förhindra missförstånd och underlätta verkställighet om tvister uppstår.

Håll utkik efter dessa viktiga funktioner:

Betalningsuppgifter: Ange totalbelopp, förfallodatum och betalningssätt.

Information om parterna: Ange fullständiga juridiska namn och postadresser.

Villkor och tidsplan: Ange återbetalningsplan, avbetalningsdatum och eventuell flexibilitet.

Villkor för sena betalningar: Definiera förseningsavgifter, straffavgifter och ränta.

Förskottsbetalning: Förklara reglerna för förtida återbetalning (straffavgifter eller rabatter)

Standard: Ange åtgärder om en part bryter mot avtalet eller missar betalningar.

Juridiskt: Identifiera tillämplig lag, jurisdiktion och tvistlösning

Rättsligt förbehåll:Denna guide innehåller allmän information och exempel på mallar och utgör inte juridisk rådgivning. Lagar varierar beroende på jurisdiktion – innan du använder någon mall (inklusive alternativ från tredje part som Signaturely eller Signeasy) bör du kontrollera att den uppfyller kraven i din delstat/ditt land (t.ex. gränser för ocker/ränta, uppsägningstider, krav på information). Överväg att låta en advokat granska avtalen, särskilt när det gäller lån med säkerhet, ränte-/avgiftsvillkor eller statsspecifika hyresavtal.

Översikt över mallar för betalningsavtal

De bästa mallarna för betalningsavtal (20 val)

Gratis mallar finns överallt, men alla är inte tillräckligt bra när det gäller pengar, missade deadlines eller en kund som försvinner efter den första fakturan. Följande utvalda mallar för betalningsavtal är utformade för att spara tid, förhindra kaos och säkerställa att den ekonomiska delen av ditt avtal fungerar så smidigt som möjligt:

1. ClickUp Enkel mall för betalningsavtal

Hämta gratis mall Spåra, hantera och underteckna betalningsvillkor enkelt med ClickUps enkla mall för betalningsavtal.

Det här är inte bara ännu ett Word-dokument med rader att fylla i. ClickUps enkla mall för betalningsavtal finns inuti ditt arbetsflöde, inte utanför det.

Det innebär att du kan göra mer än bara ange namn och siffror – du kan tilldela uppgifter, ange förfallodatum, automatisera påminnelser och spåra varje betalningsstatus i realtid. Allt förblir organiserat, sammankopplat och genomförbart, så att dina avtal inte bara ligger i en mapp – de följs faktiskt.

Du kan förvandla ditt betalningsavtal till ett levande, spårbart dokument som kopplas till projekt, påminnelser, automatiseringar och kundarbetsflöden. Det är utformat för att hålla saker tydliga, konsekventa och synliga.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Ställ in återkommande uppgifter för att granska återbetalningsplaner

Använd anpassade fält för belopp, metoder och anteckningar.

Lägg till intressenter för att visa och samarbeta med kunder i realtid.

Aktivera automatiska påminnelser eller aviseringar via e-post för kommande förfallodatum.

🔑 Perfekt för: Frilansare, små team eller tjänsteleverantörer som hanterar flera kunder och behöver överblick över alla betalningsarrangemang.

📮ClickUp Insight: 39 % säger att finansiell instabilitet är deras största rädsla när de överväger en portföljkarriär – osäkerhet är det största hindret. Istället för att gissa vart din tid och dina pengar tar vägen kan du med ClickUp spåra varje timme som läggs på varje projekt med den inbyggda tidsspårningsfunktionen. Du kan tagga uppgifter efter kund eller inkomstkälla, logga fakturerbara timmar och använda anpassade fält för att registrera priser eller betalningar. Med Dashboards i ClickUp ser du exakt hur mycket tid du investerar, vad det är värt och vilka projekt som är mest lönsamma – allt i realtid.

2. ClickUp-mall för avtalsbrev

Hämta gratis mall Planera projektvillkor och ansvarsområden med ClickUps mall för avtalsbrev.

Till skillnad från generiska mallar som begränsar sig till grundläggande villkor, hjälper denna mall för avtalsbrev från ClickUp dig att fastställa tydliga förväntningar mellan parterna samtidigt som du upprätthåller ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt.

Du skriver inte bara in villkor i ett dokument, utan du bygger upp ansvar, tidsplaner och villkor direkt i ett spårbart och redigerbart arbetsflöde allteftersom projektet utvecklas. Detta är särskilt användbart när du ingår ett nytt partnerskap eller projekt och vill undvika förvirring av typen ”Jag trodde vi var överens om...”.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Lägg till projektspecifika betalningsklausuler med anpassade fält.

Spåra avtalsstadier med hjälp av anpassade statusar

Samla in e-signaturer och spåra godkännanden via ClickUp Automations

Skapa visuella översikter över ansvarsområden med hjälp av tavelvyn.

🔑 Perfekt för: Småföretag eller entreprenörer som hanterar flera avtal och vill ha tydlighet utan att behöva leta efter uppdateringar i e-postmeddelanden eller mappar.

3. ClickUp-mall för låneavtal

Hämta gratis mall Säkra låneuppgifter och hantera återbetalningsvillkor med ClickUps mall för låneavtal.

Det finns inget utrymme för missförstånd när du lånar ut eller lånar pengar. ClickUps mall för låneavtal är mer än bara ett dokument som du fyller i – den skapar ett strukturerat arbetsflöde för allt från ränta till återbetalningsplan.

Denna mall hjälper dig att formalisera ett juridiskt bindande avtal samtidigt som du kan följa varje steg i låneprocessen i realtid. Oavsett om det gäller ett engångslån eller återkommande månatliga betalningar dokumenteras och visas varje uppdatering, revidering eller statusändring.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Spåra låneuppgifter, skuldbelopp och låntagarinformation med hjälp av anpassade fält.

Tilldela varje part uppgifter för att granska eller uppdatera betalningsvillkoren.

Använd anpassade statusar för att följa lånet från utkast till undertecknat till slutfört.

Övervaka lånets utveckling och betalningsföljsamhet med återkommande uppgifter och instrumentpaneler.

🔑 Perfekt för: Privatpersoner eller företag som hanterar interna lån, partnerfinansiering eller förskott från kunder och som behöver tydlighet utan upprepade uppföljningar.

🔎 Visste du att? 55 % av B2B-fakturorna i USA är förfallna. Utan ett skriftligt betalningsavtal blir det svårare att genomdriva betalningsfristen.

4. Mall för köpeavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa, spåra och underteckna avtal på ett och samma ställe med ClickUps mall för köpeavtal.

Om du någonsin har tappat bort köpvillkor i en e-posttråd eller ett kontrakt som hamnat i en mapp på skrivbordet är det här något för dig. ClickUps mall för köpavtal hjälper dig att hantera hela köpprocessen – från förhandlingar till underskrifter – utan att behöva hoppa mellan olika plattformar.

Det ger en enda plats för att definiera villkor, tilldela ansvar och spåra godkännandesteg, särskilt när flera parter är inblandade eller villkoren kan komma att ändras.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Använd anpassade fält för att logga betalningsvillkor, bestämmelser eller leverantörsinformation.

Tilldela uppgifter för granskning av avtal, juridiskt godkännande och underskrifter.

Skapa ett delat dokument för båda parter med uppdateringar i realtid.

Automatisera påminnelser om deadlines eller dokumentdelning efter ikraftträdandedatumet.

🔑Perfekt för: Företag som arbetar med leverantörer, underleverantörer eller B2B-partner som vill ha ett repeterbart, digitalt system för att hantera inköp utan flaskhalsar eller förvirring.

5. Mall för köp- och försäljningsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa, hantera och slutför dina försäljningsvillkor snabbt med ClickUps mall för inköps- och försäljningsavtal.

Denna mall för köp- och försäljningsavtal från ClickUp handlar inte bara om att lista vad som säljs – den är utformad för att effektivisera hela avtalscykeln för försäljning och inköp. Du får ett centraliserat system för att utforma villkor, granska betalningsuppgifter, definiera villkor och hantera godkännanden.

Nu behöver du inte längre hoppa mellan PDF-filer, inkorgar eller mappar på datorn. Alla delar av transaktionen – från betalningsbelopp till leveransmilstolpar – finns precis där ditt team behöver dem.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Registrera produkt- eller tjänstespecifikationer med hjälp av anpassade fält.

Tilldela gransknings- och godkännandesteg med hjälp av anpassade statusar.

Ange leveransmilstolpar och deadlines kopplade till förfallodatum

Samarbeta mellan avdelningar i realtid utan att lämna plattformen

Spåra framsteg och förändringar i alla pågående avtal på en enda översiktssida.

🔑Perfekt för: Företag som regelbundet köper och säljer varor eller tjänster behöver en repeterbar struktur för sina försäljningsavtal med enkel samarbetsfunktion och versionsspårning.

6. Mall för entreprenörsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Fastställ tydliga roller och tidsplaner med hjälp av ClickUp-mallen för entreprenadavtal.

Att anlita entreprenörer utan ett skriftligt avtal är en risk som de flesta företag inte har råd att ta. Mallen för entreprenörsavtal från ClickUp förenklar utformningen av villkor, definitionen av omfattning, fastställandet av deadlines och fastställandet av betalningsvillkor – utan att tappa bort detaljerna.

Istället för att jonglera med kontrakt i Word-dokument och inkorgar får du en centraliserad arbetsyta där du kan organisera allt, från giltighetsdatum till klausuler om rättsliga åtgärder, och allt spåras i realtid.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Definiera ansvar och betalningsvillkor med hjälp av anpassade fält.

Skapa tidsplaner för leveranser med Gantt-diagram och milstolpar.

Automatisera påminnelser om försenade betalningar, kontraktsförnyelser eller statuskontroller.

Samla in och lagra undertecknade avtal i en gemensam instrumentpanel.

Övervaka berörda parter och framsteg med visuell uppgiftshantering.

🔑Perfekt för: Företag som arbetar med frilansare, konsulter eller externa entreprenörer som behöver ett transparent och verkställbart avtal med tydlig ansvarsskyldighet.

7. ClickUp-mall för avtalshantering

Hämta gratis mall Centralisera, spåra och automatisera alla kontrakt med ClickUp-mallen för kontraktshantering.

Denna mall för avtalshantering från ClickUp är mer än bara en spårningsverktyg – det är din kontrollpanel för alla aktiva avtal, oavsett om det gäller kunder, leverantörer eller interna intressenter. Istället för att tappa bort förnyelsedatum, juridiska skyldigheter eller betalningsvillkor, beskriver denna mall ett omfattande system som effektiviserar avtalshanteringen.

Denna mall för avtalshantering innehåller vyer som en huvudlista över avtal, en begäranformulär och en framstegsspårare, utformade för att förenkla avtalets livscykel från utkast till arkivering.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Organisera avtal efter typ, avdelning eller status med hjälp av anpassade fält.

Övervaka tidsplaner och förfallodatum med hjälp av Gantt-diagram och deadline-taggar.

Skapa arbetsflöden med statusar som Utkast, Granskning, Förhandling och mer.

Ställ in aviseringar för kommande förnyelser, utgående villkor eller nödvändiga revideringar.

Förvara alla dokument, betalningsinstruktioner och anteckningar från intressenter på en gemensam plats.

🔑 Perfekt för: Juridiska team, inköpschefer och driftschefer som hanterar flera kontrakt och behöver ett centraliserat system för att hantera allt utan gissningar.

🔎 Visste du att? 25 % av konkurserna i Europa är kopplade till försenade kundbetalningar. Formella betalningsavtal kan fungera som ett förebyggande skydd och ge företag en rättslig grund att agera innan försenade betalningar spårar ur.

8. ClickUp-mall för hyresavtal i Texas

Hämta gratis mall Skapa hyreskontrakt som är anpassade för Texas med ClickUps mall för hyresavtal.

Hyresavtal i Texas har sina egna regler, och denna ClickUp-mall för hyresavtal i Texas hjälper dig att följa reglerna utan att fastna i juridiska gissningar. Den är utformad för att förenkla allt från hyresvillkor och straffavgifter för sena betalningar till varje parts grundläggande ansvar.

Du kan lagra hyresgästuppgifter, spåra förfallodatum för hyror, ställa in påminnelser för förnyelser och dokumentera alla versioner av hyresavtal – allt på ett och samma samarbetsutrymme.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Registrera viktiga leasingvillkor och betalningsplaner med hjälp av anpassade fält.

Skicka påminnelser om kontraktsförnyelser och förfallodatum

Skapa hyresgästprofiler och länka dem till specifika hyreskontrakt.

Spåra fastighetsspecifika avtal för flera hyresgäster eller enheter

Automatisera aviseringar för sena betalningar, förskottsbetalningsavgifter eller juridiska uppdateringar.

🔑 Perfekt för: Hyresvärdar, fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare som förvaltar hyresobjekt i Texas och vill skydda sina intressen och följa lagstiftningen utan att hamna i papperskaos.

9. Mall för tjänsteavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Definiera leveranser, tidsplaner och betalningsvillkor med ClickUp-mallen för tjänsteavtal.

Alla tjänstebaserade företag behöver skydda sig, och ClickUps mall för tjänsteavtal är utformad för just det. Det är mer än bara ett dokument som kan laddas ner; det är en levande arbetsyta där du kan beskriva omfattningen, hantera förväntningar och synkronisera din betalningsplan samtidigt som du samarbetar med intressenter.

Oavsett om det gäller ett engångsprojekt eller ett fast uppdrag säkerställer denna mall att båda parter är överens innan arbetet påbörjas.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Definiera arbetsomfång , leveranser och tidsplaner med anpassade dokument.

Ställ in och följ upp betalningsvillkor, inklusive inkassering av betalningar eller engångsavgifter.

Övervaka framstegen med hjälp av uppgiftsvyer och statusuppdateringar.

Tilldela teammedlemmar till olika sektioner för samarbete och redigering i realtid.

Centralisera avtalsredigeringar, versionshistorik och milstolpar för godkännande.

🔑 Perfekt för: Frilansare, byråer och tjänsteleverantörer som behöver ett tydligt och spårbart sätt att formalisera kunduppdrag och undvika överraskningar eller tvister i sista minuten.

10. Mall för leverantörsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Klargör leverantörsvillkor, leveranser och betalningar med ClickUps mall för leverantörsavtal.

Oavsett om du tar in en ny leverantör eller förnyar ett befintligt partnerskap kan vaga förväntningar leda till kostsamma misstag. Mallen för leverantörsavtal från ClickUp ger ett tydligt sätt att beskriva alla viktiga detaljer, inklusive betalningsvillkor, leveranstider, servicenivåer och juridiska klausuler.

Istället för att leta efter olika versioner av avtal i inkorgar eller mappar får du fullständig insyn i ansvar, förfallodatum och alla ändringar som gjorts.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Definiera leverantörers betalningsvillkor, prissättningsmodeller och leveransdatum med anpassade fält.

Tilldela interna gransknings- och godkännandeuppgifter med förfallodatum och prioritetsmärken.

Spåra ändringar och framsteg med anpassade statusar som Utkast eller Under granskning.

Använd kommentarer och automatisering för att flagga förseningar, ofullständig information eller juridiska uppföljningar.

Skapa en gemensam vy för båda parter så att ni kan hålla er uppdaterade om avtalets status.

🔑 Perfekt för: Inköpschefer, driftschefer eller alla som arbetar med externa leverantörer och behöver struktur, tydlighet och fullständig kontroll över avtalsflöden.

🔎 Visste du att? Småföretagare lägger 10 % av sin arbetsdag på att jaga obetalda fakturor. Att ha skriftliga betalningsvillkor hjälper till att minska fram och tillbaka genom att tydliga förväntningar fastställs i förväg.

11. ClickUp-mall för leverantörsskulder

Hämta gratis mall Håll koll på förfallodatum och leverantörsbetalningar med ClickUp-mallen för leverantörsskulder.

Att jaga fakturor och bläddra igenom kalkylblad är ett snabbt sätt att missa förfallodatum eller drabbas av förseningsavgifter. ClickUp-mallen för leverantörsskulder ger dig en strömlinjeformad lösning för att spåra betalningsförpliktelser, övervaka fakturastatus och automatisera återkommande uppgifter – utan att behöva detaljstyra varje leverantör eller transaktion.

Denna mall är ett smart steg från manuella metoder till en mer skalbar, spårbar och tidsbesparande process.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Registrera fakturor efter initialt förfallodatum, betalningstyp och leverantörsnamn med hjälp av anpassade fält.

Visualisera kommande och förfallna betalningar i kalender- eller listvy.

Automatisera betalningspåminnelser och uppföljningsmejl med ClickUps automatiseringar.

Organisera hela din leverantörsreskontra i statussteg som rubrikkodning, verifiering och vidarebefordran.

Spåra möjligheter till rabatterade saldon eller extra avgifter för att göra korrekta prognoser.

🔑 Perfekt för: Bokförare, ekonomiteam eller företagare som behöver ett strukturerat system för att hantera skulder, minska manuella fel och hålla leverantörerna nöjda.

12. ClickUp-mall för hyresavtal

Hämta gratis mall Skapa tydliga, juridiskt bindande hyresvillkor med ClickUps mall för hyresavtal.

Att hantera hyresavtal utan ett gediget avtal är som att köra bil utan försäkring – riskabelt och dyrt. ClickUps mall för hyresavtal ger hyresvärdar och fastighetsförvaltare en pålitlig, färdig struktur för att fastställa betalningsvillkor, regler och ansvar från dag ett.

Allt, från hyresfördelningar till säkerhetsdepositioner, åtkomsträttigheter och straffavgifter för försenade betalningar, kan dokumenteras och spåras i en enda gemensam kontrollpanel.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Registrera hyresbelopp, förfallodatum, avgifter och depositioner med hjälp av anpassade fält.

Tilldela uppgifter för utformning av hyresavtal, kommunikation med hyresgäster och uppdatering av kontrakt.

Ställ in påminnelser för förnyelse av hyresavtal och rutinmässiga granskningar med automatisering.

Lagra undertecknade avtal, fastighetsfoton och uppdateringar på ett och samma ställe.

Använd dokument, listvy och Gantt-diagram för att övervaka avtalens tidsplaner.

🔑 Perfekt för: Oberoende hyresvärdar, fastighetsförvaltare eller uthyrningsagenter som behöver en tydlig, organiserad och verkställbar hyresuppgörelse utan att behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång.

🔎 Visste du att? Endast 44 % av företagen har automatiserat ens några få AR-uppgifter. Genom att kombinera ett starkt betalningsavtal med automatisering säkerställer du snabbare uppföljningar, färre fel och bättre spårning av vad som är skyldigt.

13. ClickUp-mall för frilansfaktura

Hämta gratis mall Fakturera kunder snabbare och spåra varje betalning med ClickUp Freelance Invoice Template.

Sena betalningar och röriga kalkylblad kan krossa din frilanskarriär. ClickUps fakturamall för frilansare gör din faktureringsprocess smidig, enkel och samlad på ett ställe.

Det är ett system som låter dig logga tjänster, spåra förfallodatum, skicka påminnelser och följa upp utan att ständigt behöva växla mellan olika plattformar. Allt från betalningsvillkor till kundinformation hålls organiserat och tillgängligt när det behövs.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Anpassa varje faktura med kunduppgifter, priser och tjänstesammanfattningar.

Ställ in automatiska påminnelser för obetalda fakturor eller försenade betalningar.

Övervaka fakturornas status med hjälp av statuserna Väntande, Betald eller anpassade statusar.

Spåra tidslinjer och skicka uppföljningar utan att lämna ClickUp.

Lagra ett komplett arkiv med tidigare fakturor och betalningar på ett och samma ställe.

🔑 Perfekt för: Frilansare och egenföretagare som vill hålla sin faktureringsprocess professionell, effektiv och helt under kontroll – oavsett hur många kunder de har.

💡Proffstips: När du hanterar online-transaktioner ska du inte bara förlita dig på din betalningsgateway – använd affärssystem som integreras direkt med dina test- och betalningssystem. ClickUp effektiviserar verksamheten och hjälper till att identifiera inkonsekvenser mellan ekonomi-, support- och produktteam i realtid.

14. ClickUp-mall för faktura för oberoende uppdragstagare

Hämta gratis mall Skicka tydliga, korrekta fakturor med ClickUps fakturamall för oberoende uppdragstagare.

Om du jonglerar med flera kunder och projekt är det sista du behöver en rörig faktureringsprocess som saktar ner dig. ClickUps fakturamall för oberoende entreprenörer gör det enkelt att fakturera för ditt arbete, hålla ordning på allt och få betalt i tid.

Allt, från betalningsvillkor till skatteuppdelningar och förfallodatum, är integrerat i ett enkelt arbetsflöde som anpassas efter din arbetsbelastning.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Fyll i och spåra fakturor med anpassade fält för tjänster, priser, skatter och avgifter.

Använd statuserna Väntande och Betald för att spåra vad som fortfarande är utestående.

Automatisera e-postpåminnelser för obetalda fakturor och statusändringar.

Lagra alla kontrakt, fakturor och kundinformation på en gemensam arbetsplats.

Få enkel tillgång till finansiell historik för olika projekt med hjälp av inbyggda vyer och filter.

🔑 Perfekt för: Oberoende entreprenörer och konsulter som vill ha full kontroll över sin faktureringsprocess utan att behöva detaljstyra varje transaktion eller jaga kunder för betalning.

15. Signaturely-mall för betalningsavtal

via Signaturely

Signaturelys mall för betalningsavtal är utformad med enkelhet och juridisk integritet i åtanke. Den är perfekt för frilansare, långivare eller småföretagare som behöver ett nedladdningsbart, ifyllningsbart avtal.

Den finns i PDF- och Word-format och täcker alla viktiga avsnitt: skuldbelopp, återbetalningsplan, försummelser, ändringar och tillämplig lag. Den är idealisk när du behöver ett snabbt, koncist avtal som kan skickas, undertecknas och arkiveras omedelbart.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Definiera tydligt betalningsvillkor, skuldbelopp och förfallodatum.

Ange vad som händer om gäldenären inte betalar någon avbetalning.

Lägg till anpassade klausuler om uppsägning, tvistlösning eller tillämplig lag.

Samla in underskrifter från alla inblandade parter för ett juridiskt bindande avtal.

Ladda ner och redigera i Word för flexibel anpassning.

🔑 Perfekt för: Alla som behöver ett enkelt, professionellt betalningsavtal kan ladda ner, anpassa och skicka det på några minuter, utan att behöva logga in på en komplett plattform.

💡Proffstips: Istället för att förlita dig på tystnad efter att du skickat en faktura, inkludera en klausul som kräver att gäldenären bekräftar mottagandet av betalningsförfrågan inom 48 timmar. Denna lilla rad skapar en juridisk utlösare för att bekräfta åtagandet.

16. Signeasy-mall för betalningsavtal

via Signeasy

Mallen för betalningsavtal från Signeasy handlar inte bara om att skriva ner siffror – det är ett komplett verktyg för hantering av återbetalningsvillkor, signaturer och digital dokumenthantering.

Oavsett om det gäller lån, hyresavtal eller betalningar för tjänster ger denna mall kreditgivare och gäldenärer ett rättsligt ramverk för att hantera skulder och förebygga tvister. Du kan anpassa, underteckna och skicka den – allt från en och samma plattform.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Registrera låneuppgifter, betalningsfrekvens, ränta och villkor för avtalsbrott.

Definiera tydligt straffavgifter för försenade betalningar och uppsägningsklausuler.

Anpassa fält för betalningssätt, signaturer och tillämplig lagstiftning.

Bifoga en detaljerad återbetalningsplan som bilaga.

Spåra dokumentstatus, skicka påminnelser och samla in juridiskt bindande e-signaturer.

🔑 Perfekt för: Startups, småföretagare eller privatpersoner som vill slippa pappersarbete, undvika förvirring kring betalningar och formalisera sina skuldavtal i ett helt digitalt flöde.

17. PandaDoc Enkel mall för betalningsavtal

via PandaDoc

PandaDocs enkla mall för betalningsavtal är avsedd för alla som behöver ett färdigt, snabbt, utskrivbart och juridiskt korrekt avtal.

Oavsett om det gäller ett personligt lån, en affärstransaktion eller en strukturerad betalningsöverenskommelse, beskriver denna kostnadsfria mall allt från lånebelopp och ränta till betalningsmetod, förseningsavgifter och tvistklausuler – dessutom kan du lägga till en e-signatur direkt i plattformen.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Dokumentera skuldbelopp, återbetalningsplan och förfallodatum tydligt.

Definiera vad som utlöser dröjsmålsränta eller andra avgifter.

Inkludera viktiga juridiska avsnitt som separerbarhet, uppsägning och tillämplig lag.

Lägg till digitala signaturer med PandaDocs inbyggda eSign-verktyg.

Ladda ner eller skriv ut avtalet efter behov för personliga register eller offlineanvändning.

🔑 Perfekt för: Frilansare, hyresvärdar eller småföretag som vill ha ett juridiskt korrekt avtal med bekvämligheten av PDF-export och möjlighet till online-signering.

💡 Proffstips: Lägg till en klausul om paus i tjänsten som anger att om en betalning är mer än X dagar försenad kommer alla tjänster eller leveranser att tillfälligt avbrytas tills betalningen är reglerad. Denna klausul är inte aggressiv, men sätter gränser och ger dig ett visst inflytande.

18. eSignMyDocuments Mall för betalningsplan

via eSign

Om du arbetar med avbetalningar är denna mall för betalningsplan från eSign.com utformad för att hantera alla centrala komponenter i en strukturerad återbetalningsplan – månadsvis, veckovis eller anpassad.

Det är perfekt för personliga lån, informell finansiering eller affärsavtal där tydlighet kring återkommande betalningar och eventuella straffavgifter är avgörande.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Ange lånebelopp, ränta och återbetalningsfrekvens.

Fastställ tydliga villkor för betalningsförsummelse, förseningsavgifter och straffavgifter för förtida återbetalning.

Lägg till valfria klausuler som rabatterat saldo, medundertecknare eller villkor för förtida återbetalning.

Inkludera specifika instruktioner om betalningsmetod och förfallodatum.

Ladda ner i PDF-, Word- eller ODT-format för redigering och offlineanvändning.

🔑 Perfekt för: Privatpersoner, vänner eller småföretag som vill ha ett flexibelt, utskrivbart avtal med tydliga förväntningar och inbyggda rättsliga skyddsåtgärder.

19. Contractbook-mall för betalningsavtal

via Contractbook

Contractbooks mall för betalningsavtal erbjuder en detaljerad, anpassningsbar struktur för att beskriva skuldförpliktelser mellan en fordringsägare (kreditor) och en gäldenär.

Med inbyggt stöd för e-signaturer och smarta fält gör denna mall det enkelt för privatpersoner och företag att formalisera återbetalningsplaner.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Ange skuldbelopp, återbetalningsmetod och en anpassad betalningsplan i bilaga A.

Ange en tydlig påskyndningsklausul för fall av försenade betalningar (t.ex. att hela beloppet förfaller till betalning efter 15 dagars försening).

Inkludera klausuler om ersättning, överlåtelse av rättigheter, avstående och tvistlösning.

Gör ändringar endast med skriftligt medgivande från båda parter.

Spara och spåra avtalet i Contractbook för framtida referens.

⚖️ Juridisk anmärkning: Accelerationsklausuler kan vara begränsade av lokal lagstiftning; bekräfta tillämpligheten innan de verkställs.

🔑 Perfekt för: Frilansare, småföretagare eller långivare som behöver formalisera och hantera strukturerade betalningsplaner.

💡 Proffstips: Om du erbjuder tjänster – som frilansare eller fullskalig byrå – är det absolut nödvändigt att kunna skriva ett gediget serviceavtal. Ett tydligt, välstrukturerat avtal skyddar dig mot ändrade krav, försenade betalningar och felaktiga förväntningar. Lär dig hur man skriver ett serviceavtal och vilka klausuler som måste finnas med.

20. SignWell-mall för betalningsavtal

via SignWell

SignWells mall för betalningsavtal håller allt strikt och fokuserat, med en enkel layout som är utformad för att snabbt fastställa villkoren mellan kreditgivare och gäldenär. Språket är tillräckligt formellt för att ha juridisk tyngd, men tillräckligt enkelt för att även icke-jurister ska kunna förstå det.

Det är inte överbelastat med onödig formatering eller utfyllnad – bara det väsentliga: skuldbelopp, betalningsplan, standardvillkor och rättsligt skydd, såsom friskrivningsklausuler och jurisdiktionsanmärkningar. Dokumentet är redo för e-signatur direkt, vilket gör det särskilt användbart om du vill slutföra avtal online på några minuter utan att behöva hantera PDF-filer.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Definiera och dokumentera lånebelopp, villkor och ansvar.

Lägg till klausuler om jurisdiktion, skadestånd och försummelse utan juridiska gissningar.

Skicka för underskrift och få ett meddelande när båda parter har undertecknat.

Ladda ner eller lagra avtalet på ett säkert sätt när det är klart.

🔑 Perfekt för: frilansare, småföretagare eller privatpersoner som behöver ett juridiskt korrekt betalningsavtal som går snabbt att underteckna utan att behöva anlita en advokat.

Gör betalningsvillkoren idiotsäkra med ClickUp

Saknade betalningsvillkor eller vaga förväntningar skapar inte bara förvirring – de kostar dig tid, pengar och förtroende. Dessa 20 mallar för betalningsavtal är utformade för att förhindra just det.

Oavsett om du hanterar kundfakturor, upprättar ett lån eller utarbetar ett avtal för en entreprenör eller leverantör, gör en ClickUp-mall (och några extrafunktioner) det enklare att skapa, spåra och hantera finansiella åtaganden – både juridiskt och operativt.

Allt är inbyggt, från automatisering till e-signaturer och uppgiftsuppföljning. Sluta med röriga PDF-filer och spridda e-postmeddelanden och effektivisera din betalningsprocess från början till slut.

Är du redo att ta kontroll över dina betalningsvillkor? Kom igång med ClickUp gratis.

Vanliga frågor om mallar för betalningsavtal

Ja, när de undertecknats av båda parter och överensstämmer med lokal lagstiftning.

Ofta ja, men räntor och upplysningar är reglerade – kontrollera vad som gäller i din jurisdiktion.

Ditt avtal bör specificera åtgärder (förseningsavgifter, påskyndande, avstängning av tjänster eller inkasso).

Inte alltid – men juridisk granskning är klokt för större summor, säkrade lån eller statsspecifika hyresavtal.