De 10 bästa hashtaggeneratorerna för Instagram för att förbättra räckvidden och engagemanget

Har du svårt att öka ditt varumärkes närvaro på Instagram? Din hashtag-strategi kan vara orsaken!

Sociala medier har varit en välsignelse för marknadsförare. Men att uppnå resultat på Instagram är inte så enkelt. Du kan ligga steget före alla trender och hålla dina följare intresserade genom regelbundna Instagram Reels, inlägg och stories.

Men om du inte använder populära hashtags kan vägen till framgång på denna plattform bli ganska krokig.

I dagens blogg har vi samlat 10 av de bästa hashtaggeneratorerna för Instagram som du kan använda för att generera hashtags som är relevanta för ditt varumärke.

Vad ska du leta efter i en hashtaggenerator för Instagram?

Undrar du varför hashtags är så relevanta för Instagram? En del av anledningen är att de hjälper dig att nå din publik genom att tagga ditt innehåll under liknande ämnen. Välj därför rätt hashtaggeneratorverktyg för att dra maximal nytta av denna fördel. Så här gör du:

Användarvänlighet: Leta efter appar som erbjuder ett intuitivt, lättanvänt gränssnitt som förenklar den annars tråkiga processen.

Prestationsmått: Välj ett verktyg som ger insikter om prestandan för din hashtagstrategi. Du bör kunna analysera din synlighet, nya följare, bästa hashtags, Välj ett verktyg som ger insikter om prestandan för din hashtagstrategi. Du bör kunna analysera din synlighet, nya följare, bästa hashtags, granskningar av sociala medier och mycket mer.

Anpassning: Välj ett verktyg som erbjuder anpassning efter dina behov. Om du behöver generera hashtags relaterade till en specifik nisch bör verktyget låta dig göra det.

Massgenerering: Välj en app som skapar relevanta hashtags i bulk. Du får pluspoäng om du kan organisera och kategorisera dem individuellt för vart och ett av dina inlägg.

Integrationsmöjligheter: Välj en app som integreras sömlöst med andra appar och enheter för Välj en app som integreras sömlöst med andra appar och enheter för Instagram-marknadsföring , såsom schemaläggningsplattformar, analysverktyg, designverktyg etc. De hjälper dig att använda din värdefulla tid mer effektivt.

💡 Proffstips: Skapa en översikt över mediekanaler, marknadsföringsmål och budgetar med gratis mallar för medieplanering för sociala team och håll ordning på dina kampanjer i sociala medier!

De bästa hashtaggeneratorerna för Instagram

Skapa hashtags som fungerar. Kolla in dessa populära Instagram-hashtagggeneratorer som ger ditt sociala medieande en rejäl boost!

1. ClickUp (bäst för projektledning på sociala medier)

Hashtags och nyckelord är bra. Vad sägs om ett verktyg som kan förbättra din projektledning på sociala medier? Det är ClickUp!

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta och har alla funktioner och egenskaper du behöver för att effektivisera ditt varumärkes innehållsskapande och schemaläggningsarbetsflöden.

Medan de flesta verktygen på listan endast kan generera hashtags, går ClickUp ett steg längre.

Skapa trendiga hashtags för Instagram med ClickUp Brain

Med ClickUp Brain – plattformens inbyggda artificiella intelligens – kan du enkelt skapa de bästa och mest populära hashtags för alla dina inlägg utan att behöva analysera deras ranking och prestanda. Det låter dig också välja och använda de bästa AI-modellerna som ChatGPT, Claude och Gemini för olika uppgifter, inklusive hashtaggenerering, allt från ett och samma ställe.

Med ClickUp Docs kan du klistra in de valda hashtags i ett dokument, organisera dem i kategorier och använda dem när du behöver.

Nu kan du och ditt team enkelt samarbeta över det delade dokumentet för att göra inlägg när det behövs, vilket förenklar den annars så besvärliga processen att publicera innehåll.

📮 ClickUp Insight: 88 % av respondenterna i vår undersökning använder AI för personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren är brist på smidig integration, kunskapsluckor och säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsyta och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Men vad händer om du behöver mer holistisk hjälp? Möt ClickUp Content Workflows! Detta strukturerade arbetsflödessystem effektiviserar skapandet av innehåll från idé till publicering.

Tänk dig att du hanterar en plattformsoberoende kampanj i sociala medier för en produktlansering.

Samarbeta med ditt team på ClickUp Docs för att komma på spännande idéer till inlägg

Du börjar med att brainstorma idéer i ClickUp Docs och tilldela innehållsuppgifter med hjälp av ClickUp Custom Statuses som "Ideation", "Draft" och "Review". Författare skapar inlägg direkt i plattformen medan designers laddar upp bilder för godkännande.

ClickUp Tasks spårar dessa aktiviteter och meddelar rätt teammedlemmar när det är deras tur att granska.

Genomför dina innehållsplaner utan att missa något – schemalägg dina inlägg i ClickUp Calendar

När inläggen har godkänts schemaläggs de med hjälp av ClickUp Calendar, vilket säkerställer en balanserad innehållsmix över olika plattformar. Du kan använda anpassade fält för att kategorisera varje inlägg efter format (karusell, reel, tweet) och prioritet.

Under hela kampanjen spårar ClickUp Dashboards engagemang och prestanda, vilket hjälper dig att förfina din strategi i realtid. Enkelt, eller hur?

Utöver dessa erbjuder ClickUp flera specialiserade mallar för hantering av sociala medier. En av de bästa är ClickUp Social Media Posting Schedule Template.

Få gratis mall Dela upp ditt innehållsplaneringsschema i hanterbara uppgifter med ClickUps mall för planering av inlägg på sociala medier.

Denna mall hjälper dig att organisera ditt innehålls publiceringsschema för att hantera flera plattformar effektivt. Du kan också:

Optimera innehållet för varje plattform och spåra deras prestanda.

Effektivisera innehållsplaneringen, öka teamsamarbetet och förbättra synligheten.

Förbättra innehållets konsistens och den övergripande strategins genomförande.

💡 Proffstips: Förbättra ditt tillvägagångssätt för sociala medier-projekt med ClickUps avancerade mall för sociala medier. Den är mångsidig och lätt att använda och låter dig: Planera och schemalägg inlägg på flera plattformar

Tilldela roller och deadlines för att effektivisera skapandet av innehåll.

Spåra inläggens prestanda med inbyggda analysverktyg.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att verktyget är förvirrande i början på grund av dess många funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Det är ett allt-i-ett-verktyg som vi arbetar med dagligen. Vi kan skapa en enkel projektöversikt och en detaljerad importerad lista på individuell nivå så att vi kan planera för vårt fältserviceteam och länka allt till dashboards och en finansiell översikt. Jag skulle rekommendera ClickUp till alla typer av team eller till och med för individuell planering.

Att hitta de bästa hashtags för videoinnehåll är en oändlig kamp – om du inte känner till VEED. IO. Detta gratisverktyg, som är perfekt för Instagram Reels, låter dig hitta populära hashtags och nyckelord.

Du kan generera upp till 20 hashtags och taggar för Instagram och andra sociala medieplattformar.

För några dollar kan du skapa manus och bildtexter, översätta videor och ta bort slumpmässiga bakgrundsljud. Sammantaget är VEED. IO ett omfattande verktyg som underlättar innehållsskapandet för influencers.

VEED. IO:s bästa funktioner

Skapa hashtags på några sekunder baserat på analys av videoinnehåll.

Få AI-drivna hashtagförslag för förbättrat engagemang i dina inlägg.

Använd den inbyggda videoredigeraren för att enkelt skapa inlägg för kampanjer på sociala medier.

Använd omfattande hashtag-anpassning för att skapa enhetlighet i varumärkesbyggandet.

VEED. IO-begränsningar

Saknar djupgående analys av hashtag-prestanda

Fokuserar främst på videobaserat innehåll, vilket begränsar mångsidigheten.

VEED. IO-priser

Gratis

Lite: 24 $/månad per redaktör

Pro: 55 $/månad per redaktör

Företag: Anpassad prissättning

VEED. IO-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 3,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om VEED.IO ?

En G2-användare säger:

Veed gör professionell videoredigering otroligt enkelt – särskilt för kreatörer och coacher som inte vill ha att göra med klumpiga program. Jag kan ändra storlek för alla plattformar på några sekunder, lägga in varumärkesbanners, lägga till b-roll och synkronisera undertexter perfekt – allt från min webbläsare. Det känns som att det är skapat för marknadsförare som vill ha snabbhet utan att offra kvaliteten.

Veed gör professionell videoredigering otroligt enkelt – särskilt för kreatörer och coacher som inte vill ha att göra med klumpiga program. Jag kan ändra storlek för alla plattformar på några sekunder, lägga in varumärkesbanners, lägga till b-roll och synkronisera undertexter perfekt – allt från min webbläsare. Det känns som att det är skapat för marknadsförare som vill ha snabbhet utan att offra kvaliteten.

3. RiteTag (bäst för hashtag-analys och resultatuppföljning i realtid)

via RiteTag

RiteTag är mest känt för att föreslå hashtags baserat på bildinnehåll. Det bearbetar din bild, analyserar publikens engagemang i realtid och föreslår de bästa hashtags för bilden.

Dessutom kan du använda den för att manuellt söka efter hashtags relaterade till ett specifikt ämne – resor, mat, fitness eller vad som helst.

Verktyget är enkelt att använda och navigera i. Dess färgkodningsfunktion sorterar hashtags baserat på effektivitet. Du kan välja hashtags och klistra in dem i urklipp för omedelbar användning.

RiteTags bästa funktioner

Få analys av hashtag-engagemang i realtid för att förbättra din strategi för sociala medier över tid.

Integrera plattformen med andra AI-verktyg för sociala medier , såsom Buffer och Hootsuite.

Få omedelbara hashtag-jämförelser för bättre urval.

Använd hashtagförslag för både bilder och textbaserade inlägg på sociala medier.

RiteTags begränsningar

Saknar djupgående trendspårning utöver realtidsinsikter

Har ett något föråldrat gränssnitt jämfört med nyare verktyg.

Priser för RiteTag

Hashtagförslag: 49 $/år

RiteTag-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Ahrefs (Bäst för djupgående hashtag-forskning med SEO-drivna insikter)

via Ahrefs

Ahrefs är välkänt för sitt verktyg för sökordsanalys. Men visste du att det också erbjuder en gratis AI-hashtagggenerator? Med den kan du söka efter och få tag på de mest populära hashtaggarna för ditt innehåll med bara några klick.

Du kan antingen ladda upp en bild eller beskriva den med några ord, så genererar Ahrefs 10 relevanta, SEO-optimerade hashtags. Det bästa av allt? Trots att det är ett så kraftfullt verktyg kräver det ingen inlärningskurva – inte ens i minsta grad.

Ahrefs bästa funktioner

Få tillgång till kraftfulla verktyg för sökords- och hashtag-forskning för din strategi för sociala medier.

Få datadriven hashtag-analys med hjälp av kraftfulla SEO-insikter.

Spåra populära hashtags från konkurrenters inlägg med hjälp av sökvolymstatistik.

Integrera med andra Ahrefs SEO-verktyg för innehållsstrategi på sociala medier.

Ahrefs begränsningar

Fokuserar mer på SEO, vilket gör det mindre användarvänligt för vanliga användare.

Saknar funktioner för direktpublicering eller schemaläggning på Instagram.

Ahrefs prissättning

Lite: 129 $/månad

Standard: 249 $/månad

Avancerat: 449 $/månad

Företag: 1 499 $/månad

Ahrefs betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Ahrefs?

En G2-användare säger:

Min totala upplevelse är fantastisk. Ahrefs erbjuder all viktig data som behövs för SEO-analys. Det ger en detaljerad studie om backlink-analys, konkurrentanalys, webbplatsgranskningar och Rank Tracker. För att göra konkurrentundersökningar är det ett av de bästa verktygen.

🧠 Kul fakta: Användare kan följa hashtags på samma sätt som de följer konton, vilket gör att de kan se relevanta inlägg i sitt flöde – även om de inte följer den som publicerat inlägget. 🤫

5. Canva (bäst för enkel hashtaggenerering när du designar Instagram-inlägg)

via Canva

Om du bara har använt Canva för att designa kreativa innehåll kommer du att bli förvånad över hur bra det fungerar som hashtaggenerator. Canva är intuitivt, lättanvänt och gratis och använder avancerad AI för att söka efter de bästa hashtags för ditt ämne.

Allt du behöver göra är att beskriva ditt innehåll, så genereras de bästa hashtags för det, snyggt kategoriserade i sektioner som allmänna, platsspecifika osv.

Detta gör det idealiskt för detaljerat innehåll som Instagram Reels och YouTube-videor. Dessutom är verktyget tillgängligt på både Android- och iOS-mobila enheter.

Canvas bästa funktioner

Skapa hashtags direkt i designflödet på några sekunder.

Få relevanta hashtagförslag baserade på bild- och textinnehåll.

Få AI-drivna designförslag tillsammans med hashtags

Skapa kraftfulla rekommendationer för varumärkeshashtags för att uppnå konsekvens.

Canva-begränsningar

Saknar avancerad hashtag-analys och spårning

Erbjuder färre alternativ för hashtagfiltrering än dedikerade verktyg.

Canva-priser

Gratis för alltid

Pro: 14,99 $/månad

Team: 29,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 500 recensioner)

via Hootsuite

Ett annat gratisverktyg, Hootsuites hashtag-sökmotor, är en helhetslösning som låter dig optimera och schemalägga inlägg.

Precis som med de flesta andra hashtagverktyg behöver du bara beskriva ditt inlägg med ord och lägga till relevanta nyckelord. Verktyget kommer då att föreslå de bästa taggarna för inlägget.

Vad mer? Hootsuites hashtaggenerator är mångsidig. Förutom engelska genererar den hashtags på franska, spanska, tyska och italienska. När du är klar kan du klistra in nyckelorden och använda dem i dina inlägg.

Hootsuites bästa funktioner

Spåra hashtagarnas prestanda inom sociala medier-analyser.

Integrera verktyget med flera sociala plattformar utöver Instagram.

Automatisera placeringen av hashtaggar i första kommentaren för bättre engagemang.

Hootsuite-begränsningar

Kräver ett betalt abonnemang för hashtag-analys och automatisering.

Erbjuder begränsad hashtag-upptäckt jämfört med fristående verktyg.

Hootsuite-priser

Professionell: 149 $/månad

Team: 399 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 5 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hootsuite?

En G2-användare säger:

Jag älskar hur Hootsuite effektiviserar schemaläggning och rapportering på sociala medier. Plattformen gör det enkelt att hantera flera konton, schemalägga inlägg i förväg och hämta analyser för prestationsspårning. Gränssnittet är användarvänligt och integrationen med andra verktyg som Zapier förenklar automatiseringen. Dessutom är möjligheten att samarbeta med teammedlemmar ett stort plus!

⏩ Läs också: Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier i Excel och Sheets

7. OneUp (Bäst för automatiserad hashtag-hantering med schemaläggning för sociala medier)

via OneUp

OneUp genererar lämpliga hashtags för nästan alla sociala medieplattformar – från Instagram till X och till och med TikTok. Det är gratis och nybörjarvänligt och föreslår upp till 10 trendiga taggar som du kan klistra in och använda.

Du kan också schemalägga inlägg och få insyn i hashtag-engagemanget, vilket gör att du kan optimera din strategi för bättre kampanjresultat.

OneUps bästa funktioner

Använd AI-drivna hashtagförslag för optimerad räckvidd på dina sociala medier.

Schemalägg första kommentarens hashtags för en renare bildtext

Stöder återkommande hashtag-inlägg för pågående kampanjer.

Begränsningar för OneUp

Saknar realtidsuppföljning av hashtagtrender

Fokuserar mer på schemaläggning än djupgående hashtag-forskning.

OneUp-priser

Startpaket: 18 $/månad

Mellan: 60 $/månad

Tillväxt: 120 $/månad

Företag: 300 $/månad

OneUp-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Vad säger riktiga användare om OneUp?

En G2-användare säger:

Jag älskar att jag kan schemalägga inlägg på Twitter och Instagram utan att behöva oroa mig för timing eller att göra inlägget samma dag. Det ger mig också utrymme att förhandsgranska och optimera utseendet på inlägget efter eget tycke.

🔍 Visste du att: Är du osäker på hur många hashtags du ska använda för att öka räckvidden för dina inlägg på sociala medier? Experter rekommenderar en kombination av 3–5 hashtags, särskilt för Instagram! 😎

via Hashtagify

Att hitta populära hashtags för en nisch som inte är populär på Instagrams Explore-sida är inte lätt om du inte är expert. Men med Hashtagify kan du enkelt göra det. Detta verktyg föreslår hashtags baserat på realtidsdata.

Du kan också kontrollera deras popularitetsscore och användningstrender för att säkerställa att varje tagg är unik, relevant och viral. Verktyget har också effektiv organisation och funktioner. Det låter dig hitta de bästa hashtagkategorierna, skapa hashtaggrupper och mycket mer.

Hashtagify bästa funktioner

Utnyttja djupgående hashtag-analyser och trendspårning.

Analysera konkurrenternas hashtag-användning för strategiska insikter.

Få stöd av platsbaserad hashtag-upptäckt för att nå din målgrupp.

Se historiska data om hashtagarnas prestanda över tid.

Begränsningar för Hashtagify

Fokuserar främst på Twitter och Instagram, begränsar andra plattformar

Har ett något föråldrat användargränssnitt

Priser för Hashtagify

Anpassad prissättning

Hashtagify-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? #Love är den mest använda hashtagen på Instagram, med i genomsnitt över 1,835 miljarder sökningar. ❤️

9. All Hashtag (bäst för att snabbt generera och filtrera hashtag-idéer)

via All Hashtag

Nästa på listan över de bästa hashtaggeneratorerna är All Hashtag. Det unika med detta verktyg är att det inte bara genererar hashtags – det låter dig också skapa dem från grunden.

Dessutom kan du få tillgång till avancerad analys och kolla rankningen av populära hashtags baserat på deras popularitet.

Med All Hashtag kan du hantera dina innehållsprojekt och deras synlighet på ett heltäckande sätt. Eftersom det också erbjuder en gratis hashtagräknare kan du se till att du lägger till rätt antal taggar per inlägg för att undvika spam.

Alla Hashtags bästa funktioner

Skapa hashtaglistor direkt med en enkel sökning och spara tid.

Välj mellan tre typer av hashtags: populära, slumpmässiga och live för att matcha dina behov.

Integrera plattformen på flera sociala medieplattformar

Få gratis tillgång till grundläggande hashtaggenerering

Alla begränsningar för hashtags

Tillhandahåller endast grundläggande analyser utan djupgående insikter.

Erbjuder färre anpassningsalternativ för filtrering av hashtags.

Alla priser för hashtags

Anpassad prissättning

Alla hashtag-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

via Visningsändamål

Slutligen, låt oss prata om Display Purposes. Denna Instagram-hashtagggenerator fungerar bra för dem som letar efter ett professionellt men intuitivt verktyg. En av dess bästa USP:er är att den låter dig hitta förbjudna hashtags för att flagga och ta bort dem från din lista omedelbart.

Utöver detta är verktygets AI-assistent ett användbart element som ger personliga förslag på de bästa hashtags för ditt inlägg.

Visa de bästa funktionerna

Upptäck estetiskt relevanta hashtags för Instagram-inlägg

Poängsätt relevans för att prioritera de mest effektiva hashtags och få bästa resultat.

Kopiera och generera hashtag-uppsättningar i bulk när du har ont om tid.

Begränsningar för visningsändamål

Fokuserar främst på estetisk relevans snarare än engagemangsmätningar.

Erbjuder begränsad anpassning för nischspecifika hashtags.

Priser för visningsändamål

Startpaket: 7 $/månad

Tillväxt: 9 $/månad

Pro: 12 $/månad

Företag: 30 $/månad

Visningsändamål betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

⏩ Läs också: Hur man använder ChatGPT för marknadsföring

Ytterligare verktyg Inflact: Använd ämnen, bilder och URL:er för att skapa kreativa och trendiga hashtags. Använd ämnen, bilder och URL:er för att skapa kreativa och trendiga hashtags.

TagBlender : Skapa kreativa hashtags på några sekunder med hjälp av enkla kategorier. : Skapa kreativa hashtags på några sekunder med hjälp av enkla kategorier.

SISTRIX: Ange en hashtag för att skapa flera relaterade hashtags och spara tid på research. Ange en hashtag för att skapa flera relaterade hashtags och spara tid på research.

Skaffa den bästa AI-hashtagggeneratorn!

I den snabba världen av Instagram-marknadsföring kan den bästa hashtag-strategin göra hela skillnaden. När du hittar hashtags som passar ditt innehåll når du rätt publik, ökar engagemanget och förbättrar dina chanser att upptäckas.

För att hantera hashtags effektivt krävs planering, organisation och datadrivna insikter. Oavsett om du spårar hashtagars prestanda, schemalägger inlägg eller optimerar din strategi är det viktigt att ha rätt system.

ClickUp ger dig allt du behöver för att effektivisera din Instagram-marknadsföring, från hashtag-forskning till innehållsplanering, allt på ett och samma ställe. Prova ClickUp idag och ta din strategi till nästa nivå. Registrera dig här för en gratis provperiod!