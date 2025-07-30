De 10 bästa alternativen till Tally Forms för bättre formulärskapande

Letar du efter ett formulärverktyg som går utöver det grundläggande?

Tally Forms erbjuder en enkel och smidig lösning, men marknadsförare, startup-team, produktchefer, driftschefer och enskilda företagare behöver ofta mer avancerade funktioner.

Tänk på smidiga integrationer, kraftfull automatisering och ett snyggare användargränssnitt. Om du vill förbättra din formulärskapande, samla in mer detaljerad data eller effektivisera dina arbetsflöden har du kommit till rätt ställe.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till Tally Forms som erbjuder verktyg för allt från komplexa undersökningar och leadgenerering till evenemangsregistreringar och betalningsinsamling.

Och nej, du behöver inte kunna koda för att använda dem!

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Tally?

När du är redo att ta din formulärskapande till en ny nivå, bortom vad Tally Forms erbjuder, är det smart att veta exakt vilka funktioner som verkligen gör skillnad.

Första regeln? Jämställ inte ett komplext formulär med ett avancerat formulär!

Här är istället några viktiga aspekter som är värda att överväga:

✅ Avancerad logik och dynamiska fält: Leta efter funktioner som låter dina formulär "tänka". Det innebär att visa eller dölja frågor, hoppa över avsnitt eller till och med ändra formulärets flöde baserat på användarens tidigare svar.

✅ Djupgående anpassning och kontroll över varumärket: Dina formulär är en förlängning av ditt varumärke. Sök efter alternativ som möjliggör omfattande visuella justeringar, inklusive anpassade teckensnitt, färger, layouter och den viktiga möjligheten att använda dina egna anpassade domäner.

✅ Sömlösa integrationer och kraftfull automatisering: Data är inte värdefullt om det fastnar i ett silo. De bästa alternativen ansluter enkelt till ditt CRM, e-postmarknadsföringsplattformar, projektledningsverktyg och andra affärsappar. Ännu bättre är att de låter dig automatisera arbetsflöden direkt från formulärinlämningar.

✅ Robust rapportering och analys: Gå bortom enkla svarräkningar. Ett starkt alternativ erbjuder instrumentpaneler, diagram och insikter om formulärets prestanda, så att du kan identifiera trender, hitta avhoppspunkter och förstå dina data.

✅ Säker betalningshantering: Om du säljer produkter, tar ut evenemangsavgifter eller hanterar prenumerationer är en inbyggd, säker betalningshantering en nödvändig funktion. Leta efter direktintegrationer med populära betalningsgateways.

✅ Användarupplevelse (UX) för både skaparen och respondenten: En bra formulärskapare är intuitiv att använda, med ett rent dra-och-släpp-gränssnitt. Lika viktigt är att de formulär som skapas ska vara engagerande, mobilresponsiva och enkla för din målgrupp att fylla i, vilket ökar andelen ifyllda formulär.

✅ Funktioner för efterlevnad och säkerhet: För känslig data, se till att verktyget erbjuder nödvändiga certifieringar som HIPAA, GDPR eller PCI-efterlevnad, tillsammans med funktioner som CAPTCHA och datakryptering för att skydda informationen.

10 Tally-alternativ i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb översikt som hjälper dig att hitta rätt alternativ:

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Prissättning ClickUp Dynamiska formulär, automatisering, AI-insikter, anpassad branding, direkt skapande av uppgifter Automatiserade, heltäckande arbetsflöden Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag NoteForms Notion-integration, villkorlig logik, anpassad branding, aviseringar Registrera data i Notion-databaser Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 24 $/månad. Typeform Konversationsformulär, logiska hopp, rich media, analysverktyg Konversationsformulär Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 29 $/månad Jotform Över 10 000 mallar, betalningsintegrationer, flersidiga formulär, PDF-redigerare Omfattande mallalternativ Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 39 $/månad Google Forms Obegränsat antal formulär, integration med Sheets, samarbete Enkel datainsamling Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 6 $/användare/månad. SurveyMonkey Avancerad logik, AI-analys, integrationer, flerspråkighet Avancerade insikter från undersökningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 99 $/månad Formstack Forms HIPAA/PCI/GDPR-kompatibilitet, automatisering av arbetsflöden, analysverktyg Säkra, kompatibla arbetsflöden 14 dagars gratis provperiod; betalda abonnemang från 99 $/månad Zoho Forms Mobilresponsiv, godkännandeprocesser, betalningar Zoho-sviten integration Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 12 $/månad. Formsite Dra-och-släpp, SSL/PCI/HIPAA-kompatibilitet, visuella rapporter Säkra formulär, operationer Ingen gratisplan (14 dagars provperiod); Betalda planer börjar från 24 $/månad Cognito Forms Avancerade beräkningar, e-signaturer, portaler Avancerade beräkningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 19 $/månad

De bästa alternativen till Tally

Låt oss ta oss tid att utforska några av dessa alternativ till Tally – många erbjuder gratis provperioder eller generösa gratispaket – för att se med egna ögon hur de kan förändra ditt arbete med datainsamling och stärka din verksamhet. Nu kör vi!

1. ClickUp (bäst för automatiserade, heltäckande arbetsflöden)

Prova ClickUp nu Samla in data enkelt och omvandla dem till användbara spår med hjälp av ClickUp Forms.

Föreställ dig en värld där de data du samlar in inte bara ligger i ett kalkylblad, utan omedelbart leder till åtgärder, skapar projekt och till och med ger intelligenta insikter. Det är den kraftfulla verkligheten med ClickUp, appen som har allt för arbetet!

Att skapa ett formulär i ClickUp är förvånansvärt enkelt och intuitivt. Med ett dra-och-släpp-gränssnitt kan du snabbt skapa formulär som är anpassade efter dina behov – oavsett om du samlar in kundfeedback, hanterar serviceförfrågningar eller genomför interna undersökningar. Du kan lägga till din egen branding, välja mellan olika frågetyper och mappa varje svar så att det registreras på ett specifikt sätt.

Samla in feedback från anställda, genomför pulsundersökningar, samla in idéer och följ teamets stämning med ClickUp Forms.

När en användare skickar in ett svar blir det omedelbart en ClickUp-uppgift, med nyckeldata mappade till specifika anpassade fält, komplett med alla detaljer du behöver – vilket gör det enkelt att spåra, tilldela och hantera direkt från din instrumentpanel.

Men den verkliga magin uppstår med ClickUp Automations. Du kan ställa in kraftfulla triggers så att så snart ett formulär skickas in tilldelas uppgifterna automatiskt till rätt teammedlem eller prioriteras utifrån den information som lämnats. Om ett svar i en enkät till exempel markeras som ”brådskande” kan ClickUp omedelbart flagga det som högprioriterat och meddela rätt person.

Aktivera automatiseringsutlösaren och se hur arbetsflödena körs av sig själva!

Och om du någonsin behöver hjälp med att utforma en enkät från grunden eller tolka alla svar du har samlat in, står ClickUp Brain redo att hjälpa dig.

Denna AI-drivna assistent kan generera enkätfrågor, analysera dina formulärdata, sammanfatta feedback och till och med lyfta fram viktiga trender eller åtgärdspunkter. Oavsett om du börjar från noll eller vill extrahera insikter från en berg av svar, gör ClickUp Brain hela processen smartare och smidigare – så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Analysera data från inlämnade formulär i realtid och få AI-insikter med ClickUp.

Och så skapar du ett heltäckande, automatiserat formulärflöde utan 10 integrationer, gott folk! Om du behöver hjälp att komma igång kan du prova denna enkla formulärmall från ClickUp!

ClickUps bästa funktioner

Skapa dynamiska formulär med villkorlig logik: ClickUp Forms låter dig visa eller dölja fält baserat på tidigare svar, vilket säkerställer att du endast samlar in den mest relevanta och detaljerade informationen från respondenterna och skapar en mycket skräddarsydd upplevelse.

Branda dina formulär för enhetlig professionalism: Anpassa utseendet på dina ClickUp-formulär med ditt företags logotyp, varumärkesfärger, anpassade bakgrunder och till och med anpassade domäner.

Omvandla ifyllda formulär direkt till genomförbara uppgifter: Varje ifyllt ClickUp-formulär kan omedelbart generera nya uppgifter inom dina projekt.

Berika data med mångsidiga anpassade fält: Mappa svar från dina formulär direkt till anpassade fält i dina uppgifter och projekt.

Driv arbetsflöden med intelligent automatisering: Utnyttja ClickUps robusta automatiseringsmotor för att utlösa en rad åtgärder baserade på formulärinlämningar.

Få smarta insikter med ClickUp Brain: Använd ClickUps kraftfulla AI-assistent för att sammanfatta data, identifiera trender eller extrahera viktiga åtgärdspunkter från svaren.

Centralisera all insamlad data i ett enhetligt arbetsutrymme: Varje ClickUp Form-inlämning integreras sömlöst med relaterade uppgifter, dokument och kommunikation, vilket skapar ett sammanlänkat arbetsflöde.

Begränsningar i ClickUp

ClickUps omfattande natur och omfattande funktionsuppsättning, även om den är kraftfull, kan leda till en brantare inlärningskurva för team som enbart fokuserar på grundläggande formulärskapande.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En användarrecension säger:

När jag konfigurerade vår första ClickUp-automatisering var det som en aha-upplevelse. Nu, med något så enkelt som att lägga till en tagg, tillämpas hela underuppgiftsmallen automatiskt. Vi slösar inte längre tid på att gräva igenom underuppgifter eller oroa oss för att någon har glömt ett viktigt steg. Vi har också lagt till automatiseringar som tilldelar uppgifter, uppdaterar status och skickar påminnelser. Alla dessa är små saker i sig, men tillsammans har de helt effektiviserat vårt arbetssätt. Det handlar inte bara om att spara tid (även om vi definitivt gör det), utan om att skapa en smidigare och mindre stressig miljö där teamet kan fokusera på att göra sitt bästa utan att fastna i administration.

När jag konfigurerade vår första ClickUp-automatisering var det som en aha-upplevelse. Nu, med något så enkelt som att lägga till en tagg, tillämpas hela underuppgiftsmallen automatiskt. Vi slösar inte längre tid på att gräva igenom underuppgifter eller oroa oss för att någon har glömt ett viktigt steg. Vi har också lagt till automatiseringar som tilldelar uppgifter, uppdaterar status och skickar påminnelser. Alla dessa är små saker i sig, men tillsammans har de helt effektiviserat vårt arbetssätt. Det handlar inte bara om att spara tid (även om vi definitivt gör det), utan om att skapa en smidigare och mindre stressig miljö där teamet kan fokusera på att göra sitt bästa utan att fastna i administration.

2. NoteForms (bäst för att samla in data direkt i Notion-databaser)

via NoteForms

Om ditt team lever och andas i Notion är NoteForms en game changer för formulärskapande. Det låter dig skapa eleganta, varumärkesanpassade formulär som automatiskt fyller i dina Notion-databaser, vilket eliminerar manuell datainmatning och säkerställer att all din information är organiserad där du behöver den mest.

Detta är särskilt tilltalande för ensamföretagare, start-up-team och produktchefer som använder Notion som sin centrala hubb för allt från CRM till innehållsplanering. Glöm klumpiga integrationer; NoteForms gör anslutningen smidig och erbjuder en betydande förbättring jämfört med grundläggande verktyg för formulärskapande.

NoteForms bästa funktioner

Skapa formulär direkt från din befintliga Notion-databas

Lägg automatiskt till nya formulärinlämningar som nya objekt eller uppdatera befintliga.

Anpassa formulär i stor utsträckning med ditt varumärkes färger, typsnitt och logotyper, och lägg till egna domäner.

Inkludera olika fälttyper som filuppladdningar, signaturer och stjärnbetyg.

Implementera villkorlig logik för att skapa smartare, dynamiska formulär som anpassar sig efter användarnas svar.

Ställ in realtidsmeddelanden via e-post, Slack eller Discord för nya inlämningar.

Låt respondenterna redigera sina svar efter att de har skickat in dem.

Begränsningar för NoteForms

Kärnvärdet är knutet till Notion; om ditt arbetsflöde inte är starkt beroende av Notion minskar dess främsta fördel.

Eftersom det är en mer nischad lösning som fokuserar på Notion, erbjuder den kanske inte samma bredd av integrationer med verktyg som inte är specifika för Notion som vissa allmänna formulärskapare.

Priser för NoteForms

Gratis

Pro: Från 24 $/månad

Team: Från 59 $/månad

Betyg och recensioner av NoteForms

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om NoteForms?

En användarrecension lyder:

Jag har provat Notion Forms för interna förfrågningar och det är superpraktiskt om du redan använder Notion. Integrationen med databaser är smidig och användargränssnittet är rent. Det är fortfarande lite begränsat (ingen villkorlig logik eller djupare anpassning ännu), men en solid första version med stor potential.

Jag har provat Notion Forms för interna förfrågningar och det är superpraktiskt om du redan använder Notion. Integrationen med databaser är smidig och användargränssnittet är rent. Det är fortfarande lite begränsat (ingen villkorlig logik eller djupare anpassning ännu), men en solid första version med stor potential.

3. Typeform (bäst för konversationsupplevelser)

via Typeform

Vill du förvandla ett enkelt formulär till en engagerande konversation? Det är Typeforms superkraft. Denna plattform omdefinierar formulärskapandet genom att presentera frågorna en i taget, vilket skapar en visuellt elegant och mycket interaktiv upplevelse som engagerar respondenterna.

För marknadsförare som fokuserar på att maximera konverteringsgraden eller produktchefer som söker rikare kvalitativa data erbjuder Typeform ett uppfriskande alternativ till traditionella, statiska formulär. Det levererar en polerad, människocentrerad approach som skiljer det avsevärt från många Tally Forms-alternativ, vilket gör att varje interaktion känns genomtänkt och mer tilltalande.

Typeforms bästa funktioner

Skapa engagerande interaktioner med gränssnittet där en fråga visas i taget.

Implementera kraftfulla avancerade funktioner som sofistikerad villkorslogik och ”logiska hopp” för att skapa dynamiska, personaliserade vägar.

Njut av omfattande anpassningsalternativ från teckensnitt och färger till bakgrunder och layouter.

Integrera sömlöst med ett omfattande ekosystem av affärsverktyg, inklusive ledande CRM-system, e-postmarknadsföringsplattformar och analyslösningar.

Underlätta säker betalningsinsamling direkt i formulär med stora betalningsgateways som Stripe och PayPal.

Bädda in rich media som bilder, GIF-filer och videor direkt i dina frågor

Använd robusta inbyggda analysverktyg, inklusive avhoppningsfrekvens per fråga, för att få djupgående insikter.

Begränsningar för Typeform

Investeringen i Typeform kan vara högre än många andra lösningar för formulärskapande, särskilt för företag med stora inlämningsvolymer eller som behöver tillgång till specifika avancerade funktioner på högre nivåer.

Även om det är visuellt tilltalande är formatet med en enda fråga inte alltid effektivt för formulär där respondenterna behöver granska flera fält samtidigt eller snabbt mata in en stor mängd information.

Vissa användare rapporterar att avancerade funktioner som reCAPTCHA för botskydd är begränsade till dyrare abonnemang, vilket kan vara frustrerande för kostnadsmedvetna användare.

Priser för Typeform

Gratis

Grundläggande: 29 $/månad

Plus: 59 $/månad

Företag: 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Typeform

G2 : 4,5/5 (870+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Typeform?

En användarrecension säger:

Min totala upplevelse av Typeform har varit positiv, särskilt tack vare dess intuitiva design, användarvänlighet och förmåga att skapa visuellt tilltalande, engagerande formulär. Det utmärker sig genom att erbjuda en smidig, användarvänlig upplevelse för både skapare och respondenter. Men när man arbetar med ett stort antal projekt eller komplexa arbetsflöden blir vissa begränsningar uppenbara. Bristen på avancerade organisationsverktyg, såsom dra-och-släpp-funktionalitet för att duplicera projekt mellan mappar, kan bromsa produktiviteten. Jag tror att något liknande händer med avsaknaden av alternativ för massredigering av text eller globala inställningar för bilder, vilket kan göra repetitiva uppgifter mer tråkiga.

Min totala upplevelse av Typeform har varit positiv, särskilt tack vare dess intuitiva design, användarvänlighet och förmåga att skapa visuellt tilltalande, engagerande formulär. Det utmärker sig genom att erbjuda en smidig, användarvänlig upplevelse för både skapare och respondenter. Men när man arbetar med ett stort antal projekt eller komplexa arbetsflöden blir vissa begränsningar uppenbara. Bristen på avancerade organisationsverktyg, såsom dra-och-släpp-funktionalitet för att duplicera projekt mellan mappar, kan bromsa produktiviteten. Jag tror att något liknande händer med avsaknaden av alternativ för massredigering av text eller globala inställningar för bilder, vilket kan göra repetitiva uppgifter mer tråkiga.

4. Jotform (bäst för omfattande mallalternativ)

via Jotform

För team som kräver flexibilitet och ett brett utbud av utgångspunkter är Jotform en utmärkt och omfattande plattform för formulärskapande. Verktyget har över 10 000 färdiga formulärmallar, vilket möjliggör snabb implementering för praktiskt taget alla ändamål, från kontaktformulär till jobbansökningar.

Det går långt utöver Tally Forms kapacitet genom att integrera avancerade funktioner, som robust villkorslogik, omfattande tredjepartsintegrationer och till och med en kraftfull inbyggd databas som liknar ett kalkylblad, kallad Jotform Tables.

Detta gör det möjligt för användare att hantera och analysera inlämnade data direkt i plattformen och omvandla insamlad information till användbara insikter istället för bara rådata.

Jotforms bästa funktioner

Designa formulär med omfattande anpassningsalternativ, inklusive CSS-funktioner.

Hantera betalningar säkert direkt via formulär med hjälp av integrationer med över 40 betalningsgateways.

Implementera avancerad villkorslogik för att skapa mycket dynamiska och anpassningsbara formulär.

Utnyttja Jotform Tables, en inbyggd databas, för att hantera, organisera och analysera data.

Utnyttja robusta funktioner som HIPAA-kompatibilitet, e-signaturer och en dedikerad PDF-redigerare.

Jotforms begränsningar

Även om det är omfattande kan det fortfarande krävas viss kunskap om anpassad CSS för att uppnå en unik eller banbrytande designestetik, jämfört med andra Jotform-alternativ.

Priset kan bli en viktig faktor när användningen ökar; högre inlämningsvolymer och fler formulär driver snabbt användarna till dyrare betalda nivåer.

Jotform-priser

Gratis

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Guld: 129 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jotform?

En användarrecension lyder:

Jotform gör det enkelt och snabbt att skapa ett enkelt formulär med dra-och-släpp-verktyg för att samla in data. Vi har använt det för att skapa formulär för en rad olika uppgifter, bland annat: beställningar av specialanpassade produkter, informationsförfrågningar på våra webbplatser, registrering av nya konton, underskrifter av avtal, godkännande av bevis etc. Jag älskar att formulär/inlämningar kan integreras med en mängd olika applikationer för att effektivisera våra processer ännu mer. Vi integrerar till exempel de flesta av våra formulär med Google Sheets för att automatiskt skapa ett löpande kalkylblad med inlämningsinformation. Vi integrerar också vissa formulär med Adobe Sign, vilket gör det enkelt att samla in underskrifter.

Jotform gör det enkelt och snabbt att skapa ett enkelt formulär med dra-och-släpp-verktyg för att samla in data. Vi har använt det för att skapa formulär för en rad olika uppgifter, bland annat: beställningar av specialanpassade produkter, informationsförfrågningar på våra webbplatser, registrering av nya konton, underskrifter av avtal, godkännande av bevis etc. Jag älskar att formulär/inlämningar kan integreras med en mängd olika applikationer för att effektivisera våra processer ännu mer. Vi integrerar till exempel de flesta av våra formulär med Google Sheets för att automatiskt skapa ett löpande kalkylblad med inlämningsinformation. Vi integrerar också vissa formulär med Adobe Sign, vilket gör det enkelt att samla in underskrifter.

5. Google Forms (bäst för enkel och gemensam datainsamling)

via Google Forms

När kravet är enkel datainsamling utan kostnad är Google Forms en oslagbar lösning. Detta verktyg är djupt integrerat i Google Workspace och gör det möjligt för alla med ett Google-konto att snabbt och enkelt skapa enkäter, frågesporter eller feedbackformulär.

Dess främsta styrka ligger i dess användarvänlighet och möjligheter till samarbete i realtid, vilket gör det till ett favoritverktyg för lärare, små grupper eller enskilda företagare som behöver samla in information snabbt och dela den enkelt.

Även om det inte har många av de avancerade funktionerna eller omfattande anpassningsmöjligheterna som erbjuds av premiumplattformar för formulärskapande, levererar Google Forms konsekvent tillförlitliga resultat, vilket gör det ovärderligt för budgetmedvetna användare.

Google Forms bästa funktioner

Använd obegränsat med formulär och inlämningar

Upplev sömlös integration med Google Sheets för omedelbar analys, sortering och rapportering.

Underlätta samarbete i realtid genom att göra det möjligt för flera användare att redigera och hantera formulär.

Använd grundläggande villkorslogik för enkel förgrening inom formulär

Utnyttja omfattande delningsalternativ, inklusive direktlänkar, e-post, sociala medier och direktinbäddning.

Få automatiserade sammanfattningar och diagram över svar som genereras direkt i Forms-gränssnittet.

Få tillgång till ett urval av fördesignade mallar för vanliga scenarier som evenemangs-RSVP:er.

Begränsningar i Google Forms

Formulär har ofta ett generiskt utseende, vilket gör det svårt att anpassa dem perfekt till specifika varumärkens estetik.

Många avancerade funktioner, såsom inbyggd betalningshantering, e-signaturer, detaljerade kontroller för filuppladdning eller komplex flersidig logik, är inte tillgängliga som standard.

För att ansluta till tredjeparts-CRM-system eller verktyg för marknadsföringsautomatisering krävs vanligtvis manuell dataexport eller ett betalt Zapier-abonnemang.

Inte avsedda för mycket komplexa dataflöden eller professionell marknadsundersökning, utan fungerar bäst för enklare informationsinsamlingsuppgifter.

Priser för Google Forms

Gratis

Business Starter: 6 $/användare/månad

Business Standard: 12 $/användare/månad

Business Plus: 18 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Forms

G2 : 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Forms?

En användarrecension lyder:

Sammantaget är jag nöjd med användarvänligheten, automatiseringsfunktionerna (som att ställa in att ett e-postmeddelande skickas efter att en person har fyllt i formuläret) och användningen av Google-kalkylblad, eftersom jag är bekant med detta också. Jag kan också ansluta till andra verktyg som Zapier för ytterligare automatisering.

Sammantaget är jag nöjd med användarvänligheten, automatiseringsfunktionerna (som att ställa in att ett e-postmeddelande skickas efter att en person har fyllt i formuläret) och användningen av Google-kalkylblad, eftersom jag är bekant med detta också. Jag kan också ansluta till andra verktyg som Zapier för ytterligare automatisering.

6. SurveyMonkey (bäst för avancerade undersökningsresultat)

via SurveyMonkey

Har du någonsin undrat vad dina kunder verkligen tycker? Eller behöver du få en känsla för marknaden utan att det blir för komplicerat?

SurveyMonkey är i princip den erfarna proffsen i undersökningsvärlden, perfekt för team som behöver gräva djupt i feedback. Det låter dig utforma professionella undersökningar med hjälp av ett gigantiskt bibliotek med mallar skrivna av experter, plus massor av frågetyper, inklusive coola saker som rankningsalternativ och specialiserade NPS-frågor (Net Promoter Score).

Ytterligare funktioner inkluderar ”skip logic” (där frågorna ändras baserat på tidigare svar), ”piping” (infoga tidigare svar i nya frågor) och ”randomisering” för att göra undersökningarna riktigt personliga och engagerande. För marknadsförare, produktchefer eller alla som bedriver seriös forskning erbjuder SurveyMonkey kraftfulla verktyg för att samla in de mest relevanta uppgifterna.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Använd AI för att analysera stämningen i öppna kommentarer, textanalys och till och med jämförelsedata.

Utnyttja SurveyMonkey Audience, ett stort globalt panel, för att snabbt få svar.

Anslut sömlöst till över 200 populära affärsappar

Anpassa dina undersökningar med visuella element så att de passar ditt varumärke perfekt.

Få stöd för flerspråkiga undersökningar, så att du kan samla in feedback på olika språk.

SurveyMonkeys begränsningar

Även om det är superkraftfullt tycker vissa att gränssnittet, särskilt för riktigt komplexa undersökningar, inte är lika elegant eller modernt som några av de nyare, designfokuserade formulärskaparna som finns på marknaden.

Dess främsta styrka är definitivt enkäter, så om du bara behöver ett superenkelt verktyg för att skapa formulär kan det vara lite överdrivet.

Priser för SurveyMonkey

Gratis plan

Standard månadsavgift: Från 99 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Obs: Fler betalda årsabonnemang finns tillgängliga på webbplatsen

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SurveyMonkey?

En användarrecension säger:

Jag önskar att det fanns mer AI-stöd. Av det jag har provat hittills är AI-alternativen användbara för att komma igång, men när en mall väl har skapats är det inte så lätt att justera eller göra ändringar inom AI-prompten.

Jag önskar att det fanns mer AI-stöd. Av det jag har provat hittills är AI-alternativen användbara för att komma igång, men när en mall väl har skapats är det inte så lätt att justera eller göra ändringar inom AI-prompten.

7. Formstack Forms (Bäst för säkra, efterlevnadsvänliga formulär)

via Formstack

Anser du att datasäkerhet och regelefterlevnad är absolut nödvändigt? Då är Formstack Forms en utmärkt lösning. Denna plattform är byggd med starkt fokus på att skydda känslig information och erbjuder certifieringar som HIPAA- och PCI-efterlevnad, vilket gör den ovärderlig för hälso- och sjukvårds-, finans- eller juridiksektorn.

Det går utöver enkel formulärskapande och ger driftsteam och företag möjlighet att skapa smarta arbetsflöden där insamlade data automatiskt utlöser nästa steg, e-signaturer eller dokumentgenerering. Formstack erbjuder en betydande uppgradering från Tally Forms genom att säkerställa att dina formulär inte bara är säkra utan också djupt integrerade i dina viktiga affärsprocesser.

Formstack Forms bästa funktioner

Säkerställ högsta nivå av datasäkerhet och efterlevnad av branschstandarder som HIPAA och GDPR.

Automatisera komplexa arbetsflöden med triggers för att skicka aviseringar, generera dokument etc.

Använd insiktsfulla formuläranalyser för att identifiera exakta punkter där användarna hoppar av.

Skapa automatiskt snygga, förifyllda dokument eller kontrakt från inlämnade formulär.

Implementera detaljerade inställningar för användaråtkomst och behörigheter, vilket möjliggör säker teamsamarbete.

Begränsningar för Formstack Forms

Trots att plattformen är mycket funktionell tycker vissa användare att dess övergripande design och användargränssnitt är mindre modernt och intuitivt elegant.

Fullständigt stöd för anpassade domäner för direkta formulär-URL:er är i första hand begränsat till underdomäner (dittföretag.formstack.com).

Priser för Formstack Forms

14 dagars gratis provperiod

Formulär: Från 99 $/månad

Paket: Från 299 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Formstack Forms betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Formstack Forms?

En användarrecension lyder:

Formstack har implementerat strikta säkerhetsåtgärder för att skydda känslig data, oavsett om den samlas in, delas eller lagras. Säkerhetslösenord kan användas för att kryptera data och garantera att endast personer med rätt behörighet kan komma åt viss data. Dessutom finns ett godkännandeflöde, så att användare endast kan komma åt formuläret genom auktoriserade inmatningar. Tack vare detta kan användarna noggrant övervaka och hålla reda på varje formulärinmatning.

Formstack har implementerat strikta säkerhetsåtgärder för att skydda känslig data, oavsett om den samlas in, delas eller lagras. Säkerhetslösenord kan användas för att kryptera data och garantera att endast personer med rätt behörighet kan komma åt viss data. Dessutom finns ett godkännandeflöde, så att användare endast kan komma åt formuläret genom auktoriserade inmatningar. Tack vare detta kan användarna noggrant övervaka och hålla reda på varje formulärinmatning.

8. Zoho Forms (Bäst för integrerad formulärskapande inom Zoho Business Suite)

via Zoho Forms

Zoho Forms kan kännas som en förlängning av din befintliga affärsverksamhet, särskilt om du redan använder andra Zoho-produkter. Det fungerar bäst som en del av ett större ekosystem, utformat för att göra dataflödet smidigt mellan dina CRM-, marknadsförings- och supportverktyg.

Jämfört med de grundläggande funktionerna i många alternativ till Tally Forms erbjuder verktyget en rik uppsättning funktioner, såsom flersidiga formulär, alternativ för att spara och återuppta för respondenter och komplex villkorslogik för att skapa mycket dynamiska och användarstyrda formulärupplevelser.

Zoho Forms bästa funktioner

Skapa mobilresponsiva formulär som anpassar sig till alla enheter och till och med samlar in data offline.

Skapa sofistikerade godkännandeprocesser för formulärinlämningar

Underlätta säker betalningsinsamling med inbyggda integrationer för populära betalningsgateways, inklusive PayPal.

Anpassa formulär i stor utsträckning med en rad teman, anpassade färger, unika teckensnitt och anpassade domäner.

Få omedelbara aviseringar via e-post, Slack eller andra kanaler när nya formulär skickas in.

Begränsningar i Zoho Forms

Att ansluta till tredjepartsapplikationer som inte är Zoho kan ibland vara mindre enkelt eller kräva mer arbete jämfört med universellt integrerade formulärbyggare.

Vissa fälttyper eller specifika användningsscenarier kan ha begränsningar vad gäller teckenantal eller datastorlek, vilket kan påverka mycket nischade eller komplexa datainsamlingsbehov.

Priser för Zoho Forms

Gratis plan

Grundläggande: 12 $/månad

Standard: 30 $/månad

Professional: 60 $/månad

Premium: 110 $/månad

Betyg och recensioner av Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Forms?

En användarrecension lyder:

Zoho-systemet är överlag mycket förvirrande eftersom de flesta verktygen måste betalas extra. När vi implementerade Zoho-formuläret uppstod stor förvirring kring Zoho-landningssidorna och även kundernas personliga konton och arbetskonton. Detta ledde till att han fick betala två gånger för samma tjänst, eftersom vi inte kunde koppla det personliga kontot till CRM-systemet som var kopplat till hans arbetskonto.

Zoho-systemet är överlag mycket förvirrande eftersom de flesta verktygen måste betalas extra. När vi implementerade Zoho-formuläret uppstod stor förvirring kring Zoho-landningssidorna och även kundernas personliga konton och arbetskonton. Detta ledde till att han fick betala två gånger för samma tjänst, eftersom vi inte kunde koppla det personliga kontot till CRM-systemet som var kopplat till hans arbetskonto.

9. Formsite (Bäst för att skapa säkra formulär)

via Formsite

När det gäller att samla in data på ett säkert sätt och få det att fungera smidigt i din nuvarande affärsmiljö är Formsite ett namn du kan lita på. Denna plattform är inte ny på marknaden för formulärskapande, utan en erfaren veteran som är känd för att prioritera förstklassiga säkerhetsfunktioner som SSL-kryptering och PCI-kompatibilitet, vilket är absolut nödvändigt för företag som hanterar känslig information.

Detta verktyg är ett smart val för verksamhetschefer och växande företag, och erbjuder en praktisk lösning för säker, funktionell och integrerad datainsamling.

Formsites bästa funktioner

Designa professionella formulär med ett enkelt dra-och-släpp-verktyg

Välj mellan över 50 mångsidiga objekttyper och använd omfattande anpassningsmöjligheter för en precis layout.

Säkerställ robust datasäkerhet och efterlevnad med funktioner som SSL-kryptering, CAPTCHA-spamskydd och valfri HIPAA-efterlevnad (i Enterprise-abonnemang).

Använd funktionen "Spara och återvänd" för att spara delvis ifyllda formulär och låta användarna fylla i formulären när det passar dem.

Skapa insiktsfulla visuella rapporter direkt från insamlade data med hjälp av inbyggda grafer och tabeller, med enkla exportalternativ.

Begränsningar för Formsite

Anpassningsmöjligheterna för visuell estetik kan vara något begränsade, särskilt utan avancerade CSS-kunskaper.

Rapporter från vissa användare indikerar begränsningar i mobilappens funktionalitet eller mindre än optimal designrespons på vissa mobila enheter.

Integration med mindre vanliga eller högt specialiserade tredjepartsplattformar kan kräva anpassat API-arbete, vilket ökar komplexiteten för nischade installationer.

Formsite-priser

14 dagars gratis provperiod

Personligt: 24 $/månad

Professional: 39 $/månad

Företag: 69 $/månad

Business Plus: 99 $/månad

Företag: 249 $/månad

Formsite-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Formsite?

En användarrecension lyder:

Mycket lätt att använda och integreras med Slack och annan programvara. Det hjälper till med allt från försäljningsorder till informationsinsamling.

Mycket lätt att använda och integreras med Slack och annan programvara. Det hjälper till med allt från försäljningsorder till informationsinsamling.

10. Cognito Forms (Bäst för formulär med avancerade beräkningar)

via CognitoForms

Om ditt arbete innefattar komplexa beräkningar, invecklad logik eller dynamiska datainteraktioner i dina formulär kan Cognito Forms vara den perfekta lösningen för dig. Denna plattform är ett bra val för produktchefer, verksamhetschefer eller enskilda företagare som behöver ett formulärverktyg som kan göra mer än att bara samla in grundläggande uppgifter.

Det är utmärkt för att skapa smarta formulär som kan hantera allt från priskalkylatorer till detaljerade beställningsformulär med villkorslogik och upprepade avsnitt.

Cognito Forms bästa funktioner

Skapa formulär med sofistikerade anpassade beräkningar, dynamisk prissättning, automatiserad poängsättning etc.

Aktivera uppföljningsuppgifter, skicka aviseringar och vidarebefordra data för godkännande direkt inom plattformen.

Låt användarna lägga till flera poster (t.ex. flera deltagare, flera produkter)

Använd elektroniska signaturer för att samla in juridiskt bindande godkännanden eller avtal.

Tillhandahåll säkra självbetjäningsportaler där externa användare kan se sina tidigare inlämningar.

Säkerställ datasäkerhet och efterlevnad med funktioner som HIPAA-kompatibilitet.

Begränsningar för Cognito Forms

Anpassningen för estetisk design kan vara mindre flexibel än hos vissa konkurrenter, vilket kan göra det svårt att uppnå en helt unik eller skräddarsydd visuell varumärkesprofil utan avancerad CSS.

Gratisplanen är en bra startpunkt, men blir snabbt begränsad för aktiva användare, särskilt när det gäller lagringsutrymme och tillgång till avancerade funktioner.

Vissa användare har uttryckt en önskan om fler inbyggda mallar som är skräddarsydda för specifika nischbranscher, utöver de allmänna erbjudandena.

Priser för Cognito Forms

Gratis plan

Pro: 19 $/månad

Team: 39 $/månad

Företag: 129 $/månad

Cognito Forms betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Cognito Forms?

En användarrecension säger:

Möjligheterna är nästan obegränsade med detta verktyg, det kan användas som att göra-lista, som metod för datainsamling, lagring, dokumentering etc.

Möjligheterna är nästan obegränsade med detta verktyg, det kan användas som att göra-lista, som metod för datainsamling, lagring, dokumentering etc.

Skapa dina formulär med ClickUp

Där har du det – en omfattande översikt över några av de bästa alternativen till Tally Forms som finns idag. Oavsett om din prioritet är djupgående anpassning, smidig automatisering eller robust integration med din befintliga teknikstack, finns det en lösning för formulärskapande som är utformad för att uppfylla dina specifika behov.

Om du letar efter en lösning som verkligen förenar din datainsamling med din projektledning och automatiserar arbetsflöden från varje formulärinlämning, är ClickUp ett starkt alternativ. Dess förmåga att omvandla formulärdata direkt till genomförbara uppgifter och insikter inom en enda integrerad plattform kan avsevärt öka ditt teams produktivitet och effektivitet.

Är du redo att förändra ditt formulärskapande och effektivisera dina arbetsflöden? Prova ClickUp gratis idag!