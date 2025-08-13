De 10 bästa Anthropic AI-alternativen och konkurrenterna 2025

AI kommer att bli den mest omvälvande tekniken sedan elektriciteten.

Och det levererar redan på det löftet.

Cirka 72 % av yrkesverksamma säger att AI hjälper dem att hitta information snabbare, och 66 % säger att det ökar deras totala produktivitet.

Många yrkesverksamma litar på Claude AI, utvecklat av Anthropic, som en artig, säkerhetsmedveten och genomtänkt återhållsam AI-assistent. Men låt oss vara ärliga – ibland är den för försiktig.

Anthropics engagemang för etisk AI är lovvärt, men hur ser det ut i det bredare AI-landskapet? Det är fullt av ambitiösa konkurrenter med avancerade AI-funktioner, mer flexibla distributionsalternativ och färre svar av typen ”Tyvärr, jag kan inte hjälpa dig med det”.

Ditt team kanske föredrar dem när du behöver mer anpassade, raka svar. Eller för att hantera komplexa arbetsflöden med stora volymer utan att blinka.

Oavsett om du skapar innehåll, utvecklar AI-drivna produkter eller letar efter flera AI-modeller som uppfyller dina specifika behov, så täcker denna guide de bästa Anthropic-alternativen som finns tillgängliga.

Varför välja Anthropic AI-alternativ?

Anthropic har mycket att erbjuda som AI-plattform, till exempel etisk anpassning och transparens. Det finns dock flera skäl till varför organisationer kan överväga alternativ inom AI-området:

Behov av bredare funktioner: Vissa andra alternativ stöder multimodala inmatningar som text, bilder och röst, vilket utökar möjligheterna att använda AI i dina arbetsflöden.

Bättre priser eller öppen källkodsflexibilitet: Verktyg med öppen källkod eller konkurrenskraftiga priser ger nystartade företag och små team större frihet utan att kompromissa med kvaliteten på resultatet.

Enklare integration med befintliga verktyg: Många Anthropic-alternativ är utformade för att anslutas till populära plattformar, vilket gör det enklare att lägga till AI-teknik till din nuvarande teknikstack.

Mer kontroll och anpassningsmöjligheter: Vissa AI-plattformar erbjuder djupare API-åtkomst, modellträningsalternativ och skalbarhetsfunktioner för team som utvecklar specialiserade verktyg eller produkter.

Bättre efterlevnad och datasäkerhet: Vissa AI-leverantörer anpassar sig bättre till branschregler och erbjuder skydd på företagsnivå.

Färre användningsbegränsningar: Vissa alternativ har högre användningsgränser eller inga begränsningar för meddelanden, vilket gör dem bättre lämpade för långa sessioner eller intensiva forskningsarbetsflöden.

Specialiserade för tekniska användningsfall: Verktyg som är utvecklade för avancerad kodning, datavetenskap eller FoU går utöver Anthropics generalistiska tillvägagångssätt.

👀 Visste du att? Moderna AI-modeller, såsom stora språkmodeller (LLM), kan bearbeta kontextfönster på upp till 200 000 token, vilket motsvarar hundratals sidor text, vilket gör att de kan förstå och generera svar baserat på extremt långa dokument eller konversationer. Denna förmåga förändrar tillämpningar inom juridik, vetenskaplig forskning och komplex dataanalys.

Anthropic AI-alternativ i korthet

Här är en kort sammanfattning av användningsfall och funktioner för varje Anthropic AI-alternativ som vi tar upp i det här inlägget:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Prissättning* ClickUp AI-driven produktivitet med dokument, uppgifter, automatiseringar, standups och åtkomst till flera modeller (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Små till stora team som hanterar projekt, innehåll och kunskap i ett arbetsutrymme Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag OpenAI GPT-4 Avancerad text- och kodgenerering; GPT:er med minne och instruktioner; multimodal inmatning (bilder, röst, filer) Individer till företagsteam som skapar innehåll, automatiseringar och analysarbetsflöden Gratis plan tillgänglig (GPT-3. 5); Betalda planer börjar på 20 $/månad; Anpassade priser för företag Google Gemini Multimodala LLM:er; integrerade med Google Workspace-appar; kraftfull sammanfattning, dokumentassistans och bildanalys Enskilda personer till medelstora team som använder Google Workspace-verktyg och AI-copilots Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 19,99 $/månad; Anpassade priser för företag Microsoft Copilot Inbyggd AI i Microsoft 365 (Word, Excel, Teams); integreras med Microsoft Graph; stöder kodning via GitHub Copilot Små till stora företagsteam som arbetar i Microsoft-ekosystem för innehåll, möten och utveckling Betalda abonnemang börjar på 30 USD/användare/månad; anpassade priser för företag. IBM Watsonx Grundläggande modeller för kod, språk och geospatiala uppgifter; verktyg för modellstyrning; ramverk för AI-förklarbarhet och förtroende. Stora företag som behöver säker, kompatibel och reglerad AI för branschspecifika användningsfall Gratis provperiod tillgänglig; anpassade priser för företag. Perplexity AI Realtidsbaserad AI-driven sökning med källhänvisningar; Pro Search med webbåtkomst Privatpersoner, forskare och analytiker som behöver snabba, korrekta och transparenta svar Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 20 $/månad; Anpassade priser för företag Hugging Face Öppen källkod för modellhosting, träning och distribution (Transformers, Diffusers); tillgång till över 300 000 modeller; inferensändpunkter och AutoTrain. Utvecklare och ML-team som bygger eller anpassar NLP- och visionsmodeller Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 9 $/månad; Anpassade priser för företag Mistral AI Öppna viktmodeller (Mistral-7B, Mixtral); snabb inferens, stöder självhosting; anpassad för resonemang och effektivitet ML-ingenjörer och AI-infrastrukturteam som implementerar lätta öppna modeller Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 14,99 $/månad; Anpassade priser för företag Cohere RAG-kompatibla språkmodeller, kommandoserier, flerspråkiga inbäddningar, modell-API, semantiska sökverktyg Medelstora till stora AI/ML-team som arbetar med anpassade LLM-applikationer Gratis provperiod tillgänglig; anpassade priser för företag. Amazon Bedrock Helt hanterad tjänst för åtkomst till modeller från Anthropic, Cohere, Mistral, Meta och Amazon Titan; integreras med AWS-ekosystemet. Företagsteam som utvecklar generativa AI-appar inom AWS-infrastrukturen Gratis provperiod tillgänglig; anpassade priser för företag.

De bästa Anthropic-alternativen att använda

Låt oss gå in på detaljerna. Vi är övertygade om att du kommer att ha den bästa AI-lösningen för ditt arbete när du har läst klart den här artikeln!

1. ClickUp (Bäst för AI-driven produktivitet och samarbete)

Växla mellan LLM:er med ClickUp Brain Få tillgång till rätt LLM för rätt uppgift – från innehållsgenerering till kodning – med ClickUp Brain.

Kanske är du en utvecklare som jonglerar med sprintplanering, uppgiftsberoenden och felspårning på tre plattformar. Eller kanske är du en AI-forskare som försöker hantera datamängder, automatisera experiment och samarbeta med ditt team – utan att förlora förståndet (eller dina filer). Du behöver något som hanterar verkliga arbetsflöden, automatiserar operationer och integreras djupt i dina dagliga arbetssystem.

Upptäck ClickUp, den kompletta appen för arbete och ditt produktivitetscenter som är skapat för multitasking och AI-drivna arbetsplatser. ClickUps största styrka som alternativ till Anthropic? Den kombinerar projektledningsfunktioner, uppgiftshantering och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av världens mest sammanhängande arbets-AI.

Medan Anthropic AI utmärker sig inom strukturerade konversationer och etiska riktlinjer, finns ClickUp i frontlinjen och hjälper team att faktiskt få saker gjorda via generativ och agentisk AI (inte bara diskutera dem!).

Ta med planetens mest kraftfulla, kontextmedvetna AI-modell direkt till din arbetsplats med ClickUp Brain.

I hjärtat av ClickUps kontextmedvetna AI-funktioner finns ClickUp Brain. Tänk på det som din proaktiva AI-operationschef. Det sammanfattar uppdateringar av uppgifter, genererar innehåll (från enkla e-postmeddelanden till komplexa projektrapporter), prioriterar uppgifter automatiskt och styr teamets arbetsflöden baserat på realtidskontext från din ClickUp-arbetsyta och anslutna appar. Du behöver inte längre växla mellan projektledningsprogram och en AI-assistent för att automatisera repetitiva uppgifter.

Det som gör det ännu mer kraftfullt är att det inte låser dig till en enda stor språkmodell. Istället kan du växla mellan förstklassiga LLM:er som GPT, Claude (från Anthropic själva), DeepSeek, Gemini och fler, direkt inom plattformen.

Om du uppskattar Anthropic AI:s genomtänkta och försiktiga ton men vill ha friheten att växla till något snabbare eller mer kreativt för olika typer av arbete, kan du göra båda delarna. Detta ger ditt team fullständig kontroll över kreativitet, ton och teknisk noggrannhet utan att behöva byta kontext.

Skapa anpassade AI-automatiseringar med naturliga språkprompter med hjälp av ClickUp Brain.

Till skillnad från Anthropic, som är mer konversationsinriktat, är ClickUp AI utformat för att bygga. Med ClickUp Automations -motorn kan du skapa anpassade arbetsflöden utan att skriva en enda rad kod.

Vill du att uppgifter ska flyttas när deadlines ändras automatiskt? Tilldela teammedlemmar baserat på tillgänglighet? Eller utlösa projektuppdateringar när framsteg görs? Du kan automatisera över 100 typer av arbetsflöden med hjälp av naturliga språkkommandon, vilket gör det enkelt att anpassa AI till verklig affärslogik.

💡 Proffstips: Träna ClickUp Autopilot Agents att hantera projektuppgifter som att sortera inkommande förfrågningar, granska innehåll före publicering, svara på vanliga frågor i chattar eller vidarebefordra arbete till rätt teammedlemmar baserat på prioritet. Med anpassade triggers och instruktioner i naturligt språk fungerar dessa kodfria agenter som dina AI-projektkoordinatorer – vilket sparar teamen timmar av manuellt arbete varje vecka. Prova ClickUp Autopilot-agenter för att snabbt komma igång med dina uppgifter.

Förutom att hantera uppgifter och automatisera arbetsflöden hjälper ClickUp dig också att tänka mer effektivt. Hur?

Dess AI-drivna uppgiftshanteringssystem organiserar inte bara dina uppgifter – det förutsäger också vad som behöver din uppmärksamhet baserat på dina vanor, deadlines och arbetsbelastning.

Den kan dela upp stora uppdrag i hanterbara delar, markera potentiella hinder och till och med rekommendera intensiva arbetspass baserat på när du är som mest produktiv, med ClickUps AI-kalender.

ClickUp strukturerar också kunskap på ett sätt som gör det enkelt för team att komma åt, använda och bygga vidare på den.

Oavsett om du är ett snabbt växande startup-företag, ett forskningsteam som samordnar arbete över flera tidszoner eller ett företag som söker AI-samarbete, hjälper plattformen till att säkerställa att inga insikter går förlorade och att inget arbete dupliceras. Den kopplar samman människor, resurser och information som ett neuralt nätverk, vilket ger dig realtidsöverblick och AI-driven vägledning genom hela ditt arbetsflöde.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain MAX (din AI-kompanjon på skrivbordet) tillsammans med Talk to Text för att spara timmar varje vecka – diktera uppdateringar, kommandon eller uppgiftsbeskrivningar direkt i ditt arbetsflöde. Den inbyggda AI:n transkriberar och finslipar röstinmatningen (upp till fyra gånger snabbare än att skriva), känner intelligent igen projektkontext och @mentions och kan till och med omvandla talade idéer till strukturerade uppgifter eller dokument. Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Titta på den här videon för att lära dig mer om Brain MAX.

ClickUps bästa funktioner

Använd frågor i naturligt språk för att enkelt söka efter viktiga dokument, uppgifter, omnämnanden och kommentarer i din arbetsyta.

Hämta filer, meddelanden och insikter från dina anslutna appar, såsom Google Drive, GitHub och Slack, med hjälp av ClickUps Enterprise AI Search

Skapa uppdateringar, statusrapporter och uppgiftsöversikter med ett enda klick med ClickUp Brain.

Skapa felfritt innehåll, från tekniska dokument till marknadsföringsmaterial, i din önskade ton och stil.

Skapa AI-mallar för att få en flygande start på ditt dagliga arbete.

Säkerställ säkerheten och tryggheten i verksamheten med ClickUps SOC 2-, GDPR- och HIPAA-datasäkerhet, rollbaserade behörigheter, revisionsspår och säker hantering av känslig data.

Skapa ett centralt nervsystem för samarbete med ClickUps över 1000 integrationer.

Begränsningar för ClickUp

Användare kan möta en brantare inlärningskurva när de konfigurerar mer komplexa arbetsflöden.

Mobilupplevelsen kanske inte helt motsvarar funktionaliteten i desktopversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (över 10 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

ClickUp har bokstavligen varit det andra digitala hjärnan för vårt audiovisuella produktionsföretag, Onix Medios. Det jag gillar mest är dess anpassningsbarhet: du kan bygga ditt eget organisationssystem som passar exakt hur du tänker och arbetar […] Min partner och jag har använt det i 3–4 år, efter att en vän som har använt ClickUp i över 7 år rekommenderade det till oss […] Jag uppskattar också att ClickUp ständigt utvecklas: nya funktioner, bättre integrationer och nu, med artificiell intelligens, öppnas många möjligheter att bättre optimera och automatisera processer. Det känns levande och i ständig förändring, precis som ett startup-företag.

📮 ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-applikationer, medan 62 % föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan bero på att dessa verktyg ofta är optimerade för specifika uppgifter, såsom handsfree-funktioner eller specifika arbetsflöden. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain fungerar som en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall. Å andra sidan kan AI-drivna agenter inom ClickUp Chat-kanaler svara på frågor, prioritera problem eller till och med hantera specifika uppgifter!

2. OpenAI GPT-5 (Bäst för avancerad problemlösning)

via OpenAI

GPT-5 är OpenAI:s mest avancerade språkmodell, som lanserades i augusti 2025. Den utmärker sig inom avancerad naturlig språkbehandling (NLP) och erbjuder högkvalitativ textgenerering, kodningshjälp och långsiktigt resonemang.

Du kan komma åt den via OpenAI:s API, vilket gör det enkelt att bygga chattbottar, skrivassistenter och verktyg för datatolkning. Ekosystemet erbjuder utvecklarvänliga funktioner och tydliga prissättningsalternativ. GPT-5 har också kraftfulla multimodala funktioner – den kan bearbeta text, bilder och röst – så att den kan texta bilder, klassificera visuellt innehåll och till och med tolka diagram.

För team som arbetar med blandade medier – marknadsföring, design, produkt eller support – är det ett mångsidigt och högpresterande val.

OpenAI GPT-5 bästa funktioner

Förstå nyanserna i komplexa uppmaningar, vilket gör svaren mer kontextmedvetna och skräddarsydda.

Behåll konversationskontexten under extremt långa utbyten (upp till ~256 000 token).

Leverera snabbare och mer exakta resultat med färre hallucinationer och minskad partiskhet jämfört med tidigare modeller.

Hantera längre inmatningar – upp till 25 000 ord – samtidigt som du upprätthåller sammanhängande och relevanta svar.

Begränsningar för OpenAI GPT-5

Säkerhetsforskare lyckades snabbt jailbreaka GPT-5, vilket väckte oro över säkerheten.

Trots starka benchmarkresultat rapporterade tidiga användare om vissa matematiska/geografiska fel.

Priser för OpenAI GPT-5 (via ChatGPT)

Gratis

Plus : 20 $/månad

Pro : 200 $/månad

Team : 30 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

OpenAI GPT-5 recensioner och betyg

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om OpenAI GPT-4?

En recension på Reddit säger:

Det verkar vara något bättre än o3 – som, som en påminnelse, släpptes för bara några månader sedan – och mycket bättre än den tidiga versionen av GPT-4, som släpptes för ungefär två år sedan. Och även gratisanvändare har tillgång till det.

🧠 Kul fakta: Innan GPT fanns chatbots som ELIZA (1960-talet) och ALICE (1990-talet) som förlitade sig på regelbaserade skript för att efterlikna konversationer. Även om de var banbrytande för sin tid saknade de den dynamiska responsgenerering som AI-modeller erbjuder idag.

3. Google Gemini AI (bäst för databehandling och analys i realtid)

via Google Gemini

Till skillnad från Anthropic AI kombinerar Googles Gemini-plattform multimodala funktioner, vilket möjliggör sömlös interaktion med text, bilder och ljud. Dess djupa integration med Googles ekosystem gör den till ett naturligt val för företag som redan använder Googles tjänster.

Gemini hjälper till att optimera arbetsflöden och minskar behovet av flera verktyg genom att generera, redigera och analysera innehåll inom välbekanta plattformar som Google Docs, Sheets och Slides. Det hjälper också till att skriva utkast till välformulerade e-postmeddelanden och utför datadrivna analyser som förbättrar din produktivitet med AI.

Med fokus på skalbarhet och säkerhet i företagsklass betjänar Gemini företag som söker en intelligent och säker AI-teknik.

Google Gemini AI:s bästa funktioner

Skapa text, bilder och ljud, och översätt mellan över 100 språk.

Få tillgång till information i realtid via Google Sök, vilket möjliggör aktuella, relevanta svar baserade på de senaste uppgifterna.

Utnyttja Googles omfattande kunskapsgraf för att ge faktarika, strukturerade svar inom olika områden som personer, platser och händelser.

Integrera sömlöst med Gmail, Docs, Sheets och Slides och få smarta förslag, automatiska sammanfattningar, datainsikter och innehållsgenerering direkt i ditt arbetsflöde.

Stödja automatisering i företagsstorlek i hela Googles ekosystem

Begränsningar för Google Gemini AI

Kan återspegla fördomar som finns i träningsdata, vilket ibland kan resultera i begränsad kulturell förståelse eller snedvridna perspektiv.

Priser för Google Gemini AI

Gemini Free

Gemini Advanced : 19,99 $/månad (ingår i Google One AI Premium)

Gemini Business : 24 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Recensioner och betyg för Google Gemini AI

G2 : 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Gemini AI?

En G2-recension lyder:

Till skillnad från traditionella chatbots som endast hanterar text kan Gemini förstå och bearbeta text, bilder, ljud och video på ett smidigt sätt.

4. Microsoft Copilot (bäst för AI-driven produktivitet i Microsoft-ekosystem)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot är en av de bästa AI-apparna på marknaden just nu och är djupt integrerad i Microsofts ekosystem. Den automatiserar uppgifter och ger intelligent assistans i olika applikationer, inklusive Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams och sökmotorn Bing.

I Word hjälper Copilot till att utarbeta dokument genom att föreslå innehåll baserat på befintliga data. I Excel analyserar det trender och genererar visualiseringar utan behov av komplexa formler. Copilots integration med Microsoft 365 gör samarbetet smidigt, samtidigt som det erbjuder förstklassiga säkerhets- och efterlevnadsfunktioner. Denna kombination gör det till ett solidt alternativ till Anthropic AI.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Generera kodsnuttar, få förslag på autofullständiga funktioner och felsök i olika språk.

Automatisera uppgifter, skapa innehåll, analysera data och öka samarbetet mellan Microsoft-appar.

Hantera e-postmeddelanden genom att sammanfatta trådar, föreslå svar och skapa dagordningar.

Integrera med verktyg som Visual Studio Code och GitHub för smartare arbetsflöden.

Aktivera anpassade agenter för dokument, insikter och optimering av arbetsflöden med Copilot Studio.

Begränsningar för Microsoft Copilot

Fungerar bäst för användare inom Microsoft 365-ekosystemet, vilket begränsar kompatibiliteten mellan olika plattformar.

Har en brant inlärningskurva för anpassning och avancerade funktioner

Priser för Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Gratis

Microsoft Copilot Pro: 20 $/månad

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/månad

Recensioner och betyg för Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

En recension på G2 lyder:

Det genererar snabbt idéer, utkast till e-postmeddelanden och sammanfattar till och med långa dokument. Det känns som att ha en assistent som kan hantera repetitiva uppgifter, så att jag kan fokusera på viktigare saker. Integrationen med Office-verktyg gör det enkelt att arbeta mellan olika appar utan att behöva växla för mycket.

5. IBM Watson (bäst för att optimera arbetsflöden och öka produktiviteten)

via IBM Watson

IBM Watsonx är en serie AI-produkter som är utformade för att integrera generativ AI i viktiga affärsflöden och öka produktiviteten inom olika funktioner. Det ger dig flexibiliteten att välja rätt AI-modell för dina behov, oavsett om det är open source-modeller, dina egna modeller eller befintliga modeller.

Du kan finjustera, prompt-justera eller anpassa grundmodeller med hjälp av privata data – och distribuera dem som du finner lämpligt, via moln, lokalt eller i hybridkonfigurationer.

Precis som Anthropic AI utmärker sig Watsonx genom sitt fokus på ansvarsfull AI, vilket säkerställer att dina resultat bygger på tillförlitliga data och kontrollerade processer. Dess öppna, transparenta AI-teknik och starka säkerhetskontroller underlättar efterlevnaden och säkerställer ansvarsfull AI-implementering, särskilt i reglerade branscher som finans, hälso- och sjukvård och offentlig förvaltning.

IBM Watsons bästa funktioner

Analysera terabyte av strukturerade och ostrukturerade data – från kundfeedback till sensorloggar – för att upptäcka trender, identifiera avvikelser och generera prediktiva insikter.

Bygg, träna och distribuera maskininlärningsmodeller med hjälp av välbekanta ramverk (som scikit-learn, XGBoost eller TensorFlow) för att automatisera uppgifter och göra förutsägelser.

Anpassa modellträningen för att integrera dina egna affärsdata i IBM Watson Assistant-modeller.

Utnyttja färdiga AI-funktioner för branschspecifika uppgifter såsom genomsekvensanalys inom biovetenskap, bedrägeriidentifiering inom finansiella tjänster eller riskbedömning av kontrakt inom juridik med hjälp av IBM:s NLP- och ML-verktygssatser.

IBM Watsons begränsningar

IBMs grundmodeller (som Granite-serien) är mer specialiserade för företagsapplikationer, med färre öppna domänfunktioner än bredare modeller som GPT-4 eller Claude 3.

Jämfört med OpenAI eller Hugging Face har IBM Watson en mer begränsad community, vilket kan innebära färre plug-and-play-integrationer, tutorials och community-drivna innovationer.

Priser för IBM Watson

Lite : Gratis

Plus : Från 140 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

IBM Watson recensioner och betyg

G2 : 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om IBM Watson?

Här är en G2-användares åsikt:

det ger team möjlighet att bygga och skala AI med självförtroende. Kombinationen av öppen källkodsflexibilitet, företagsanpassad styrning och inbyggda grundmodeller gör det otroligt kraftfullt för AI-utveckling i verkligheten.

👀 Visste du att? Generativ AI:s inverkan på produktiviteten kan tillföra mellan 2,6 och 4,4 biljoner dollar i värde till den globala ekonomin varje år.

6. Perplexity AI (Bäst för AI-driven forskning och innehållsupptäckt)

via Perplexity AI

Perplexity AI:s Deep Research ses ofta som ett av de bästa alternativen till Anthropic AI. När du ställer en fråga till Perplexity ger det inte bara ett svar utan också länkar till webbsökresultat och dokument som det använt för att formulera svaret. Dess fokus på precision hjälper också akademiska forskare och marknadsforskare att extrahera användbara insikter.

Även om det saknar djupgående anpassning för företag eller integration av privata data, gör dess snabbhet, användarvänlighet och välgrundade svar det till ett självklart verktyg för både kunskapsarbetare och nyfikna sinnen.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Påskynda forskningen med aktuella, citerade svar som hämtas direkt från akademiska tidskrifter, nyhetskanaler, forum och pålitliga webbplatser.

Utforska komplexa ämnen som marknadstrender, tekniska standarder eller ny teknik direkt – utan att behöva bläddra igenom dussintals flikar.

Automatiska förslag på följdfrågor för att guida djupare utforskning och koppla samman till synes orelaterade begrepp.

Öka teamets effektivitet genom att omvandla timmar av manuell sökning till minuter av högkvalitativ, källbaserad insikt – särskilt för analytiker, strateger och innehållsskapare.

Begränsningar för Perplexity AI

Förlitar sig på att ge svar baserade på befintligt webbinnehåll, vilket gör det mindre lämpligt för uppgifter som kräver originellt tänkande eller kreativ problemlösning.

Priser för Perplexity AI

Gratis : Begränsat antal dagliga sökningar

Pro : 20 $/månad

Team och företag: Anpassad prissättning

Recensioner och betyg för Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

En recension på G2 lyder:

Fantastiska svar, möjlighet att surfa på webben, söka efter videor – wow. All denna fantastiska och stora flexibilitet, möjligheten att ladda upp pdf-filer etc. och ställa frågor utifrån dem.

7. Hugging Face (Bäst för anpassningsbar utveckling och distribution av öppen källkods-AI)

via Hugging Face

Detta är en öppen, communitydriven plattform som demokratiserar AI med open source-modeller (som BERT, GPT-4) och samarbetsverktyg för finjustering. Hugging Face fungerar både som en hubb och en verktygslåda, där du kan bygga, träna och distribuera AI-modeller som är skräddarsydda efter dina behov.

Om ditt hälso- och sjukvårdsföretag till exempel behöver en AI-assistent kan du finjustera modellerna så att de förstår medicinsk terminologi.

Utvecklingsteam kan samarbeta direkt på plattformen och testa olika modeller innan de integreras i produktionsapplikationer.

Hugging Face bästa funktioner

Få tillgång till tusentals förtränade modeller för olika AI-uppgifter, inklusive textgenerering och bildigenkänning.

Skapa och visa upp AI-demonstrationer utan att behöva installera omfattande infrastruktur.

Kom i kontakt med AI-forskare som delar med sig av kod, modeller och lösningar för implementeringsutmaningar.

Skapa anpassade lösningar med Model Hub och dess integration med PyTorch/TensorFlow.

Begränsningar för Hugging Face

Kräver teknisk expertis för att kunna utnyttja plattformens funktioner fullt ut.

Den kostnadsfria nivån begränsar beräkningarna för träning av dina egna AI-modeller.

Hugging Face-priser

HF Hub: Gratis

Pro-konto: 9 $/månad

Enterprise Hub: Från 20 USD/månad per användare

Hugging Face recensioner och betyg

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Hugging Face?

En G2-användare säger:

Varje dag visar de dig olika verktyg för artificiell intelligens, låter dig använda dem utan att betala och ta reda på om det är vad du letar efter.

8. Mistral AI (Bäst för att bygga anpassningsbara AI-lösningar)

via Mistral AI

Med fokus på transparens och förtroende är Mistral AI en stark global bidragsgivare till öppen källkods-AI och AI-policy.

Det kombinerar högpresterande AI med hållbarhet och erbjuder energieffektiva modeller som är idealiska för nystartade företag och miljömedvetna företag. Mistral är känt för sitt fokus på etiska och hållbara AI-metoder och arbetar konsekvent för att utveckla området på ett ansvarsfullt sätt.

Det erbjuder anpassningsbara AI-modeller av företagsklass som kan distribueras i olika miljöer, inklusive lokala, molnbaserade och edge-enheter. Dessutom erbjuder det praktisk support från de bästa AI-ingenjörerna för smidig distribution och leverans av lösningar, samtidigt som det garanterar intuitiva användarupplevelser.

Mistral AI:s bästa funktioner

Skapa varierande texter, från artiklar och bloggar till kreativt innehåll som dikter och manus.

Använd intelligenta chatbots och virtuella assistenter för att hantera kundförfrågningar, automatisera arbetsflöden och förbättra användarengagemanget.

Analysera text för att identifiera sentiment, klassificera den i kategorier som spamdetektering och övervaka varumärkets sentiment.

Använd flerspråkiga funktioner för översättnings- och lokaliseringsuppgifter

Begränsningar för Mistral AI

Som ny aktör har Anthropic en mindre community och ett mindre ekosystem jämfört med etablerade leverantörer, vilket kan begränsa tillgängliga resurser och tredjepartsintegrationer.

Priser för Mistral AI

Gratis

Fördel: 14,99 $/månad

Team: 24,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Mistral AI-recensioner och betyg

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Mistral AI?

Direkt från en G2-recension:

Med 7 miljarder parametrar gav modellen utmärkta resultat för sin storlek. Den är utmärkt som kodningshjälpmedel eller sammanfattningsverktyg.

💡 Proffstips: När du integrerar AI-system i dina arbetsflöden, prioritera datakvalitet och förbehandling. Högkvalitativa, välstrukturerade data förbättrar avsevärt prestandan hos olika AI-modeller och minskar fel, såsom hallucinationer eller partiskhet. Att investera tid i att rensa och märka dina data i förväg sparar resurser och förbättrar noggrannheten hos AI-drivna insikter och automatisering.

9. Cohere AI (Bäst för storskalig förståelse av naturligt språk)

via Cohere AI

Cohere förenklar NLP-integration med användarvänliga API:er för textgenerering, semantisk sökning och automatisering av arbetsflöden.

Utvecklare kan enkelt lägga till NLP-funktioner i applikationer utan att behöva djupgående kunskaper om AI – något som Anthropic AI inte erbjuder. Denna enkla integration påskyndar implementeringen av AI-drivna lösningar i olika affärsfunktioner.

Dess fokus på företagens behov garanterar dessutom säkra, skalbara lösningar för kundsupport och innehållsskapande. Cohere erbjuder en balans mellan säkerhet och tillgänglighet, vilket gör det till ett pragmatiskt val för företag som vill införa AI snabbt, utan den branta inlärningskurva som är förknippad med Anthropic.

Cohere AI:s bästa funktioner

Arbeta med över 100 språk för att underlätta kommunikation, kundsupport, sentimentanalys och innehållsgenerering på olika marknader.

Finjustera sök-, klassificerings- och hämtningsuppgifter med hjälp av dina egna data.

Utnyttja Coheres NLP-funktioner för sammanfattning i realtid, ämnesutdragning och textklassificering, vilket hjälper team att automatisera forskning, innehållstaggning och modereringsarbetsflöden.

Begränsningar för Cohere AI

Mindre fokus på icke-konversationsbaserade AI-uppgifter som dataanalys eller automatisering

Kräver ytterligare integrationer för bredare företagslösningar

Priser för Cohere AI

Anpassad prissättning

Cohere AI-recensioner och betyg

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Amazon Bedrock (bäst för att bygga Gen AI-applikationer)

via Amazon Bedrock

Som en helt hanterad tjänst tillhandahåller Amazon Bedrock grundmodeller (FM) från Amazon och andra ledande AI-företag via ett API. Du kan välja mellan en rad olika FM för att hitta den modell som bäst passar ditt användningsområde.

Med Amazon Bedrocks serverlösa lösning kan du snabbt komma igång med tjänsten, experimentera med FM:er och anpassa dem med dina egna data, något som saknas i Anthropic AI. Det möjliggör sömlös integration och distribution av modeller i applikationer med hjälp av AWS-verktyg och -funktioner.

Bedrocks agenter förenklar skapandet av Gen AI-appar som ger aktuella svar från egen kunskap och hanterar olika uppgifter.

Amazon Bedrocks bästa funktioner

Få tillgång till flera modeller för olika användningsområden, inklusive textapplikationer, visuellt innehåll och säker AI.

Eliminera behovet av infrastrukturhantering genom att använda AWS Bedrocks serverlösa arkitektur.

Distribuera applikationer globalt via AWS nätverk

Begränsningar för Amazon Bedrock

Bedrock fokuserar för närvarande på modellinferens, inte träning. Du kan anpassa modeller via prompt engineering eller retrieval-augmented generation (RAG), men du kan inte finjustera grundmodeller direkt i Bedrock som du kan med vissa Anthropic- eller open source-modellpipelines.

Du kan komma att möta flerlagersfakturering, särskilt om du kombinerar Bedrock med tjänster som Amazon SageMaker, RDS eller Lambda.

Priser för Amazon Bedrock

Anpassad prissättning

Amazon Bedrock recensioner och betyg

G2 : 4,4/5 (35+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Amazon Bedrock?

En recension på G2 lyder:

Jag uppskattade att det finns så bra dokumentation om hur man använder API:erna från AWS Bedrock. De tillhandahåller både egna modeller och modeller från andra företag, till exempel Meta. Eftersom det är ett API kan du också använda det mycket enkelt med AWS-plattformen.

Byt till ClickUp: det ultimata Anthropic AI-alternativet

Rätt Anthropic AI-alternativ kan avsevärt förbättra ditt teams arbetsmetoder. Varje verktyg som diskuteras erbjuder unika funktioner för att effektivisera projekt, förbättra kommunikationen och öka produktiviteten.

ClickUp Brain utmärker sig dock som en förstklassig plattform för företag, AI-forskare, utvecklare och organisationer som söker robusta alternativ till Anthropic AI för automatisering, innehållsgenerering och AI-drivna insikter.

Genom att utnyttja avancerade modeller för artificiell intelligens och intelligenta system förändrar ClickUp hur team hanterar uppgifter, samarbetar och optimerar arbetsflöden – allt med ett starkt fokus på datasäkerhet och smidig integration.

Om du vill optimera ditt arbetsflöde och få mer gjort är ClickUp verktyget för dig. Vänta inte – registrera dig för ClickUp gratis idag!