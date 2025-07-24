Upptäck de 10 bästa AI-verktygen för utbildning och utveckling 2025

Lärande är inte längre vad det brukade vara. Vi har loggat ut från tråkiga introduktionskurser och slängt ut dammiga utbildningsmanualer. Idag finns lärande överallt: i våra jobb, våra misstag, våra ”vänta... hur gör jag det här?”-ögonblick. I vissa fall är det till och med... roligt.

Och gissa vad som följer med på resan? AI.

71 % av L&D-proffsen håller redan på att ”utforska, experimentera med eller integrera AI i sitt arbete”.

Oavsett om det handlar om att undervisa en klass eller utbilda ett team, så förändrar AI-verktyg vårt sätt att lära oss. Från innehåll som praktiskt taget skriver sig själv till AR/VR-moduler som får traditionell utbildning att blekna, så överger företag föråldrade metoder och anammar smartare, mer engagerande sätt att utveckla talang.

Med dessa AI-verktyg för utbildning och utveckling kan du omedelbart skapa introduktionsdokument, utforma anpassade kursbilder, utarbeta lektionsplaner, skissa upp hela inlärningsmoduler och anpassa utbildningsinnehållet för olika roller – utan att behöva anstränga dig!

Här är en snabb översikt över de bästa AI-verktygen för utbildning och utveckling:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-driven innehållsskapande, videohandledning, whiteboards, mallar, automatiseringar, analyser, LMS-mallar L&D-team av alla storlekar som vill integrera utbildningsinnehåll med arbetsflöden Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. Synthesia Över 200 mallar, över 140 språk, AI-avatarer, teamsamarbete, videobibliotek Små till stora företagsteam som skapar engagerande utbildningsvideor Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 18 $/månad; Anpassade priser för företag Jasper AI-dokumentredigerare, kontroll av varumärkets tonfall, snabb innehållsgenerering Små till stora företagsteam som skriver utbildningsmanualer och skript Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 49 $/användare/månad; Anpassade priser för företag ElevenLabs Text-till-tal på över 32 språk, anpassningsbara tonfall/stilar Små till stora företagsteam som skapar polerade voiceovers Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 5 $/månad; Anpassade priser för företag Pictory Text/URL till video, teamsamarbete, undertexter, distribution av klipp Små till medelstora team som producerar utbildningsvideor utan redigeringskunskaper Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 25 $/månad; Anpassade priser för företag Quizgecko Fil-till-quiz/flashkort, spaced repetition, podcastkonvertering Små till stora L&D-team som använder interaktiva frågesporter Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 16 $/månad; Anpassade priser för företag HeyGen Över 175 språk, realistiska avatarer, kloning av avatarer, AI-videoredigering Små till stora företagsteam som producerar avatarledd introduktion/utbildning Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 29 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Zavvy Videoproduktion, Slack-integration, automatiserad coaching, påminnelser, karriärplanering Små till stora HR-/L&D-team som skapar strukturerade utbildningsprogram Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 6 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Virti Simuleringar utan kod, 360° interaktiv video, virtuella människor, analyser Små till stora företagsteam som levererar immersiv rollbaserad utbildning Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 99 $/administratör/månad; Anpassade priser för företag 7taps AI-mikrolärande copilot, konvertering av innehåll till mikrokurser, LMS/Slack-integrationer Team som levererar korta mikrolärningsmoduler för medelstora till stora organisationer L&D-team av alla storlekar integrerar lärandeinnehåll med arbetsflöden

Här är vår lista över AI-verktyg som kan förenkla dina utbildnings- och utvecklingsprogram samtidigt som de håller medarbetarna engagerade:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven utbildning och utvecklingshantering)

Prova ClickUp Brain – det är gratis. Använd ClickUp Brain för att generera hela utbildningsmoduler direkt med AI.

Tror du att ClickUp bara är till för projektledning? Tänk om! Med rätt inställningar blir ClickUp en dynamisk L&D-plattform som hjälper dig att utforma, leverera och spåra lärande i hela din organisation. Det är verkligen allt-i-ett-appen för arbetet.

Oavsett om du letar efter lektionsplaner eller anpassade arbetsflöden hittar du allt med de AI-drivna funktionerna i ClickUp. Låt oss bryta ner det!

AI-driven innehållsskapande och framstegsövervakning som sparar tid

ClickUp Brain, världens mest kompletta arbets-AI, hjälper dig att snabbt skapa utbildningsinnehåll. Skriv in en uppmaning som ”Skapa en utbildningsmodul om cybersäkerhet för distansarbetande team” och se hur den genererar detaljerade översikter som täcker allt från phishing-simuleringar till VPN-protokoll.

Använd det för att anpassa innehållsförslagen till din arbetsplats unika karaktär. Skapa rollspecifika moduler, skriv om lektioner i din varumärkesröst och skapa till och med quizfrågor baserade på dina interna dokument – så att ditt lärandeprogram känns mindre standardiserat och mer skräddarsytt.

Du kan lagra dessa översikter och material i ClickUp Docs.

💡 Proffstips: Diktatera modulens innehåll, frågesportfrågor eller feedbackanteckningar med Talk‑to‑Text i ClickUp Brain MAX. Brain MAX är ClickUps AI-drivna ”superapp” för datorer som förstår hela ditt arbetssammanhang – uppgifter, dokument, chattar och integrerade appar – och låter dig söka, tala och agera direkt med de senaste AI-modellerna som GPT‑4, Claude och Gemini. Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Vill du gå ett steg längre?

Använd ClickUps Autopilot Agents för att anpassa dig till milstolparna och kontrollpunkterna i ditt lärandeprogram. Agenterna är som smarta AI-assistenter som utför autonoma åtgärder baserat på specificerade triggers och villkor:

Skapa innehåll proaktivt: När en praktikant markerar en modul som "Pågående" kan en agent automatiskt dela ett introduktionsdokument, en checklista eller resurser som hjälp.

Automatisera feedback och sammanfattningar : När eleverna har lämnat in sina svar på frågesporter eller uppgifter kan en agent sammanfatta viktiga svar eller markera vanliga kunskapsluckor.

Hantera påminnelser: Om en deadline passerar eller en status förblir "Inte påbörjad" kan agenten skicka påminnelser till elever eller utbildare.

Med ClickUp Clips kan du spela in snabba videohandledningar och genomgångar direkt i din webbläsare. Ingen avancerad utrustning behövs – tryck bara på inspelningsknappen och dela kunskapen direkt. Du kan enkelt berätta och förklara komplexa ämnen, vilket gör inlärningen mer engagerande och minnesvärd.

Dessutom genereras transkriptioner för dessa klipp i realtid med ClickUp Brain, så att ditt team enkelt kan söka, referera till eller granska innehållet. Ställ frågor och få svar direkt från transkriptionen!

Spela in snabba genomgångar med ClickUp Clips och håll ditt team samordnat.

Använd de inbyggda funktionerna för att:

Skapa sökbara transkriptioner automatiskt

Lägg till tidsstämplar för enkel navigering

Spåra vem som har tittat på vad

Dela videor säkert med specifika teammedlemmar

Interaktiva whiteboardtavlor för bättre engagemang

Använd ClickUp Whiteboards för att kartlägga inlärningsflöden och läroplaner.

Säg adjö till tråkiga PowerPoint-presentationer. ClickUps whiteboards förvandlar utbildningssessioner till samarbetsupplevelser. Visualisera inlärningsvägar, planera kompetensutvecklingsresor och brainstorma idéer med ditt team i realtid.

📌 Skissa till exempel upp ett utbildningsflöde för ditt introduktionsprogram i ClickUp Whiteboards. Konvertera sedan varje modul till uppgifter, organisera dem i en lista efter ämne eller avdelning och växla till Gantt-vy för att planera tidslinjer, sätta milstolpar och hantera beroenden mellan olika grupper.

💡 Proffstips: Skapa en centraliserad resursbank för lärande genom att länka dina ClickUp Docs direkt till uppgifter i dina utbildningsflöden. Bifoga till exempel ett ClickUp Doc med detaljerade introduktionsguider eller rollspecifika SOP:er till varje modul i ditt Whiteboard-flöde. Du kan också bädda in videor, frågesporter eller feedbackformulär direkt i Doc, så att eleverna har allt de behöver i sitt sammanhang utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Mallar som påskyndar installationen

Få en gratis mall Gå från koncept till genomförande med ClickUps mall för implementering av lärandehanteringssystem.

Är det första gången du sätter upp ett Learning Management System (LMS)? Börja enkelt! ClickUps LMS-implementeringsmall guidar dig genom ett framgångsrikt slutförande av ditt projekt. Så här gör du:

Använd projektets Gantt-vy för att skapa en tidslinje för varje uppgift i projektet.

Organisera uppgifter i anpassade statusar som Granskas, Pågår och Klar.

Uppdatera statusen allteftersom du avancerar i uppgifterna för att hålla intressenterna informerade.

Övervaka och analysera uppgifter för att säkerställa att varje steg går enligt plan.

Å andra sidan ger ClickUps mall för utbildningsramverk en solid grund för dina program. Dess intuitiva användargränssnitt hjälper dig att planera, strukturera och hantera ditt utbildningsprogram. Så här gör du:

Standardisera lärandeprogrammen för alla team med hjälp av färdiga uppgifter, dokument och mål.

Övervaka slutförandestatus, utbildningstimmar och bedömningsresultat i realtid med hjälp av ClickUps instrumentpaneler och anpassade fält.

Upptäck avbrott i utbildningen eller låga poäng med visuella rapporter och omfördela snabbt material eller schemalägg uppföljningar.

Få en gratis mall Planera, schemalägg och genomför med ClickUps mall för utbildningsramverk.

Denna mall tillhandahåller analysverktyg för att skapa ett utbildningsprogram som är skräddarsytt för både utbildare och deltagare. Använd den för att följa medarbetarnas framsteg och uppdatera utbildningsmaterialet baserat på användardata.

Om du letar efter ett AI-drivet allt-i-ett-verktyg för produktivitetshantering för att maximera resultatet av dina utbildningsprogram är ClickUp rätt val.

ClickUps bästa funktioner

Skapa strukturerade inlärningsvägar med ClickUp Docs med länkade uppgifter, inbäddade medier och tydliga checklistor.

Använd ClickUp Chat för att samarbeta kring läromaterial, klargöra mål och samordna resultat. Istället för att använda spridda kanaler kan du starta en chatt inom en specifik utbildningsuppgift eller modul, så att frågor, uppdateringar och feedback förblir kopplade till det exakta innehållet eller uppdraget de avser.

Tilldela och spåra utbildningsmoduler enkelt genom att kombinera anpassade statusar, förfallodatum och ClickUp-automatiseringar . När en elev till exempel markerar en modul som "Pågående" kan en automatisering omedelbart meddela utbildaren eller tilldela nästa uppgift.

Sammanfatta, utforma och generera innehåll direkt med ClickUp Brain – från SOP:er och introduktionsdokument till frågesporter och vanliga frågor.

Samla allt utbildningsinnehåll i ett dedikerat L&D ClickUp Space med skräddarsydda behörigheter, anpassade vyer och flexibla mallar.

Begränsningar för ClickUp

Kanske inte erbjuder djupgående anpassning för nischade utbildningsbehov.

Plattformens omfattande funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 kallar ClickUp för en game changer och säger:

Jag kan se när saker blir gjorda med teamet, har tagit fram många SOP:er för att utbilda våra nya medarbetare mycket snabbare än tidigare och få saker ur huvudet och in i arbetsflödet.

📮 ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett begrepp, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

2. Synthesia (Bäst för AI-driven tutorial och skapande av utbildningsvideor)

via Synthesia

Korta, engagerande videor ersätter långa, monotona utbildningssessioner – och det med rätta. Men att filma, redigera och producera videor från grunden kräver tid, ansträngning och en fullständig produktionsutrustning. Det är där AI-videoverktyg som Synthesia kommer in i bilden.

Synthesia omvandlar vanlig text till professionella utbildningsvideor med hjälp av verklighetstrogna AI-avatarer utan kameror, mikrofoner eller redigeringsverktyg. Oavsett om du lanserar introduktionsmoduler, compliance-utbildning eller kompetenshöjande innehåll hjälper Synthesia L&D-team att snabbt skapa högkvalitativa videor. Det minskar produktionstiden och hjälper till att hålla deltagarna engagerade.

Synthesias bästa funktioner

Välj bland över 200 gratis videomallar för att börja skapa videor, även om du är nybörjare.

Nå en global publik med dubbning och översättning till över 140 språk.

Samarbeta med team och redigera videor baserat på feedback med ett uppdaterat videobibliotek.

Synthesias begränsningar

Det kan vara svårt att hantera kostnaderna om du har omfattande videokrav.

Det skulle vara svårt att få avatarerna att uttrycka känslor som människor, eftersom de är AI-genererade.

Synthesia-priser

Gratis

Startpaket: 29 $/månad per användare

Skapare: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Synthesia?

En recension på G2 lyder:

Jag älskar den höga anpassningsgraden som erbjuds, samtidigt som det ger ett fantastiskt AI-stöd för delar som jag inte känner mig helt bekväm med. Jag är inte en särskilt kreativ person, så jag behöver lite extra hjälp med att skapa utbildningsinnehåll, och Synthesia är perfekt för att fylla mina luckor.

Jag älskar den höga anpassningsgraden som erbjuds, samtidigt som det ger ett fantastiskt AI-stöd för delar som jag inte är helt bekväm med. Jag är inte en särskilt kreativ person, så jag behöver lite extra hjälp med att skapa utbildningsinnehåll, och Synthesia är perfekt för att fylla mina luckor.

3. Jasper (Bäst för att skriva AI-baserat utbildningsinnehåll)

via Jasper AI

Bakom varje effektiv utbildningssession finns lektionsplaner, riktlinjer för lärande, introduktionsmanualer och, naturligtvis, ett gediget manus. Det är vad Jasper AI hjälper till med. Denna AI-drivna plattform kan generera allt från manus till fullständiga utbildningsmanualer på några sekunder.

Har du en presentation som du vill omvandla till en polerad utbildningsguide? Skriv bara in en prompt i Jasper Chat – och voilà, så är det klart. Oavsett om du börjar från scratch eller polerar befintligt material gör Jasper innehållsskapandet snabbt, enkelt och skalbart.

Jasper bästa funktioner

Förbättra företagsutbildningsinnehållet med den AI-drivna dokumentredigeraren

Ställ in dina egna regler för termer, grammatik eller till och med interpunktion, så att du alltid upprätthåller en konsekvent ton för ditt varumärke.

Byt till "Boss Mode" och skapa färdiga idéer för företagsutbildning på några sekunder.

Jasper-begränsningar

Du måste kontrollera att det genererade innehållet är korrekt.

Priser för Jasper

Skapare: 49 $/månad per plats

Pro: 69 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper AI?

En G2-recensent säger:

Det genererar snabbt högkvalitativt innehåll när jag behöver skriva innehåll som kräver att komplicerade fenomen bryts ned i sina delkomponenter, att affärsprocesser förklaras, att olika alternativ utvärderas eller att konventionella ledningsmetoder beskrivs för läsaren.

Det genererar snabbt högkvalitativt innehåll när jag behöver skriva innehåll som kräver att komplicerade fenomen bryts ned i sina delkomponenter, att affärsprocesser förklaras, att olika alternativ utvärderas eller att konventionella ledningsmetoder beskrivs för läsaren.

👀 Visste du att? Organisationer med en stark lärandekultur har 30–50 % högre engagemang och personalbehållning.

4. ElevenLabs (bäst för realistisk talgenerering)

via ElevenLabs

Att skapa genomarbetade lektionsplaner är en aspekt av undervisningen, men att hålla medarbetarna engagerade under en företagsutbildning är en annan. Här är det bra att ha ett verktyg som enkelt kan omvandla text till tal.

ElevenLabs är ett sådant AI-verktyg för röstpålägg. Med sina många funktioner är det ett bra val för att omvandla tråkigt innehåll till engagerande utbildningsvideor eller utnyttja AI för att dubbla röstpålägget till flera språk.

ElevenLabs bästa funktioner

Välj mellan över 32 olika språk för att skapa unika AI-videor.

Ge dina AI-avatarer en röst med enkla text-till-tal-konverteringar

Anpassa språk, ton, röst och stil i dina AI-videor

ElevenLabs begränsningar

De lägre prisnivåerna kan vara begränsande för storskalig produktion.

ElevenLabs prissättning

Gratis

Startpaket: 5 $/månad

Skapare: 11 $/månad

Pro: 99 $/månad

ElevenLabs betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ElevenLabs?

En recension på G2 lyder:

Det finns en mängd olika accenter att välja mellan, från brittisk till amerikansk, samt olika personligheter och åldrar. Mycket lätt att använda. Jag har hittat min favoritröst och sparat den som en förinställning så att jag snabbt kan skapa röstfiler på språng. Rekommenderar ElevenLabs varmt.

Det finns en mängd olika accenter att välja mellan, från brittisk till amerikansk, samt olika personligheter och åldrar. Det är också mycket enkelt att använda. Jag har hittat min favoritröst och sparat den som en förinställning så att jag snabbt kan skapa röstfiler på språng. Jag rekommenderar ElevenLabs varmt.

5. Pictory (bäst för AI-genererade utbildningsvideor)

via Pictory

Vad gör du om du inte har någon erfarenhet av att skapa videor men vill använda videor för att utbilda ditt team? Tidigare skulle du behöva anlita en erfaren videoredigerare, vänta på att de skulle skapa innehållet, göra flera iterationer och producera en enda video.

Men inte längre. Med en AI-driven plattform för videoproduktion som Pictory kan du skapa utbildningsvideor och stimulerande undervisningsmaterial utan att behöva kunna redigera video. Samarbeta med ditt team i realtid för att göra inlärningen till en helhetsupplevelse.

Pictory bästa funktioner

Konvertera text och URL:er till engagerande långa videor

Samarbeta med flera team i realtid för att uppnå bästa resultat.

Skapa korta klipp från långa videor för lättsmält, delbart innehåll

Begränsningar för Pictory

Svårt att skapa individuella anpassningar med begränsade alternativ för röstpålägg och mallar

Pictory-priser

Startpaket: 25 $/månad

Professionell: 49 $/månad

Team: 119 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Pictory-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 160 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pictory?

En recension på G2 lyder:

Det är enkelt att använda och har bra funktioner. Det jag gillar mest är att det automatiskt genererar hela videon och lägger till undertexter utifrån mitt videoskript. Om du har en voice-over eller vill skapa en synkroniserar programvaran den automatiskt med videon, vilket är fantastiskt!

Det är enkelt att använda och har bra funktioner. Det jag gillar mest är att det automatiskt genererar hela videon och lägger till undertexter utifrån mitt videoskript. Om du har en voice-over eller vill skapa en synkroniserar programvaran den automatiskt med videon, vilket är fantastiskt!

6. Quizgecko AI (Bäst för AI-driven quiz och skapande av studiematerial)

via Quizgecko

Eleverna lär sig mer när de är aktivt engagerade, så varför hålla fast vid föråldrade metoder? Quizgecko är ett AI-drivet verktyg som gör utbildningen interaktiv och rolig.

Det är ett nytt sätt att förbättra dina lektionsplaner och hålla deltagarna fullt engagerade, utan att innehållet känns uttjatat eller repetitivt. Oavsett om du skapar flashcards, frågesporter eller till och med poddar, hjälper Quizgecko dig att leverera lektioner som fastnar.

Quizgeckos bästa funktioner

Skapa utbildningsmaterial genom att ladda upp valfri fil till plattformen och använda AI för att omvandla den till frågesporter, flashcards och andra studiehjälpmedel.

Lär dig bättre med Quizgecko AI, som automatiskt upprepar information som du kanske har svårt att förstå.

Quizgeckos begränsningar

Begränsad skapande av frågesporter i gratisversionen

Quizgecko-priser

Gratis

Premium: 16 $/månad

Ultra: 29 $/månad

Organisation: Anpassad prissättning

Quizgecko-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Quizgecko?

En recension på Trustpilot lyder:

Gecko är ett självklart val när det gäller kostnad och kvalitet. Jag tyckte om att använda den intelligenta appen för att skapa frågesporter redan innan de lade till många nya funktioner senare.

Gecko är ett självklart val när det gäller kostnad och kvalitet. Jag tyckte om att använda den intelligenta appen för att skapa frågesporter redan innan de lade till många nya funktioner senare.

7. HeyGen (Bäst för att skapa utbildnings- och utvecklingsvideor)

via HeyGen

HeyGen är ett annat AI-verktyg för innehållsskapande som låter dig uppleva de mest realistiska avatarerna och till och med klona dig själv för att skapa videoutbildningsinnehåll.

HeyGen erbjuder en otrolig grad av anpassning. Från ansiktsuttryck till bakgrunder och till och med träning av din AI-avatar att svara intuitivt – denna plattform gör det möjligt för dig att erbjuda skräddarsydda utbildningsinnehåll.

HeyGens bästa funktioner

Välj mellan över 175 olika språk och dialekter för att nå en större publik.

Skapa nyanserade videor där dina AI-avatarer är tränade att visa verklighetstrogna känslor och rörelser.

Utnyttja det kraftfulla videoredigeringsverktyget i sviten för att producera professionella videor.

HeyGens begränsningar

Ibland kan avatarens uttryck kännas lite stela eller robotliknande.

HeyGen-priser

Gratis

Skapare: 29 $/månad per plats

Teams: 39 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

HeyGen-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HeyGen?

En recension på G2 säger:

Det här verktyget är verkligen banbrytande. Det finns många AI-verktyg på marknaden idag, men det här är verkligen bra. Jag har redan använt det för några produktvideor – det tog bokstavligen bara några minuter. Det sparar mycket tid och resurser och har många användningsområden – PR, marknadsföring, HR, säljargument, utbildning osv. Kreativiteten är oändlig!

Det här verktyget är verkligen banbrytande. Det finns många AI-verktyg på marknaden idag, men det här är verkligen något extra. Jag har redan använt det för några produktvideor – det tog bokstavligen bara några minuter. Det sparar mycket tid och resurser och har flera användningsområden – PR, marknadsföring, HR, säljargument, utbildning osv. Kreativiteten är oändlig!

🧠 Rolig fakta: Nästan nio av tio organisationer är oroliga för att behålla sina anställda. Enligt LinkedIn:s Workplace Learning Report 2025 anses det vara den bästa strategin för att hindra anställda från att sluta att erbjuda dem möjligheter att lära sig och utvecklas.

8. Zavvy (Bästa verktyget för att skapa utbildningsprogram för anställda)

via Zavvy

Zavvy by Deel är utvecklat för personer som leder flera team, till exempel HR-chefer och L&D-proffs. Från att coacha medarbetare i hur man ger bättre feedback till att automatisera uppföljningar och utbildningspåminnelser – Zavvy använder AI för att hantera det tidskrävande arbetet.

Zavvy hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter så att du kan fokusera på det som är viktigt: att hjälpa dina medarbetare att utveckla sina färdigheter. Det handlar om att skapa meningsfulla karriärvägar, definiera kompetenser och erbjuda verklig coaching.

Zavvys bästa funktioner

Skapa perfekta videor och andra lärandeupplevelser med ett klick

Integrera med externa appar som Slack för att ge coachningsråd, dela läranderesurser och mycket mer.

Zavvys begränsningar

Plattformen kan bli dyr för användare som arbetar med en begränsad budget.

Zavvy-priser

Anpassad prissättning

Zavvy-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

📮 ClickUp Insight: 33 % av våra respondenter pekar på kompetensutveckling som ett av de AI-användningsfall de är mest intresserade av. Till exempel kan icke-tekniska medarbetare vilja lära sig att skapa kodsnuttar för en webbsida med hjälp av ett AI-verktyg. I sådana fall gäller att ju mer kontext AI har om ditt arbete, desto bättre blir dess svar. Som den ultimata appen för arbete är ClickUps AI utmärkt på detta. Den vet vilket projekt du arbetar med och kan rekommendera specifika steg eller till och med utföra uppgifter som att enkelt skapa kodsnuttar.

9. Virti (Bäst för att skapa uppslukande videor för att förbättra utbildningsmaterial)

via Virti

Virtis AI-drivna rollspels- och videoutbildningsplattform förvandlar passivt lärande till en uppslukande upplevelse. Tänk dig interaktiva videor där avatarer svarar på deltagarna i realtid.

Denna typ av praktisk, scenariumbaserad utbildning ökar engagemanget och förbättrar kunskapsbevarandet genom att låta eleverna öva i verkliga situationer, utan press.

Virti bästa funktioner

Skapa interaktiva simuleringar för en mångfaldig arbetsstyrka med denna kodfria lösning.

Testa scenarier i den säkra virtuella världen med helt uppslukande upplevelser.

Analysera detaljerade insikter för att få fram databaserade prestationsutvärderingar.

Virti-begränsningar

Även om det finns många anpassningsmöjligheter har användarna noterat att AI-avatarerna och rösterna kan förbättras för att bli mer realistiska.

Virti-prissättning

Startpaket: 99 $/månad per redaktör

Pro: 199 $/månad per redaktör

Företag: Anpassad prissättning

Virti-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Virti?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar att det är tillgängligt och lätt att använda. Det krävs inga kodningskunskaper, vilket gör det tillgängligt för alla. Allt du behöver är ett konto och din personliga bärbara dator, och du kan skapa obegränsade scenarier, antingen via den interaktiva 360-videoplattformen eller plattformen Virtual Humans.

Jag gillar att det är tillgängligt och lätt att använda. Det krävs inga kodningskunskaper, vilket gör det tillgängligt för alla. Allt du behöver är ett konto och din personliga bärbara dator, och du kan skapa obegränsade scenarier, antingen via den interaktiva 360-videoplattformen eller plattformen Virtual Humans.

10. 7taps (Bäst för mikro-e-learningkurser)

via 7taps

Om du vill slippa den tidskrävande processen att skapa skräddarsydda kurser för praktikanter bör du prova 7taps! Det skapar automatiskt effektiva mikroinlärningskurser som kräver minimalt med arbete och ökar engagemanget hos en mångfaldig personalstyrka.

7taps kan stoltsera med en imponerande 84 % högre kunskapsretention med mikroinlärning. Detta verktyg erbjuder sömlös integration med dina befintliga arbetsflöden och hjälper dig att omsätta kunskap i handling.

7taps bästa funktioner

Förbättra din utbildningsprocess med en AI-driven copilot för mikrolärande.

Konvertera PowerPoint-filer, PDF-filer och andra format med mikroinlärningstransformatorn.

Integrera med externa appar som Slack eller valfritt LMS för att implementera databaserade insikter.

7taps begränsningar

Användarna tycker att det är svårt att omvandla detaljerade ämnen till mikroinlärningsinnehåll med begränsade funktioner.

7taps prissättning

Gratis

Startpaket: 99 $/månad per redaktör

Företag: Anpassad prissättning

7taps betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 240 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om 7taps?

En recension på G2 lyder:

Det är väldigt enkelt att skapa innehåll, och det bästa av allt är att medarbetarna verkligen gillar det och engagerar sig i innehållet. AI-skaparfunktionerna är också riktigt bra.

Det är väldigt enkelt att skapa innehåll, och det bästa av allt är att medarbetarna verkligen gillar det och engagerar sig i innehållet. AI-skaparfunktionerna är också riktigt bra.

Att välja rätt AI-verktyg förbättrar lärande och utveckling för praktikanter. När du väljer ett AI-inlärningsverktyg som sätter människan i första rummet, ska du leta efter:

Automatisering : Se till att du väljer ett verktyg som påskyndar inlärningen. Genom att automatisera repetitiva uppgifter – som att formatera presentationsmaterial, uppdatera utbildningsregister, svara på vanliga frågor från deltagarna eller schemalägga sessioner – frigörs mer tid för utbildarna och deltagarna kan följa en mer effektiv utbildningsväg.

Personalisering : Skräddarsy utbildningsvägar efter individuella behov, istället för att använda en universallösning. Alla människor är olika och lär sig på sitt eget sätt, och som utbildare måste du se till att din utbildning kan anpassas efter olika elever.

Integration : Synkronisera verktyget med dina befintliga lärplattformar för att skapa en enhetlig upplevelse utan att störa lärandeprocessen. Till exempel uppdateras framstegen i en viktig kurs automatiskt i ditt personalhanteringssystem och räknas in i utvärderingen.

Analys : Utnyttja meningsfull analys för att följa framsteg och optimera resultat. Datadrivna beslut förbättrar garanterat resultatet.

Anpassningsförmåga: Justera innehållet dynamiskt utifrån användarnas prestationer och engagemang, så att de som lär sig förblir engagerade. Denna adaptiva inlärningsteknik håller dina praktikanter uppmärksamma.

📮 ClickUp Insight: 32 % av arbetstagarna tror att automatisering bara skulle spara några minuter åt gången, men 19 % säger att det skulle kunna frigöra 3–5 timmar per vecka. Verkligheten är att även den minsta tidsbesparingen blir betydande på lång sikt. Om du till exempel sparar bara 5 minuter om dagen på repetitiva uppgifter kan det resultera i över 20 timmar extra per kvartal, tid som kan omdirigeras till mer värdefullt, strategiskt arbete. Med ClickUp tar det mindre än en minut att automatisera små uppgifter, som att tilldela förfallodatum eller tagga teammedlemmar. Du har inbyggda AI-agenter för automatiska sammanfattningar och rapporter, medan anpassade agenter hanterar specifika arbetsflöden. Ta tillbaka din tid! 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

Vill du välja rätt AI-verktyg för utbildning? Välj ClickUp!

Nu när du har utforskat några AI-verktyg för utbildning och utveckling är det dags att välja det som passar dig bäst. Oavsett om du är lärare, HR-chef eller någon som vill starta eget finns det alltid ett verktyg som kan förenkla ditt arbetsflöde.

Nyckeln är att identifiera dina problemområden och hitta en lösning som åtgärdar dem. AI finns ju till för att spara tid och öka effektiviteten. Om du letar efter ett AI-drivet verktyg som effektiviserar utbildning, ökar produktiviteten och minskar arbetsinsatsen för att hantera uppgifter, är ClickUp svaret.

Se över dina utbildningsprogram, få mer gjort och skapa bättre inlärningsupplevelser – prova ClickUp idag!