De 11 bästa programvaruverktygen för distansutbildning för att stärka distribuerade team (2025)

Om din uppfattning om distansutbildning är en PowerPoint-presentation med 50 bilder och ett "snabbt" Zoom-samtal... då måste vi prata.

Moderna programvaror för distansutbildning är mycket coolare än så. Vi pratar om kursbyggare med dra-och-släpp-funktion, spelifierade utvärderingar och verktyg som inte får ditt team att vilja fejka ett Wi-Fi-avbrott.

Och det är inte allt. Tänk dig interaktiva frågesporter, videoguider, resultattavlor och kanske till och med ett par märken för att öka motivationen.

Oavsett om du introducerar ett helt distansbaserat säljteam eller genomför compliance-utbildning för 300 anställda i tre länder, gör rätt verktyg för distansutbildning det enkelt, skalbart och betydligt mindre tråkigt.

I det här inlägget diskuterar vi de bästa plattformarna för distansutbildning som gör att lärandet fastnar, även när ditt team är spritt över olika kontinenter och tidszoner.

Vad ska du leta efter i programvara för distansutbildning?

Att utbilda distansanställda innebär mer än att dela några presentationsbilder eller spela in en Zoom-session. Rätt programvara för distansutbildning ska kännas som en förlängning av ditt L&D-team och hjälpa dig att leverera effektiv utbildning i stor skala. Här är vad du ska leta efter:

Enkel kursskapande och innehållshantering: Din programvara bör göra det enkelt att skapa och organisera Din programvara bör göra det enkelt att skapa och organisera utbildningsmanualer . Den bör låta dig skapa utbildningsprogram från grunden samt ladda upp befintliga dokument, videor och presentationer.

Virtuella klassrum och verktyg för samarbete i realtid: Leta efter plattformar som stöder livesessioner, grupprum, skärmdelning och chattar för att återskapa den personliga inlärningsupplevelsen i en virtuell miljö.

Progressionsspårning och rapportering: Inbyggda analysverktyg bör visa vem som har slutfört onlinekursen, var de har svårt och hur du kan förbättra ditt utbildningsprogram kontinuerligt.

Automatisering och påminnelser: Spara tid med automatiserade kursuppgifter, påminnelser om deadlines och påminnelser om framsteg. Detta är användbart när du hanterar utbildning över flera tidszoner.

Integration med din teknikstack: Utbildningsplattformen bör kunna anslutas till dina befintliga verktyg, såsom HR-system, Utbildningsplattformen bör kunna anslutas till dina befintliga verktyg, såsom HR-system, utbildningsprogramvara , produktivitetsappar och videokonferensprogramvara, utan extra omständigheter.

Skalbarhet och användarupplevelse: Välj en plattform som är lätt att navigera, mobilvänlig och tillräckligt flexibel för att stödja olika roller, avdelningar och utbildningsformat i takt med att ditt företag växer.

Med dessa måste-ha-verktyg i åtanke är du redo att utforska de bästa verktygen för att utbilda dina distansarbetande team.

🧠 Visste du att? 74 % av medarbetarna säger att de behöver fortsätta lära sig nya färdigheter för att förbli relevanta i sina jobb.

Snabb jämförelse: De bästa programvarorna för distansutbildning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde.

För att spara dig timmar av research har vi sammanställt de bästa programvaruplattformarna för distansutbildning.

Verktygets namn Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Team som behöver en allt-i-ett-arbetsplats för utbildning Dokument, AI-assistent, klipp, whiteboards, automatiseringar, instrumentpaneler, tidsspårning Helt gratis; anpassningsmöjligheter för företag TalentLMS Snabb kursskapande för små till medelstora team Kursbyggare, frågesporter, mobil åtkomst, certifieringar Ingen gratisplan; betalda planer från 149 USD per månad per användare. Docebo Lärandeupplevelser i företagsklass AI-driven innehåll, användarsegmentering, rapporteringsverktyg Ingen kostnadsfri plan; betalda planer på begäran. 360Learning Samarbetsinlärning och kollegial utbildning Kursutveckling, diskussionsforum, analysverktyg Ingen gratisplan; betalda planer från 8 $/användare/månad Absorb LMS Anpassad branding och SCORM-kompatibilitet Kursleverans, certifiering och integration med HR-verktyg Ingen kostnadsfri plan; betalda planer på begäran. Trainual SOP:er och processutbildning för växande team Steg-för-steg-guider, organisationsscheman, rollbaserad utbildning Ingen gratisplan; betalda planer från 249 USD per månad (faktureras årligen) LearnUpon Blandat lärande för företagsutbildning Anpassade rapporter, gamification och flerspråkigt stöd Ingen kostnadsfri plan; betalda planer på begäran. Seismic Learning (Lessonly) Utbildning för sälj- och kundserviceteam Rollbaserade utbildningsvägar, interaktiva lektioner, feedbackverktyg Ingen gratisplan; anpassade priser BrainCert Mångsidigt virtuellt klassrum och övervakning Realtidsquiz, HD-videostreaming, e-lärandeplattform Ingen kostnadsfri plan; betalda planer från 59 $/månad (faktureras månadsvis) MapleLMS Utbildning med Salesforce-integration Rollbaserade utbildningsvägar, interaktiva lektioner och feedbackverktyg Ingen kostnadsfri plan; betalda planer på begäran. SkyPrep Förenklad utbildningsleverans och användarhantering Kursbyggare, utvärderingar och anpassad branding Ingen kostnadsfri plan; betalda planer på begäran.

Den bästa programvaran för distansutbildning

Dessa 11 verktyg hjälper dig att skapa repeterbara, engagerande utbildningsprogram för allt från introduktion av nyanställda till kompetensutveckling av distansarbetande team.

1. ClickUp (Bäst för team som behöver en allt-i-ett-arbetsplats för att hantera interna utbildningsprogram)

Organisera alla dina utbildningsresurser i ClickUp för distansarbete.

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, låter dig skapa, hantera och leverera utbildningar för anställda. Den ger dig mer än bara ett LMS.

ClickUp fungerar även som ett skalbart system för fjärrstyrning av team. Det hjälper dig att utbilda dina fjärrteam och dokumentera utbildningskunskaperna.

Strukturera din utbildning med dokument och klipp

Med ClickUp Knowledge Management kan du glömma bort spridda dokument, föråldrad information och tid som går åt till att söka efter svar. Allt hålls organiserat, lättillgängligt och uppdaterat, vilket gör att ditt team kan arbeta smartare, inte hårdare.

Med ClickUp Docs kan du skapa levande handböcker, SOP:er och rollspecifika utbildningsmanualer. De kan länkas till uppgifter och sökas i hela ditt arbetsområde.

Skapa engagerande introduktionsdokument för fjärrutbildning med ClickUp Docs.

Med ClickUp Clips kan dina utbildare och teamledare direkt spela in korta genomgångar, verktygsdemonstrationer eller steg-för-steg-instruktioner. Inga ytterligare livesessioner krävs över tidszoner. Dessa videoinstruktioner finns i uppgifter eller dokument, så att inlärningen förblir kopplad till praktiken.

Skapa och dela live-demonstrationer för att utbilda ditt team med hjälp av ClickUp Clips.

Eftersom du kan ange deadlines, tilldela ägare och bädda in klipp eller dokument har varje utbildningsuppgift tydliga nästa steg och stödjande resurser.

Personalhantering när den är som bäst

För HR-team blir ClickUp den centrala knutpunkten för att hantera allt från introduktion av nyanställda till kontinuerligt lärande.

Med ClickUp for Human Resources kan du tilldela checklistor för introduktion, automatisera godkännandeprocesser och spåra slutförda utbildningar. Det eliminerar behovet av separata verktyg eller uppföljningar via e-post.

ClickUp HR-projekt Tabellvy som visar distansutbildningsuppgifter för att hantera distribuerade onboarding- och efterlevnadsarbetsflöden

Använd AI för att utforma dina utbildningsmoduler

Det bästa är att du med ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, kan skapa policyer och riktlinjer med några få kommandon.

Här är ett exempel på hur vi använde ClickUp Brain MAX för att generera innehållet för en distansutbildningsmodul. Brain MAX är ett AI-skrivbordsprogram som erbjuder dig användning av flera AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini inom en enda, kontextuell, företagsanpassad lösning.

Använd ClickUp Brain för att skapa distansutbildningsprogram

Du kan också söka direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben efter befintliga utbildningswebinarier och dokument.

Ja, dina HR- eller L&D-team kan förfina det initiala resultatet, men Brain är en utmärkt utgångspunkt.

Vill du veta mer om hur du kan använda AI för att skriva utbildningsmaterial för dina distansanställda? Titta på den här videon 👇

Genomför distansutbildningar med ClickUp Syncups

Letar du efter ett alternativ till Zoom som finns i din arbetsmiljö? Prova ClickUp Syncups! Med fullständig video- och ljudfunktionalitet kan du köra din session, spela in den, tilldela uppgifter och fortsätta arbeta i din arbetsmiljö medan du samarbetar!

Du kan starta eller delta i en syncup direkt från ClickUp Chat, vilket gör det perfekt för snabba, spontana handledningar och felsökning.

Mall för ClickUp-utbildningsplan

Få en gratis mall Effektivisera din plan för distansutbildning med ClickUps mall för distansutbildningsplanering.

När dina team har svårt att samordna utbildning mellan team och tidszoner hjälper ClickUps mall för utbildningsplanering dig att standardisera processerna. Den ger dig en färdig struktur för att planera faser, tilldela ansvar och hålla alla utbildningsinitiativ på rätt spår.

Det är dags att slopa kalkylblad och den förvirring som versionhistoriken medför.

ClickUps bästa funktioner

Skapa smart, interaktivt utbildningsinnehåll: Använd ClickUp Docs och AI för att skapa manualer, frågesporter och SOP:er som anpassas efter dina utbildningsmål, perfekt för distansarbetsmiljön.

Tidsspårning: Vid omskolning eller introduktion i stor skala kan HR-team planera bemanning och resursfördelning mer exakt genom att använda Vid omskolning eller introduktion i stor skala kan HR-team planera bemanning och resursfördelning mer exakt genom att använda ClickUps tidsspårning för att se hur mycket tid utbildare och anställda lägger på varje modul.

Automatisera rutinmässig utbildningsadministration: Ställ in Ställ in ClickUp Automations för påminnelser om deadlines, rollbaserade uppdrag och påminnelser om framsteg.

Analysera utbildningens effekt i realtid: Använd Använd ClickUp Dashboards för att mäta deltagandegraden, slutförandetider och deltagarnas engagemang.

Färdiga mallar: Standardisera processer med hjälp av över 1 000 mallar, till exempel utbildningsplaner. Standardisera processer med hjälp av över 1 000 mallar, till exempel mallar för introduktion och

Begränsningar i ClickUp

Vissa avancerade funktioner, som AI och full automatisering, är begränsade till prispaket på högre nivå.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Mitt team uppskattar möjligheten att tilldela uppgifter för ansvarsskyldighet och den höga graden av anpassning! Vi har kunnat skapa utrymmen som passar våra behov och följa upp framstegen för varje uppgift. Det är enkelt att använda och kundtjänsten har varit till stor hjälp när det behövts! Det tog inte lång tid för hela vårt team att implementera och integrera Clickup, och nu använder alla det dagligen!

Mitt team uppskattar möjligheten att tilldela uppgifter för ansvarsskyldighet och den höga graden av anpassning! Vi har kunnat skapa utrymmen som passar våra behov och följa upp framstegen för varje uppgift. Det är enkelt att använda och kundtjänsten har varit till stor hjälp när det behövts! Det tog inte lång tid för hela vårt team att implementera och integrera Clickup, och nu använder alla det dagligen!

2. TalentLMS (Bäst för introduktion av distansarbetande personal och utbildning i efterlevnad)

via TalentLMS

TalentLMS är ett molnbaserat lärandehanteringssystem som är utformat för att förenkla webbaserad utbildning för distribuerade team. Dina HR- och L&D-chefer kan skapa strukturerade kurser med hjälp av videor, frågesporter och SCORM-filer med hjälp av AI-kursbyggaren.

Du kan tilldela utbildningsvägar baserat på roller eller avdelningar, automatisera påminnelser och följa framstegen i realtid. Plattformen erbjuder färdiga utvärderingar, kursvägar och certifieringsspårning.

Deras färdiga kursbibliotek gör det enkelt att introducera medarbetare på olika geografiska platser och genomföra compliance-program i stor skala. Med självstudier kan dina medarbetare genomföra distansutbildningsprogram i sin egen takt.

TalentLMS bästa funktioner

Kompetensbaserat lärande, där AI kartlägger din organisations styrkor, identifierar luckor och kopplar samman medarbetare med rätt utbildningsmanual när de börjar ett nytt jobb

Inbyggd videokonferens för livesessioner, tillsammans med asynkrona utbildningsmaterial.

SCORM- och xAPI-kompatibilitet för att stödja interaktivt, spårbart utbildningsinnehåll.

Begränsningar för TalentLMS

Begränsad flexibilitet för rapportering för djupare analyser utan avancerade integrationer

Priser för TalentLMS

Core: Från 149 USD per månad per användare (faktureras månadsvis)

Grow: Från 299 USD per månad per användare (faktureras månadsvis)

Pro: Från 579 USD per månad per användare (faktureras månadsvis)

Företag: Anpassad prissättning

TalentLMS-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 580 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TalentLMS?

En recension på G2 säger:

Talent LMS är enkelt att hantera, ladda upp kurser, tilldela dem och spåra slutföranden är enkelt. Övergången från det gamla gränssnittet till det nya har varit en uppfriskande förändring. Det ser renare ut, känns modernare och gör navigeringen smidigare. Användargränssnittet är rent och det är enkelt för både administratörer och elever att hitta vad de behöver.

Talent LMS är enkelt att hantera, ladda upp kurser, tilldela dem och spåra slutföranden är enkelt. Övergången från det gamla gränssnittet till det nya har varit en uppfriskande förändring. Det ser renare ut, känns modernare och gör navigeringen smidigare. Användargränssnittet är rent och det är enkelt för både administratörer och elever att hitta vad de behöver.

🧠 Vänligt tips: Gör resiliens till en del av inlärningsprocessenUppmärksamma medarbetare som förblir lugna under press och anpassar sig till förändringar – de sätter tonen för andra. Bygg in resiliens i utbildningen med korta videoklipp, reflektionsfrågor eller exempel från verkliga livet om stress, motivation och osäkerhet. Det är inte bara tomma ord – det är en framtidssäker färdighet i dagens snabba värld.

3. Docebo (Bäst för AI-driven personaliserad inlärning i stor skala)

via Docebo

Ju snabbare dina nya medarbetare kommer igång, desto bättre för dig. Docebos LMS erbjuder on-demand-åtkomst till allt de behöver för att snabbare nå full prestanda.

För ett framgångsrikt introduktionsprogram för alla deltagare kan du skapa personliga utbildningsplaner och anpassa dem efter din organisations organisationsschema och grupper.

Du kan ladda upp läromaterial i olika format, inklusive videor, dokument, SCORM-filer och virtuell instruktörsledd utbildning. Detta är användbart vid lanseringar av nya funktioner eller interna produktintroduktionsinitiativ, där teamen behöver flera kontaktpunkter för att förstå användningsfall, policyer eller verktyg.

Docebo erbjuder anpassade rapporter för att mäta framgången eller misslyckandet med dina utbildningsprogram. I denna instrumentpanel kan du spåra vilket utbildningsinnehåll som ger bäst resultat.

Docebos bästa funktioner

Automatisera registreringen inom ditt LMS och mellan ditt LMS och andra plattformar, såsom personalinformationssystem (HRIS) och humankapitalhantering (HCM).

Utnyttja AI-drivna innehållsrekommendationer, anpassningsbara inlärningsvägar och virtuell coaching för hyperpersonlig inlärning.

Centralisera kvantifierbar feedback från nyanställda och data från LMS- och BI-verktyg för att analysera effekten av onboarding på viktiga affärsresultat.

Docebos begränsningar

Mer avancerad anpassning, som att justera kurssidor eller inloggningsstilar, kräver CSS eller support från utvecklare.

Docebos prissättning

Elevate: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Docebo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 660 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Docebo?

En recension på G2 säger:

Det är så användarvänligt i de flesta avseenden när det gäller lärandeadministration. Jag har tidigare varit administratör för andra LMS-system, och Docebo är så intuitivt och användarvänligt jämfört med andra som är mycket mer klumpiga. Jag gillar också att Docebo alltid gör stora förbättringar med varje uppdatering de lanserar.

Det är så användarvänligt i de flesta avseenden när det gäller lärandeadministration. Jag har tidigare varit administratör för andra LMS-system, och Docebo är så intuitivt och användarvänligt jämfört med andra som är mycket mer klumpiga. Jag gillar också att Docebo alltid gör stora förbättringar med varje uppdatering de lanserar.

​​📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av alla anställda (57 %) slösar tid på att söka igenom interna dokument eller företagets kunskapsbas för att hitta arbetsrelaterad information. Och när de inte hittar det? 1 av 6 tar till personliga lösningar – de letar igenom gamla e-postmeddelanden, anteckningar eller skärmdumpar bara för att pussla ihop informationen. ClickUp Brain eliminerar sökandet genom att tillhandahålla omedelbara, AI-drivna svar hämtade från hela ditt arbetsområde och integrerade tredjepartsappar, så att du får vad du behöver – utan krångel.

4. 360Learning (Bäst för samarbetsinriktad, kollegial utbildning)

via 360Learning

360Learning är ett samarbetsinriktat, AI-drivet Learning Management System (LMS). Det gör det möjligt att omvandla ämneskunskap till interaktiva, sociala inlärningsupplevelser som kan skalas upp för distribuerade team.

Istället för att vänta på ett centralt L&D-team kan dina distanschefer och interna experter spela in videolektioner, lägga till frågesporter och skapa strukturerade utbildningsvägar. Plattformens inbyggda AI-verktyg hjälper till med att utforma innehåll, automatiskt tagga och översätta.

Genom att använda AI för dokumentation kan du avsevärt minska tiden det tar att lansera utbildningsprogrammet. Med diskussionstrådar, reaktioner och kommentarer från kollegor i realtid direkt i kursflödet kan dina distansanställda lära sig tillsammans, istället för var för sig.

360Learnings bästa funktioner

Omvandla expertkunskap till strukturerade kurser med AI-drivna dispositioner och smarta frågeförslag.

Använd chefens instrumentpanel för att visa framsteg och slutförda uppgifter per grupp, elev eller kurs.

Bjud in interna experter att spela in, testa och publicera engagerande utbildningsinnehåll med ett AI-drivet författarverktyg.

Begränsningar för 360Learning

Användarna säger att det inbyggda verktyget för innehållsskapande kunde vara mer robust.

Priser för 360Learning

Team: 8 USD/registrerad användare per månad (upp till 100 användare)

Företag: Anpassad prissättning

360Learning betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 480 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (430+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om 360Learning?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med 360Learning är hur intuitiv och samarbetsinriktad plattformen är. Ur ett HR- och L&D-perspektiv stöder den verkligen en kultur av kontinuerligt lärande genom att göra det enkelt för ämnesexperter inom organisationen att bidra till utbildningsinnehållet – utan att behöva avancerade kunskaper i instruktionsdesign.

Det jag gillar mest med 360Learning är hur intuitiv och samarbetsinriktad plattformen är. Ur ett HR- och L&D-perspektiv stöder den verkligen en kultur av kontinuerligt lärande genom att göra det enkelt för ämnesexperter inom organisationen att bidra till utbildningsinnehållet – utan att behöva avancerade kunskaper i instruktionsdesign.

5. Absorb LMS (bäst för kompetensutveckling och compliance-utbildning på företagsnivå)

via Absorb LMS

Det molnbaserade AI-drivna Absorb LMS stöder både självstudier och lärarledd undervisning. Som programvara för distansutbildning erbjuder det engagerande och anpassade inlärningsupplevelser för distans-, hybrid- och globala team.

Med hjälp av personliga inlärningsvägar kan du identifiera, utveckla och utnyttja dina medarbetares kompetens. Du kan till och med uppmuntra dem att ta ansvar för sin egen inlärning och utveckling.

Du behöver en utbildningskanal som ger alla dina anställda, oavsett var de befinner sig, tillgång till samma information. Den dubbelriktade kommunikationsplattformen erbjuder allmän information, uppdateringar i realtid och rollspecifik information.

Absorb LMS bästa funktioner

Fånga alla delar av dina elevers upplevelse med förkonfigurerade och anpassningsbara instrumentpaneler.

Få omedelbar tillgång till över 20 000 lättanvända utbildningskurser.

Få tillgång till högkvalitativt utbildningsmaterial genom tre expertkuraterade bibliotek – Amplify, Amplify Plus och Amplify Max.

Absorbera LMS-begränsningar

Rapporteringen kan vara lite klumpig om du inte gräver ner dig i deras avancerade verktyg.

Priser för Absorb LMS

Anpassad prissättning beroende på teamstorlek

Absorb LMS-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 670 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Absorb LMS?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med Absorb LMS är dess användargränssnitt och flexibilitet. Även om du inte är så bekant med LMS-programvara är backend-upplevelsen ganska lätt att navigera. Plattformen gör det enkelt för både administratörer och elever, vilket avsevärt minskar inlärningskurvan.

Det jag gillar mest med Absorb LMS är dess användargränssnitt och flexibilitet. Även om du inte är så bekant med LMS-programvara är backend-upplevelsen ganska lätt att navigera. Plattformen gör det enkelt för både administratörer och elever, vilket avsevärt minskar inlärningskurvan.

6. Trainual (Bäst för introduktion och SOP-dokumentation för växande team)

via Trainual

Du kan använda Trainual som ett verktyg för distansutbildning genom att omvandla ditt företags samlade kunskap, policyer och repeterbara processer till självbetjäningsmoduler. Både nya och befintliga medarbetare kan när som helst få tillgång till dem för produktkunskapsutbildning.

Det finns också en sökbar kunskapsbas. Med den AI-drivna sökfunktionen kan ditt team, när de letar efter svar, helt enkelt ställa frågan, och Trainual ger dem den exakta policyn. Denna funktion blir ännu kraftfullare när den kombineras med robusta verktyg för kunskapsdelning som säkerställer att uppdateringar är tillgängliga för alla team.

Trainual hjälper dig att dokumentera ditt arbete och lära ut det till ditt team. Det gör att du kan skala upp din onboarding och SOP-dokumentation utan att vara beroende av liveutbildningar eller företagssystem.

Trainuals bästa funktioner

Använd den förinstallerade redigeraren för att skapa innehåll, skriva steg-för-steg-guider, bädda in videor och lägga till bilder.

Utbildningsvideor och skärminspelningar gör det möjligt att visuellt förklara komplexa processer när du inte kan utbilda dina anställda personligen.

Centralisera din compliance-utbildning i en kunskapsbas och håll dig uppdaterad om förändrade compliance-regler med automatiska utbildningsuppdateringar.

Begränsningar i Trainual

Avsaknaden av en mapp- eller hierarkisk struktur gör det svårt för administratörer och innehållsförfattare att organisera och navigera i det växande biblioteket med innehåll.

Priser för Trainual

Liten: 249 USD per månad (faktureras årligen)

Medium: 279 USD per månad (faktureras årligen)

Tillväxt: 419 dollar per månad (faktureras årligen)

Anpassad: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Trainual

G2: 4,7/5 (över 460 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (480+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trainual?

En recension på G2 säger:

Trainual har avsevärt förbättrat hur vi dokumenterar, delar och standardiserar våra AS9100-processer inom flygindustrin. Det har blivit en centraliserad hubb där vår personal enkelt kan få tillgång till den information de behöver för att förstå policyer, genomföra utbildning och referera till procedurer utan att förlita sig på muntliga överlämningar eller tribal kunskap.

Trainual har avsevärt förbättrat hur vi dokumenterar, delar och standardiserar våra AS9100-processer inom flygindustrin. Det har blivit en centraliserad hubb där vår personal enkelt kan få tillgång till den information de behöver för att förstå policyer, genomföra utbildning och referera till procedurer utan att förlita sig på muntliga överlämningar eller tribal kunskap.

👀 Visste du att: På McKinsey handlar onboarding inte bara om att få nya medarbetare att komma igång – det är startskottet för långsiktig utveckling . Som en del av onboarding-upplevelsen genomgår varje deltagare en simuleringsbaserad ledarskapsbedömning. På dag 1 får de en personlig utvecklingsplan som lyfter fram deras styrkor, identifierar utvecklingsområden och kartlägger tydliga nästa steg. Denna tillväxtplan är kopplad till McKinseys bredare ekosystem för certifiering och erbjuder skräddarsydda utbildningsvägar inom områden som ekonomi, strategiskt tänkande, risk och branschspecifika färdigheter. Det är inte bara en ögonblicksbild – det är en språngbräda. För medarbetarna svarar den på frågan ”vad händer härnäst?”. För företaget skapar den en kultur av kontinuerligt, ägarstyrt lärande.

7. LearnUpon (Bäst för hantering av extern och intern medarbetarutbildning i stor skala)

via LearnUpon

Utmaningar vid introduktionen av nya medarbetare kan förstöra en positiv inlärningsupplevelse, särskilt för nyanställda. Dessa utmaningar kan vara allt från kommunikationsbarriärer till kulturella skillnader och låg motivation. För att motverka detta kan du överväga att använda ett personligt utbildningsprogram.

Det molnbaserade LMS LearnUpon hjälper dig att göra just det. Funktionen Learning Journeys gör det möjligt att skapa visuellt kartlagda, flerstegsutbildningsvägar som dynamiskt anpassas utifrån användardata och tidigare kursresultat.

Till exempel kan medarbetarna automatiskt dirigeras till olika moduler beroende på deras roll, plats eller quizresultat. Detta säkerställer att varje distansstuderande får innehåll som är anpassat efter deras behov.

LearnUpon bästa funktioner

Stöder asynkron (kurser i egen takt, on-demand-videor, kunskapskontroller) och synkron (livewebbinarier, virtuella instruktörsledda) utbildning.

Anslut HRIS- eller CRM-system till LearnUpon och registrera användare automatiskt i grupper eller Learning Journeys.

Skicka personliga e-postmeddelanden eller påminnelser via Slack, generera certifikat automatiskt och konfigurera till och med arbetsflöden för omcertifiering.

Begränsningar för LearnUpon

Att sätta upp en enda kurs kan vara ganska tidskrävande.

Priser för LearnUpon

Viktigt: Anpassad prissättning för upp till 150 användare

Premium: Anpassad prissättning för upp till 500 användare

Företag: Anpassad prissättning för mer än 500 användare

Betyg och recensioner av LearnUpon

G2: 4,6/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (480+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om LearnUpon?

En recension på G2 säger:

Jag gillar den övergripande användarupplevelsen. Det är enkelt att hitta information, du kan schemalägga dina lektioner, begränsa åtkomsten till endast målgruppen och tillåta recensioner i dina kurser för att lära dig mer om deltagarnas upplevelse.

Jag gillar den övergripande användarupplevelsen. Det är enkelt att hitta information, du kan schemalägga dina lektioner, begränsa åtkomsten till endast målgruppen och tillåta recensioner i dina kurser för att lära dig mer om deltagarnas upplevelse.

8. Seismic Learning (Lessonly) (Bäst för kundorienterade team som behöver övning och coaching i realtid)

via Seismic Learning

Seismic Learning, tidigare känt som Lessonly, är en utbildnings- och coachningsplattform utformad för sälj- och supportteam.

I stället för att förlita sig på statiska moduler betonar Lessonly coachbar träning, där distansrepresentanter kan öva på verkliga scenarier. Detta inkluderar att hantera invändningar, skriva e-postmeddelanden om återbetalningar och få feedback utan att behöva en live-chef.

Rollspelsimulationer och omedelbar feedback i Seismic hjälper till att öka kunskapsbevarandet i kundorienterade scenarier där repetition och övning är viktigast.

Det integreras också med Seismics bredare verktyg för kompetensutveckling, vilket ger teamen tillgång till utbildning, handböcker och innehållsbibliotek i en enhetlig miljö.

Seismic Learnings bästa funktioner

Rollspecifik utbildning med verktyg för coaching i realtid

Använd dra-och-släpp-funktionen för att skapa strukturerade utbildningsmoduler med videor, frågesporter, dokument och text.

Integrera utbildning i vardagliga verktyg som Slack, Salesforce, Zendesk och Microsoft Teams för att leverera mikrolärande till plattformar som dina distansarbetande team redan använder.

Begränsningar för Seismic Learning

Alla lektioner måste skapas från grunden; det finns inga mallar eller innehållsbibliotek som kan användas för att snabbt komma igång med introduktionsutbildningar eller vanliga utbildningsprogram.

Priser för Seismic Learning

Anpassad prissättning

Seismic Learning – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (590+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 210 recensioner)

Vad säger verkliga användare om LearnUpon?

En recension på G2 säger:

Seismic Learning är vårt förstahandsval för introduktionsutbildning och fortlöpande utbildning. Jag har skapat flera läroplaner och kan fylla lektionerna i vilken som helst av läroplanerna. När jag uppdaterar lektionerna uppdateras även läroplanerna.

Seismic Learning är vårt förstahandsval för introduktionsutbildning och fortlöpande utbildning. Jag har skapat flera läroplaner och kan fylla lektionerna i vilken som helst av läroplanerna. När jag uppdaterar lektionerna uppdateras även läroplanerna.

9. BrainCert (Bäst för team som behöver en allt-i-ett-lösning för virtuella klassrum och tester)

via BrainCert

BrainCert erbjuder en serie verktyg för utbildningsleverans som kombinerar ett virtuellt klassrum, kursbyggare och testplattform i en enda lösning. Plattformen stöder realtidssamarbete med HD-videokonferenser, grupprum, whiteboards och skärmdelning.

Du kan också utforma interaktiva frågesporter och tester, spåra prestationer och utfärda certifikat för dina distansanställda. Oavsett om du utbildar nyanställda eller håller live-sessioner över olika tidszoner, ger BrainCert dig infrastrukturen för att skala och hantera allt under ett och samma tak.

BrainCerts bästa funktioner

Inbyggt virtuellt klassrum med grupprum, whiteboards och skärmdelning

SCORM-kompatibel kursbyggare med avancerade testverktyg

Låt distansstuderande genomföra kurser, delta i livesessioner, göra prov och delta i diskussioner i communityn smidigt från mobila webbläsare eller iOS/Android-appar.

Begränsningar för BrainCert

Den mobila versionen av BrainCert är för närvarande inte lika smidig som desktopversionen, särskilt om vi föredrar att lära oss från en telefon eller surfplatta.

Priser för BrainCert

Pro: 59 $ per månad (faktureras månadsvis)

Elite: 149 $ per månad (faktureras månadsvis)

Tillväxt: 299 USD per månad (faktureras månadsvis)

BrainCert-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 220 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BrainCert?

En recension på G2 säger:

Det bästa med BrainCert är att det är ett fullfjädrat LMS som inkluderar virtuella klassrum, gamification och integrationer för automatisering, för att nämna några funktioner.

Det bästa med BrainCert är att det är ett fullfjädrat LMS som inkluderar virtuella klassrum, gamification och integrationer för automatisering, för att nämna några funktioner.

10. MapleLMS (Bäst för organisationer som söker säker och skalbar distansutbildning)

via MapleLMS

MapleLMS är ett molnbaserat lärandehanteringssystem som stöder olika inlärningsstilar. Det kombinerar liveundervisning och självstudier för dina distansarbetare.

För att göra distansutbildningen mer engagerande kan du överväga att använda gamification-funktionen. Eleverna tjänar poäng för att slutföra moduler, frågesporter och uppgifter. Dessa kan lösas in mot märken och visas på topplistor.

De utmaningsbaserade progressionerna och digitala belöningarna är utformade för att motivera eleverna genom att förvandla utbildningen till en spelupplevelse. Användarna låser upp nivåer eller certifikat när de uppnår utbildningsmålen.

MapleLMS bästa funktioner

Lagrar information om eleverna med hjälp av avancerade krypteringsstandarder, med protokoll som OAuth 2. 0 och SAML som garanterar säker åtkomst och autentisering.

Realtidsfeedback, digitala belöningar och erkännande från kollegor skapar en känsla av prestation och momentum.

Gör det möjligt för deltagarna att samarbeta eller tävla med varandra genom grupper, diskussionsforum och teamutmaningar.

Begränsningar för MapleLMS

Saknar inbyggda kurser, vilket innebär att det kan ta veckor (eller månader) att utveckla en fullständig läroplan.

MapleLMS-priser

Anpassad prissättning

MapleLMS-betyg och recensioner

G2: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

Capterra: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

🧠 Kul fakta: I takt med att digitalisering och AI fortsätter att förändra arbetslivet är 85 % av företagsledarna överens om att behovet av kompetensutveckling kommer att öka dramatiskt, enligt Gartner, Inc. Här är några andra insikter från undersökningen: Av 330 företagsledare instämde 93 % i att deras roll är att se till att deras personal har tid och resurser att kontinuerligt lära sig nya saker.

Företag som uppnår de bästa affärsresultaten från sin utbildning använder en uppsättning agila utbildningsmetoder minst 1,5 gånger oftare än andra företag.

Gartner rekommenderar att L&D blir mer flexibelt – levererar utbildning snabbare, i mindre portioner och i större skala – och mer kostnadseffektivt för att hålla jämna steg med föränderliga kompetensbehov.

11. SkyPrep (Bäst för företag som behöver intuitiv fjärrutbildning för anställda)

via SkyPrep

SkyPrep centraliserar distansutbildning genom att kombinera snabb kursskapande, virtuella klassrum, spelifierat engagemang, automatiserad administration och insiktsfull spårning.

Det överskådliga gränssnittet och kursbyggaren med dra-och-släpp-funktion gör det enkelt att starta distansutbildningsprogram på egen hand.

Du kan ladda upp utbildningsmaterial i flera format, inklusive dokument, videor, frågesporter och SCORM-filer. Tilldela sedan certifieringar och följ elevernas framsteg med hjälp av inbyggda analysverktyg. SkyPrep stöder också anpassningsbar branding, vilket underlättar utbildningen av interna team eller kundorienterade grupper.

SkyPreps bästa funktioner

Leverera live-lektioner i virtuella klassrum via Zoom, Teams, Webex eller BigBlueButton direkt i plattformen.

Automatisera arbetsflöden och aviseringar för registrering, påminnelser och utfärdande av certifikat.

Använd instrumentpaneler och realtidsanalyser för att mäta utbildningens effekt, upptäcka kunskapsluckor och exportera data för efterlevnadskontroll eller prestationsutvärdering.

SkyPreps begränsningar

Färre avancerade samarbetsverktyg jämfört med större LMS-plattformar

SkyPrep-priser

Lite: Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Enterprise Learning Suite: Anpassad prissättning

SkyPrep-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SkyPrep?

En recension på G2 säger:

Sky Prep är mycket användarvänligt för både användare och administratörer. Det har många funktioner och kunde enkelt integreras med vår Shopify-butik. Det är också mycket prisvärt och har haft NOLL driftstopp. Implementeringen gick smidigt.

Sky Prep är mycket användarvänligt för både användare och administratörer. Det har många funktioner och kunde enkelt integreras med vår Shopify-butik. Det är också mycket prisvärt och har haft NOLL driftstopp. Implementeringen gick smidigt.

Skapa smartare, skalbara program för distansutbildning med ClickUp

När du överväger en plattform för distansutbildning finns det inget svar som passar alla. Om ditt största hinder är tribal kunskap och upprepade introduktionskurser, börja med ett verktyg som hjälper dig att centralisera SOP:er och standardisera utbildningsvägar.

Om du genomför produktutbildningar för flera olika roller eller regioner bör du leta efter förgreningslogik, anpassningsbara inlärningsvägar och detaljerade analyser.

Här är en enkel guide som kan hjälpa dig:

Skalas det snabbt? Välj verktyg med mallar, automatisering och återanvändbara inlärningsobjekt.

Har du tvärfunktionella team? Prioritera samarbetsfunktioner, rollbaserad åtkomst och asynkrona videogenomgångar.

Lanserar du nya verktyg eller processer? Leta efter programvara som stöder produktanvändning med frågesporter, villkorade vägar och inbäddade instruktioner.

Hantera innehåll i stor skala? Du kommer att behöva massredigering, versionskontroll och en AI-assistent för att minska omskrivningsarbetet.

Om du fortfarande är osäker på var du ska börja kan du överväga ClickUp. Det integrerar dokument, uppgiftsfördelning, AI-driven skrivning, videoinspelning och inbyggda mallar.

