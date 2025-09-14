n8n vs. Make: Vilket automatiseringsverktyg passar dig bäst?

Automatisering kan spara 25 000 timmar under det första året och 225 000 timmar under det tredje året. Det är mycket tid som du och ditt team istället kan lägga på strategiska uppgifter. Men var ska du börja?

n8n och Make är två av de mest omtalade automatiseringsverktygen på marknaden. Vid första anblicken kan de verka ganska lika, eftersom båda låter dig skapa arbetsflöden. Men gräver man lite djupare börjar skillnaderna visa sig.

n8n är öppen källkod och mycket flexibelt, vilket är perfekt om du vill ha fullständig kontroll. Å andra sidan satsar Make på enkelhet med ett rent gränssnitt med dra-och-släpp-funktion.

Så, vilket passar bäst för ditt arbetsflöde? Låt oss jämföra funktioner, användarvänlighet och mer för att hjälpa dig att bestämma dig. Och om inget av dem verkar helt rätt, presenterar vi ClickUp som ett alternativ som slår dem båda!

n8n vs. Make i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en kort sammanfattning av hur n8n och Make står sig mot varandra.

Funktion n8n Make Bonus: ClickUp 🥇 Gränssnitt och användarupplevelse Funktionell men teknisk användargränssnitt; passar bäst för tekniskt kunniga användare Ren, visuell gränssnitt med dra-och-släpp-byggare; enklare för icke-tekniska användare Intuitivt, modernt användargränssnitt som kombinerar uppgifter, dokument och arbetsflöden på ett och samma ställe; perfekt för alla typer av användare. Flexibilitet och logik i arbetsflödet Mycket flexibel; stöder komplexa, förgrenade arbetsflöden med full logik Perfekt för linjära eller modulära automatiseringar; mindre kontroll över villkorlig förgrening Visuell arbetsflödesbyggare med anpassade automatiseringar, villkor och AI-förslag för dynamiska flöden Integrationer och utbyggbarhet Brett utbud av integrationer, särskilt via community-noder Omfattande bibliotek med förkonfigurerade integrationer; enkel installation Över 1 000 integrationer, API-stöd, inbyggda verktyg som dokument, instrumentpaneler och automatiseringar AI-funktioner och automatisering Erbjuder några AI-agenter, men begränsade färdiga AI-verktyg. Fokuserar på agentisk automatisering, men AI är uppgiftsspecifik ClickUp Brain hjälper till att automatisera, sammanfatta och förbättra arbetsflöden med naturligt språk. Samarbete och lagarbete Ingen inbyggd samarbetsfunktion; separata verktyg krävs Saknar inbyggda samarbetsverktyg Inbyggda dokument, chatt, kommentarer och redigering i realtid för smidigt teamarbete Självhosting och kontroll Helt öppen källkod och självhostbar Molnbaserat; inga alternativ för egen hosting Inte självhostad, men säker molninfrastruktur med detaljerade åtkomstkontroller och administratörsinställningar

Vad är n8n?

via n8n

n8n är ett öppen källkodsverktyg för automatisering av arbetsflöden som låter dig ansluta appar, överföra data mellan dem och skapa anpassade automatiseringar, med eller utan kodning. Det är utformat för användare som vill ha mer kontroll och flexibilitet än vad traditionella automatiseringsplattformar vanligtvis tillåter.

Denna automatiseringsplattform utmärker sig med sin helt visuella arbetsflödesredigerare. Du kan skapa arbetsflöden med hjälp av logik, villkor och loopar, lägga till anpassad JavaScript-kod där det behövs och till och med själv hosta hela installationen för fullständig äganderätt och kontroll över data.

Med stöd för över 400 integrationer gör n8n det enkelt att automatisera allt från enkla dagliga uppgifter till komplexa affärsprocesser. Du kan också använda arbetsflödesmallar för att snabbt implementera automatiseringar.

Flexibiliteten och förmågan att hantera komplexa arbetsflöden i denna programvara för automatisering av uppgifter gör den till en favorit bland team som hanterar mycket tekniska projekt.

👀 Visste du att? Generativa AI-agenter kan minska granskningscykeltiderna med 20 till 60 %. Det innebär att du sparar timmar (eller till och med dagar) i processer som kreditriskbedömningar eller modernisering av programvara.

n8n-funktioner

n8n är fullspäckat med funktioner som stöder robusta och anpassningsbara automatiseringar för team, tekniska användare och enskilda operatörer. Från hantering av komplexa arbetsflöden till fullständig kontroll över var och hur dina data flyttas – här är en översikt över vad det erbjuder:

Funktion nr 1: Automatisering av arbetsflöden

via n8n

n8ns visuella arbetsflödesbyggare är inriktad på att koppla ihop triggernoder med uppgifter och skapa automatiserade arbetsflöden som matchar din logik. Varje nod representerar en specifik åtgärd – att skicka ett e-postmeddelande, göra en databasfråga eller formatera utdata. Du kan kartlägga arbetsflöden med flera steg med hjälp av loopar, villkorslogik eller till och med pauser tills vissa villkor är uppfyllda.

Med kodnoden kan du skriva anpassad JavaScript eller Python för komplexa datatransformationer. Den låter dig också hantera komplicerade arbetsflöden med växlar, sammanslagningar och datarensning.

Tekniskt kunniga användare kan skapa avancerade arbetsflöden med anpassade API-integrationer eller HTTP-förfrågningsnoder samtidigt som de fortfarande använder ett dra-och-släpp-gränssnitt.

n8n innehåller även AI-arbetsflödesgeneratorer med stöd för modeller som OpenAI och Hugging Face – användbara för uppgifter som textanalys eller sammanfattning av innehåll.

Funktion nr 2: Självhosting

via n8n

Med n8n kan du köra hela automatiseringsplattformen på din egen server eller molnkonfiguration, vilket ger dig fullständig kontroll över data och arbetsflödesutföranden. Med denna konfiguration kan du:

Kontrollera uppdateringar och anpassa plattformen efter dina behov.

Ta bort begränsningar för arbetsflöden, exekveringar och integrationer

Anslut säkert till interna system och privata databaser

Distribuera n8n på din lokala maskin, privata moln eller Kubernetes-miljö.

Ställ in dina egna säkerhets- och åtkomstpolicyer

Modifiera den öppna källkoden för att lägga till funktioner eller justera funktionaliteten.

Funktion nr 3: Arbetsflödesmallar

via n8n

Om du inte har den tekniska kunskapen som krävs för att bygga från grunden erbjuder n8n färdiga arbetsflödesmallar för snabbare automatisering av AI-arbetsflöden. Dessa förkonfigurerade integrationer är helt anpassningsbara och fungerar med populära appar. Du kan:

Bläddra bland mallar för teknik, marknadsföring, försäljning och drift

Anslut verktyg som Slack, Google Sheets, Airtable och GitHub

Redigera arbetsflöden med ett gränssnitt utan kod – lägg till, ta bort eller justera noder

Utforska komplexa automatiseringar genom steg-för-steg-exempel

Dela anpassade integrationer med andra eller återanvänd dem i olika projekt

Priser för n8n

Anpassad prissättning

👀 Visste du att? McKinsey-forskning visar att du kan automatisera upp till 50 % av ditt arbete med dagens tillgängliga teknik, även inom industrin.

Vad är Make?

via Make

Make är ett kodfritt automatiseringsverktyg som är utvecklat för icke-tekniska användare som vill koppla ihop appar och effektivisera sitt arbete utan att behöva avancerade tekniska kunskaper. Det har ett överskådligt, visuellt gränssnitt där du bygger scenarier genom att dra och släppa steg på en arbetsyta.

Det är utmärkt för arbetsflödeshantering inom marknadsföring, drift och kundsupport. Du kan ansluta allt från Google Sheets och Slack till CRM-system och AI-verktyg, inklusive sådana som stöder augmented generation, för smartare och mer dynamiska automatiseringar.

Det som utmärker Make är hur enkelt det är att lära sig och använda. Du kan se data flytta sig genom varje steg i realtid, justera åtgärderna efterhand och skapa kraftfulla arbetsflöden utan någon större inlärningskurva.

Make-funktioner

Även om du inte har de tekniska kunskaperna för att skapa egna arbetsflöden gör Make processen tillgänglig och flexibel. Oavsett om du ställer in en enkel enstegsåtgärd eller skapar en flerskiktad process över flera appar anpassar sig den till ditt arbetsflöde.

Här är en översikt över dess viktigaste funktioner:

Funktion nr 1: AI-automatisering

via Make

Med Make kan du integrera AI-verktyg för automatisering utan att skriva kod. Du kan ansluta tjänster som OpenAI, Hugging Face, Gmail och Slack för att sammanfatta e-postmeddelanden, kategorisera biljetter, översätta meddelanden och generera innehåll.

Dess dra-och-släpp-gränssnitt fungerar bra för icke-tekniska användare, medan avancerade användare kan anpassa API-inmatningar och bygga komplexa datatransformationer.

Make stöder även agentisk automatisering, där AI kan resonera och agera självständigt, inte bara reagera på triggers. Oavsett om du automatiserar grundläggande arbetsflöden eller skapar komplexa inställningar, kombinerar Make ett användarvänligt gränssnitt med djupa tekniska funktioner för flexibel, skalbar automatisering av arbetsflöden.

Funktion nr 2: AI-agentbyggare

via Make

Med Make:s AI Agent Builder kan du skapa anpassade AI-agenter som tänker, beslutar och agerar inom automatiserade arbetsflöden, vilket hjälper till att effektivisera arbetsflödesutförandet.

Till skillnad från standardautomatisering kan dessa agenter hantera komplexa mål genom att följa instruktioner, komma åt data och välja de bästa nästa stegen utan manuell inmatning. Det är byggt för icke-tekniska användare och avancerade användare. Drag-and-drop-gränssnittet gör det enkelt att designa agenter med människoliknande logik.

Du kan:

Definiera din agents roll, mål och personlighet med hjälp av enkelt språk.

Anslut agenter till alla apper som stöds, till exempel Gmail, Notion eller Google Sheets.

Förse AI-agenter med verktyg som webbsökning, hämtning, förstärkt generering och filhantering.

Justera agentens beteende genom att redigera uppmaningar, indata eller anslutna verktyg.

Ställ in felhanteringsvägar för att automatiskt upptäcka och lösa problem

Funktion nr 3: Integrera AI-appar

via Make

Make erbjuder ett brett utbud av AI-appar som du kan koppla direkt till dina arbetsflöden. Använd färdiga integrationer med verktyg som OpenAI, Anthropic, Hugging Face, CRM-system och kundsupportplattformar för att automatisera komplexa uppgifter, förbättra data och införa intelligens i dina arbetsflöden – utan att behöva börja från scratch.

Dessa omfattande AI-integrationer låter dig:

Berika dina data med hjälp av språkmodeller för uppgifter som klassificering, sammanfattning och sentimentanalys – perfekt för snabb dataförbättring.

Automatisera komplexa uppgifter som att generera e-postmeddelanden, översätta text, analysera supportärenden och mycket mer med minimal konfiguration.

Använd anpassade funktioner för att skräddarsy hur AI-appar beter sig i dina arbetsflöden.

Kombinera AI-appar med andra affärsverktyg inom marknadsföring, drift och support

Make-priser

Gratis för alltid (upp till 1 000 operationer/månad )

Kärna: 10,59 $/månad (för 10 000 operationer/månad)

Pro: 18,82 $/månad (för 10 000 operationer/månad)

Team: 34,12 $/månad (för 10 000 operationer/månad)

Företag: Anpassad prissättning

🧠 Kul fakta: Du kan automatisera skapandet och uppspelningen av Spotify-spellistor med verktyg som Zapier och GitHub för att schemalägga spellistor så att de spelas upp vid specifika tidpunkter.

n8n vs. Make: Jämförelse av funktioner

Båda verktygen är kraftfulla automatiseringsplattformar som tillgodoser olika användarbehov. Men hur står de sig mot varandra? Låt oss jämföra n8n och Make för att se hur de skiljer sig åt i praktiken.

1. Användarupplevelse och gränssnitt

n8n använder en nodbaserad byggare som fungerar bra för team med tekniska kunskaper och mer komplexa automatiseringsbehov. Det är flexibelt och kraftfullt, men om du är ny inom arbetsflödesautomatisering kan inlärningskurvan vara lite brant. Mallar finns tillgängliga, men de behöver vanligtvis vissa tekniska justeringar för att passa din konfiguration.

Å andra sidan har Make en annan approach med ett rent gränssnitt utan kod och ett enkelt dra-och-släpp-system. Make utmärker sig med sitt rena gränssnitt utan kod och sitt intuitiva dra-och-släpp-system. Det är utformat för icke-tekniska användare, vilket gör det enkelt att bygga och hantera arbetsflöden utan att känna sig överväldigad.

Plattformen visar data i realtid när den går igenom varje steg, så att du kan följa framstegen för varje automatiserad uppgift. Det användarvänliga gränssnittet gör att alla, från nybörjare till avancerade användare, snabbt kan komma igång och skala upp sina automatiseringar.

🏆 Vinnare: Make. Det tar ledningen när det gäller användarvänlighet och smidig onboarding.

2. Flexibilitet och komplexitet i arbetsflödet

n8n utmärker sig när det gäller att skapa komplexa och visuella arbetsflöden. Det stöder loopar, förgreningar med switchar och if-noder, sammanslagning av dataströmmar och tillåter anpassad kod för att omvandla data exakt efter dina behov.

Felhantering och detaljerad routing är inbyggda, vilket gör det enkelt att hantera komplexa automatiseringar i flera steg utan begränsningar. Denna flexibilitet gör det till ett favoritverktyg för tekniska användare som vill ha fullständig kontroll över sin automatiseringslogik.

Make erbjuder solida arbetsflödesfunktioner, men kan vara mindre flexibelt när det gäller att hantera mycket komplexa scenarier.

🏆 Vinnare: n8n. Det är det bästa valet för att skapa avancerade, anpassade arbetsflöden.

3. Integrationer och utbyggbarhet

n8n erbjuder ett stort utbud av integrationer och är öppen källkod, vilket gör att användare kan bygga anpassade noder och utöka funktionaliteten efter behov. Detta är idealiskt för dem som vill självhosta och skräddarsy integrationer efter sina unika arbetsflöden. Kort sagt erbjuder det en mer praktisk approach som gynnar användare som är bekväma med anpassning och teknisk konfiguration.

Make har många integrationer med ett stort antal AI-appar. Du blir dock bunden till proprietära system. Det är också mer begränsat när det gäller anpassning jämfört med n8ns öppna plattform.

🏆 Vinnare: n8n, om du vill ha obegränsad utbyggbarhet och total kontroll över integrationer och distribution erbjuder n8n en betydande fördel.

4. AI-funktioner och automatiseringsintelligens

Make erbjuder mer avancerade AI-automatiseringsverktyg, inklusive AI-agenter, återhämtningsförstärkt generering och agentbaserad automatisering, vilket gör det möjligt för arbetsflöden att resonera och anpassa sig. Plattformens AI-funktioner är inbyggda i dess intuitiva gränssnitt, vilket gör den tillgänglig för icke-tekniska användare samtidigt som den är tillräckligt kraftfull för tekniskt kunniga användare.

n8n stöder också AI genom integrationer och låter dig skapa dina egna API:er. Denna plattform för automatisering av arbetsflöden fokuserar dock mer på flexibilitet och självhosting än på inbyggd AI.

🏆 Vinnare: Make. Det är den klara vinnaren när det gäller inbyggd AI-automatisering och intelligenta arbetsflöden.

🧠 Rolig fakta: Det finns AI-drivna system som kan spåra din kattens toalettvanor genom att övervaka hur ofta den går, typen av avfall, dess vikt och övergripande eliminationsmönster!

n8n vs. Make på Reddit

Användarnas åsikter om n8n och Make är delade på Reddit.

Vissa användare uppskattar Makes nybörjarvänliga inställningar och skalbarhet, medan andra framhåller n8ns flexibilitet och kraft, särskilt för hantering av komplexa datatunga arbetsflöden och anpassade automatiseringar.

Till exempel delade jsreally, en Redditor, på r/n8n:

n8n har verkligen en inlärningskurva, särskilt i början. Det har också funktioner som du inte har i Make. Till exempel att köra bearbetning på 1000 objekt till samma kostnad som att köra på 10 objekt. Detta gör att du kan bygga automatiseringar för att göra saker som du tidigare bara kunde drömma om.

Andra föredrar Make för dess enkelhet. Till exempel kommenterar Admirable_Shape9854 i en tråd i r/automation:

Jag skulle välja Make för enkla automatiseringar eftersom det är lättare att konfigurera, mer skalbart och kundvänligt. Använd n8n om du behöver AI-agenter eller mer komplexa arbetsflöden, men begränsningarna i de billigare abonnemangen kan vara ett problem.

Sedan finns det de som gillar att använda båda, beroende på uppgiften. Som Reddit-användaren CompetitiveChoice732 uttrycker det:

Jag skulle säga att det beror på komplexiteten och kundens behov. För enkla automatiseringar och enkel onboarding är Make superanvändarvänligt och snabbt att installera. Men om du behöver anpassade AI-agentarbetsflöden eller större flexibilitet är n8n överlägset – trots sina egenheter. Jag använder ofta Make för enklare flöden och n8n för de tunga uppgifterna. Varför inte använda båda där de är bäst?

📮 ClickUp Insight: Nästan 88 % av våra undersökningsdeltagare förlitar sig nu på AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter. Vill du uppnå samma fördelar på jobbet? ClickUp är här för att hjälpa dig! ClickUp Brain, en inbyggd AI-assistent, kan hjälpa dig att öka produktiviteten med 30 % genom färre möten, snabba AI-genererade sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till n8n och Make

Både n8n och Make är utmärkta för att automatisera uppgifter, men det kan ta lite tid att vänja sig vid dem, särskilt om du bygger komplexa arbetsflöden och jonglerar med flera verktyg. Vill du ha samma kraft och flexibilitet utan inlärningskurva?

Säg hej till ClickUp, appen som har allt du behöver för jobbet.

Det erbjuder en plattform där du kan automatisera uppgifter, bygga anpassade AI-agenter, hantera projekt, samarbeta med ditt team och till och med bygga dina egna AI-arbetsflöden för automatisering av projektledning.

Det är otroligt enkelt att använda, oavsett om ditt team har teknisk kunskap eller inte.

📖 Läs också: Exempel på automatisering av arbetsflöden och användningsfall

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Autopilot och anpassade AI-agenter

Konfigurera Autopilot Agents för att övervaka aktivitet och agera enligt dina instruktioner – ingen kod behövs.

Autopilot Agents är intelligenta, kodfria assistenter som är inbyggda i ClickUp och hjälper team att automatisera mer komplexa, kontextmedvetna arbetsflöden. Till skillnad från traditionella automatiseringar, som följer fasta regler, kan Autopilot Agents analysera information, reagera på förändringar i realtid och utföra flerstegsåtgärder baserat på dina instruktioner.

De kan läggas till i valfritt utrymme, mapp, lista eller chattkanal och fungerar i alla uppgifter, dokument, formulär och konversationer.

Du kan:

Omvandla mötesanteckningar till åtgärdspunkter

Publicera dagliga eller veckovisa rapporter i teamkanaler

Sammanfatta dokument eller uppdateringar för intressenter

Svara på frågor med hjälp av information från din arbetsyta

Autopilot Agents hanterar repetitiva uppgifter så att ditt team kan fokusera på arbete med större genomslagskraft.

💡 Proffstips: Vill du automatisera repetitiva uppgifter och effektivisera arbetsflöden genom att utnyttja AI-agenter som är skräddarsydda för just dina affärsbehov? ClickUps anpassade agenter kan konfigureras för att hantera en rad olika åtgärder som passar just ditt team och din bransch:

ClickUps fördel nr 2: ClickUp-automatiseringar

Automatisera uppgifter och arbetsflöden med åtgärdstriggers med hjälp av ClickUp Automations.

n8n erbjuder djupgående kontroll men kräver teknisk kunskap, medan Make är nybörjarvänligt men kan bli rörigt med komplexa arbetsflöden.

ClickUp Automations överbryggar denna klyfta genom att vara både kraftfullt och lättanvänt. Du får över 100 åtgärdsutlösare, automatiseringsmallar och friheten att skapa dina egna utan någon kodning. Oavsett om du flyttar uppgifter mellan olika steg, tilldelar teammedlemmar eller skickar uppdateringar, så fungerar allt smidigt i bakgrunden.

Med Automations kan du:

Tilldela uppgifter automatiskt när en status ändras

Flytta uppgifter till nästa steg när förfallodatumet infaller

Meddela teammedlemmar när specifika fält uppdateras

Aktivera åtgärder i olika utrymmen och mappar

ClickUps fördel nr 3: ClickUp Brain och Brain Max

Skapa automatiserade arbetsflöden och generera förbättringsförslag med ClickUp Brain

n8n ger dig fullständig kontroll över AI-modellanslutningar, men installationen är manuell och inte idealisk för nybörjare. Make är lättare att komma igång med, men dess AI-verktyg är utspridda och kräver en del arbete för att sätta ihop.

ClickUp Brain slipper krånglet.

Det är inbyggt i din arbetsyta – ingen installation behövs. Du kan be det att sammanfatta uppgifter, uppdatera status, utarbeta svar och till och med skapa hela arbetsflöden från naturliga språkprompter. Det kan också granska och förfina dina befintliga automatiseringar. Resultatet? Mer intelligent, snabbare automatisering av arbetsflöden utan att behöva hoppa mellan verktyg eller skriva en enda rad kod.

✨ Dessutom kan ClickUp Brain-användare välja mellan flera externa AI-modeller, inklusive GPT-4o, Claude, DeepSeek och Gemini, för olika skriv-, resonemangs- och kodningsuppgifter!

💡 Bonus: Om du vill ge liv åt dina arbetsflöden OCH: Sök snabbt och intuitivt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben för arbetsrelaterad information.

Använd Talk to Text för att fråga, diktera och utföra arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Utnyttja AI-verktyg som ChatGPT, Claude och DeepSeek med en enda, LLM-agnostisk, företagsanpassad lösning. Prova ClickUp Brain MAX – en superkraftig AI-kompanjon för datorn som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla dina AI-verktyg, använd din röst för att skapa anpassade arbetsflöden, skapa dokumentation, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer. Fånga idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Docs

Samarbeta kring arbetsflödesdesign och utforma processplaner med ClickUp Docs.

n8n och Make är stabila för att bygga automatiseringar – men inte för att planera, dokumentera eller samarbeta kring dem. Det finns inget gemensamt utrymme för att skissa på idéer, spåra detaljer eller arbeta med ditt team i realtid.

Det är där ClickUp Docs kommer in.

Du kan kartlägga arbetsflöden, dokumentera SOP:er, tagga teammedlemmar och bädda in dashboards – allt på ett och samma ställe. Förvandla varje punkt till en uppgift, chatta i dokumentet och länka varje konversation till ditt arbete. Med inbyggda AI-agenter får du också förslag på svar, smarta sammanfattningar och omedelbar uppgiftskapande.

Automatisera smartare, samarbeta bättre och skala snabbare med ClickUp

n8n ger dig djup kontroll över komplexa arbetsflöden. Make erbjuder en intuitiv inställning för snabba automatiseringar. Men båda har brister när det gäller inbyggd samverkan och enkel skalbarhet.

ClickUp förenar allt – automatiserade arbetsflöden med ClickUp Automations, brainstorma och dokumentera dina processer i ClickUp Docs och hantera allt med hjälp av ClickUp Brains AI-stöd. Inget byte av kontext. Inget sammanfogande av separata verktyg.

Om du är redo att förenkla automatiseringen och hålla dig synkroniserad är ClickUp den mer innovativa, allt-i-ett-lösningen.

Registrera dig gratis hos ClickUp idag och förenkla hur du automatiserar, hanterar och samarbetar utan inlärningskurvor och konfigurationsproblem.