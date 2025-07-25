12 bästa NotePlan-alternativ för daglig planering och anteckningar

Kanske har du alltid förlitat dig på NotePlan för att hålla allt synkroniserat.

Dina markdown-anteckningar är kopplade till kalenderhändelser. Dagliga anteckningar och projektanteckningar visas sida vid sida. Uppgifter kan dras till tidsblock. Allt förblir lokalt, i ren text och strukturerat efter hur du tänker och planerar.

Men NotePlan räcker inte till när dina behov växer sig större än personlig uppgiftsplanering. Det saknar äkta teamsamarbete, avancerade automatiseringar av arbetsflöden och fullt stöd utanför Apples ekosystem. Pluginsystemet och mallarna är flexibla, men kanske inte tillräckliga när du behöver funktioner som Kanban-tavlor, anpassningsbara automatiseringar eller Windows- och Android-appar.

Denna blogg lyfter fram de bästa alternativen till NotePlan – verktyg som förbättrar din anteckningsupplevelse och erbjuder samma blandning av anteckningar, uppgifter och kalender, men går ännu längre.

NotePlan-alternativ i korthet

Denna tabell visar några av de bästa alternativen till NotePlan och lyfter fram vad varje anteckningsverktyg utmärker sig i, dess bästa funktioner och allmänna prisnivåer:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Team av alla storlekar som vill ersätta spridda verktyg med en organiserad arbetsyta. Samlade uppgifter, dokument, kalender, AI-sammanfattningar, påminnelser och automatisering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 7 dollar. Supernotes Team som behöver atomisk, snabb och säker anteckningslänkning Notkortssystem, 2D/3D-diagram, stöd för markdown, snabba laddningshastigheter Gratis; Abonnemang från 11 dollar Amplenote Team som vill balansera uppgifter och långa anteckningar Anteckningar, noteringar, uppgifter och kalender med kryptering och prioriterade vyer Gratis; Abonnemang från 5,84 $/månad + skatt (faktureras årligen) Craft Team som behöver integritetsfokuserade, öppen källkodsbaserade och enkla anteckningsfunktioner Blockbaserad redigering, webbpublicering, AI-verktyg och offline-stöd Gratis; Abonnemang från 9,99 $/månad Joplin Team som behöver enkla anteckningsfunktioner med fokus på integritet och öppen källkod Markdown-redigerare, end-to-end-kryptering, lokal synkronisering, plugin-stöd Gratis; Cloud Basic-abonnemang från cirka 3,51 $ eller 2,99 € per månad. Obsidian Team som vill bygga en personlig kunskapsgraf Lokala markdown-anteckningar, grafisk vy, plugin-ekosystem, ingen inlåsning Gratis; synkroniseringsplaner från 5 $/månad Logseq Team som vill strukturera och koppla samman sina tankar Bullet journaling, bakåtlänkar, frågor och grafvy Gratis Zettlr Akademiska författare som arbetar med anteckningar som innehåller många källhänvisningar Zotero-integration, LaTeX, exportalternativ, flerspråkigt skrivande Gratis Agenda Personer som behöver tidsbaserad anteckningsorganisation Tidslinjevy, kalenderintegration, stöd för markdown Gratis; anpassade priser tillgängliga Bear Apple-användare som vill fokusera på att skriva i en miljö utan distraktioner. Nästlade taggar, markdown, säkra anteckningar, exportformat Gratis; betalda abonnemang från 2,99 $/månad Notion Team som vill kombinera anteckningar, databaser och samarbete Blockbaserade anteckningar, databaser, mallar, synkroniserat innehåll Gratis; anpassade priser tillgängliga för företag Tana Team som vill bygga ett dynamiskt andra hjärna med AI Dagliga anteckningar, AI-drivna sammanfattningar, supertags, kunskapsgraf Gratis; betalda abonnemang från 8 $/månad

Vad ska du leta efter i alternativ till NotePlan?

Att välja rätt alternativ till NotePlan beror på hur du planerar, vilka funktioner du har vuxit ifrån och hur du fördelar ansvar. Här är de viktigaste funktionerna att tänka på när du letar efter en ersättare:

Länkade anteckningar och uppgifter : Dagliga, veckovisa och projektanteckningar med bakåtlänkar eller kontextuella länkar

Kalenderintegration : Synkronisering med Google Kalender, Apple Kalender eller schemaläggning i appen för att hantera händelser tillsammans med uppgifter.

Stöd för Markdown eller rich text : En ren skrivupplevelse med formatering som fungerar i alla verktyg.

Tillgänglighet på flera plattformar : Åtkomst från macOS, Windows, iOS, Android och webben för större flexibilitet.

Återkommande uppgifter och tidsblockering : Automatisering av upprepade åtgärder och visuell kartläggning av din dag

Avancerade uppgiftsfunktioner : Taggar, filter, prioriteringar och beroenden för att hantera komplexa arbetsflöden

Samarbetsverktyg : Delade utrymmen, redigering i realtid och behörigheter på teamnivå för gruppplanering.

Sekretess och datakontroll : Lokal lagring, offlineåtkomst eller krypterade synkroniseringsalternativ

Anpassade vyer och mallar: Flexibla layouter och återanvändbara strukturer som är anpassade efter ditt arbetsflöde.

De bästa alternativen till NotePlan

Dessa populära alternativ erbjuder nya sätt att anteckna, planera och öka produktiviteten:

Till skillnad från NotePlan, som betonar individuell planering med begränsade integrationer, samlar ClickUp, appen för allt som rör arbete, hela ditt arbetsflöde – anteckningar, uppgifter, påminnelser och schemaläggning – i ett dynamiskt arbetsutrymme.

Det är utvecklat för personer som är trötta på att hoppa mellan flera verktyg och flikar för att utföra samma uppgift. ClickUp samlar allt i ett enda gränssnitt, vilket gör det enklare att planera din dag, fånga upp idéer och agera på dem utan problem.

Detta kan hjälpa organisationer att spara upp till en timme varje dag som annars skulle gå åt till att söka efter information. Medan NotePlan fokuserar på dagliga länkade anteckningar, stöder ClickUp Docs allt från dagliga anteckningar till strukturerad dokumentation och samarbete i realtid, samtidigt som det ser till att dina anteckningar faktiskt blir handlingsplaner!

Använd ClickUp Docs för att fånga upp snabba tankar och omvandla dem till fullfjädrade handlingsplaner.

Använd det för att skapa snyggt formaterade dokument med rubriker, tabeller, checklistor för projektledning och inbäddningar. Varje dokument finns i ditt arbetsområde och kan länkas till uppgifter, mål eller instrumentpaneler.

Du kan också ställa in behörigheter för delning av anteckningar, lägga till kommentarer och till och med infoga livevyer – som en uppgiftslista eller kalender – direkt i ditt dokument. Oavsett om du planerar din vecka eller skriver SOP:er kan du med Docs samla allt på ett ställe, tillsammans med andra verktyg som utvecklas i takt med ditt arbetsflöde.

Förvandla åtgärdspunkter till spårbara ClickUp-uppgifter

När det är dags att agera på dina anteckningar hjälper ClickUp Tasks dig att dela upp arbetet i tydliga nästa steg. Markera valfri rad i ett dokument – till exempel ”följ upp med designteamet senast på torsdag” – och förvandla den till en uppgift med ett enda klick.

Du kan tilldela den till en teammedlem, ange ett förfallodatum, lägga till deluppgifter eller beroenden och länka tillbaka till det ursprungliga dokumentet för sammanhang. Varje uppgift stöder prioritetsflaggor, tidsspårning, automatisering och anpassade fält – så att dina anteckningar inte bara ligger oanvända, utan förvandlas till spårbara, organiserade arbetsuppgifter.

För att hålla koll på personliga eller ad hoc-uppföljningar erbjuder ClickUp Reminders ett användarvänligt sätt att ställa in snabba påminnelser direkt från uppgifter, dokument eller din startvy.

Om du till exempel är på ett möte och vill påminna dig själv om att kolla in imorgon kan du skapa en påminnelse från just den platsen. Påminnelser visas på din instrumentpanel så att du aldrig tappar bort dem.

Organisera alla dina möten, deadlines och åtaganden på ett ställe med ClickUp Calendar.

Ta din organisering ett steg längre och använd ClickUp Calendar. Den AI-drivna planeringsverktyget kan synkroniseras med Google Kalender för att ge dig fullständig översikt över ditt schema och hjälpa dig att hitta de bästa tiderna för dina högprioriterade uppgifter.

Dessutom kan du delta i dina schemalagda Zoom-, Google Meets- eller Microsoft Teams-möten direkt från ClickUp – utan att behöva hoppa mellan flikar. Du kan också automatiskt lägga till ClickUp AI Notetaker för att automatisera din mötesdokumentation.

Den ansluter dina samtal och inspelningar, transkriberar diskussionen och genererar en smart sammanfattning.

Skapa exakta mötesanteckningar med ClickUp AI Notetaker

Du får inte bara en transkription – du får tydligt märkta åtgärdspunkter, beslut och frågor som kan omvandlas till uppgifter med ett enda klick. Detta är idealiskt för att hålla teamen samordnade och spara tid på uppföljningar efter möten.

Vill du få ut mer av all din information? Säg hej till ClickUp Brain, din AI-assistent som är tränad på data från din arbetsplats.

Hitta relevanta svar från dina arbetsytor med hjälp av ClickUp Brain.

Du kan be den att sammanfatta ett långt dokument, extrahera åtgärdspunkter från mötesanteckningar eller svara på arbetsplatsspecifika frågor som ”Vilka uppgifter är försenade från mappen för lanseringen av Q2?” eller ”Sammanfatta uppdateringar taggade med ’marknadsföring’ från den här veckan. ”

Det minskar tiden du lägger på att söka, sortera och gå igenom innehåll, och ger dig relevanta, användbara insikter när du behöver dem.

Få gratis mall Strukturera din dag med ClickUps mall för daglig att göra-lista.

Är du redo att sätta igång? ClickUps mall för daglig att göra-lista erbjuder en färdig layout för att hantera din dagliga arbetsbelastning. Den innehåller avsnitt för högprioriterade uppgifter, snabba vinster och personliga mål, och du kan anpassa den med färgkodade taggar, förfallodatum eller till och med bädda in dokument.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade instrumentpaneler för att spåra uppgifter , dokument, mål och kalendrar i en personlig vy.

Använd global sökning för att hitta allt – uppgifter, anteckningar, filer eller kommentarer – direkt i hela ditt arbetsområde.

Samarbeta i realtid med hjälp av tilldelade kommentarer , @mentions och live-redigering i olika uppgifter och dokument.

Skapa kapslade deluppgifter och checklistor för att dela upp projekt i precisa, spårbara enheter.

Använd anpassade fält för att kategorisera uppgifter med etiketter, budgetar, statusar eller prioriteringslistor

Begränsningar för ClickUp

Det kan finnas en inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 480+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recensent på Capterra säger:

Allt i ett PM-verktyg, anteckningsblock, klientwiki och mycket mer. Generellt sett har ClickUp varit den bästa lösningen för mig för att kombinera funktionerna i ett typiskt projektledningssystem med Notion-liknande funktioner. Jag älskar att jag kan anpassa det så mycket...

2. Supernotes (bäst för atomär, snabb och säker anteckningslänkning)

via Supernotes

Supernotes fokuserar på korta, meningsfulla anteckningskort istället för långa dokument eller mappar. Varje kort kan innehålla markdown, bilder, tabeller, checklistor och LaTeX, vilket gör dem mångsidiga för olika typer av innehåll.

Du grupperar kort efter ämne, kopplar ihop dem med länkar eller taggar och utforskar dina kunskaper visuellt med inbyggda grafer, vilket hjälper dig att se sambanden mellan olika idéer. Sekretessen tas på allvar: dina multimedianoter krypteras både under överföring och lagring, och tjänsten erbjuder snabba interaktionshastigheter på 100 ms.

Supernotes bästa funktioner

Möjliggör visuell kartläggning av koncept med hjälp av interaktiva 2D- och 3D-grafvisningar.

Tagga och filtrera kort efter ämne för att omedelbart visa relevant innehåll.

Börja skriva var som helst för att skapa ett nytt anteckningskort utan fördröjning.

Exportera anteckningar i Markdown eller PDF för att säkerställa portabilitet.

Samarbeta i realtid via delade kort, kommentarer och live-redigering.

Begränsningar för Supernotes

Saknar inbyggda PDF- eller EPUB-anteckningsfunktioner, vilket ofta kräver externa verktyg.

Erbjuder ännu inte inbyggda mobil- eller datorappar med fullt offline-stöd.

Priser för Supernotes

Starter: Gratis

Obegränsat: 11 $/månad

Supernotes betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Supernotes?

En recension på G2 säger:

Jag har använt Supernotes ett tag nu, och det är ett fantastiskt verktyg för att samla dina organisatoriska anteckningar (mötesprotokoll), idéer och tankar under brainstorming-sessioner, som du sedan kan använda som referens. Du kan skapa uppgiftslistor. Appen är enkel att använda och tar inte lång tid att installera.

Jag har använt Supernotes ett tag nu, och det är ett fantastiskt verktyg för att samla dina organisatoriska anteckningar (mötesprotokoll), idéer och tankar under brainstorming-sessioner, som du sedan kan använda som referens. Du kan skapa uppgiftslistor. Appen är enkel att använda och tar inte lång tid att installera.

👀 Visste du att? Smartphones är en viktig anledning till att anteckningsappar är så populära . Vi använder alltid våra telefoner, så det är enkelt att skriva anteckningar när som helst och var som helst. Detta ständiga behov av snabba anteckningar driver appmarknaden.

3. Amplenote (Bäst för att balansera uppgifter och långa anteckningar)

via Amplenote

Om du värdesätter djupgående tankearbete och strukturerat genomförande kan Amplenote vara något för dig. Det låter dig fånga upp långa idéer, omvandla dem till uppgifter och organisera allt utifrån dina faktiska prioriteringar.

Appen är uppbyggd kring fem huvudlägen – Jots, Notes, Tasks, Calendar och Vault – som samverkar för att omvandla spridda tankar till planerade åtgärder. Jots fungerar som ett dagligt anteckningsblock – perfekt för dagboksskrivande, tankespillror eller anteckningsfragment. Med tiden kan dessa omvandlas till strukturerade anteckningar eller dras in i vyn Tasks.

Amplenotes bästa funktioner

Förvandla anteckningspunkter till uppgifter med förfallodatum, taggar eller återkommande inställningar.

Använd flexibel sortering av uppgifter för att prioritera utifrån arbetsinsats, brådskandehet eller vikt.

Skydda dina anteckningar med fullständig end-to-end-kryptering i alla planer.

Navigera i din graf med hjälp av bakåtlänkar, taggar och hierarkiska mappar.

Växla mellan anteckningar, uppgifter och kalender utan att lämna ditt skrivutrymme.

Amplenotes begränsningar

Ingen live-samverkan eller delade arbetsytor, vilket begränsar det till team.

Det minimalistiska gränssnittet kan kännas för enkelt för användare som föredrar visuell stil.

Amplenote-priser

Personligt: Gratis

Pro: 5,84 $/månad + skatt (faktureras årligen)

Obegränsat: 10,00 $/månad + skatt (faktureras årligen)

Grundare: 20 $/månad + skatt (faktureras årligen)

Amplenote-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Amplenote?

En Reddit-recensent säger:

Jag använder AN för anteckningar. Det är jättebra. Jag älskar det. För uppgifter och kalender använder jag en uppgiftsapp och en kalender.

Jag använder AN för anteckningar. Det är jättebra. Jag älskar det. För uppgifter och kalender använder jag en uppgiftsapp och en kalender.

💡 Proffstips: Om du förlitar dig på handskrivna anteckningar kan verktyg som Apple Notes överbrygga klyftan mellan papper och digitalt. Du kan skriva ner saker med en Apple Pencil och ändå hålla allt sökbart, synkroniserat och säkerhetskopierat – utan att behöva skanna.

4. Craft (Bäst för visuellt strukturerade anteckningar och dokument för samarbete)

via Craft

Craft kombinerar flexibiliteten hos en dokumentredigerare med en blockbaserad anteckningsstruktur. Varje stycke, lista eller bild är ett flyttbart block som du kan dölja, kapsla in och ordna om – perfekt för att skapa tydliga, välorganiserade mötesdagordningar, wikis och snygga interna dokument.

Du kan dela vilken sida som helst som en webblänk, vilket gör det enkelt att ge feedback och publicera utan extra verktyg. Redigering i realtid, kommentarer och @mentions gör också Craft till ett starkt val för team som behöver samarbetsinriktad, visuellt tydlig dokumentation.

Skapa de bästa funktionerna

Placera innehåll i kort på sidorna för modulär, lagerindelad organisation.

Samarbeta i realtid över flera enheter och delade arbetsytor

Använd AI-kommunikationsverktyg för att skriva om, sammanfatta eller formatera avsnitt efter behov.

Publicera sidor på webben med ett klick, med en ren och responsiv design.

Arbeta offline eller online på alla enheter med automatisk synkronisering.

Begränsningar för Craft

Ingen avancerad uppgiftshantering – bättre lämpad för skrivande och samarbete än projektgenomförande.

Dokumentstrukturen kan upplevas som rigid för användare som föredrar fri eller grafbaserad anteckning.

Craft-prissättning

Starter: Gratis

Craft Solo: 9,99 $/månad

Craft Together: 17,99 $/månad

Skapa betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Craft?

En recension på Capterra säger:

Sammantaget tror jag att vi fattade rätt beslut när vi började använda Craft. Det gör att vi kan organisera våra företagsdokument på ett mer estetiskt tilltalande sätt.

Sammantaget tror jag att vi fattade rätt beslut när vi började använda Craft. Det gör att vi kan organisera våra företagsdokument på ett mer estetiskt tilltalande sätt.

5. Joplin (Bäst för privatlivsfokuserade, öppen källkodsanteckningar)

via Joplin

Joplin är en gratis, öppen källkodsapp för anteckningar som ger dig fullständig kontroll över dina data. Lagra anteckningar lokalt, synkronisera via din egen server eller använd tjänster som Dropbox eller Nextcloud – det finns inga tvingande prenumerationer eller leverantörsberoende. Den stöder markdown, med redigerings- och förhandsgranskningsfunktioner sida vid sida för rent och fokuserat skrivande.

Organisera mötesprotokoll i anteckningsböcker, lägg till taggar och kryptera dem från början till slut. Med ett växande ekosystem av plugins kan du lägga till Kanban-tavlor, Pomodoro-timers eller grafvisningar – allt utan att lämna appen.

Joplins bästa funktioner

Skriv i markdown med delad vy för liveförhandsgranskning och ren formatering.

Klipp in webbsidor direkt i dina anteckningsböcker med hjälp av webbläsartillägg.

Behåll fullständig offlineåtkomst på alla enheter med manuell eller automatisk synkronisering.

Joplins begränsningar

Saknar inbyggda verktyg för realtidssamarbete för team.

Användargränssnittet kan kännas föråldrat eller ointuitivt för förstagångsanvändare.

Priser för Joplin

Gratis

Joplin Cloud Basic: 3,26 $/månad (2,99 €/månad)

Joplin Cloud Pro: 6,53 $/månad (5,99 €/månad)

Joplin Cloud Teams: 8,71 $/månad (7,99 €/månad)

Joplin-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Joplin?

En G2-recensent säger:

Fantastisk anteckningsapp, perfekt för organisation och struktur.

Fantastisk anteckningsapp, perfekt för organisation och struktur.

6. Obsidian (bäst för att bygga en personlig kunskapsgraf)

via Obsidian

Tänker du i visuella kopplingar snarare än mappar? Obsidian erbjuder ett snabbt sätt att kartlägga kunskap och koppla samman anteckningar.

Det lagrar dina anteckningar som vanliga Markdown-filer på din lokala hårddisk – det finns ingen leverantörsberoende och inget obligatoriskt moln. Den verkliga styrkan ligger i hur det låter dig länka samman relevanta anteckningar med interna länkar och visualisera dessa länkar som en dynamisk graf.

Dess flexibilitet gör att du kan bygga ditt system med mappar och taggar eller använda plugins för att lägga till spaced repetition, Kanban-tavlor, kalendervyer och mer.

Obsidians bästa funktioner

Växla mellan flera fönster för att redigera eller referera till flera anteckningar sida vid sida.

Använd community-plugins för att lägga till funktioner som flashkort, grafiska filter eller publiceringsverktyg.

Tagga och gruppera anteckningar med hjälp av dina egna anpassade metadata och sökoperatorer.

Publicera utvalda anteckningar som en lättviktig webbplats med Obsidian Publish (betalt tillägg).

Navigera visuellt bland dina idéer med ett interaktivt kunskapsdiagram.

Obsidian-begränsningar

Inga inbyggda verktyg för uppgiftshantering eller schemaläggning

Kan kännas överväldigande för nya användare utan vägledning eller inställningsmallar.

Obsidian-priser

Gratis

Obsidian Sync: 5 $/månad

Obsidian Publish: 10 $/månad

Obsidian-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Obsidian?

En recensent på Capterra säger:

Utmärkt anteckningsprogram för markdown-anteckningar

Utmärkt anteckningsprogram för markdown-anteckningar

🧠 Rolig fakta: De största aktörerna på marknaden för anteckningsappar satsar allt mer på molnbaserade communityplattformar för att öka samarbetet och engagemanget. Dessa plattformar stöder redigering i realtid och hjälper till att bygga användardrivna kunskapscentrum.

7. Logseq (Bäst för dispositioner och nätverksbaserat tänkande)

via Logseq

Logseq är utvecklat för användare som tänker i dispositioner. Det öppnas i en punktbaserad dagbok där varje rad kan länkas, refereras eller schemaläggas – perfekt för att omvandla dagliga anteckningar till långsiktig kunskap.

Dess journalbaserade tillvägagångssätt uppmuntrar till daterade anteckningar, från vilka du kan organisera uppgifter, taggar och länkar utan att bryta flödet.

Med tiden bildar dina anteckningar en icke-linjär struktur som du kan utforska med hjälp av bakåtlänkar, filter och en grafisk vy. Denna struktur är perfekt för att koppla samman idéer och bygga upp ditt eget personliga kunskapssystem.

Logseqs bästa funktioner

Använd snedstreckskommandon för att snabbt infoga mallar, uppgifter eller länkat innehåll.

Sök i dina anteckningar för att hitta mönster, att göra-listor eller relaterade sidor med hjälp av avancerade filter.

Växla mellan dagboks- och grafvy för både linjärt och lateralt tänkande.

Bädda in block eller hela sidor för att återanvända idéer utan att duplicera dem.

Synkronisera data säkert via din molntjänst eller lokala säkerhetskopior.

Begränsningar för Logseq

Saknar starka inbyggda samarbetsfunktioner för team

Synkroniseringen kräver mer manuell konfiguration jämfört med allt-i-ett-verktyg.

Priser för Logseq

Gratis

Logseq-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Logseq?

En Reddit-recensent säger:

Logseq har fungerat bra för mig. Har inte haft något behov av emacs.

Logseq har fungerat bra för mig. Har inte haft något behov av emacs.

8. Zettlr (Bäst för akademiskt skrivande och anteckningar med många citat)

via Zettlr

Zettlr är utformat med akademiska arbetsflöden i åtanke och kombinerar skrivning av ren text med hantering av källhänvisningar, vilket gör det väl lämpat för forskare, studenter och kunskapsarbetare som behöver mer än bara grundläggande funktioner eller klisterlappar.

Det stöder LaTeX-syntax, inbyggda exportalternativ och projektmappar, vilket är användbart för att hantera långa akademiska texter eller examensarbeten.

Zettlr är helt öppen källkod och använder ingen proprietär molnsynkronisering. Det gör det särskilt attraktivt för användare som vill ha kontroll, transparens och en miljö som är byggd för seriöst skrivande.

Zettlrs bästa funktioner

Integrera med Zotero för att infoga akademiska källhänvisningar och hantera bibliografier.

Använd projektläget för att enkelt hantera mappar, utkast och långa dokument.

Exportera ditt arbete i flera format, inklusive PDF, Word, HTML och LaTeX.

Skriv på flera språk med syntaxmarkering och stavningskontroll.

Tagga och filtrera anteckningar med hjälp av YAML-frontmatter och anpassade metadata.

Zettlr-begränsningar

Saknar inbyggda mobilappar, vilket begränsar åtkomsten när du är på språng.

Gränssnittet kan kännas tekniskt eller föråldrat jämfört med moderna kommersiella verktyg.

Priser för Zettlr

Gratis

Zettlr-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Zettlr?

En recension på Reddit säger:

Jag uppskattar att Zettlr är gratis och har bra epub-export.

Jag uppskattar att Zettlr är gratis och har bra epub-export.

👀 Visste du att? Prenumerationsbaserade anteckningsappar står för den största andelen av försäljningen, driven av en stark efterfrågan på premiumfunktioner som anpassning, molnsynkronisering och avancerad uppgiftshantering.

9. Agenda (bäst för tidsbaserad anteckningsorganisation)

via Agenda

Agenda använder en tidslinjeorienterad metod som är perfekt för att spåra vad som diskuterats och förbereda anteckningar inför framtida händelser. Du kan bifoga anteckningar till kalenderhändelser, visa allt i kronologisk ordning och markera viktiga punkter som ”På agendan”.

Den är utformad för Mac-användare och integreras smidigt med Apple Kalender och Påminnelser. Den eleganta layouten kopplar samman din kalender och dina anteckningar, så att du kan bläddra igenom tidigare och kommande händelser – perfekt för alla som tänker i tid och vill att deras anteckningar ska följa efter.

Agendas bästa funktioner

Gruppera anteckningar i kategorier som möten, planering eller leveranser för att upprätthålla en tydlig projektstruktur.

Bifoga filer, bilder och taggar för att berika anteckningarna och göra dem lättare att söka eller filtrera senare.

Använd Markdown-formatering och en metod för anteckningar med meningar för att fortsätta skriva på ett lättsamt men strukturerat sätt.

Skapa anteckningsmallar för återkommande arbetsflöden som mötesprotokoll eller sprintplanering.

Länka anteckningar till varandra för att spåra relationer mellan idéer, planer och dokumentation.

Agenda-begränsningar

Endast tillgängligt på macOS och iOS

Begränsad samarbetsfunktionalitet för team

Priser för Agenda

Gratis

Tillägg: Anpassad prissättning

Agenda-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Agenda?

En recensent på Capterra säger:

Användarvänligheten är fantastisk för alla som använder den! Kunderna kan boka direkt online eller så kan du lägga in bokningar via programvarans backend. Bekräftelser skickas automatiskt.

Användarvänligheten är fantastisk för alla som använder den! Kunderna kan boka direkt online eller så kan du lägga in bokningar via programvarans backend. Bekräftelser skickas automatiskt.

10. Bear (Bäst för fokuserat skrivande i en distraktionsfri miljö)

via Bear

Bear erbjuder en fokuserad, vackert designad skrivupplevelse med kraftfull organisation under huven. Den stöder Markdown, rik förhandsgranskning och kapslade taggar som #arbete/möten, så att du kan strukturera anteckningar utan att bryta ditt skrivflöde. Det finns inga klumpiga vyer – bara ren, snabb anteckningsfunktion.

Anteckningar lagras lokalt, med valfri iCloud-synkronisering för åtkomst mellan olika enheter. Med anpassade teman och typografi känns Bear mer som ett privat skrivstudio än en typisk anteckningsapp – perfekt för författare, dagboksskrivare och alla som värdesätter tydlighet.

Bear bästa funktioner

Sök med avancerade filter med hjälp av hashtags, att göra-listor och bifogade filer.

Exportera anteckningar i format som PDF, HTML, DOCX och Markdown.

Kryptera enskilda anteckningar med Face ID eller lösenordsskydd

Fäst viktiga anteckningar högst upp på listan för snabb åtkomst till återkommande eller aktivt innehåll.

Bear-begränsningar

Ej tillgängligt för Windows- eller Android-användare.

Samarbetsfunktionerna är minimala eller obefintliga.

Bear-priser

Gratis

Bear Pro: 2,99 $/månad

Bear-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Bear?

En G2-recensent säger:

Jag gillar att Bear-appen är minimalistisk med flit. Det innebär att det finns mycket färre distraktioner om du använder appen för att anteckna, skriva ner idéer eller skapa innehåll till din blogg. Den är superenkel att använda, erbjuder många optimeringar och har dessutom en hel del kortkommandon.

Jag gillar att Bear-appen är minimalistisk med flit. Det innebär att det finns mycket färre distraktioner om du använder appen för att anteckna, skriva ner idéer eller skapa innehåll till din blogg. Den är superenkel att använda, erbjuder många optimeringar och har dessutom en hel del kortkommandon.

11. Notion (Bäst för att kombinera anteckningar, databaser och samarbete)

via Notion

Med Notion kan du forma dina anteckningar, inte bara skriva dem. Börja med en tom sida och skapa vad som helst, från en dagbok till en företagswiki. Anteckningar fungerar som byggstenar – du kan dra, kapsla in och omvandla dem till databaser, växla mellan listor eller länkade sidor.

Det är enkelt att gå från en snabb idé till en komplett projektplan på samma plats. Med flexibla mallar och flera vyer, såsom Kanban eller tabeller, anpassar sig Notion efter hur du tänker och arbetar.

Notions bästa funktioner

Använd inbyggda tabeller, kalendrar och Kanban-tavlor för att hantera strukturerade data direkt i anteckningarna.

Skapa anpassade mallar för anteckningar för återkommande användningsfall som mötesagendor, produktspecifikationer eller innehållskalendrar.

Tilldela uppgifter inom sidor och spåra dem med hjälp av förfallodatum, statusfält och ansvariga personer.

Använd synkroniserade block för att spegla samma innehåll på flera sidor.

Begränsningar i Notion

Kan kännas långsam eller rörig med stora sidor eller intensiv användning.

Offlineåtkomst är begränsad och inte helt tillförlitlig för alla användningsfall.

Notions prissättning

Gratis

Plus : 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 750 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 570+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En G2-recensent säger:

Notion gör det otroligt enkelt att organisera information, samarbeta med teammedlemmar och skapa anpassade arbetsflöden utan att skriva kod.

Notion gör det otroligt enkelt att organisera information, samarbeta med teammedlemmar och skapa anpassade arbetsflöden utan att skriva kod.

12. Tana (Bäst för att bygga ett dynamiskt andra hjärna med AI)

via Tana

Tana kombinerar strukturerade data, dagliga anteckningar och AI-mötesverktyg i ett flexibelt, grafbaserat system. Anpassade ”super-taggar” förvandlar vanlig text till organiserat innehåll, som projektplaner, mötesanteckningar eller kontaktdatabaser. Börja med enkla punktlistor och utveckla dem sedan till strukturerade objekt med filter, attribut och dynamiska vyer.

Varje daglig anteckning blir en del av ett växande kunskapsdiagram, där länkat innehåll och AI-mötesverktyg hjälper dig att sammanfatta, koppla samman och utvidga dina idéer i takt med att ditt arbetsflöde utvecklas.

Tanas bästa funktioner

Referera till anteckningar i olika sammanhang med hjälp av Live Nodes som uppdateras överallt där de nämns.

Använd Daily-noden för att automatiskt organisera dagliga uppgifter, anteckningar och länkar till pågående projekt.

Sök direkt i alla noder med Tanas kraftfulla, kontextmedvetna sökfunktion.

Minimera och maximera översikter för fokuserad redigering och en överskådlig skrivupplevelse.

Tana-begränsningar

Fortfarande i öppen betaversion, så vissa funktioner kan ändras eller kännas experimentella.

Den initiala inlärningskurvan är brantare än för traditionella anteckningsappar.

Priser för Tana

Gratis

Plus: 8 $/månad

Pro: 14 $/månad

Tana-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tana?

En recension på Reddit säger:

Jag var trött på att hoppa mellan anteckningar och uppgifter. Oroade mig för att arkivera saker. Rädd att jag aldrig skulle hitta det igen. Det händer inte längre. Det är fenomenalt.

Jag var trött på att hoppa mellan anteckningar och uppgifter. Oroade mig för att arkivera saker. Rädd att jag aldrig skulle hitta det igen. Det händer inte längre. Det är fenomenalt.

