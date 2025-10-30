De 13 bästa LMS-verktygen för småföretag 2025

Om du är småföretagare eller HR-chef kan rätt Learning Management System LMS hjälpa dig på följande sätt:

Utbilda nyanställda utan att överbelasta ditt team

Håll koll på efterlevnaden utan att behöva detaljstyra

Hjälper anställda att lära sig, inte bara klicka sig igenom onlinekurser

Ändå tvekar HR-chefer och teamledare fortfarande. Inte för att de inte ser värdet i ett LMS, utan för att de är oroliga för den andra nivån av friktion:

Vem ska skapa alla dessa utbildningsprogram?

Kommer medarbetarna bara att zappa bort och klicka på "nästa"?

Har jag verkligen tid att hantera ytterligare ett verktyg?

Här är vår lista över de bästa LMS-plattformarna för småföretag som tar itu med dessa problem. Vi har valt verktyg som underlättar arbetet med färdiga mallar, smarta automatiseringar och engagemangsfunktioner som gör dina anställda (och administratörer) nöjda.

Oavsett om du driver introduktionsprogram, personalutbildning eller kompetensutvecklingsprogram hjälper dessa lärplattformar dig att göra det utan att överbelasta din HR-avdelning.

Om du vill ha en snabb jämförelse av de bästa lärplattformarna är den här tabellen något för dig.

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp ClickUp Brain, skapa att göra-listor och ClickUp Clips för att spela in och dela utbildning. Bäst för ideella organisationer som behöver en allt-i-ett-plattform för utbildning, introduktion och projektledning Gratis för alltid; anpassning tillgänglig för företag TalentLMS Över 1000 färdiga kurser, skapa enkäter, integration med BambooHR och Salesforce Bäst för allt-i-ett-lärande för växande företag Betalda abonnemang börjar från 149 dollar per månad för 1–40 användare. AbsorbLMS Skapa AI, godkännanden från deltagare och observationschecklistor Bäst för compliance-utbildning Anpassad prissättning Docebo Headless-arkitektur, AI-driven kursrekommendation och funktion för att bjuda in till visning Bäst för hantering av compliance-utbildning och certifiering Anpassad prissättning LearnUpon Lärandevägar med flera kurser, if-then-logik för att automatisera utbildning och dedikerade portaler. Bäst för utbildning av flera målgrupper Anpassad prissättning Thinkific White label-utbildning, anpassade domäner, community-utrymmen och anpassade roller Bäst för företag som vill sälja onlinekurser Betalda abonnemang börjar från 49 $ per användare/månad Blackboard Multi-tenant branding, ISO-certifierat, testmiljö, inbyggd tillgänglighetskontroll Bäst för företag som behöver en skalbar utbildningsplattform med eget varumärke Anpassad prissättning Moodle Anpassat kompetensramverk, Matrix-meddelanden, AI Connector Bäst för ideella organisationer som vill ha ett anpassningsbart, budgetvänligt LMS Gratis Tovuti 40 innehållstyper, Dizi AI, skapa användargrupper och undergrupper Bäst för interaktiva och uppslukande utbildningsupplevelser Anpassad prissättning 360 Learning Enkel inloggning (SSO), lägg till webbaserade filer, ställ in certifikatets utgångsdatum Bäst för samarbetsutbildning Betalda abonnemang börjar från 8 dollar per användare och månad. iSpring Learn PowerPoint-baserad kursutveckling, enkel inloggning och anpassad domän för varumärkesprofilering. Bäst för att leverera och automatisera företagsutbildning Betalda abonnemang börjar från 770 dollar per användare och år. Litmos 98 000 färdiga kurser, över 100 anslutningar, använd AI för att analysera videoklipp, granska kurshistorik Bäst för att leverera utbildning med stor effekt Anpassad prissättning LearnDash Videoframsteg, stöder flera innehållsformat Bäst för småföretag som vill skapa och hantera utbildning Betalda abonnemang börjar från 199 $/år för 1 webbplats.

Vad ska du leta efter i ett LMS för småföretag?

När du väljer ett lärplattformssystem (LMS) för ett småföretag vill du ha funktioner som sparar tid, minskar administrativa kostnader och växer med dig. Och som inte överbelastar ditt team eller din budget.

Ett LMS som är enkelt att använda och ger ditt team den relevanta utbildning de behöver för att höja sin kompetens.

Här är en praktisk checklista över de viktigaste funktionerna att leta efter:

Interaktiva inlärningsmoduler: Håll medarbetarna engagerade med interaktiva videor, frågesporter och simuleringar som ökar minnesförmågan och gör utbildningen mindre tråkig.

Anpassningsalternativ: Skräddarsy lärplattformen efter ditt företags behov med varumärkesanpassade kurser, anpassat innehåll för utbildningsmoduler och personliga inlärningsvägar.

Skalbarhet: Se till att ditt LMS växer med ditt team och stöder fler användare, kurser och platser utan att bli långsammare eller kräva kostsamma uppgraderingar.

Progress tracking: Spåra elevernas framsteg och förfina utbildningen genom inbyggda frågesporter, Spåra elevernas framsteg och förfina utbildningen genom inbyggda frågesporter, utbildningsfeedbackenkäter , certifikat och prestationsutvärderingar.

Integrationsmöjligheter: Anslut ditt LMS till verktyg som Slack, Google Workspace, Anslut ditt LMS till verktyg som Slack, Google Workspace, utbildningsprogramvara eller ditt HRIS för att effektivisera introduktionen, automatisera uppgifter och synkronisera medarbetardata.

Mobil åtkomst: Ge teamen möjlighet att komma åt utbildningsmaterial när de är på språng med en mobilvänlig utbildningsplattform för fältarbetare, hybridteam eller snabba lektioner mellan uppgifterna.

Rapportering och analys: Få insyn i vem som lär sig vad, var de fastnar och hur du kan förbättra utbildningen i alla team med hjälp av realtidsdashboards och rapporter.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Det bästa LMS-systemet för småföretag

Här är de bästa lärplattformarna för småföretag som ditt.

1. ClickUp (Bäst för företag som behöver en allt-i-ett-plattform för onboarding och kontinuerlig lärandehantering)

ClickUp, den första Coverged AI Workspace, fungerar som ett lättviktigt, anpassningsbart lärandehanteringssystem som förenklar arbetsflöden och förbättrar uppgiftshanteringen i olika projekt.

Med den kraftfulla kombinationen av ClickUp Brain + ClickUp Docs kan du skapa utbildningsmanualer, volontärhandböcker, introduktionsguider och till och med personliga utbildningsplaner.

För att göra det mer interaktivt kan du ladda upp inbäddade videor eller infografik för att förbättra innehållet. Med Public Sharing kan dessa göras tillgängliga för volontärer eller intressenter utan att de behöver fullständig åtkomst till ClickUp, vilket gör onboarding smidigt.

Skapa utbildningsmaterial, uppgifter, scheman och mycket mer med ClickUps AI-drivna arbetsyta.

Om dina utbildningsmanualer är utspridda i PDF-filer, kalkylblad, Google Docs och andra kanaler kommer ditt team att lägga mer tid på att leta efter dem än på att utföra sitt arbete. Men med AI-driven Enterprise Search blir denna del av processen smidigare, eftersom du kan söka efter vad som helst i din arbetsmiljö och integrerade tredjepartsappar på några sekunder.

När ditt utbildningsbibliotek för anställda växer kan du använda ClickUps kunskapshanteringsfunktion för att hitta relevanta dokument och svar utan att behöva söka igenom mappar. Denna funktion möjliggör enkel lagring och omedelbar åtkomst till all företagskunskap. Du kan göra detta genom att konvertera alla dina utbildningsdokument och guider till interna wikis.

Behöver du mer personlig hjälp? Fråga agenterna i ClickUp! Dessa AI-verktyg för kunskapshantering kan tålmodigt svara på repetitiva frågor och utlösa arbetsflöden utan att överbelasta ditt lilla team!

Svara på repetitiva frågor i ClickUp Chat-kanaler, automatisera dagliga och veckovisa rapporter, sortera och tilldela meddelanden, lägg till påminnelser och mycket mer med ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp har också en färdig mall som hjälper dig att standardisera lanseringen av utbildningsprogram. Till exempel säkerställer mallen Training Rollout Plan från ClickUp att allt ditt utbildningsmaterial är organiserat och centralt tillgängligt.

Få en gratis mall Skapa och följ upp dina utbildningsplaner med hjälp av ClickUps mall för utbildningsplanering.

Med den här mallen kan du:

Håll koll på de olika stegen i dina utbildningsplaner via anpassade statusar.

Spara, organisera och visualisera information om utbildningssessioner med hjälp av anpassade fält.

Övervaka framstegen i lanseringsplanen med ClickUp Dashboards.

Oavsett om du utbildar nyanställda eller hanterar kompetensutveckling för hela teamet, så passar ClickUps funktioner dina utbildningsbehov och stöder din tillväxt.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen fungerar ibland långsammare än desktopversionen, särskilt när man hanterar komplexa projekt eller flera uppgifter samtidigt.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Mitt team uppskattar möjligheten att tilldela uppgifter för ansvarsskyldighet och den höga graden av anpassning! Vi har kunnat skapa utrymmen som passar alla våra behov och följa framstegen för varje uppgift. Det är enkelt att använda och kundtjänsten har varit till stor hjälp när det behövts! Det tog inte lång tid för hela vårt team att implementera och integrera Clickup, och nu använder alla det dagligen!

💟 Bonus: Brain MAX är din AI-drivna desktopkompanjon som också fungerar som ett smart, intuitivt LMS för småföretag. Med djup integration mellan dina dokument, utbildningsmaterial och teamkommunikation gör Brain MAX det enkelt att skapa, organisera och leverera utbildningsinnehåll – allt från en och samma plattform. Du kan använda talk-to-text för att snabbt skapa utbildningsmoduler, tilldela kurser, följa medarbetarnas framsteg och till och med skapa frågesporter eller feedbackformulär. Brain MAX automatiserar påminnelser, hämtar relevanta resurser och ger realtidsinsikter om teamets lärande, vilket gör onboarding och kompetensutveckling smidig, effektiv och perfekt anpassad efter dina affärsbehov.

📚 Läs mer: Hur vårt onboardingteam använder ClickUp

2. TalentLMS (Bäst för allt-i-ett-lärande för växande företag)

via TalentLMS

TalentLMS är ett lärandehanteringssystem som hjälper småföretag att utbilda anställda, partners eller kunder med minimal installation. Det är molnbaserat och mobilanpassat.

Det användarvänliga gränssnittet gör det möjligt även för team utan tidigare erfarenhet av LMS att skapa onlinekurser på bara några timmar.

Du kan hantera användare, tilldela inlärningsvägar och spåra framsteg genom inbyggda rapporter och automatisering. AI-verktyg stöder innehållsgenerering för introduktionsdokument och identifiering av kompetensluckor, medan gamification-funktioner, såsom topplistor och märken, hjälper till att hålla deltagarna engagerade.

Med flexibel prissättning och minimalt IT-engagemang är det ett praktiskt val för växande team som behöver en skalbar LMS-lösning.

TalentLMS bästa funktioner

Leverera interaktiva kurser med en mängd olika alternativ (flervalsfrågor, dra-och-släpp, öppna frågor) som uppfyller standarder för e-lärandeinnehåll såsom SCORM, xAPI och cmi5.

Skapa enkäter för att samla in och analysera resultat om deltagare och utbildning

Integrera med plattformar som BambooHR och Salesforce för onboarding och uppföljning av försäljningsutbildningens framsteg.

Begränsningar för TalentLMS

Rapporteringsfunktionerna är grundläggande, utan möjlighet att skapa rapporter för kurser som är grupperade som en läroplan.

Priser för TalentLMS

Core : 149 USD per 1–40 användare/månad

Grow : 299 dollar per 1–70 användare/månad

Pro : 579 USD per 1–100 användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

TalentLMS-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om TalentLMS?

Här är en recension från G2:

Jag älskar möjligheten att använda AI och att ha frihet att anpassa verktyget. Det finns så många områden som vi kan utnyttja för att förbättra den utbildning vi erbjuder. Rapporteringen har varit extremt fördelaktig och ger användbar data. Vi kunde implementera innehållet enkelt och snabbt med en extremt hög användningsgrad.

⚡ Mallarkiv: Gratis mallar för utbildningsplaner för anställda

3. AbsorbLMS (bäst för compliance-utbildning)

via AbsorbLMS

AbsorbLMS erbjuder AI-driven inlärning som kallas Absorb Skills, som hjälper dig att erbjuda personalen skräddarsydda kompetensutvecklingsprogram.

Du skapar kurser och frågesporter snabbt med hjälp av generativ AI, även utan ett dedikerat L&D-team.

Administratörer kan använda kommandon i naturligt språk för att ta fram rapporter eller automatisera registreringar, vilket sparar värdefull tid. AI gör det möjligt att anpassa inlärningsupplevelserna. Denna funktion rekommenderar innehåll till eleverna baserat på deras individuella framsteg.

Absorb erbjuder över 20 000 färdiga kurser, baserade på traditionella utbildningsmetoder, inom olika branscher och på olika kompetensnivåer, med stöd av experthjälp. Detta är perfekt för småföretag som inte vill lägga en förmögenhet på att skapa grundläggande kurser.

AbsorbLMS bästa funktioner

Använd Create AI för att undersöka, strukturera och utforma kurser och inkludera interaktiva element för att engagera deltagarna.

Registrera deltagarnas godkännanden inom kurserna för att säkerställa dokumenterade bevis på slutförande och bekräftelse.

Spåra och granska hur väl deltagarna kan tillämpa sin utbildning på verkliga uppgifter och procedurer som är viktiga för deras roll, med hjälp av observationschecklistor

Begränsningar för AbsorbLMS

Att hantera ett stort kursbibliotek tar mycket tid just nu, eftersom det inte finns några alternativ för massredigering.

Priser för AbsorbLMS

Anpassad prissättning

AbsorbLMS-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger riktiga användare om TalentLMS?

Här är en recension från G2:

Absorbs intuitiva, användarvänliga gränssnitt är lätt att lära sig och enkelt att använda. Det är mycket flexibelt, men också stabilt och robust. Användarnas önskemål och behov beaktas när nya funktioner utvecklas. Kundsupporten är utmärkt och de är alltid glada att hjälpa till!

​​📮 ClickUp Insight: 33 % av våra respondenter pekar på kompetensutveckling som ett av de användningsområden för AI som de är mest intresserade av. Till exempel kan icke-tekniska medarbetare vilja lära sig att skapa kodsnuttar för en webbsida med hjälp av ett AI-verktyg. I sådana fall gäller att ju mer kontext AI har om ditt arbete, desto bättre blir dess svar. Som den ultimata appen för arbete är ClickUps AI utmärkt på detta. Den vet vilket projekt du arbetar med och kan rekommendera specifika steg eller till och med utföra uppgifter som att enkelt skapa kodsnuttar.

4. Docebo (bäst för hantering av efterlevnadsutbildning och certifiering)

via Docebo

Utbildningsinitiativ misslyckas ofta när de är manuella, inkonsekventa eller svåra att skala upp. Detta gäller i ännu högre grad när det handlar om att effektivt utbilda anställda i ny programvara. Om detta inte åtgärdas minskar produktiviteten och kostnaderna för introduktion av nya medarbetare ökar.

Docebo löser detta med ett AI-drivet LMS som automatiserar skapandet av kurser, anpassar inlärningsvägar och effektiviserar certifieringar. Med den headless arkitekturen kan du skapa engagerande kurser och integrera dem i dina befintliga verktyg. På så sätt blir utbildningsmål och program en del av det dagliga arbetsflödet.

Med mobil support, flerspråkig åtkomst och integrationer som Salesforce och Zoom passar Docebo perfekt in i din befintliga stack.

Docebos bästa funktioner

Få enkel tillgång till utbildningsinnehåll i realtid som stöder inlärningsvägar med Docebo Content, LinkedIn Learning och Skills.

Använd AI för att rekommendera kurser som är anpassade efter varje elevs beteende och behov. Funktionen "bjud in till visning" hjälper till exempel eleverna att dela innehåll med kollegor när de vill att de ska titta på det.

Skapa unika utrymmen för användargrupper för att uppmuntra deltagande med modererade chattar, roliga spel, prestationer och märken.

Begränsningar för Docebo

Begränsningar kring automatisering på sessionsnivå och instruktörsbehörigheter resulterar i extra manuellt arbete och tillfälliga lösningar.

Docebo-priser

Anpassad prissättning

Docebo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Docebo?

Här är en recension från G2:

Docebo erbjuder en mycket anpassningsbar plattform som gör det möjligt för oss att skräddarsy inlärningsupplevelsen så att den speglar vårt företags varumärke och röst.

5. LearnUpon (bäst för utbildning av flera målgrupper)

via LearnUpon

LearnUpon är ett molnbaserat LMS som integreras med dina befintliga plattformar, såsom HRIS och CRM.

Så snart en ny medarbetare anställs eller en kund registrerar sig tilldelar LearnUpon dem automatiskt relevanta utbildningsvägar. Med stöd för över 20 språk gör LearnUpon:s flerspråkiga LMS lärande tillgängligt för en global publik.

Med anpassad branding, engagemangsfokuserade funktioner och intuitiva instrumentpaneler hjälper LearnUpon små HR-team att leverera professionella, varumärkesanpassade inlärningsprocesser. Allt detta utan att öka den tekniska komplexiteten, vilket gör att dina team kan fokusera på tillväxt och personalbehållning.

LearnUpon bästa funktioner

Strukturera lärandet med flexibla moduler, lärandevägar med flera kurser och en självbetjäningskatalog som gör det möjligt för deltagarna att bläddra och anmäla sig i sin egen takt.

Automatisera utbildningsprocesser med hjälp av smart "om/då"-logik och återanvändbara lärandeobjekt för skräddarsydda lärandevägar.

Anpassa utbildningen för olika målgrupper genom dedikerade portaler, så att du kan hantera flera inlärningsmiljöer från en enda LMS-plattform.

Begränsningar för LearnUpon

De tillgängliga standardrapporterna saknar den djupgående information som krävs för avancerad analys.

Priser för LearnUpon

Anpassad prissättning

LearnUpon-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Vad säger riktiga användare om LearnUpon?

Här är en recension från G2:

Jag gillar den övergripande användarupplevelsen. Det är enkelt att hitta information, du kan schemalägga dina lektioner, begränsa åtkomsten till endast målgruppen och tillåta recensioner i dina kurser för att lära dig mer om deltagarnas upplevelse.

🧠 Visste du att? 74 % av de anställda säger att de behöver fortsätta lära sig nya färdigheter för att förbli relevanta i sina jobb.

6. Thinkific (Bäst för kreatörer som vill sälja onlinekurser)

via Thinkific

Thinkific är inte ett typiskt LMS, utan ett drag-and-drop-verktyg för att skapa kurser som stöder video, ljud, presentationer, PDF-filer, nedladdningar och SCORM-kompatibelt innehåll.

Med hjälp av funktioner som översiktsgeneratorer och bulkimportörer kan skaparna utforma kurser utan tekniska kunskaper, vilket är ett utmärkt alternativ för småföretag där teammedlemmarna kanske har flera roller.

För att hålla deltagarna motiverade erbjuder Thinkific frågesporter, uppgifter, enkäter, slutbetyg och spelförsedd framstegsspårning. Du får också en mobilapp med ditt varumärke för att kunna lära dig var du än är.

Thinkifics bästa funktioner

Leverera en varumärkesanpassad, white label-lärandeupplevelse genom att anpassa utseende, anpassa domäner, avancerad temaredigering och verktyg för webbplatsbyggande.

Låt skaparna bygga dedikerade, interaktiva gemenskapsutrymmen direkt i sin inlärningsmiljö för kohortbaserad inlärning och exklusiva medlemsområden.

Skapa anpassade roller med detaljerade behörigheter, så att intressenterna endast ser och hanterar saker som är relevanta för deras ansvarsområden.

Thinkifics begränsningar

Lärmodulerna kan inte laddas ner som SCORM-filer för användning på andra LMS-plattformar, vilket större företag kan behöva.

Thinkifics prissättning

Basic : 49 dollar per användare/månad

Start : 99 $ per användare/månad

Grow : 199 dollar per användare/månad

Thinkific Plus: Anpassad prissättning

Thinkific-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Thinkific?

Här är en recension från G2:

Det är lätt att använda – det enklaste LMS-verktyget jag har använt. Det uppfyller mina behov, särskilt Wysiwyg-aspekten. Du kan vara säker på att få en snygg akademi som erbjuder en fantastisk upplevelse för dina elever, redan från grundpaketet! Priserna är rimliga och supportteamet är fantastiskt! De ger snabba svar och ser till att följa upp varje gång.

🧠 Visste du att? 1924 skapade Sidney Pressey den första inlärningsmaskinen någonsin. Denna maskin liknade en skrivmaskin som inte lät användarna fortsätta om de inte gav rätt svar.

7. Blackboard (Bäst för företag som behöver en skalbar utbildningsplattform med eget varumärke)

via Blackboard

Blackboard är ett tillägg på företagsnivå och webbläsarbaserat inom Video Studio-verktygssatsen.

Som ett lärandehanteringssystem gör det möjligt för lärare att spela in, ladda upp, redigera, texta och dela videor direkt i Blackboard. Du behöver inga ytterligare verktyg eller inloggningar.

Det erbjuder multi-tenant branding och säkerhet på företagsnivå (FedRAMP, ISO-certifierat), vilket gör det enkelt att utbilda anställda, kunder och partners med hjälp av separata portaler för varje varumärke eller till och med produktkunskap.

Blackboard skiljer sig från andra LMS-plattformar genom att det stöder immersiv 360°-video och VR-headset för engagerande, utforskande lektioner.

Blackboards bästa funktioner

Spela in och redigera utbildningsvideor direkt i inlärningsmiljön för dina utvecklingsprogram.

Erbjud en testmiljö där du säkert kan testa utbildningsinnehåll eller förbereda dig för en programuppdatering.

Hitta och åtgärda tillgänglighetsproblem med hjälp av den inbyggda tillgänglighetskontrollen i Blackboards innehållsredigerare.

Blackboards begränsningar

Systemet har ibland prestandaproblem, såsom långa laddningstider och sporadiska tekniska problem, vilket stör användarupplevelsen.

Priser för Blackboard

30 dagars gratis provperiod

Anpassad prissättning

Blackboard-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Blackboard?

Här är en recension från G2:

Den nuvarande kapaciteten hos AI som nyligen presenterades är utan tvekan en game changer för oss. Den hjälper till att påskynda leveransen av kurser och utvärderingar som är utformade med hjälp av AI-strukturen och frågorna. Från användargränssnittet, som är superenkelt att använda för alla, är implementeringen av tredjepartsverktyg helt fantastisk och superenkel. Integrationen är en annan sak som jag älskar mest.

8. Moodle (Bäst för ideella organisationer som vill ha ett anpassningsbart, budgetvänligt LMS)

via Moodle

Moodle är ett gratis och öppet källkodsbaserat lärplattformssystem för småföretag.

Verktyget eliminerar de oöverkomliga licenskostnaderna för proprietära Learning Management Systems, vilket omedelbart gör professionell personalutbildning överkomlig även med en tight budget.

Dessutom gör de omfattande anpassningsmöjligheterna det möjligt för småföretag att skräddarsy utbildningsinnehåll, varumärkesprofilering och kursflöde – inklusive användning av villkorade aktiviteter för att säkerställa effektiv, rollspecifik inlärning – vilket är avgörande för att maximera effekten av begränsad utbildningstid och resurser.

Denna säkra, anpassningsbara plattform gör det möjligt för dig att själv vara värd för Moodle för fullständig äganderätt till data eller använda MoodleCloud för snabbare distribution och produktanvändning.

Moodles bästa funktioner

Importera och skapa anpassade kompetensramverk och tilldela utbildningsplaner till anställda.

Uppmuntra samarbetsinlärning genom webbkonferenser, forum och kommunikationsalternativ under kursen med Matrix Messaging.

Förbättra Moodles funktioner med kraftfulla plugins som AI Connector, som integrerar AI-verktyg som ChatGPT och DALL-E.

Moodles begränsningar

Uppdateringsprocessen kräver manuella steg som att säkerhetskopiera databasen, byta ut kärnfiler och kontrollera om plugins fortfarande fungerar.

Priser för Moodle

Gratis

Moodle-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 3000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Moodle?

Här är en recension från G2:

Moodle är ett av de mest flexibla och funktionsrika open source-baserade Learning Management Systems som finns. Jag älskar att det går att anpassa helt och hållet – från kursstruktur till användarroller, plugin-integrationer och UI-teman.

ClickUp Callout: ClickUps Connected AI kopplar samman dina verktyg, dokument, uppgifter och data så att AI-svaren alltid återspeglar den senaste och mest relevanta kontexten i hela ditt arbetsutrymme.

9. Tovuti (Bäst för interaktiva och uppslukande utbildningsupplevelser)

via Tovuti

Tovuti LMS är ett allt-i-ett-system för lärandehantering för småföretag som gör det möjligt att skapa, leverera, sälja och spåra utbildningsprogram. Det hjälper dig att bygga interaktiva kurser med över 40 olika typer av innehåll, inklusive 360° virtuella turer, förgrenade scenarier och klickbara hotspots för en uppslukande inlärningsupplevelse.

Tovutis Dizi AI är din inbyggda assistent för kursskapande som hjälper dig att omvandla idéer, PDF-filer eller uppmaningar till färdiga lektioner på några minuter. Du laddar bara upp en källa eller skriver in en uppmaning, så genererar Dizi kursinnehåll, frågesporter och till och med aktiviteter som är redo att publiceras i ditt LMS.

Det har ett bibliotek med 3 miljoner stockbilder och över ett dussin interaktiva format. För små team eller HR-chefer innebär detta snabbare lanseringar, lägre innehållskostnader och mer tid att ägna åt att förbättra utbildningens effektivitet.

Tovutis bästa funktioner

Skapa hela kurser på några sekunder med Dizi AI, tillsammans med bilder och interaktiva frågesporter.

Anslut Tovuti till dina HRIS- eller ERP-system med hjälp av API-anslutningar för att överföra och hämta data.

Skapa obegränsat antal användargrupper och undergrupper och tilldela specifika behörigheter.

Tovuti-begränsningar

Hjälpcentret beskrivs ofta som generiskt och ger inte mycket information om specifika arbetsflöden.

Priser för Tovuti

Anpassad prissättning

Tovuti-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Tovuti?

Här är en recension från G2:

Jag har använt Tovuti sedan början av 2022, och först och främst har de varit en fantastisk partner från början till slut. Det som kommer att sticka ut för alla som väljer Tovuti för sina LMS-behov är att de utan tvekan har den bästa kund- och tekniska supporten av alla organisationer jag någonsin har haft att göra med.

10. 360 Learning (Bäst för samarbetsutbildning)

via 360 Learning

360 Learnings mest kraftfulla funktion är integrationen av en enorm databas med 30 000 färdigheter och AI-driven taggning, som automatiskt kopplar utbildningsinnehåll och medarbetarprofiler till rätt färdigheter.

Denna automatisering säkerställer att små team kan leverera mycket målinriktade utbildningsvägar utan manuellt arbete, vilket omedelbart gör utbildningen mer relevant och effektiv.

Plattformen erbjuder helt anpassningsbara rapporter som enkelt kan filtreras, sparas och schemaläggas, vilket ger upptagna chefer den viktiga, användbara information de behöver för att snabbt kunna följa medarbetarnas framsteg.

Det innebär att man kan mäta effekten av utbildningen och visa efterlevnad, vilket är viktiga funktioner som säkerställer att utbildningsinvesteringen ger en konkret avkastning.

360 Learning bästa funktioner

Aktivera enkel inloggning (SSO) med verktyg som Microsoft, Google, Okta och Myportal för enkel och säker åtkomst.

Lägg till webbaserade filer direkt genom att länka URL:er från verktyg som Google och Prezi, så att allt hålls uppdaterat på ett och samma ställe.

Ställ in certifikatens utgångsdatum och få automatiska påminnelser när de behöver förnyas.

360 Learning-begränsningar

Begränsade möjligheter att anpassa plattformens utseende och känsla för att bättre överensstämma med varumärkets riktlinjer.

Priser för 360 Learning

Team : 8 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

360 Learning-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad säger riktiga användare om 360 Learning?

Här är en recension från G2:

Som utbildnings- och utvecklingschef med ett enmans L&D-team behövde jag ett LMS som var intuitivt, samarbetsinriktat och tillräckligt flexibelt för att stödja både interna team och externa detaljhandelspartner. 360Learning uppfyllde alla krav – och mer därtill.

11. iSpring Learn (Bäst för att leverera och automatisera företagsutbildningar)

via iSpring Learn

iSpring Learn är ett idealiskt molnbaserat LMS för småföretag eftersom det drastiskt förenklar övergången till professionell digital utbildning genom sitt välbekanta gränssnitt och sin användarvänlighet, som liknar Microsoft PowerPoint. Med sina integrerade innehållsverktyg, särskilt stödet för iSpring Suite, gör plattformen det möjligt för anställda med grundläggande datorkunskaper att snabbt konvertera befintliga PowerPoint-presentationer, videor och dokument till interaktiva, spårbara kurser med frågesporter och simuleringar. Detta eliminerar behovet av att anlita specialiserade instruktionsdesigners eller lära sig komplex programvara från grunden.

Verktygets fokus på snabb innehållsskapande, i kombination med utvärderingsrapporter i realtid för enkel uppföljning av framsteg, säkerställer att småföretag snabbt kan lansera, hantera och mäta effektiviteten i sina utbildningsprogram utan stora initiala investeringar i tid eller resurser.

iSpring Learn – bästa funktioner

Hantera alla utbildningsaktiviteter, dvs. livesessioner, workshops och möten, på ett och samma ställe med hjälp av kalendern.

Omdirigera användare från ditt företags webbplats till iSpring Learn med hjälp av enkel inloggning (SSO) med JWT-teknik.

Anpassa plattformens URL genom att koppla din egen domän till iSpring Learn för en varumärkesupplevelse.

Begränsningar för iSpring Learn

Det kan vara svårt att synkronisera voiceover med video; tydligare handledningar skulle vara till hjälp.

Priser för iSpring Learn

300 användare : 4,46 dollar per användare/per månad

500 användare : 3,97 dollar per användare/per månad

1000 användare: 3,58 dollar per användare/per månad

iSpring Learn-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger riktiga användare om iSpring Learn?

Här är en recension från G2:

Bra gränssnitt, många möjligheter att skapa högkvalitativa kurser, det är bekvämt att följa medarbetarnas framsteg och det är fantastiskt att man kan köpa sviten och skapa fantastiska material.

📚 Läs mer: Projektledningsprogramvara för ideella organisationer

12. Litmos (bäst för att leverera utbildning med stor genomslagskraft)

via Litmos

Litmos är ett AI-drivet lärandehanteringssystem för småföretag som hjälper dig att introducera och utbilda anställda, utbilda dina partners och säkerställa efterlevnad.

Du kan skapa kurser med hjälp av det intuitiva dra-och-släpp-verktyget, bädda in videor, frågesporter och interaktivt innehåll samt distribuera utbildningsvägar över olika roller och affärsenheter.

Det erbjuder ett färdigt bibliotek med över 98 000 färdiga kurser som täcker ämnen som försäljning, kundupplevelse, efterlevnad, säkerhet och mjuka färdigheter.

Litmos funktioner

Välj mellan över 100 färdiga anslutningar eller använd öppna API:er för att integrera arbetsflödesverktyg.

Analysera elevernas videoklipp med AI för att spåra känslor, leveranshastighet och användning av nyckelord.

Granska kursens versionshistorik och återställ tidigare versioner när som helst för att upprätthålla noggrannheten och förhindra fel.

Litmos begränsningar

Svårt att uppdatera och arbeta med anpassade fält

Litmos prissättning

Anpassad prissättning

Litmos betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Litmos?

Här är en recension från G2:

Litmos är mycket användarvänligt, har massor av alternativ, utvecklas ständigt och blir hela tiden bättre! Jag älskar funktionen Content Author och är mycket imponerad av de kontinuerliga förbättringarna.

13. LearnDash (Bäst för småföretag för hantering av utbildning)

via LearnDash

LearnDash förbättrar omedelbart utbildningsinnehållet för småföretag. Det fungerar som ett kraftfullt WordPress-plugin, så om du har en webbplats kan du använda det.

Den största fördelen är att man kan skapa kurser direkt. Det är bara att lägga in en länk till en spellista på YouTube, Vimeo eller Wistia. Den smarta guiden för kursskapande tar över. Den omvandlar automatiskt spellistan till en fullt strukturerad, professionell onlinekurs på några minuter.

Detta gör att småföretag kan slippa den tidskrävande uppgiften att sätta upp utbildningar. Du kan omedelbart starta introduktionsutbildningar för nya medarbetare eller kundutbildningar och omvandla befintliga videor till en värdefull tillgång redan idag.

LearnDash bästa funktioner

Aktivera videoframsteg för att automatiskt markera lektionen som avslutad så snart deltagarna har tittat klart på videorna.

Få insikter om engagemangsmönster, tidsåtgång och quizresultat för att fatta datadrivna beslut.

Stöder bilder, videor, ljud, SWF-filer, HTML5, SCORM och xAPI.

Begränsningar för LearnDash

Element som kurspaket och kundvagnar är onödigt komplexa.

Priser för LearnDash

LearnDash LMS: 199 $/år för 1 webbplats (faktureras årligen)

LearnDash-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger riktiga användare om LearnDash?

Här är en recension från G2:

Jag har byggt ett par webbplatser med LearnDash nu, och jag måste säga att kundsupporten är en av mina favoritfunktioner. När det gäller LearnDash själv är plattformen otroligt enkel att använda.

📚 Läs också: Bästa programvaran för dokumentsamarbete för team

Vilket LMS-system ska du börja med?

Om du just har börjat, välj det LMS som passar in i ditt befintliga arbetsflöde. Inte det med den längsta funktionslistan.

Använder du redan ett verktyg som ClickUp för projektledning? Utöka det till utbildning med dokument, mallar och AI. Det kräver ingen extra inlärningskurva för dig.

Om du precis har börjat använda ett lärplattformssystem för ett litet företag rekommenderar vi återigen att du börjar med ClickUp. Det har alla funktioner du behöver för att ta de första stegen.

Nyckeln är att börja i liten skala. Använd mallar. Testa med ett enda team. Det bästa LMS-systemet är det som dina medarbetare faktiskt använder och fortsätter att använda.

✅ Registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång med att skapa ditt LMS.