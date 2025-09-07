Gratis Project Canvas-mallar för tydlig projektplanering

Om du misslyckas med planeringen planerar du för misslyckande!

Om du misslyckas med planeringen planerar du för misslyckande!

Det är ett klassiskt uttryck. Och om du någonsin har lett ett projekt vet du exakt vad det betyder. Idéer kommer från alla håll och kanter. Uppgifterna staplas på hög. Deadlines närmar sig. Och på något sätt förväntas du få ordning på allt.

Det är där en solid projektplan kommer in. Men även de bästa planerna kan fallera utan en tydlig struktur.

Gå in i Project Canvas. Det hjälper dig att kartlägga vem, vad, varför och hur i ditt projekt, från produktlanseringar till teamsprints, utan att fastna i dokument.

Med en färdig mall slipper du den fruktade tomma sidan när du skapar din projektkanvas. I den här artikeln delar vi med oss av gratis mallar för projektkanvaser som hjälper dig att planera tydligt, agera med självförtroende och njuta av processen.

Vad är Project Canvas-mallar?

En projektmall är en färdig layout eller ram som du kan fylla i för att snabbt skapa din egen projektplan utan att behöva börja från scratch. De flesta mallar har en tydlig rutnätslayout, vilket gör dem lätta att fylla i, dela och uppdatera när saker och ting förändras.

En projektcanvas är ett visuellt verktyg på en sida som hjälper dig att organisera de viktigaste delarna av ett projekt i ett tydligt och strukturerat format. Den delar upp komplexa planer i enkla block – mål, intressenter, tidsplan, uppgifter, risker och framgångsmått – allt på en sida.

Inga fler långa dokument eller spridda anteckningar. En projektcanvas ger dig en snabb översikt över:

Mål att uppnå

Det är människor som driver arbetet

Syftet med projektet

Project Canvas-mallar är perfekta för workshops, planeringsmöten eller kickoff-möten, och skapar en stark grund innan arbetet påbörjas.

🧠 Rolig fakta: Project Canvas inspirerades av Alex Osterwalders Business Model Canvas. Projektledare uppskattade enkelheten med en sida och anpassade den för att planera projekt snabbare, med mindre förvirring och betydligt mindre gäspningar.

Vad kännetecknar en bra Project Canvas-mall?

En bra Project Canvas-mall ger dig en tydlig, visuell översikt över hela projektet utan att komplicera saker och ting. Här är vad du ska leta efter:

Enkel layout : Lätt att läsa, lätt att fylla i

Flexibelt format : Fungerar för alla typer av projekt och teamstorlekar

Visuell struktur : Rutnät eller block som organiserar information utan att skapa oordning

Snabb att uppdatera : Ändringar ska inte innebära att man måste börja om från början

Samarbetsvänligt : Lätt att dela och diskutera med ditt team

Anpassningsbara fält och statusar : Anpassa det efter ditt arbetsflöde, inte tvärtom

Flera vyer: Växla mellan list-, tavel- eller kalendervyer efter behov

Om det sparar tid och rensar huvudet, så fyller det sin funktion.

📚 Läs också: Hur exempel på affärsmodeller kan vägleda din strategi

Projektmallar

Professionella spenderar i genomsnitt 18 minuter på att skapa dokument från grunden. Mallar kan spara upp till 10 timmar per månad, vilket ger dig mer än 5 arbetsdagar per år!

Det innebär många timmar mindre i veckan och betydligt färre ”var ska vi ens börja?”-ögonblick.

Om du letar efter ett ställe där du kan planera allt, prova ClickUp. Detta projektledningsverktyg är allt-i-ett-appen för arbete – utformat för att hantera uppgifter, dokument, whiteboards, tidslinjer och mycket mer, allt på en och samma flik, så att du slipper hoppa mellan olika verktyg.

Vi har samlat 15 Project Canvas-mallar som uppfyller alla krav: tydlig layout, enkla uppdateringar, anpassningsbara fält och format som hjälper dig att tänka.

Låt oss sätta igång.

1. ClickUp Lean Canvas-mallen

Hämta gratis mall Skapa uppgifter direkt genom att fylla i Lean Canvas-formuläret i ClickUp Lean Canvas-mallen

Har du en miljon idéer som surrar i huvudet? Börja med att skaffa ClickUp Lean Canvas-mallen. Denna mall är perfekt för att lansera en ny produkt eller tjänst och hjälper dig att snabbt validera idéer.

Den guidar dig genom ett strukturerat formulär som fångar kärnan i din affärsmodell, såsom problem, lösning, kundsegment och mer. Fyll bara i Lean Canvas-formuläret, klicka på Skicka, och vips så skapas en uppgift automatiskt.

Du får två användbara vyer:

Listvy : Se alla dina aktuella utmaningar på ett ställe, tillsammans med viktig information som den lösning du överväger, din målgrupp och andra väsentliga uppgifter.

Board View: Gruppera dina affärsproblem efter status i en visuell layout med dra-och-släpp-funktion så att du vet exakt var saker och ting står.

Denna mall för Lean Canvas är tydlig, fokuserad och utformad för att hjälpa dig att nå klarhet, en idé i taget.

📌 Perfekt för: Att organisera affärsidéer, identifiera viktiga problem och validera nya produkt- eller tjänstekoncept i ett strukturerat, visuellt format.

💡 Bonus: Om du vill – Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och på webben

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera och ge kommandon med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Ersätter dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, LLM-agnostisk, företagsanpassad lösning Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Detta är inte ännu ett AI-verktyg att lägga till i din samling. Detta är den första kontextuella AI-appen som ersätter alla andra.

2. ClickUp Lean Business Plan-mallen

Hämta gratis mall Omvandla din stora idé till en tydlig, genomförbar plan med ClickUps mall för lean-affärsplan.

Alla framgångsrika företag börjar med en rörig whiteboard. ClickUps mall för lean-affärsplan hjälper dig att samla allt på ett mer organiserat och delbart sätt.

Vad finns i mallen?

Planöversiktslistan ger dig en fullständig översikt över alla uppgifter i din affärsplan. Du ser vem som ansvarar för vad, var allt står och vad som är nästa steg.

Listan Efter prioritet hjälper dig att fokusera på det viktigaste genom att gruppera uppgifter efter hur brådskande de är.

Business Model Canvas delar upp ditt projekt i viktiga byggstenar – problem, lösning, kanaler, kundsegment och mer.

Dokumentet Projektnamn sammanfattar din plan i ett snyggt litet paket och beskriver helheten, kärnfrågan och hur du planerar att lösa den.

📌 Perfekt för: Att dela upp din affärsplan i tydliga, spårbara uppgifter samtidigt som du samlar allt, från strategi till genomförande, på ett och samma ställe.

3. ClickUp-mallen för affärsmodell

Hämta gratis mall Förverkliga din affärsmodell med ClickUp Business Model Canvas Template, där varje idé fastnar!

Att kartlägga din affärsmodell ska vara roligt. ClickUp Business Model Canvas Template bryter ner den visuellt så att du kan fånga varje del utan att tappa bort något.

För att komma igång med detta visuella verktyg, ta en klisterlapp från verktygsfältet genom att klicka på ikonen Klisterlappar (eller tryck bara på Skift+N). Varje lapp passar in i ett färgkodat avsnitt som är utformat för att hålla ordning på dina idéer.

Glöm inte att matcha färgen på dina klisterlappar med den del av tavlan du arbetar med för extra tydlighet. Och om du någonsin behöver en snabb påminnelse om vad varje del betyder, finns det en förklaring på vänster sida.

📌 Perfekt för: Visuella tänkare som vill bygga upp och organisera sin affärsmodell på ett tydligt, färgstarkt och interaktivt sätt.

4. ClickUp Startup Canvas Whiteboard-mall

Hämta gratis mall Lansera din nästa stora satsning med ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template – din startups första riktiga plan.

Stora idéer för ett litet startup-företag är spännande – men kaotiska. ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template hjälper dig att zooma ut, organisera dig och skissa upp hela din startup-plan på ett och samma ställe.

Den interaktiva whiteboarden erbjuder en visuell arbetsyta där du kan lägga upp idéer och följa framstegen i realtid.

Använd anpassade statusar som Öppen och Slutförd för att övervaka vad som händer.

Lägg till anpassade fält för att sortera, kategorisera och hålla koll på alla detaljer

Använd en dedikerad whiteboard-vy för att hålla allt i fokus – inga flikar, inget krångel

Behöver du mer kraft? Den här mallen har det. Tagga teammedlemmar, tilldela prioriteringar och dela upp uppgifter i deluppgifter så att ingenting missas. Det är startplanering till punkt och pricka, utan stress.

📌 Perfekt för: Grundare och startup-team som behöver en tydlig, visuell plan för att lansera, följa upp och hantera idéer i ett tidigt skede.

🧠 Rolig fakta: Mallar är gamla tidssparare som har fått en uppgradering! Den allra första ”mallen” var en trästensil som användes av forntida kinesiska skrivare för att kopiera kalligrafi! Idag använder vi drag-och-släpp-mallar för att planera fester, hantera projekt och till och med designa memes på några minuter.

5. ClickUp Squad Brainstorm-mallen

Hämta gratis mall Skapa smartare teamsessioner med ClickUp Squad Brainstorm Template, där varje röst får en klisterlapp

Brainstorming med ett team kan bli rörigt, men den här mallen behåller energin samtidigt som den tillför precis tillräckligt med struktur. ClickUp Squad Brainstorm Template är utformad för öppet, kollaborativt tänkande som faktiskt leder någonstans.

Du hittar nio diskussionsområden som hjälper dig att leda sessionen. Några av de ämnen som ingår är:

Team Rhythm: Förbättra samarbetet i ditt team

Teamkommunikation: Bestäm hur och vad du vill dela

Teamroller: Klargör vem som gör vad

Teamresurser: Ta reda på vilka verktyg eller vilken support ditt team behöver

Välj ett ämne att fokusera på, eller gå in på alla och ta upp dem ett efter ett. När du har valt ett avsnitt, be varje teammedlem ta en klisterlapp, skriva ner sin idé och placera den på tavlan.

Behöver du fler ämnen? Du kan duplicera valfritt element med Ctrl/Cmd+D eller klicka på …-menyn och välja Duplicera. När du är redo att dela med dig av magin trycker du på Dela-knappen och skickar den till ditt team.

📌 Perfekt för: Team som vill brainstorma med tydlighet, struktur och samarbete inbyggt.

📚 Läs också: Brainstorming-exempel för att förbättra kreativ problemlösning

6. ClickUp Business Brainstorm-mallen

Hämta gratis mall Förvandla råa idéer till verkliga åtgärder med ClickUp Business Brainstorm Template

Har du idéer som flyger in från alla håll? Denna ClickUp Business Brainstorm-mall ger dem en plats att landa på – och ett sätt att omsätta dem i handling.

Whiteboard-layouten är uppbyggd kring fyra kategorier:

Vad vi gillar

Vad vi vet

Vad vi behöver

Vad människor är villiga att betala för

Varje rad representerar en teammedlems bidrag, men du kan ändra formatet så att det passar ditt teams sätt att tänka. Precis som i de tidigare mallarna kan du använda klisterlappar för att skriva ner idéer, färgkoda dem och dra dem till rätt kategori. Det är snabbt, flexibelt och skapat för teamsamarbete.

Och när är det dags att sätta igång? Omvandla dina klisterlappar till genomförbara uppgifter med några få klick.

📌 Perfekt för: Team som utforskar nya affärsidéer och är redo att gå från brainstorming till genomförande.

📮 ClickUp Insight: Endast 15 % av cheferna kontrollerar arbetsbelastningen innan de tilldelar nya uppgifter. Ytterligare 24 % tilldelar uppgifter enbart baserat på projektets deadlines. Resultatet? Teamen blir överarbetade, underutnyttjade eller utbrända. Utan realtidsöverblick över arbetsbelastningen är det inte bara svårt att balansera den – det är nästan omöjligt. ClickUps AI-drivna funktioner för tilldelning och prioritering hjälper dig att tilldela arbete med självförtroende och matcha uppgifter till teammedlemmar baserat på realtidskapacitet, tillgänglighet och kompetens. Prova våra AI-kort för omedelbara, kontextuella ögonblicksbilder av arbetsbelastning, deadlines och prioriteringar. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations – vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

7. ClickUp-mallen för projektplanering

Hämta gratis mall Planera, följ upp och leverera ditt nästa stora projekt med ClickUp Project Roadmap Template

Nästa på vår lista är perfekt för produktchefer, planerare och lanseringskrigare – ClickUp Project Roadmap Template. Den här är utformad för att hålla koll på dina tidsplaner, produktionsstadier och teamets kapacitet.

Med fem flexibla vyer kan du enkelt hantera alla rörliga delar:

Listvy: Organisera uppgifter, releaser och beroenden i en smart lista

Arbetsbelastningsvy: Se ditt teams kapacitet på ett ögonblick och omfördela uppgifter vid behov

Kalendervy: Markera viktiga datum så att du alltid vet vad som är nästa steg

Gantt-vy: Identifiera beroenden och milstolpar i en visuell tidslinje

Board View: Använd dra-och-släpp-Kanban för att spåra framsteg på ditt sätt

Denna mall är helt anpassningsbar och redo att användas och håller din produktplan tydlig från start till lansering.

📌 Perfekt för: Att planera produktens tidslinjer, samordna tvärfunktionella team och lansera utan överraskningar i sista minuten

8. ClickUp-mallen för projektstadga

Hämta gratis mall Ge ditt nästa projekt en bra start med ClickUp Project Charter Doc Template

Innan det riktiga arbetet börjar är det bra att hålla alla intressenter uppdaterade, och den här mallen gör just det. ClickUp Project Charter Template är ett enkelt sätt att organisera projektets syfte, personer, planer och risker i ett levande dokument.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd AI för att snabba upp arbetet och lägg till kommentarer under granskningar

Lägg till länkuppgifter eller mappar direkt från dokumentet

Täck det väsentliga, från att beskriva projektets syfte till att tilldela ansvariga och kartlägga framgångsmått.

Utrymme för att notera intressenter, kommunikationskanaler, viktiga leveranser och risker.

📌 Perfekt för: Att fastställa förväntningar på projektet, definiera omfattningen och dokumentera stora och små detaljer innan starten.

💡 Proffstips: Ett framgångsrikt projekt handlar inte bara om att få saker gjorda, utan också om att hålla tidsplanen, budgeten och ligga steget före riskerna. Börja starkt genom att använda rätt mallar: Mallar för huvudschema : Håll alla uppgifter och milstolpar på rätt spår

Projektbudgetmallar : Planera, följ upp och justera dina finanser med lätthet

Riskbedömningsmallar : Upptäck potentiella problem innan de stör ditt projekt Hantera alla aspekter av projektplaneringen med självförtroende, allt i ClickUp.

9. ClickUp-mallen för projektarbetsplan

Hämta gratis mall Planera smartare, arbeta bättre och nå varje milstolpe med ClickUp-mallen för projektarbetsplanering.

Är du trött på röriga projektplaner och otydliga ansvarsområden? ClickUp Project Workplan Template skapar ordning i kaoset med en färdig layout för att organisera varje steg i ditt projekt.

Med den här mallen kan du:

Sätt upp tydliga mål och deadlines för att samordna ditt team

Tilldela uppgifter och följ upp milstolpar för bättre ansvarsskyldighet

Använd anpassade statusar, fält och vyer för att effektivisera arbetsflöden

Utnyttja Gantt-diagram och uppgiftsformulär för visuell uppföljning av framsteg

📌 Perfekt för: Team som vill ha full insyn i projektets framsteg, deadlines och ansvarsområden från dag ett.

10. ClickUp-mallen för projektplanering

Hämta gratis mall Slipp gissa och planera som ett proffs med ClickUp-mallen för projektplanering.

Om det känns som ett heltidsjobb att jonglera med tidsplaner, team och budgetar är det här något för dig. ClickUp-mallen för projektplanering hjälper dig att hålla ordning från start till mål med ett visuellt tillvägagångssätt som gör planeringen mycket mindre... kaotisk.

Den innehåller flexibla vyer som hjälper dig att hålla ordning på schemat och se till att ditt team håller sig på rätt spår:

Listvy för en tydlig översikt över varje projekt

Board View för att spåra faser och framsteg, i Kanban-stil

Tidslinjevy för en överblickande, linjär layout som är idealisk för planering och resursallokering

Med anpassade fält som Projektfaser, Leveransteam, Tidsplan och Budget kan du spåra allt från varaktighet till avdelning utan att behöva hoppa mellan flikar.

📌 Perfekt för: Chefer och team som behöver planera flera projekt och följa upp framsteg, tidsplaner och budgetar på ett och samma ställe.

11. ClickUp-mallen för projektledning

Hämta gratis mall Håll varje projekt på rätt spår med ClickUps mall för projektledning

När du driver flera projekt samtidigt är det viktigt att ha koll på allt. Med ClickUps mall för projektledning kan du vara säker på att inget går fel. Det är ditt allt-i-ett-kontrollcenter för att hantera tidsplaner, team, uppgifter och allt däremellan.

Denna mall är mycket anpassningsbar för projektledare, oavsett om du är:

Lansera en ny produkt med dussintals rörliga delar

Samordna en tvärfunktionell marknadsföringskampanj

Övervaka kundleveranser med flera intressenter

Hantera interna processer mellan avdelningar

Den har inbyggda vyer för att spåra framsteg efter status, prioritet eller deadline, plus anpassningsbara fält för att tagga teammedlemmar, sätta mål och bifoga filer. Gantt-diagram, dokument, arbetsbelastningsvyer och mer – allt är inbyggt så att du kan fokusera på arbetet istället för att konfigurera det.

📌 Perfekt för: Team som hanterar komplexa projekt och vill ha total översikt, flexibilitet och samarbete på ett och samma ställe.

📚 Läs också: De bästa gratisverktygen för projektledning att prova

12. ClickUp-mallen för projektledning på en sida

Hämta gratis mall Få snabbare acceptans med en tydlig projektöversikt med hjälp av ClickUp Project Management One-Pager Template.

För mycket detaljer kan bromsa ledare och intressenter. När allt du behöver är vad, varför och vem, särskilt för att dela med ledningsgruppen, kommer ClickUp Project Management One Pager Template in med bara det väsentliga – utan rörighet och kaos.

Detta är perfekt för situationer där en fullskalig projektledningslösning känns överdriven:

Presentera en ny projektidé för ledningen

Sammanfatta projektmål och ägarskap för kunder

Samordna små interna team i ett snabbt initiativ

Skapa ett kickoff-dokument som alla faktiskt kan läsa

Med ett överskådligt dokument kan du lägga upp projektets titel, varaktighet, mål, hantera intressenter, omfattning och framgångsmått. Det är en översiktlig sammanfattning som gör att alla är på samma sida (bokstavligt talat).

📌 Idealisk för: Att kommunicera projektöversikter när snabbhet och tydlighet är viktigare än uppföljning på uppgiftsnivå.

📣 Kundens röst: Savitree Cheaisang, biträdande vice vd på Bubblely, säger: Mitt företag är mycket mer organiserat och kan kontrollera tidsplanen för varje projekt och spåra alla aktiviteter som sker där. Jag älskar beräkningsfunktionen som ger dig en snabb översikt över siffrorna istället för att exportera dem till Excel och göra en manuell beräkning. Mitt företag är mycket mer organiserat och kan kontrollera tidsplanen för varje projekt och spåra alla aktiviteter som sker där. Jag älskar beräkningsfunktionen som ger dig en snabb översikt över siffrorna istället för att exportera dem till Excel och göra en manuell beräkning.

13. ClickUp-mallen för arbetsomfång

Hämta gratis mall Anpassa snabbt, leverera bättre och starta alla kundprojekt med tydlighet med hjälp av ClickUp Scope of Work Template.

ClickUp Scope of Work Template lägger grunden för ett framgångsrikt partnerskap eller kundprojekt. Ingen förvirring, inga missförstånd, bara tydliga förväntningar från dag ett. Från leverantörer till kunder får alla full insyn i projektets omfattning.

Arbets omfånget som du kommer att kartlägga omfattar:

Viktiga projektdetaljer som mål, tidsplan, budget och intressenter

Leverantörens och kundens ansvar för att alla ska vara synkroniserade

Milstolpar och datum som styr leveranstidplanen

Kommunikations- och förändringshanteringsplaner för att hantera oväntade händelser

Och när alla bitar är på plats? Fånga upp slutgiltiga godkännanden direkt i dokumentet för att slutföra affären.

📌 Perfekt för: Byråer, konsulter eller projektteam som arbetar med externa kunder som behöver ett formellt, undertecknat projektavtal.

14. ClickUp-mallen för projektförslag på whiteboard

Hämta gratis mall Gör din presentation omöjlig att ignorera med ClickUp-mallen för projektförslag på whiteboard.

När det är dags att presentera ett nytt projekt behöver du mer än några punkter och en presentation som får folk att somna.

Det är där ClickUp Project Proposal Whiteboard Template kommer in. Istället för att dumpa idéer i ett dokument får du ett visuellt, interaktivt utrymme för att kartlägga ditt förslag – från mål och strategier till tidsplaner, viktiga aktiviteter och önskade resultat.

Den är tillräckligt flexibel för att passa alla typer av projektpresentationer, men samtidigt tillräckligt strukturerad för att hålla dina intressenter fokuserade på det som är viktigt.

Lägg till klisterlappar för mål

Använd former för att koppla samman strategier

Lägg till bilder för att understödja dina argument

Allt är redigerbart, flyttbart och skapat för teamsamarbete. Dessutom, med ClickUps inbyggda Whiteboard-verktyg, delar du inte bara en idé – du bjuder in till feedback, samordnar team och lägger grunden för genomförandet.

📌 Perfekt för: Att presentera ett nytt internt initiativ, ta fram kundförslag eller skapa samstämmighet innan projektet startar.

🎥 Titta: Förverkliga dina projektidéer med ClickUp Whiteboards! Titta på videon nedan för att lära dig hur:

💡Proffstips: Vill du hålla igång arbetet efter pitchen? Konvertera klisterlappar till uppgifter med ett klick och börja utföra dem direkt från din ClickUp Whiteboard.

15. ClickUp-mallen för projektledningskrav

Hämta gratis mall Fånga varje detalj och håll dina projektkrav i linje med ClickUp-mallen för projektledningskrav

Det kan bli rörigt att jonglera med kundernas behov, leveranser och godkännanden. ClickUps mall för projektledningskrav hjälper dig att dokumentera projektmål, omfattning, viktiga intressenter och milstolpar på ett överskådligt och organiserat sätt.

Med den här mallen kan du:

Spåra enkelt vad som ingår och inte ingår i projektets omfattning

Tilldela ansvar så att alla är tydliga med sin roll

Använd anpassade fält för budgetar, risker och kommunikationsplaner

Inkludera godkännandesektioner för att hålla intressenterna informerade

📌 Perfekt för: Team och projektledare som vill definiera, kommunicera och godkänna projektkrav tydligt innan arbetet påbörjas, för att undvika att projektets omfattning förändras och förvirring uppstår.

Hitta den perfekta Project Canvas-mallen för tydlig planering

Om ditt team brottas med spridda anteckningar, inkonsekventa mål eller missade deadlines är det dags att ompröva din projektplaneringsprocess.

Rätt projektcanvas ska ge ditt team klarhet, kartlägga dina mål, risker, projektleveranser och framgångskriterier – allt på ett och samma ställe.

ClickUps kostnadsfria mallar för projektplanering ger dig precis det.

Med en intuitiv layout, samarbetsfunktioner och allt du behöver för att komma igång med självförtroende, blir planeringen smidig och ditt team kan arbeta mot samma mål.

Är du redo att planera din nästa stora framgång? Prova ClickUp gratis.