Jira Gantt-diagram vs. ClickUp Gantt-diagram: Vilket är bäst för projektplanering?

När ditt team planerar arbete över olika faser, beroenden och deadlines, är Gantt-diagram mer än bara en visualisering av arbetet. De är anledningen till att du väljer ett projektledningsverktyg framför ett annat.

Både ClickUp och Jira lovar Gantt-funktionalitet (eller åtminstone Gantt-liknande funktionalitet), men vilket av dem passar bäst för ditt arbetssätt?

Om du funderar på att välja mellan Jira och ClickUp som projektledningsverktyg är vi här för att hjälpa dig.

Väljer du verktyget som erbjuder inbyggda tidslinjer med dra-och-släpp-funktion, eller det som har Gantt-funktioner bakom plugins och betalda uppgraderingar?

Låt oss göra en jämförelse mellan funktionerna i Jira Gantt-diagram och ClickUp Gantt-diagram så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Idealiska scenarier för att använda denna funktion

År 1903 utvecklade den polske ingenjören Karol Adamiecki ett visuellt verktyg för projektplanering som han kallade harmonogram. Även om det påminde mycket om det moderna Gantt-diagrammet var det inte särskilt känt utanför Östeuropa på grund av språkbarriärer och begränsad distribution.

År 1910 skapade Henry L. Gantt, en amerikansk maskiningenjör och managementkonsult, självständigt ett liknande diagram för att förbättra effektiviteten i tillverknings- och militärprojekt. Hans version blev mer populär i USA och västländerna, så formatet blev känt som Gantt-diagrammet.

Även idag är Gantt-diagram en oumbärlig del av moderna projektledningsverktyg.

Med Kanban, Timeline, Scrum och ett dussin andra vyer som nu finns tillgängliga, varför håller Gantt fortfarande sin position? Och när ska du använda det?

Hantera projekt med sekventiella beroenden : När en försenad uppgift påverkar hela tidsplanen hjälper Gantt-diagram dig att visualisera den kritiska vägen och förstå hur en enda uppgift påverkar efterföljande arbete.

Visa projektet på ett ögonblick: Ingen annan vy visualiserar hela tidslinjen, uppgiftshierarkin, beroenden, milstolpar och deadlines på ett och samma ställe på samma sätt som ett Gantt-diagram.

Balansera arbetsbelastningen i miljöer med begränsade resurser : Gantt-diagram visar när någon är överbokad eller underutnyttjad, vilket gör det enklare att omfördela arbete utan att störa projektets tidsplan.

Hantera projekt med många intressenter : När ledningsgrupper förväntar sig tydliga uppdateringar erbjuder Gantt-diagram ett överskådligt sätt att kommunicera framsteg, flaskhalsar och risker.

Hantera komplexa initiativ i flera faser : För långsiktiga projekt ger Gantt-diagram en översiktlig bild av faserna samtidigt som de dagliga framstegen spåras, så att du kan hålla dig uppdaterad om viktiga milstolpar.

Samarbeta mellan tvärfunktionella team : Gantt-diagram ger gemensam insyn i beroende arbetsflöden, vilket hjälper ett team att förstå hur deras leveranser påverkar andra.

Skapat för deadlines: Scrum kan hjälpa dig att få saker gjorda. Kanban kan hjälpa dig att förbli flexibel. Men Gantt håller din Scrum kan hjälpa dig att få saker gjorda. Kanban kan hjälpa dig att förbli flexibel. Men Gantt håller din kritiska väg synlig och säkerställer att hårda deadlines inte begravs under backloggen.

🧠 Kul fakta: Gantt-diagram användes första gången under första världskriget. Den amerikanska militären använde Gantt-diagram för produktionsplanering av fartyg och vapen. Vid denna tidpunkt var Gantt-diagram kända för två funktioner: tid på x-axeln och uppgifter eller aktiviteter på y-axeln, med horisontella staplar som visade varaktighet.

Översikt: Jämförelsetabell över funktioner i ClickUp Gantt-diagram och Jira Gantt-diagram

Både ClickUp och Jira låter dig organisera och hantera projekt på ett visuellt sätt genom Gantt-diagram och tidslinjer. De erbjuder centrala projektledningsfunktioner som du kan använda för att skapa anpassade arbetsflöden, spåra framsteg, bygga beroenden och hantera milstolpar på ett effektivt sätt.

Med det sagt, här är de grundläggande skillnaderna mellan hur dessa verktyg erbjuder Gantt-funktionen till olika företag med olika team.

Låt oss bryta ner det med denna översiktstabell:

Kritisk väg-analys Beräknar och markerar automatiskt den sekvens av uppgifter som avgör projektets kortaste varaktighet. Tillgängligt via avancerad länkning av ärenden i Advanced Roadmaps (betalda planer), men saknar automatisk, korrekt beräkning av kritisk väg. Manuella lösningar eller en app från tredje part krävs. Slack Time Beräknar och visar automatiskt hur lång tid en uppgift kan försenas utan att det påverkar projektets slutdatum. Denna beräkning saknas i allmänhet i Jiras inbyggda funktioner. Grundläggande jämförelse Gör det möjligt att spara en ögonblicksbild av den ursprungliga tidslinjen för att jämföra planerad och faktisk framsteg. Kräver manuell skapande med hjälp av anpassade fält eller en Marketplace-app. AI-assistans Djupt integrerad AI för uppgiftsskapande, sammanfattningar och förslag Generellt tillgängligt i betalda planer. Fokus på sammanfattningar, innehållsgenerering och smart sökning i Atlassian-sviten (inte specifikt inbyggt i Gantt-vyn). Gratis tillgång till planen Tillgängligt i planen Free Forever. Grundläggande tidslinje (vy för ett enda projekt) är tillgänglig. Avancerade roadmaps (äkta roadmapping för flera projekt) är begränsad till betalda abonnemang. Uppgiftsberoenden Rita och länka uppgifter visuellt för att skapa beroenden. Automatisk omplanering är en viktig funktion. Avancerad skapande och hantering av visuella beroenden är en kärnfunktion i Advanced Roadmaps (betalda planer). Grundläggande planer bygger på länkning av ärenden. Idealisk användningsfall Planering av uppgifter och projekt för tvärfunktionella team som omedelbart behöver fullständiga visuella PM-funktioner Roadmapping och kapacitetsplanering för tekniska team i agila miljöer, högt integrerat med ärendehantering och utvecklingsarbetsflöden.

Vad är ClickUp?

Visualisera projekt med ClickUp Gantt-diagramvy

ClickUp är en allt-i-ett-app för arbete som samlar projektledning, uppgiftsuppföljning, teamsamarbete och analys i en enda plattform.

Förutom att vara ett projektledningsverktyg som du kan skala upp i takt med att du växer, erbjuder ClickUp en samlad AI-arbetsyta som samlar alla dina arbetsflöden.

Det stöder olika projektledningsmetoder, inklusive agila arbetsflöden, traditionell projektledning, vattenfallsmetoder och hybridmetoder. Detta gör det lämpligt för alla typer av projekt och hjälper dig att undvika arbetsöverbelastning, det vill säga att hantera flera separata arbetsflöden i olika verktyg.

En utmärkande funktion är att det erbjuder över 15 anpassningsbara vyer (varav en är Gantt-diagramvy). Du kan använda den för att visualisera projekt på ett sätt som fungerar bäst för ditt team.

Om du vill lägga till vyer till dina projekt i ClickUp, kolla in den här videon.

Funktioner i ClickUp Gantt-diagram

Låt oss nu gå igenom de specifika funktionerna i ClickUps Gantt-diagramvy som ger dig både en övergripande översikt och detaljerad kontroll över dina projekt.

Funktion nr 1: Visualisering av uppgiftsberoenden och kritiska vägar

Analysera kritiska vägar i ditt projekt med ClickUp Gantt-diagramvy

Med ClickUp kan du skapa beroenden mellan olika uppgifter genom att helt enkelt klicka och dra en linje mellan dem. Dessa beroenden skapar en tydlig visuell representation av hur uppgifterna hänger ihop i projektets tidslinje.

Plattformen använder främst relationerna ”blockerar” och ”blockeras av”, vilket säkerställer att uppgifter inte kan påbörjas förrän de uppgifter de är beroende av är slutförda.

Om du letar efter exempel på Gantt-diagram kan du tänka på sprintplanering, lanseringstidslinjer eller innehållspipelines – där varje uppgift är tydligt kopplad till vad som kommer före eller efter.

Här är allt du kan uppnå med beroenden i ClickUps Gantt-diagramvy:

Kritisk väg-analys : Identifierar uppgifter som måste slutföras i tid för att undvika förseningar i hela projektet. ClickUp beräknar och visar automatiskt den längsta sekvensen av beroende uppgifter som avgör projektets minsta slutförandetid.

Automatisk omplanering : När du drar en uppgift med beroenden omplaneras automatiskt alla beroende uppgifter i kedjan, med möjlighet att dölja och hoppa över helger, så att dina mjukvaruutvecklingsteam kan få realistiska deadlines.

Projektöverskridande beroenden : Gör det möjligt att skapa beroenden mellan olika projekt och arbetsytor, vilket innebär att du kan länka uppgifter från flera projekt för att upprätthålla samordningen i hela din portfölj.

Hantering av beroenden i bulk : Med detta agila projektledningsverktyg kan du välja flera uppgifter och skapa beroenden i bulk. Detta är särskilt användbart när du ställer in komplexa tidslinjer som sprintar, produktlanseringar eller marknadsföringskampanjer, där flera uppgifter är beroende av ett viktigt resultat.

Detektering och varning av beroendekonflikter: Gantt View flaggar schemaläggningsproblem mellan projektberoenden, dvs. om en kvalitetsbedömningsuppgift av misstag schemaläggs före funktionsutvecklingen, skickar ClickUp konfliktvarningar.

👀 Visste du att? Även om ett kritiskt vägdiagram hjälper dig att visualisera beroenden och motsvarande tidslinjer, är det en tidskrävande och felbenägen uppgift. Det är därför de flesta projektledare använder Gantt-diagramprogramvara för att automatiskt identifiera den kritiska vägen för en uppgift.

📮 ClickUp Insight: 31 % av cheferna föredrar visuella tavlor, medan andra förlitar sig på Gantt-diagram, instrumentpaneler eller resursvyer. Men de flesta verktyg tvingar dig att välja ett. Om vyn inte stämmer överens med hur du tänker blir det bara ytterligare ett hinder. Med ClickUp behöver du inte välja. Växla mellan AI-drivna Gantt-diagram, Kanban-tavlor, instrumentpaneler eller arbetsbelastningsvy med ett enda klick. Och med ClickUp AI kan du automatiskt generera skräddarsydda vyer eller sammanfattningar baserat på vem som tittar – oavsett om det är du, en chef eller din designer. 💫 Verkliga resultat: CEMEX påskyndade produktlanseringar med 15 % och minskade kommunikationsfördröjningar från 24 timmar till sekunder med hjälp av ClickUp.

Funktion nr 2 Tidslinjehantering och beräkning av ledig tid

Förvandla dina projekt till tidslinjer i ClickUp Gantt-diagramvyn

Med ClickUps Gantt-vy kan du hantera uppgifters tidslinjer direkt i diagrammet. Du kan dra uppgiftsfält för att omplanera start- eller slutdatum utan att behöva klicka på flera ställen. Du kan också zooma in och ut för att visa ditt schema per dag, vecka, månad eller kvartal, beroende på hur detaljerad din planering behöver vara.

Varje uppgiftsfält visar också visuella förloppsindikatorer och procentuell färdigställandegrad direkt i Gantt-diagrammet. Dessa förloppsindikatorer uppdateras i realtid när teammedlemmar markerar uppgifter som slutförda eller uppdaterar deras status.

För optimerad resursallokering kan du aktivera Slack Time Calculations för att se vem som har den nödvändiga bandbredden. Slack Time Calculations visar hur mycket tid en uppgift kan försenas utan att det påverkar projektets kritiska väg. Om en designgranskning till exempel har 3 dagars slack, vet du att den kan skjutas upp (med upp till 3 dagar) utan att fördröja utvecklingen.

Som projektledare kan du med den här funktionen prioritera uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet och omfördela arbete utan att överbelasta teammedlemmarna.

💡 Proffstips: Om dina uppgifter följer upprepbara mönster, som godkännanden, överlämningar eller tvärfunktionella steg, kan du spara mycket tid genom att använda mallar för uppgiftshantering. De ger dig en färdig struktur för återkommande arbetsflöden, så att du inte behöver skapa samma uppgiftsfördelning manuellt varje gång. Se hur ClickUp hanterar det för ett agilt arbetsflöde:

Funktion nr 3 Rapportering och instrumentpaneler

Med ClickUp kan du bädda in Gantt-diagram direkt i anpassningsbara instrumentpaneler, vilket gör det enklare att kommunicera projektstatus och motivera beslut om resursfördelning till ledningen. Du kan kombinera Gantt-diagram med andra widgets som uppgiftsförlopp, tidsspårning eller sprinthastighet för att få en fullständig bild av vad som händer i projektet.

Få projektuppdateringar snabbare med AI-sammanfattningar i ClickUp Dashboards.

Dess avancerade rapporteringsfunktioner låter dig filtrera Gantt-data efter ansvariga, förfallodatum, prioritetsnivåer eller projektfaser. Du kan även automatisera och schemalägga rapporter via det intuitiva gränssnittet för regelbunden distribution till teammedlemmar och intressenter.

Funktion nr 4 Mall för Gantt-tidslinje

ClickUp Gantt-tidslinjemall eliminerar den inställningstid som normalt krävs för att skapa Gantt-diagram från grunden. Mallen tillhandahåller ett färdigt ramverk som teamen kan anpassa efter sina specifika projektbehov samtidigt som beprövade strukturella element bibehålls för omfattande projektäckning.

Få en gratis mall Visa flera projekt på ett enda Gantt-diagram med ClickUp Gantt-mallen.

Med ClickUps Gantt-tidslinjemall kan du:

Få tillgång till flera tidslinjeperspektiv : Växla mellan veckovyer för omedelbar uppgiftsfokus, månadsvyer för projektfaser och årsvyer för långsiktig : Växla mellan veckovyer för omedelbar uppgiftsfokus, månadsvyer för projektfaser och årsvyer för långsiktig strategisk planering.

Utnyttja inbyggda projektledningsfunktioner : Mallen innehåller funktioner för tidsspårning, beroendevarningar, automatiserade e-postmeddelanden och taggar för att förbättra projektkoordineringen från början.

Standardisera projektplaneringen mellan team : Med förinställda uppgiftsgrupperingar, statusar och milstolpsmarkörer hjälper mallen olika team att följa en enhetlig struktur samtidigt som den möjliggör anpassade redigeringar där det behövs.

Filtrera genom anpassade fält: Du kan filtrera Gantt-diagrammet efter ansvarig, prioritet eller uppgiftsfas för att få en mycket fokuserad översikt över de nödvändiga nyckelelementen för att fatta ett beslut.

Funktion nr 5 Resursallokering och arbetsbelastningshantering

ClickUps Gantt-vy hjälper till att upptäcka överbelastningar eller luckor genom att visa uppgifts tidslinjer tillsammans med tilldelade personer. Om två högprioriterade uppgifter överlappar varandra för samma person ser du det direkt och kan flytta eller omfördela arbetet för att undvika konflikter.

För mer djupgående resursplanering kan du växla till ClickUp Workload View. Den tar hänsyn till tidsuppskattningar och varje persons kapacitet, så att du kan planera uppdrag baserat på vad ditt team kan hantera.

Visualisera ditt teams arbetsbelastning och kapacitet med ClickUps arbetsbelastningsvy.

Tillsammans hjälper Gantt- och arbetsbelastningsvyerna till att upprätthålla balanserade scheman och förhindra överbokningar.

💡 Proffstips: Överväg att använda mallar för projektplaner om du hanterar flerfasiga projekt med snäva tidsramar. De hjälper dig att planera viktiga uppgifter, beroenden och milstolpar i förväg, så att du inte behöver bygga upp strukturen från grunden varje gång ett nytt projekt startar.

ClickUp Gantt-diagram: Lämpligaste teamstorlekar och användningsfall för SaaS

ClickUps Gantt-diagram anpassar sig efter olika teamstorlekar och projektkomplexitet, vilket gör dem mångsidiga för olika SaaS-miljöer.

ClickUp utmärker sig genom sina omfattande anpassningsmöjligheter. Från skräddarsydda statusar och fält till helt anpassningsbara arbetsflöden som matchar hur ditt team arbetar.

Så här kan olika team dra nytta av ClickUp Gantt-diagrammet:

Teamtyp Primärt användningsområde Viktig fördel Programvaruutvecklingsteam Funktionsreleaser, sprintplanering, produktplaner Hantera beroenden mellan utvecklingsfaser och testcykler Marknadsföringsteam Kampanjkoordinering, innehållskalendrar, lanseringssekvenser Synkroniserar kreativa tillgångar, godkännandeprocesser och publiceringstidslinjer Produktteam Funktionsutvecklingscykler, användarundersökningsfaser och planering för marknadslansering Samordnar tvärfunktionella leveranser från forskning till lansering Professionella tjänster Kundprojektledning, konsultuppdrag och tjänsteleverans Spårar projektets milstolpar och resursfördelning mellan flera kunder Operativa team Processimplementeringar, systemmigreringar och avdelningsöverskridande initiativ Samordna komplexa arbetsflöden som involverar flera avdelningar och intressenter

AI-funktioner i ClickUp Gantt-diagram

ClickUp Brain (ClickUps inbyggda AI-assistent) ger intelligent automatisering och kontextuella insikter direkt i Gantt-vyn.

Med det kan du skapa ett Gantt-diagram genom att bara beskriva ditt projekt. Ge det en kort beskrivning som "Lansera vår produktuppdatering för tredje kvartalet med användarundersökningar, designiterationer, utvecklingssprintar, testfaser och marknadsföringslansering", så kommer det att bygga upp faser, uppgifter, tidslinjer och beroenden (utan att det krävs timmar av inställningstid).

The Brain kan dessutom hämta data från din Gantt-tidslinje (tänk: uppgiftsframsteg, kommentarer, slutförandegrad) för att sammanfatta uppgifter och svara på frågor som:

Vad ligger bakom förseningen?

Är vi på rätt spår för lanseringen?

Vad bromsar oss denna vecka?

Eftersom Gantt-uppgifter är kopplade till status och förfallodatum kan du utlösa automatisering av arbetsflöden, såsom varningar, tilldelningar eller uppföljningar, baserat på framsteg. När en kritisk uppgift hamnar efter kan AI automatiskt meddela teammedlemmarna och eskalera problemen till projektledarna.

Denna kontextuella automatisering förvandlar ditt Gantt-diagram till ett intelligent projektledningssystem som håller din tidsplan på rätt spår utan ständiga manuella ingrepp.

📍 Bonus: ClickUp Brain-användare kan välja mellan flera externa AI-modeller, inklusive GPT-4o, Claude och Gemini för olika skriv-, resonemangs- och kodningsuppgifter, direkt från sin ClickUp-plattform! Maximera projektets effektivitet med den AI-modell du föredrar med ClickUp.

För- och nackdelar (tillsammans med användarrecensioner)

Fördelar

Smidig övergång mellan mer än 15 vyer som återspeglar uppdateringar i realtid

Inbyggd uppgiftshantering för att centralisera och konsolidera arbetsflöden inom en plattform

Minskar den manuella inställningstiden med fördefinierade Gantt-diagrammallar

Sammanfattar tidslinjer och triggar automatiseringar med inbyggt AI-stöd

Intuitiv schemaläggning med dra-och-släpp-funktion

Inbyggd kritisk väg-analys och beräkning av slacktid

Gantt-diagramwidget som kan bäddas in direkt i instrumentpanelen

Nackdelar

Användare som hanterar komplexa uppgifter kan uppleva fördröjningar när de zoomar eller bläddrar genom flera tidslinjer.

På grund av dess omfattande funktionalitet krävs det en betydande inlärningskurva för att lära sig hantera dess funktioner.

Vad utmärker ClickUps Gantt-diagram?

Här är en recension från G2:

Både Jira och ClickUp stöder agila arbetsflöden, men ClickUps tillvägagångssätt för Gantt-diagram gör det mer tillgängligt för ett bredare spektrum av team – inte bara utvecklare. ClickUp erbjuder ett imponerande utbud av funktioner som gör det enkelt att anpassa arbetsflöden, hantera uppgifter och spåra framsteg på ett och samma ställe. Jag älskar att jag kan skapa vyer som är skräddarsydda för varje projekt, ställa in automatiseringar och integrera dem med andra verktyg som jag redan använder. Det är mycket mångsidigt, oavsett om det gäller personlig uppgiftspårning eller komplexa affärsoperationer. Mallarna och instrumentpanelerna är särskilt användbara för att hålla allt organiserat och lätt att följa.

Prisstruktur

Obs: Gantt-diagram är tillgängliga för alla betalda abonnemang.

Vad är Jira?

via Atlassian

Jira är ett verktyg för ärendehantering och projektledning som ursprungligen utvecklades för mjukvaruutvecklingsteam. Det är uppbyggt kring agila metoder, såsom Scrum- och Kanban-tavlor, och hjälper tekniska team att hantera sprintar, spåra buggar och samordna utvecklingsarbetsflöden.

Jira är användbart för att dela upp komplexa mjukvaruprojekt i hanterbara uppgifter, berättelser och episka berättelser. Detta agila projektledningsverktyg används av mjukvaruutvecklare, produktchefer, projektledare och QA-testare. IT används också av tvärfunktionella team som hanterar komplexa projekt med flera rörliga delar.

Observera: Jira erbjuder inte inbyggd Gantt-diagramfunktion som ClickUp. Det erbjuder en Gantt-liknande visualisering genom sin tidslinje- och planeringsfunktion. Om Gantt-diagramfunktionen är ett måste för dig, överväg Jira-alternativ.

Funktioner i Jira Gantt-diagram

Låt oss nu titta på Jiras viktigaste funktioner som hjälper dig att följa projektets framsteg, effektivisera arbetsflöden och hantera tvärfunktionella projekt.

Funktion nr 1 Visualisering av tidslinje

Jiras tidslinjevy ger en grundläggande visualisering av roadmapen som visar epics, stories och uppgifter på en horisontell tidslinje. Den hämtar data från dina Jira-tavlor (Scrum och Kanban) och visar ärenden i kronologisk ordning med hjälp av enkla staplar med grundläggande statusfärger. Du kan använda filter för att fokusera på specifika arbetsflöden, releaser eller ansvariga och snabbt få en överblick över hur arbetet är fördelat över tidslinjen.

Programvaruteam kan använda tidslinjevyn för att se hur epics delas upp i berättelser och var sprintgränserna går.

Vyn är dock begränsad. Den kan inte visualisera enskilda uppgifter, deluppgifter eller den detaljerade arbetsfördelning som de flesta projektplaner kräver. Jira saknar också detaljerad information om sprintframsteg om det inte kombineras med rapporter eller verktyg från tredje part.

Funktion nr 2 Planer

Plans (tidigare Advanced Roadmaps) är en premiumfunktion i Jira som erbjuder avancerad tidslinjevisualisering för flera projekt och team. Denna funktion stöder projektöverskridande beroenden, flernivåhierarki med synlighet för deluppgifter, kapacitetsplanering för mjukvaruutveckling och milstolpsspårning. Alla avancerade funktioner som du inte får i den grundläggande tidslinjefunktionen.

Denna funktion stöder resursberäkning och prognostisering, vilket gör det möjligt för mjukvaruteam att förstå arbetsbelastningsfördelningen mellan olika projekt och individer. Funktionen saknar dock fortfarande viktiga Gantt-diagramfunktioner. Till exempel är baslinjejämförelse (möjligheten att spara en ögonblicksbild av den ursprungliga planen för att mäta avvikelser) inte en inbyggd funktion i Jira, vilket tvingar användarna att förlita sig på manuellt skapade anpassade fält eller tredjepartsappar.

Funktion nr 3 Plugins och integrationer

Eftersom Jira inte erbjuder en inbyggd Gantt-diagramfunktion är både små team och företag beroende av tredjepartsintegrationer från Atlassian Marketplace för att få tillgång till fullständig Gantt-funktionalitet. Dessa verktyg möjliggör kritisk väg-analys, baslinjejämförelse, milstolpsuppföljning och avancerad beroendehantering, funktioner som inte finns tillgängliga i Jiras standardkonfiguration.

Jira integreras väl med populära utvecklingsverktyg som Bitbucket, GitHub och Jenkins, vilket gör det lämpligt för teknikteam som redan är integrerade i Atlassian-ekosystemet.

Några av de populära Jira-integrationerna är BigGantt, WBS Gantt-Chart for Jira, Structure. Gantt och Advanced Gantt for Jira. Dessa plugins är kraftfulla, men gör den redan branta inlärningskurvan (för Jira) ännu mer komplex, särskilt för icke-tekniska team. Den extra kostnaden och installationsarbetet gör dem också till ett mindre attraktivt val för team som letar efter ett förenklat projektledningsverktyg.

Jira Gantt-diagram: Lämpligaste teamstorlekar och användningsfall för SaaS

Jiras Gantt-diagramfunktion fungerar bäst för tekniska team med specifika projektledningsbehov, men det krävs ytterligare plugins för att få full Gantt-funktionalitet.

Så här kan tekniska team dra nytta av Jira:

Teamtyp Primärt användningsområde Viktig fördel Programvaruutvecklingsteam Agil sprintplanering, arbetsflöden för felspårning Integreras med befintliga utvecklingsarbetsflöden och ärendehantering Devops-team Systemimplementeringar, tekniska migreringar Kopplar samman infrastrukturuppgifter med utvecklingscykler Tekniskt produktteam Funktionsutveckling, releaseplanering Kopplar samman användarberättelser och epics till tidslinjevisualiseringen

AI-funktioner i Jira Gantt-diagram

Atlassian (Jiras moderbolag) har integrerat Atlassian Intelligence – sin underliggande AI-plattform – i alla sina produkter. Den nya, enhetliga AI-upplevelsen, som går under namnet Rovo, samlar funktioner som sökning, chatt och anpassningsbara agenter. Den kan sammanfatta uppgifter, svara på projektrelaterade frågor och använda naturligt språk för att skapa automatiseringsregler och föreslå arbetsfördelning.

Det är viktigt att notera att Rovo:s primära funktion fortfarande är inriktad på ärendehantering och kunskapsinhämtning, inte visuell projektplanering. Dess direkta funktionalitet i Jiras tidslinje- eller planvy är i allmänhet begränsad till uppgifter som fyller dessa vyer.

Det innebär att precis som du förlitar dig på plugins för traditionella Gantt-diagramfunktioner (kritisk väg, baslinjer), behöver du fortfarande tredjepartsappar som Visor för att få full funktionalitet av AI som verkligen kan manipulera och förbättra själva Gantt-diagramvyn.

🧠 Visste du att? Trots uppkomsten av alternativ till Gantt-diagram, såsom kanban-tavlor, tidslinjer och kalendervyer, är denna visuella metod fortfarande förstahandsvalet för nästan 45 % av projektledare som hanterar komplexa, flerfasiga projekt.

För- och nackdelar (tillsammans med användarrecensioner)

Fördelar

Ansluter direkt till agila tavlor och synkroniserar epics, stories och uppgifter i realtid.

Stöder projektöverskridande planering och spårning med hjälp av planer.

Gör det möjligt för teamet att planera kapaciteten och upptäcka resursbegränsningar i ett tidigt skede.

Erbjuder anpassade hierarkinivåer som passar din produkt- eller sprintstruktur

Fungerar bra för teknik- och produktteam som använder Jira dagligen.

Nackdelar

Kräver ytterligare plugins för fullständig Gantt-diagramfunktionalitet.

Har en brant inlärningskurva för icke-tekniska användare

Avancerade funktioner som Planer är endast tillgängliga i Premium- och Enterprise-planerna.

Vad utmärker Jiras Gantt-diagram?

Här är en recension från G2:

Det jag gillar mest är hur anpassningsbart och strukturerat Jira är för hantering av projekt och ärenden. Det stöder detaljerad uppgiftsuppföljning, låter oss skapa anpassade arbetsflöden och ger insyn i framstegen med Kanban- eller Scrum-tavlor. Integrationen med verktyg som Confluence, Slack och GitHub gör det ännu kraftfullare. Det är enkelt att samarbeta, tilldela uppgifter, ange förfallodatum och upprätthålla ansvarsskyldighet mellan avdelningarna. Jira låter dig skapa anpassningsbara arbetsflöden genom sin schemaredigerare, även om inlärningskurvan är högre för icke-tekniska team. Jira kan dock vara lite komplicerat att lära sig i början, särskilt när man konfigurerar nya arbetsflöden eller försöker förstå behörighetsscheman. Ibland känns användargränssnittet överbelastat och prestandan kan bli långsammare vid stora projekt.

Prisstruktur

Gratis för alltid

Standard : 7,91 $/månad per användare

Premium : 14,54 $/månad per användare

Företag: Anpassad

Obs: Funktionen Planer (avancerad roadmap) är endast tillgänglig i premiumplaner och högre.

ClickUp Gantt-diagram vs. Jira Gantt-diagram på Reddit

För att avsluta debatten tog vi den till Reddit. Även om det inte finns några specifika trådar som diskuterar ClickUps Gantt-vy med Jira, här är några användaråsikter om båda verktygen.

Användare har upplevt en betydande inlärningskurva med både Jira och ClickUp. Enligt en användare blir det dock ganska enkelt att skapa anpassade arbetsflöden och hantera uppgifter överlag när man väl har klarat av ClickUps inlärningskurva.

Det är definitivt ett robust verktyg, men jag måste erkänna att inlärningskurvan är rejäl. Det tog mig ett tag att ställa in det som jag ville, men när jag väl hade gjort det blev det verkligen enklare att hantera projekt och samarbeta med mitt team.

Det är definitivt ett robust verktyg, men jag måste erkänna att inlärningskurvan är rejäl. Det tog mig ett tag att ställa in det som jag ville, men när jag väl hade gjort det blev det verkligen enklare att hantera projekt och samarbeta med mitt team.

Även om Jiras Advanced Roadmaps erbjuder omfattande funktionalitet, är bristen på inbyggda funktioner både kostsam och tidskrävande för användarna. Enligt en användare:

Man är väldigt beroende av tillägg och plugins för att fixa saker som Jira borde ha från början. Till exempel är CFD:n i mitt projekt ganska oanvändbar eftersom den kumulativa "Done" inte tar hänsyn till den valda tidsramen. Jag gillar inte heller att man inte kan färglägga kort baserat på deras WIP-ålder från början.

Man är väldigt beroende av tillägg och plugins för att fixa saker som Jira borde ha från början. Till exempel är CFD:n i mitt projekt ganska oanvändbar eftersom den kumulativa "Done" inte tar hänsyn till den valda tidsramen. Jag gillar inte heller att man inte kan färglägga kort baserat på deras WIP-ålder från början.

Å andra sidan är ClickUps Gantt-begränsning på 60 användningar (i ett gratisabonnemang) ett problem för vissa. Enligt en användare:

Vi använder för närvarande gratisversionen, eftersom den har allt vi behöver, men vi har nått gränsen på 60 användningar för Gantt-diagrammet. Detta är en viktig del av vår utvecklingsprocess, och vi kan inte motivera att var och en av oss spenderar 10 dollar per månad för att låsa upp alla funktioner, när vi bara vill ha Gantt-diagramfunktionen.

Vi använder för närvarande gratisversionen, eftersom den har allt vi behöver, men vi har nått gränsen på 60 användningar för Gantt-diagrammet. Detta är en viktig del av vår utvecklingsprocess, och vi kan inte motivera att var och en av oss spenderar 10 dollar per månad för att låsa upp alla funktioner, när vi bara vill ha Gantt-diagramfunktionen.

Vilket Gantt-diagramverktyg passar bäst för ditt team?

Domen är klar: ClickUp tar hem segern.

Jira och ClickUp riktar sig till olika målgrupper. Jira är främst inriktat på mjukvaruteam, medan ClickUp erbjuder bredare Gantt-funktionalitet för alla, från marknadsföring till teknik.

Jira utmärker sig inom projektledning genom agila metoder och används ofta av tekniska team och mjukvaruutvecklingsteam. Bristen på avancerade Gantt-funktioner (eller Gantt-liknande funktioner) innebär att du måste förlita dig på plugins från tredje part. För detta måste du ta hänsyn till den tid och de kostnader som är förknippade med installation och integration.

ClickUp är dock ett omfattande arbetshanteringsverktyg som är utvecklat för team som vill ha full Gantt-funktionalitet utan extra plugins eller installation.

Från att skapa tidslinjer till att kartlägga beroenden, spåra milstolpar och justera scheman – du kan hantera agila arbetsflöden med extrem anpassning i ClickUps Gantt-vy.

För att börja använda ClickUp, registrera dig gratis.