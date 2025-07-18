Gratis Microsoft Planner-mallar för produktivitet och projektledning

Att starta ett nytt projekt utan en tydlig plan kan kännas som att försöka bygga ett hus utan ritningar, vilket ofta leder till frustration och förseningar.

🔎 Visste du att: En ny studie visar att 39 % av alla projekt misslyckas på grund av dålig planering, föråldrade verktyg eller brist på tydlig uppgiftshantering.

För team som redan är väl förtrogna med Microsoft 365-ekosystemet är Microsoft Planner ett intuitivt sätt att hantera uppgifter. Det levereras med fördefinierade mallar som ger dig en bra start, förenklar installationen och främjar konsekventa arbetsflöden.

Läs vidare för att hitta de bästa Microsoft Planner-mallarna för projektledning. Om du dock söker ännu mer kraft och flexibilitet kan du överväga att utforska alternativa mallar från plattformar som ClickUp, appen som har allt för arbetet.

Vad kännetecknar en bra Microsoft Planner-mall?

En bra Microsoft Planner-mall hjälper dig att skapa ordning och reda och ger ditt team ett systematiskt ramverk för verkliga framsteg i varje uppgift och projekt.

Här är de fem egenskaperna hos de bästa Microsoft Planner-mallarna för uppgiftshantering:

Tydlig uppgiftsstruktur: Leta efter mallar som är utformade för effektiv uppgiftshantering med organiserade uppgiftskort och checklistor.

Flexibel layout: Sök efter Microsoft Planner-mallar som anpassar sig efter unika behov i olika team, projekt eller arbetsflöden.

Inbyggd ansvarsskyldighet: Välj en mall som gör det enkelt att tilldela uppgifter, ange förfallodatum och spåra framsteg.

Microsoft 365-integration: Välj en mall som kopplar samman ditt Microsoft-projekt med Microsoft Teams, Outlook och andra appar som du redan använder.

Tidsbesparande installation: Välj en Microsoft Planner-mall som minskar det manuella arbetet så att du kan schemalägga uppgifter och genomföra planer snabbare.

➡️ Läs också: Hur man använder Microsoft Planner i Teams för att organisera arbetet

7 gratis Microsoft Planner-mallar för team och enskilda personer

🔎 Visste du att? Idén om en förinställd daglig planeringslayout är inte ny. Robert Aitken designade en redan 1773 och banade därmed väg för de moderna planeringsverktyg som vi använder idag.

Tack vare digitala planeringsappar och verktyg kan projektledare, studenter och team nu hoppa över inställningarna och komma igång direkt med färdiga planeringsmallar som är tillgängliga gratis.

1. Mall för veckoschema från Microsoft

via Microsoft

Ta kontroll över din vecka med den enkla men effektiva mallen för veckoplanering från Microsoft. Den kombinerar kalenderformatet med flexibiliteten hos en uppgiftslista, vilket gör det enkelt att hålla fokus och klara veckans deadlines.

Detta är en mycket enkel Microsoft Planner-mall för nybörjare. Den innehåller ett särskilt utrymme för veckans mål, att göra-listor och förfallodatum, vilket hjälper dig att dela upp din arbetsbörda utan att känna dig överväldigad.

Nu blir det mycket enklare att organisera din vecka, oavsett om du hanterar lektioner, kunduppdrag eller teamets leveranser.

Varför du kommer att gilla det:

Få en ren, distraktionsfri layout för bättre fokus och snabbare planering.

Stöd kreativa förbättringar med tillgång till bilder, grafik och smidiga övergångar.

Dela enkelt din färdiga schemaläggning online, mellan team eller med intressenter med några få klick.

Perfekt för: Studenter, frilansare och projektledare som balanserar veckomål och deadlines.

2. Mall för semesterbudgetplanering från Microsoft

via Microsoft

Gör julhandeln stressfri med mallen Holiday Budget Planner från Microsoft. Mallen är skapad i Excel och hjälper dig att hålla koll på ekonomin utan att behöva avstå från nöjen. Mallen hjälper dig att hålla koll på siffrorna och planera julklappar, evenemang och resor.

Med inbyggda formler som beräknar budgeten jämfört med faktiska utgifter kan du fokusera mer på att fira och mindre på att spendera för mycket. Det är ett smart sätt att hantera uppgifter och spåra inköp.

Varför du kommer att gilla det:

Beräkna automatiskt skillnaden mellan beräknade och faktiska kostnader för bättre uppgiftshantering.

Kategorisera utgifter för gåvor, resor och evenemang för att enkelt hantera varje detalj.

Anpassa med egna bilder och typsnitt som passar din stil.

Perfekt för: Budgetmedvetna planerare som hanterar semesterprojekt på jobbet eller hemma.

3. Gantt Project Planner-mall från Microsoft

via Microsoft

Letar du efter Microsoft Planner-mallar för agil projektledning? Håll dig synkroniserad från start till mål med Gantt Project Planner Template från Microsoft.

Denna mall bygger på den beprövade Gantt-diagrammodellen och förenklar projektledning genom att ge en tydlig visuell tidslinje för varje uppgift och varje teammedlems uppdrag.

Spåra startdatum, varaktighet och framsteg i realtid samtidigt som du håller ordning på ditt projekt från dag ett. Denna Excel-baserade planerare anpassar sig efter projektets storlek och tidsplan, oavsett om du lanserar en ny produkt eller hanterar pågående uppgifter.

Varför du kommer att gilla det:

Visualisera uppgiftstidslinjer med hjälp av staplar i Gantt-stil.

Spåra framsteg, status och deadlines i hela teamet

Tilldela enkelt uppgifter, dela uppdateringar och upprätthåll samordningen i alla projektfaser.

Perfekt för: Projektledare som övervakar komplexa tidsplaner, uppgiftsägare och tvärfunktionella team.

💡 Proffstips: En väl utformad projektplan är inte bara pappersarbete, utan ditt teams ledstjärna. Detta dynamiska dokument beskriver tydligt målen och säkerställer att alla anstränger sig för att uppnå ett gemensamt mål. Genom att definiera projektets omfattning – vad som ingår och vad som inte ingår – förhindrar du effektivt att omfattningen kryper och håller måldatumet stadigt i sikte.

4. Projektföljningsmall från Microsoft

via Microsoft

Håll dina projekt inom tidsramen och omfattningen med Project Tracker Template från Microsoft. Denna omfattande Excel-baserade planeringsmall fungerar som en central hubb för övervakning av alla aspekter av ditt projekt, från enskilda uppgifter och deadlines till övergripande framsteg och potentiella hinder.

De är utformade för att ge dig en tydlig översikt i realtid, så att du kan fatta välgrundade beslut och hålla ditt team samordnat från start till mål.

Varför du kommer att gilla det:

Följ projektstatusen med ett ögonkast med en omfattande instrumentpanel.

Visa detaljerad uppgiftsinformation och uppdateringar om framsteg med anpassningsbara fält.

Filtrera och sortera för enkel dataanalys och rapportering.

Perfekt för: Projektledare, teamledare och alla som övervakar mångfacetterade projekt som kräver detaljerad uppföljning.

5. Mall för projektets att göra-lista från Microsoft

via Microsoft

Den enkla mallen för projektatt göra-lista från Microsoft delar upp stora projekt i hanterbara åtgärder, vilket säkerställer tydlighet och ansvar för varje teammedlem.

Det är en av de bästa gratis Microsoft Planner-mallarna för team som snabbt vill tilldela uppgifter, sätta prioriteringar och spåra slutförandet för att hålla fokus och vara produktiva.

Varför du kommer att gilla det:

Organisera projektuppgifter i en enkel och tydlig layout

Tilldela uppgifter och ange förfallodatum med lätthet

Uppdatera snabbt uppgiftsstatus för realtidsöversikt

Perfekt för: Projektmedarbetare, teammedlemmar och alla som behöver en tydlig och praktisk lista över projektansvar.

6. Mall för daglig möteskalender från Microsoft

via Microsoft

Håll koll på din dag med mallen för daglig möteskalender från Microsoft. Denna Excel-baserade planerare är perfekt för att planera möten, avtalade tider och viktiga uppgifter timme för timme, vilket ger dig full kontroll över din dagliga schemaläggning.

Det erbjuder en enkel tidsblockeringsstruktur med kolumner för starttid, sluttid och anteckningar, vilket hjälper dig att minimera dubbelbokningar och maximera produktiviteten.

Oavsett om du arbetar hemifrån eller driver ett hektiskt kontor hjälper den här mallen dig att strukturera din dag och undvika stress.

Varför du kommer att gilla det:

Dela upp din dag i hanterbara delar med timplanering.

Lägg till mötesinformation, påminnelser eller uppgiftsprioriteringar i anteckningsavsnittet.

Använd den digitalt eller skriv ut den för att ha koll på din dag när som helst, var som helst.

Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma, administrativ personal och alla som trivs med struktur och punktlighet.

7. Mall för evenemangsplanering från Microsoft

via Microsoft

Gör evenemangsplaneringen till en lek med mallen Event Planning Tracker från Microsoft. Denna allt-i-ett-tracker är utformad i Excel och hjälper dig att hantera alla steg i evenemangskoordineringen – från brainstorming och leverantörssökning till gästspårning och budgetering.

Denna MS Planner-mall för evenemangsplanering är uppbyggd med anpassningsbara tabeller som låter dig tilldela uppgifter, övervaka deadlines och spåra utgifter på ett och samma ställe.

Oavsett om du organiserar ett företagsseminarium, ett bröllop eller en insamling för samhället, skapar det klarhet i kaoset.

Varför du kommer att gilla det:

Spåra tidslinjer, uppgifter och utgifter i en enda instrumentpanel för smidig överblick över evenemang.

Tilldela ägare, uppdatera status och övervaka planeringsprocessen med ett ögonkast.

Anpassa enkelt spåraren efter evenemangets storlek, typ och specifika krav.

Perfekt för: Evenemangsplanerare, kontorsadministratörer och alla som hanterar flerstegsevenemang med rörliga delar.

Microsofts begränsningar

Microsoft Planner-mallarna erbjuder struktur och bekvämlighet, men har några begränsningar som användarna bör ta hänsyn till:

Grundläggande anpassningsalternativ: Många mallar i Microsoft Planner har fasta format, vilket gör det svårt att anpassa dem till specifika processer eller unika behov.

Begränsad automatisering: Det finns få inbyggda automatiseringar för återkommande uppgifter, statusuppdateringar eller aviseringar jämfört med mer avancerade projektledningsverktyg.

Inte idealiskt för komplexa arbetsflöden: Det är svårt att hantera tvärfunktionella projekt eller dynamiska tidsplaner utan appar eller integrationer från tredje part, särskilt vid lansering av nya produkter.

Minimala samarbetsfunktioner: Även om integrationen med Microsoft Teams är till hjälp är realtidsredigeringar och kommentarer fortfarande begränsade i många mallar.

Filbaserad struktur: Mallar är ofta Excel- eller Word-baserade, vilket innebär att versionshantering och åtkomsthantering blir krångligt med flera teammedlemmar.

Proffstips: Letar du efter ett sätt att skapa anpassade mallar i Microsoft Planner? Planner har inte den funktionen, men här är en lösning. Skapa en ny plan

När du är nöjd med planen klickar du på de tre punkterna uppe till höger och väljer "Kopiera plan".

Ge den kopierade planen ett nytt namn Alternativt kan du välja riktigt anpassningsbara mallar från ClickUp 😎

Alternativ till Microsoft Planner-mallar från ClickUp

🧠 Kul fakta: 20 % av en genomsnittlig arbetsdag ägnas åt ”avgörande” och ”viktiga” uppgifter, medan resten ägnas åt aktiviteter som ger ”litet” eller ”inget värde”.

Det är förvånansvärt lätt att fastna i det dagliga arbetet och tappa fokus på det som är viktigt. Därför har vi samlat några av de mer avancerade och effektiva planeringsmallarna som hjälper dig att hålla fokus och få ut det mesta av din dag.

Den nya Microsoft Planner är utmärkt för grundläggande funktioner, men ClickUp erbjuder ett bredare utbud av mallar och en mer mångsidig plattform. ClickUps mallar är mycket anpassningsbara, med avancerade funktioner som dynamiska vyer, fördefinierad automatisering och omfattande rapportering, vilket gör det till ett otroligt flexibelt val för alla typer av projekt.

1. ClickUp Daily Planner-mall

Hämta gratis mall Effektivisera din dagliga rutin med ClickUp Daily Planner Template.

ClickUp Daily Planner Template hjälper dig att strukturera din dag med tydlighet och målmedvetenhet. Från att blockera tid för möten och uppgifter till att organisera personliga ärenden – den här mallen förvandlar ditt dagliga kaos till en hanterbar rutin.

Den flexibla designen inkluderar inbyggda fält för uppgiftsprioritet, deadlines, anteckningar och tidsuppskattningar, vilket möjliggör detaljerad planering utan onödigt krångel.

Tillsammans med automatisering och påminnelser blir denna planerare ett kraftfullt verktyg för alla som vill ha koll på både återkommande och engångsuppgifter.

Varför du kommer att älska det:

Strukturera din dag med hjälp av prioriteringar, tidsuppskattningar och anpassade fält.

Organisera och filtrera uppgifter med listvyn för att hålla fokus.

Dela upp ditt schema i fokuserade kategorier som Arbete, Personligt och Mål.

Lägg till deluppgifter, checklistor och anteckningar för djupare sammanhang.

Få påminnelser och spåra försenade uppgifter med lätthet

Perfekt för: Yrkesverksamma, studenter eller alla som jonglerar flera uppgifter under dagen.

Här är vad Karthik Itharajula , Lead Annotations på Carscan. AI, hade att säga om att använda ClickUp:

Med hjälp av ClickUp övervakar vi dagligen uppgifternas framsteg när det gäller produktivitet, och det kan också hantera alla våra statusrelaterade frågor, som att flytta från pågående till slutfört och sedan till granskning, så att ledningen kan få en uppfattning om statusen.

Med hjälp av ClickUp övervakar vi dagligen uppgifternas framsteg när det gäller produktivitet, och det kan också hantera alla våra statusrelaterade frågor, som att flytta från pågående till slutfört och sedan till granskning, så att ledningen kan få en uppfattning om statusen.

2. ClickUp-mall för daglig logg

Få gratis mall Håll dig på rätt spår, dag för dag, med ClickUp Daily Log Template.

ClickUp Daily Log Template erbjuder ett pålitligt utrymme för att registrera allt från projektuppdateringar till personliga reflektioner. Den är utformad för att vara konsekvent och enkel att använda och innehåller tidsstämplade inmatningsfält, taggar för kategorisering och rich text-block för detaljerade anteckningar.

Oavsett om du för en arbetsdagbok, spårar vanor eller loggar viktiga aktiviteter för prestationsutvärderingar, möjliggör den här mallen organiserad retrospektion med kraftfulla filter- och sökfunktioner.

Varför du kommer att älska det:

Samla dagliga insikter, framgångar eller utmaningar i en strukturerad logg.

Tagga poster efter projekt, tema eller uppgift för att enkelt kunna hitta dem igen.

Sök och filtrera loggar för att snabbt hitta tidigare poster

Upprätthåll konsekvens i dagliga reflektioner

Perfekt för: Projektledare, kunskapsarbetare, teamledare eller personer som vill utveckla en reflekterande vana.

3. ClickUp Daily Hour Schedule

Få gratis mall Ta kontroll över varje timme med ClickUps mall för daglig timplanering.

Om du någonsin har undrat var din dag tog vägen, ger ClickUp Daily Hour Schedule Template struktur åt din dag, timme för timme. Den är idealisk för yrkesverksamma med fullspäckade kalendrar och innehåller förinställda timblock som du kan anpassa för möten, fokusering, pauser och ärenden.

Uppgiftsbeskrivningar, tidsuppskattningar och färgkodade kategorier hjälper dig att fördela tiden på ett klokt sätt. Dessutom optimerar stöd för återkommande uppgifter, kalendersynkronisering och schemaläggning med dra-och-släpp-funktion ditt dagliga flöde samtidigt som du undviker överlappningar eller missade möten.

Varför du kommer att älska det:

Planera hela dagen i detaljerade timsegment

Justera uppgifter enkelt med dra-och-släpp-funktionen i kalendervyn .

Planera uppgifter för varje dag och håll koll på framstegen med dagsschema-vyn .

Visualisera tidsfördelningen mellan olika kategorier

Ställ in påminnelser och återkommande mönster för konsekventa rutiner.

Perfekt för: Yrkesverksamma som hanterar strukturerade arbetsdagar eller rutiner som förändras ofta.

📮 ClickUp Insight: 21 % av människor säger att mer än 80 % av deras arbetsdag går åt till repetitiva uppgifter. Ytterligare 20 % säger att repetitiva uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det innebär att nästan hälften av arbetsveckan (41 %) ägnas åt uppgifter som inte kräver mycket strategiskt tänkande eller kreativitet (som uppföljningsmejl 👀). ClickUp AI Agents hjälper till att eliminera detta slit. Tänk på att skapa uppgifter, påminnelser, uppdateringar, mötesanteckningar, utkast till e-postmeddelanden och till och med skapa heltäckande arbetsflöden! Allt detta (och mer) kan automatiseras på nolltid med ClickUp, din app för allt som rör arbetet. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

4. ClickUp-mall för projektplanering

Få gratis mall Planera projekt som blir färdiga med ClickUp Project Planner Template

Från deadlines och budgetar till teamroller och uppgiftsberoenden – utan rätt system blir projektplaneringen snabbt rörig. ClickUp Project Planner Template hjälper dig att organisera och hantera allt.

Denna mall är utformad för att förtydliga alla projekt och innehåller färdiga avsnitt för att definiera mål, leveranser, uppgiftslistor och viktiga milstolpar. Dessutom gör smarta widgets, automatisering och anpassade fält det möjligt för dig att planera över olika faser, fördela resurser och spåra framsteg.

Varför du kommer att älska det:

Dela upp projekt i mål, milstolpar och genomförbara deluppgifter.

Tilldela ansvar med deadlines, beroenden och prioriteringar

Använd widgets för att spåra mått som tid, kostnad eller slutförandegrad.

Håll koll på projektkostnaderna med Budget Tracker View .

Få en översikt över alla pågående uppgifter med projektpanelvyn .

Spåra viktiga projektmått som "Risk", "Budget", "Arbetsförlopp" etc. med hjälp av över 10 anpassade fält.

Perfekt för: Projektledare, entreprenörer och samarbetande team som lanserar initiativ.

5. ClickUp-mall för semesterplanering

Få gratis mall Att planera den perfekta semestern har just blivit enklare med ClickUp Holiday Planner Template.

Logistiken kring semesterplanering kan snabbt bli komplicerad när du organiserar en familjeresa eller en företagsresa. Flygtider, hotellbokningar, delade resplaner, budgetuppföljning... och glöm inte att synkronisera allas kalendrar.

ClickUp Holiday Planner Template samlar allt du behöver för att organisera en semester eller en festlig ledighet.

Det innehåller fält för destinationer, resebokningar, packlistor, presentidéer och budgetuppföljning. Tidslinje- och kalendervyer gör det enkelt att samordna med vänner eller familj, medan uppgiftschecklistor håller ordning på saker och ting.

Varför du kommer att älska det:

Planera resplaner med anpassade fält för resor, aktiviteter och bokningar.

Håll koll på din semesterbudget med fält för kostnadsberäkning och checklistor.

Dela och samarbeta med andra om packlistor och scheman.

Bifoga bokningskvitton, resedokument, scheman eller länkar för enkel åtkomst när du är på språng.

Perfekt för: Familjer, ensamresenärer eller koordinatorer för gruppresor.

6. ClickUp-mall för bröllopsplanerare

Få gratis mall Använd ClickUp Wedding Planner-mallen för den stora dagen och allt som leder fram till den.

Planerar du ett bröllop? ClickUp Wedding Planner Template är en heltäckande arbetsyta för hantering av alla detaljer i ett bröllop. Den levereras med förinstallerade kategorier för budgetering, leverantörshantering, gästlistor, designkort och tidsplaner.

Du kan dela upp din plan i olika faser, till exempel engagemang, förberedelser, ceremoni och mottagning. Den dynamiska uppgiftsstrukturen stödjer samarbetsplanering, medan formulär och automatisering kan effektivisera insamlingen av svar, leverantörsgodkännanden och uppföljning av deadlines.

Varför du kommer att älska det:

Håll koll på varje uppgift med hjälp av taggar som bröllopsplats, tema och kontraktsstorlek.

Spåra gästers svar, sittplatser och cateringanteckningar

Samarbeta enkelt med familjemedlemmar, planerare eller leverantörer

Använd färdiga mallar för checklistor för varje fas i bröllopsplaneringen.

Perfekt för: Par eller professionella bröllopsplanerare som hanterar detaljerad logistik.

7. ClickUp-mall för evenemangsplanering

Få gratis mall Planera alla evenemang utan att tappa fokus med ClickUps mall för evenemangsplanering.

ClickUp-mallen för evenemangsplanering ger dig allt du behöver för att organisera ett företagsseminarium, en teamutflykt eller något annat evenemang.

Använd färdiga listor för aktiviteter, fakturering och faciliteter, växla mellan kalender-, tavel- eller tidslinjevyer och övervaka framstegen med fält för budgetstatus och betalningsspårning. Du kan också tilldela roller, automatisera påminnelser och övervaka framstegen via instrumentpaneler.

Varför du kommer att älska det:

Planera varje detalj, från förberedelserna inför evenemanget till uppföljningen efteråt.

Hantera filer, anteckningar och marknadsföringsmaterial på en och samma arbetsplats

Spåra registreringsnummer, svar på inbjudningar och tidsplaner för kampanjer

Samarbeta i realtid med intressenter, vare sig det är teammedlemmar, leverantörer eller nära och kära.

Perfekt för: Evenemangsansvariga, frilansande planerare, bröllopskoordinatorer, upptagna par eller till och med små team som planerar interna evenemang.

Här är vad Alaina Maracotta, evenemangsmarknadschef på Vida Health, har att säga om ClickUp:

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi gick över till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi gick över till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

8. ClickUp-mall för veckoplanering

Få gratis mall Håll fokus och gör varje vecka mer produktiv med ClickUp Weekly Planner Template.

ClickUp Weekly Planner Template är utformad för individer och team som behöver en bred men ändå detaljerad översikt över sin vecka. Den erbjuder segmenterade utrymmen för dagliga mål, viktiga resultat och tidsbegränsade uppgifter.

Med omplanering genom att dra och släppa och integration med tidrapportering är det enkelt att balansera arbetsbelastningen över flera dagar och undvika överbelastning. Mallen fungerar särskilt bra för sprintar, återkommande planeringsrutiner eller veckovisa prestationsutvärderingar.

Varför du kommer att älska det:

Håll dig uppdaterad under veckan med hjälp av Planner Board .

Organisera varje dag i veckan med anpassade taggar och uppgiftstyper.

Visualisera tidsåtaganden över flera dagar i en vy

Synkronisera med kalendrar och använd påminnelser för att hålla koll på läget.

Reflektera över veckans framgångar, hinder och framsteg med hjälp av inbyggda anteckningar.

Perfekt för: Professionella, agila team och frilansare som hanterar veckovisa leveranser eller personliga mål.

9. ClickUp månadsplanerare-mall

Få gratis mall Planera din månad på ditt sätt med ClickUps månadsplanerarmall.

Att planera i förväg behöver inte vara överväldigande, särskilt när du har en smart månadsplanerare som vägleder dig.

ClickUp Monthly Planner Template erbjuder en översikt på makronivå för hantering av mål, deadlines och prioriteringar under en 30-dagarsperiod. Den har färgkodade utrymmen för månatliga fokusområden, milstolpsuppföljning och kapacitetsplanering.

Spåra månatliga kundleveranser och förbered återkommande teammöten för att säkerställa effektiv projektledning och punktliga framsteg. Varje vecka kan delas in i åtgärdskategorier, såsom strategiskt, taktiskt eller kreativt arbete.

Varför du kommer att älska det:

Lägg till taggar, förfallodatum och påminnelser för att allt ska fungera smidigt.

Dela upp månaden i uppnåeliga kortsiktiga mål och markera dina högsta prioriteringar.

Övervaka återkommande projekt eller kampanjer med hjälp av kalender- och tidslinjevyer.

Organisera och fördela uppgifter mellan avdelningar och teammedlemmar med avdelningsöversikten .

Håll koll på teamets arbetsbelastning med månadsvis översikt över arbetsbelastning .

Anpassa sektioner för att återspegla specifika KPI:er eller förloppsindikatorer.

Perfekt för: Team som driver månatliga kampanjer, egenföretagare med långsiktig vision eller chefer som övervakar flera arbetsflöden.

➡️ Läs mer: Gratis månadskalendermallar för att organisera din tid

10. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Få gratis mall Använd ClickUp-kalenderns att göra-lista som din personliga kommandocentral för ett organiserat liv.

Planering ska inte kännas som ett heltidsjobb. Du behöver ett system som inte bara listar uppgifter utan också visar exakt när du ska utföra dem.

ClickUp Calendar To-Do List Template ger dig en visuell tidslinje för dina dagliga uppgifter, så att du kan planera med ett mål och hålla dig på rätt spår. Den kombinerar tydliga uppgifter med kraften i tidsbaserad planering.

Planera dina uppgifter i en kalender, justera deadlines visuellt och gruppera uppgifter efter prioritet eller projekt. Dessutom kan du med hjälp av användbara filter och anpassade vyer sortera uppgifter efter dag, vecka eller månad utan att förlora viktiga detaljer.

Varför du kommer att älska det:

Kombinera kalenderbaserad planering med flexibla format för att-göra-listor.

Omorganisera uppgifter visuellt med dra-och-släpp-schemaläggning

Ställ in prioriteringar, förfallodatum och påminnelser med lätthet

Håll koll på kommande möten och uppgifter med mötesförfrågningsvyn .

Synkronisera med externa kalendrar för en enhetlig, konfliktfri schemaläggning.

Perfekt för: Upptagna yrkesverksamma och multitaskare som balanserar personliga och arbetsrelaterade uppgifter.

11. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Få gratis mall Använd ClickUps mall för daglig att göra-lista för att hålla koll på dagen.

Vissa dagar kan det kännas som en uppgift i sig att komma ihåg var man ska börja. Det är där ClickUps mall för dagliga att göra-listor kommer till sin rätt. Den ger struktur åt din dag, så att du kan se vad som ska göras och gå vidare utan att tveka.

Med sin intuitiva layout och smarta automatisering kan du enkelt organisera, prioritera och planera din dag utan att känna dig överväldigad.

Den har tydliga rubriker för uppgiftsnamn, status, förfallodatum och anteckningar – allt i en rullbar lista. Smarta filter och taggar gör det dessutom möjligt att markera tidsbegränsade eller högprioriterade åtgärder.

Varför du kommer att älska det:

Hantera dagliga prioriteringar med fält för status, förfallodatum och checklista.

Organisera uppgifter och deluppgifter för att hålla ordning på allt.

Brainstorma och skissa upp dagliga mål med ClickUp Whiteboards

Få smarta aviseringar och integrationer för att hålla dig uppdaterad i alla verktyg.

Perfekt för: Uppgiftsorienterade personer, assistenter eller teammedlemmar som fokuserar på det dagliga arbetet.

12. ClickUp-mall för veckolista

Få gratis mall Håll koll på dina veckomål med ClickUps mall för veckochecklista.

Att börja en ny vecka kan kännas som en enorm uppgift, särskilt när du inte vet var du ska börja.

ClickUp Weekly Checklist Template är idealisk för yrkesverksamma eller alla som uppskattar känslan av att kunna kryssa av punkter på listan. Den levereras med fördefinierade checklistor för varje dag, vilket gör den perfekt för rutiner, vanor eller operativa processer.

Denna färdiga underkategorimall har en enkel men intuitiv layout. Använd den för att sätta upp realistiska veckomål och hålla fokus på dina uppgifter. Kategorisera uppgifter efter typ, till exempel personliga, fritid, arbete, hushållssysslor osv., och ange start- och slutdatum för bättre tidskontroll.

Varför du kommer att älska det:

Skapa återkommande checklistor organiserade efter veckodag och spåra slutförandegraden eller beteendetrender över tid.

Använd veckovis kalendervy för att planera vilka uppgifter som ska göras varje dag.

Spara tid med ClickUp Automations som tilldelar, uppdaterar eller flyttar uppgifter när du markerar dem som klara.

Missa aldrig en deadline med automatiska aviseringar och påminnelser.

Se omedelbart vilka uppgifter som väntar på andra med beroendevarningar.

Perfekt för: Distansarbetare och alla som vill organisera sin vecka efter kategori eller fokusområde för att maximera sin tid och energi.

13. ClickUp årsplaneringsmall

Få gratis mall Se hela året på ett ögonblick med ClickUps års kalendermall.

ClickUp-mallen för årsplanering beskriver en färdplan med ett månadsvis system för att upprätthålla en jämn utveckling. Den hjälper dig att planera evenemang, kampanjer, helgdagar och milstolpar över 12 månader med en visuell struktur som gör det lättare att förutse flaskhalsar i arbetsbelastningen och fördela målen säsongsvis.

Använd färgkodning för att skilja mellan olika typer av arbete – finansiella deadlines, teaminitiativ, innehållskalendrar eller rekryteringsrundor. Integrationer med mål och rapportering möjliggör spårning av framsteg i realtid.

Varför du kommer att älska det:

Visualisera och planera hela året över månader och kvartal

Tilldela teman, KPI:er och milstolpar till varje månad

Använd färgkodning för att segmentera personliga, professionella eller teamomfattande planer.

Koppla kalenderhändelser till projekt eller mål

Perfekt för: Chefer, teamledare eller alla som hanterar långsiktiga planer.

14. ClickUp-mall för veckokalender

Få gratis mall Planera din vecka med ClickUp Weekly Calendar Template

Med ClickUp Weekly Calendar Template kan användarna dela upp sin arbetsvecka i hanterbara tidsintervaller. Till skillnad från traditionella att göra-listor fokuserar denna layout på tidsblockerade uppgiftsscheman och visualisering av tillgänglighet.

Du kan bädda in detta i din arbetsyta och koppla det till realtidssynkronisering med personliga kalendrar. Det är perfekt för att minska den dagliga beslutsutmattningen.

Varför du kommer att älska det:

Dela upp varje vardag i segment för koncentrerat arbete, samtal eller administration.

Få en översikt över alla uppgifter i ditt projekt med All Tasks View (Visa alla uppgifter).

Fokusera på de uppgifter som behöver göras den här veckan med hjälp av Veckovyn .

Anpassa vyer för att återspegla återkommande block eller flytande uppgifter

Integrera med tidsspårning för exakt tidsfördelning.

Använd automatisering för att föra vidare ofullständiga block

Perfekt för: Kunskapsarbetare, distansarbetande yrkesverksamma eller medlemmar i hybridteam.

15. ClickUp-kalenderplaneringsmall

Få gratis mall Planera din kalender som ett proffs med ClickUp Calendar Planner Template.

ClickUp Calendar Planner Template är utformad för att ge ett bredare perspektiv och se helheten. Denna planeringsmall förvandlar din vecko- eller månadsplanering till en strömlinjeformad kalender för att organisera projekt, evenemang eller leveranser över dagar, veckor eller månader.

Du kan kombinera detta med instrumentpaneler eller formulär för att skapa begäranköer, planera resurser eller hantera redaktions- eller produktionskalendrar. Det förenklar tilldelning, omfördelning och visualisering av arbete i ett flexibelt kalendergränssnitt.

Varför du kommer att älska det:

Planera och följ upp viktiga aktiviteter i en dra-och-släpp-kalender.

Planera din månad i förväg med hjälp av månadsplaneringsvyn .

Tagga händelser efter tema, team eller status för att hålla ordning.

Justera tidslinjer snabbt med tidslinjevyn

Använd widgets för att utvärdera framsteg, hinder eller tidsbegränsningar.

Perfekt för: Tvärfunktionella team, innehållsansvariga och produktteam.

➡️ Läs mer: Gratis mallar och exempel för arbetsplaner

16. ClickUp Blog Planner-mall

Hämta gratis mall Planera, skapa, publicera och spåra bloggar med ClickUp Blog Planner Template.

ClickUp Blog Planner Template är utvecklad för seriösa bloggare och innehållsteam som behöver en central plats för att hantera alla steg i redigeringsprocessen. Den har strukturerade kategorier för idégenerering, sökordsforskning, innehållsbeskrivningar, deadlines och publiceringsstatus.

Med statusfält som Ämne, Publiceringsdatum, Mediefil, Bloggtyper, Bloggskrivningsprocess och mer blir hela innehållsproduktionens livscykel spårbar. Du kan också lagra metadata, uppdatera artikelversioner och lämna feedback med hjälp av samarbetsbaserade kommentartrådar.

Varför du kommer att älska det:

Spåra skrivprocessen över anpassade statusar och deadlines

Visa redaktionell planering över veckor eller månader med ClickUp Calendar View

Länka artiklar till briefs, nyckelordsdokument och kampanjresurser

Använd ClickUp Brain för att generera bloggteman, dispositioner och till och med grova utkast på ett ögonblick.

Övervaka och granska alla ändringar som gjorts i en blogg med Revision Tracker View.

Perfekt för: Innehållsmarknadsföringsteam, enskilda bloggare och byråer som hanterar flera kundbloggar och strävar efter redaktionell konsekvens.

17. ClickUp Travel Planner-mall

Få gratis mall Att planera en semester behöver inte vara tröttsamt med ClickUp Travel Planner Template.

ClickUp Travel Planner-mallen är din kommandocentral för att organisera reselogistik, resplan och resedokument. Varje resa kan planeras med särskilda uppgifter för boende, transport, budget och aktivitetsplanering.

Använd anpassade fält för att sortera efter avresedatum, resesteg eller gruppstorlek. Bifoga biljetter, bekräftelser eller kartor direkt i uppgiftsbeskrivningarna så att allt är lättillgängligt när du är på resande fot.

Varför du kommer att älska det:

Planera dagliga resplaner med hjälp av kalender- eller listvyer.

Lagra e-biljetter, ID-kort och bekräftelser säkert i uppgiftsbilagor.

Tilldela resenärer, spåra datum, nödkontakter och skapa scheman när du samordnar ledighet mellan team eller familjemedlemmar.

Behåll kontrollen under resor med flera destinationer eller gruppresor med hjälp av checklistor och tidslinjevyer.

Logga alla aktiviteter (flyg, boende, hyror osv.) med tidslinjer och anpassade fält.

Perfekt för: Resenärer, affärsresenärer eller alla som planerar resor med flera etapper.

💡 Proffstips: Skapa en delad checklista med viktiga saker att göra inför resan (som att förnya passet eller boka djurvakt) och återanvänd den för framtida semestrar. Det sparar dig tid och huvudbry nästa gång.

18. ClickUp-webbplatsplanerare

Få gratis mall Planera, bygg och lansera med självförtroende med hjälp av ClickUp Website Planner Template.

Att designa en webbplats innebär mer än bara att välja typsnitt och färger. ClickUp Website Planner Template hjälper dig att planera varje steg i byggandet av din webbplats, från tidig research till lanseringsdagen.

Planera din layout, spåra feedback, organisera innehåll och håll ditt projekt enligt tidsplanen med flera ClickUp-vyer anpassade för webbprojekt.

Mallen stöder spårning av feedback från användartester, SEO-inställningar och checklistor för lansering. Integrerade tidslinjer hjälper teamen att effektivt samordna utveckling och innehållsuppdateringar.

Varför du kommer att älska det:

Organisera feedback från testomgångar i sitt sammanhang och följ din checklista för driftsättning för att undvika missade steg.

Dokumentera krav med Website Spec View

Använd ClickUps tabellvy för att söka och jämföra inspiration från andra webbplatser.

Skapa strukturerade uppgifter för layout, navigering, innehåll och funktionsplanering.

Planera när varje uppgift för webbplatsen ska påbörjas och slutföras med tidslinjevyn .

Spåra framsteg med fem olika statusar: Blockerad, Klar, Pågående, Intern granskning och Att göra.

Perfekt för: Frilansande designers, kreativa byråer, produktteam eller företagare som lanserar en webbplats från grunden eller omarbetar en befintlig.

19. ClickUp-mall för timschema

Få gratis mall Få ut det mesta av din dag med ClickUps timschemamall.

Som namnet antyder tar ClickUp Hourly Schedule Template det ett steg längre genom att hjälpa projektledare, anställda och frilansare att planera sin dag, tilldela uppgifter och övervaka arbetsskift. Den är strukturerad med ett vertikalt tidslinjeformat som visar varje timme från morgon till kväll.

Oavsett om du hanterar möten, avtalade tider eller fokuserade arbetspass, bidrar den här mallen till tydlighet genom färgkodade segment och fält för uppgiftens varaktighet. Uppgiftsplanering timme för timme hjälper dig att snabbt identifiera tidsluckor eller överbokade scheman.

Förutom schemaläggning hjälper den här mallen också till att spåra löneutbetalningar.

Varför du kommer att älska det:

Undvik schemakonflikter genom att se allt i en tidslinje med hjälp av veckovis kalendervy .

Spåra tidsbegränsade ansvarsområden med uppgiftsstatusar som "Närvarande", "Frånvarande", "Att göra" och "Avslutad".

Synkronisera timvis uppdelningar till dina personliga kalenderverktyg

Anpassa och spåra varje ny uppgift med uppdateringar i realtid, påminnelser och datadrivna bilder.

Spåra hur mycket pengar varje uppgift ger dig med Actual Payout View .

Se hur mycket varje tilldelad person har tjänat med hjälp av Payout Per Assignee View (utbetalning per tilldelad person).

Perfekt för: Frilansare, distansarbetare eller skiftarbetare som behöver en timme-för-timme-uppdelning för att spåra, hantera och slutföra dagliga uppgifter på ett effektivt sätt.

20. ClickUp-mall för arbetsplanering på whiteboard

Få gratis mall Skapa tydlighet i varje projekt med ClickUp Work Plan Whiteboard Template.

ClickUp Work Plan Whiteboard Template erbjuder ett dynamiskt och visuellt sätt att kartlägga mål, resurser och resultat. Till skillnad från traditionella listbaserade mallar använder denna version ClickUp Whiteboards för att visuellt lägga upp sammankopplade uppgifter och beroenden.

Använd former, linjer och klisterlappar för att visualisera projekt eller arbetsflöden. Det är perfekt för att brainstorma arbetsflöden eller samordna team under kickoff-möten och agil sprintplanering.

Varför du kommer att älska det:

Skapa uppgiftslänkar för att återspegla verkliga projektberoenden

Organisera strategiska sessioner med interaktiva klisterlappar, diagram och tabeller.

Dela upp de specifika resurser som behövs för att utföra varje uppgift.

Se statusuppdateringar och hinder när ditt team går igenom varje fas.

Perfekt för: Projektledare och tvärfunktionella team som vill ha en visuell och samarbetsinriktad approach till arbetsplanering.

21. ClickUp-mall för tidshantering

Få gratis mall Få kontroll över din tid med ClickUps mall för tidshantering.

ClickUp-mallen för tidshantering är utformad för att spåra tidsfördelningen mellan olika roller och projekt. Den innehåller prioritetsnivåer, beräknad tid per uppgift, fält för nedlagd tid och en daglig uppdelning av aktiviteter.

Denna malls prestationsfokuserade layout hjälper dig att optimera dina rutiner genom att spåra återkommande tidstjuvar eller flaskhalsar. Veckobaserade analyser och kumulativa rapporteringsalternativ ger djupare insikt i produktivitetsmönster.

Varför du kommer att älska det:

Planera och utvärdera hur din tid används varje dag

Analysera tidsdata efter kategori, kund eller prioritet

Granska veckosammanfattningar för att identifiera tidstapp

Justera kommande scheman baserat på insikter om arbetsbelastningen med hjälp av arbetsbelastningsvyn.

Perfekt för: Frilansare, konsulter och upptagna yrkesverksamma som vill förbättra sina produktivitetsvanor.

22. ClickUp-mall för årliga mål

Få gratis mall Förvandla dina årliga mål till månatliga milstolpar med ClickUps mall för årliga mål.

Att sätta upp mål är bara halva jobbet; att hålla sig engagerad och samlad är det som leder till verklig framgång. ClickUps mall för årliga mål hjälper dig att definiera och följa upp ambitiösa mål på ett tydligt sätt, så att ditt team vet exakt vad de ska sträva efter.

Definiera målkategorier – till exempel hälsa, ekonomi eller karriär – och tilldela nyckeltal (KPI) eller framgångsmått för varje kategori. Progressionsfält och funktionen ClickUp Goals hjälper dig att övervaka hur nära du är att nå dina mål. Du kan också koppla uppgifter, deluppgifter och ClickUp Docs direkt till varje målpost.

Varför du kommer att älska det:

Dela upp årliga mål i hanterbara tidsplaner och åtgärdspunkter.

Bifoga mätvärden, vanor och dokument till varje målpost för att spåra framsteg med visuella indikatorer och uppdateringar.

Mät resultat och fira framgångar med visuella indikatorer och procentandelar för slutförda uppgifter.

Skapa en gemensam teamkalender för att hålla dig synkroniserad med ditt team.

Perfekt för: Organisationer, projektledare och team som behöver projektplanering och smidig kalenderbaserad schemaläggning under hela året.

23. ClickUp Time Box-mall

Få gratis mall Planera din dag visuellt med ClickUp Time Box-mallen

ClickUp Time Box-mallen möjliggör fokuserat arbete utan distraktioner genom att fördela fasta tidsintervall till specifika uppgifter. Denna layout är inspirerad av timeboxing-tekniken och låter dig ange start- och sluttider, uppgiftsmål och tidsgränser.

Mallen uppmuntrar till mindfulness och förhindrar perfektionism genom att begränsa den tid som finns tillgänglig för varje insats.

Varför du kommer att älska det:

Tilldela strikta tidsramar till uppgifter för fokuserad utförande

Minska kontextväxlingar med avsiktliga tidsgränser

Integrera timers och påminnelser för bättre kontroll över sessionerna.

Analysera vilka uppgifter som överskrider eller underskrider sin tidsram.

Visualisera din tidslinje och följ framstegen med Time Box Schedule View.

Perfekt för: Skapare, utvecklare eller alla som vill förbättra sin koncentration genom strukturerade tidsblock.

24. ClickUp 30-60-90 dagars planeringsmall

Få gratis mall Få en bra start i din nya roll med ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplanering.

Att börja ett nytt jobb är spännande men också lite överväldigande. Under de första 90 dagarna är förväntningarna höga och inlärningskurvan kan kännas brant. ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan ger dig ett särskilt utrymme för att sätta upp mål för din första månad, bygga upp momentum under den andra och börja leverera verkliga resultat vid dag 90.

Använd den här mallen för att spåra dina framsteg, dokumentera framgångar och hinder och anpassa ditt arbete efter teamets och företagets prioriteringar.

Varför du kommer att älska det:

Organisera och spåra alla onboarding-uppgifter med Onboarding Board View .

Använd kommentarer och checklistor för att spåra framsteg på ett transparent sätt.

Logga inlärningsmilstolpar och konkreta prestationer med anpassade fält.

Använd det inbyggda utrymmet för att anteckna observationer, framgångar och utmaningar som hjälper dig att förbättra dig i realtid.

Dela din plan med din chef eller ditt team så att alla är överens om förväntningar och framsteg.

Perfekt för: Nyanställda, nybefordrade chefer, HR-team som effektiviserar introduktionen och teamledare som handledar nya teammedlemmar.

💡 Proffstips: Som nyanställd ska du inte tveka att ställa tydliga krav när du samarbetar, oavsett om det gäller feedback, resurser eller support. Öppen kommunikation är avgörande för att upprätthålla kvaliteten och göra det möjligt för ditt team att uppnå sina mål på ett effektivt sätt.

25. ClickUp-mall för måltidsplanering

Få gratis mall Organisera måltider utan bekymmer med ClickUp-mallen för måltidsplanering.

Måltidsplanering känns ofta som ett dagligt pussel: vad man ska laga, vad man ska köpa och hur man ska få allt att passa in i schemat. ClickUp-mallen för måltidsplanering rensar upp i kaoset och ger ett tydligt system för att planera måltider, spara recept, hålla koll på ingredienser och förbereda sig för veckan som kommer.

Denna mall stöder även återkommande planering, vilket gör att du kan skapa återanvändbara matkalendrar, tilldela förberedelsedatum och spåra inköpslistor med deluppgifter och taggar.

Varför du kommer att älska det:

Lägg till förberedelseinstruktioner, tillagningstider och ingredienser per måltid.

Koppla shoppinguppgifter till dagar eller måltidskort för ökad effektivitet

Förbered dig i förväg och undvik sista minuten-beställningar med funktionen Weekly Meal Plan Summary (Sammanfattning av veckans måltidsplan).

Organisera recept efter måltidstyp med hjälp av Måltidstypstavlan .

Gruppera måltider efter måltidstyp (frukost, lunch, middag), kostmål eller familjens preferenser.

Perfekt för: Familjer, måltidsplanerare eller alla som hanterar en kostrutin enligt ett schema.

Välj ClickUp Planner-mallar för smartare uppgiftshantering

Oavsett dina mål – matlagning, bröllopsplanering eller lansering av en webbplats – gör rätt verktyg hela skillnaden. ClickUps planeringsmallar är mer än bara enkla checklistor; de hjälper dig att hantera din tid och skapa ordning i både nya och befintliga planer, vilket leder till effektivare och bättre resultat.

Dessa alternativ till Microsoft Planner-mallar är fullspäckade med avancerade funktioner, inklusive automatiseringsfunktioner, samarbetsverktyg, anpassningsbara fält och mycket mer.

Ta kontroll över dina uppgifter och tidsplaner genom att registrera dig på ClickUp idag.