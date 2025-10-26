De 10 bästa alternativen till ShotGrid för kreativ projektledning 2025

När kreativa arbetsflöden blir mer komplexa och tidsramarna snävas in behöver teamen projektledningsverktyg som är flexibla, intuitiva och utformade för att stödja smidig samverkan och godkännanden.

ShotGrid är en robust lösning, men passar kanske inte alla team, särskilt inte de som söker ett modernare gränssnitt, enklare onboarding eller bredare anpassningsmöjligheter.

I den här bloggen har vi sammanställt de bästa alternativen till ShotGrid – perfekta för kreativa team som vill ha samma kraftfulla funktioner med en mer anpassningsbar användarupplevelse.

De bästa ShotGrid-alternativen i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för *Priser ClickUp • AI för uppgifter, dokument och uppdateringar • ClickUp Docs, Whiteboards, Dashboards på ett och samma ställe • Automatiseringar och mallar för repeterbara arbetsflöden Tvärfunktionella kreativa team som vill ha projekt, tillgångar, AI- och automatiseringsverktyg samt kunskapshantering på ett och samma ställe. Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Prism Pipeline • Spårning av tillgångar och versionskontroll • Öppen källkodsflexibilitet och pipeline-mallar • Stöd för flera operativsystem VFX- och 3D-animeringsteam som behöver kontroll över arbetsflödet inom DCC:er Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 22 $/månad per användare. Frame. io • Ramnoggranna kommentarer och anteckningar på skärmen • Automatisk versionshantering och jämförelser • Säker delning med behörigheter och vattenstämplar Videoteam som behöver snabb, bildrutekorrekter feedback från kunder Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 15 $/månad per medlem. ftrack • Produktionsspårning med tidslinjer och beroenden • Inbyggd granskning med feedback i realtid • Gantt-liknande vyer och instrumentpaneler för studior Studior som vill ha spårning och granskning av hela produktionsprocessen Betalda abonnemang från 10 USD/månad per användare Krock • Visuella pipelines och storyboardgranskningar • Frame-för-frame-feedback på video, bild och PDF • Kundportaler med delningslänkar med varumärkesprofilering Byråer och storyboardteam som vill ha visuella granskningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14 $/månad per användare. ReviewStudio • Exakta markeringar i video, bilder, PDF-filer och webbsidor • Jämförelse av versioner sida vid sida för snabbare godkännanden Kreativa team som behöver strukturerade godkännanden i olika medier Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 12 $/månad per användare. Cage • Kommentarer på pixelnivå på video, bilder och PDF-filer • Omvandla feedback till tilldelningsbara uppgifter • Godkännande- och signeringsarbetsflöden med historik Designintensiva sälj- och kreativa team som behöver kundgodkännanden Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 8 $/månad per användare. Monday. com • Anpassningsbara tavlor och färdiga mallar • Automatiseringar, formulär och uppdateringar i realtid • Dashboards för hög synlighet Team som vill ha flexibel, visuell planering utan komplicerad installation Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 9 $/månad per plats. Trello • Dra-och-släpp-Kanban-tavlor • Kortchecklistor, förfallodatum och bilagor • Power-ups för kalendrar, vyer och mer Små team och frilansare som vill ha enkel uppgiftspårning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/månad per användare. Wrike • AI-riskdetektering och prioritering • Begäran om formulär, godkännanden och beroenden • Gantt-diagram, arbetsbelastning och instrumentpaneler Medelstora till stora organisationer som samordnar komplexa teamöverskridande arbetsuppgifter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 10 $/månad per användare.

Varför välja alternativ till ShotGrid?

ShotGrid passar inte alltid de föränderliga behoven hos mindre team eller de som söker mer flexibilitet. Här är anledningen till att många kreativa team söker efter alternativ:

Brant inlärningskurva: ShotGrids komplexa gränssnitt och tekniska inställningar kan göra det svårt att komma igång, särskilt för mindre eller icke-tekniska team.

Hög kostnad: Priserna passar ofta stora studior, men kan vara för höga för oberoende team, frilansare eller byråer med mindre budgetar.

Rigida arbetsflöden: ShotGrid är främst utformat för film, VFX och animationspipelines och kan upplevas som oflexibelt för team med mer varierade eller hybridprocesser.

Begränsad användarupplevelse: Gränssnittet kan kännas föråldrat och ointuitivt, vilket påverkar den dagliga effektiviteten och det kreativa momentumet.

Stort beroende av anpassning: Många team upplever att de behöver tekniska experter eller anpassade skript för att plattformen ska passa deras behov.

Det finns nu bättre alternativ: Nyare verktyg erbjuder modern användargränssnitt, inbyggd Nyare verktyg erbjuder modern användargränssnitt, inbyggd samarbetsfunktion för arbetsplatsen , molnbaserade funktioner och enkel integration, utan de extra kostnaderna som ShotGrid medför.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa ShotGrid-alternativen att använda

Redo att komma igång? Utforska dessa noggrant utvalda projektledningslösningar som du kan använda istället för ShotGrid:

1. ClickUp (Bäst för projektuppföljning och samarbete)

Skapa samarbetsinriktade, kreativa och AI-drivna arbetsflöden på ClickUp

Om ditt kreativa teams arbete finns i kaotiska Slack-trådar, spridda Google Docs och e-postmeddelanden med frågan ”Var är den senaste filen?”, är ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, den klarhet du har väntat på.

Det är inte bara utvecklat för projektledare utan även för designers, videoredigerare, copywriters och art directors som behöver en arbetsplats som är lika snabb som de själva. Faktum är att organisationer som Sequeent har centraliserat sitt arbete och ökat produktiviteten med 50 % med hjälp av ClickUp.

ClickUps Design Project Management Hub är skräddarsydd för kreativa team som hanterar flera kunder, snäva tidsplaner och oändliga feedbackloopar. Den låter dig skapa tydliga arbetsflöden, visualisera projekt från brief till leverans och samarbeta i realtid – utan att ständigt behöva byta flikar eller leta efter den senaste versionen.

Titta på den här videon för att lära dig hur du kan hantera kreativt arbete och bygga ett resursbibliotek i ClickUp 👇

Samordna kreativa team och kampanjer med ClickUp Project Management

Med ClickUp Project Management-paketet får du flexibiliteten att utforma dina arbetsflöden – oavsett om det gäller hantering av animationsprojekt, efterproduktion, granskning av speltillgångar eller lansering av kampanjer.

Du får också fullständig kontroll över hur projekten fortskrider – från ”Koncept” till ”Slutleverans” (eller ”Kunden ändrade sig igen”). Du kan anpassa uppgiftsstatus, tilldela prioriteringar, lägga till beroenden och till och med ställa in ClickUp Automations för att hantera repetitiva steg. Oavsett om din videospelsutveckling eller produktionsprocess består av två eller tjugo steg, så passar det.

⭐ Bonus Användare får tillgång till världens mest kompletta arbets-AI med ClickUp AI. Det eliminerar helt AI-spridningen genom att tillgodose alla moderna kunskapsarbetares AI-behov. Från AI-agenter till automatiseringar till åtkomst till premium externa AI-modeller direkt från ClickUp Workspace, som ChatGPT, Gemini och Claude, behöver du aldrig mer växla mellan appar eller leta efter sammanhang. Så här kan AI-funktionerna i ClickUp hjälpa till med kreativa projekt: Analysera projektkrav och generera automatiskt uppgifter, tilldela dem till rätt teammedlemmar och sätt deadlines baserat på arbetsbelastning och prioriteringar med hjälp av ClickUp Automations och AI Agents . Automatisera rutinåtgärder som att flytta uppgifter mellan olika steg, skicka påminnelser eller uppdatera status för att frigöra kreativa team för mer värdeskapande arbete.

Generera idéer, dispositioner och utkast till innehåll för bloggar, kampanjer eller kreativa briefs för att påskynda den kreativa processen med hjälp av ClickUp Brain.

Transkribera diskussioner, sammanfatta viktiga punkter och dokumentera åtgärder från möten för att hålla alla uppdaterade med hjälp av ClickUp AI Notetaker.

Hitta snabbt relevanta tillgångar, tidigare projekt eller referensmaterial för att upprätthålla konsekvens och återanvända idéer med ClickUp Enterprise Search.

Använd Talk to Text ClickUp Brain MAX för att tala naturligt och tilldela uppgifter, fånga dina idéer eller skriva dokumentutkast och behålla fullständig kontext, eftersom Brain MAX känner till dina projekt, ditt team och dina filer i ClickUp och andra verktyg. Här är ett exempel på ClickUp Brain i praktiken👇

Skapa olika ClickUp-vyer för ditt arbetsflöde – till exempel en Kanban-tavla för ditt designteam, ett Gantt-diagram för din producent och en enkel att göra-lista för frilansare – så att alla kan arbeta som de vill utan att störa systemet.

Med ClickUp Docs kan du skriva, organisera och dela kreativa briefs direkt i din arbetsyta – länka dem till uppgifter, tilldela teammedlemmar och kommentera i realtid. Det är perfekt för allt från manusutkast till varumärkesguider, med rich text-redigering, checklistor och inbäddade medier.

Skissa på idéer, samla in centraliserad feedback och skapa arbetsflöden på ClickUp Whiteboards.

Brainstormar du en ny kampanj eller planerar du en karaktärs resa?

ClickUp Whiteboards ger ditt team en visuell lekplats där de kan dra, släppa, skissa, planera och tänka högt – utan att lämna plattformen. Du kan omedelbart omvandla klisterlappar till uppgifter, tilldela ägare och upprätthålla flödet från idé till genomförande.

Det är särskilt användbart för att presentera koncept för kunder eller planera visuella element under förproduktionsfasen.

Med ClickUp Time Tracking kan designers och redaktörer logga timmar för varje uppgift, och projektledare kan äntligen sluta använda tre olika appar för att driva ett enda projekt. Du kan sätta upp mål, spåra framsteg mot milstolpar och visualisera hur projekten ligger i förhållande till deadlines eller budgetar.

Behöver du spåra fakturerbar respektive icke-fakturerbar tid? Det finns också.

Med ClickUp-integrationer med Figma, Adobe Creative Cloud, InVision och mer kan du bifoga designfiler, lägga in liveförhandsvisningar i uppgifter och samla feedback på ett och samma ställe. Designers behöver inte avbryta sitt arbete för att uppdatera teamet, och projektledare behöver inte ständigt fråga: ”Är det klart än?”

ClickUps bästa funktioner

Begränsa åtkomsten med avancerade sekretesskontroller och rollbaserade behörigheter.

Dela offentliga eller privata länkar för uppgifter, dokument och instrumentpaneler

Planera kapaciteten med arbetsbelastningshantering och tidsuppskattningar

Synkronisera din Google Kalender och Outlook Kalender med ClickUp Kalender för att hålla koll på dina möten och scheman.

Spela in skärmgångar med ClickUp Clips inbyggda skärminspelning i uppgifter

Schemalägg återkommande uppgifter med flexibla repetitionsalternativ

Importera data från verktyg som Asana, Trello, Jira och Excel med lätthet.

Begränsningar i ClickUp

Plattformen kan kännas överväldigande i början, särskilt för team som fokuserar på att byta från mer grundläggande verktyg.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

ClickUp erbjuder oöverträffad flexibilitet med anpassningsbara vyer (lista, tavla, Gantt, kalender), kraftfulla automatiseringar och inbyggda dokument, mål och tidsspårning – allt i ett enda arbetsutrymme. Det centraliserar teamsamarbete och projektledning, vilket gör att vi kan ersätta flera verktyg som Trello, Asana och Notion med ett enda sammanhängande system.

ClickUp erbjuder oöverträffad flexibilitet med anpassningsbara vyer (lista, tavla, Gantt, kalender), kraftfulla automatiseringar och inbyggda dokument, mål och tidsspårning – allt i ett enda arbetsutrymme. Det centraliserar teamsamarbete och projektledning, vilket gör att vi kan ersätta flera verktyg som Trello, Asana och Notion med ett enda sammanhängande system.

💡 Proffstips: ClickUp Docs kopplas direkt till uppgifter, så din designbrief är inte bara en fil – det är ett levande dokument som är kopplat till det faktiska arbetet.

2. Prism Pipeline (bäst för 3D- och VFX-produktionsteam)

via Prism Pipeline

Prism Pipeline är en lättviktig, konstnärsinriktad lösning som skapar ordning i alla dina medieprojekt. Den organiserar tillgångar, hanterar versionering och ansluter till dina befintliga verktyg – och levererar praktisk digital tillgångshantering tillsammans med din projektledningsprogramvara.

Det är specialbyggt för CG-pipelines i Maya, Blender, Houdini, Nuke och Unreal och tillför struktur till idégenerering, filhantering, versionskontroll och rendering utan att kräva en doktorsexamen i pipelineutveckling. Det är i grunden öppen källkod och har vuxit till ett produktionsklart verktyg som indie-team och större VFX-företag, inklusive de som arbetar med film- och tv-produktioner, litar på.

För team som behöver tydlig visuell kommunikation stöder Prism gransknings- och godkännandearbetsflöden samt integrerad uppgiftshantering inom DCC:er – så att du kan hantera kreativa team utan att behöva byta verktyg hela tiden.

Prism Pipelines bästa funktioner

Organisera mediefiler och versioner automatiskt med hjälp av smarta namngivningskonventioner och strukturerade mappar.

Tilldela och hantera uppgifter direkt i DCC:er (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)

Granska arbetet i en inbyggd mediaspelare med anteckningar och kommentarer för intern feedback.

Samarbeta över olika operativsystem med stöd för Windows, Mac och Linux.

Anpassa arbetsflöden genom öppen källkods flexibilitet för interna tillägg och verktyg.

Begränsningar för Prism Pipeline

Erbjuder inte traditionella projektledningsverktyg som tidslinjer eller arbetsbelastningsrapporter.

Kan kännas utvecklingsfokuserat i vissa delar, särskilt för team utan teknisk ledning.

Priser för Prism Pipeline

Gratis

Plus : 22 $/månad per användare

Pro: 52 $/månad per användare

Prism Pipeline-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Prism Pipeline?

En Reddit-recensent säger:

Jag har själv använt Prism i några år hemma och det har varit mycket stabilt.

Jag har själv använt Prism i några år hemma och det har varit mycket stabilt.

👀 Visste du att? VFX i Avengers: Endgame omfattade över 2 500 visuella effekter, med flera studior som samarbetade på distans över kontinenterna.

3. Frame. io (Bäst för videogranskning och snabb feedback från kunder)

Deadlines väntar inte på e-posttrådar. Och Frame. io finns just för att hjälpa till att lösa det problemet.

Det är utvecklat för kreatörer som arbetar med video och inte har tid att jaga godkännanden, leta igenom Slack-meddelanden eller för femte gången förklara vilken version som är ”final_final3.mp4”. (Ja, vi har alla varit där. )

Frame. io används av redaktörer, producenter, animatörer och kunder – och det ansluts direkt till din redigerings- och underhållningsprogramvara, så att snabb feedback stannar kvar där arbetet utförs.

Frame. io bästa funktioner

Ladda upp och organisera filmmaterial direkt med molnbaserad lagring som är optimerad för högupplöst video.

Samla in precisa kommentarer om online-korrekturprogrammet med ramprecisa kommentarer och anteckningar på skärmen (ingen mer gissning om ”vilken del?”).

Konvertera media automatiskt för smidig uppspelning i webbläsaren, samtidigt som källfilerna förblir intakta för slutleverans.

Integrera direkt med Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects och DaVinci Resolve för smidiga granskningar i tidslinjen.

Hantera versioner automatiskt och håll en tydlig historik över revisioner för snabb referens.

Kontrollera åtkomsten med behörigheter, vattenstämplar och lösenordsskydd för innehåll som är riktat mot kunder.

Samarbeta i realtid med intressenter var som helst – på dator, mobil eller till och med iPad.

Begränsningar för Frame.io

Bäst lämpad för videoteam; mindre användbar för bredare kreativ projektplanering.

Den kostnadsfria planen kan kännas begränsande för team med stora mediefiler eller omfattande granskningscykler.

Priser för Frame.io

Gratis

Pro : 15 $/medlem + skatt

Team : 25 $/medlem + skatt

Enterprise: Anpassad prissättning

Frame. io betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Frame.io?

En recensent på Capterra säger:

Jag tror att min syn på Frame är lite unik eftersom jag inte använder det direkt för att skapa, men jag använder det för att dela och presentera kreativa koncept för mina kunder, och det är ett fantastiskt verktyg för det. Det är så enkelt att presentera och hålla ordning.

Jag tror att min syn på Frame är lite unik eftersom jag inte använder det direkt för att skapa, men jag använder det för att dela och presentera kreativa koncept för mina kunder, och det är ett fantastiskt verktyg för det. Det är så enkelt att presentera och hålla ordning.

👀 Visste du att: Mad Max: Fury Road filmade över 480 timmar råmaterial – för en två timmar lång film. Det är ungefär 240:1 i filmningsförhållande, ett av de högsta i modern filmhistoria. Redigerarna var begravda i dagliga inspelningar i månader.

4. ftrack (Bäst för spårning av kreativa produktioner från början till slut)

via ftrack

Ftrack är utformat med VFX-, animations- och postproduktionsgrupper i åtanke och kombinerar produktionsspårning, granskning och teamsamarbete i en strukturerad plattform. Det är byggt för att förstå hur kreativa personer arbetar.

ftrack används redan av stora studior, inklusive Netflix-leverantörer, och skapar klarhet i komplexa arbetsflöden. Det gör det möjligt för producenter och artister att se vem som gör vad, när det ska vara klart och hur det passar in i helheten, utan det kaos som ofta uppstår vid kreativ schemaläggning.

Och det är skalbart – från små interna team till fullfjädrade distansstudior.

ftrack bästa funktioner

Spåra olika uppgifter och tillgångar i produktionsprocessen med fokus på detaljerade tidslinjer och beroenden.

Granska media i webbläsaren med feedback i realtid och versionsjämförelser.

Samarbeta mellan team med anteckningar, statusuppdateringar och aviseringar kopplade till projektets olika faser.

Visualisera projektets framsteg med hjälp av Gantt-inspirerade tidslinjer och dashboards som är skräddarsydda för kreativ arbetsflödeshantering.

Integrera med DCC-verktyg som Maya, Nuke och After Effects för att hålla artisterna i sitt flöde.

Automatisera arbetsflöden med Python API och integrationer för avancerad anpassning.

ftrack-begränsningar

Kan kännas överväldigande för mindre team som inte behöver djupgående spårning på produktionsnivå.

Priserna kan vara höga för oberoende studior eller frilansare som just har startat sin verksamhet.

ftrack-priser

Recension: 10 USD/månad per användare

Studio: 25 USD/månad per användare

ftrack-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ftrack?

En recensent på Capterra säger:

Bra resursöversikt och uppgiftsöversikt. Gillar att mycket är anpassningsbart och kan justeras efter olika behov. Bra gränssnitt.

Bra resursöversikt och uppgiftsöversikt. Gillar att mycket är anpassningsbart och kan justeras efter olika behov. Bra gränssnitt.

👀 Visste du att: 20 % av produktcheferna anger bristande organisation som det största hindret för produktiviteten – en utmaning som kreativa team inom efterproduktion och VFX ofta står inför när de hanterar komplexa arbetsflöden.

5. Krock (Bäst för kreativa byråer och samarbete med storyboards)

via Krock

Krock är utvecklat med byråer, videoproducenter, illustratörer och storyboardkonstnärer i åtanke och förenklar kreativa granskningar utan att överväldiga användarna med för många knappar och reglage.

Det kommer till sin rätt när visuella element och arbetsflöden för kundgodkännande är centrala i dina processer. Tänk på det som en visuell plattform där tidslinjer, feedbacktrådar och uppgiftsfördelning samsas utan kaos.

Du kan skapa anpassade arbetsflöden, dela tillgångar, få feedback bildruta för bildruta och hålla kunderna involverade utan ändlösa e-postkedjor.

Krocks bästa funktioner

Skapa visuella arbetsflöden anpassade efter kreativa projektfaser, från utkast till leverans, i ett användarvänligt gränssnitt.

Samla in ramprecis, kontextuell feedback om videor, bilder, PDF-filer och storyboardmallar

Tilldela uppgifter och hantera att göra-listor direkt bredvid visuella tillgångar.

Dela enkelt med kunderna med hjälp av varumärkesportaler och lösenordsskyddade länkar.

Spåra versioner automatiskt med sida-vid-sida-jämförelser

Samarbeta i realtid med kunder, kollegor och frilansare

Krockbegränsningar

Inte idealiskt för stora produktionspipelines eller tekniska integrationer.

Mobilfunktionaliteten är begränsad – fungerar bäst på stationära datorer.

Krock-priser

Gratis

Pro : 14 USD/månad per användare

Obegränsat: 400 $/månad

Krock-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Krock?

En Reddit-recensent säger:

Det förbättrade samarbetet mellan teammedlemmar och externa kunder. Våra kollegor har berömt plattformen för dess robusta projektuppföljnings- och feedbackfunktioner.

Det förbättrade samarbetet mellan teammedlemmar och externa kunder. Våra kollegor har berömt plattformen för dess robusta projektuppföljnings- och feedbackfunktioner.

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den kompletta appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

6. ReviewStudio (bäst för kreativa granskningar och kundgodkännanden)

via ReviewStudio

Om ditt projekt drunknar i feedback som är utspridd över e-postmeddelanden, Slack-trådar och klisterlappar på din skärm kan ReviewStudio hjälpa dig. Det är utvecklat för team som behöver strukturerade, versionskontrollerade kreativa granskningar för alla sina medieprojekt utan onödiga extrafunktioner för projektledning.

ReviewStudio fokuserar helt på att hjälpa kreatörer, byråer och videoteam att samla in, organisera och agera på feedback. Det fungerar för alla typer av media – ladda upp videor, bilder, PDF-filer och till och med webbplatser – och förvandlar kaotiska diskussioner till tydliga, kontextuella konversationer.

Istället för att gissa vad en kund menade med ”gör det mer iögonfallande” får du tidsstämplade, visuella kommentarer och markeringsverktyg som inte lämnar något utrymme för missförstånd. Och eftersom det inte försöker vara allt är det lättviktigt och snabbt, enkelt för kunder att använda, även om de är tekniskt ovana.

ReviewStudios bästa funktioner

Samla in visuell feedback på videor, PDF-filer, bilder och webbsidor med precisa markeringsverktyg.

Jämför versioner sida vid sida för snabbare godkännanden och sammanhang.

Spåra granskningsstadier med statusuppdateringar och granskaruppdrag.

Anpassa arbetsflöden med roller, behörigheter och varumärkesprofilering

Dela enkelt med kunder via säkra länkar – ingen inloggning krävs.

Få aviseringar i realtid så att ingen missar en granskningscykel.

Granska Studio-begränsningar

Fokuserar enbart på gransknings-/godkännandeprocessen – inga inbyggda verktyg för uppgifts- eller projektledning.

Gränssnittet kan kännas lite föråldrat för team som är vana vid moderna instrumentpaneler.

Priser för ReviewStudio

Starter: Gratis

Pro: 12 USD/månad per användare

Avancerat: 20 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Granska Studio-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ReviewStudio?

En G2-recensent säger:

Review Studio är väldigt enkelt att använda. Alla funktioner vi behöver finns i det här fantastiska verktyget. 100 % av våra kunder godkänner det. Det är verkligen det bästa verktyget jag har använt för att kommunicera med mina kunder. Vi använder det varje dag och i varje projekt (CGI eller animationer).

Review Studio är väldigt enkelt att använda. Alla funktioner vi behöver finns i det här fantastiska verktyget. 100 % av våra kunder godkänner det. Det är verkligen det bästa verktyget jag har använt för att kommunicera med mina kunder. Vi använder det varje dag och i varje projekt (CGI eller animationer).

7. Cage (Bäst för visuellt samarbete kring försäljningsresurser och kundfeedback)

via Cage

För säljteam som arbetar med designintensiva material – som presentationsmaterial, varumärkesförslag eller videodemonstrationer – är det viktigt att ha ett verktyg som förenklar visuell feedback. Det är där Cage kommer in i bilden.

Det fungerar som en central knutpunkt där interna team och kunder kan granska, kommentera och godkänna visuellt innehåll utan förvirring. Till skillnad från traditionella CRM-system eller uppgiftshanterare trivs Cage i ett visuellt arbetsflöde där tydlighet och snabb iteration driver affären framåt.

Cages bästa funktioner

Kommentera direkt på videor, PDF-filer och bilder med pixelprecisa anteckningar.

Tilldela uppgifter från feedbackkommentarer till designers eller säljare

Spåra ändringar och godkännanden med versionshistorik och arbetsflöden för signering.

Bjud in kunder eller intressenter utan att kräva ett konto

Centralisera visuella diskussioner och uppdateringar i en enda, spårbar tråd.

Integrera med Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud och mer

Begränsningar för burar

Mindre effektivt för textintensiva eller samtalscentrerade säljteam

Begränsade automatiserings- och pipelineverktyg, som fungerar bäst tillsammans med en försäljningsplattform.

Cage-prissättning

Gratis

Standard : 8 $/månad per användare

Professional: 14 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Cage-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cage?

En G2-recensent säger:

Cage är mycket användbart för att övervaka projektledning och tilldela uppgifter till individer i ditt team. Det kan hjälpa dig att hålla koll på deadlines genom att dela upp projekt i mindre uppgifter och hålla alla informerade.

Cage är mycket användbart för att övervaka projektledning och tilldela uppgifter till individer i ditt team. Det kan hjälpa dig att hålla koll på deadlines genom att dela upp projekt i mindre uppgifter och hålla alla informerade.

🧠 Rolig fakta: AI förväntas hantera upp till 80 % av projektledningsuppgifterna, vilket gör verktyg som stöder automatisering och kreativa arbetsflöden viktigare än någonsin.

8. Monday.com (Bäst för visuell uppgiftsplanering med flexibla mallar)

Monday.com ger team verklig klarhet – inte den typ som begravs i flikar och diagram, utan den typ som visar vad som händer och vem som gör vad.

Det är särskilt användbart för kreativa team som samtidigt hanterar filmproduktionsscheman, innehållskalendrar och kampanjlanseringar. Med anpassningsbara tavlor kan du skapa en pipeline för efterproduktionsfasen, en spårare för videoredigering eller ett flöde för granskning av innehåll – utan att behöva börja från scratch.

Det bästa av allt? Det är lättillgängligt för både planerare och kreatörer.

Även om det inte är specifikt utvecklat för kreativ feedback eller versionshantering, fungerar det bra tillsammans med andra verktyg. Lägg till tidslinjer, automatisering, formulär och instrumentpaneler, så blir det en stabil operativ hubb för team som gillar struktur utan strikta regler.

Monday.com bästa funktioner

Skapa visuella tavlor för att hantera projekt, uppgifter, tidslinjer och statusar.

Anpassa mallar för grafisk design , marknadsföring, video eller produktionsteam.

Spåra framsteg med hjälp av statuskolumner, automatiseringar och uppdateringar i realtid.

Samarbeta i sammanhanget med bifogade filer, kommentarer och checklistor.

Integrera enkelt med verktyg som Slack, Adobe CC, Google Drive och Dropbox.

Skapa instrumentpaneler för översikter på hög nivå över flera projekt

Begränsningar för Monday.com

Saknar inbyggda verktyg för kreativ korrekturläsning eller ramprecis feedback.

Kan kännas överväldigande om för många automatiseringar eller kolumner läggs till

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 9 $/månad per plats

Standard: 12 USD/månad per plats

Pro : 19 $/månad per plats

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

En G2-recensent säger:

Plattformen är intuitiv, mycket anpassningsbar och hjälper verkligen alla att hålla sig uppdaterade – från daglig uppgiftsuppföljning till långsiktig projektplanering.

Plattformen är intuitiv, mycket anpassningsbar och hjälper verkligen alla att hålla sig uppdaterade – från daglig uppgiftsuppföljning till långsiktig projektplanering.

🧠 Rolig fakta: Mer än 85 % av dagens företag förlitar sig på egenutvecklad programvara för att sköta sin projektledning och verksamhet.

9. Trello (bäst för enkel uppgiftsuppföljning med visuella tavlor)

via Trello

Trello gör det enkelt. Om ditt team letar efter ett verktyg som inte tar timmar att lära sig eller konfigurera är Trellos Kanban-inspirerade tavlor enkla och lätta att förstå från dag ett.

Det är perfekt för små kreativa team, frilansare eller studior som bara behöver spåra vem som gör vad och när. Varje kort kan innehålla checklistor, förfallodatum, bilagor (som designmodeller eller videoutkast) och konversationer, så att feedbacken finns där arbetet utförs. Det är visuellt, enkelt att dra och släppa och inte överbelastat med funktioner som du aldrig kommer att använda.

Trellos bästa funktioner

Organisera projekt med intuitiva dra-och-släpp-tavlor och listor

Bifoga tillgångar och spara feedback direkt på uppgiftskort

Samarbeta i realtid med kommentarer, omnämnanden och checklistor.

Automatisera uppgifter med inbyggd Butler-automatisering

Använd mallar som är skräddarsydda för designprojekt, medieinnehållskalendrar och kreativa granskningar.

Använd Power-Ups för att anpassa ditt moderna videoflöde

Trellos begränsningar

Begränsad struktur för team som behöver detaljerad hantering av digitala upplevelser, arbetsflöden eller godkännandesteg.

Power-Ups kan kännas nödvändiga, men många kräver betalda abonnemang för att få full tillgång.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 USD/månad per användare

Premium: 10 USD/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En G2-recensent säger:

Känns trevligt att använda. Användargränssnittet är behagligt för ögonen.

Känns trevligt att använda. Användargränssnittet är behagligt för ögonen.

10. Wrike (Bäst för hantering av komplexa försäljningsprojekt och överlämningar i stor skala)

via Wrike

Att hantera en omfattande eller flerstegsförsäljningsprocess involverar ofta marknadsförings-, juridik-, leverans- och onboardingteam – och det är där Wrike ger mest värde.

Det låter säljteam designa och övervaka allt från RFP-arbetsflöden till onboarding-sekvenser. Med inbyggd AI och automatisering identifierar Wrike potentiella förseningar innan de växer sig stora och hjälper stora team att hålla affärer igång effektivt i alla avdelningar.

Wrikes bästa funktioner

Automatisera prioritering av uppgifter med AI och riskdetektering

Anpassa försäljningsarbetsflöden med förfrågningsformulär, godkännanden och beroenden

Spåra försäljningsmaterial och tidsplaner för offerter i distribuerade team

Visualisera tidslinjer med interaktiva Gantt-diagram och arbetsbelastningsvyer.

Ställ in detaljerade behörigheter för att skydda känslig kund- eller affärsinformation.

Skapa rapporter och dashboards för att övervaka effektiviteten i försäljningsverksamheten.

Anslut till din teknikstack via integrationer med Salesforce, Google Workspace, Outlook och mer.

Wrike-begränsningar

Passar bättre för backend-försäljning än direktförsäljning

Passar bäst ihop med ett CRM-system eller ett verktyg för utgående engagemang för fullständig översikt.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 USD/månad per användare

Företag : 25 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (2 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En Reddit-recensent säger:

Det bästa med Wrike är att hela projektet hålls samlat. Alla diskussioner och tillgångar finns inom projektet, vilket är till hjälp om vi måste göra samma projekt igen nästa år. Alla interna konversationer sker i Wrike och inte via e-post. Ibland lägger vi till leverantörs- eller kundkommunikation från e-postmeddelanden till projektet för att hålla alla informerade.

Det bästa med Wrike är att hela projektet hålls samlat. Alla diskussioner och tillgångar finns inom projektet, vilket är till hjälp om vi måste göra samma projekt igen nästa år. Alla interna konversationer sker i Wrike och inte via e-post. Ibland lägger vi till leverantörs- eller kundkommunikation från e-postmeddelanden till projektet för att hålla alla informerade.

Designa bättre, samarbeta smartare med ClickUp

Du behöver inte hålla fast vid ett verktyg som saktar ner arbetet eller gör samarbetet kring alla dina medietillgångar svårare än nödvändigt. Oavsett om du är en liten videoproduktion, en fullskalig studio för whiteboard-animationer eller ett internt marknadsföringsteam, erbjuder verktygen i denna lista flexibilitet, överskådlighet och kreativt utrymme.

Om du letar efter en plattform som gör mer än bara håller ordning på saker – något som samlar briefs, tidslinjer, lagring av projektresurser, feedback och teamkommunikation på ett ställe – är ClickUp ett utmärkt val. Det erbjuder struktur utan stelhet, anpassning utan kaos och, bäst av allt, det växer med ditt kreativa team (inte mot det).

Registrera dig gratis nu