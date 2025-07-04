Bästa AI SVG-generatorer för skalbar vektorgrafik

Att designa skalbara vektorgrafiker (SVG) kan vara en frustrerande process. Oavsett om du skapar ikoner, logotyper, UI-element eller illustrationer behöver du rena, precisa vektorer som kan skalas utan att förlora kvalitet.

Men att manuellt spåra bilder, justera ankarepunkter och finjustera banor tar tid. Tid som du istället kunde ägna åt mer kreativt arbete.

AI SVG-generatorer tar bort det hårda arbetet från din tallrik. Med dessa verktyg kan du konvertera rasterbilder till vektorer, generera anpassade SVG-filer från textprompter och förfina design med bara några klick.

Ladda bara upp en bild, ange en prompt eller justera några inställningar. AI sköter resten och levererar skarpa, skalbara vektorer på några sekunder. Inga fler tråkiga manuella justeringar eller komplicerade designprogram som Adobe Illustrator.

Och när du väl har hittat den perfekta SVG-filen? Lägg in den direkt i ClickUp för att hålla dina designarbetsflöden skarpa, synkroniserade och stressfria.

Låt oss utforska de bästa AI SVG-generatorerna för att skapa vektorgrafik som är högkvalitativ och skalbar! Dags att skapa några fantastiska bilder. 💃🏽

Vad ska du leta efter i en AI SVG-generator?

Du behöver rena, skalbara vektorgrafiker (snabbt). Men inte alla AI-verktyg klarar det. Vissa skapar röriga banor, andra har problem med detaljerna och vissa ger dig inte tillräcklig kontroll. Så vad är det egentligen som är viktigt?

Låt oss gå igenom de viktigaste funktionerna så att du kan välja ett verktyg som är värt pengarna.

Högkvalitativt resultat: Genererar rena och pixelperfekta SVG-filer varje gång. Du slipper rensa bort konstiga former eller ojämna linjer.

Intuitivt gränssnitt: Låter dig använda alla funktioner utan att behöva lära dig navigeringen. En stor del av Låter dig använda alla funktioner utan att behöva lära dig navigeringen. En stor del av att använda AI för grafisk design är att spara tid, och en brant inlärningskurva motverkar det syftet.

Designmallar: Erbjuder Erbjuder grafiska designmallar så att du snabbt kan skapa vektorbilder av professionell kvalitet utan att behöva börja från scratch. Detta är särskilt användbart om du är nybörjare.

AI-prompter: Ger dig flera alternativ för Ger dig flera alternativ för AI-bildprompter . Dessa textprompter kan ge dig en idé om var du ska börja.

Anpassningsalternativ: Låter dig justera färger, former eller stilar för att matcha ditt varumärke. En bra AI SVG-generator bör inte begränsa dig till generiska designer.

Flera exportalternativ: Erbjuder flera exportformat som SVG, PNG, JPEG och PDF för din genererade vektorbild. Detta ger stora möjligheter att använda bilderna i innehåll på flera kanaler.

👀 Visste du att? SVG-filer är upplösningsoberoende, vilket innebär att de förblir kristallklara oavsett hur mycket du zoomar in. Du kan ändra storleken på dem hur mycket som helst utan att förlora bildkvaliteten!

De bästa AI SVG-generatorerna i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa AI SVG-generatorerna:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Team av alla storlekar; AI-driven SVG-arbetsflöde och integration AI-bildgenerator, whiteboards, Figma-integration, automatisering av arbetsflöden, feedbackverktyg, mallar, uppgiftshantering Gratis för alltid; betalda abonnemang från 7 $/månad Adobe (Express/Firefly) Individer och team; konvertera bilder till SVG-filer PNG/JPG till SVG, AI-bildgenerator, mallar, text till bild, filer upp till 40 MB Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 9,99 $/månad. Canva Individer och team; redigering av vektorgrafik SVG-redigerare, dra och släpp, färgverktyg, mallar, magisk radergummi, mobil-/webbåtkomst Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 15 $/månad. Vectr Individer och små team; vektorer från detaljerade uppmaningar AI-prompter (positiva/negativa), 3D-konst, klistermärken, bakgrundsborttagning, PNG/JPG till SVG Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 3,99 $/månad. SVGator Individer och team; vektoranimationer Animera SVG-filer, exportera till SVG/Lottie/GIF/Video, interaktiva kontroller, grafisk canvas Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 38 $/månad. Figma AI Team; vektorgrafik för UI, varumärkesprofilering, presentationer AI-prompter, raster-till-vektor, whiteboards, över 150 illustrationspaket, teamsamarbete Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/månad. Inkscape (AI-tillägg) Individer och team; vektordiagram, öppen källkod AI-tillägg, färgpaletter, kommandorader, SVG-sektor-/diagramverktyg Gratis Vecta. io Individer och team; logotyper, ikoner, diagram SVG-minifierare, dra och släpp Visio/AutoCAD, textkonturering, skalning/mätning Gratis Vectorizer. ai Individer och team; formstackning i vektorer PNG/JPG till SVG, stapling av geometriska former, anpassning av kurvor/mellanrum Betalda abonnemang börjar på 9,99 $/månad. Boxy SVG Privatpersoner: grundläggande vektordesign Inbyggda symboler, färgjustering, effekter, teckensnitt, generering av metadata Betalda abonnemang börjar på 9,99 $/månad.

De 10 bästa AI SVG-generatorerna

Låt oss nu utforska de viktigaste funktionerna, begränsningarna och priserna för att se vilken SVG-generator som passar dig bäst. Vi har också inkluderat betyg och recensioner från riktiga kunder för att hjälpa dig att fatta rätt beslut.

1. ClickUp (Bäst för AI-drivet arbetsflöde och SVG-integration)

Prova nu Skapa bilder enkelt med AI-bildgeneratorn i ClickUp Brain

ClickUp är inte bara ännu ett projektledningsverktyg. Det är din allt-i-ett-app för arbetet. Om du kämpar med spridda SVG-designuppgifter, ineffektiva arbetsflöden eller föråldrade samarbetsmetoder är det dags att uppgradera!

Anta att dina grafiska formgivare har svårt att enas om samma SVG-designplan på grund av splittrad kommunikation och osammanhängande brainstorming-sessioner. Använd ClickUp Whiteboards för att undvika sådana problem och gå direkt till kreativa samarbetsrundor.

Låt ditt designteam förverkliga sina idéer på ClickUp Whiteboards

Lägg till brainstormingelement som kvadrater, cirklar och trianglar från verktygsfältet till vänster på ClickUp Whiteboards. För att koppla samman designidéer visuellt använder du helt enkelt kopplingarna i verktygsfältet för att sammanföra uppgifter och designidéer med pilar.

Ditt team kan lägga till klisterlappar, bifoga filer och rita illustrationer direkt på whiteboardtavlan för att dela mockups och inspiration. Chefer och andra teammedlemmar kan också lägga till kommentarer för feedback. Alla intressenter kan bifoga briefs och automatisera uppdateringar.

Men en gedigen designplan är bara det första steget. Du måste se till att alla dina team gör sitt bästa med varje SVG-design. Med ClickUp Tasks kan du omvandla varje steg i dina designbeskrivningar till uppgifter. Dela upp dem i mappar, lägg till deluppgifter och bifoga stilguider och andra resurser direkt i uppgifterna.

Anta att du behöver designa vektorbilder för dina rabattmejl inför den kommande BFCM-försäljningen. Lägg till en uppmaning med specifikationer i ClickUp Brain, så skissar det upp en detaljerad steg-för-steg-plan på några sekunder.

Be ClickUp Brain att skapa en arbetsflödesplan för SVG-generering

Vill du kontrollera att du har gjort allt rätt? ClickUps inbyggda neurala nätverk genererar snabba sammanfattningar, upptäcker luckor i din plan och föreslår praktiska förbättringar. Du kan också fråga Brain om trender inom grafisk design eller bästa praxis för SVG-generering, så att dina vektorer alltid är superrelevanta för målgruppen.

Du kan till och med lägga till prioriteringar för designuppgifter, tilldela dem till rätt personer och få en fullständig översikt över tidsplaner, teamuppdrag och framsteg. Du kan använda ClickUp Automation för att automatisera dessa designuppgifter och slippa besväret med att tilldela individuella ansvarsområden till ditt designteam.

Automatisera SVG-designuppgifter med ClickUp Brain

Har du inte tid att ställa in enskilda triggers? Förklara bara vad du vill automatisera på vanlig engelska, så konfigurerar den inbyggda AI:n, ClickUp Brain, automatisering av designarbetsflödet och triggers direkt, tillsammans med e-postpåminnelser och aviseringar i appen!

Och det är inte allt! ClickUp integreras också med Figma AI, en populär AI-vektorgenerator.

Anslut ditt Figma-konto på ClickUp App Center

Gå till ClickUp App Center, sök efter Figma och klicka på Anslut. Du och dina administratörer kan visa alla Figma-mappar direkt i ClickUp. Detta underlättar planeringen av arbetsflödet, tilldelningen av uppgifter och schemaläggningen av SVG-uppgifter avsevärt. ClickUp för designteam importerar och centraliserar till och med alla dina vektorprojekt från Figma!

Denna integration gör det möjligt för designers och utvecklare att arbeta med vektorbilder och prototyper utan att byta plattform, vilket effektiviserar arbetsflödet från designkoncept till slutlig SVG-export.

ClickUps bästa funktioner

Skapa designpersonligheter, komponenter, kreativa briefs och mycket mer med ClickUp Brain.

Dela dina designprototyper med intressenter som videomeddelanden med designfeedbackverktyg som ClickUp Clips.

Automatisera SVG-godkännanden så att designprojekt kan fortskrida utan förseningar.

Skapa visuella arbetsflöden för dina designteam med ClickUp Whiteboards

Kommunicera detaljerna i dina designprojekt enkelt med mallar för designbriefar.

Håll alla intressenter i ditt designteam samordnade med mallarna för stilguiden.

Skapa Figma-filer för dina SVG-design direkt i ClickUp med enkla integrationer.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare som inte har erfarenhet av avancerad AI-teknik kan tycka att plattformen är överväldigande i början.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Nichole Pelaez, grundare och VD för Wild Me, recenserar ClickUp:

Från stora designprojekt till enkla att göra-listor använder vi ClickUp för att få saker gjorda. Det används i hela företaget och löser problemet med uppgiftshantering genom att visa framsteg och pågående uppgifter som behöver utföras.

💡Proffstips: Lägg till en uppgiftsbeskrivning i varje ClickUp-uppgift och förklara exakt vad som behöver göras för att slutföra uppgiften. Skriv ett snedstreck (/) i rutan för uppgiftsbeskrivning och välj tabeller, banners, mallar och mer för att snabbt skapa en översikt över instruktionerna.

2. Adobe (bäst för att konvertera befintliga bilder till SVG)

via Adobe

Du har skapat fantastisk grafik, men den blir pixelerad när du ändrar storlek eller använder den för annat innehåll. Använd Adobes AI-vektorgenerator för att omvandla rasterbilder till skalbar vektorgrafik. På så sätt ser alla dina bilder skarpa ut, oavsett hur du ändrar storlek och lägger till dem.

Adobes bästa funktioner

Omvandla PNG-, JPEG- och JPG-filer till SVG-filer

Konvertera texter och textprompter till bilder med dess AI-bildgenerator

Skapa affischer med gratis mallar

Adobe-begränsningar

Att lägga till datum i designprojekt är lite besvärligt

Den kan konvertera bilder på upp till 40 MB.

Adobes prissättning

Gratis

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: 9,99 $/månad

Adobe-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 51 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Adobe?

En G2-recension säger:

Jag använder Illustration varje dag i mitt arbete och i personliga projekt och uppskattar verkligen hur smidiga arbetsflödena är. En av de saker jag gillar mest med Illustrator är dess precision. Vektorgrafik består av banor, i huvudsak matematiska formler som definierar ett objekts form och utseende. Illustrator-objekt kan skalas till valfri storlek utan att förlora kvalitet. Detta är en enorm fördel jämfört med rastergrafik, som består av pixlar och kan bli suddig eller kantig när den förstoras.

3. Canva (bäst för redigering av vektorgrafik)

via Canva

Canva erbjuder fotoredigeringsprogramvara med en gratis AI-vektorgenerator. Med den kan du redigera dina vektorgrafikfiler online i valfri skala. Du kan också skapa skarpa logotyper, ikoner och illustrationer för ditt innehåll och publicera dem direkt utan att förlora kvalitet.

Canvas bästa funktioner

Dra och släpp din SVG där du vill ha den på arbetsytan.

Justera dokument- och bildfärger med färgverktyg som kan användas med ett enda klick.

Anpassa ditt eget färgschema för SVG-filer som passar ditt varumärke

Rensa upp bilder med ett klick med den magiska radergummin

Canva-begränsningar

Den kostnadsfria versionen saknar unika grafikmallar.

Canva-priser

Gratis

Pro: 15 $/månad per plats

Team: 10 USD/månad per plats (minst 3 platser)

Företag: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva?

En recension på G2 lyder:

Jag älskar att jag snabbt kan skapa professionella grafik utan att behöva känna efter. Det stora utbudet av mallar, foton och anpassningsalternativ gör det enkelt att skapa unika designer för allt jag behöver för att underlätta implementeringen för sociala medier, presentationer eller personliga projekt. Det är också fantastiskt att jag kan använda det på min telefon eller bärbara dator, så att jag kan designa när jag är på språng.

4. Vectr (Bäst för att skapa vektorer med detaljerade instruktioner)

via Vectr

Om du letar efter en gratis AI SVG-generator som gör det lika enkelt att skapa grafik som att skriva, är Vectr verktyget för dig. Du kan lägga till vad du vill och inte vill ha i din AI-vektorbild, anpassa SVG-filen och vektorformatet och ladda ner direkt från plattformen.

Vectrs bästa funktioner

Lägg till beskrivningsprompter och negativa prompter för att generera perfekt vektorgrafik.

Använd 3D-konst och klistermärken för att göra grafiken mer engagerande

Ta bort bakgrunder för ett renare utseende i din vektorgenerering

Omvandla PNG-rasterbilder till SVG- och JPG-filer till vektorikoner

Vectrs begränsningar

Annonser i gratisversionen kan upplevas som påträngande.

Vectr-priser

Gratis för alltid

Pro: 3,99 $/månad

Premium: 7,99 $/månad

Vectr-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (30+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vectr?

En G2-recension säger:

Det är enkelt att använda med alla nödvändiga verktyg för grundläggande redigering eller skapande av konstverk; det hjälper mig många gånger, och det enkla gränssnittet gör det lätt att förstå.

🧠 Rolig fakta: De tidigaste formerna av skriftliga texter började som bilder eller piktogram som användes för att representera objekt och idéer. För att transkribera namn använde sumererna logogram, lättritade bilder som representerade ett ljud som liknade det ord man ville kommunicera.

5. SVGator (bäst för att generera vektoranimationer)

via SVGator

Människor lär sig bättre av animationer än av statiska bilder. Så varför begränsa din vektorgrafik till bilder när du kan skapa animationer med SVGator? Med denna vektorgenerator kan du lägga till, slå ihop och få enskilda element i din vektorbild att röra sig som du vill.

SVGators bästa funktioner

Animera vektorbilder, illustrationer och logotyper

Exportera vektorbilder i flera format som SVG, Lottie, Dart, videor och GIF.

Anpassa vad varje klick ska göra för att få mer kontroll över din vektorbild och animation.

Hitta rätt position med hjälp av en enkel grafisk canvas

SVGators begränsningar

AI-generatorn hänger ofta på grund av tunga vektorbildkomponenter.

SVGator-priser

Gratis

Pro: 38 $/månad

SVGator-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om SVGator?

En recension på G2 lyder:

SVGator animated builder har förenklat processen att starta/stoppa eller andra animationer när en användare håller muspekaren över eller klickar på bilden. Funktionerna är ganska omfattande, och man behöver inte nödvändigtvis vara en professionell animatör för att kunna använda detta verktyg. Det är en webbapp, så det är jättebra. Ingen nedladdning behövs.

📖 Läs också: De bästa verktygen för bildannotering

6. Figma AI (Bäst för att designa vektorgrafik för UI, varumärkesprofilering och presentationer)

via Figma AI

Behöver du vektorgrafik för brådskande projekt? Använd Figmas AI-vektorgenerator för att skapa perfekta SVG-filer med bara några få ord. Detta verktyg för att generera vektorbilder automatiserar också designuppgifter och skapar grafik direkt i dina projektmappar.

Figma bästa funktioner

Lägg till AI-textprompter och generera vektorer på några sekunder

Omvandla rasterbilder till vektorgrafik i perfekt SVG-format

Samarbeta med ditt designteam på digitala whiteboardtavlor

Få tillgång till 150 gratis vektorillustrationspaket för snabb SVG-generering

Figma-begränsningar

Du kanske känner dig lite överväldigad om du inte har erfarenhet av AI-drivna designverktyg.

Figma-priser

Starter: Gratis

Professionell: 5 $/månad för Collab-licens, 15 $/månad för Dev-licens och 20 $/månad för Full-licens

Organisation: 5 $/månad för Collab-licens, 25 $/månad för Dev-licens och 55 $/månad för Full-licens

Enterprise: 5 $/månad för Collab-licens, 35 $/månad för Dev-licens och 90 $/månad för Full-licens

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (790+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Figma?

En recension på Capterra säger:

Även om idén bakom Figma är fantastisk, är det inte alls användarvänligt. Till att börja med hade vårt företag dussintals utbildningar om det under flera månader, vilket var ett bevis på hur svårt det var att använda den nya programvaran. Det är mycket svårt att använda dess grundläggande verktyg, som att visa skärmar. Men den största nackdelen för vårt team var att hålla reda på alla olika versioner av de dokument som redigerades och att hitta specifika objekt på en skärm för att redigera dem. Många i vårt team ville gå tillbaka till de beprövade Excel- och Word-kopiorna för att underlätta versionshanteringen av dokument och sök- och sökfunktionen. Jag tycker att Figma har några problem att lösa, även om idén är fantastisk.

7. Inkscape med AI-tillägg (bäst för att skapa vektordiagram)

via Inkscape

Inkscape är ett gratis designverktyg som erbjuder AI-tillägg för generering av vektorbilder. Du kan ladda ner dem direkt från Inkscapes tilläggshanterare eller packa upp arkivfilen. Det är ett bra alternativ till Figma som erbjuder SVG-sektordesigner, animationer och mycket mer.

Inkscape med AI-tillägg – de bästa funktionerna

Skapa färgpaletter

Skapa kommandorader med dra-och-släpp-funktion

Skapa cirklar och polygonsektorer för din vektorgrafik

Redigera SVG-filer och vektorformatattribut med diagramskaparen

Inkscape med AI-tilläggsbegränsningar

Gränssnittet är föråldrat och svårt att navigera i.

Priser för Inkscape med AI-tillägg

Gratis

Inkscape med AI-tillägg – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Inkscape?

En recension på Capterra säger:

Sammantaget hade jag en mycket positiv upplevelse med Inkscape. Det gjorde det möjligt för mig att skapa och redigera dokument och SVG-bilder som jag behövde.

🧠 Kul fakta: Den amerikanske ingenjören Ivan Sutherlands Sketchpad är ett av de första grafiska användargränssnitten. Det började som Sutherlands doktorsavhandlingsprojekt, men gav honom Turing Award!

8. Vecta. io (Bäst för att skapa logotyper, ikoner och diagram)

Behöver du en SVG-generator som passar olika konstnärliga stilar med oklanderlig precision? Vecta. io är ett bra program för dig. Det är en onlineplattform som drivs av AI-teknik där du bara kan lägga in alla dina data, så gör den ritningarna åt dig.

Ladda bara upp bilder och ritningar så omvandlar denna vektorgenerator dem till SVG-filer!

Vecta. io bästa funktioner

Skapa logotyper, ikoner och mycket mer i små vektorfiler med en inbyggd SVG-minifierare.

Dra och släpp Visio-schabloner och AutoCAD-ritningar för att redigera

Konturera text till banor för enkel storleksändring och bättre portabilitet

Justera bildförhållandet, pixlarna och storleken i dina illustrationer med enheter, skalning och mätfunktioner.

Begränsningar för Vecta.io

Det är inte det bästa verktyget för att skapa och redigera komplex vektorgrafik.

Priser för Vecta.io

Gratis (i nuvarande betafas)

Vecta. io betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

👀 Visste du att? Över 90 % av den information vi bearbetar dagligen kommer från visuella receptorer.

9. Vectorizer. ai (Bäst för formstackning i vektorer)

Arbetar du med geometriska mönster? Då vet du hur svårt det är att anpassa dem till SVG-filer med generiska verktyg.

Vectorizer AI är en snabb SVG-konverterare som löser detta problem. Allt du behöver göra är att ladda upp bilden. Det tar 5 till 10 sekunder att omvandla dem till vektorer med perfekt formstackning.

Vectorizer. ai bästa funktioner

Ladda upp eller dra och släpp bilden på sidan

Konvertera PNG- och JPG-bilder till vektorformat

Anpassa komplexa geometriska former perfekt i din vektorgrafik

Anpassa kurvtyper, ritstil, mellanrumsfyllare och mycket mer.

Begränsningar för Vectorizer.ai

Du kan inte skapa vektorbilder från grunden

Vectorizer. ai-priser

Webbapp: 9,99 $/månad

API: Från 9,99 $/månad

Vectorizer. ai betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

📖 Läs också: De bästa mallarna för designbrief

10. Boxy SVG (bäst för grundläggande vektordesign)

via Boxy SVG

Boxy SVG är ett enkelt vektorediteringsverktyg som är perfekt för grundläggande designarbete. Det kan användas för att skapa vektorbilder på alla operativsystem och enheter.

Boxy SVG:s bästa funktioner

Välj inbyggda symboler, element och objekt och lägg till dem i din bild.

Justera objektets och bakgrundens färg

Lägg till effekter, typsnitt och animationer

Generera metadata och bildbeskrivning

Boxy SVG-begränsningar

Du har inte tillgång till avancerade AI-vektoriseringsfunktioner, som promptar och automatisk optimering.

Boxy SVG-priser

Standard: 9,99 $/år

Premium: 9,99 $/månad

Boxy SVG-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Gör SVG-generering enkelt och exakt med ClickUp

Alla AI-verktyg för vektorgenerering som vi har listat har sina fördelar och nackdelar. För att lyckas med vektorgenerering varje gång måste du välja ett verktyg som hjälper dig att designa och förenkla hanteringen av SVG-projekt.

Det är vad ClickUp erbjuder. Dess AI-drivna arbetsflöde och SVG-integration ger en allt-i-ett-lösning som förbättrar skapandet, hanteringen och samarbetet kring skalbar vektorgrafik.

Det kan automatisera dina designuppgifter, skissera arbetsflöden och förbättra teamsamarbetet. Du kan rita upp planer och få feedback på dina mockups. Om du använder Figma kan du ansluta det till ClickUp och hantera alla dina designprojekt från ett och samma ställe.

Och självklart kan du använda ClickUp Brain för att generera sammanfattningar, förbättringsförslag och till och med designbriefar!

Registrera dig på ClickUp för att producera högkvalitativa vektorbilder och illustrationer på ett effektivt sätt!