De 10 bästa diagramskaparna att prova 2025

Min bästa vän läser knappt något som inte innehåller bilder.

Men varför berättar jag detta? För att det inte bara är hon. Människor kan bearbeta en bild på bara 13 millisekunder, medan ord tar mycket längre tid.

Människor förstår innebörden bättre när en kombination av text och illustrationer används. Så om du letar efter sätt att fånga din publiks intresse är diagramskapare ett bra alternativ.

Jag har undersökt de bästa AI-verktygen för mind mapping och automatisering av arbetsflöden som du kan använda för att skapa diagram och infografik online. I detta blogginlägg redogör jag för mina resultat.

Fortsätt läsa, så kanske du hittar den bästa mindmapping-programvaran för ditt företag.

Vad ska du leta efter i ett diagramverktyg?

Det är lätt att skilja mellan ett bra och ett mediokert diagramverktyg online. Du behöver bara leta efter dessa viktiga funktioner:

Användarvänlighet: Leta efter ett redigeringsprogram med dra-och-släpp-funktion, anpassningsbara diagrammallar och enkel navigering, särskilt om du är nybörjare.

Typer av diagram som stöds: Hitta ett onlineverktyg för diagramskapande med de specifika typer av diagram du behöver, till exempel fiskbensdiagram, flödesscheman, ER-diagram, tankekartor eller Venn-diagram.

Samarbetsfunktioner: Välj ett gratis diagramverktyg med realtidssamarbete, versionskontroll och kommenteringsfunktioner.

Moln vs. tillgänglighet på datorn: Bestäm om du vill skapa ett diagram online med ett webbaserat verktyg för tillgänglighet var du än befinner dig eller en datorversion för offlineanvändning (vissa verktyg som SmartDraw eller Microsoft Visio etc. har båda).

Anpassning och avancerade funktioner: Hitta en diagrammall med avancerade funktioner som automatiserade layouter, dynamisk datalänkning eller exportalternativ i flera format (t.ex. PDF, SVG eller PNG) och anpassningsalternativ för teckensnitt, färger och designelement.

Mallbibliotek: Spara tid och få inspiration med ett rikt bibliotek med mallar, särskilt för vanliga diagram som processflöden.

Prestanda och skalbarhet: Välj ett diagramverktyg som hanterar stora datamängder utan att bli långsamt.

Integration med andra verktyg: Välj ett diagramverktyg som kan integreras med ditt befintliga programvaruekosystem, till exempel Microsoft Office, Google Workspace, Slack eller Välj ett diagramverktyg som kan integreras med ditt befintliga programvaruekosystem, till exempel Microsoft Office, Google Workspace, Slack eller projektledningsverktyg

Kostnad och licensiering: Tänk på din budget för att avgöra om du behöver ett gratis diagramverktyg, en engångslicens eller ett prenumerationsmodell.

Säkerhet och integritet: Prioritera diagramskapare med starka säkerhetsfunktioner, såsom datakryptering och lösenordsskyddad delning för att skydda känslig data.

🧠 Rolig fakta: Konceptet med flödesscheman, en av de vanligaste typerna av diagram, går tillbaka till början av 1920-talet och användes först av ingenjörerna Frank och Lillian Gilbreth för att förbättra industriella processer.

De 10 bästa diagramskaparna (gratis + betalda)

Nu när vi vet vad vi ska leta efter kan vi utforska de 10 bästa diagramskaparna online så att du kan skapa fantastiska diagram som fångar allas uppmärksamhet!

1. ClickUp (bäst för diagramskapande och arbetsflödeshantering)

ClickUp är en app för allt som rör arbete som hjälper dig att hantera projekt, kommunicera och samarbeta – allt på ett och samma ställe.

ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps är det diagramverktygspar som ditt team behöver för att gå från "Tänk om?" till "Klart!" på rekordtid. Med Whiteboards kan du brainstorma fritt, skissa idéer, dra och släppa element som former, text, kopplingar etc.

Den största fördelen? Du kan länka idéer som du har brainstormat under en whiteboard-session direkt till uppgifter i ClickUp, vilket gör dem mycket enklare att genomföra.

Prova ClickUp Whiteboards Omvandla idéer till uppgifter på en ClickUp Whiteboard

Samtidigt är Mind Maps det perfekta verktyget för att organisera tankar och kartlägga samband, oavsett om du planerar arbetsflöden för en produktlansering eller funderar på hur du ska överleva måndagen. Båda verktygen är avsedda för samarbete i realtid, så att alla kan bidra med sina idéer var de än befinner sig.

Anpassa din ClickUp Mind Map efter ditt projekts behov

Med dessa praktiska lösningar, anpassningsbara projektledningsfunktioner och AI-funktioner har ClickUp potential att bli ditt självklara visuella projektledningsverktyg.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

ClickUps bästa funktioner

Länka uppgifter och skapa visuella beroenden för att kartlägga komplexa processer och projektets tidslinjer.

Brainstorma (och redigera innehåll) tillsammans med ditt team samtidigt, med live-markörspårning och omedelbara uppdateringar på Whiteboards.

Skapa AI-bilder i Whiteboards med enkla, naturliga språkprompter

Utnyttja över 15 ClickUp-vyer , inklusive listor, Kanban-tavlor och kalender.

Använd färdiga mallar för arbetsflöden och processdiagram som förenklar visualiseringen för teamen.

Bädda enkelt in diagram i uppgifter eller dokument och integrera med externa verktyg.

💡 Proffstips: Funktionen ClickUp Relationships kan komplettera dina diagram genom att koppla samman uppgifter, dokument eller beroenden mellan olika projekt. Använd den för att visuellt visa hur olika element i ditt arbetsflöde hänger ihop, vilket ökar tydligheten och organisationen.

Begränsningar för ClickUp

Gränssnittet kan vara lite komplicerat för förstagångsanvändare.

ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps är endast tillgängliga online.

Priser för ClickUp

Gratis

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och ge statusuppdateringar på ett smidigt sätt. Brainstorming med whiteboardtavlor är enkelt, det är enkelt att omorganisera prioriteringar och lägga till referensbilder etc. Allt går mycket smidigt.

2. Lucidchart (bäst för flödesscheman och nätverksdiagram)

via Lucidchart

Om du letar efter ett diagramverktyg som hjälper dig att kartlägga koncept på ett tydligt och organiserat sätt utan distraktioner är Lucidchart ett utmärkt val. Det är känt för sitt rena, strukturerade gränssnitt, vilket gör det idealiskt för att skapa flödesscheman, affärsprocessmodeller och IT-diagram.

Diagramverktyget möjliggör samarbete i realtid, så att team kan samarbeta, göra uppdateringar direkt och se till att allt är samordnat. Det är enkelt att integrera med verktyg som Google Workspace och Microsoft Office, vilket gör det användbart för team som använder dessa plattformar.

Lucidcharts bästa funktioner

Redigera med flera användare och förbättra teamsamarbetet för ökad produktivitet.

Skapa vackra diagram snabbare med färdiga mallar

Öppna Lucidchart från vilken enhet som helst med internetuppkoppling.

Begränsningar för Lucidchart

Inte det bästa för att implementera kreativa brainstormingtekniker eller fritt formade diagram som vissa andra verktyg.

Anslutningar justeras inte automatiskt när former flyttas, vilket kan komplicera diagramoptimeringen.

Lucidcharts priser

Gratis

Individuell: 9 $/månad

Team: 10 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

3. Miro (Bäst för interaktiv brainstorming och samarbete för distansarbetande team)

via Mi ro

Miro präglas av flexibilitet och gör det enkelt för team att skissa, brainstorma och iterera idéer. Det är det ultimata samarbetstavlan för team som trivs med brainstorming och kreativ problemlösning. Oavsett om du skapar en mind map, bygger en kundresa eller lägger upp en produktplan kan du göra allt på Miros oändligt tomma duk.

Det passar bra för brainstorming-sessioner och workshops, eftersom det gör det möjligt för team på distans att bidra samtidigt med klisterlappar, kommentarer och ritningar.

Miros bästa funktioner

Dra nytta av det intuitiva gränssnittet, som underlättar snabb användning.

Välj bland ett brett utbud av olika typer av diagram, inklusive organisationsscheman, Venn-diagram och wireframes.

Få tillgång till en stor, zoombar arbetsyta för att skapa diagram utan utrymmesbegränsningar.

Miro-begränsningar

När tavlorna blir mer komplexa kan plattformen uppleva fördröjningar, vilket påverkar användbarheten.

Även om Miro har mallar är dess bibliotek kanske inte lika omfattande som vissa specialiserade diagramskaparverktyg.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 10 USD/användare per månad

Företag: 20 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning (från 30 medlemmar)

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Miro?

Jag tycker att Miros oändliga arbetsyta är dess starkaste sida, eftersom den gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt omvandla sina tankar till iögonfallande bilder. Arbetsytan är en enorm kreativ lekplats som kan rymma oändliga brainstorming-sessioner, mind mapping och teamprojekt.

4. Creately (bäst för enkla och effektiva diagram)

via Creately

Du startar ett nytt projekt och behöver visualisera processer, men traditionella diagramverktyg känns klumpiga och tidskrävande. Creately har hittat den rätta balansen mellan enkelhet och funktionalitet.

Detta diagramdesignverktyg har ett användarvänligt gränssnitt med olika fördefinierade mallar för att skapa diagram. Dess funktioner för realtidssamarbete och dra-och-släpp gör det enkelt för team att arbeta tillsammans och snabbt iterera på projekt.

Createlys bästa funktioner

Utnyttja över 40 diagramtyper, inklusive flödesscheman, organisationsscheman, tankekartor, användningsfall och tekniska diagram.

Exportera dina filer i flera format, till exempel JPEG, PNG och PDF.

Få tillgång till både molnbaserad och offline-användning och dra nytta av flexibiliteten beroende på din plats och uppkoppling.

Begränsningar för Creately

Anpassningsalternativen för avancerad diagramskapande är inte lika omfattande som de som finns i mer funktionsrika verktyg.

Creately kan uppleva prestandaproblem vid hantering av stora diagram, särskilt i en samarbetsmiljö.

Priser för Creately

Personligt: 8 $/användare per månad

Team: 8 $/användare per månad

Företag: 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Creately-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

5. Canva (bäst för snabba och visuellt tilltalande designer)

via Canva

Canva är känt för sin grafiska design, men är också ett överraskande mångsidigt diagramverktyg. Det lättanvända dra-och-släpp-gränssnittet gör det perfekt för att skapa fantastiska bilder, enkla flödesscheman, tankekartor och andra olika diagramtyper.

Canva utmärker sig genom sin estetiska tilltalande design och erbjuder ett brett utbud av snygga betalda och gratis diagrammallar, färger och typsnitt som får dina diagram att sticka ut. Dess inbyggda AI-funktioner är också till hjälp när du har ont om tid och vill slutföra diagrammet snabbare.

Canvas bästa funktioner

Utnyttja flera diagramstilar, inklusive blockdiagram, processflödesdiagram, UML-diagram, entitetsrelationsdiagram (ER) och dataflödesdiagram.

Njut av den stora samlingen av anpassningsbara diagrammallar i olika kategorier och hitta designer som passar dina specifika behov.

Upprätthåll varumärkets enhetlighet genom att lagra varumärkesresurser som logotyper, färger och typsnitt med Canvas Brand Kit.

Canvas begränsningar

Det erbjuder ett begränsat utbud av filformat för export, såsom PDF- eller doc-format.

Vissa designer kan verka generiska eller överanvända, vilket kan påverka det unika i ett varumärkes visuella innehåll.

Canva-priser

Gratis

Canva Pro: 15 $/användare per månad

Canva Teams: 10 USD/användare per månad

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva?

Vi har ett internt grafiskt team, men det är fantastiskt att kunna arbeta med deras material i ett verktyg som inte kräver någon grafisk designbakgrund. CANVA ÄR DET VERKTYGET. Marknadsförings-, kundframgångs- och kundutbildningsteamen använder alla Canva här – i dussintals användningsfall. Det finns inte ett enda användningsfall där vi inte har kunnat använda Canva.

6. SmartDraw (Bäst för professionell diagramskapande inom olika branscher)

via SmartDraw

SmartDraw kan användas som flödesschemaprogram för att skapa nätverksdiagram eller organisationsscheman. Dess automatiska formateringsfunktion säkerställer att dina diagram ser professionella ut med minimal ansträngning.

Det integreras sömlöst med Microsoft Office och Google Workspace, så att du kan importera och exportera diagram utan problem.

SmartDraws bästa funktioner

Skapa olika diagram som stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram med ett bibliotek med diagrammallar och symboler.

Importera data smidigt från verktyg som Azure, AWS och GitHub

Gör det möjligt att komma åt och använda på olika enheter och operativsystem eftersom det både är ett datorprogram och en molnbaserad tjänst.

Begränsningar för SmartDraw

Kan drabbas av sporadiska programkrascher, vilket kan störa arbetsflödet och leda till potentiell dataförlust.

Begränsningar i anpassningen av vissa element, en nackdel för dem som söker högst skräddarsydda och unika funktioner.

SmartDraw-priser

Individuell: 9,95 $/månad (faktureras årligen)

Team: 8,25 $/användare per månad (faktureras årligen)

Webbplats: 5 $/användare per månad (faktureras årligen)

SmartDraw-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

💡Proffstips: Nyckeln till att skapa ett effektivt cirkeldiagram är att begränsa det till 5–7 sektorer och ordna dem från största till minsta, med början uppifrån. Detta säkerställer att data är tydliga, visuellt balanserade och lätta att förstå!

7. Figma (bäst för samarbetsdesign och prototyputveckling)

via Figma

Från wireframes till interaktiva prototyper – Figma gör det möjligt för team att enkelt designa och visualisera digitala produkter.

Teammedlemmarna kan brainstorma, designa och ge feedback i samma fil, oavsett var de befinner sig. Figmas vektorredigering och komponentbaserade design gör det idealiskt för att skapa eleganta, skalbara diagramtyper.

Även om det inte är specifikt utvecklat för traditionella affärsprocessdiagram, gör Figmas förmåga att hantera komplexa designsystem och interaktiva wireframes det lämpligt för alla som arbetar med digitala produkter.

Figma bästa funktioner

Skapa delade bibliotek med återanvändbara designelement, såsom knappar, ikoner och formulär.

Använd ett flertal plugins, såsom ”Autoflow” för flödesscheman, ”Content Reel” för platshållartext/bilder och tillgänglighetskontroller.

Utnyttja funktioner som övergångar, animationer och enhetsspecifika förhandsvisningar och minska beroendet av prototypverktyg från tredje part.

Använd det på olika enheter och operativsystem, inklusive Windows, macOS, Linux och till och med Chromebooks.

Figma-begränsningar

Att behärska dess mer sofistikerade funktioner – som automatisk layout, responsiva designrutnät och avancerad prototyputveckling – kräver betydande tid och erfarenhet.

Långvarig användning eller hantering av komplexa konstruktioner kan leda till överhettning, fläktljud och sämre prestanda för enheter med lägre specifikationer.

Figma-priser

Startteam: Gratis

Professionell: 15 $/fullständig licens per månad

Organisation: 45 $/fullständig licens per månad

Företag: 75 $/fullständig licens per månad

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (750+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Figma?

Vi gör bokstavligen allt vårt designarbete i Figma, och det har varit en game changer. För det första är samarbetet förstklassigt. Att flera teammedlemmar arbetar på samma fil i realtid är perfekt för brainstorming och iteration. Gränssnittet är intuitivt och verktygen är både mycket kraftfulla och lätta att använda, oavsett om det gäller wireframing, prototyping eller design av slutprodukten. Att kunna dela design direkt och få feedback på plats sparar mycket tid och gör att alla är på samma sida.

8. Draw. io (Bäst för grundläggande till medelsvår diagramskapande)

Diagrams.net (tidigare känt som draw.io) är ett gratis onlineverktyg för att skapa diagram som präglas av enkelhet och flexibilitet. Med sitt dra-och-släpp-gränssnitt kan även nybörjare enkelt skapa professionella diagram.

Tack vare molnintegrationen med plattformar som Google Drive och OneDrive är det enkelt att spara och dela ditt arbete, och det stora utbudet av former och gratis mallar tillgodoser tekniska och affärsmässiga diagrambehov.

Draw. io bästa funktioner

Spåra ändringar som gjorts i diagram och låt användarna återgå till tidigare versioner.

Öppna ett datorprogram och arbeta med diagram utan internetuppkoppling.

Slipp krångel som användarregistrering eller skapande av konto och börja arbeta direkt.

Begränsningar för Draw.io

Användarna kan dela filer via molnlagring eller e-post, men det saknas inbyggda funktioner för samarbete i realtid.

Brist på utbildningsmaterial eller integrerade introduktionsfunktioner kan göra det svårt för användare som inte är vana vid diagramprogramvara.

Priser för Draw.io

Gratis

Draw. io betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (750+ recensioner)

💡Proffstips: Ett linjediagram är bäst för att visa trender över tid, till exempel försäljningstillväxt över månader, medan ett stapeldiagram är idealiskt för att jämföra kvantiteter över kategorier, till exempel intäkter per produkttyp. Använd det rätta diagrammet utifrån vad dina data behöver visa!

9. Visual Paradigm (Bäst för mjukvaruutveckling och modellering av affärsprocesser)

via Visual Paradigm

För team som arbetar med komplexa utmaningar inom mjukvaruutveckling och affärsanalys erbjuder Visual Paradigm en robust svit av modelleringsverktyg. Med Visual Paradigm kan du designa UML-diagram, entitetsrelationsdiagram och affärsprocessmodeller. Det handlar om avancerad modellering för team inom mjukvaruutveckling och affärsanalys.

Verktyget erbjuder olika diagrammallar, avancerade visualiseringsalternativ och versionskontroll för teamsamarbete. Det stöder också integration med verktyg som Jira och Confluence, vilket gör det idealiskt för team som redan är integrerade i ekosystemet.

Visual Paradigms bästa funktioner

Njut av funktioner för kodgenerering och reverse engineering för övergång mellan designmodeller och källkod och bättre produktivitet i mjukvaruutveckling.

Få tillgång till Business Process Model and Notation (BPMN), som hjälper till att visualisera och förbättra affärsprocesser.

Utnyttja DevOps-visualisering, wireframing och storyboarding med företagsplanen.

Begränsningar för Visual Paradigm

Visual Paradigm kan vara krävande för systemresurserna, vilket kan leda till långsammare prestanda, särskilt när man hanterar stora modeller.

Användargränssnittet är föråldrat och inte lika intuitivt som andra moderna verktyg för diagramskapande online.

Priser för Visual Paradigm

Gratis provperiod: 30 dagar

Modeler: 6 $/användare per månad

Standard: 19 $/användare per månad

Professionell: 35 $/användare per månad

Företag: 89 $/användare per månad

Betyg och recensioner av Visual Paradigm

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Microsoft Visio (bäst för att skapa komplexa diagram för företagsanvändare och team)

via Microsoft Visio

När precision och detaljer är avgörande i ditt diagram erbjuder Microsoft Visio de verktyg och funktioner du behöver. Det integreras i Microsoft 365-ekosystemet, vilket gör det möjligt för team att samarbeta på diagram direkt i appar som Word, Excel och Teams.

En Visio-diagrammall med automatiseringsfunktioner gör det enkelt att justera former och koppla samman element i ditt diagram.

Microsoft Visio – bästa funktioner

Få tillgång till ett bibliotek med färdiga gratis online-mallar för att skapa allt från enkla flödesscheman till detaljerade nätverksdiagram och planritningar.

Länka diagram till externa datakällor, till exempel Excel-kalkylblad, för att möjliggöra dynamiska uppdateringar av former och datavisualiseringar.

Integrera med Microsoft Teams och SharePoint

Begränsningar i Microsoft Visio

Premiumfunktionerna i Visio kräver ett Office 365- eller Visio-abonnemang, vilket kan vara oöverkomligt dyrt för småföretag eller frilansare.

Inlärningskurvan för Visio kan vara brant, särskilt för nya användare eller de som inte är bekanta med Microsoft Office-verktyg.

Visio är främst utformat för Windows och har begränsad funktionalitet på Mac eller Linux.

Priser för Microsoft Visio

Ingår i Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 $/användare per månad

Visio Plan 2: 15 $/användare per månad

Betyg och recensioner av Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Visio?

Det jag gillade mest med MS Visio var det omfattande utbudet av mallar och former för att skapa professionella diagram. Det gjorde komplexa visualiseringar, som flödesscheman och nätverksdesign, lätta att bygga och anpassa. Vi använde Visio främst för att visualisera arbetsflöden för undergrupper och det var effektivt.

🧠 Rolig fakta: Den första versionen av Microsoft Visio släpptes 1992 under namnet Visio 1. 0.

Perfektera din nästa diagramdesign med ClickUp

Diagramskapare är viktiga verktyg för att förenkla komplex information och kommunikation. De hjälper dig att förklara invecklade begrepp i tydliga, visuella format och dela idéer.

Många diagramverktyg har dock begränsningar – vissa saknar integration med dina arbetsflöden, andra har problem med realtidssamarbete och många klarar inte av att koppla diagram till genomförbara uppgifter inom ett projekt.

Denna fragmentering kan bromsa processer och hindra team.

