Hur man skapar en tankekarta i ChatGPT

De flesta öppnar ett mind mapping-verktyg och blir helt stela. Det som skulle vara en enkel brainstormingsession förvandlas till ett dilemma med en tom duk.

Tänk om du kunde använda ChatGPT för att bryta igenom den blockeringen? Innan du ens öppnar ett designverktyg?

ChatGPT hjälper dig att skapa visuella diagram. Detta utöver att utveckla din grundidé, föreslå kategorier och organisera underämnen.

I den här guiden visar vi dig hur du skapar en ChatGPT-mindmap. Det finns en bonus: ett annat sätt att gå längre än att bara skapa en visuell karta och omvandla den till handling.

Vad är en tankekarta?

En tankekarta är ett visuellt sätt att organisera information, idéer eller planer genom att koppla ihop dem kring ett centralt koncept. Istället för att skriva ner idéer i listor eller textblock, grenar du ut med relaterade tankar och bildar ett nätverk av kopplingar som speglar hur din hjärna fungerar naturligt.

Mind maps används ofta för problemlösning, beslutsfattande och brainstorming. De hjälper till att visualisera relationer mellan begrepp, upptäcka nya vinklar och strukturera tankarna, särskilt när man arbetar med många rörliga delar.

⭐ Utvalda mallar Idéer överallt, men ingenting fastnar? ClickUps enkla mind map-mall ger dig en färdig layout för att fånga, koppla ihop och organisera dina tankar visuellt. Med uppgiftsläget kan du tilldela eller hantera uppgifter inom mallen. Det tomma läget har anteckningar i form av redigerbara former för planering och brainstorming. Få en gratis mall Visualisera ditt arbetsflöde i ett flexibelt diagram med Simple Mind Map Template från ClickUp.

👀 Visste du att? Diagram i mind map-stil har funnits i århundraden. Redan på 300-talet använde Porfyrios av Tyros dem för att organisera Aristoteles idéer visuellt. Senare, på 1200-talet, använde filosofen Ramon Llull liknande tekniker för att presentera komplexa begrepp på ett tydligt och visuellt sätt.

⚡ Mallarkiv: Varför börja med en tom sida när du kan hoppa rätt in? Mind Map-mallar erbjuder dig en färdig lekplats för att organisera idéer snabbare och smartare. Justera bara centrala begrepp och grenar, lägg till alla dina idéer och se din vision bli verklighet.

Kan ChatGPT skapa tankekartor?

Ja. ChatGPT kan generera grundläggande visuella tankekartor åt dig.

Vad det gör: ChatGPT kan hjälpa dig att skapa strukturerade tankekartor genom att generera en tydlig, organiserad översikt över idéer baserat på ditt centrala ämne. ChatGPT fungerar genom att föreslå huvudgrenar, underämnen och kopplingar mellan begrepp och tillhandahålla ett strukturerat textbaserat ramverk som speglar en traditionell tankekarta.

Tack vare sin förmåga att generera bilder kan ChatGPT sedan nyligen även fungera som din mind mapping-programvara. Den omvandlar textbaserade dispositioner till grafiska mind maps för att organisera dina idéer i ett visuellt format.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Hur man använder ChatGPT för att skapa en tankekarta

Så här använder du ChatGPT för en mer produktiv mind mapping-process:

1. Definiera ett tydligt centralt ämne

Börja med att svara på vad du vill kartlägga. Ditt centrala ämne är grunden för din tankekarta. Det anger riktningen för allt som följer. Tänk på det som titeln på din brainstormingsession.

För att ChatGPT-mind maps ska fungera bör ditt ämne vara tillräckligt specifikt för att ge ChatGPT (och dig) något att fokusera på, men samtidigt tillräckligt brett för att möjliggöra meningsfull utforskning.

Vad man ska och inte ska göra när man använder ChatGPT för mind mapping

✅ Dos ❌ Gör inte så här Börja med ett tydligt och fokuserat ämne Använd vaga, enstaka ord som "tillväxt" eller "planering". Ge sammanhang för det du försöker utforska Förvänta dig att ChatGPT gissar din avsikt utifrån minimala uppgifter. Använd ChatGPT för att utöka grenar och underämnen. Använd ChatGPT för att skapa visuella diagram direkt. Kopiera resultatet till ett visuellt mind mapping-verktyg. Försök att manuellt visualisera textutdata utan formateringshjälp. Upprepa genom att ställa uppföljningsfrågor (t.ex. "Utöka produktivitetsnoden"). Betrakta det första resultatet som den slutgiltiga versionen.

✍️ Idé: ”Jag arbetar med [infoga ämne]. Kan du hjälpa mig att bryta ner detta till en tankekarta med viktiga fokusområden?” Exempel: ”Jag arbetar med att lansera ett hållbart modemärke. Kan du hjälpa mig att dela upp detta i en tankekarta med de viktigaste sakerna jag behöver tänka på?”

Så här organiserade ChatGPT huvudkategorier och underämnen för prompten:

via ChatGPT

Om du vill att detta ska ske helt automatiskt kan du prova MindMap AI GPT i ChatGPT och exportera strukturen till din favoritduk.

👀 Visste du att? Du kan skapa en hel mind map på mindre än 30 sekunder med ett GPT-drivet verktyg (eller anpassat GPT) – utan att behöva dra, formatera eller stirra på en tom duk i timmar. Verktyg som MindMap AI GPT låter dig gå från prompt till visuellt diagram på ett ögonblick, genom att kombinera ChatGPT:s intelligens med automatisk layout.

2. Skapa huvudgrenarna

Nu när du har ditt centrala ämne är det dags att dela upp det i huvudgrenar – det första expansionslagret i din mind map. Dessa är de centrala kategorierna eller teman som är direkt relaterade till ditt ämne. Tänk på dem som de ”stora kategorierna” som dina underidéer kommer att placeras under.

För att komma igång, ge ChatGPT en uppmaning som:

✍️ Idé: ”Vilka är de viktigaste områdena jag bör tänka på när [infoga ditt ämne]?” Exempel: ”Vilka är de viktigaste komponenterna jag behöver tänka på när jag lanserar ett hållbart modemärke?”

ChatGPT ger dig vanligtvis en lista som ser ut så här:

Varumärkets grunder

Produktdesign och utveckling

Leveranskedja

Marknadsföring

Finansiering

Kundsegmentering

Det är en bra start. Men du behöver inte stanna där.

Du kan utforska ditt ämne ur olika perspektiv:

Funktionellt: Dela upp efter uppgifter eller avdelningar → t.ex. marknadsföring, produkt, logistik

Kronologiskt: Dela upp i faser eller tidslinje→ t.ex. före lansering, lansering, efter lansering

Intressentbaserat: Dela upp efter inblandade personer→ t.ex. kunder, investerare, leverantörer

💡 Proffstips: Stanna inte vid den första listan. Be ChatGPT att gruppera idéer, omorganisera dem eller markera eventuell saknad information. "Kan du organisera dessa i färre kategorier?"

"Vad saknas i den här listan?" Denna fram-och-tillbaka-process förfinar dina grenar och förbereder dig för nästa steg: att lägga till underämnen till varje kategori.

3. Utöka varje gren med underämnen

Tänk på detta steg som att zooma in. Du tittar på detaljerna som finns under varje kategori. Dessa underämnen hjälper dig att utforska din idé grundligt och identifiera de viktigaste elementen som du annars kanske skulle förbise.

Låt oss fortsätta med vårt exempel: ”Lansera ett hållbart modemärke”. En av dina huvudgrenar kan vara marknadsföringsstrategi. Du kan fråga ChatGPT:

✍️ Idé: ”Kan du utveckla grenen ”Marknadsföringsstrategi” med detaljerade underämnen och idéer?”

Så här ser ChatGPT:s detaljerade uppdelning av grenen Marknadsföringsstrategi för ett hållbart modemärke ut. Lägg märke till underrubrikerna och de taktiska idéerna under varje rubrik:

Du kan fortsätta bygga och göra detta för varje huvudgren. ChatGPT ger dig detaljerade underämnen, idéer, bästa praxis och till och med varningar mot vanliga misstag, vilket ger din tankekarta djup och riktning.

4. Förverkliga dina idéer med detaljer och exempel

Din mind map börjar bli meningsfull när du lägger till värde till varje gren och underrubrik. Det innebär att du lägger till fler förklaringar, exempel, tips och till och med potentiella fallgropar. Dessa detaljer förvandlar en grundläggande översikt till ett verktyg som du kan använda.

Under ett underämne som ”E-postmarknadsföring” kan du till exempel fråga ChatGPT:

✍️ Idé: ”Vilka är några beprövade e-postmarknadsföringsstrategier för ett hållbart modemärke?”

ChatGPT genererar e-postmarknadsföringsstrategier som är skräddarsydda för en hållbarhetsmedveten målgrupp:

Du kommer att kunna planera smartare, undvika vanliga misstag och ta vara på möjligheter som du annars kanske skulle ha missat.

5. Organisera och förfina din tankekarta

Nästa steg är att se till att allt (huvudgrenar, underämnen osv.) är tydligt, logiskt och lätt att följa.

Börja med att granska din disposition:

Är grenarna grupperade på ett sätt som är logiskt?

Finns det några idéer som överlappar varandra eller känns malplacerade?

Kan vissa grenar kombineras eller delas upp ytterligare?

Be ChatGPT om hjälp med att förfina strukturen:

✍️ Idé: ”Kan du hjälpa mig att gruppera relaterade ämnen för att få en tydligare mind map?” eller ”Vad är en logisk ordning för att presentera dessa idéer?”

Enligt denna uppmaning grupperade ChatGPT relaterade idéer i 5–6 huvudpelare och lade underordnade underämnen under dem för att skapa en tydligare och mer logiskt strukturerad tankekarta.

När idéerna känns bättre organiserade kan du använda ChatGPT som ett grundläggande visuellt verktyg för mind mapping.

6. Skaffa en tankekarta

Så där ja. Nu när grundarbetet är klart kan magin börja.

Be ChatGPT att ge dig den faktiska tankekartan.

Använd ChatGPT som ett visuellt mind map-verktyg

👀 Kul fakta: Mind maps ansågs tidigare fungera genom att kombinera den ”logiska vänstra hjärnhalvan” och den ”kreativa högra hjärnhalvan”. Men neurovetenskapen visar nu att det är mer komplicerat än så. De två sidorna konkurrerar lika mycket som de samarbetar! Den vänstra sidan fokuserar på regler och detaljer, medan den högra ser helheten och relationerna. Kreativitet uppstår när båda sidorna arbetar i harmoni, inte isolerat. (Inspirerat av Iain McGilchrists The Master and His Emissary)

📌 Behöver du inspiration till tankekartor? Kolla in dessa 15+ briljanta exempel på tankekartor för att väcka kreativitet, effektivisera idéer och öka produktiviteten!

Exempel på ChatGPT-prompter för tankekartor

Har du svårt att hitta rätt sätt att be ChatGPT om hjälp? Här är några enkla, anpassningsbara exempel på ChatGPT- prompter som hjälper dig att komma igång. Var och en är utformad för att generera detaljerade, engagerande tankekartor för olika mål.

1. Kartlägga en ny affärsidé

Prova detta när du vill se alla viktiga delar av att starta ett företag:

🗣️ Uppmaning: Hjälp mig att skapa en mind map för att starta ett hållbart modemärke. Inkludera saker som idéer för varumärket, design av produkter, att hitta miljövänliga material, hur man tillverkar och levererar produkter, marknadsföring, samtal med kunder och hantering av pengar.

2. Planera din innehållsstrategi

Det här är perfekt för bloggare, marknadsförare eller alla som behöver en tydlig plan för innehåll:

🗣️ Uppgift: Skapa en mind map för att planera ett innehållsschema för en månad för mitt hållbara modemärkes Instagram-konto. Hämta inspiration från följande företag som är framgångsrika och använd även din egen kreativitet.

3. Organisera ett projekt

Perfekt när du kartlägger uppgifter och deadlines:

🗣️ Uppgift: Skapa en tankekarta över de viktigaste aktiviteterna som krävs för att lansera en ny mjukvaruprodukt. Inkludera forskning, utveckling av funktioner, testning, marknadsföring, hjälp till användare att komma igång och support efter lanseringen.

4. Lära sig en ny färdighet

Använd denna uppmaning om du vill skapa en strukturerad inlärningsplan:

🗣️ Uppgift: Skapa en mind map för att lära dig grunderna i digital marknadsföring. Inkludera detaljerade underavsnitt som SEO, skriva innehåll, annonser på sociala medier, e-postmarknadsföring, kontrollera resultat och förbättra försäljningen.

5. Personlig utveckling och vanor

Användbart för självförbättringsmål:

🗣️ Uppmaning: Hjälp mig att utarbeta en plan för att förbättra mina tidsplaneringsfärdigheter. Vilka viktiga vanor och tekniker bör jag inkludera?

6. Enkel evenemangsplanering

Organisera allt för ditt nästa evenemang:

🗣️ Uppmaning: Kan du hjälpa mig att skapa en mind map för att planera en insamling för samhället? Dela med dig av tips om hur man hittar en plats, får sponsorer, hanterar volontärer, marknadsför evenemanget, ordnar evenemanget och vad man ska göra efter evenemanget.

Om du föredrar att tala dina idéer istället för att skriva, kan du använda ClickUp Brain MAX:s Talk to Text för att diktera dina tankar direkt i ditt arbetsutrymme. Det är praktiskt för brainstorming eller för att skapa tankekartor, även om du inte är på humör att skriva ut detaljerade instruktioner. Vi talar fyra gånger snabbare än vi skriver. Det betyder att när du dikterar din tankekarta kan du faktiskt se den ta form snabbare! Diskutera varje nod och låt ClickUp omedelbart fånga upp och strukturera dina idéer i realtid. Ibland kan de nämligen vara extremt flyktiga och lätta att glömma bort.

Brain MAX är ClickUps AI-superapp för datorer, som också gör mind mapping roligare genom att låta dig växla mellan flera AI-modeller i samma arbetsyta. Du kan använda en modell för att utöka dina brainstorming-noder, en annan för att sammanfatta eller prioritera dem och en tredje för att omvandla din mind map till genomförbara uppgifter – allt utan att lämna ClickUp.

Begränsningar vid användning av ChatGPT för tankekartor

ChatGPT är ett kraftfullt AI-verktyg som kan hjälpa dig med produktiva brainstormingsessioner, men här är dess begränsningar när det gäller att skapa tankekartor.

Grundläggande visuell output: ChatGPT ger dig en första nivå av output. Men där slutar det.

Linjärt format: Eftersom ChatGPT kommunicerar i text presenterar det naturligtvis ytterligare information linjärt. Mind maps är dock icke-linjära och rumsliga, vilket gör det svårt att fullt ut fånga deras visuella grenstruktur enbart i text.

Ingen live-samverkan: ChatGPT stöder inte ChatGPT stöder inte samverkan i realtid . Om du arbetar med ett team måste du använda andra verktyg som gör det möjligt för flera personer att skapa och redigera mind map-innehåll tillsammans i realtid.

Svårigheter att hantera komplexa kartor: För mycket detaljerade eller stora tankekartor kan en textbaserad översikt bli överväldigande och svår att följa, vilket gör att den intuitiva flödet som en visuell karta med olika För mycket detaljerade eller stora tankekartor kan en textbaserad översikt bli överväldigande och svår att följa, vilket gör att den intuitiva flödet som en visuell karta med olika visualiseringstekniker skulle erbjuda går förlorat.

Ingen integration med andra verktyg: ChatGPT integreras inte med kalendrar, projektledningsappar eller anteckningsprogram, vilket innebär att dina tankekartor förblir separata från andra arbetsflöden.

Med tanke på dessa begränsningar kan det vara bra att prova ChatGPT-alternativ som är specialiserade på visuell och kollaborativ mind mapping. Dessa verktyg kan erbjuda ett mer intuitivt och sammanhängande sätt att förverkliga dina idéer.

🧠 Nyfiken på hur du får ut mesta möjliga av en tankekarta? Mind mapping är inte bara till för brainstorming. Det är ett kraftfullt verktyg för både studenter, kreatörer och yrkesverksamma. Här är några tips: Använd olika format som listor, träd eller bubblor för att experimentera med hur din mind map fungerar bäst.

Spara den genom att exportera den som en fil eller använda den i en presentation.

Gör dina tankekartor mer levande genom att inkludera ikoner, bilder eller emojis för att öka den visuella förståelsen.

Sök på internet för att utveckla dina idéer och berika din tankekarta med realtidskontext.

Var inte rädd för att experimentera – de bästa kartorna kommer ofta från oväntade kopplingar.

Be ett AI-verktyg, som ClickUp Brain , om råd för att förbättra kartans struktur eller tydlighet – det är som att ha en brainstormingpartner dygnet runt.

Hur ClickUp hjälper dig att visualisera tankekartor

ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, samlar alla dina idéer, projekt och uppgifter på ett och samma ställe.

Låt oss titta på de inbyggda mind mapping-funktionerna som hjälper dig att komma igång.

Dina tankar blir genomförbara planer i ClickUp Mind Maps.

Det som verkligen gör skillnad är hur enkelt du kan förvandla en tom idénod till en uppgift med bara ett klick. Tilldela ägare, ange deadlines och lägg till detaljer. Ditt team kan samarbeta i realtid, lägga till kommentarer eller göra uppdateringar som alla ser omedelbart.

Omvandla koncept och brainstormingsessioner till strukturerade uppgifter med ClickUp Mind Maps.

👀 Visste du att? Du kan skapa två typer av noder i ClickUp Mind Maps. Uppgiftsnoder kopplas direkt till dina befintliga uppgifter, så att allt hålls samman och kan genomföras.

Tomma noder låter dig brainstorma fritt och fånga upp nya idéer utan några begränsningar.

Mind Maps är utmärkta när dina tankar följer en förutsägbar struktur, men vad händer när de inte gör det?

Ibland dyker idéer upp i oordning. De studsar runt. De utvecklas mitt i en konversation. Det är vad man kallar kreativitet.

Det är precis där ClickUp Whiteboards kommer in i bilden.

Det är din digitala skissblock, idélekplats, teamworkshop och planeringszon, allt i ett. Du får helt enkelt ett stort öppet utrymme för att tillsammans fundera igenom saker.

Skissa, rita och bygg upp din vision utan ansträngning med ClickUp Whiteboards.

Så här kan du få ut mesta möjliga av det:

Anteckna dina idéer med hjälp av klisterlappar, former och kopplingar, och ordna och gruppera dem sedan för att identifiera teman eller prioriteringar.

Högerklicka på valfri anteckning, form eller text och förvandla den till en faktisk ClickUp-uppgift med ansvariga, förfallodatum och prioriteringar.

Bjud in dina teammedlemmar att redigera tavlan samtidigt. Se deras markörer, tagga teammedlemmar och lämna kommentarer under brainstorming-sessioner eller workshops.

Lägg in din Whiteboard i ClickUp Docs och kombinera visuell planering med detaljerad dokumentation.

Denna typ av smidig samverkan har varit en game changer för team som Talent Plus. Ashley Pavlik, produktutvecklingschef, berättade hur ClickUp Whiteboards har förenklat deras processer: Innan ClickUp Whiteboards hade vi svårt att visualisera interna processer och koppla idéer till genomförande. Nu kan vi visuellt förverkliga våra SOP:er precis där arbetet utförs. Detta sparar tid för oss eftersom vi slipper växla mellan ännu ett verktyg och, ännu viktigare, har samordnat våra team när det gäller arbetsöverlämningar i produktutvecklingscykeln. Innan ClickUp Whiteboards hade vi svårt att visualisera interna processer och koppla idéer till genomförande. Nu kan vi visuellt förverkliga våra SOP:er precis där arbetet utförs. Detta sparar tid för oss eftersom vi slipper växla mellan ännu ett verktyg och, ännu viktigare, har samordnat våra team när det gäller arbetsöverlämningar i produktutvecklingscykeln. Genom att centralisera visuell planering och genomförande på ett ställe har Talent Plus eliminerat onödiga steg och förbättrat teamets samordning – precis vad ClickUp Whiteboards är avsett för.

Nu har du kartlagt dina idéer med Mind Maps och skissat dem fritt på Whiteboards. Låt oss nu dokumentera allt så att de inte bara finns på den visuella duken.

Med ClickUp Docs kan du omvandla brainstorming och skisser till tydliga, delbara planer utan att förlora någon energi eller kreativitet.

Du kan få dina dokument att sticka ut med kommentarer som ropar "Hej, titta här!", lägga till avdelare för att hålla ordning och till och med lägga till några emojis för att göra det roligt och lätt att överblicka. För vem säger att jobbet måste vara tråkigt? 😉

Omvandla idéerna från dina tankekartor till praktiska ClickUp Docs.

I Docs är det också enkelt att hålla ordning på allt. Du kan placera Docs i mappar och undermappar och skapa din egen lilla kunskapsbank som hela teamet kan utnyttja.

Och när dina dokument blir långa (för det händer ibland) ser funktioner som hopfällbara rubriker och automatiska innehållsförteckningar till att du inte tappar bort dig eller blir överväldigad.

💡 Proffstips: Kom igång med din mind map-planering i Docs genom att tidigt be om feedback. Med Public Sharing och Comment Permissions kan du samla in synpunkter från kunder eller kollegor utan att ge dem full tillgång till din arbetsyta, vilket gör att dina idéer förblir privata och datasäkerheten garanteras.

Slutligen hjälper ClickUp Brain, världens mest kompletta arbets-AI, dig att gå från grova idéer till struktur utan att tappa fart.

Det förbättrar varje fas av idéskapandet genom att generera idéer, organisera tankar, förfina språket och automatisera nästa steg, allt baserat på det sammanhang du arbetar i.

Du kan använda den för att:

Skapa ytterligare noder för en vald idé, till exempel underämnen, relaterade begrepp, utmaningar eller stödjande data.

Analysera fria whiteboards och brainstorming-exempel för att föreslå logiska grupperingar, kategorier eller en uppgiftshierarki baserat på innehållet.

Förvandla tankekartans noder eller klisterlappar till genomförbara uppgifter med beskrivningar, prioriteringar eller föreslagna deadlines.

Kondensera omedelbart en stor visuell karta till 3–5 kärnteman eller strategiska fokusområden.

Föreslå vad som saknas eller rekommendera sätt att utöka tankekartorna om en gren eller sektion känns underutvecklad.

ClickUp Brain kan också generera mind map-bilder åt dig på kommando och redigera dem genom att följa enkla, naturliga språkkommandon.

⚒️ Snabbtips: Effektivisera din idéskapande- och visualiseringsprocess med ClickUps AI-agenter. Föreställ dig en AI-agent som inte bara hjälper dig att brainstorma idéer till din mind map, utan också automatiskt organiserar dem i uppgifter eller projekt. Du kan tilldela en agent att övervaka framsteg, uppdatera uppgiftsstatus eller till och med sammanfatta viktiga teman från dina brainstormingsessioner.

Skapa tankekartor och förvandla dem till handling med ClickUp

Att skapa tankekartor med ChatGPT är ett effektivt sätt att stimulera kreativiteten, strukturera dina tankar och upptäcka nya samband som du kanske inte har sett tidigare.

Men struktur räcker inte. För att dina idéer ska kunna omsättas i praktiken behöver du en arbetsplats där kreativitet möter genomförande.

För detta behöver du ClickUp.

Med verktyg som Mind Maps för visuell struktur, Whiteboards för fri idégenerering, Docs för långsiktig planering och ClickUp Brain för AI-driven assistans kan du gå från idé till handling i ett enda smidigt flöde. Tilldela uppgifter, samarbeta i realtid och förvandla alla klisterlappar eller grenar till nästa steg.

Prova ClickUp idag och förverkliga dina idéer.