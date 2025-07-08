Vi presenterar Brain Max: AI-superappen som kopplar samman ditt arbetssammanhang och eliminerar AI-spridning

Känner du igen känslan när du öppnar din dator och ser dussintals olika AI-verktyg stirra tillbaka på dig?

ChatGPT för det ena. Claude för det andra. Perplexity för forskning. En annan AI för bilder. En AI för ditt CRM. En AI för dina dokument.

Var och en med sin egen inloggning, sitt eget kontextfönster och sin egen prenumeration.

Vi har gått från att AI var lösningen till att AI har blivit problemet.

Istället för att spara tid drunknar vi i ett hav av isolerade verktyg som inte kommunicerar med varandra, inte förstår vårt arbete och definitivt inte förstår oss.

Detta är AI Sprawl.

Och den är den tysta produktivitetsdödaren på den moderna arbetsplatsen.

Tänk på det:

Varje gång du byter mellan AI-verktyg förlorar du sammanhanget .

Varje gång du kopierar och klistrar in från en app till en annan förlorar du tid .

Varje gång du förklarar ditt projekt för ännu en chatbot tappar du fart.

Alla nya AI-verktyg lovar mirakel, men slutar med att skapa fler silos, mer förvirring och mer onödigt arbete.

Det är inte den framtid som utlovades. Det är inte den framtid du förtjänar.

Idag eliminerar vi AI-spridningen med Brain MAX

Vi är oerhört glada över att presentera ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete.

Det här är inte ännu ett AI-verktyg att lägga till i din samling.

Detta är den första kontextuella AI-appen som ersätter alla andra.

Brain MAX är resultatet av när AI kopplas samman med hela ditt arbetsområde.

Den känner till dina uppgifter, dina dokument, dina möten, ditt team och alla appar du använder.

En AI för att söka, fråga, automatisera och utföra – vad som helst.

Hur kontextuell AI förändrar produktiviteten på arbetsplatsen

Lås upp kraften i kontextuell AI

Till skillnad från generisk AI som börjar från noll varje gång, refererar ClickUp AI till allt ditt arbete för att leverera relevanta svar – inga fler generiska AI-svar.

Enhetlig sökning i alla dina appar

Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, webben och mycket mer.

Inget mer ändlöst letande efter förlorade filer.

Röststyrd produktivitet

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera och ge kommandon till ditt arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Det här är inte bara bekvämt – det är en grundläggande förändring i hur vi interagerar med vårt arbete.

En app, ett abonnemang, en enda källa till sanning

Brain MAX ersätter dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Perplexity med en enda, LLM-agnostisk, företagsanpassad lösning.

Vad gör Brain MAX annorlunda?

Brain MAX är inte en stegvis förbättring.

Det är en grundläggande förändring i hur vi arbetar med AI:

Nu behöver du inte längre kopiera och klistra in mellan olika verktyg.

Du behöver inte längre förklara sammanhanget om och om igen.

Du behöver inte längre söka igenom ett dussin appar för att hitta det du behöver.

En enda AI som vet allt du vet, hittar allt du behöver och fungerar överallt där du arbetar.

Brain MAX-funktioner

🧠 Kontextuell AI som förstår dig

Brain MAX förstår ditt arbete som ingen annan.

Den känner till dina projekt, ditt team, dina deadlines och din arbetshistorik – så att du får svar och automatisering som faktiskt är meningsfulla. Inga fler generiska AI-svar som saknar sammanhang.

🔍 Sök allt, direkt

En sökruta för hela ditt digitala liv.

Hitta det du behöver på:

ClickUp (uppgifter, dokument, chattar och projekt)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

Webben

Och mer

Du behöver inte längre leta igenom flikar eller undra var du sparade den där filen. Du får bara omedelbara svar.

🎙️ Röststyrd produktivitet

Prata med Brain MAX. Den lyssnar, svarar och utför.

Använd Talk to Text för att omedelbart omvandla talade idéer till uppgifter, e-postmeddelanden, meddelanden och innehåll – utan att avbryta ditt arbetsflöde.

🤖 Alla de bästa AI-modellerna på ett ställe

Få tillgång till de mest kraftfulla AI-verktygen utan att behöva jonglera mellan olika appar:

ChatGPT (flera versioner, inklusive GPT-4o)

Claude

Gemini

Växla mellan modeller för att få bästa resultat för skrivande, kodning, sammanfattning och mycket mer. I takt med att AI utvecklas håller Brain MAX dig steget före – utan extra ansträngning.

🔒 Dina data, dina regler

Din integritet är icke förhandlingsbar.

Noll dagars datalagring hos AI-leverantörer

ClickUp AI är inte tränad på data från din arbetsyta. Dina data används INTE för att träna AI-modeller.

Byggd på AWS med end-to-end-säkerhet.

Du har alltid kontrollen.

🎯 Smartare AI, varje gång

Brain MAX väljer den bästa AI-modellen för din uppgift – oavsett om du skriver, analyserar data eller brainstormar idéer.

Du får bästa möjliga resultat utan att behöva tänka på det.

💻 Skapad för din dator

Tillgänglig för Mac och Windows.

Det här är inte bara ett tillägg till webbläsaren – det är en inbyggd app som är utformad för att fungera sömlöst med ditt operativsystem för maximal hastighet och tillgänglighet.

♾️ Fri tillgång

Vem som helst kan prova Brain MAX gratis!

Om du har ClickUps AI Autopilot-abonnemang kan du använda Brain MAX obegränsat. Ingen gräns för din produktivitet.

Brain MAX är nu tillgänglig gratis.

Brain MAX finns tillgänglig idag för Mac och Windows.

Och här är det bästa: Obegränsad användning ingår för ClickUp Brain-abonnenter under introduktionsfasen.

Ännu bättre? Du kan prova den gratis.

Inget mer AI-sprawl. En app, ett abonnemang, en enda källa till sanning.

Ladda ner Brain MAX nu och upplev vad som händer när AI äntligen förstår ditt arbete.

Detta är framtiden för hur arbete utförs.