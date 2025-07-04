De 11 bästa alternativen till Height App för projektledning 2025

Om du är en Height-användare kanske detta låter bekant: Du har just nått maximal produktivitet – uppgifterna flyter på, deadlines hålls (för det mesta) och för en gångs skull är ditt team inte fast i en ändlös loop av ”Vänta, vem hanterar det här?”

Sedan, helt plötsligt, släpper Height en bomb – de lägger ner verksamheten.

Det är som när din favoritmataffär plötsligt flyttar om på allt. Nu står du mitt i gången och undrar var jordnötssmöret är gömt.

Men oroa dig inte, vi har gjort grovjobbet åt dig! Oavsett om du är ett startup-företag som jonglerar med en miljon saker eller ett team som arbetar på distans i olika tidszoner, har vi samlat 11 alternativ till Height-appen för att smidigt kunna följa projektets framsteg.

Vad är Height App?

Height App är ett dynamiskt projektledningsverktyg utformat för team som behöver realtidssamarbete, automatisering och anpassade arbetsflöden. Det kombinerar enkelt uppgiftshantering, ärendehantering och kommunikation i en enda plattform.

Med anpassningsbara arbetsflöden, Kanban-tavlor och listvyer förhindrar den att dina projekt förvandlas till en ohanterlig djungel av klisterlappar. Behöver du automatisering av projektledning? Height App har det. Integrationer? Den ansluter till Slack, GitHub, Figma och mer. Du kan till och med lägga till anpassade attribut, så att dina uppgifter blir så detaljerade (eller så enkla) som du behöver.

🧠 Kul fakta: Mer än 85 % av företagen använder projektledningsprogramvara, och marknaden beräknas nå 7 miljarder dollar.

Varför välja alternativ till Height App?

Height har ett elegant gränssnitt och gedigen uppgiftshantering, men precis som alla andra verktyg är det inte felfritt. Nu när Height upphör med sina projektledningstjänster är det ett perfekt tillfälle att omvärdera dina behov och hitta ett verktyg som verkligen passar ditt arbetsflöde.

Här är vad du bör tänka på när du väljer din nästa plattform.

Rapportering och analys: Height saknar anpassningsbara instrumentpaneler och djupgående insikter för seriöst datadrivet beslutsfattande, trots att det har grundläggande spårningsfunktioner.

Resursallokering: Stora projektteam kan ha svårt att balansera arbetsbelastningen och planera kapaciteten jämfört med andra Stora projektteam kan ha svårt att balansera arbetsbelastningen och planera kapaciteten jämfört med andra program för uppgiftshantering.

Ekonomisk förvaltning: Andra verktyg på marknaden erbjuder bättre alternativ för budgetuppföljning och fakturering.

Färdiga mallar: Height erbjuder ett bibliotek med färdiga mallar för projektplanering, men det är kanske inte lika omfattande som andra verktyg.

Tidrapportering: Height har inget inbyggt tidrapporteringssystem, så du måste använda tredjepartsintegrationer för att logga arbetstimmar.

Om något av dessa är avgörande för ditt team, oroa dig inte – vi har en lista med kraftfulla verktyg som är redo att ta över!

👀 Visste du att? 46 % av de anställda är antingen något eller mycket missnöjda med sin organisations nuvarande mognadsgrad inom projektledning.

11 alternativ till Height App i korthet

Här är en snabb överblick över alla verktyg och vad de gör bäst:

Verktyg Idealisk för Viktiga funktioner Priser ClickUp Frilansare, nystartade företag, småföretag och större företag AI-drivna uppgifter, automatisering och samarbete i realtid Gratis plan; Betalda planer från 7 $/användare/månad Asana Små till medelstora företag och organisationer Uppgiftslistor, teamkommunikation och Kanban-tavlor Gratis plan; Betalda planer från 10,99 $/användare/månad Trello Kreativa team, små team och frilansare Kanban-tavlor, automatisering och uppgiftsstatus Gratis plan; Betalda planer från 5 $/användare/månad Notion Enskilda personer, små team och distansarbetande team Anteckningar, databaser, uppgiftslistor och fildelning Gratis plan; Betalda planer från 8 $/användare/månad Wrike Stora företag och marknadsföringsteam Anpassade arbetsflöden, projektdashboards och uppdateringar i realtid Gratis plan; Betalda planer från 9,80 $/användare/månad Basecamp Små till medelstora företag och kreativa team Meddelandeforum, fildelning och appar för teamkommunikation 15 $/användare/månad eller 299 $/månad för obegränsat antal användare Jira Programvaruutveckling och teknikteam Problemspårning, sprintar och hantering av eftersläpningar Gratis plan; Betalda planer från 7,75 $/användare/månad Monday.com Privatpersoner, små och medelstora företag samt storföretag Automatisera arbetsflöden, anpassade fält och Gantt-diagram Gratis plan; Betalda planer från 9 $/användare/månad Zoho Projects Budgetmedvetna små och medelstora företag Tidrapportering, projektplanering och resursallokering Gratis plan; Betalda planer från 5 $/användare/månad MeisterTask Enskilda personer, små till stora team och frilansare Kanban-tavlor, automatisering och teamproduktivitet Gratis plan; Betalda planer från 6,50 $/användare/månad Scoro Professionella tjänsteföretag och ekonomiteam Strategisk projektledning, projektstatus och rapportering Betalda abonnemang från 26 $/användare/månad

De 11 bästa alternativen till Height App

Oavsett om du är frilansare, ett växande startup-företag eller en del av ett stort företag, här är de bästa projektledningsverktygen som erbjuder de funktioner, den flexibilitet och den effektivitet du behöver för att hålla dina projekt på rätt spår. Låt oss sätta igång.

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-projektledning)

Samla hela ditt arbetsflöde i ett allt-i-ett-ekosystem med ClickUp.

När det gäller uppgiftshantering tar ClickUp inte bara hem segern – det bakar ditt arbete, dekorerar det och serverar det på ett silverfat. Det är därför det är den ultimata appen för arbete!

Med sina AI-drivna funktioner, anpassningsbara uppgifter och samarbetsverktyg gör ClickUp projektledning mindre som en syssla och mer som en självklarhet för ditt team.

Kärnan i ClickUp är ClickUp Tasks, byggstenarna i alla projekt. Men det här är inte bara vanliga uppgifter på en att göra-lista – varje uppgift är mycket anpassningsbar, med anpassningsbara fält och statusar som låter dig skräddarsy arbetsflöden efter ditt teams behov.

Anpassa, tilldela, spåra och klara av dina uppgifter med ett flexibelt uppgiftshanteringssystem med ClickUp Tasks.

Istället för att vara fast i en enda layout låter ClickUp dig arbeta på ditt sätt. Föredrar du struktur? Listvyn håller ordning på saker och ting. Behöver du en tidslinje? ClickUps Gantt-diagramvy är din bästa vän. Det finns också ClickUps tavelvy för visuell planering i Kanban-stil.

Effektivisera ditt arbetsflöde – be ClickUp AI att utarbeta utkast, sammanfatta eller brainstorma direkt!

Men det som verkligen skiljer ClickUp från andra är dess AI-drivna uppgiftshantering. Tänk dig att du aldrig mer behöver leta igenom ändlösa e-posttrådar eller Slack-meddelanden – ClickUp Brain, AI-assistenten, genererar automatiskt uppgiftsöversikter, uppdateringar om framsteg och till och med åtgärdspunkter från dina konversationer.

Dessutom är det också din inbyggda AI-innehållsgenerator och idéskapare. Be bara om det du behöver, så får du anpassningsbara resultat på några sekunder. Behöver du arbeta med specifika LLM:er? Oroa dig inte. ClickUp Brain låter dig växla till GPT eller Claude inom appen – du behöver inte längre byta flik!

Vad gör du när du behöver kommunicera med ditt team? ClickUp Chat samlar alla dina diskussioner på ett ställe, så att du kan brainstorma, utarbeta strategier och fatta beslut utan att behöva hoppa mellan olika appar. Bonus? Du kan omvandla dessa chattar till genomförbara uppgifter på några sekunder med bara ett klick.

Kan dina projektanteckningar, mötesprotokoll och brainstorming-sessioner faktiskt göra något istället för att bara ligga och samla virtuellt damm? Ja, det kan de.

ClickUp Docs är inte bara till för att skriva ner idéer – det är en interaktiv arbetsyta där du kan skriva projektrapporter, länka dokument till uppgifter, tilldela åtgärdspunkter, omvandla anteckningar till spårbara uppgifter och underlätta teamsamarbetet.

Men vänta, det finns mer. ClickUp Automations kan hjälpa dig att automatisera uppdateringar av uppgifter, statusändringar, aviseringar och tilldelningar så att dina projekt går framåt utan att du behöver lyfta ett finger. Med fördefinierade mallar och anpassade regler kan du ställa in det och glömma bort det.

Automatisera repetitiva uppgifter och låt dina projekt köras på autopilot med ClickUp Automations.

Kort sagt, ClickUp för projektledningsteam gör allt – organiserar uppgifter, tar mötesanteckningar, spårar tid, automatiserar dina uppgifter och har fortfarande energi kvar för mer.

Så om du är redo att ta ditt arbetsflöde till nästa nivå, kan du lita på ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera uppgiftshantering, prioritera arbete och skapa åtgärdspunkter från konversationer.

Använd det omfattande biblioteket för att snabbt komma igång med projekt med hjälp av mallar för projektledning eller kommunikationsplaner.

Brainstorma visuellt med ClickUp Whiteboards , kartlägg idéer, koppla dem till uppgifter och omvandla planer till handling.

Integrera med över 1 000 verktyg, inklusive Slack, Google Drive och Zoom, för att hålla hela din arbetsplats ansluten utan att behöva växla mellan flikar hela tiden.

Begränsningar i ClickUp

Innebär en inlärningskurva i början.

Vissa funktioner kan fungera bättre i desktop-appen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Alessandro I, medgrundare och art director, säger:

Jag älskar hur ClickUp samlar flera produktivitetsverktyg på ett ställe – uppgiftshantering, dokument, whiteboards, rapportering – vilket gör det enkelt att hålla ordning på allt. Det är tillräckligt flexibelt för att passa alla arbetsflöden, och de anpassningsbara vyerna (som Lista, Tavla och Gantt) låter dig se projekt i vilket format du än föredrar. Dessutom hjälper funktioner som automatiseringar och mallar dig att spara massor av tid. Det är som en produktivitetshub som anpassar sig efter dina behov!

2. Asana (bäst för skalbar projektledning)

via Asana

Om du värdesätter organisation eller bara behöver hantera en hektisk arbetsvecka erbjuder Asana en gedigen projektledningslösning. Från enkla till komplexa arbetsflöden hjälper det dig att hålla ditt team samordnat och uppgifterna strukturerade på ett ställe.

Med Asana kan du visualisera ditt arbete på flera olika sätt, använda AI för att öka produktiviteten och se till att inga uppgifter går förlorade i avgrunden av ”Jag trodde att du skulle ta hand om det. ”

Asanas bästa funktioner

Anpassa projektvyer med list-, Kanban-, kalender-, tidslinje- eller Gantt-diagram.

Organisera uppgifter med tydliga ägare, förfallodatum och prioriteringar.

Automatisera arbetsflöden och repetitiva uppgifter med Asana AI.

Integrera med över 270 appar, inklusive Slack och Google Drive.

Asanas begränsningar

Uppgifter kan ha en enda ansvarig, vilket kan orsaka förvirring när flera personer är inblandade.

Begränsade rapporteringsalternativ gör det svårt att spåra anpassade projektdata.

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner, vilket gör den mindre lämplig för komplexa behov.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis för alltid

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En recension på G2 säger:

Asana är fantastiskt för att hålla ordning på alla mina kunder. Jag älskar att jag kan ställa in återkommande uppgifter med de intervall jag behöver för att se till att inget faller mellan stolarna. När min verksamhet växte insåg jag att jag inte kunde hålla reda på allt i huvudet. Det krävdes en viss inlärningskurva, som med all programvara man inte är van vid, men när man väl lärt sig är det väldigt användarvänligt.

3. Trello (bäst för visuell uppgiftshantering)

via Trello

Trello erbjuder ett enklare alternativ om kalkylblad och komplexa verktyg saktar ner ditt team. Med sitt intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt kan även de minst tekniskt kunniga teammedlemmarna snabbt komma igång.

Det är ett utmärkt val för visuella tänkare, små team och alla som föredrar en enkel approach till projektledning.

Trellos bästa funktioner

Dra och släpp uppgifter mellan listor, från Att göra till Klar.

Automatisera repetitiva åtgärder med Butler

Integrera med verktyg som Slack och Jira för att hålla allt sammankopplat på ett ställe.

Använd Trello AI för att brainstorma, förfina innehåll och automatisera tråkiga uppgifter.

Trellos begränsningar

Har inte avancerade rapporteringsfunktioner

Kanske inte lämpligt för komplexa projekt

Priser för Trello

Gratis för alltid

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En G2-recensent skriver:

Trello är otroligt anpassningsbart och har många funktioner som hjälper till med organisationen. Jag använder det för projektledning för att följa processerna i varje projekt, när det går igenom varje produktionsavdelning.

4. Notion (Bäst för flexibla och anpassningsbara arbetsflöden)

via Notion

Notion är som en tom duk för ditt arbetsflöde. Oavsett om du organiserar projekt, bygger en teamwiki eller spårar uppgifter, anpassar det sig efter dina behov.

Det är idealiskt för team som vill ha en arbetsplats som känns som deras egen, med flexibilitet att skapa anpassade instrumentpaneler, databaser och samarbetsdokument på ett och samma ställe.

Notions bästa funktioner

Strukturera arbetet med över 100 innehållstyper, inklusive text, tabeller, bilder och inbäddade databaser.

Anpassa projektvyer med kalendrar och tidslinjer

Öka produktiviteten med Notion AI för att utarbeta innehåll, skriva projektdokumentation , sammanfatta anteckningar och brainstorma idéer.

Organisera projekt med dedikerade teamutrymmen för olika avdelningar.

Begränsningar i Notion

Saknar avancerade rapporteringsfunktioner

Begränsade anpassningsmöjligheter för komplexa projekt

Notion-priser

Gratis för alltid

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En recension på Capterra lyder:

Notion har hittills varit det självklara verktyget. Det är praktiskt, laddas snabbt och kan klona andras idéer på ett ögonblick. Trots att det är ett så kraftfullt verktyg behöver det mer optimering och anpassningsfunktioner.

💡 Proffstips: Gå bortom deadlines. Använd taggningssystem som "Hög insats, låg påverkan" eller Eisenhower Matrix-logik för att hjälpa ditt team att prioritera strategiskt, inte bara kronologiskt.

5. Wrike (bäst för komplex projektledning)

via Wrike

När dina projekt har så många rörliga delar liknar de en dominoeffekt. Wrike hjälper dig här.

Wrike skapar ordning i kaoset med Gantt-diagram, Kanban-tavlor, realtidsdashboards och arbetsflöden. Dess unika försäljningsargument är dess anpassningsmöjligheter. Oavsett om du spårar marknadsföringskampanjer, IT-projekt eller produktlanseringar, håller Wrike allt (och alla) enligt schemat, på ditt sätt.

Wrikes bästa funktioner

Hantera flera projekt med dynamiska Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

Håll dig steget före med intelligent sökning, färdiga mallar för projektledning och anpassade förfrågningsformulär.

Fatta datadrivna beslut med djupgående analyser och rapportering av framsteg i realtid.

Automatisera repetitiva uppgifter för att minska arbetsbelastningen och öka teamets produktivitet.

Wrike-begränsningar

Har ingen inbyggd chattfunktion

Kan vara dyrt för mindre team

Wrike-priser

Gratis för alltid

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En recensent på Capterra säger:

Jag älskade att använda den här programvaran när det bara var jag som använde den. Den visuella layouten och de olika färgerna gjorde att jag kunde se exakt var jag befann mig i varje uppgift. Men när vi växte blev det för dyrt att fortsätta lägga till användare.

6. Basecamp (Bäst för förenklad projektledning och samarbete)

via Basecamp

Om du tycker att projektledningsverktyg är mer komplicerade än hjälpsamma erbjuder Basecamp en enklare lösning. Det organiserar uppgifter, diskussioner, filer och scheman på ett ställe, vilket gör det enkelt för team att hålla sig på rätt spår.

Det passar bra för små till medelstora team, byråer och konsulter som söker ett enkelt sätt att samarbeta.

Basecamps bästa funktioner

Organisera projekt med instrumentpaneler med att göra-listor, anslagstavlor, scheman och filer.

Håll dig uppdaterad med Hey!-menyn för aviseringar och använd Pings för direktmeddelanden.

Följ framstegen visuellt med Hill Charts och Mission Control för en tydlig översikt över projektet.

Samarbeta med kunder genom att dela uppdateringar utan interna diskussioner.

Begränsningar med Basecamp

Ingen inbyggd tidrapportering

Saknar uppgiftsberoenden och deluppgifter

Priser för Basecamp

Gratis för alltid

Plus: 15 $/månad per användare

Pro Unlimited: 299 $/månad

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Basecamp?

En recension på Capterra säger:

…Det användarvänliga gränssnittet och den genomtänkta designen gör det enkelt att navigera och använda de robusta projektledningsverktygen. Programvaran är utmärkt på många sätt, men ett område som skulle kunna förbättras är att tillhandahålla mer detaljerade mätvärden för att spåra projektets tidsplaner…

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan förändra det. Presentera ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder, så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

7. Jira (bäst för projektledning för mjukvaruteam)

via Jira

Jira är ett projektledningsverktyg som passar team som använder agila metoder. Om ditt team trivs med sprintar, backloggar och noggranna arbetsflöden ger det dig den struktur och flexibilitet som behövs för att allt ska fungera smidigt.

Jira är utformat för utvecklingsteam men är tillräckligt mångsidigt för marknadsförare och produktchefer och hjälper dig att planera, spåra och optimera projekt med precision.

Jiras bästa funktioner

Hantera och prioritera uppgifter med backlog-hantering

Spåra beroenden och deadlines med tidslinjevyn.

Övervaka framstegen med anpassningsbara projektpaneler

Integrera med över 3 000 verktyg som Microsoft Teams och Figma.

Jiras begränsningar

Brant inlärningskurva

Begränsade funktioner för resurshantering

Jira-priser

Gratis för alltid

Standard: 8,60 $/månad per användare

Premium: 17 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira?

En recension på Capterra lyder:

I början kan det verka överväldigande på grund av det enorma utbudet av verktyg, men när du väl har lärt dig dem blir det ett mycket användbart verktyg med massor av alternativ och möjlighet att anpassa saker för att bäst passa ditt team och automatisera hanteringsprocessen.

8. Monday.com (Bäst för visualiserad komplex projektledning)

Monday.com är en visuellt intuitiv plattform som förvandlar uppgiftshantering till en organiserad, färgkodad upplevelse. Den förenklar projektledning och gör det enkelt för team att hålla sig samordnade utan att fastna i detaljer.

Som en av de bästa apparna för teamkommunikation ger den snabba uppdateringar om projektets status, vilket hjälper teamen att hantera uppgifter och ansvarsområden mer effektivt.

Monday.com bästa funktioner

Använd Gantt-diagram för att kartlägga tidslinjer, milstolpar och beroenden.

Anpassa instrumentpaneler för projektinformation i realtid

Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid

Hantera resursfördelningen för att balansera arbetsbelastningen

Begränsningar för Monday.com

Den kostnadsfria versionen saknar vissa avancerade funktioner.

Kan bli dyrt för små team

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Grundläggande: 12 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

En recension på Reddit lyder:

…För mindre team gör Monday.com:s enkelhet och skalbarhet det enkelt att komma igång utan att bli överväldigad. Å andra sidan är det tillräckligt robust för att hantera komplexa projekt och samarbete mellan avdelningar. Prissättningen är konkurrenskraftig för det värde det erbjuder, även om kostnaden kan bli hög för större team. Det är definitivt värt att utforska dess kostnadsfria provversion för att se om det uppfyller dina behov.

9. Zoho Projects (bäst för budgetprojektledning)

via Zoho Projects

Zoho Projects erbjuder en omfattande projektledningslösning som balanserar funktionalitet med prisvärdhet. Den täcker allt från planering och uppgiftsuppföljning till automatisering och rapportering, vilket ger en strömlinjeformad upplevelse för team.

Särskilt användbart för företag som redan finns i Zoho-ekosystemet, hjälper det att hålla projekten organiserade och arbetsflödena effektiva.

Zoho Projects bästa funktioner

Använd Gantt-diagram för att visualisera projektets tidslinjer och hantera uppgiftsberoenden.

Logga fakturerbara och icke-fakturerbara timmar med tidrapportmodulen för smidig fakturering.

Automatisera arbetsflöden med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt för att minska manuellt arbete.

Förbättra teamsamarbetet med inbyggd chatt, diskussionsforum och en aktivitetsfeed.

Zoho Projects begränsningar

Begränsade integrationer jämfört med andra verktyg

Mobilappen saknar också alla funktioner som finns i desktopversionen.

Priser för Zoho Projects

Gratis för alltid

Premium: 5 $/månad per användare

Företag: 10 $/månad per användare

Projects plus: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2: 4,3/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Projects?

En recensent på Capterra skriver:

Zoho Projects är ett robust projektledningsverktyg med utmärkt automatisering av uppgifter, samarbete och integrationer. Det har visserligen en inlärningskurva, men förbättrar arbetsflödets effektivitet avsevärt.

10. MeisterTask (Bäst för enkel uppgiftshantering och samarbete)

via MeisterTask

MeisterTask gör projektledning enkelt och smidigt med sina lättanvända Kanban-tavlor. Det är särskilt bra när det gäller integration med verktyg som Slack och Google Drive, vilket hjälper team att samarbeta smidigt.

MeisterTask är ett alternativ för dig som värdesätter enkelhet. Det organiserar uppgifter, automatiserar repetitiva arbetsuppgifter och hjälper team att hålla sig på rätt spår och vara produktiva under hela projektet.

MeisterTasks bästa funktioner

Använd Kanban-tavlor för en tydlig, visuell översikt över uppgifternas framsteg.

Automatisera repetitiva processer för att spara tid och minska manuellt arbete.

Kom igång med projekt snabbare med färdiga mallar baserade på bästa praxis.

Samarbeta i realtid med kommentarer, fildelning och externa inbjudningar.

Begränsningar i MeisterTask

Gratisversionen är begränsad till tre projekt.

Ingen offlineåtkomst

MeisterTask-priser

Gratis för alltid

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

MeisterTask-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (170+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MeisterTask?

En recension på Capterra säger:

MeisterTask erbjuder verktyg för uppgifts-, projekt- och arbetshantering som hjälper dig att spara tid och eliminera fel genom automatisering. Tyvärr är MeisterTask webbaserat och mycket beroende av internet på grund av bristande offline-åtkomst.

11. Scoro (Bäst för integrerad projekt- och ekonomihantering)

via Scoro

För team inom konsultverksamhet, byråer och professionella tjänster erbjuder Scoro mer än bara uppgiftshantering. Det kombinerar projektplanering, resurshantering och ekonomisk översyn i en enda plattform, vilket hjälper team att hålla ordning och vara lönsamma.

Denna helhetssyn möjliggör smidigt samarbete samtidigt som projekten hålls på rätt spår och budgetarna under kontroll.

Scoro bästa funktioner

Planera visuellt med Gantt-diagram som kartlägger projektets tidslinjer och uppgiftsberoenden.

Spåra tiden noggrant med loggning av fakturerbara och icke-fakturerbara timmar.

Optimera arbetsbelastningen med hjälp av resursplaneringsverktyg för att förhindra utbrändhet och underutnyttjande.

Hantera ekonomin med fakturering, kostnadsuppföljning och lönsamhetsanalyser.

Scoro-begränsningar

Vissa integrationer kan vara komplexa att konfigurera.

Det kan vara dyrt för mindre team.

Scoro-priser

Kärnfunktion: 23,90 $/månad per användare

Tillväxt: 38,90 $/månad per användare

Prestanda: 59,90 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Scoro?

En recension på Capterra säger:

Scoro har ständigt hjälpt mig och förbättrat teamets produktivitet. Å andra sidan har vissa funktioner försvunnit och ibland har det varit svårt att söka, vilket gör att det inte är helt perfekt. Men det har stor kraft och enorma möjligheter, och jag ser fram emot att se hur det anpassar sig.

💡 Proffstips: Identifiera ditt teams projektledningsmetoder, integrationsbehov och budget innan du bestämmer dig för ett verktyg. De flesta verktyg erbjuder gratis provperioder, så testa några innan du fattar ett slutgiltigt beslut!

Alla uppgifter, inga problem med ClickUp

Att driva projekt utan rätt verktyg leder ofta till kaos, förvirring och missade deadlines. Du behöver struktur, översikt och automatisering för att hålla allt på rätt spår.

Istället för att nöja dig med grunderna, sikta på något exceptionellt. ClickUp är mer än bara ett projektledningsverktyg – det är en kraftfull motor för strategisk projektledning.

Med AI-driven uppgiftshantering, automatisering, smidigt samarbete och insiktsfulla rapporter tar ClickUp projektledning till nästa nivå. Är du redo att uppleva skillnaden? Prova ClickUp gratis idag!