De 10 bästa programvarorna för projektledning för entreprenörer 2025

Byggarbetsplatser är miljöer med hög press – snäva deadlines, skiftande prioriteringar och ständig samordning. När saker går fel kan missförstånd leda till kostsamma förseningar, tvister eller till och med säkerhetsrisker.

Så, hur ser du till att projekten flyter smidigt? Svaret är inte mikrostyrning – utan bättre samarbete. Att välja rätt programvara för generalentreprenörer kan effektivisera kommunikationen, klargöra förväntningar och samordna chefer och entreprenörer.

I den här bloggen går vi igenom de 10 bästa lösningarna som hjälper ditt team att hålla tidsplanen, budgeten och ligga steget före konkurrenterna.

De bästa programvarorna för generalentreprenörer i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa programvarorna för generalentreprenörer.

Programvara Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Effektivisera arbetsflöden för kontrakt Allt-i-ett-plattform: kontraktshantering, automatisering, AI, instrumentpaneler och mallar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 7 $/användare/månad. Procore Projektledning inom byggbranschen Över 400 integrationer, kostnadsuppföljning, RFI, inlämningar, punch lists Ingen gratisplan; anpassade priser Buildertrend Husbyggare och renoverare Kundportal för godkännanden/betalningar, leadspårning, offerter Ingen gratisplan; anpassade priser Entreprenörsförman Små till medelstora entreprenörer med begränsad budget Över 50 funktioner, OSHA-kompatibilitet, QuickBooks-integration Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 99 $/månad (kvartalsvis fakturering) Jobber Tjänsteleverantörer som hanterar flera jobb Automatiserade uppföljningar, mobilapp, kundhantering Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 39 $/användare/månad. Bluebeam Hantera byggdokument och markeringar PDF-markering i realtid, mätverktyg, versionskontroll Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 260 $/användare/år. CMiC Stora byggföretag som behöver hantering på ERP-nivå Fullständig ERP: ekonomi, löner, redovisning för flera projekt Ingen gratisplan; anpassade priser PlanGrid Samarbete i realtid på fältet och tillgång till ritningar Offline-läge, smart versionskontroll, dagliga rapporter Ingen gratisplan; anpassade priser Fieldwire Uppgiftshantering och punch lists med fokus på fältet Mobil först, offline-synkronisering, punch-listor, inspektioner Gratis plan tillgänglig (Basic); Betalda planer börjar på 39 $/användare/månad Jonas Premier Byggredovisning och ekonomisk uppföljning Molnbaserad ERP, redovisning för flera enheter, realtidsberäkning av jobbkostnader Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 125 $/användare/månad.

Vad ska du leta efter i programvara för generalentreprenörer?

Den programvara du väljer bör minska friktionen mellan teamen och stödja långsiktig effektivitet för smidigare byggprocesser.

Här är vad den bästa programvaran för generalentreprenörer bör erbjuda:

Projektledningsfunktioner: Uppföljning av uppgifter, schemaläggning och dokumenthantering för att hålla ordning på allt.

Kommunikation i realtid: Direktmeddelanden, aviseringar och uppdateringar för att minska förseningar och missförstånd.

Budgetering och kostnadsuppföljning: Kostnadsuppföljning, anbudshantering och finansiell rapportering för att förhindra kostnadsöverskridanden.

Verktyg för fältledning: Mobil åtkomst, platsloggar och dagliga rapporter för smidig samordning på plats

Integrationsmöjligheter: Kompatibilitet med bokföringsprogram, designverktyg och andra viktiga plattformar

Efterlevnad och säkerhetsuppföljning: Riskbedömning, Riskbedömning, byggrapportering och funktioner för efterlevnad av regelverk för en säkrare arbetsplats.

Användarvänligt gränssnitt: En ren, intuitiv design som säkerställer snabb implementering av både kontors- och fältteam.

👀 Visste du att? 70 % av entreprenörerna säger att bristen på arbetskraft är en av deras största utmaningar. Att använda programvara för personalhantering och schemaläggning kan hjälpa till att maximera effektiviteten och fylla denna lucka för dina team.

De 10 bästa programvarorna för generalentreprenörer

Låt oss gå igenom de 10 bästa programvarulösningarna för generalentreprenörer som hjälper dig att enkelt hantera projekt, budgetar och team:

1. ClickUp (bäst för att effektivisera kontraktsarbetsflöden)

Prova ClickUp nu Hantera alla dina kontrakt enkelt med ClickUps lösning för kontraktshantering.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, förenklar kontraktshanteringen genom att samla alla steg – förslag, godkännande och inlämning – i ett organiserat arbetsflöde.

Kärnan i detta system är ClickUp Docs, där alla kontrakt finns samlade på ett organiserat ställe istället för att vara utspridda i e-posttrådar. Dina team kan skapa, redigera och hantera kontrakt med inbäddade sidor, bokmärken och smarta formateringsverktyg.

Ännu viktigare är att dessa dokument kopplas direkt till arbetsflöden, vilket gör att kontraktsrelaterade uppgifter och godkännanden hålls synkroniserade utan förvirring kring versioner.

Skapa, redigera och dela kontrakt i realtid med ClickUp Docs

Men att utarbeta och organisera kontrakt är bara början – att få dem godkända och spåra dem effektivt är lika viktigt. Det är där ClickUp Automations kan vara det perfekta vapnet i din arsenal.

Låt oss säga att du hanterar ett byggprojekt med många uppgifter och team. Med AI Assign i ClickUp kan du automatiskt matcha jobb, som VVS- eller elarbeten, till rätt team baserat på deras kompetens och tillgänglighet. AI Prioritize hjälper dig att se vilka uppgifter som är mest brådskande, så att du kan ta itu med det viktigaste först. Och med Assign kan du snabbt delegera nya uppgifter när de dyker upp. Tillsammans gör dessa verktyg det enklare att hålla projektet på rätt spår och teamet organiserat.

Automatisera kontraktsgodkännanden, påminnelser och arbetsflöden med ClickUp Automations.

”Men var är AI i allt detta?” undrar du kanske. Möt ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten som tar kontraktshantering till nästa nivå. Den kan revidera kontrakt, sammanfatta projektuppdateringar och automatisera åtgärder baserat på kontraktsändringar.

Behöver du en snabb kontraktsmall? Låt ClickUp Brain göra det åt dig:

Skapa kontraktsutkast och sammanfattningar direkt med AI-drivna ClickUp Brain.

Eftersom varje kontrakt har en rad åtgärder – förhandlingar, godkännanden, förnyelser – är det viktigt att ha koll på dem.

ClickUp Tasks erbjuder ett strukturerat sätt att följa framstegen med anpassade statusar, ansvariga och beroenden. Oavsett om ett kontrakt behöver granskas av juridiska avdelningen eller undertecknas av ekonomiavdelningen loggas, tilldelas och automatiseras allt för att undvika flaskhalsar.

Du kan också övervaka den tid som läggs på kontraktsrelaterade uppgifter för att förbättra effektiviteten och fördela resurserna på ett effektivt sätt.

Med så många rörliga delar är det viktigt att ha en tydlig översikt över kontraktsaktiviteterna. ClickUp Dashboards ger realtidsöverblick över kontraktsstatus, deadlines och viktiga finansiella detaljer.

Visualisera kontraktsstatus och deadlines i realtid med ClickUp Dashboards.

Anpassningsbara widgets gör det enkelt för denna programvara för generalentreprenad att spåra väntande godkännanden, kommande förnyelser och totala kontraktsvärden – allt på ett och samma ställe.

Utöver spårning eliminerar registrering av korrekta detaljer från början förvirring senare. ClickUp Custom Fields gör det möjligt för team att lagra viktig kontraktsinformation, såsom förnyelsedatum, viktiga kontakter och efterlevnadskrav.

Denna anpassning leder till betydande kostnadsbesparingar – upp till 50 % – genom att samla tre verktyg i en kraftfull plattform som erbjuder fler funktioner till ett rimligt pris.

Istället för att leta igenom kontrakt efter viktiga detaljer säkerställer detta smarta arbetsflödesverktyg att allt är strukturerat, sökbart och omedelbart tillgängligt.

Få en gratis mall Förenkla hanteringen av kontraktsinlämningar med ClickUps mall för kontraktsförfrågan.

Behöver du komma igång direkt? ClickUps mall för kontraktsförfrågan säkerställer att teamen skickar in kompletta och standardiserade kontraktsförfrågningar för att ytterligare förenkla kontraktsprocessen.

Genom att samla in alla nödvändiga detaljer i förväg får juridiska team tydliga, strukturerade förfrågningar, vilket minskar förseningar orsakade av saknad information.

Använd den här mallen för att:

Lagra, spåra och hantera kontrakt enkelt under hela deras livscykel.

Håll alla intressenter – kunder, leverantörer och partners – organiserade på ett och samma ställe.

Håll koll på deadlines och förnyelser för att upprätthålla maximal effektivitet.

Få en gratis mall Se till att flera kontrakt hanteras enkelt med hjälp av ClickUps mall för kontraktshantering.

För spårning av kontrakt från början till slut erbjuder ClickUps mall för kontraktshantering ett färdigt arbetsflöde som täcker hela livscykeln, från utkast till slutgiltigt godkännande.

Med automatisering, dokumentlänkning och anpassade vyer kan team hantera flera kontrakt utan att drunkna i kalkylblad eller e-postmeddelanden.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa kontraktshanteringen efter din godkännande- och granskningsprocess med flexibla arbetsflöden.

Samarbeta med teammedlemmarna i realtid kring kontrakt för att minska förseningar.

Lagra, spåra och hantera alla kontrakt på ett säkert ställe

Automatisera påminnelser, uppföljningar och godkännandeförfrågningar

Mät tiden som läggs på kontraktsuppgifter för att förbättra effektiviteten

Spåra viktiga milstolpar i kontraktet med hjälp av kalender, Gantt-diagram och milstolpsvyer.

Integrera ClickUp med verktyg som DocuSign, Slack, Google Drive och mycket mer.

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan tycka att det är lite överväldigande på grund av de omfattande anpassningsmöjligheterna.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Alistair Wilson, konsult inom digital transformation på Compound, säger:*

Vi granskade flera alternativ och kom fram till att ClickUp gav oss den rätta kombinationen av kraft och flexibilitet. Vi behövde också lösa problemet med tidrapportering för att kunna mäta och spåra externa entreprenörers tidsloggar utan att behöva ytterligare externa appar och tjänster. ClickUps inbyggda tidrapportering fungerar smidigt mellan mobil, surfplatta och dator.

Vi granskade flera alternativ och kom fram till att ClickUp gav oss den rätta kombinationen av kraft och flexibilitet. Vi behövde också lösa problemet med tidrapportering för att kunna mäta och spåra externa entreprenörers tidsloggar utan att behöva ytterligare externa appar och tjänster. ClickUps inbyggda tidrapportering fungerar smidigt mellan mobil, surfplatta och dator.

2. Procore (bäst för projektledning inom byggbranschen)

via Procore

Procore är ett bra val för generalentreprenörer som hanterar allt från budgetering och schemaläggning till dokumenthantering och CRM för byggbranschen.

Med verktyg för kostnadsuppföljning, RFI, inlämningar och punch list eliminerar Procore gissningsarbetet från projektledning inom byggbranschen.

Procore integreras med över 400 verktyg från tredje part, vilket förenklar arbetsflöden mellan olika plattformar. Det ansluter till bokföringsprogram som QuickBooks och Sage, designverktyg som Bluebeam och produktivitetssviter som Microsoft 365.

Procore bästa funktioner

Lagra, dela och spåra byggdokument som ritningar, RFI:er och inlämningar.

Hantera underleverantörers scheman, betalningar och efterlevnad i en enda kontrollpanel.

Spåra faktiska kostnader, övervaka fakturor och kontrollera budgetar med inbyggda redovisningsverktyg.

Procore-begränsningar

Procores priser kan innebära en betydande investering, särskilt för mindre företag.

Brant inlärningskurva för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut

Priser för Procore

Anpassad prissättning

Procore-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 3 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Procore?

En recension på TrustRadius säger:

Procore passar alla byggprojekt. Gör det enkelt att kommunicera och få jobbet gjort!

Procore passar alla byggprojekt. Gör det enkelt att kommunicera och få jobbet gjort!

3. Buildertrend (Bäst för husbyggare och renoverare)

via Buildertrend

Buildertrend är skräddarsydd för bostadsbyggande och renoveringsföretag och underlättar schemaläggning, budgetering och kundkommunikation.

En utmärkande funktion i kundportalen är möjligheten för husägare att följa projektets framsteg, godkänna ändringsorder och göra betalningar online, eftersom ingen gillar oändliga telefonsamtal och e-postmeddelanden.

Denna programvara för generalentreprenad hjälper också företag att generera och spåra leads, skicka professionella offerter och hantera underleverantörer. Detta gör den perfekt för bostadsbyggnadsföretag.

Buildertrends bästa funktioner

Planera uppgifter, logga dagliga framsteg och hantera att göra-listor för att effektivisera projektets arbetsflöden.

Budgetera, fakturera och övervaka projektledning för underleverantörer för att hålla ordning på ekonomin.

Samarbeta och kommunicera i realtid med kunderna

Begränsningar för Buildertrend

De omfattande funktionerna kan ta tid att bemästra fullt ut.

Vissa användare rapporterar problem med integrationsprocessen för QuickBooks i dess version av byggprogramvaran för Mac

Priser för Buildertrend

Anpassad prissättning

Buildertrend-betyg och antal recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buildertrend?

En recension på G2 säger:

Jag älskar att Buildertrend är en one-stop-shop för allt som har med byggande att göra. Det är ett utmärkt sätt att göra val, hantera en kalender och visa alla dina dokument. Det går också att göra inköpsorder och ändringsorder.

Jag älskar att Buildertrend är en one-stop-shop för allt som har med byggande att göra. Det är ett utmärkt sätt att göra val, hantera en kalender och visa alla dina dokument. Det går också att göra inköpsorder och ändringsorder.

🧠 Rolig fakta: Endast 30 % av entreprenörerna slutför sina projekt i tid och inom budget. Rätt programvara kan göra en enorm skillnad.

4. Contractor Foreman (Bäst för små till medelstora entreprenörer med begränsad budget)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman är ett prisvärt alternativ till avancerad byggprogramvara och erbjuder hög kvalitet utan hög prislapp. Programmet är utformat för små byggföretag som vill digitalisera sin verksamhet och omfattar schemaläggning, kostnadsberäkning, fakturering och efterlevnadskontroll – utan att tömma din budget.

Dess säkerhetsmodul säkerställer OSHA-efterlevnad, medan inbyggda tidrapporter och personalspårning förenklar lönehanteringen. Contractor Foreman har kanske inte samma djupgående analysfunktioner som premiumprogramvara, men dess överkomliga pris gör det till ett smart val för entreprenörer som behöver verkliga verktyg till ett realistiskt pris.

Dessutom integreras det med QuickBooks, så att din bokföring förblir smidig.

Contractor Foreman – bästa funktioner

Få över 50 funktioner, inklusive verktyg för att hantera hela projekt, schemaläggning och ekonomisk förvaltning.

Låt kunderna se projektuppdateringar och dokument, och göra betalningar online.

Tillhandahåll mobila applikationer för fält- och kontorspersonal

Begränsningar för entreprenörsförmän

Plattformen blir långsam när stora datamängder laddas upp.

Vissa användare har noterat svårigheter med integrationen med QuickBooks.

Priser för Contractor Foreman

Standard: 99 $/månad (betalas kvartalsvis)

Plus: 155 $/månad (betalas kvartalsvis)

Pro: 212 $/månad

Obegränsat: 312 $/månad

Betyg och antal recensioner för Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (710+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Contractor Foreman?

En recension på G2 säger:

Jag gillar verkligen denna programvara för generalentreprenörer eftersom den är lätt att använda, mångsidig och har allt på ett ställe, så vi slipper jonglera med flera program. Hela vårt team kan komma åt projektinformation när som helst, vilket gör att allt flyter på smidigt. Vi har också integrerat den med CompanyCam, så alla våra foton hamnar direkt i plattformen, vilket har varit till stor hjälp.

Jag gillar verkligen denna programvara för generalentreprenörer eftersom den är lätt att använda, mångsidig och har allt på ett ställe, så vi slipper jonglera med flera program. Hela vårt team kan komma åt projektinformation när som helst, vilket gör att allt flyter på smidigt. Vi har också integrerat den med CompanyCam, så alla våra foton hamnar direkt i plattformen, vilket har varit till stor hjälp.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är 4 gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

5. Jobber (bäst för tjänsteleverantörer som hanterar flera jobb)

via Jobber

Till skillnad från de flesta programvaror för generalentreprenörer som är utvecklade för storskaliga projekt, riktar sig Jobber till tjänstebaserade företag – rörmokare, elektriker, VVS-specialister och landskapsarkitekter som hanterar flera mindre jobb dagligen.

Det hjälper entreprenörer att schemalägga jobb, skicka offerter, samla in betalningar och hålla kunderna uppdaterade på ett och samma ställe. En utmärkande funktion är de automatiska uppföljningarna, som skickar påminnelser till kunder om fakturor, möten eller kommande tjänster.

Jobber har också en mobilapp, vilket gör det enkelt för fältteam att komma åt jobbuppgifter när de är på språng. Om ditt företag bygger på snabba leveranser och återkommande kunder ser Jobber till att inga jobb faller mellan stolarna.

Jobbers bästa funktioner

Hantera teamets scheman och tilldela uppgifter

Förbättra faktureringsprocessen och erbjud onlinebetalningsalternativ

Håll koll på kundinformation och servicehistorik med verktyg för kundhantering.

Jobbers begränsningar

Vissa användare önskar större flexibilitet i formulär och mallar för byggledning.

Appen kräver internetuppkoppling för full funktionalitet.

Jobber-priser

Individuella planer:

Grow: 199 $/månad per användare

Connect: 119 $/månad per användare

Kärnfunktioner: 39 $/månad per användare

Teamplaner:

Plus: 599 $/månad per användare (upp till 15 användare)

Grow: 349 $/månad per användare (upp till 10 användare)

Connect: 169 $/månad per användare (upp till 5 användare)

Jobber-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jobber?

En recension på G2 säger:

Jag älskar hur anpassningsbar den är. Att kunna hitta kreativa processer för att lösa verkliga problem. Färgkoda jobb för att kunna spåra mönster och förbättra effektiviteten. Det är den funktionen som har gjort det möjligt att sköta den här verksamheten från ett kontor.

Jag älskar hur anpassningsbar den är. Att kunna hitta kreativa processer för att lösa verkliga problem. Färgkoda jobb för att kunna spåra mönster och förbättra effektiviteten. Det är den funktionen som har gjort det möjligt att sköta den här verksamheten från ett kontor.

👀 Visste du att? Byggbranschen står för 13 % av den globala BNP , men är ändå en av de minst digitaliserade branscherna, vilket leder till stora ineffektiviteter.

6. Bluebeam (bäst för hantering av byggdokument och markeringar)

via Bluebeam

Istället för att jonglera med pappersritningar och ändlösa e-posttrådar kan du med Bluebeam visa, markera och samarbeta på PDF-filer i realtid.

Dess smarta mätverktyg gör det möjligt för entreprenörer att beräkna materialåtgång direkt från ritningarna. Dessutom säkerställer versionskontrollen att alla arbetar utifrån de senaste planerna.

Det är användbart för generalentreprenörer, arkitekter och ingenjörer som hanterar dagliga förfrågningar, inlämningar och byggritningar.

Bluebeams bästa funktioner

Redigera PDF-filer med avancerade verktyg för att skapa, ändra och markera dokument

Samarbeta i realtid med teammedlemmarna på delade dokument med Studio Sessions.

Mät noggrant med precisionsverktyg för beräkningar och uppskattningar

Bluebeams begränsningar

Avancerade funktioner kan ta tid att lära sig

Kan vara krävande för systemresurserna, vilket kan leda till potentiella prestandaproblem.

Bluebeam-priser

Grundläggande: 260 USD per användare (faktureras årligen)

Kärnfunktioner: 330 USD per användare (faktureras årligen)

Komplett: 440 USD per användare (faktureras årligen)

Bluebeam-betyg och antal recensioner

G2: 4,6/5 (420+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (970+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bluebeam?

En recension på Capterra säger:

Bluebeam har varit fantastiskt för samarbetet mellan avdelningarna i vårt företag och med kunderna.

Bluebeam har varit fantastiskt för samarbetet mellan avdelningarna i vårt företag och med kunderna.

🧠 Kul fakta: CEMEX, ett ledande bygg- och ingenjörsföretag, minskade sin time-to-market med 15 % med hjälp av ClickUp.

7. CMiC (Bäst för stora byggföretag som behöver hantering på ERP-nivå)

via CMiC

CMiC är ett fullfjädrat ERP-system (Enterprise Resource Planning) för byggbranschen, utformat för stora byggföretag som hanterar komplexa finanser och verksamheter.

Det går utöver byggplanering och budgetering. Programvaran för generalentreprenörer erbjuder djupgående ekonomisk uppföljning, lönehantering och AI-driven analys som hjälper företag att följa projektens lönsamhet, hantera kassaflödet och minska riskerna.

CMiC stöder även redovisning för flera företag och flera projekt, vilket gör det idealiskt för företag som arbetar med flera stora byggprojekt samtidigt.

CMiC:s bästa funktioner

Integrera ekonomi, projektteam och personalresurser med ERP-lösningar

Hantera projektkontroller med verktyg för budgetering, prognostisering och förändringshantering.

Optimera fältverksamheten med mobila lösningar för datainmatning och åtkomst på plats.

CMiC:s begränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt jämfört med konkurrenterna.

Programvaran kan kräva en längre implementeringsperiod.

CMiC-priser

Anpassad prissättning

CMiC-betyg och recensioner

G2: 3,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CMiC?

En recension på G2 säger:

CMiC är lätt att navigera. Layouten är intuitiv och relativt anpassningsbar. Det är enkelt att ladda ner och ladda upp filer, och det finns flera sätt att komma åt filerna.

CMiC är lätt att navigera. Layouten är intuitiv och relativt anpassningsbar. Det är enkelt att ladda ner och ladda upp filer, och det finns flera sätt att komma åt filerna.

8. PlanGrid (Bäst för realtidssamarbete på fältet och tillgång till ritningar)

via PlanGrid

PlanGrid (nu en del av Autodesk Construction Cloud) är utvecklat för team på plats som behöver omedelbar tillgång till ritningar, punch lists och projektuppdateringar. Dess smarta versionskontroll säkerställer att alla – på fältet eller på kontoret – alltid arbetar med de senaste ritningarna och dokumenten.

En av dess mest framstående funktioner är offline-läget. Det gör det möjligt för team att komma åt och redigera projektdokument utan internetuppkoppling och synkronisera ändringarna när de är tillbaka online.

PlanGrids bästa funktioner

Kom åt och hantera ritningar och dokument från vilken enhet som helst

Logga och spåra problem med foton och anteckningar

Skapa och dela dagliga rapporter, checklistor och formulär

PlanGrids begränsningar

Vissa användare tycker att priset är högre jämfört med liknande verktyg.

Begränsad funktionalitet när du är offline eller har dålig internetuppkoppling

PlanGrid-priser

Anpassad prissättning

PlanGrid-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

9. Fieldwire

via Fieldwire

Fieldwire är en byggplattform som är utformad för att effektivisera kommunikationen och uppgiftshanteringen på arbetsplatsen. Den är särskilt stark när det gäller att koppla samman förmän och fältpersonal med projektledare, vilket möjliggör uppdateringar i realtid och effektiv problemlösning.

Till skillnad från vissa omfattande ERP-system utmärker sig Fieldwire inom mobilbaserade fältoperationer, med fokus på daglig uppföljning av framsteg, punch lists och inspektioner, vilket gör det idealiskt för samarbete och effektivitet på plats.

Fieldwires bästa funktioner

Tilldela, spåra och uppdatera uppgifter med foton och anteckningar direkt från fältet.

Använd punch list- och inspektionsverktyg för att effektivisera kvalitetskontroll och avslutningsprocesser.

Gör det möjligt för användare att fortsätta arbeta i områden med dålig eller ingen internetuppkoppling och synkronisera data när de återansluter.

Fieldwires begränsningar

Mindre robust för komplex redovisning, anbudsgivning eller detaljerad ekonomihantering jämfört med kompletta ERP-lösningar.

Kan kräva integration med annan programvara för omfattande kontorsbaserade verksamheter.

Priser för Fieldwire

Grundläggande

Pro: 39 dollar per månad

Företag: 59 dollar per månad

Business Plus: 89 dollar per månad

Betyg och recensioner av Fieldwire

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

👀 Visste du att? Drönare, AI och AR förändrar generalentreprenad, och hjälper team att minska mättiden med upp till 98 %.

10. Jonas Premier (Bäst för redovisning och ekonomisk uppföljning inom byggbranschen)

via Jonas Premier

Jonas Premier är ett redovisningsinriktat bygghanteringsverktyg för entreprenörer som behöver detaljerad finansiell rapportering, jobbkostnadsberäkning och lönehantering.

Till skillnad från programvara som fokuserar på schemaläggning prioriterar den finansiell spårning i realtid för att hantera kassaflöde, leverantörsskulder/kundfordringar och lönsamhet. Dess redovisning för flera enheter stöder företag som hanterar flera projekt eller affärsdivisioner.

Jonas Premier bästa funktioner

Använd molnbaserad ERP för redovisning, jobbkostnadsberäkning och projektledning

Centralisera dokument med säker lagring och effektiv hantering

Få tillgång till projektdata och slutför uppgifter från valfri mobil enhet

Jonas Premier-begränsningar

Vissa användare rapporterar begränsade anpassningsmöjligheter.

Gränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med konkurrenterna.

Jonas Premier-priser

Startpaket: 249 $/månad per användare

Premium: 149 $/månad per användare

Företag: 125 USD/månad per användare

Jonas Premier betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 270 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jonas Premier?

En recension på Capterra säger:

Sökfunktionen är utmärkt, så du behöver inte veta exakt var en rapport eller funktion finns, utan kan bara skriva in några ord så hittar den det åt dig. Lägg till ytterligare dokument i programvaran för journalposter eller tillstånd för ett jobb.

Sökfunktionen är utmärkt, så du behöver inte veta exakt var en rapport eller funktion finns, utan kan bara skriva in några ord så hittar den det åt dig. Lägg till ytterligare dokument i programvaran för journalposter eller tillstånd för ett jobb.

🧠 Kul fakta: Världens största byggprojekt, Kinesiska muren, tog över 2 000 år att färdigställa – snacka om försenad deadline!

Minska kostnaderna och kommunikationskaoset med ClickUp

Byggprojekt innebär att balansera deadlines, budgetar och personalstyrning. Rätt programvarulösning är inte bara till hjälp, den är ryggraden i en effektiv verksamhet.

Bland alla alternativ är det ClickUp som verkligen anpassar sig efter din byggstil. Behöver du en enkel uppgiftslista, ett fullständigt kartlagt Gantt-diagram eller ett sätt att spåra RFI:er, ändringsorder eller punch-listor? ClickUp klarar allt detta utan att låsa in dig i rigida arbetsflöden eller uppblåsta gränssnitt.

Varför slösa tid på att jonglera med flera verktyg? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och förbättra projektledning, kommunikation och kostnadskontroll med lätthet.