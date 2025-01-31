De 10 bästa projektledningsprogrammen för underleverantörer 2025

För att lyckas i byggbranschen är effektiv projektledning inte bara något som är bra att ha – det är ett måste. Oavsett om du är en entreprenör som vill effektivisera arbetsflödena eller en intressent som vill förbättra samarbetet är det viktigt att hitta rätt projektledningsprogram för underleverantörer.

Lyckligtvis behöver du inte spendera timmar på att söka efter lösningar på nätet – vi har gjort det åt dig. ⚒️

Med denna lista över de 10 bästa programvarorna för projektledning för underleverantörer på marknaden kommer du att kunna höja din nivå på nolltid.

Vad ska du leta efter i projektledningsprogram för underleverantörer?

För att hitta den bästa programvaran för underleverantörer och byggprojektledning gäller det att prioritera funktioner och funktionalitet.

Här är några viktiga punkter att tänka på när du tittar på programvarualternativ för underleverantörer:

Integrationer : Möjlighet att smidigt integrera med andra verktyg och plattformar för att hålla allt organiserat på en enda instrumentpanel.

Projektets framsteg spårning: Anpassningsbara instrumentpaneler och översikter över viktiga projektmått för att säkerställa att alla är på samma sida.

Dokumenthantering : En central plats för åtkomst och lagring av projektdokument för att upprätthålla säkerheten för ritningar, tillstånd, kontrakt och andra relevanta filer.

Bokföringsprogram : Funktioner för utgiftshantering, lönehantering och fakturering gör det enklare för underleverantörer att hantera ekonomi och övervaka budgetar.

Samarbetsfunktioner: Inbyggda diskussionsforum, meddelandefunktioner och kommentarfunktioner för effektivt Inbyggda diskussionsforum, meddelandefunktioner och kommentarfunktioner för effektivt teamsamarbete

Automatisering: Genom att automatisera repetitiva processer som uppgiftsfördelning och statusuppdateringar får du mer tid över för de komplexa aspekterna av specialentreprenörers arbete.

Uppdateringar i realtid: En aktivitetsström i realtid gör det möjligt för alla byggprojekt och intressenter att hålla sig uppdaterade om förändringar i En aktivitetsström i realtid gör det möjligt för alla byggprojekt och intressenter att hålla sig uppdaterade om förändringar i projektets tidsplan , teamaktiviteter och milstolpar, vilket leder till snabbare beslutsfattande.

Oavsett om du vill förbättra outsourcing av projektledning eller göra allt internt är det värt att vänta på en funktionsrik plattform som gör allt du behöver.

De 10 bästa projektledningsprogrammen för underleverantörer

Framgångsrik underleverantörsverksamhet kräver avancerade projektledningsverktyg. Därför har vi sammanställt denna lista över de 10 bästa programvarorna för underleverantörer för projektledare. Var och en är skräddarsydd för att ge underleverantörer och intressenter avancerade funktioner och optimerade arbetsflöden. 📈👷

Använd ClickUp för att enkelt hantera uppgifter och projekt och samarbeta effektivt med ditt team.

Det finns en anledning till att ClickUp Project Management för team ligger i topp bland projektledningsprogram för underleverantörer. Detta molnbaserade verktyg erbjuder allt du behöver för att förbättra samarbetet och effektivisera arbetsflödena.

ClickUp är en kostnadsfri projektledningsprogramvara som erbjuder en mångsidig plattform som tillgodoser alla dina behov inom projektövervakning.

Denna programvara för uppgiftshantering har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att skapa, tilldela och spåra uppgifter från vilken enhet som helst och när som helst.

Du får också tillgång till olika anpassningsbara vyer, från detaljerade projektkalendrar och tidslinjer till Gantt-diagram och Kanban-tavlor. ClickUps vyer ger dig de dynamiska perspektiv du behöver för bättre projektledning.

Använd ClickUp AI för att automatiskt generera uppdateringar av uppgifter, sammanfattningar och mycket mer med ett enda knapptryck.

Använd ClickUp för att enkelt definiera och följa upp projektmål, så att alla är överens om samma mål och arbetsmiljön blir sammansvetsad. Du kan också utnyttja ClickUps AI-verktyg för byggbranschen för att öka effektiviteten och få intelligenta insikter som är skräddarsydda för just ditt projekts unika utmaningar. 🎯

ClickUp går utöver grundläggande intern samverkan och erbjuder inställningar för delning och behörigheter som gör det möjligt för teammedlemmar att samarbeta med externa intressenter. Dessutom gör ClickUps CRM det enklare att vårda kundrelationer och spåra interaktioner under hela projektets livscykel.

Denna flexibilitet är avgörande för outsourcing av projektledning, eftersom den gör det möjligt för teamen att enkelt samarbeta med partners, kunder och entreprenörer. 🏆🏗️

ClickUps bästa funktioner

Anpassa instrumentpaneler, arbetsflöden, vyer, fält, checklistor och mycket mer för en skräddarsydd projektledningsupplevelse.

Verktyg för byggredovisning och integrationer med populära finansplattformar gör att du kan övervaka budgetar, spåra utgifter och hantera resurser på ett effektivt sätt 💰

Kompatibilitet för alla i ditt team med en mobilapp för Android och iOS, en desktopapp för Windows, Mac och Linux samt ett webbläsartillägg för Chrome, Firefox och Edge.

Över 1 000 färdiga mallar för allt från tidrapporter, dagliga rapporter och arbetsorder till inköpsorder, RFI och ändringsorder.

Tidsregistreringsfunktioner förbättrar hanteringen av underleverantörer genom att göra det enklare att logga och granska fakturerbara timmar på ett korrekt sätt ⏱️

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan behöva en inlärningsperiod när de utforskar alla funktioner i ClickUp.

ClickUp AI är inte tillgängligt i gratispaketet.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Archdesk

via Archdesk

Archdesk är en omfattande programvarulösning för byggprojektledning med funktioner som är skräddarsydda för byggproffs. Använd den för att optimera och automatisera ditt arbetsflöde och visualisera dina data på anpassningsbara instrumentpaneler för smidigare drift.

Archdesks bästa funktioner

Funktioner för resursplanering gör det enklare att optimera fördelningen av utrustning och personal för maximal produktivitet i varje projekt.

Finansiella verktyg underlättar fakturering, kostnadshantering och budgetuppföljning i en förenklad plattform som alla kan förstå 💡

Robusta funktioner för dokumentkontroll och hantering inkluderar versionskontroll, enkel delning och förbättrad samverkan så att du inte missar något.

Anpassningsbara arbetsflöden gör det enkelt att skräddarsy dina uppgifter efter specifika behov så att plattformen kan integreras sömlöst med befintliga processer.

Archdesks begränsningar

Vissa recensenter menar att avsaknaden av molnbaserad datalagring kan göra det svårt att komma åt projektinformation på avlägsna arbetsplatser.

Vissa användare nämner problem med integration och fakturahantering.

Archdesk prissättning

Essentials: 790 $/månad, faktureras årligen

Professionell: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Archdesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

3. Contractor Foreman

via Contractor Foreman

Contractor Foreman är ett projektledningsprogram med en rad funktioner som effektiviserar byggverksamheten. Det är utformat som en allt-i-ett-lösning för generalentreprenörer (GC) som behöver ett bättre sätt att hantera projekt, granska jobbkostnader och kommunicera med sina team.

Contractor Foremans bästa funktioner

Tidkort och spårningsfunktioner gör det möjligt för byggarbetare att logga sina timmar på en effektiv digital plattform.

Integration med verktyg som QuickBooks, Zapier och andra gör att du har allt du behöver för din byggverksamhet samlat på en centraliserad instrumentpanel.

Appen gör det möjligt för dina fältteam att logga in och visa projektinformation på valfri Android- eller iOS-enhet för samarbete i realtid.

Rapporterings- och analysverktyg ger en överskådlig projektövervakning med insikter om budgetering, resursallokering och prestanda.

Begränsningar för entreprenörsförmän

Vissa användare rapporterar bristande flexibilitet när det gäller projektmallar och inlämningar.

Vissa småföretag tycker att priserna är oöverkomliga på grund av det begränsade antalet användare – Standard-planen är begränsad till tre användare, Plus-planen är begränsad till åtta användare och Pro-planen är begränsad till 15 användare.

Contractor Foreman prissättning

Standard: 99 $/månad, faktureras kvartalsvis

Plus: 155 $/månad, faktureras kvartalsvis

Pro: 212 $/månad, faktureras kvartalsvis

Obegränsat: 312 $/månad, faktureras kvartalsvis

Betyg och recensioner av Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

4. FreshBooks

via FreshBooks

Freshbooks är en molnbaserad plattform för redovisning och ekonomi som gör det enkelt för småföretag att hantera sina budget- och faktureringsbehov. Det är inte en programvara som är särskilt avsedd för underleverantörer, men den har allt som byggföretag behöver för att effektivisera sin bokföring och administrativa uppgifter.

FreshBooks bästa funktioner

Faktureringsfunktionerna gör det möjligt för användarna att anpassa professionella fakturor och skicka dem till kunderna via e-post (eller vanlig post) 🐌📬

Automatiseringsfunktioner gör att du kan ställa in återkommande fakturor, skapa automatiska betalningsaviseringar och kategorisera utgifter.

Det inbyggda tidrapporteringsverktyget gör det möjligt för användarna att hålla reda på fakturerbara timmar och skapa fakturor därefter.

Ta bilder av dina kvitton för enklare utgiftsuppföljning och budgethantering.

Begränsningar för FreshBooks

Recensenter rapporterar att vissa banker blockerar elektroniska betalningar från plattformen.

Bristen på specialiserade funktioner i bygghanteringsprogram kan skapa branschspecifika utmaningar.

FreshBooks prissättning

Lite: 17 $/månad, faktureras kvartalsvis

Plus: 30 $/månad, faktureras kvartalsvis

Premium: 55 $/månad, faktureras kvartalsvis

Välj: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av FreshBooks

G2: 4,5/5 (över 670 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)

5. Buildertrend

via Buildertrend

Buildertrend är en plattform för projektledning inom bostadsbyggande för renoverare, husbyggare, förberedande byggteam och specialiserade entreprenörer. Använd den för att hantera försäljning, ekonomi, resurser, kunder och jobb så att du kan ta på dig mer arbete med mindre stress. 🧘

Buildertrends bästa funktioner

Anbudsprogram optimerar processen för att skapa offerter så att du kan få fler leads och avsluta affärer snabbare.

Avancerade försäljnings- och CRM-verktyg är utformade för att hjälpa ditt företag att vinna uppdrag, imponera på kunder och bredda din räckvidd.

Med hjälp av avancerade intäktsprognoser kan du fatta mer välgrundade beslut och få insikter om ditt företags framtida framgångar.

Detaljerade projektplaner gör det enkelt att effektivisera projektplanering och uppgiftsuppföljning.

Buildertrend begränsningar

Små företag och organisationer som fokuserar på mindre kontrakt kanske inte tycker att månadsavgifterna är hållbara.

Vissa användare rapporterar en brant inlärningskurva.

Buildertrend priser

Essential: 499 $/månad

Avancerad: 799 $/månad

Complete: 1 099 $/månad

Buildertrend betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

6. Monday

via Monday

Monday är en molnbaserad plattform med projektledningsprogramvara för underleverantörer och andra yrkesverksamma inom byggbranschen. Den är utformad för att ge underleverantörer olika funktioner som förbättrar samarbetet och effektiviserar arbetsflödena.

Måndagens bästa funktioner

Anpassningsbara arbetsflöden gör det möjligt för underleverantörer att anpassa plattformen efter sina preferenser och specifika projektledningsbehov.

Färgkodade diagram, tavlor och tidslinjer ger visuell projektövervakning och ökad synlighet för uppgifterna 📈

En centraliserad kommunikationshub möjliggör dokumentdelning och samarbetsbaserad projektledning som hjälper alla att hålla sig uppdaterade.

Integrationer gör det möjligt för underleverantörer att koppla samman projektledningsarbetsflöden med andra branschverktyg i en praktisk instrumentpanel.

Måndagsbegränsningar

Betalda abonnemang har minst tre användare, vilket ökar priset på abonnemanget.

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i dyrare versioner.

Måndag prissättning

Gratis för alltid

Grundläggande: 10 USD/månad per användare

Standard: 12 USD/månad per användare

Pro: 20 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

7. Procore

via Procore

Procore är en plattform för byggledning som förbättrar projekteffektiviteten genom att främja samarbete och kommunikation mellan teammedlemmarna. Den har specialutvecklade funktioner som förenklar projekt från anbud till avslutning, så att du kan hantera kostnadsberäkningar, ritningar och budgetar. 💸

Procore bästa funktioner

Verktygen är skräddarsydda för byggbranschen med funktioner för ledning, säkerhetsmoduler och avtalshantering.

Realtidskommunikation gör det möjligt för projektets intressenter och underleverantörer att minska förseningar och öka transparensen.

Med säkerhetshanteringsverktyg kan du spåra incidenter, säkerställa efterlevnad och implementera säkerhetsprogram.

Funktioner för förändringshantering gör det enkelt att övervaka ändringsorder och säkerställa efterlevnad vid spårning av ändringar.

Procore begränsningar

Anpassningsbegränsningar kan störa specialiserade projektledningsarbetsflöden.

Vissa användare rapporterar att priserna i offerterna kan vara för höga för småföretag.

Procore priser

Prisinformation för Procore är inte tillgänglig online. Potentiella användare måste kontakta Procore-säljteamet för att få en offert baserad på deras företags storlek och specialitet.

Procore betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 600 recensioner)

8. Assignar

via Assignar

Assignars projektledningsprogramvara för underleverantörer erbjuder specialiserade funktioner för byggföretag. Använd det för att schemalägga personal, spåra utrustning, få uppdateringar i realtid från fältet och organisera digitala dokument på en samarbetsorienterad plattform.

Assignars bästa funktioner

Robusta verktyg för efterlevnadskontroll gör det enkelt att säkerställa att underleverantörer följer branschstandarder och regler.

Effektiva resurshanteringsfunktioner gör att du kan spåra personal, utrustning och material i flera projekt 🧰

En centraliserad projektdokumentationshub gör det möjligt för teammedlemmarna att komma åt och samarbeta kring projektdokument i realtid.

Med mobila verktyg kan underleverantörer effektivt hantera sin personal på fältet med uppgiftsfördelning i realtid.

Begränsningar för Assignar

Vissa användare säger att anpassningsmöjligheterna har begränsningar som kan påverka komplexa projektkrav.

Användare rapporterar att det finns en inlärningskurva för dem som inte är bekanta med specialiserad projektledningsprogramvara för underleverantörer.

Assignar prissättning

Assignar tillhandahåller inte offentlig prisinformation. Plattformen tar ut månatliga eller årliga abonnemangsavgifter plus en engångsavgift för onboarding. Användare måste kontakta Assignars säljteam för att få en prisuppgift.

Betyg och recensioner för Assignar

G2: 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

9. Fonn

via Fonn

Fonn är ett annat specialiserat projektledningsprogram för underleverantörer som optimerar arbetsflödena inom byggbranschen. Använd det för att främja samarbetet mellan underleverantörer, förbättra uppgiftshanteringen och öka kundnöjdheten.

Fonns bästa funktioner

Speciellt utvecklade för kommersiella byggentreprenörer, husbyggare, specialentreprenörer, fastighetsförvaltare, arkitekter, utvecklare och ingenjörer ✨

En plattform för att samordna övervakning utanför arbetsplatsen, kommunikation på arbetsplatsen, uppföljning av framsteg och lagring av ritningar.

Dokumentfunktionerna gör det möjligt att dela, revidera och godkänna ritningar, BIM-filer och inlämningsscheman från ett gemensamt samarbetsutrymme.

Arbetsfördelningsstrukturen ger en färdplan för varje projekt så att alla teammedlemmar är på samma sida.

Fonn-begränsningar

Enligt vissa recensioner saknar Fonn vissa avancerade funktioner som finns på större projektledningsplattformar.

Användare rapporterar att Fonn kan vara bäst lämpat för små till medelstora projekt med begränsad skalbarhet.

Fonn prissättning

0–5 miljoner i intäkter: 399–779 dollar/månad

5–10 miljoner i intäkter: 779–1299 dollar/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Fonn-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

10. eSUB

via eSUB

eSUB är en omfattande programvarulösning för projektledning för underleverantörer som är utformad för att förbättra effektiviteten och samarbetet. Det är en fältbaserad plattform inom byggbranschen som standardiserar projektledningsprocedurer för att underlätta spårning av händelser på byggarbetsplatsen, materialkostnader och arbetsaktiviteter. 🙌

eSUB bästa funktioner

Ett inlämningsbaserat arbetsflöde effektiviserar processen för att skicka in, spåra och hantera dokument som ändringsorder och RFI:er.

Tidkortssystemet förenklar processen att spåra arbetstimmar och hantera scheman för bättre resursfördelning.

Med hjälp av kostnadsredovisningsverktyg kan underleverantörer övervaka utgifter, budgetar och projektkostnader för att hålla koll på ekonomin.

Fältanteckningar och dagliga rapporter kan skapas och uppdateras från mobila enheter för kommunikation i realtid.

eSUB begränsningar

Vissa användarrecensioner rapporterar behovet av ett ärendehanteringssystem för att spåra felrapporter.

Enligt recensioner kan oförmågan att slutföra inlämningar inom plattformen hindra arbetsflöden.

eSUB priser

Baspris: 49 USD/månad per användare, faktureras årligen

Avancerad: 69 $/månad per användare, faktureras årligen

eSUB betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Ta ledningen (och behåll den)

Varje verktyg på denna lista erbjuder lösningar som ger dig en konkurrensfördel. Det handlar om att välja rätt plattform för ditt företag.

Genom att noggrant överväga behoven hos dina team och projekt kan du hitta den bästa projektledningsprogramvaran för underleverantörer som banar väg för framgång. ☀️🛣️

Vänta inte längre med att uppleva kraften i projektledningsprogram för underleverantörer. Registrera dig för ClickUp nu.