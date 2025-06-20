Gratis Excel-mallar för företag för att effektivisera verksamheten och ekonomin

Lägger du timmar på att hantera kalkylblad varje månad? Du är inte ensam!

En genomsnittlig kunskapsarbetare lägger cirka 20 timmar på att organisera data. Tid som skulle kunna användas bättre till att prioritera ditt arbete och dina mål.

Färdiga mallar för affärsverksamhet kan förenkla affärsplaneringen. Oavsett om du spårar ekonomi, hanterar projekt eller skapar marknadsföringsplaner ger mallarna dig ett strukturerat format som gör att du snabbt kan komma igång.

Vi har samlat 15 gratis Excel-mallar som hjälper dig att effektivisera verksamheten och fokusera på dina affärsmål. Och om dessa inte passar dig har vi även mallar från några populära alternativ!

Vad kännetecknar en bra Excel-mall för företag?

En väl utformad gratis Excel-mall för företag är ett strukturerat, förformat verktyg som förbättrar effektiviteten, noggrannheten och automatiseringen av arbetsflödet. Den har tydligt definierade kolumner, rader och sektioner för datainmatning och organisering.

Med inbyggda formler och funktioner automatiserar de beräkningar, minimerar manuella fel och hanterar logiska operationer.

💡 Proffstips: Ett Excel-knep för företagsledare – istället för att använda VLOOKUP, använd INDEX-MATCH. VLOOKUP fungerar bara från vänster till höger, men INDEX-MATCH möjliggör sökningar i alla riktningar.

Excel-mallar för företag

Affärsmallar säkerställer enhetlighet mellan projekt och team. Välj från denna lista med gratis mallar från Microsoft Excel och börja arbeta med din projektplan.

1. Anpassningsbar mall för mötesagenda i Excel från Microsoft

via Microsoft

De flesta återkommande möten saknar en dagordning. Detta leder till längre och otydliga diskussioner. Men med den anpassningsbara mallen för mötesdagordning i Excel kan du börja hålla kortare och mer produktiva möten.

Med den här mallen kan du:

Tilldela ansvar till deltagarna och säkerställ ansvarsskyldighet för varje punkt på dagordningen.

Dokumentera mötesresultat med inbyggda anteckningssektioner för beslut och uppföljningar.

Beräkna den tid som tilldelats varje talare och undvik överlappningar.

🔑 Perfekt för: Återkommande teammöten, styrelsediskussioner eller kundmöten där flexibilitet är viktigt.

2. Excel-mall för uppgiftsschema från Microsoft

via Microsoft

Excel-mallen för uppgiftsplanering är lämplig för studenter, lärare och projektledare och organiserar uppgifter och deadlines i ett strukturerat format.

Med denna anpassningsbara mall kan du:

Planera och spåra uppdrag med förfallodatum, prioritetsnivåer och uppdateringar av slutförandestatus.

Övervaka framstegen enkelt med automatisk formatering som markerar försenade uppgifter.

Förbättra tidsplaneringen genom att visualisera uppgifter i ett vecko- eller månadsformat.

🔑 Perfekt för: Studenter och lärare som söker gratis databasprogramvara för att spåra läxor, projekt och deadlines för kursarbeten.

3. Excel-mall för veckotidrapport från Microsoft

via Microsoft

Till skillnad från en allmän tidslogg erbjuder Excel-mallen för veckotidrapport ett strukturerat format för att spåra dagliga arbetstimmar, övertid och totala veckotimmar. Detta säkerställer en korrekt registrering som förenklar lönehanteringen.

Denna mall hjälper dig att:

Beräkna total lön med inbyggda formler för ordinarie arbetstid, övertid och avdrag.

Säkerställ att löneutbetalningarna blir korrekta genom att automatiskt summera arbetade timmar för fakturering eller HR-ändamål.

Spåra övertid för att följa arbetsrättsliga bestämmelser

🔑 Perfekt för: HR-personal och frilansare som måste dokumentera arbetstimmar för löne- och faktureringsändamål.

4. Excel-mall för försäljningsuppföljning från Microsoft

via Microsoft

Istället för att drunkna i gissningar kan du förbättra dina finansiella prognoser med automatiska beräkningar av total intäkt och vinst i Excel-mallen för försäljningsuppföljning.

De inbyggda verktygen för datavisualisering ger dina insikter mer substans med viktiga detaljer om företagets utgifter.

Denna mall är utformad för att:

Identifiera bästsäljande produkter med en intuitiv översikt över försäljningstrender.

Optimera lagerhanteringen genom att identifiera snabbsäljande och långsamtgående artiklar.

Övervaka teamets prestationer genom att utvärdera individuella försäljningsbidrag.

🔑 Perfekt för: E-handelsföretagare och onlineförsäljare som vill övervaka försäljningstrender och transaktioner i realtid.

📮ClickUp Insight: Resultaten från vår undersökning om mötes effektivitet visar att kunskapsarbetare kan spendera nästan 308 timmar per vecka på möten i en organisation med 100 anställda! Men tänk om du kunde minska mötestiden? ClickUps enhetliga arbetsyta minskar antalet onödiga möten dramatiskt! 💫 Verkliga resultat: Kunder som Trinetix har minskat antalet möten med 50 % genom att centralisera projektdokumentationen, automatisera arbetsflöden och förbättra synligheten mellan teamen med hjälp av vår app för allt som rör arbetet. Tänk dig att du kan återfå hundratals produktiva timmar varje vecka!

5. Excel-mall för försäljningsprognoser från Microsoft

via Microsoft

Över hälften av försäljningscheferna (55 %) saknar förtroende för noggrannheten i sin organisations försäljningsprognoser. De förlitar sig ofta på gissningar istället för data, vilket innebär en risk för viktiga prospekt.

För att hantera detta kan du använda Excel-mallen för försäljningsprognoser, som är utformad för ett framåtblickande tillvägagångssätt. Istället för att bara registrera tidigare försäljning hjälper den dig att förutsäga framtida försäljningsresultat, hålla dina affärsmål på rätt spår och förbättra produktiviteten.

Använd denna mall för att:

Jämför faktisk prestanda med prognoser

Ta fram realistiska försäljningsmål baserade på historiska resultat och säsongstrender.

Justera prognoser för att anpassa dig till förändrade affärsförhållanden.

🔑 Perfekt för: Affärsanalytiker och finansplanerare som behöver förutsäga intäktstrender och sätta försäljningsmål.

💡 Proffstips: Om du ofta använder samma format kan du skapa en egen Excel-mall och spara den. På så sätt kan du snabbt komma åt den och återanvända den för framtida projekt, vilket sparar tid och arbete.

6. Excel-mall för inventarielista från Microsoft

via Microsoft

Till skillnad från en vanlig förteckning markerar Excel-mallen för lagerlista automatiskt artiklar med låg lagerhållning och slut i lager med villkorlig formatering. Detta hjälper dig att spåra lager, undvika brister och hålla affärsprocesserna igång utan problem.

Använd den här mallen för att:

Förbättra hanteringen av leveranskedjan genom att övervaka användningsmönster och leverantörers ledtider.

Minska överlager och brister med varningar för artiklar med lågt lager.

Kategorisera produkter enkelt med inbyggda sektioner för SKU, leverantörer och prissättning.

🔑 Perfekt för: Lagerchefer och butiksägare som behöver spåra lagernivåer och undvika brister.

👀 Visste du att: Varor till ett värde av 163 miljarder dollar kasseras varje år på grund av utgångna datum eller överproduktion. Att hålla koll på lagernivåerna med en mall för lagerlista kan bidra till att minimera svinnet och förbättra företagets effektivitet.

7. Excel-mall för utgiftsrapport från Microsoft

via Microsoft

Undrar du vart alla företagets pengar tar vägen? Genom att kategorisera utgifterna kan du upptäcka utgiftsmönster och hitta möjligheter att spara pengar. Använd Excel-mallen för utgiftsrapporter för att spåra varje krona och hålla koll på överkonsumtion.

Använd den här mallen för att:

Kategorisera utgifter efter avdelning, leverantör eller typ av utgift.

Öka den finansiella transparensen med tydliga, detaljerade uppdelningar av utgifter.

Skapa sammanfattande rapporter för finansiell analys och skatteförberedelser.

🔑 Perfekt för: Företagsanställda och ekonomiteam som måste registrera och ersätta affärsrelaterade utgifter.

8. Excel-mall för månadsbudget för företag från Microsoft

via Microsoft

Använd Excel-mallen för månadsbudget för företag för att hantera din företags ekonomi. Den ger en korrekt bild genom att jämföra faktiska utgifter med din planerade budget, vilket hjälper dig att hålla koll på alla dina företagsutgifter.

Använd den här mallen om du vill:

Identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar genom att analysera utgiftstrender.

Anpassa budgetstrategier efter förändrade ekonomiska behov.

Planera och fördela medel genom att fastställa månatliga inkomst- och utgiftsgränser.

🔑 Perfekt för: Entreprenörer och finansplanerare som behöver ett strukturerat sätt att hantera företagets intäkter och utgifter.

9. Excel-mall för projektets tidsplan från Microsoft

via Microsoft

Excel-mallen för projektets tidsplan visar vem som ansvarar för vad, vilket hjälper teamen att hålla ordning och följa planen under hela projektet.

Anpassa denna mall för att:

Visualisera projektplaner med en strukturerad fyra veckors tidslinje.

Förbättra projektuppföljningen med färgkodade milstolpar och framstegsindikatorer.

Förenkla schemaläggningen genom att dela upp komplexa projekt i hanterbara faser.

🔑 Perfekt för: Projektledare och teamledare som behöver en kortsiktig Excel-projektledningsplan.

10. Excel-mall för projektprestationsrapport från Microsoft

via Microsoft

85 % av projektledarna känner sig överväldigade av snabba projekt och snäva deadlines.

Om det är du, prova Excel-mallen för projektprestationsrapport. Spåra uppgifter, budgetar och projektstatus på ett ögonblick för att hålla ordning och kontroll.

Använd denna strukturerade metod för att:

Identifiera flaskhalsar i projektet genom att hitta förseningar och ineffektiviteter.

Sammanfatta projektets framsteg med viktiga prestationsindikatorer och milstolpar.

Skapa rapporter för intressenter i ett professionellt, datadrivet format.

🔑 Perfekt för: Chefer och intressenter som behöver en projektdashboard för datadrivna insikter om framsteg, risker och resultat.

11. Excel-mall för evenemangsplanering från Microsoft

via Microsoft

98 % av marknadsförare har svårt med evenemangsplanering – låt inte dålig organisation förstöra din!

Excel-mallen för evenemangsplanering hjälper dig att spåra allt från företagskonferenser till privata firanden och håller ordning på alla detaljer.

Med den här mallen kan du:

Övervaka budget och utgifter för att hålla dig inom de finansiella ramarna.

Säkerställ smidig genomförande genom att hålla alla teammedlemmar samordnade med sina ansvarsområden.

Håll ordning genom att föra en detaljerad RSVP-lista.

🔑 Perfekt för: Evenemangskoordinatorer och bröllopsplanerare som måste hantera logistik, budgetar och gästlistor.

12. Excel-mall för projektets att göra-lista från Microsoft

via Microsoft

Att stressa för att hinna klart med en uppgift som du glömt bort är en stressande tanke, eller hur?

Excel-mallen för projektets att göra-lista hjälper dig att spåra uppgifter, hålla deadlines och visualisera framsteg med villkorlig formatering. Håll ordning och se till att ditt team håller sig på rätt spår – inga överraskningar i sista minuten!

Använd den här mallen för att:

Övervaka framstegen kontinuerligt med statusuppdateringar för varje objekt.

Anpassa uppgiftskategorier för olika team eller projektfaser.

Håll koll på deadlines med automatiska påminnelser för försenade uppgifter.

🔑 Perfekt för: Professionella och uppgiftsorienterade team som behöver en projektuppföljare för att bryta ner viktiga detaljer i genomförbara steg.

Läs också: Bästa programvaran för uppgiftsplanering för uppgiftshanterare

13. Excel Gantt Project Planner Template från Microsoft

via Microsoft

Är du mer visuellt lagd? Excel-mallen Gantt Project Planner ger en tydlig, strukturerad översikt över uppgiftsberoenden och projektfaser. Håll ordning, följ upp framstegen och se till att ditt nästa projekt flyter på smidigt – utan gissningar!

Använd denna mall för att:

Justera projektets tidsplan enkelt när förseningar eller nya prioriteringar uppstår.

Hantera uppgiftsberoenden genom att länka relaterade aktiviteter för bättre samordning.

Övervaka framstegen över tid genom att markera procentandelar för slutförda uppgifter.

🔑 Perfekt för: Byggledare och mjukvaruutvecklare som behöver en mall för Gantt-diagram för att visuellt bryta ner projektfaser och beroenden.

14. Excel-resultaträkning från Microsoft

via Microsoft

Excel-mallen för resultaträkning hjälper dig att spåra intäkter och analysera finansiella resultat över 12 månader. Den kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut och hålla din företags ekonomi på rätt spår.

Med den här mallen kan du:

Analysera företagets lönsamhet genom att spåra intäkter kontra kostnader.

Jämför månads- eller årsintäkter för att utvärdera den finansiella tillväxten.

Beräkna nettovinsten automatiskt för att utvärdera det finansiella resultatet.

🔑 Perfekt för: Revisorer och småföretagare som behöver en detaljerad finansiell rapport om intäkter, kostnader och lönsamhet.

15. Excel-mall för servicefaktura från Microsoft

via Microsoft

Med Excel-mallen för servicefakturor kan du anpassa fakturor med din logotyp, dina färger och typsnitt för ett professionellt intryck. Detta håller ditt varumärke i fokus och gör ditt företag mer minnesvärt för kunderna.

Med den här mallen kan du:

Beräkna summor och skatter automatiskt för korrekt fakturering.

Ändra text, färger och formatering efter dina behov.

Inkludera skatteberäkningar för korrekt fakturering och efterlevnad.

🔑 Perfekt för: Frilansare och tjänstebaserade företag som vill skapa professionella fakturor för sina kunder.

Begränsningar vid användning av Excel för affärer och ekonomi

Innan du börjar anpassa dessa gratis kalkylbladsmallar ska vi gå igenom några potentiella hinder som du kan stöta på:

Här är fem skäl till varför du kanske bör överväga alternativ till Excel:

Manuell datainmatning ökar risken för fel, vilket kan leda till felaktiga finansiella rapporter eller felberäknade projektbudgetar.

Hantering av stora datamängder saktar ner prestandan, orsakar krascher och gör datahämtningen ineffektiv.

Makron och formler automatiserar uppgifter men kräver teknisk kunskap.

Att skapa avancerade rapporter och instrumentpaneler kräver manuellt arbete och saknar realtidsinsikter.

Att hantera avancerade affärsprocesser som CRM eller ERP kräver omfattande anpassning, till skillnad från projektledningsprogramvara.

Jodi Salice, kreativ chef på United Way Suncoast, recenserar ClickUp:

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av uppföljning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av uppföljning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Alternativa Excel-mallar för affärsverksamhet

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det erbjuder en enda lösning för alla dina arbetsbehov samtidigt som det ger dig större flexibilitet för att hantera dina data. Till skillnad från traditionella kalkylblad förvandlar till exempel ClickUp Table View statiska data till en interaktiv databas utan kod.

Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View

Du kan enkelt organisera finansiella data, ställa in utgiftsgränser och spåra utgifter för korrekt projektredovisning. Sorterings- och filtreringsfunktionen kan hjälpa dig att analysera kostnader, lönsamhet och prognoser. Dessutom kan du länka samman utgifter, fakturor och register för bättre spårning!

Med ClickUp-mallar kan du göra dina affärs- och finansiella aktiviteter ännu snabbare. Här är några som hjälper dig att komma igång:

1. ClickUp-mallen för affärsplan

Hämta gratis mall Strukturera din affärsvision i ClickUp-mallen för affärsplaner.

Det investerarvänliga formatet i ClickUp Business Plan Template hjälper nystartade och etablerade företag att utforma en genomarbetad, professionell plan. Presentera dina affärsmål, strategi och ekonomi på ett tydligt sätt – en stark plan gör ett bestående intryck!

Använd denna mall för att:

Organisera avsnitt för marknadsanalys, finansiella prognoser och företagsmål.

Använd ClickUp Milestones för att övervaka varje fas i genomförandet av din affärsplan.

Skapa rapporter och exportera snygga affärsplaner för investerare eller partners.

🔑 Perfekt för: Entreprenörer och nystartade företag som vill skapa en strukturerad affärsplan som är redo att presenteras för investerare.

2. ClickUps mall för strategisk affärsplan

Hämta gratis mall Skissera huvudmål och viktiga initiativ i ClickUps mall för strategisk affärsplanering.

Att planera dina övergripande mål behöver inte ta flera dagar av designarbete. ClickUps mall för strategisk affärsplan gör det enkelt! Kartlägg din vision, spåra framsteg och se till att varje projekt för ditt företag mot framgång.

Denna mall hjälper dig att:

Planera mål för tillväxt, expansion och innovation.

Uppdatera strategier när prioriteringarna förändras utan att förlora historiska data.

Använd Gantt-diagram och tidslinjer för att spåra viktiga milstolpar.

🔑 Perfekt för: Chefer och ledningsgrupper som planerar långsiktiga företagsvisioner, initiativ och tillväxtstrategier.

3. ClickUp-mallen för företagsbudget

Hämta gratis mall Håll koll på intäkter, utgifter och vinstmarginaler med ClickUp Business Budget Template.

Vill du hålla koll på din budget? ClickUp Business Budget Template hjälper dig att spendera klokt, undvika överkonsumtion och justera budgetar i realtid. Inget mer gissande!

Utnyttja denna mall för att:

Använd historiska data för att prognostisera framtida utgifter och intäkter.

Skapa uppdaterade budgetrapporter med ett klick

Skapa strukturerade budgetar för avdelningar eller projekt

🔑 Perfekt för: Ekonomiteam och revisorer som hanterar företagsomfattande budgetering, utgiftsuppföljning och finansiella prognoser.

4. ClickUp-mallen för företagsstart

Hämta gratis mall Hantera varje lanseringsfas systematiskt med ClickUp Business Launch Template.

Förvandla en idé till ett fullt fungerande företag med ClickUp Business Launch Template. Denna färdiga mall följer en strukturerad genomförande av alla affärsprocesser, från marknadsundersökning till produktutveckling.

Använd den för att:

Sätt deadlines för produktutveckling, marknadsföring och drift.

Mät framgång genom analys och insamling av feedback.

Fördela roller och ansvar mellan teamen

🔑 Perfekt för: Grundare och produktchefer som organiserar den stegvisa processen för att lansera ett nytt företag eller en ny produkt på marknaden.

5. ClickUp-mallen för projektets tidslinje på whiteboard

Hämta gratis mall Visualisera dina projekt innan genomförande med ClickUp Project Timeline Whiteboard Template.

Till skillnad från kalkylblad eller listor låter ClickUp Project Timeline Whiteboard Template användarna dra och släppa element, markera beroenden och justera scheman. Minska manuella inmatningar och använd ett snabbare sätt att uppdatera dina affärsplaner.

Låt den här mallen guida dig till:

Använd en delad ClickUp Whiteboard -vy för att brainstorma och justera planer.

Omvandla styrelseelement till genomförbara uppgifter direkt

Identifiera flaskhalsar genom att kartlägga uppgiftsrelationer.

🔑 Perfekt för: Projektledare och kreativa team som behöver ett mycket visuellt och flexibelt sätt att planera och följa upp projektets tidsplan.

6. ClickUp-mallen för projektledning i kalkylblad

Hämta gratis mall Fokusera på detaljerade projektmått med ClickUp-mallen för projektledning.

Föredrar du strukturerade tabeller och datadriven uppföljning? ClickUp-mallen för projektledning lägger upp allt – uppgifter, deadlines och resurser – så att ingenting faller mellan stolarna.

Spara tid med den här mallen och:

Kategorisera projekt, deadlines och ansvariga teammedlemmar.

Koppla ihop kalkylblad med ClickUp Dashboards för kontinuerlig övervakning.

Använd formler för att följa projektets framsteg

🔑 Perfekt för: Datadrivna projektledare som föredrar strukturerad, tabellbaserad uppgiftsuppföljning och framstegsövervakning.

👀 Visste du att? 71 % av projektledarna som har infört agila metoder har sett förbättringar i projektleveransen.

7. ClickUp-mallen för projektrapportering

Hämta gratis mall Hantera insikter och resultat med ClickUp-mallen för projektrapportering.

Projektledare kan spendera dagar på att sammanställa rapporter – snacka om tidskrävande! Slipp besväret med ClickUps mall för projektrapportering. Den sammanställer data från flera projekt till tydliga, omfattande framstegsrapporter på nolltid.

Anpassa denna mall för att:

Presentera insikter med hjälp av grafer och värmekartor.

Skapa vecko- eller månadsrapporter utan manuella uppdateringar.

Spåra nyckeltal (KPI)

🔑 Perfekt för: Utvärdering av produktivitet, säkerställande av att projekt håller sig på rätt spår med mätbara KPI:er.

8. ClickUp-mallen för produktionsuppföljning

Hämta gratis mall Spåra produktionsprocesser i realtid med ClickUp-mallen för produktionsspårning.

Fokusera på effektivitet med ClickUp-mallen för produktionsuppföljning och se till att projekt och produktion flyter på som en väloljad maskin. Spåra framsteg, hantera resurser och se till att alla deadlines hålls utan kaos i sista minuten.

Följ denna mall för att:

Håll koll på arbetsflöden inom tillverkning, leveranskedja eller innehållsproduktion.

Få ett meddelande när en fas försenas eller slutförs.

Koppla produktionen till tillgängligt lager för orderhantering.

🔑 Perfekt för: Tillverknings- och medieproduktionsteam som övervakar arbetsflödeseffektivitet, deadlines och kvalitetskontroll.

9. ClickUp-mallen för tidrapportering för konsulter

Hämta gratis mall Fakturera per timme med fullständig information i ClickUp-mallen för tidrapportering för konsulter.

ClickUp Consultant Time Tracking Template är inte bara ännu en generisk spårningsverktyg – den loggar fakturerbara timmar, spårar projekt och hjälper till och med med fakturering. Mindre krångel, mer intäkter!

Du kan använda dess strukturerade tillvägagångssätt för att:

Spåra tid som spenderats på varje kund eller projekt

Omvandla spårade timmar till professionella fakturor

Identifiera värdefulla kontrakt och optimera priser

🔑 Perfekt för: Konsulter och frilansare som behöver ett system för att logga fakturerbara timmar och följa tidshanteringstekniker .

10. ClickUp-mallen för hantering av marknadsföringskampanjer

Hämta gratis mall Använd ClickUp-mallen för marknadsföringskampanjhantering för att genomföra marknadsföringsstrategier.

Lider du av kaos i marknadsföringskampanjer? ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer organiserar varje detalj. Oavsett om det gäller sociala medier, e-post eller PPC, håller denna mall allt – och alla – samordnade.

Du kan:

Sätt upp kampanjmål, spåra annonsutgifter, övervaka prestationsmått och optimera avkastningen på investeringen.

Samordna marknadsförings-, försäljnings- och kreativa team för smidig genomförande

Använd arbetsflöden för att automatiskt tilldela ansvar.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam som samordnar multikanalkampanjer, spårar resultat och optimerar avkastningen på investeringen.

11. Mallen för månatlig affärsstatusrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Exportera rapporter för investerare, chefer eller team med ClickUps mall för månatlig affärsstatusrapport.

ClickUps mall för månatlig verksamhetsrapport gör det enklare att planera helheten. Behöver du veta om marknadsföringen nått sina mål eller om produktutvecklingen går enligt plan? Spåra genomförande, produktivitet och framsteg på ett och samma ställe – utan att behöva använda flera olika kalkylblad!

Använd den här mallen för att:

Sammanfatta företagets resultat genom att spåra intäkter, kostnader och viktiga företagsmått.

Jämför aktuella och tidigare månaders framsteg för att identifiera trender.

Samla information från olika ClickUp-uppgifter i en rapport och automatisera datainsamlingen.

🔑 Perfekt för: Företagsägare och avdelningschefer som skapar sammanfattningar av företagets resultat och viktiga månatliga prestationer.

🧠 Kul fakta: Andrew Carnegie behärskade affärsstrategin vertikal integration långt innan det blev ett modeord. Han sänkte kostnaderna, ökade effektiviteten och byggde ett stålimperium genom att kontrollera allt från råvaror till järnvägar.

12. ClickUp-mallen för försäljningsrapporter

Hämta gratis mall Mät intäkter, konverteringar och affärers framgångsgrad med ClickUp-mallen för försäljningsrapporter.

40 % av kunderna säger att de byter varumärke på grund av ojämn kvalitet – oj! Håll dig steget före genom att spåra konsumenternas preferenser. Övervaka försäljningsstrategier och marknadstrender med ClickUp-mallen för försäljningsrapporter. Håll dina kunder nöjda och ditt företag växande!

Spara tid med den här mallen och:

Analysera vilka erbjudanden som genererar mest försäljning för att identifiera de mest framgångsrika produkterna.

Använd datatrender för att förutsäga kommande försäljningsvolym

Anslut till ClickUp CRM för att hantera försäljningsrapportering.

🔑 Perfekt för: Försäljningschefer och analytiker som spårar intäkter, konverteringsfrekvenser och försäljningsteamets prestationer över tid.

13. ClickUp-mallen för försäljningspipeline

Hämta gratis mall Fokusera på leadhantering och affärsutveckling med ClickUp Sales Pipeline Template.

Det är svårt nog att avsluta affärer – varför göra det ännu svårare med ointuitiva tavlor? ClickUp Sales Pipeline Template hjälper dig att visualisera potentiella kunder i din tratt så att du vet exakt var du ska fokusera.

Med denna strukturerade mall kan du:

Använd ClickUp Automations för att ställa in påminnelser och aldrig missa ett avtal.

Identifiera trender och anpassa taktiken för bättre avslutsfrekvens.

Analysera hur leads rör sig genom pipelinen

🔑 Perfekt för: Säljteam som hanterar leads, spårar affärsprocesser och optimerar säljtratten.

14. ClickUp-mallen för inköpsorder och lager

Hämta gratis mall Hantera lagernivåer och effektiviteten i leveranskedjan med ClickUps mall för inköpsorder och lager.

ClickUps mall för inköpsorder och lager håller ordning på leverantörsrelationer, inköpsorder och lagernivåer på ett och samma ställe.

Undvik problem med leveranskedjan och använd den här mallen för att:

Övervaka lagernivåer för att förhindra lagerbrist eller överlager.

Ställ in varningar för låga lagernivåer för lagerhantering

Analysera leverantörers prestanda och inköpstrender för leverantörsrapporter.

🔑 Perfekt för: Inköps- och lagerhanteringsteam som hanterar lagernivåer, leverantörsorder och logistik i leveranskedjan.

15. ClickUp-mallen för ekonomihantering

Hämta gratis mall Spåra din ekonomiska hälsa med ClickUp Finance Management Template.

Utöver budgetering ger ClickUp Finance Management Template dig en komplett finansiell översikt – spåra intäkter, utgifter och företagets totala hälsa på ett och samma ställe!

Med den här mallen kan du:

Skapa finansiella sammanfattningar, automatisera balansräkningar och hantera kassaflödesanalyser.

Se till att avdelningarna håller sig inom utgiftsramarna.

Håll ordning på dina finansiella uppgifter på ett och samma ställe

🔑 Perfekt för: Ekonomichefer och ekonomiavdelningar som övervakar kassaflödet, leverantörsskulder/kundfordringar och företagets finansiella hälsa.

16. Den enkla CRM-mallen från ClickUp

Hämta gratis mall Hantera leads och anpassa kunduppföljningar med ClickUp Simple CRM Template.

Behöver du ett bättre sätt att hantera kundrelationer och öka kundlojaliteten? Med ClickUp Simple CRM Template blir det enkelt att spåra interaktioner, vårda leads och bygga upp en lojal kundbas!

Det låter dig:

Analysera kundinsikter för att identifiera trender och optimera relationshanteringen.

Se till att leads vårdas och konverteras

Centralisera kundinteraktioner och historik

🔑 Perfekt för: Kundtjänst- och säljteam som underhåller kundrelationer, spårar interaktioner och hanterar uppföljningar.

17. Mall för processflödesschema i ClickUp

Hämta gratis mall Få klarhet i arbetsflödesstrukturer med ClickUp-mallen för processflödesschema.

Vissa saker blir tydligare när man ser dem. Med ClickUps mall för processflödesschema kan du kartlägga arbetsflöden, SOP:er och affärsprocesser i ett tydligt, visuellt format – du behöver inte längre gissa dig fram till nästa steg!

Denna mall är utformad för att:

Skapa flödesscheman för affärsprocesshantering

Utveckla repeterbara, skalbara arbetsflöden för team

Upptäck ineffektiviteter i operativa processer

🔑 Perfekt för: Affärsanalytiker och driftsteam som utformar arbetsflöden, processautomationer och SOP:er.

18. ClickUp-mallen för företagsmål och OKR

Hämta gratis mall Förfina målen baserat på prestandatrender med ClickUp Company Goals och OKRs Template.

Har du ambitiösa företagsmål? Förvandla dem till mätbara, spårbara framsteg med ClickUp Company Goals and OKRs Template. Mindre prat, mer resultat!

Med den här mallen kan du:

Sätt upp tydliga affärsmål med nyckeltal (KPI) för teamen.

Anpassa teamen efter företagets vision så att alla avdelningar arbetar mot gemensamma mål.

Använd ClickUp Dashboards och spåra OKR-uppfyllnadsgraden.

🔑 Perfekt för: HR- och ledningsgrupper som följer upp mål och anpassar företagets mål efter mätbara nyckelresultat.

19. ClickUp-mallen för kommunikationsplan

Hämta gratis mall Förhindra missförstånd med ClickUps mall för kommunikationsplan.

ClickUp Communication Plan Template är utvecklad för intern och extern kommunikation och hjälper dig att strukturera företagsövergripande meddelanden, hålla teamen samordnade och se till att ingenting går förlorat i kommunikationen.

Med den här mallen kan du:

Definiera meddelanden för team och intressenter för smidigare kommunikation.

Spåra e-postmeddelanden, möten och PR-insatser med organiserade kanaler.

Utvärdera svarsfrekvenser, förbättra meddelanden och öka engagemanget.

🔑 Perfekt för: PR-team och interna kommunikationschefer som vill säkerställa tydlig och konsekvent kommunikation mellan alla intressenter.

20. ClickUp-mallen för möteshantering

Hämta gratis mall Registrera viktiga mötesbeslut med ClickUp-mallen för möteshantering.

Möten kan ofta gå i cirklar utan tydliga slutsatser. ClickUp-mallen för möteshantering håller diskussionerna fokuserade, handlingsinriktade och produktiva – för ingen gillar möten som kunde ha skötts via e-post!

Denna mall hjälper dig att:

Fastställ tydliga dagordningar, mål och diskussionspunkter för att planera och strukturera möten.

Omvandla mötesanteckningar till praktiska uppföljningar och tilldela uppgifter direkt.

Minska antalet uteblivna besök med schemalagda aviseringar

🔑 Perfekt för: Teamledare och chefer som organiserar strukturerade möten med dagordningar, åtgärdspunkter och uppföljningar.

Effektivisera din verksamhet med ClickUp: från budgetering till projektuppföljning och mycket mer

Excel-mallar är utmärkta för att organisera affärsverksamheten, men låt oss vara ärliga – de kan kännas lite introverta. Oavsett hur välgjorda de är, ligger de ofta isolerade, långt från ditt arbetsflöde, dina samarbetsverktyg och din projektledning.

Prova ClickUp! Det är som att ge dina kalkylblad ett socialt liv. ClickUp integrerar mallar med uppgiftshantering, teamsamarbete och mycket mer – allt på ett och samma ställe. Med inbyggd fildelning och automatisering blir dina kalkylblad en del av ett kraftfullt system som effektiviserar verksamheten och ekonomin utan ansträngning.

Är du redo att ta ditt arbete till nästa nivå? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och samla dina affärsprocesser på ett snyggt sätt!