Gratis mallar med 9 rutor för successionsplanering

Vad händer om din stjärnchef säger upp sig imorgon utan förvarning och utan ersättare? Om du just fick en klump i magen är det dags att börja ta ledarskapsutveckling på allvar. Du behöver människor som är redo att kliva in när det behövs – utan att störa verksamhetens kontinuitet.

Successionsplanering och intern rörlighet är inte bara punkter på HR-avdelningens checklista – de är din fördel när det gäller att behålla och utveckla topptalanger.

👀 Visste du att: Faktum är att 28 % av de anställda säger att de skulle byta till ett företag som investerar mer i deras utveckling. Så varför inte fokusera på att utveckla de talanger du redan har för att leda vägen mot framtiden?

Vet du inte var du ska börja? Ett 9-rutigt rutnät är ett smart första steg. Det hjälper dig att bedöma medarbetarnas prestationer och framtida potential på ett och samma ställe. Du kommer snabbt att upptäcka dina högpresterande medarbetare och framtida ledare som är värda att investera i.

Det visar också tydligt hur man kan ge feedback, utbildning och utvecklingsmöjligheter. Den typen av stöd hjälper människor att växa och, ännu viktigare, att stanna kvar.

Vad är 9-rutiga mallar?

Nio rutor-mallar är visuella ramverk som hjälper chefer att bedöma medarbetarnas prestationer och potential med hjälp av en enkel 3×3-matris. Dessa mallar för prestationsutvärdering ger teamen en tydligare bild av varje persons inverkan och framtida tillväxtpotential.

Tänk på ett 9-rutigt rutnät som en talangkarta som överbryggar klyftan mellan talangutveckling, prestationshanteringsprocess och successionsplanering. Du får en översiktsbild av hela din personalstyrka. Det gör det lättare att upptäcka högpresterande medarbetare, stabila bidragsgivare och de som behöver rätt push för att blomstra.

Så här ser en sådan mall ut:

9-rutorsmodell

🤔 Känner du dig överväldigad? Låt oss bryta ner komponenterna i mallen med 9 rutor:

Vertikal axel för prestation (låg till hög)

Detta visar hur väl någon presterar i sin nuvarande roll.

Låg prestanda betyder att de inte uppfyller förväntningarna.

Medelmåttig prestation visar att de uppfyller målen men har utrymme för förbättring.

Hög prestanda betyder att de inte bara uppfyller förväntningarna – de överträffar dem konsekvent.

Horisontell axel för potential (låg till hög)

Detta mäter deras framtida tillväxtkapacitet.

Låg potential tyder på en begränsad förmåga att ta på sig mer ansvar.

Medelstor potential betyder att de kan växa med rätt stöd och utveckling.

Hög potential indikerar att de är redo för mer framträdande roller eller ledarskapsmöjligheter.

Låt oss nu se vad var och en av de nio rutorna står för:

Låg prestanda/låg potential: Uppfyller inte förväntningarna och kräver omvärdering för att se om personen passar i rollen.

Låg prestanda/medelstor potential: Underpresterar men visar tillväxtpotential med stöd eller en bättre anpassad roll

Låg prestation/hög potential: Presterar under förväntan just nu, men visar stark ledarskapspotential med rätt vägledning.

Medelprestanda/låg potential: Uppfyller grundläggande förväntningar men saknar potential att växa bortom sin nuvarande roll.

Medelprestanda/medelpotential: Presterar stabilt och visar viss utvecklingspotential med rätt stöd.

Medelprestanda/hög potential: Levererar konsekventa resultat och kan ta sig an större utmaningar med fokuserad utveckling.

Hög prestanda/låg potential: Utmärker sig i sin nuvarande roll men kanske inte är lämplig för högre eller komplexa ansvarsområden.

Hög prestanda/medelpotential: Presterar starkt och kan utvecklas ytterligare med riktad utbildning eller nya möjligheter.

Hög prestanda/hög potential: Utmärker sig som en toppresterande medarbetare, redo för ledarskap eller strategiska roller med stor påverkan.

👀 Visste du att: Endast 6 % av de anställda anser att deras organisation är bra på intern talangmobilitet, medan 16 % anser att deras insatser är otillräckliga.

Vad kännetecknar en bra 9-rutorsmall?

En rapport från Deloitte visar att 86 % av företagsledarna anser att planering är en brådskande och viktig prioritering, men endast 14 % anser att de gör det på ett bra sätt. Nio rutor-mallar kan hjälpa dig att överbrygga den klyftan. Men du måste överväga om de har alla nödvändiga komponenter.

Här är några viktiga element som gör en 9-rutorsmall effektiv:

Rutetiketter eller rubriker: Tydliga rubriker som ”Högpresterande” eller ”Framtida ledare” som gör varje kategori lätt att förstå med ett ögonkast.

Definitioner av rutorna: Korta förklaringar för varje sektion i rutnätet för att säkerställa en konsekvent utvärdering av medarbetarna.

Tydliga kriterier och flöde: Specifika definitioner för låg, medel och hög prestanda eller potential för att göra utvärderingarna smidigare och mer objektiva.

Avsnitt för medarbetarinformation: Utrymme för att registrera namn, roll, avdelning och granskningsdatum för organiserade, spårbara register.

Antecknings- och kommentarfält: Avsedda områden för att lägga till kommentarer och tilldela granskningsåtgärder till relevanta intressenter för samarbetsplanering.

Utvecklingsrekommendationer: Förslag på kompetensutveckling kopplade till utbildning, befordringar och prestationsprogramvara – helst med numerisk poängsättning för konsekvens.

Färgkodning: Visuella signaler (som rött, gult, grönt) för att markera mönster, med stöd av en förklaring som beskriver varje etikett och poäng.

Team- eller avdelningsfilter: Anpassade filter efter team, roll eller plats för enklare analys över företagets olika segment.

Dynamiska uppdragstagare: Uppdrag med spårning av vem som är ansvarig och när åtgärderna är slutförda, vilket säkerställer ansvarsskyldighet.

Integrationer: Synkronisering med verktyg Synkronisering med verktyg för måluppföljning och projektledning för att centralisera data och effektivisera successionsplaneringen.

Gratis mallar med 9 rutor i korthet

16 kostnadsfria mallar med 9 rutor

Du kan skapa ett 9-rutigt rutnät från grunden – genom att själv kartlägga axlar, poängsystem och rolldefinitioner. Eller så kan du hoppa över inställningarna och använda ClickUps gratis mallar.

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, ger dig allt på ett ställe: skapa talangprofiler, sätt upp mål för tillväxt, ge feedback och följ upp successionsplaner för olika team.

Med ClickUp kan du skapa talangprofiler, checklister och spåra framtida ledare. Dessutom kan du med hjälp av utvärderingsverktygen tilldela utvecklingsplaner, sätta upp tillväxtmål och mycket mer – allt på ett och samma ställe för smidig prestationshantering och successionsplanering.

Våra team har använt formulär och mallar för att standardisera vissa arbetsflöden. Vi har också använt den inbyggda automatiseringen för att underlätta vissa arbetsflöden, särskilt där anpassade fält samlar in information som kan hjälpa till att avgöra vem som ska tilldelas en uppgift. Slutligen har vi också använt e-postintegrationen och API-funktionerna för att automatiskt generera uppgifter när vissa plattformar varnar för eller visar möjliga prestandaproblem.

1. ClickUp-mall för prestationsutvärdering

Hämta gratis mall Skapa enkelt prestationsprofiler för anställda med ClickUps mall för prestationsutvärdering.

Du kan inte identifiera nästa generations talanger utan att först förstå hur ditt team presterar idag. ClickUps mall för prestationsutvärdering hjälper dig att hitta de högpresterande medarbetarna i talangpoolen och förbereda dem för att ta över stafettpinnen med hjälp av konkret feedback.

Du kan använda denna mall för att:

Utvärdera kompetens, utvecklingspotential och aktuell rollpassning.

Samla in själv- och kollegial utvärdering för balanserade insikter.

Sätt upp tydliga mål och målsättningar inom en specifik tidsram för att effektivisera prestationshantering och talangkartläggning.

Lyft fram prestationer för att höja moralen

Skapa en plan för prestationsförbättring med hjälp av inbyggda funktioner i prestationshanteringsprogramvaran för att ge stöd i rätt tid.

🔑 Perfekt för: HR-personal, chefer och teamledare som vill utvärdera enskilda medarbetares prestationer.

2. ClickUp:s omfattande mall för prestationsutvärdering

Hämta gratis mall Planera medarbetarnas prestationsutvärderingar och mät framstegen visuellt med ClickUps mall för prestationsutvärdering.

Hjälp dina anställda att reflektera, växa och ta ansvar för sin påverkan som efterträdare med ClickUps mall för prestationsutvärdering. Teammedlemmar kan använda den för att göra självutvärderingar, och chefer kan ge strukturerad feedback för att planera karriärutvecklingsmöjligheter för varje anställd.

Denna mall för karriärplanering hjälper dig att:

Stärk medarbetarna med självutvärderingar och sätt upp mål för prestationsutvärderingar.

Övervaka deras utveckling med hjälp av förloppsindikatorer för prestationsutvärderingar.

Håll samarbetsinriktade karriärsamtal för att planera medarbetarens framtid i företaget.

Tilldela chefer och intressenter uppgifter för utvärdering av medarbetarnas prestationer.

🔑 Perfekt för: HR-team, chefer och anställda som vill utvärdera prestationer, stödja karriärplanering och föra strukturerade samtal om framtida utveckling.

3. ClickUp-mall för kvartalsvis prestationsutvärdering

Hämta gratis mall Informera regelbundet medarbetarna om förbättringsområden och prestationer med ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering.

👀 Visste du att: 63 % av alla människor lämnar sina jobb på grund av otillräcklig eller dålig feedback? Utan strukturerad och regelbunden feedback riskerar du att förlora lovande medarbetare och att hela din successionsplan går om intet.

Gör feedback till en rutin med ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering.

Du kan använda den för att:

Kategorisera och lägg till attribut för att spåra mål, OKR och andra KPI:er.

Erbjud sammanfattningar av aktuell prestation, uppnådda mål, förbättringar och arbetsmoral.

Identifiera områden som kan förbättras inom mjuka färdigheter som problemlösning och kommunikation.

Lyft fram deras prestationer och ge konstruktiv kritik för kvartalet.

Betygsätt bidrag på skalan Utmärkt, Bra, Godkänd och Underkänd och skapa en rangordning för medarbetarnas prestationer

🔑 Perfekt för: Att utvärdera medarbetarnas anpassning till kortsiktiga mål, erkänna prestationer och sätta upp SMART-mål varje kvartal.

4. ClickUp-mall för medarbetarutvärdering

Hämta gratis mall Följ regelbundet medarbetarnas prestationer och milstolpar med ClickUps utvärderingsformulärmall.

Regelbundna utvärderingar visar vilka medarbetare som konsekvent uppfyller eller överträffar förväntningarna. Dessa personer är mest benägna att framgångsrikt hantera mer framträdande roller i ditt företag.

Med ClickUps utvärderingsformulärmall kan du enkelt följa prestationer och milstolpar, upptäcka topptalanger tidigt och planera för successionen med självförtroende.

Du kan använda denna mall för att:

Spåra hur många timmar en anställd har bidragit med

Utvärdera hur många uppgifter de har slutfört för att mäta teamets prestanda och effektivitet.

Övervaka deras tempo för att nå milstolpar för att förstå deras potential och tillväxt.

Markera de utmärkelser och milstolpar de har uppnått och ge stjärnbetyg till medarbetarens kompetens.

Vägled din prestationsförbättringsplan

Se till att utvärderingarna baseras på konsekventa, objektiva kriterier.

🔑 Perfekt för: Dagliga och veckovisa utvärderingar av medarbetarnas prestationer och milstolpar.

🧠 Rolig fakta: Jack Welch, GE:s legendariska VD, myntade formeln ”4E och ett P ” – energi, entusiasm, fördelar och passion – som senare inspirerade till 9-rutorsramverket.

5. ClickUp-mall för veckovisa rapporter från anställda

Hämta gratis mall Spåra medarbetarnas prestationer och lösa deras utmaningar med ClickUps mall för veckovisa medarbetarrapporter.

ClickUps mall för veckovisa rapporter från anställda är inte ett 9-rutigt rutnät i sig, men det är ett kraftfullt komplement som hjälper anställda att utvärdera sina framsteg och upptäcka hinder i ett tidigt skede.

Det ger också dina team en plattform för att uttrycka sina utmaningar och problem för den veckan. På så sätt kan du snabbt ta itu med problemen, förbättra arbetsglädjen och behålla dina bästa medarbetare.

Du kan använda denna mall för att:

Spåra veckovisa aktiviteter, nedlagd tid och medarbetarnas bidrag – allt på ett och samma ställe.

Upptäck och lös återkommande problem på arbetsplatsen – inklusive strategier för att behålla medarbetare – för att förbättra medarbetarupplevelsen och stödja framgång.

Uppmuntra självutvärdering med hjälp av den inbyggda betygsskalan.

Hjälp medarbetarna att skapa sina förbättringsplaner och erbjud stöd där det behövs.

🔑 Perfekt för: Att uppmuntra självständighet hos efterträdare och snabbt ta itu med vanliga problem som de stöter på.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. De flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder dock ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidrapporteringsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du arbetar!

6. ClickUp-mall för prestationsrapport

Hämta gratis mall Visualisera projektbaserade prestationer för att identifiera de bästa medarbetarna med ClickUps mall för prestationsrapporter.

Prestationshantering kan snabbt bli komplicerat, särskilt när du utökar ditt team och överväger successionsplanering. Vem hanterar vad? Förbättras de med tiden? Med så många rörliga delar ger ClickUp-mallen för prestationsrapporter dig en tydligare överblick. Den sammanför allt med smarta, lättlästa bilder som hjälper dig att hålla koll på medarbetarnas utveckling och projektets framsteg.

Du kan använda denna mall för att:

Övervaka framsteg och KPI:er i realtid

Mät kostnadsöverskridningarna under programmet/projektet/milstolpens tidsplan

Kvantifiera tidsåtgång, framsteg och budget med hjälp av bilder och diagram.

Analysera anställdas prestationstrender för att identifiera de bästa prestatörerna och deras ledarskapspotential.

🔑 Perfekt för: Visualisering av projektbaserade prestationer och bidrag för att förstå medarbetarens ledarskapspotential.

7. ClickUp 30 60 90 dagars planeringsmall

Hämta gratis mall Ställ in utvärderingspunkter för ledarskapspotential och successionsplanering med ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplanering.

Skapa kontrollpunkter för utvärdering av medarbetarnas prestationer med ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan. Detta rutnät med 9 rutor hjälper dig att utvärdera de medarbetare som du överväger att ge större ansvar och välja ut de bästa bland dem.

Dessutom kan detta hjälpa dig att mäta prestationer och framsteg. Identifiera utbildningsbehov och erbjud stöd var trettionde dag för att förbereda dem för viktiga roller.

Med den här mallen kan du:

Sätt upp individuella mål och uppgifter för medarbetarna och följ upp framstegen.

Utvärdera hur anställda som nyligen befordrats anpassar sig till sina nya roller.

Övervaka milstolpar med kalendervy

Hitta de bästa personerna för ledarroller genom regelbundna prestationsutvärderingar.

Använd en strukturerad utvärderingsprocess för att bedöma nya medarbetares ledarskapspotential.

🔑 Perfekt för: Att hitta de bästa medarbetarna för ledande befattningar.

8. ClickUp-mall för åtgärdsplan för anställda

Hämta gratis mall Förfina dina anställdas ledarskapsförmåga med ClickUps mall för åtgärdsplan för anställda.

Vill du att dina anställda ska lyckas i framtida ledarroller? Förbered dem för organisatorisk framgång med ClickUps mall för åtgärdsplan för anställda. Den ger dem en tydlig, praktisk färdplan för att bygga upp de färdigheter, den inställning och den erfarenhet de behöver för att med självförtroende växa in i ledarroller. Det har aldrig varit enklare att hantera talanger.

Du kan använda denna mall för att:

Skicka in incidentrapporter för att säkerställa ansvarsskyldighet hos både anställda och deras chefer.

Lista dina resultat och stöd dem med data.

Skapa en handlingsplan för förbättringar för att utveckla ett högpresterande team som är redo att ta på sig ledarroller.

Lägg till tidslinjer, status och anteckningar för varje förbättringsåtgärd i avsnittet ”Korrigerande åtgärder”.

Följ framstegen utifrån frågan och fastställ kriterier för godkänd eller underkänd.

Ta digitala signaturer från anställda och granskare

🔑 Perfekt för: Att hjälpa anställda att hantera specifika prestationsproblem med en praktisk handlingsplan.

👀 Visste du att: Drygt 20 % av organisationerna förväntar sig ett VD-byte inom de närmaste 18 månaderna, men 45 % oroar sig för att de inte har en enda intern kandidat som är redo att ta över rollen.

9. ClickUp-mall för successionsplanering

Hämta gratis mall Planera smidiga övergångar från dina nuvarande och framtida efterträdare med ClickUps mall för successionsplanering.

Mallarna för prestationsutvärdering visar var varje anställd står i termer av ledarskapsförmåga. Nu är det dags att skissa på rollövergången och strategierna för talanghantering med ClickUps mall för successionsplanering.

Det hjälper dig att:

Planera vem som ska ingå i ditt ledningsteam och deras hierarki.

Beskriv exakt hur deras roller och ansvarsområden kommer att förändras i och med befordran.

Klargör vilka färdigheter och förmågor de måste utveckla för rollen.

Utveckla en pipeline av ledarskapstalanger för att stödja dina framtida mål.

Följ potentiella efterträdares prestationer för att skissa på framtida ledarroller.

🔑 Perfekt för: Att detaljplanera nuvarande och framtida ledares hierarki, roller och ansvarsområden för en smidig övergång.

10. ClickUp-mall för successionsplanering i företag

Hämta gratis mall Omvandla stegen i din successionsplan till uppgifter och följ framstegen med ClickUps mall för successionsplanering för företag.

ClickUps mall för successionsplanering är ett annat ramverk för talanghantering som du kan använda för att kartlägga ansvarsområdena för ditt företags framtida efterträdare. Mallen är utmärkt för att säkerställa att dina efterträdare får bästa möjliga vägledning.

Denna mall hjälper dig att:

Omvandla din successionsplan till uppgifter för att säkerställa att alla intressenter bidrar till att förbereda de nya ledarna.

Automatisera återkopplingen till medarbetare med hög potential så att de kontinuerligt kan finslipa sina färdigheter.

Detaljera agendan för varje ledarroll och tillhandahåll nödvändiga resurser.

🔑 Perfekt för: Schemaläggning och automatisering av uppgifter och åtgärder för att bygga upp ledarskapspipelines.

11. ClickUp-mall för medarbetarutvecklingsplan

Hämta gratis mall Ge framtida efterträdare målinriktad utbildning med ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan.

En ordentlig successionsplanering kräver mer än att bara hitta rätt personer som kan ta över efter dig. Du behöver också åtgärder för talanghantering för att ge dem den utbildning och de resurser som krävs för att hantera större ansvar.

ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan kan hjälpa dig med detta genom en snabb och praktisk plan för medarbetarnas utveckling.

Du kan använda den för att:

Skapa personliga karriärutvecklingsinitiativ för varje anställd

Samarbeta med kollegor och ledningen för att ge feedback.

🔑 Perfekt för: Att hjälpa medarbetare att växa in i ledarroller med hjälp av målinriktade utbildningsplaner och att hålla din successionsplan på rätt spår.

12. ClickUp-mall för analys av kompetensgap

Hämta gratis mall Identifiera och åtgärda kompetensbrister hos dina framtida efterträdare med ClickUps mall för kompetensbrister.

Alla kan inte vara bäst på allt – och det är okej. Men dina framtida ledare bör vara anpassningsbara, strategiska och öppna för utveckling. ClickUps mall för kompetensanalys hjälper dig att identifiera var stöd behövs och guidar ditt team mot den utveckling de behöver för att kunna ta sig vidare med självförtroende.

Du kan använda den för att:

Sätt upp ett mål och använd det som riktmärke för att mäta kompetens.

Skapa anpassade fält för kompetenser som passar ditt företags ledarroller

Anpassa ClickUp-instrumentpaneler för att visualisera och spåra kompetensbrister per team eller roll.

Erbjud riktade vidareutbildningsalternativ i enlighet med detta.

🔑 Perfekt för: Att tillämpa målinriktade utvecklingsplaner för att överbrygga klyftan mellan dina anställdas nuvarande kompetens och den kompetens de behöver för framtida ledarroller.

📊🎥 Titta på den här videon för att lära dig hur ClickUp Dashboards kan hjälpa dig att visualisera data, spåra framsteg och fatta välgrundade beslut.

13. 9-rutors mall från Whatfix

via Whatfix

9-rutorsmall från Whatfix är ett enkelt ramverk för talanghantering som tydligt definierar varje ruta, så att du vet exakt hur du ska använda den. Du kan också anpassa fälten efter din organisations behov och styra din successionsplanering i den riktning som passar dig bäst.

Med den här mallen kan du:

Identifiera enkelt medarbetare som presterar bra och har hög potential.

Hantera successionsplanering och ledarskapsutveckling.

Markera specifika utbildningsbehov för att hjälpa medarbetarna att utvecklas.

Tillhandahåll en strukturerad metod för åtgärder inom talanghantering och diskussioner mellan teamledare och chefer.

Fördela resurser till medarbetarnas utvecklingsarbete

🔑 Perfekt för: Att underlätta effektiv successionsplanering genom att identifiera och utveckla talanger med hög potential för ledarroller.

14. 9-rutors mall från Miro

via Miro

Miros 9-rutiga mall är en utmärkt utgångspunkt om du är ny inom successionsplanering. Den är detaljerad men ändå lätt att följa, med tydliga kriterier för prestation och potential markerade längs X- och Y-axlarna – så du behöver inte gissa vad varje ruta betyder.

Du kan använda denna mall för att:

Kategorisera medarbetarnas prestationer och potential som hög, medel eller låg på båda axlarna.

Jämför dem med vad som förväntas av ledande befattningar i ditt företag.

Anpassa färger och redigera fält efter dina behov.

🔑 Perfekt för: Startups utan erfarenhet av successionsplanering och talangutveckling.

15. Mall för talanggranskning med 9-rutorsmatris från TestGorilla

via TestGorilla

Mallen för talangutvärdering med 9 rutor från TestGorilla är ett färdigt Excel-kalkylblad som är utformat för att hjälpa dig att enkelt utvärdera anställdas potential och prestationer.

Den har en färdig referenslayout så att du kan se exakt hur ett 9-rutigt rutnät fungerar. Sedan kan du anpassa fälten efter dina egna behov för successionsplanering.

Med den här mallen kan du:

Analysera medarbetarnas prestationer under de senaste tre till sex månaderna

Förenkla utvärderingen av prestationer och deltagande i viktiga projekt och resultat.

Se hur de samarbetar med andra teammedlemmar

🔑 Perfekt för: Att visuellt kartlägga varje medarbetares bidrag för en korrekt successionsplanering.

🧠 Rolig fakta: Eftersom vi diskuterar successionsplanering, visste du att den populära TV-serien Succession ursprungligen var tänkt att bli en långfilm? Den skulle följa en mäktig mediefamilj, men lyckligtvis för oss blev den istället den dramatiska serie som vi binge-tittar på idag.

16. PDF-mall för talanggranskning med 9 rutor från Primalogik

via Primalogik

Vill du skapa en 9-rutorsmall från grunden? PDF-mallen 9 Box Grid Talent Review Template från Primalogik är en bra utgångspunkt. Den anger exakt vad som ska ingå i varje ruta för att effektivt mäta medarbetarnas prestationer och potential.

Du kan använda denna mall för att:

Granska talangerna och bedöm deras lämplighet för mer seniora ledarpositioner.

Identifiera och åtgärda kompetensbrister och utbildningsbehov

🔑 Perfekt för: Att använda som referens för att skapa en 9-rutorsmall från grunden.

Forma dina efterträdare på ett smart sätt med ClickUp

Företag som varje kvartal placerar högpresterande medarbetare i nyckelroller har 2,2 gånger större sannolikhet att överträffa sina konkurrenter. Vill du ha samma fördel? Använd 9-rutiga mallar för beslut om talanghantering och successionsplanering. Dessa hjälper dig att identifiera topptalanger, bedöma potential och bygga upp en solid ledarskapspipeline.

Med ClickUp kan du hantera alla dina 9-rutiga mallar på ett och samma ställe – helt gratis. Anpassa dem för olika roller, ställ in påminnelser och automatisera talanguppgifter. Du får också en tydlig översikt över varje anställds framsteg på ClickUp Dashboards.

Bygg upp din ledarskapspipeline – utan kaos.

Börja använda ClickUp för att kartlägga talanger, följa tillväxt och planera successionen på ett och samma ställe. ✅