Över 60 frågor för produktundersökningar för att samla in användbar kundinformation

De flesta produktundersökningar är tråkiga – robotliknande, generiska och lättglömda.

Vid fråga fem har din kund redan checkat ut.

Men här är saken: 85 % av kunderna kommer sannolikt att ge feedback efter en bra upplevelse, medan 81 % kommer att göra detsamma efter en dålig upplevelse. Det betyder att kunderna är villiga att dela med sig av detaljerad feedback oavsett resultatet. De håller inte tillbaka – de behöver bara ett bättre sätt att göra sig hörda.

Den verkliga konsten? Att skapa undersökningar för riktiga människor.

Vi har samlat några av de bästa frågorna för produktundersökningar som låter mänskliga, väcker ärliga svar och hjälper dig att skapa bättre produkter.

Vad är en produktundersökning?

En produktundersökning är en samling frågor som är utformade för att samla in värdefull information om slutanvändarnas upplevelse av din produkt. Den hjälper företag att identifiera vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad som behöver förbättras.

Oavsett om du skickar ut en produktfeedbackenkät efter lanseringen eller efter en betaversion är målet detsamma: lyssna, lära och agera.

Detta gör produktundersökningar till ett fantastiskt verktyg för kundkommunikation. Det öppnar upp för tvåvägskommunikation, så att du kan visa användarna att deras åsikter verkligen betyder något.

Varför frågor i produktundersökningar är viktiga

Produktundersökningar är strategiska verktyg som ger dina kunder en röst och hjälper dig att få feedback i olika skeden av kundresan. Dessa frågor är det språk som dina kunder använder för att berätta vad som är viktigt för dem.

När de används på rätt sätt mäter produktundersökningsfrågor den övergripande kundnöjdheten. De låter dig veta vad kunderna uppskattar med din produkt och vad de inte gillar.

På samma sätt hjälper de till med produktutvecklingen. De hjälper teamen att identifiera och prioritera funktioner baserat på vad användarna verkligen vill ha. Detta gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut genom att validera antaganden med verkliga kunddata. Och det är bara toppen av isberget.

Ange rätt produktundersökningsfrågor i programvaran för produktfeedback så kan du analysera trender, spåra åsikter, mäta kundnöjdhet och omvandla svaren till användbara insikter. Allt hänger på vilken typ av produktundersökningsfrågor du ställer!

🧠 Kul fakta: De flesta deltagare i enkäter bestämmer sig för om de ska slutföra enkäten redan efter de tre första frågorna!

Typer av frågor att ställa i produktundersökningar

När det gäller vilken typ av frågor du ställer, låt oss titta på olika typer av frågor för produktundersökningar.

Öppna frågor

Öppna frågor gör det möjligt för användarna att dela med sig av sina tankar utan att begränsas av förinställda alternativ, vilket gör dem svårare att kvantifiera. De ger dock rik kvalitativ data som kan forma produktens inriktning.

Dessa produktundersökningsfrågor är perfekta för att utforska kundernas förväntningar, motivationer och känslor bakom användarupplevelsen. De avslöjar ofta värdefulla insikter som du inte hade förväntat dig, vilket gör dem perfekta för att samla in djupare feedback eller sammanhang.

Stängda frågor

Stängda frågor erbjuder en fast uppsättning alternativ som användarna kan välja mellan. Tänk på ja/nej-svar, betygsskala eller flervalsfrågor. De är snabbare att svara på, lättare att analysera och hjälper till att identifiera trender.

Dessa egenskaper gör dem till en integrerad del av alla system för feedbackhantering. Deras tydliga insikter underlättar snabba beslut, vilket gör dem användbara för att validera hypoteser eller spåra viktiga mätvärden över tid.

💡 Proffstips: Börja alltid med enklare frågor för att värma upp respondenten innan du går in på detaljerna.

Flervalsfrågor

Flervalsfrågor gör det möjligt för deltagarna att välja ett eller flera fördefinierade svar, vilket gör dem mer flexibla än ja/nej-frågor. Dessa produktundersökningsfrågor är utmärkta för att samla in strukturerade data och förstå användarnas preferenser, beteenden och krav.

Använd dessa för att identifiera de funktioner som kunderna värdesätter mest eller de problem de försöker lösa med hjälp av din produkt. Till skillnad från öppna frågor är de lättare att analysera, mindre tvetydiga och mer tillförlitliga.

📝 Exempel:

Vilka funktioner använder du mest?☐ Uppgiftshantering ☐ Tidsregistrering ☐ Dashboards ☐ Support

Varför valde du vår produkt?☐ Pris ☐ Funktioner ☐ Varumärke ☐ Support

Frågor med Likert-skala

Likert-skalan frågor ber användarna att betygsätta sin nivå av överensstämmelse med ett påstående på en skala från "instämmer helt" till "instämmer inte alls". Detta gör dem användbara för att mäta användarnas attityder, kundnöjdhet och uppfattningar på ett mer nyanserat sätt.

Använd dem för att upptäcka emotionella drivkrafter och gradienter i användarnas åsikter. Likert-skalan är ett verktyg för att mäta användarnas förtroende för produktens användbarhet eller funktionernas nytta.

📝 Exempel:

Denna funktion sparar tid för mig. → Håller helt med → Håller inte alls med

Onboardingen var enkel. → Håller helt med → Håller inte alls med

Net Promoter Score (NPS)-frågor

NPS-frågor mäter hur sannolikt det är att en användare rekommenderar din produkt till andra. De samlar in synpunkter på en skala från 0 till 10 och är en kraftfull indikator på kundlojalitet och varumärkesuppfattning.

Dessutom kan du segmentera befintliga kunder i promotorer, passiva och kritiker. Detta gör det lättare att identifiera områden som kan förbättras och mäta långsiktig kundnöjdhet. Den värdefulla feedbacken som erhålls som svar på NPS-frågorna är ett riktmärke för produktens övergripande hälsa.

📝 Exempel:

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss?→ Skala: 0–10

Kommer du fortfarande att använda oss om 6 månader?→ Skala: 0–10

Frågor med betygsskala

Det här är frågor som ska ställas efter en interaktion eller lansering av en ny funktion. Kunden kan betygsätta upplevelsen eller funktionen på en numerisk skala från 1 till 5 eller 1 till 10. På så sätt samlas värdefull feedback in snabbt.

Dessa produktundersökningsfrågor är särskilt effektiva för att mäta användarvänlighet, nöjdhet med funktioner, visuell attraktionskraft, tillgänglighet, kundnöjdhet och mycket mer. Betygsskalan genererar mätbara insikter samtidigt som undersökningen går blixtsnabbt att fylla i.

📝 Exempel:

Betygsätt den nya instrumentpanelen:→ 1 (Dålig) – 10 (Utmärkt)

Supportens snabbhet:→ 1 (Låg) – 5 (Hög)

Demografiska frågor eller segmenteringsfrågor

Demografiska frågor eller segmenteringsfrågor hjälper dig att förstå din målgrupp. Om du vill förstå ålder, roll, bransch, företagsstorlek och andra demografiska detaljer är det dessa frågor du ska ställa i enkäten.

Det gör det också möjligt att segmentera svaren för djupare insikter och riktade åtgärder. Dessa produktundersökningsfrågor hjälper till att anpassa produktförbättringar och anpassa funktioner efter specifika målgruppers krav.

📝 Exempel:

Din roll: PM / Utvecklare / Chef / Annat

Teamstorlek: 1–10 / 11–50 / 51+

Beteende- eller användningsbaserade frågor

Frågor i beteende- eller användningsbaserade produktfeedbackenkäter undersöker hur användarna interagerar med din produkt. Dessa hjälper dig att få värdefull insikt i saker som användningsfrekvens, favoritfunktioner eller arbetsflöden.

Använd dem för att upptäcka mönster och problem som enkel analys inte kan förklara fullt ut. De hjälper dig att förstå effekterna, till exempel vad som driver användarnas acceptans eller var avhopp sker.

📝 Exempel:

Hur ofta använder du produkten? Dagligen / Veckovis / Sällan

Har du avbrutit uppgifter på grund av att de var för komplicerade? Ja / Nej

💡 Proffstips: Utnyttja data om konsumentbeteende (som klick och tid på sidan) för att avgöra vilka undersökningsfrågor du ska ställa härnäst.

Följdfrågor

Som namnet antyder visas uppföljningsfrågor baserat på respondentens svar. Ställ dessa produktundersökningsfrågor för att anpassa och göra undersökningen mer relevant.

Genom att tillämpa villkorlig logik på dina produktundersökningsfrågor kan du gå på djupet utan att överväldiga deltagaren. Det är ett kraftfullt verktyg för att avslöja underliggande svar, poäng eller åsikter.

📝 Exempel:

[Om användaren ger en funktion låg betyg] → Vad uppfyllde inte dina förväntningar?

[Om användaren säger att de inte skulle rekommendera dig] → Vad skulle få dig att ändra dig?

[Om användaren avbryter] → Vad saknade du i din upplevelse?

Över 60 frågor för produktundersökningar som ger verklig feedback

Genom att ställa rätt frågor i produktundersökningar kan du få värdefulla insikter som du kan agera på. Men sammanhanget är avgörande. Frågorna du ställer bör matcha den fas din produkt befinner sig i, målgruppen du vänder dig till och den typ av beslut du försöker fatta.

Till exempel kan dina frågor i enkäten efter mötet förhindra att en het lead blir kall, och frågorna i kundnöjdhetsenkäten kan omvandla en engångsanvändare till en återkommande köpare. Allt handlar om att spela sina kort rätt.

För att hjälpa dig med detta har vi samlat några exempel på frågor för produktundersökningar inom olika tematiska kategorier och användningsfall. Använd dessa för att inleda en meningsfull dialog om att skapa bättre produkter, förbättra användarupplevelsen och fatta mer intelligenta beslut.

Frågor för en ny produkt eller funktion

Kundfeedback är ett säkerhetsnät när du lanserar en ny produkt eller funktion.

Produktfeedback bekräftar om du löser rätt problem, om användarna förstår din produkt och om din produkt erbjuder värde. Detta är ett utmärkt sätt att testa marknaden innan du satsar på utveckling.

Hur tydligt var det att förstå syftet med denna produkt?

Vad var ditt första intryck efter att du provat produkten/den nya funktionen?

Vilka alternativ övervägde du innan du valde denna produkt?

Vilket problem hoppades du kunna lösa med denna produkt/funktion?

Löser denna produkt/funktion ditt problem bättre än den tidigare lösningen?

Vad är det enda du önskar att denna produkt gjorde annorlunda?

Var det något med produkten/den nya funktionen som överraskade dig?

Vad skulle göra denna produkt oumbärlig för dig?

Frågor för feedback om befintliga produkter

Ovanstående frågor kan vara användbara när du genomför marknadsundersökningar, men följande frågor är viktiga när din produkt väl är lanserad.

Produktfeedback fungerar som en kompass som guidar dig i arbetet med att förbättra användbarheten, minska friktionen och prioritera uppdateringar. Det hjälper också till att mäta kundernas åsikter och upprätthålla produkt-marknadspassningen.

På en skala från 1 till 10, hur nöjd är du med produkten?

Vad gillar du mest med denna produkt?

Vad frustrerar dig mest när du använder denna produkt?

Har du upptäckt några buggar eller problem när du använder produkten?

Hur har produkten förbättrats över tid?

Tycker du att några funktioner är förvirrande eller onödiga?

Vad får dig att återvända till produkten?

Om du hade en trollstav, vad skulle du förbättra?

Frågor för att mäta användarupplevelsen

En produkts framgång beror inte bara på dess förmåga att lösa ett problem. Den beror också på användarupplevelsen (UX).

UX-feedback avslöjar användbarhetsproblem och emotionella hinder som analysverktyg inte kan upptäcka. Använd dessa produktundersökningar för att förbättra flödet, minska bortfallet och få användarna att älska din produkt.

På en skala från 1 till 5, hur lätt var det att utföra din uppgift idag?

Hade du svårt att navigera i gränssnittet? (Ja/Nej)

Produkten är visuellt tilltalande. Håller helt med, håller med, neutral, håller inte med, håller inte alls med

På en skala från 1 till 10, hur smidig var din upplevelse?

Vad skulle göra det roligare att använda den här produkten?

Var det något i upplevelsen som kändes frustrerande eller långsamt?

Hur säker kände du dig när du använde denna produkt?

Frågor för att samla in önskemål om funktioner

Ibland ger användarinsikter mer information än marknadsundersökningar.

Produktundersökningsfrågor som undersöker önskemål om funktioner påverkar produktplaner, prioriterar funktioner, crowdsourcar innovation och förhindrar slöseri. De ger också en känsla av ägarskap, vilket förbättrar kundnöjdheten och lojaliteten.

Finns det någon funktion som du önskar att denna produkt hade?

Hur kan vi göra denna produkt mer värdefull/användbar?

Om du kunde designa en ny funktion, vad skulle den göra?

Vad tycker du saknas i produkten idag?

Har du sett en funktion i ett annat verktyg som du skulle vilja att vi erbjöd?

Vilken befintlig funktion skulle du vilja att vi förbättrade eller utökade?

Frågor för att mäta kundnöjdhet

Alla produktchefer vill skapa en produkt som lockar lojala kunder. För att uppnå detta måste man ställa produktundersökningsfrågor som håller fingret på pulsen när det gäller kundnöjdhet.

Du behöver veta vad användarna tycker om din produkt, ditt varumärke och din support. Sådan feedback hjälper dig att mäta kundlojalitet, förutsäga kundbortfall och identifiera dina bästa kunder.

På en skala från 1 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega?

Hur skulle du betygsätta prisvärdheten?

Tycker du att produkten uppfyller dina förväntningar?

Planerar du att förnya ditt abonnemang?

Vad skulle få dig att rekommendera vår produkt?

Hur underlättar produkten ditt liv?

Frågor för feedback efter köp eller onboarding

De tidiga nivåerna av användarengagemang avgör den långsiktiga produktanvändningen. Detta gör efterköp och onboarding till ett avgörande ögonblick för att tippa vågskålen till din fördel. För att påskynda aktiveringen är målet att eliminera friktion och frontladda de "aha"-ögonblicken.

Vad är ditt främsta mål med att använda denna produkt?

Tyckte du att det var enkelt att komma igång efter att du registrerat dig?

Hur skulle du betygsätta onboardingprocessen hittills?

Var det något under installationen som förvirrade eller frustrerade dig?

Var det tydligt hur man kom igång efter registreringen?

Hur kan vi förbättra din upplevelse under den första veckan?

Frågor för inaktiva eller bortfallna användare

För att återengagera inaktiva eller bortfallna användare måste man först förstå varför de lämnade tjänsten.

Dessa frågor undersöker ouppfyllda förväntningar, saknade funktioner och externa skäl till att användare slutat använda din produkt. De tjänar två syften: att diagnostisera kundbortfall och att vinna tillbaka användare.

Vad fick dig att sluta använda produkten?

Vad saknades som fick dig att lämna?

Hur kan vi förbättra vår produkt?

Skulle du överväga att komma tillbaka i framtiden?

Passade ett annat verktyg eller en annan tjänst bättre för dina behov?

Skilde sig dina förväntningar från den faktiska upplevelsen?

🔍 Visste du att? Endast 1 av 26 missnöjda kunder klagar – resten lämnar företaget.

Frågor för att förstå användarnas beteende och beslutsfattande

Dessa frågor undersöker hur användarna hittade dig, vad som motiverar dem att agera och hur de interagerar med din produkt – utöver vad analysverktyg ensamma kan berätta.

Hur fick du kännedom om denna produkt?

Vilka faktorer påverkade ditt beslut att prova produkten?

Hur ofta använder du produkten?

Finns det funktioner som du nyligen upptäckt och som du önskar att du hade känt till tidigare?

Hur lätt är det att hitta de funktioner du behöver?

Hur mycket ansträngning krävdes det för att slutföra din uppgift idag?

Har du kontaktat supporten? Om ja, hur skulle du betygsätta din upplevelse?

💡 Proffstips: Använd denna feedback för att förbättra onboarding-flöden, lyfta fram dolda funktioner och förfina produktmeddelanden.

Bästa praxis för att skapa effektiva produktundersökningar

Att skapa en effektiv produktundersökning kräver mer än bara en lista med frågor.

Det är en konst att utforska kundens psyke genom att fånga deras uppmärksamhet och få användbara synpunkter.

Här är några bästa praxis som du kan följa:

Definiera målen innan du utformar din undersökning så att frågorna i produktundersökningen kopplas till det väl definierade målet.

Automatisera leveransen av feedbackformulär med hjälp av verktyg för formulärautomatisering så att du enkelt kan skala upp insamlingen av feedback.

Håll produktundersökningsfrågorna fokuserade på en enda idé åt gången för att undvika förvirring och snedvridna svar.

Använd ett enkelt språk utan jargong för att spegla hur dina kunder talar och tänker.

Mata in alla enkätsvar i ditt dashboardverktyg för att visualisera viktiga mätvärden som kundnöjdhetspoäng och svara snabbare.

Testa dina produktundersökningar internt innan du delar dem med andra för att upptäcka eventuella fel, otydliga formuleringar eller andra problem.

Erbjud incitament i form av rabatter, tidig tillgång, exklusivt innehåll etc. för att öka deltagandet.

Skicka automatiska tackmeddelanden och följ upp feedback för att bygga förtroende och förbättra kundlojaliteten.

Analysera kundernas feedback och agera på de mest betydelsefulla synpunkterna för att förbättra produktens utvecklingsplan.

🔍 Visste du att? Även en belöning på 5 dollar kan öka svarsfrekvensen med 30 %!

Hur ClickUp hjälper till med hantering av produktfeedbackundersökningar

ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, gör produktundersökningar enklare att hantera, från att skapa formulär till att agera på svaren. Så här gör du:

Skapa smarta, anpassade feedbackformulär med ClickUp Forms

Erbjud anpassningsbara formulär, automatisera arbetsflöden och centralisera datainsamlingen med Clickup Forms

Med ClickUp Forms kan du skapa anpassade formulär som är både funktionella och visuellt anpassade till varumärket. Använd det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet för att skapa snygga produktundersökningar som passar varumärket med bara några få klick. Du kan till och med ställa in villkorslogik och automatisera arbetsflöden utan att skriva en enda rad kod.

🎥 Titta och lär: Skapa enkla feedbackformulär i ClickUp Vill du göra insamlingen av produktfeedback enkel och intuitiv? Titta på denna snabba genomgång från ClickUp för att se exakt hur du skapar intagsformulär 📝 som leder feedbacken direkt in i ditt arbetsflöde. Det är en praktisk handledning fullspäckad med bästa praxis – och du lär dig hur du omvandlar råa svar till strömlinjeformade åtgärder på nolltid 🚀. ▶️ Titta på videon:

Oavsett om du samlar in synpunkter på en ny funktion eller genomför en uppföljning efter lanseringen med tidiga användare, hjälper ClickUp Forms dig att komma närmare den information du behöver. Om det känns överväldigande att skapa ett formulär från grunden kan du dessutom alltid använda de professionellt skapade mallarna för feedbackformulär för att komma igång!

Automatisera uppgiftsuppföljning och åtgärdspunkter från feedback

Med ClickUp Automations kan du ställa in formulärautomatisering för att starta arbetsflöden när en respondent skickar in ett formulär. Detta gör feedbacken användbar och omedelbar – en vinnande kombination.

Använd ClickUp Automations för att skapa ett arbetsflöde för alla dina feedbackformulär för produktundersökningar.

Till att börja med kan du samla alla dina resultat genom att sammanställa allt i ClickUp Docs. Produktchefen kan sedan samla de relevanta teamen för att gå igenom den feedback som har kommit in. De kan också använda ClickUp Docs för att skapa delad dokumentation utifrån resultaten från produktundersökningen.

📮 ClickUp Insight: Nästan 88 % av våra undersökningsdeltagare förlitar sig nu på AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter. Vill du uppnå samma fördelar på jobbet? ClickUp är här för att hjälpa dig! ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att förbättra produktiviteten med 30 % genom färre möten, snabba AI-genererade sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

Sammanfatta och agera på feedback med ClickUp Brain

Sedan kan de tagga i ClickUp Brain. Det hjälper till med två huvudsakliga aspekter: att sammanfatta viktiga insikter, extrahera användbara synpunkter och automatiskt generera uppgifter baserat på åtgärdspunkter.

Sådana snabba åtgärder utan manuell övervakning underlättar arbetet med kundnöjdhetsundersökningar.

Du kan också använda ClickUp Brain för att generera användbara insikter från feedbacken.

ClickUp Brain hjälper dig att extrahera insikter från feedback och skapa åtgärdspunkter.

💬 ClickUp Brain Max InsightHar du inte lust att skriva ner anteckningar eller sammanfattningar från undersökningen? Med Talk-to-Text i ClickUp Brain Max kan du bara prata – så fångar AI upp allt direkt. 🧠🎙️ Oavsett om du granskar feedback, planerar nästa steg eller loggar användarintervjuer, omvandlar Brain Max din röst till praktiska insikter – handsfree och blixtsnabbt. 👉 Prova och prata dig igenom produktfeedbacken!

Visualisera feedbacktrender i realtid med instrumentpaneler

ClickUp Dashboards gör det möjligt för team att visualisera feedbacktrender och spåra mätvärden utan att byta verktyg eller förlita sig på externa plattformar. Skapa widgets för att spåra återkommande användarklagomål, NPS-poäng, funktionsförfrågningar etc. och övervaka allt i realtid.

Spåra feedback med ClickUp-instrumentpaneler och rapporter

Du kan anpassa instrumentpanelen så att den visar olika vyer för produktchefer, designteam, ledningsgrupper osv. På så sätt får berörda intressenter tillgång till relevant data i sitt föredragna format!

Här är vad Manaswi Dwivedi, affärsutvecklingsanalytiker på Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. , hade att säga om ClickUp Dashboards:

Dashboardens synlighet har förbättrats när det gäller att visa analysen av produkten, vilket sparar mycket tid.

Dashboardens synlighet har förbättrats när det gäller att visa analysen av produkten, vilket sparar mycket tid.

Samla in användbar feedback med ClickUp

Bra produktundersökningar gör mer än att ställa ledande frågor. De ger svar som förbättrar produkter, stärker team och ökar användarnas nöjdhet. Från att förstå vad användarna vill ha till att veta vad som fungerar och vad som inte fungerar – att ställa rätt frågor i produktundersökningar formar framtiden för din produkt.

Vi har gått igenom varför och hur man skapar övertygande produktundersökningsfrågor. Vi har också tittat på verkliga exempel på produktundersökningsfrågor och bästa praxis för att förfina din strategi. Nu är det bara att sätta det du lärt dig i praktiken.

Lyckligtvis kan verktyg som ClickUp hjälpa dig att uppnå dina mål. Är du redo att låsa din produktfeedbackloop? Registrera dig då för ClickUp och börja generera insikter!