Topp 10 programvaror för rumsbokning för kontor 2025

Har du någonsin gått runt på kontoret med din bärbara dator i handen för att leta efter ett ledigt mötesrum? Visste du att 40 % av de anställda, precis som du, slösar upp till 30 minuter om dagen på att leta efter ett lämpligt mötesrum?

Det här är inte bara frustrerande – det är också produktivitetsdödande. Oavsett om det gäller ett viktigt kundmöte eller en snabb teamsynkronisering är det sista du vill lägga tid på att bråka om konferensrum och spela kalenderdetektiv.

Det är här programvaran för rumsbokning kommer in. Rätt bokningssystem eliminerar schemakonflikter, förhindrar uteblivna möten och ser till att mötena flyter smidigt med realtidsinformation om tillgänglighet och smarta påminnelser.

Vi har samlat de bästa verktygen för rumsbokning ( ClickUp ligger i topp!) för att hjälpa dig att effektivisera ditt utrymme, spara tid och återta kontrollen över din kalender.

Vad ska du leta efter i ett program för rumsbokning?

Rätt programvara för rumsbokning ska göra mer än bara reservera din plats. Den ska kunna tänka framåt, hålla sig ur vägen och se till att varje möte börjar i tid (med rätt personer på plats i rummet).

Här är vad du ska leta efter i ett konferensrumsschemaläggningssystem för att få produktiva möten:

Rumstillgänglighet i realtid: Verktyg som ger ditt team en omedelbar överblick över vilka rum som är lediga, upptagna eller redan bokade. Inga fler pinsamma avbrott med frågor som "är det någon här?", gissningar och Verktyg som ger ditt team en omedelbar överblick över vilka rum som är lediga, upptagna eller redan bokade. Inga fler pinsamma avbrott med frågor som "är det någon här?", gissningar och möteskonflikter.

Kalender- och e-postintegration: Programvara som synkroniseras sömlöst med befintliga affärsverktyg och Google Workspace, Kalender, Microsoft Outlook och e-postpåminnelser. Ditt team behöver inte missa någon bokning eller jonglera med fem appar bara för att boka ett rum.

Interaktiva planritningar: Funktioner som visar interaktiva rumsdisplayer och bilder av kontorslayouten, där du kan klicka på mötesrum och boka enkelt. Sådan programvara för bokning av mötesrum är särskilt nödvändig om du har större kontor och hybridkonfigurationer.

Smarta bokningsregler: Verktyg som ställer in begränsningar som maximal beläggning, tidsbegränsningar för bokningar och prioriterad tillgång för specifika team. Detta gör att allt förblir rättvist och organiserat även under rusningstider och undviker Verktyg som ställer in begränsningar som maximal beläggning, tidsbegränsningar för bokningar och prioriterad tillgång för specifika team. Detta gör att allt förblir rättvist och organiserat även under rusningstider och undviker schemaläggningsproblem på jobbet

Beröringsfri in- och utcheckning: Programvara som erbjuder QR-koder eller sensorer för att bekräfta vem som använder utrymmet, vilket minskar antalet spökbokningar. Detta hjälper också till att spåra utrymmesanvändningen för bättre planering.

Funktioner för besökarhantering: Funktioner för att boka mötesrum för kund- eller leverantörsbesök och koppla dem till gästinloggningar.

Användningsanalyser och rapporter: Programvara som spårar vilka rum som används mest, hur ofta bokningar avbokas och var du förlorar utrymmeseffektivitet.

De bästa programvarorna för rumsbokning i korthet

Här är en översikt över de mest imponerande programvarorna för rumsbokning som du kan välja mellan:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Smidig rumsbokning och teamkoordinering; Startups, små och medelstora företag och storföretag AI-driven kalender, uppgiftshantering, mötesmallar, integrationer med Google Kalender, Outlook och Calendly, AI Notetaker och mallar för kontorsutrymmeshantering. Gratis för alltid, anpassningar för företag Skedda Automatisering av åtkomstkontroll för specifika mötesrum; små och medelstora företag och storföretag Anpassade bokningsregler, aviseringar om besökares incheckning, påminnelser via Slack/e-post, interaktiva kartor och onlinebetalningar. Från 99 $/månad Kadence Hybridteam; Startups, små och medelstora företag och storföretag Rumstillgänglighet i realtid, prediktiv intelligens, Slack/MS Teams-aviseringar, integration med Outlook/Google Kalender och liveanalys av rumanvändning. Från 4 $/månad per aktiv användare OfficeRnD Anpassa mötesrum; små och medelstora företag och storföretag Återkommande mötesbokningar, centraliserad rumsstatus, analys av rumsanvändning och administrativa bokningsfunktioner. Pris från 99–185 dollar/månad inspace Analys av rumsanvändning och arbetsplatser; små och medelstora företag och storföretag NFC-aktiverade incheckningar, interaktiva kartor, bokningsregler, digital skyltning och användbara mätvärden. Från 3,99 $/användare per månad Roomzilla Rum bokas med ett enda klick; små och medelstora företag QR-kodbokningar, automatiska avbokningar, godkännanderegler, interaktiva kartor och uppdateringar i realtid. Gratis, från 12 $/resurs Robin Företag med stora kontorslokaler och distansarbetande team; Företag Hot desking, prioriterad bokning, interaktiva kontorskartor, AI-driven incheckning och skydd mot övergivna möten. Anpassad prissättning Teem från iOFFICE Myndigheter; Regering, företag FedRAMP-godkännande, interaktiva kontorskartor, AI-optimerade arbetsytor och integrerad besökarhantering. Anpassad prissättning RoomRaccoon Hotell och resorts; små och medelstora företag och storföretag (hotell- och restaurangbranschen) Automatiska uppdateringar av rums tillgänglighet, säker fakturering, anpassningsbar bokningsmotor och rapportering i realtid. Från 236 $/månad Envoy Optimera utnyttjandet av konferensrum och hanteringen av kontorsutrymmen; små och medelstora företag och storföretag Färgkodad tillgänglighet, digitala schemavisningar, Slack/Teams-integration och automatiska påminnelser om mötesavslutning. Gratis, från 131 $/månad per plats

Den bästa programvaran för rumsbokning

Här är några av de mest använda programvarorna för rumsbokning som kan förbättra ditt bokningssystem.

1. ClickUp (Bäst för smidig rumsbokning och teamkoordinering)

Planera dina möteskalendrar och undvik dubbelbokningar med ClickUp.

Tänk dig följande: du har fem minuter kvar till ett viktigt kundsamtal, men det mötesrum du trodde att du hade bokat är redan upptaget – igen. Du har kollat kalendern, men det är oklart. Ditt team använder olika verktyg, ingen vet vem som har bokat vad, och nu letar du desperat efter ett alternativ.

Enter ClickUp , din app för allt som rör arbetet. Det är en AI-driven arbetshub och ett smart bokningssystem som samlar schemaläggning, samarbete, uppföljningar och mycket mer under ett och samma tak.

ClickUp-kalender

ClickUps AI-kalender fungerar som din kommandocentral för bokning av konferensrum. Istället för besvärliga konfrontationer i korridoren eller dramatik kring dubbelbokningar får du en tydlig översikt i realtid över vilka rum som är tillgängliga, när och hur länge.

Planera konferenser och boka mötesrum enkelt med ClickUp Calendar.

Behöver du boka tid för en brainstorming-session eller ett veckomöte? Välj bara en tid.

Men det slutar inte bara med bokningen. Denna kalender är AI-driven. Den kan optimera hela ditt mötesflöde. Kalendern schemalägger automatiskt utifrån tillgänglighet och skickar ut påminnelser så att ingen missar mötet – eller kommer in på ett möte utan att vara inbjuden.

ClickUp Brain

ClickUps AI granskar uppgifter, kommande deadlines och ditt teams tillgänglighet för att rekommendera lämpliga mötestider.

ClickUp Brain blockerar till och med automatiskt fokuseringstid och ombokar när konflikter uppstår, vilket hjälper dig att undvika överlappningar och sista minuten-förändringar.

Be ClickUp Brain att sköta regelbundna bokningsuppgifter åt dig.

ClickUp Tasks

Nästa steg är att prata om ClickUp Tasks – den operativa ryggraden i din mötesrumskoordinering.

Förvandla dina mötesplaner till att göra-listor med ClickUp Tasks.

Du kan förvandla varje schemalagt möte till en uppgift. Markera bara rummet, tilldela det till ditt team, ange varaktigheten, och du är klar.

Detta skapar en gemensam informationskälla – alla vet vem som använder vilket utrymme, hur länge och varför. Du behöver inte längre gissa vem som har bokat ”Mötesrum B”. Ännu bättre är att du kan lägga till deluppgifter och checklistor så att dina möten håller sig på rätt spår och blir produktiva.

ClickUp-integrationer

Och eftersom ClickUp enkelt synkroniseras med Google Kalender, Outlook, Microsoft Teams och andra populära schemaläggningsverktyg, hålls hela ditt bokningssystem samordnat.

Synkronisera dina befintliga schemaläggningsverktyg för en centraliserad översikt över bokade tidsluckor och mötesrum med ClickUp Integrations.

Du kan omvandla e-postmeddelanden till uppgifter med ClickUp Outlook-integrationen. Alternativt kan du skapa nya uppgifter från dina e-postmeddelanden utan att lämna Outlook.

Att uppdatera uppgifter i din kalender blir också enkelt tack vare ClickUps integration med Google Kalender. Och om du behöver ändra eller lägga till ett evenemang i din Google Kalender kommer det automatiskt att återspeglas i ClickUp.

På samma sätt kan du med ClickUp Calendly-integrationen schemalägga ett möte i Calendly och få det att visas i ClickUp.

Förutom hantering, schemaläggning och samordning är ClickUp också utmärkt när det gäller att öka produktiviteten. Det eliminerar inte bara det kaos som uppstår vid bokning av mötesrum, utan gör även själva mötena helt problemfria.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker är den teammedlem du inte visste att du behövde. Den deltar i dina möten, lyssnar, transkriberar viktiga punkter från mötesprotokollet och – viktigast av allt – genererar automatiskt åtgärdspunkter som omvandlas till ClickUp-uppgifter så snart samtalet är avslutat.

Spela in mötesdiskussioner enkelt med ClickUp AI Notetaker

Det innebär att varje rumsbokning resulterar i dokumenterade resultat och uppföljning, inte bara vaga anteckningar och glömda slutsatser.

ClickUp-mall för mötesbokningsformulär

Behöver du ett enkelt sätt för ditt team att boka rum eller schemalägga möten? Prova ClickUps mall för mötesbokningsformulär.

Få en gratis mall Effektivisera bokningsförfrågningar med ClickUps mall för mötesbokningsformulär.

Den gör det möjligt för team att boka mötesrum utan krångel och säkerställer att varje mötesförfrågan är tydlig och konsekvent, vilket förhindrar överlappningar i möteskalendern. Dessutom kan du registrera alla viktiga detaljer, såsom datum, tid, plats, deltagare, mötesagenda och nödvändiga resurser.

För dem som hanterar större utrymmen – kanske en campus, en coworking-våning eller ett företags huvudkontor – tar ClickUp Office Space Management Template spelet till en ny nivå.

Få en gratis mall Optimera hanteringen och underhållet av konferensutrymmen med ClickUp Office Space Management Template.

Med programvaran kan du tilldela skrivbord och konferensutrymmen, spåra rumsanvändning, hantera underhållsförfrågningar och till och med optimera layouter för maximal produktivitet. Du kan visualisera ditt utrymme, planera effektivt och driva ditt kontor som en väloljad maskin.

I en värld full av överlappande kalendrar och fullspäckade scheman är ClickUp din kompletta möteshanterare. Den hjälper dig att hålla effektiva möten och hålla alla utrymmen, uppgifter och teammedlemmar synkroniserade.

ClickUps bästa funktioner

Låt medlemmarna boka rum via ClickUp Forms , hantera flera utrymmen och effektivisera fakturering eller åtkomst.

Gör bokningen av mötesrum till ett automatiserat arbetsflöde med över 50 utlösare.

Samordna bokningar av klassrum och konferensrum, synkronisera med akademiska kalendrar och automatisera aviseringar för personal och studenter.

Integrera rumsbokningen med projektledningen så att möten, uppgifter och uppföljningar spåras på ett och samma ställe.

Översätt mötesanteckningar till över 10 språk

Lagra mötesanteckningar med ClickUp AI Notetaker och mötesinspelningar med ClickUp Clips för snabb referens, vilket förhindrar onödiga möten.

Få tillgång till PowerPoint-mallar för mötesdagordningar så att du kan organisera och strukturera dina diskussioner för kortare möten.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att de omfattande funktionerna är lite överväldigande i början.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En ClickUp-användare säger:

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi gick över till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi gick över till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Forms för att samla in feedback från ditt team efter varje möte. Det hjälper dig att minska antalet meningslösa möten och hålla mötesrummen tillgängliga för brådskande konferenser.

2. Skedda (bäst för att automatisera åtkomstkontrollen för specifika mötesrum)

via Skedda

Från 2023 till 2024 har den totala kontorsbeläggningen fördubblats, från 30 % till 60 %. Det innebär fler människor, fler möten och ja... större risk för konflikter om utrymmet.

Skeddas eleganta och centraliserade plattform låter dig hantera detta med skrivbordstilldelning, mötesrumsschemaläggning och organisering av delade utrymmen. Dess intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt, onlinebetalningar och sociala inloggningar gör det enkelt för kontorschefer och coworking-operatörer att hantera bokningar med minimal ansträngning.

Du kan också införa åtkomstkontroll för specifika rum, så att utrymmet för dina högprioriterade möten alltid är tillgängligt.

Skeddas bästa funktioner

Anpassa bokningsvillkor, anpassade fält och regler för specialutrustning och olika möteslokaler.

Låt besökare checka in på en särskild surfplatta och få omedelbar avisering om deras ankomst.

Skicka påminnelser om incheckning via Slack och e-post, och frigör automatiskt outnyttjade utrymmen för att undvika spökbokningar.

Låt distansarbetande team enkelt hitta sitt kontor med hjälp av detaljerade, interaktiva kartor och visuella planritningar.

Skeddas begränsningar

Ibland listas möten i fel tidszoner.

Saknar anpassningsfunktioner

Skedda-priser

Startpaket: 99 $/månad

Plus: 149 $/månad

Premier: 199 $/månad

Skedda-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 stjärnor (över 240 recensioner)

Capterra: 4,8/5 stjärnor (över 220 recensioner)

📮ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet tycker 12 % av de tillfrågade att mötena är överfulla, 17 % säger att de pågår för länge och 10 % anser att de oftast är onödiga. I en annan ClickUp-undersökning uppgav 70 % av de tillfrågade att de gärna skulle skicka en ersättare eller ombud till mötena om de kunde. ClickUps integrerade AI Notetaker kan vara din perfekta mötesproxy! Låt AI fånga upp alla viktiga punkter, beslut och åtgärder medan du fokuserar på mer värdefulla arbetsuppgifter. Med automatiska mötesreferat och uppgiftsskapande med hjälp av ClickUp Brain missar du aldrig viktig information, även om du inte kan delta i ett möte. 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning med hela 50 % av onödiga samtal och möten!

3. Kadence (bäst för hybridteam)

via Kadence

64 % av de anställda uppger att deras företag för närvarande arbetar enligt en hybridmodell. Om du är en av dem är Kadence det perfekta mjukvaruprogrammet för mötesrumsbokning för dig.

Detta mötesrumsbokningssystem erbjuder ett modernt rumsbokningssystem som är skräddarsytt för hybridteam och ger realtidsinformation om tillgängliga mötesrum på flera platser.

Du kan filtrera rum efter plats, kapacitet eller bekvämligheter och boka direkt från din mobila enhet eller dator. Systemets rumsvisning och snabbbokningsfunktion gör att bokningen av konferensrum blir både transparent och smidig.

Kadences bästa funktioner

Få tillgång till prediktiv information om arbetsplatsens beläggning

Håll dig uppdaterad om när ditt team kommer till kontoret och när de har ställt in i sista minuten genom aviseringar i Slack och MS Teams.

Anpassa din mötesrumsinställning med nödvändiga bekvämligheter

Boka mötesrum direkt från din Outlook- och Google-kalender.

Hjälp kontorschefer att minimera bokningskonflikter med påminnelser om incheckning, automatisk frigöring av outnyttjade rum och analys av rummens användning i realtid.

Kadence-begränsningar

Ofta uppstår problem när du försöker ändra rumsbokningar.

Avsnittet med insikter är inte särskilt detaljerat.

Kadence-priser

Standard: 4 $/månad per aktiv användare

Företag: Anpassad prissättning

Kadence-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 stjärnor (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kadence?

En recension på G2 lyder:

Det är ett enkelt system att använda om det är korrekt inställt. Allt du behöver göra är att följa några klick på knappen för att se vilka platser eller rum som är lediga och klicka för att bekräfta. Att behöva checka in varje gång du bokar är ganska besvärligt, och om du inte gör det i tid tas din bokning bort.

Det är ett enkelt system att använda om det är korrekt inställt. Allt du behöver göra är att följa några klick på knappen för att se vilka platser eller rum som är lediga och klicka för att bekräfta. Att behöva checka in varje gång du bokar är ganska besvärligt, och om du inte gör det i tid tas din bokning bort.

4. OfficeRnD (Bäst för att anpassa mötesrum)

via OfficeRnD

Varje team behöver olika hjälpmedel när de håller online-möten, oavsett om det är whiteboardtavlor för brainstorming, videokonferensutrustning för kundsamtal eller extra stolar för hybridmöten.

Med OfficeRnD kan du anpassa mötesrummen efter ditt teams behov, från att lägga till bekvämligheter till att ställa in smarta bokningsregler som gör schemaläggningen enkel och stressfri. Och när det blir mycket att göra kan kontorschefer eller administratörer hoppa in och boka utrymmen åt andra, så att alla får rätt rum vid rätt tidpunkt.

Plattformen är särskilt lämplig för coworking-utrymmen och företagsmiljöer som kräver flexibla, skalbara lösningar.

OfficeRnD:s bästa funktioner

Boka rum enkelt för återkommande möten

Lägg till viktiga mötesdetaljer och resurser direkt i varje bokning.

Markera tillgängliga utrymmen med centraliserad rumsstatus

Spåra bokningar och incheckningar, rumsutnyttjande, genomsnittlig bokningstid och andel uteblivna gäster.

Begränsningar för OfficeRnD

Det kan bli ganska dyrt för nystartade företag med begränsad budget.

Användare rapporterar att det är ganska svårt att navigera i programvaran.

Priser för OfficeRnD

För coworking- och flexibla utrymmen: Start: Från 185 $/månad Grow: Från 289 $/månad Scale: Anpassad prissättning

Start: Från 185 $/månad

Grow: Från 289 $/månad

Skala: Anpassad prissättning

För moderna arbetsplatser: Start: Från 99 $/månad Professional: Från 399 $/månad Enterprise: Anpassad prissättning

Start: Från 99 $/månad

Professionell: Från 399 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Start: Från 185 $/månad

Grow: Från 289 $/månad

Skala: Anpassad prissättning

Start: Från 99 $/månad

Professionell: Från 399 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

OfficeRnD-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 stjärnor (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 stjärnor (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om OfficeRnD?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar hur smidig plattformen är. Den är mycket användarvänlig och lätt att navigera. För vår organisations behov och kraven när någon bokar ett rum på vårt kontor är funktionen för möteservice avgörande. Det skulle vara fördelaktigt att ha möjlighet att aktivera kravet för det formuläret så att vårt team kan förbereda sig för våra anställdas ankomst till kontoret.

Jag gillar hur smidig plattformen är. Den är mycket användarvänlig och lätt att navigera. För vår organisations behov och kraven när någon bokar ett rum på vårt kontor är funktionen för möteservice avgörande. Det skulle vara fördelaktigt att ha möjlighet att aktivera kravet för det formuläret så att vårt team kan förbereda sig för våra anställdas ankomst till kontoret.

🧠 Rolig fakta: Mark Zuckerberg, grundaren av Facebook, svär på produktivitetshöjande effekten av ett iskallt konferensrum och håller termostaten på friska 15 °C. Det verkar som att det enda som värms upp i det rummet är diskussionen!

5. inspace (Bäst för rumsanvändning och arbetsplatsanalys)

via inspace

För att optimera din arbetsplats behöver du realtidsdata om hur dina mötesrum och skrivbord används. Plattformens NFC-aktiverade incheckningssystem säkerställer att endast bokningar som utnyttjas behåller utrymmet, vilket automatiskt frigör oanvända rum för andra.

Förutom att hantera dina rumsbokningar visar den dig exakt hur utrymmet används och vad du behöver ändra för att tillgodose ditt teams behov.

Du kan direkt se tillgängliga konferensrum, kolla scheman och boka utrymmen från vilken enhet som helst, inklusive interaktiva rumpaneler. Dessutom erbjuder den anpassningsbara meddelanden, uppdateringar i realtid och smidig samordning för smidiga och trevliga kund- och teammöten.

inspace bästa funktioner

Ställ in bokningsregler, hantera användarroller och se till att endast rätt personer kan boka specifika utrymmen.

Erbjud besökare digital skyltning för att boka mötesrum

Få tillgång till interaktiva kartor över din planlösning på plattformens intuitiva gränssnitt och låt anställda boka skrivbord, mötesrum, parkeringsplatser och mycket mer.

Dra nytta av detaljerade åtkomstkontroller och användbara mätvärden.

inspace-begränsningar

Användarupplevelsen är inte särskilt smidig

Ibland måste du uppdatera sidan ett par gånger för att boka rum.

inspace-priser

Startpaket: 3,99 $/användare per månad

Pro: 7,99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

inspace betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Otillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? 49 % av alla arbetsplatser är extremt underutnyttjade, med en genomsnittlig användning på mindre än en timme per dag.

6. Roomzilla (bäst för rumsbokningar med ett klick)

via Roomzilla

Ingen vill gå igenom flera godkännandesteg bara för att boka ett mötesrum. Det blir ännu mer frustrerande när det gäller ett brådskande möte.

Med Roomzilla kan du boka rum genom att bara skanna en QR-kod. Funktionerna för automatisk avbokning och godkännandekö hjälper till att minska antalet uteblivna bokningar och effektivisera bokningsprocessen. Plattformen är mycket anpassningsbar och stöder hot-desking, desk hoteling och traditionell konferensrumsbokning, vilket gör den till en mångsidig lösning för moderna, flexibla arbetsplatser.

Roomzillas bästa funktioner

Få tillgång till digital incheckning och automatisk avbokning för att optimera arbetsytorna.

Boka rum och coworking-utrymmen snabbt med QR-koder

Ställ in godkännanderegler för specifika rum eller resurser, så att endast utrymmen med hög prioritet genomgår administrativ granskning.

Maximera effektiviteten med interaktiva kartor och bokningsuppdateringar i realtid.

Begränsningar för Roomzilla

Rapporteringsfunktionen är inte tillräckligt detaljerad.

Har ingen mobilapp

Priser för Roomzilla

Gratis

Standard: 12 $/resurs

Företag: 20 $/rum och 12 $/skrivbord per utrustning

Roomzilla-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 stjärnor (över 180 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Robin (Bäst för företag med stora kontorsutrymmen och distansarbetande team)

via Robin

För stora företag kan det vara en logistisk mardröm att hantera konferensrum i vidsträckta kontorslokaler och på flera platser, särskilt om du har en hybrid arbetsmodell. Robin är ett program för bokning av mötesrum som är utformat för att tillgodose sådana företags behov av mötesrum.

Med hot desking, prioriterad bokning och en centraliserad översikt över rum kan du snabbt hitta det perfekta utrymmet och lösa schemakonflikter för dina team på distans och på kontoret. Du kan till och med boka parkeringsplatser och optimera rumsvisning och kontorslayout med AI.

Robins bästa funktioner

Boka rum via Microsoft Outlook och MS Teams

Få tillgång till automatiska rumsförslag och interaktiva kontorskartor

Säkerställ optimal användning av mötesrum med AI för automatiserade incheckningar, skydd mot övergivna möten och intelligenta förslag på utrymmen.

Erbjud anställda och besökare interaktiva kiosker med kartor som guidar dem runt på dina kontorslokaler.

Robin-begränsningar

Det är lite komplicerat att redigera planritningen och ofta behövs hjälp från tjänsteleverantören.

Bokningssystemet via Outlook fungerar inte som det ska.

Robin-priser

Anpassad prissättning

Robin-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 stjärnor (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Robin?

En recension på G2 säger:

Jag gillar hur enkelt det är att hantera rummen och informationen om vad varje rum har. Jag gillar appens användargränssnitt, det gör den mycket enkel att använda för vår personal.

Jag gillar hur enkelt det är att hantera rummen och informationen om vad varje rum har. Jag gillar appens användargränssnitt, det gör den mycket enkel att använda för vår personal.

8. Teem by iOFFICE (Bäst för myndigheter)

via Teem by iOFFICE

Teem by iOffice är ett FedRAMP-godkänt bokningssystem för mötesrum, perfekt för myndigheter och företag som hanterar mycket känslig information.

Den kombinerar skrivbords- och rumsbokningar med arbetsplatsanalyser och vägvisning. Den erbjuder också Eptura AI som hjälper dig att optimera din arbetsplats och förbättra den operativa effektiviteten.

Förutom att boka mötesrum kan du använda programvaran för att schemalägga underhåll av kontorslokaler, göra serviceförfrågningar och spåra mötesplaner och utrustningsbudgetar.

Denna programvara för bokning av mötesrum är användbar för företag och utbildningsinstitutioner som söker en enhetlig plattform för att hantera alla aspekter av arbetsplatsbokningar och besökarflödet.

De bästa funktionerna i Teem från iOFFICE

Få tillgång till interaktiva kontorskartor för att boka och hitta mötesrum.

Använd AI för att boka arbetsplatser enligt dina preferenser och låt medarbetarna välja skrivbord nära kollegor.

Se data om utnyttjande av arbetsytor, bokningar och hyresavtal i analyspanelen.

Integrera med lösningar för besökarhantering och digital skyltning för att förbättra din upplevelse av konferensrumsbokning.

Begränsningar för Teem by iOFFICE

Användare rapporterar dålig kundservice

Verktyget har en brant inlärningskurva.

Priser för Teem by iOFFICE

Anpassad prissättning

Teem by iOFFICE – betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,4/5 stjärnor (över 40 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Amazons berömda ”två-pizzaregel” säger att inget möte ska vara så stort att två pizzor inte räcker till hela gruppen. En ganska smart idé för att undvika överdrivet långa och frustrerande möten, eller hur?

9. RoomRaccoon (Bäst för hotell och semesteranläggningar)

via RoomRaccoon

Överlappande bokningar, manuella uppdateringar och ständiga bokningsförfrågningar kan överväldiga även den mest organiserade hotellpersonalen. RoomRaccoon är ett allt-i-ett-program för hotelladministration som utmärker sig genom att automatisera receptionens administration och backoffice-verksamheten för hotell- och restaurangbranschen.

Dess fastighetshanteringssystem (PMS) inkluderar en robust bokningsmotor, kanalhanterare och rapportering i realtid, vilket gör det möjligt för hotell och pensionat att effektivisera rumsbokningar och maximera intäkterna.

Det är en smart lösning som hjälper hotellägare att spara tid, minska fel och leverera en smidig upplevelse från incheckning till utcheckning.

RoomRaccoons bästa funktioner

Uppdatera rumstillgängligheten automatiskt på alla bokningsplattformar.

Acceptera betalningar direkt via plattformen med säker, automatiserad fakturering.

Skicka automatiska e-postmeddelanden och meddelanden för bekräftelser, påminnelser och merförsäljning.

Hantera gästrum, mötesrum och evenemangslokaler med hjälp av den anpassningsbara bokningsmotorn och över 300 integrationer.

Spåra beläggningsgrad, intäkter och bokningstrender med inbyggda analysverktyg för datadriven lokalhantering.

Begränsningar för RoomRaccoon

Det är dyrare än alternativen.

Det saknas integration med tjänster från tredje part.

RoomRaccoons priser

Inträde: 236 $/månad

Startpaket: 300 $/månad

Premium: 441 $/månad

Enterprise: 620 $/månad

RoomRaccoon-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 stjärnor (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om RoomRaccoon?

En recension på G2 säger:

Systemet är lätt att använda och fungerar perfekt för vårt boutiquehotell. Fördelen är att man slipper ställa in all kartläggning och prissättning för OTA, vilket kan bli komplicerat. Det är bra att de har artiklar och kundtjänst som kan hjälpa till.

Systemet är lätt att använda och fungerar perfekt för vårt boutiquehotell. Fördelen är att man slipper ställa in all kartläggning och prissättning för OTA, vilket kan bli komplicerat. Det är bra att de har artiklar och kundtjänst som kan hjälpa till.

10. Envoy (Bäst för att optimera utnyttjandet av konferensrum och hanteringen av kontorsutrymmen)

via Envoy

Envoy är ett program för konferensrumsbokning som gör det enkelt och effektivt att boka rum och hantera utrymmen. Med färgkodade tillgänglighetsindikatorer och digitala schemavisningar utanför varje mötesrum kan du enkelt hitta och boka rätt utrymme för dina behov.

Bokningssystemet för mötesrum skickar även realtidsaviseringar för att boka mindre utrymmen och frigöra rum via Slack.

Sekretesskontroller och automatiska påminnelser när mötet är slut gör detta mötesrumsbokningssystem till ett utmärkt val för organisationer som vill minimera slöseri med utrymme.

Envoys bästa funktioner

Bekräfta rumsbokningen genom att trycka på check-in i rummet, eller direkt i Slack eller Teams.

Identifiera dina mest populära rum och bekvämligheter för att optimera kontorsutrymmet.

Frigör rum automatiskt för att göra plats för brådskande möten

Hitta och boka det närmaste tillgängliga rummet från Envoy-mobilappen med platsbaserad funktionalitet.

Begränsningar för Envoy

Användare rapporterar att verktyget har problem med laddningshastigheten.

Priset kan bli högt om du har ett stort team.

Envoy-priser

Besökare: Basic: Gratis för alltid Standard: 131 $/månad per plats Premium: 395 $/månad per plats Enterprise: Anpassad prissättning

Basic: Gratis för alltid

Standard: 131 $/månad per plats

Premium: 395 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Virtuell reception: 199 $/månad per plats

Arbetsplats: Standard: 3 $/månad per aktiv användare Premium: 5 $/månad per aktiv användare Premium Plus: 7 $/månad per aktiv användare

Standard: 3 $/månad per aktiv användare

Premium: 5 $/månad per aktiv användare

Premium Plus: 7 $/månad per aktiv användare

Anslut: Anpassad prissättning

Basic: Gratis för alltid

Standard: 131 $/månad per plats

Premium: 395 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Standard: 3 $/månad per aktiv användare

Premium: 5 $/månad per aktiv användare

Premium Plus: 7 $/månad per aktiv användare

Betyg och recensioner av Envoy

G2: 4,8/5 stjärnor (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 stjärnor (över 420 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Envoy?

En recension på G2 säger:

Användarvänlighet och flexibilitet. Det är mycket enkelt att lägga till nya datafält som vi behöver registrera, och utbildningsmaterialet är mycket välgjort. Programvaran är intuitiv i sig, men materialet är lätt att följa.

Användarvänlighet och flexibilitet. Det är mycket enkelt att lägga till nya datafält som vi behöver registrera, och utbildningsmaterialet är mycket välgjort. Programvaran är intuitiv i sig, men materialet är lätt att följa.

Gör varje möte till en smidig och stressfri upplevelse med ClickUp

En pålitlig programvara för mötesrumsbokning är lika viktig eftersom den hjälper ditt team att spendera mindre tid på att samordna och mer tid på att samarbeta.

De verktyg som nämns ovan erbjuder kraftfulla schemaläggningsfunktioner, men de bästa plattformarna för rumsbokning erbjuder mer än bara bokning. De hjälper dig att optimera utrymmesanvändningen, hålla alla synkroniserade och effektivisera möten med AI-drivna lösningar.

Oavsett om du hanterar mötesrum, delade arbetsplatser eller samarbetsytor är ClickUp lösningen som passar alla dina behov. Från en AI-driven kalender som gör mötena intelligenta, integrerade och resultatinriktade till enkla integrationer med schemaläggningsverktyg får du allt du behöver för att dina team ska kunna hålla möten i tid och på ett effektivt sätt.

Oavsett om du är en kontorschef som försöker få ordning på det dagliga kaoset, en universitetsadministratör som samordnar föreläsningssalar eller ett företagsteam som bara försöker hålla möten som faktiskt fungerar, ser ClickUp till att din rumsbokningsprocess blir lika smidig som mötet självt.

Registrera dig hos ClickUp idag och se själv!