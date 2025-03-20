De 10 bästa AI-verktygen för hotell som omdefinierar gästupplevelsen

Hotellbranschen har alltid anpassat sig efter kundernas föränderliga behov, men med den snabba tekniska utvecklingen, särskilt inom artificiell intelligens (AI) för hotell, har sättet vi tillgodoser dessa behov på förändrats drastiskt.

Hotell-AI har gått från att vara ett modeord till en central del av verksamheten. Enligt en färsk rapport anser över hälften (58 %) av hotellgästerna att AI faktiskt kan förbättra deras vistelse.

När du väl har lärt dig att använda AI-verktyg på ett genomtänkt sätt kan du skapa exceptionella gästupplevelser utan att förlora den personliga touchen.

Baserat på forskning och tester utförda av ClickUp-teamet har jag sammanställt en lista över de 10 bästa AI-verktygen för hotellbranschen i denna artikel.

AI-verktyget bör vara tillräckligt sofistikerat för att hantera komplexa data och automatisera uppgifter, samt tillräckligt användarvänligt för att ditt team enkelt ska kunna använda det.

Här är vad du bör leta efter i hotell-AI:

Gästanpassning: AI-verktyg som analyserar gästernas preferenser och beteende för att ge personliga rekommendationer – till exempel skräddarsydda rumsförslag, matalternativ och aktiviteter – förbättrar den totala gästupplevelsen.

Automatisering av rutinuppgifter: Rätt AI-verktyg bör automatisera repetitiva uppgifter, inklusive incheckningar, rumstilldelning och gästfrågor, så att personalen kan fokusera på mer komplexa, kundorienterade uppgifter.

Integration med befintliga system: AI-verktyget ska integreras sömlöst med fastighetshanteringssystem (PMS), bokningsplattformar och annan hotellprogramvara.

Dataanalys och insikter: Ett verktyg för dataanalys och rapportering i realtid bör underlätta välgrundade beslut genom att erbjuda funktioner som efterfrågeprognoser, intäktshantering och beläggningsspårning.

Skalbarhet: AI-verktyget ska kunna skalas upp i takt med att ditt hotell växer och anpassas till företag av alla storlekar – från boutiquehotell till stora resorter – samtidigt som det klarar av ökad efterfrågan.

Kostnadseffektivitet: AI ska förbättra verksamheten och samtidigt ge valuta för pengarna. Tänk på de långsiktiga fördelarna, såsom förbättrad effektivitet och gästnöjdhet, snarare än bara de initiala kostnaderna.

🧠 Kul fakta: I en nyligen genomförd undersökning uppgav nästan 60 % av nordamerikanska fritidsresenärer under 45 år att de använder AI för att få inspiration och planera sina resor.

Låt oss gå vidare till det intressanta – att förstå vad som utmärker dessa verktyg och hur de kan förbättra hotelldriften.

1. ClickUp (Bäst för omfattande hotellhantering med AI-drivna uppgifter)

ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, gör hotelladministration och kundservice enkelt . Dess AI-drivna funktioner för automatisering av uppgifter gör den till en idealisk lösning för att hantera komplexiteten i hotellets schemaläggning, personalens samordning och den dagliga driften.

Genom att lägga till ClickUp Brains AI-funktioner i ditt arbetsflöde kan du automatisera repetitiva uppgifter som städscheman, underhållsförfrågningar och uppföljning av gästservice, vilket sparar tid och minskar antalet fel.

Skapa skräddarsytt innehåll för dina gäster med ClickUp Brain

Med ClickUp Brain kan du dessutom skapa en centraliserad kunskapsbas och effektivisera skapandet av innehåll, så att teammedlemmarna enkelt får tillgång till viktig information. Oavsett om det gäller ett välkomstmejl, en rumsservicemeny eller en FAQ – ClickUp Brain kan skapa, anpassa och organisera, vilket gör kundservicen till en barnlek!

Från listor för strukturerad uppgiftsorganisation till tavlor för ett visuellt arbetsflöde – ClickUp erbjuder flexibla vyer som passar olika arbetsstilar. Team kan tilldela uppgifter, sätta prioriteringar, följa framsteg och samarbeta smidigt – allt på en och samma plattform.

Använd listor, tavlor och många andra funktioner för att hantera flera uppgifter med ClickUp.

Genom att centralisera kommunikationen och tilldela teammedlemmarna uppgifter med tydliga prioriteringar och deadlines säkerställer du ett smidigt samarbete mellan avdelningarna.

Spåra viktiga uppgifter och tidsplaner med ClickUp Gantt Chart View

ClickUps Gantt-diagramvy och Kanban-tavla visar uppgifter och tidsplaner för olika avdelningar på ett överskådligt sätt, så att teamen kan hålla sig uppdaterade och informerade om projektstatus.

Förutom robusta funktioner för uppgiftshantering erbjuder ClickUp Dashboards detaljerade rapporter som gör det möjligt för hotellledningen att fatta datadrivna beslut.

ClickUp integreras dessutom sömlöst med andra hotellhanteringsverktyg, vilket säkerställer ett smidigt dataflöde som förbättrar den totala gästupplevelsen. Detta gör det möjligt för hotell att koppla samman olika applikationer, minimera manuell datainmatning och maximera den operativa samstämmigheten.

📮ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få sitt arbete gjort. Det innebär att man dagligen måste kontakta 6 viktiga personer för att samla in nödvändig information, komma överens om prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring olika versioner och bristande översiktlighet minskar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att omedelbart göra information tillgänglig.

Sammantaget förbättrar ClickUps omfattande funktioner den operativa effektiviteten inom hotellhantering och höjer gästupplevelsen genom att säkerställa att personalen kan svara snabbt och effektivt på behov.

ClickUps bästa funktioner

Integrera ClickUp med andra hotellverktyg för att konsolidera kommunikationen mellan gäster och personal.

Skapa en kunskapsbas med ClickUp Brain, där personalen direkt kan komma åt SOP:er, riktlinjer och information om fastigheten.

Använd anpassade formler i uppgiftsfält för att beräkna budgetar, kostnader eller andra specifika mått direkt i ditt arbetsflöde för exakt ekonomisk uppföljning.

Använd ClickUp Docs för att ta fram marknadsföringsmaterial så att information som används ofta, såsom vanliga frågor, restaurangalternativ eller lokala guider, är lättillgänglig för personalen eller till och med för gästerna att själva ta del av.

Stärk säkerheten och efterlevnaden genom att aktivera behörigheter och rollbaserad åtkomst i ClickUp.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att funktionsuppsättningen är överväldigande, men kan använda guider för att snabbare komma igång.

Mobilversionen saknar vissa funktioner och smidighet som finns i desktop-appen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det är så skönt att veta att idéer och uppgifter dokumenteras och planeras. Det gör att du kan fokusera på uppgifterna som ska utföras. Det är skillnaden som ClickUp har gjort. Det har skapat större transparens mellan avdelningarna och ett enhetligt arbetssätt.

2. Zingle (Bäst för AI-driven kommunikation)

via Medallia

Zingles AI-drivna funktioner gör gästkommunikationen otroligt effektiv och erbjuder personlig interaktion via olika kanaler. Jag blev imponerad av dess sentiment analys, som identifierar när gästerna kan behöva extra uppmärksamhet. Detta gör det möjligt för hotell att snabbt hantera potentiella problem och säkerställa en mer proaktiv gästupplevelse.

Zingles bästa funktioner

Förenkla verksamheten genom att aktivera automatisk kategorisering av meddelanden, så att personalen kan fokusera på uppgifter med hög prioritet.

Övervaka gästernas nöjdhet med konversationsdata i realtid

Ställ in fördefinierade automatiska svar för specifika nyckelord eller förfrågningar

Zingles begränsningar

Jag har noterat att Zingle inte kan skicka massmeddelanden på ett effektivt sätt, vilket kan vara en begränsning för hotell som behöver nå många gäster samtidigt.

Vissa användare upplever att de automatiska meddelandefunktionerna är begränsande, med få anpassningsmöjligheter för schemaläggning eller redigering av automatiserade arbetsflöden.

Zingle-priser

Anpassad prissättning

Zingle-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Läs också: Hur man förbättrar kundfokus

3. Revinate (Bäst för hantering av gästdata)

via Revin på e

Revinate är experter på att utnyttja AI-teknik för att förbättra gästengagemanget och marknadsföringens personalisering. De använder AI-algoritmer för att analysera gästdata och skapa dynamiska, personaliserade e-postkampanjer.

Revinates bästa funktioner

Få en tydlig översikt över din databas hälsa från Revinate Guests-instrumentpanelen.

Integrera insikter med hjälp av Revinates produktserie (marknadsföring, bokningsförsäljning, Ivy och gästfeedback) i en enhetlig, samlad vy.

Skapa rullande datumfilter för att spåra trender för gästers ankomst och avresa.

Utför kundbeteendeanalyser baserade på statistik över kampanjengagemang, sentimentpoäng, uppsäljningshistorik, NPS och andra parametrar.

Revinates begränsningar

Plattformens gränssnitt är något komplext och kräver en inlärningskurva, särskilt för team som inte är bekanta med CRM-verktyg.

Vissa användare har påpekat problem med inkonsekvent leverans av e-post, vilket kan påverka gästernas engagemang.

Revinate-priser

Anpassad prissättning

Revinate-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Läs också: De bästa AI-resplanerarna för semesterplanering

4. ALICE (Bäst för AI-driven driftshantering)

via Ac tlab

ALICE by Actabl är som att ha en personlig assistent för din hotellverksamhet. Det centraliserar gästförfrågningar, arbetsuppgifter och städning. Det jag tyckte var särskilt användbart är hur det integreras sömlöst med befintliga system, vilket gör det enklare att spåra och hantera arbetsflöden utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.

ALICE bästa funktioner

Håll koll på nattliga omsättningar genom att spåra framstegen via PM-tavlan, som ger en tydlig översikt över rummens tillgänglighet.

Skapa dedikerade biljetter inom varje gästkonversation för att enkelt hantera förfrågningar

Organisera en kurerad databas med pålitliga lokala leverantörer, restauranger och attraktioner med hjälp av Google Places.

Integrera OpenTable smidigt i Actabl för att enkelt skapa, bekräfta och ändra gästernas bordsbokningar.

ALICE:s begränsningar

ALICE tenderar att generera många aviseringar, vilket kan vara överväldigande och störande.

ALICE-priser

Anpassad prissättning

ALICE-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ALICE?

Vår kommunikation har förbättrats avsevärt när det gäller snabbhet och möjligheten att skapa, hantera och lösa ärenden via olika kommunikationskanaler.

👀 Visste du att? Färska undersökningsdata visar att konsumenternas entusiasm för artificiell intelligens (AI) överträffar företagens användning av tekniken.

5. Guestline (Bäst för fastighetsförvaltning)

via Sophia Paganessi

Inom hotellbranschen innebär konkurrenskraft att man ständigt måste anpassa priserna efter efterfrågan. Guestline förenklar detta. Det är ett AI-drivet fastighetshanteringssystem som automatiserar prisstrategier och optimerar rumstillgängligheten på olika bokningsplattformar. Dess funktioner för prisjustering i realtid möjliggör dynamisk prissättning baserat på efterfrågan.

Guestlines bästa funktioner

Övervaka konkurrenternas priser och justera dina hotellpriser dynamiskt för att förbli konkurrenskraftig.

Utvärdera rumsefterfrågan i realtid för att rekommendera prisjusteringar

Automatisera betalningsavstämningen med dagliga rapporter och konsoliderade kontoutdrag med GuestPay.

Använd Rezlynx PMS för att hantera rumstilldelningar, logga underhållsproblem och spåra rumsinventering på ett och samma ställe.

Guestlines begränsningar

Guestline har begränsade anpassningsmöjligheter, vilket gör det svårt för hotell med specifika varumärkes- eller driftsbehov.

Regelbundna uppdateringar är nödvändiga för att upprätthålla prestandan.

Priser för Guestline

Anpassad prissättning

Guestline-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Läs också: Hur man implementerar ett effektivt system för hantering av feedback

6. Kipsu (Bäst för enhetlig kommunikation)

via Kipsu

Kipsus realtidsmeddelanden hjälper till att förbättra kommunikationen med gästerna och ger teamen möjlighet att skapa mer personliga och lyhörda servicemoment. Oavsett om det är genom snabbmeddelanden med gästerna eller insiktsfulla analyser som guidar till förbättringar av servicen, erbjuder Kipsu en lösning för att förbättra kundservicen.

Kipsu bästa funktioner

Samla all kommunikation genom att sammanföra meddelanden från SMS, e-post och sociala medier.

Erbjud gästerna personliga tjänster med fullständiga funktioner utformade för lyxiga fastigheter.

Engagera gästerna i varje steg, från före ankomst till efter utcheckning

Reagera proaktivt genom att få varningar när problem uppstår, så att ditt team får ett försprång när det gäller att förvandla ett potentiellt problem till en positiv upplevelse.

Kipsu-begränsningar

Användare har ibland stött på anslutningsfel, till exempel varningar om att anslutningen inte är säker, vilket kan vara frustrerande och störa kommunikationen.

Det finns utmaningar med komplexa integrationskonfigurationer, särskilt vid synkronisering med tredjepartssystem eller äldre programvara.

Kipsu-priser

Anpassad prissättning

Kipsu-betyg och recensioner

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Kipsu?

Det är en fantastisk lösning för hotellägare att kunna kommunicera direkt med sina kunder, mycket enkel att använda och till ett bra pris. Kommunikationen kan ske på olika sätt.

Det är en fantastisk lösning för hotellägare att kunna kommunicera direkt med sina kunder, mycket enkel att använda och till ett bra pris. Kommunikationen kan ske på olika sätt.

7. AskSuite (Bäst för AI-driven gästsupport)

via AskSuite

AskSuite är inte bara en AI-chatbot. Det är en intuitiv plattform som förenklar hotelldriften, förbättrar gästengagemanget och ökar bokningseffektiviteten, samtidigt som den integreras sömlöst med din befintliga teknikstack.

AskSuites bästa funktioner

Registrera och följ upp leads automatiskt, lägg till gästförfrågningar i ditt CRM-system och utlösa snabba svar för att maximera bokningsmöjligheterna.

Skapa offerter i realtid för gästerna med hjälp av AI-teknik som anpassar sig efter tillgängliga rum och priser.

Snabba upp svarstiderna genom att automatisera gästinteraktioner på flera plattformar (webbchatt, WhatsApp, Instagram osv.).

Begränsningar för AskSuite

Asksuite erbjuder stark integration och automatisering, men kan sakna den flexibilitet som krävs för nischade hotellverksamheters behov.

Att installera Asksuite kan kräva en betydande initial insats.

Priser för AskSuite

Anpassad prissättning

AkSuite-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

👀 Visste du att? The Cosmopolitan i Las Vegas använder en AI-chatbot som heter Rose, som gör det möjligt för gästerna att skicka sms för att få hjälp med uppgifter som att boka restaurang eller få snabba tips om staden.

8. StayNTouch (Bäst för mobilbaserad hotellhantering)

via StayNTouch

StayNTouch låter gästerna checka in via sina mobiltelefoner eller vid en kiosk, så att de kan slippa köerna och komma till sina rum supersnabbt – vilket gör deras vistelse mycket trevligare. Deras intuitiva, molnbaserade fastighetshanteringssystem gör det mycket enklare att driva ett hotell.

StayNTouch bästa funktioner

Integrera med över 1200 tredjepartslösningar för en anpassningsbar hotellhanteringsupplevelse.

Anslut smidigt till stora bokningsplattformar och OTA:er, såsom Agoda, Booking.com, Hotwire etc., så att du kan minska överbokningar och öka beläggningsgraden.

Minska väntetiderna i lobbyn genom att erbjuda mobil självbetjäning vid incheckningen, så att gästerna kan gå direkt till sina rum.

Begränsningar för StayNTouch

StayNTouchs finansiella rapporter kan vara lite stela och saknar den anpassning som vissa hotell behöver.

Mobilappen är användbar för grundläggande uppgifter, men ger inte en fullständig bild. Du kan till exempel inte komma åt detaljerade gästförfrågningar eller köra specifika rapporter från mobilgränssnittet.

Priser för StayNTouch

StaynTouch PMS: 12 $/månad per rum

StaynTouch 2. 0: 17 $/månad per rum

StayNTouch betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om StayNTouch?

Vi började använda StaynTouch när vi öppnade vårt boutiquehotell och har sedan dess infört det på våra två andra hotell. Den initiala installationen gjordes enkel av expertutbildad personal som fortfarande är tillgänglig. Att ha en dedikerad kontaktperson gör det enkelt att tillgodose alla våra behov. Vi uppskattar också möjligheten att anpassa startsidan efter användarens behov, samt de omfattande rapporteringsalternativen och integrationerna.

Läs också: Hur man implementerar Hypercare i kundservice

9. IDeaS Revenue Solutions (Bäst för intäktshantering)

via IdeaS

IDeaS Revenue Solutions förenklar intäktshanteringen, från att fastställa optimala rumspriser till att leverera exakta efterfrågeprognoser. Dess AI-drivna insikter och precisa datarekommendationer gör det möjligt för hotell att attrahera de perfekta gästerna till de bästa priserna.

Du kan köra scenariosimuleringar genom att testa prisändringar och potentiella strategier med "what-if"-analyser och förstå potentiella effekter innan implementering.

IDeaS Revenue bästa funktioner

Använd avancerad prismodellering för att matcha efterfrågetrender och bokningsfönster

Öka prognosernas noggrannhet genom att utnyttja maskininlärningsalgoritmer som fångar upp säsongstrender, variationer mellan veckodagar och effekter av lokala evenemang.

Hantera flera fastigheter smidigt med centraliserade instrumentpaneler som ger realtidsinformation om hela din portfölj.

Begränsningar för IDeaS Revenue Solutions

Installationen kan vara tidskrävande och komplex, särskilt i början, och det krävs mycket finjustering för att den ska fungera optimalt.

De anpassade rapporteringsalternativen är något begränsade, vilket kan vara frustrerande om du letar efter specifika, detaljerade insikter eller unika datavisningar.

Priser för IdeaS Revenue Solutions

Anpassad prissättning

IdeaS Revenue Solutions betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. RoomRaccoon (Bäst för receptionens administration)

via RoomRaccoon

RoomRaccoon kan vara den heltäckande plattform du behöver för att förenkla din hotellverksamhet. Med allt på ett ställe effektiviserar den enkelt gästkommunikation, personalfördelning och prisstrategier – vilket gör förvaltningen smidigare än någonsin.

Room Raccoons bästa funktioner

Få tillgång till realtidsanalyser och fatta smartare beslut om affärsprocesshantering när det gäller beläggningsgrad, hotellintäkter och bokningstrender.

Öka antalet direktbokningar med en anpassningsbar bokningsmotor som minskar beroendet av externa OTA-tjänster.

Använd ett fastighetshanteringssystem för att automatisera receptionens processer och övervaka kontorsdriften.

Integrera bokföringsprogram, såsom QuickBooks och Xero, för att generera automatiserade finansiella rapporter.

Begränsningar för Room Raccoon

Verktyget upplever ibland fördröjningar vid sparande och uppdatering av data, särskilt under rusningstider.

Integrationer med tjänster från tredje part är begränsade.

Priser för Room Raccoon

Inträde: 226 $/månad per rum

Startpaket: 287 $/månad per rum

Premium: 424 $/månad per rum

Företag: 593 $/månad per rum

Room Raccoon-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,1/5 (55+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Room Raccoon?

Produkten är enkel och lätt att använda, den är mycket pålitlig, vi har inte haft några tekniska problem, bokningsmotorn och anslutningarna till OTA fungerar perfekt.

Omdefiniera gästfriheten i AI-eran med ClickUp

Att implementera AI-teknik är inte längre valfritt för någon inom hotellbranschen, utan ett måste för att förbli konkurrenskraftig. AI-verktyg för hotell handlar inte bara om att förbättra effektiviteten, utan också om att skapa personliga upplevelser som gästerna verkligen uppskattar.

Verktyg som ClickUp utmärker sig genom att erbjuda omfattande hanteringslösningar. De kombinerar AI-drivna funktioner med användarvänliga gränssnitt för att enkelt hantera allt på ett ställe, från dagliga uppgifter till gästförfrågningar.

Är du redo att höja ribban inom hotellbranschen?

