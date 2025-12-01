De 8 bästa AI-programvarorna för fastighetsförvaltning 2026

Att förvalta hyresfastigheter är ett stort ansvar.

Från att hantera underhållsärenden och inkassera hyror till att hålla reda på hyresgästernas frågor och hyreskontrakt – det finns alltid något som kräver din uppmärksamhet. Och att försöka hantera allt manuellt? Det är en snabb väg till utbrändhet.

Det är där AI-driven fastighetsförvaltningsprogramvara verkligen kan hjälpa till.

Dessa verktyg sköter de repetitiva uppgifterna – som att automatisera svar, skicka automatiska påminnelser och upptäcka potentiella problem i ett tidigt skede – så att du kan fokusera på helheten. Det är ett proaktivt tillvägagångssätt som inte bara hjälper dig att hålla ordning, utan också förbättrar hyresgästupplevelsen.

Dessutom uppskattar hyresgästerna bekvämligheten. Att låta hyresgästerna skicka in förfrågningar online, kolla sitt hyresavtal eller betala hyran när som helst underlättar livet både för dem och för dig. Resultatet? Färre klagomål, färre förseningsavgifter och högre uthyrningsgrad.

I den här bloggen går vi igenom några av de bästa AI-drivna fastighetsförvaltningsplattformarna som finns, vad de erbjuder, hur de prissätts och vem de passar bäst för, så att du kan hitta rätt lösning och öka din totala effektivitet!

AI-programvara för fastighetsförvaltning i korthet

Här är en snabb jämförelsetabell som hjälper dig att komma igång:

Programvara Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Hantera arbetsflöden och samarbete inom fastighetsförvaltning AI-drivna automatiserade uppgifter, anpassade arbetsflöden, hyresgästformulär, instrumentpaneler, mallar och integrationer Gratisabonnemang tillgängligt Betalabonnemang från 7 $/användare/månad AppFolio Fastighetsförvaltning i realtid AI-baserad hyresgästprövning, underhåll, bokföring, digitala hyresavtal och portaler för ägare/hyresgäster Anpassad prissättning TenantCloud Omfattande fastighetsförvaltning AI-baserad hyresgästprövning, underhåll, bokföring, digitala hyresavtal, portaler för ägare/hyresgäster Betalda abonnemang från 18 dollar per månad Mezo AI-driven underhållshantering Förebyggande underhåll, smarta arbetsorder, leverantörshantering och PMS-integration Anpassad prissättning TurboTenant Hyresvärdar som sköter allt själva & AI-förbättrad uthyrning Automatiserade annonser, digitala ansökningar, generering av hyreskontrakt, onlinehyra och reparationsuppföljning Gratisabonnemang tillgängligt. Betalabonnemang från 9,92 $ per månad EliseAI AI-driven hjälp med uthyrning Bokföring, underhåll, hyresgästportaler, digitala ansökningar och urval Anpassad prissättning Happy Property Kommunikation och engagemang med hyresgästerna AI-chattbottar, automatiserade svar, PMS-integration och anpassning av meddelanden Anpassad prissättning Buildium Fastighetsförvaltning i företagsklass Bokföring, underhåll, hyresgästportaler, digitala ansökningar, urval Betalda abonnemang från 58 dollar per månad

Priser och funktioner kan komma att ändras. Se produktens webbplats för de senaste priserna. *

Vad bör du leta efter i AI-programvara för fastighetsförvaltning?

Att välja rätt AI-driven fastighetsförvaltningsprogramvara kan vara avgörande, men med så många alternativ tillgängliga, hur väljer du det som passar bäst? Innan du investerar bör du utvärdera vilka funktioner som kommer att ha störst inverkan på din dagliga verksamhet och långsiktiga tillväxt.

Tänk först igenom dina affärsbehov och utmaningar.

Känner du dig överväldigad av manuell hyresinkassering?

Har du problem med långsamma svar på underhållsärenden?

Eller vill du utöka din fastighetsportfölj utan att öka omkostnaderna?

Den perfekta programvaran hanterar dessa specifika utmaningar med robusta AI-drivna lösningar. Här är några viktiga saker att tänka på:

Automatisering: Effektiv programvara bör effektivisera repetitiva uppgifter som uppföljning av hyresavtal, hyresinkassering och hantering av underhållsärenden, så att ditt team kan fokusera på mer värdeskapande aktiviteter

AI-integration: Avancerade AI-verktyg såsom algoritmer för hyresgästbedömning, chattbottar för kommunikation med hyresgäster och funktioner för förebyggande underhåll kan avsevärt minska riskerna och förbättra effektiviteten

Centraliserat system: Att hantera hela din fastighetsportfölj från en enda plattform hjälper dig att behålla överblicken, minska fel och förbättra samarbetet mellan teammedlemmarna

Skalbarhet: När din fastighetsportfölj växer bör din programvara kunna skalas upp i motsvarande grad utan att bli orimligt dyr eller komplex

Användarupplevelse: Ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt i kombination med lyhörd kundsupport garanterar smidig implementering och fortsatt nöjdhet

Anpassning och integrationer: Möjligheten att anpassa Möjligheten att anpassa AI-driven automatisering av arbetsflöden och integrera med annan programvara (bokföring, CRM, marknadsföring) ger flexibilitet och utökar ditt tekniska ekosystem

De bästa AI-programvarorna för fastighetsförvaltning

Det är dags att gå igenom de bästa alternativen och analysera vad som gör varje verktyg unikt, vilka nyckelfunktioner de erbjuder, hur mycket de kostar och vilka nackdelar du bör känna till.

1. ClickUp (Bäst för hantering av arbetsflöden inom fastighetsförvaltning och teamsamarbete)

Driv din fastighetsverksamhet med ClickUp genom uppgiftshantering, schemaläggning och interaktiva fastighetskartor

Om du arbetar med fastighetsförvaltning vet du hur mycket du har att hålla reda på – hyresavtal, underhåll, marknadsföring, kundkommunikation och att se till att teamet är samstämt. Det är där ClickUp for Real Estate kommer in.

Se det som din allt-i-ett-kontrollcentral, men med en rejäl AI-uppgradering tack vare ClickUp Brain.

Med ClickUps AI kan du automatisera de repetitiva uppgifter som tar upp hela din dag, som att tilldela uppföljningar för förnyelse av hyresavtal, schemalägga inspektioner eller skicka ut påminnelser om underhåll. Behöver du sammanfatta ett möte eller snabbt skriva ett utkast till en uppdatering för ditt team? AI:n kan hantera det också, så att du aldrig fastnar och stirrar på en tom sida.

Få viktiga uppdateringar direkt med ClickUp Brain

Men det är inte allt. ClickUps AI-verktyg är en game-changer för marknadsföringen och kundhanteringen i ditt företag. Tänk dig att kunna skapa engagerande nyhetsbrev eller svara på kundförfrågningar på rekordtid.

Om du vill komma igång direkt har ClickUp färdiga mallar speciellt för fastighetsproffs. Det finns en kalkylbladsmall för fastigheter som hjälper dig att hålla ordning på alla dina fastigheter och hyresavtal, en nyhetsbrevsmall för fastigheter (som fungerar perfekt med AI för innehållsskapande) och en marknadsföringsmall för fastigheter som hjälper dig att planera och följa upp dina kampanjer.

Skapa en stark relation till dina kunder med ClickUps nyhetsbrevsmall för fastighetsbranschen

Utöver AI är ClickUp utvecklat för fastighetsteam. Du kan skapa anpassade arbetsflöden för hyresavtalsuppföljning, underhåll och inspektioner, samla in hyresgästers önskemål via formulär, använda uppgiftsmallar för allt du gör upprepade gånger och hålla koll på allt med ClickUp-dashboards. Dessutom integreras det med din e-post, kalender och andra fastighetsverktyg, så att allt fungerar tillsammans.

ClickUps bästa funktioner

Anpassade arbetsflöden: Skräddarsy processer för hyresavtalsuppföljning, underhåll och inspektioner med hjälp av Skräddarsy processer för hyresavtalsuppföljning, underhåll och inspektioner med hjälp av ClickUps anpassade vyer och anpassade statusar

Formulär för hyresgästförfrågningar: Samla in och hantera hyresgästförfrågningar smidigt via Samla in och hantera hyresgästförfrågningar smidigt via ClickUp Forms

Uppgiftsmallar: Standardisera återkommande arbetsuppgifter som inflyttningar, reparationer och uppföljningar

Dashboards: Översikt över fastighetens resultat, teamets arbetsbelastning och viktiga nyckeltal

Integrationer: Synkronisera med e-post, kalendrar och populära fastighetsverktyg via Synkronisera med e-post, kalendrar och populära fastighetsverktyg via ClickUp-integrationer för en enhetlig upplevelse

Begränsningar i ClickUp

Kan ha en inlärningskurva för nya användare

Priser för ClickUp:

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det som har gjort störst skillnad för mig med ClickUp är de anpassningsbara mallarna och möjligheten att skapa enhetlighet mellan alla våra fastigheter i alla regioner, så att kundupplevelsen blir densamma oavsett vilken Convene-anläggning de besöker.

2. AppFolio (Bäst för fastighetsförvaltning i realtid)

via AppFolio

AppFolio erbjuder en omfattande svit av molnbaserade verktyg för förvaltning av olika typer av fastigheter, inklusive bostäder, kommersiella fastigheter och studentbostäder.

Dess AI-drivna funktioner effektiviserar verksamheten avsevärt och omfattar automatiserad uthyrning, effektiv underhållsspårning och smidig kommunikation med hyresgästerna. Detta gör det möjligt för fastighetsmäklare att hantera sina portföljer med enastående effektivitet, vilket sparar tid och resurser.

AppFolios bästa funktioner

Hantera bokföring, uthyrning, underhåll och kommunikation från en enda, lättillgänglig plattform

Effektivisera uppgifter som hyresinkassering, underhållsförfrågningar och hyresgästprövning genom automatisering och dedikerade portaler för hyresgäster, ägare och leverantörer

Ger finansiell insikt i realtid med detaljerade rapporter om intäkter, kostnader och fastighetens resultat

Erbjuder en fullfjädrad mobilapp för förvaltning på språng samt AI-verktyg som underlättar hyresförfrågningar och underhåll

Begränsningar i AppFolio

Kan vara mer lämpligt för större fastighetsbestånd

Priser för AppFolio

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för AppFolio

G2: 4,6/5 (över 630 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om AppFolio?

En recension på G2 säger:

Jag älskar möjligheten att anpassa rapporterna, och om det inte finns en rapport som du behöver kan Appfolio i nio fall av tio skapa den åt dig. Fördelarna med att kunna skicka sms och e-post till hyresgäster och husägare är avgörande för dokumentation och arkivering. Ingen av oss gillar att göra misstag, men i stort sett allt du kan göra kan du också ångra, vilket gör det enkelt att rätta till fel. Det som också är fantastiskt är att om det är något du behöver reda ut, är kundsupporten mycket snabb och hjälpsam med att guida dig genom utbildningen. Jag har arbetat med fastighetsförvaltning i över 30 år och detta är utan tvekan det bästa programmet jag någonsin har arbetat med.

3. TenantCloud (Bäst för heltäckande fastighetsförvaltning)

via TenantCloud

TenantCloud erbjuder en molnbaserad plattform för fastighetsförvaltning som är utformad för att effektivisera driften av både bostads- och kommersiella fastigheter. Med hjälp av avancerade AI-drivna verktyg förenklar den komplexa uppgifter som noggrann granskning av hyresgäster, effektiv samordning av underhåll och smidig hyresinkassering.

Detta centraliserade system ger fastighetsförvaltare ett enda, intuitivt gränssnitt för att övervaka hela sitt bestånd, vilket sparar tid och minskar den administrativa bördan.

TenantClouds bästa funktioner

Underlättar en smidig uthyrningsprocess med onlineansökningar och anpassningsbara digitala hyresavtal som uppfyller lagkraven

Inkluderar särskilda portaler för hyresgäster och ägare som främjar tydlig kommunikation, vilket gör det möjligt för hyresgästerna att skicka in förfrågningar och få tillgång till information

Innehåller robust underhållsspårning och hantering av arbetsorder, vilket gör det möjligt för fastighetsförvaltare att effektivt planera reparationer, tilldela uppgifter och övervaka framstegen

Utnyttjar kraftfulla verktyg för bokföring och finansiell rapportering för att spåra utgifter, hyresintäkter och resultaträkningar

Begränsningar i TenantCloud

Vissa avancerade funktioner finns endast tillgängliga i dyrare abonnemang

Begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter

Priser för TenantCloud

Startpaket: 18,00 $ per månad

Tillväxtplan: 35,00 $ per månad

Pro-plan: 60,00 $ per månad

Affärsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för TenantCloud

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TenantCloud?

En recension från Capterra säger :

Tenant Cloud är enkelt att använda både för våra hyresgäster och för oss. Det gör det enkelt att hålla koll på vad som händer var. Det möjliggör en öppen kommunikation med hyresgästerna och samlar alla våra dokument på ett ställe.

4. Mezo (Bäst för AI-driven underhållshantering)

via Mezo

Mezo använder sig av algoritmer för maskininlärning för att förutsäga framtida underhållsbehov genom att analysera historiska data, feedback från boende och fastighetsspecifika uppgifter.

Dess förutsägande förmåga gör det möjligt för fastighetsförvaltare att gå från reaktiva reparationer till planerat, förebyggande underhåll, vilket avsevärt minskar oväntade driftstopp och därmed sammanhängande akuta kostnader. Plattformen automatiserar också hela arbetsorderprocessen, från intelligent diagnos och skapande av detaljerade arbetsorder (ofta med hjälp av den virtuella assistenten Max) till smart tilldelning till de mest lämpliga leverantörerna eller den interna personalen.

Dessutom erbjuder Mezo avancerade funktioner för leverantörshantering, vilket gör det möjligt för fastighetsförvaltare att följa upp prestationsmått som svarstid, lösningsgrad och kostnadseffektivitet.

Mezo – de bästa funktionerna

Förutser behov för att förebygga fel och optimera schemaläggningen

Skapar, diagnostiserar och tilldelar uppgifter på ett intelligent sätt för ökad effektivitet

Övervakar leverantörsstatistik för kvalitets- och kostnadskontroll

Hantera verksamheten och förfrågningar var du än befinner dig

Integreras smidigt med befintliga fastighetsförvaltningssystem

Begränsningar i Mezo

Det kan krävas utbildning för att kunna utnyttja AI-funktionerna fullt ut

Priser för Mezo

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Mezo

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

🧠 Rolig fakta: Leasing är inte ett modernt begrepp – det är uråldrigt. Praktiken går tillbaka till omkring 2000 f.Kr. i det forntida Sumer, där lertavlor dokumenterade leasing av jordbruksutrustning. Fenicierna använde också skeppscharter, som liknar dagens utrustningsleasing, för att finansiera sjöfartsverksamhet. Dessa tidiga former av leasing var avgörande för finansieringen av mark, boskap och verktyg, vilket gjorde dem till en hörnsten i de forntida ekonomierna.

5. TurboTenant (Bäst för hyresvärdar som vill sköta uthyrningen själva och söker AI-förbättrad uthyrning)

via TurboTenant

TurboTenant är ett kraftfullt men ändå gratis program för fastighetsförvaltning som är särskilt utformat för att stärka enskilda hyresvärdar. Det underlättar hanteringen av hyresfastigheter genom att erbjuda smarta, automatiserade funktioner som effektiviserar hela processen för uthyrning och hyresgästhantering.

Även om det fokuserar på praktisk, uppgiftsspecifik intelligens snarare än djupgående, övergripande AI-integration, ökar dess smarta verktyg, som automatisering av delar av hyresbeskrivningar, effektiviteten avsevärt. TurboTenant är utformat för att ge hyresvärdar som sköter förvaltningen själva de avancerade funktioner som vanligtvis finns i betalda system, vilket gör fastighetsförvaltningen tillgänglig och enkel.

TurboTenants bästa funktioner

Lista alla dina hyresobjekt på de bästa sajterna från ett och samma ställe för att locka fler sökande

Samla in ansökningar digitalt och utför enkelt bakgrundskontroller, kreditprövningar och utkastningskontroller

Skapa juridiskt korrekta, anpassningsbara hyreskontrakt som är skräddarsydda för din delstat

Samla in hyran säkert online med automatiska påminnelser för punktliga betalningar

Effektivisera reparationsförfrågningar från hyresgäster och följ upp deras hantering på ett effektivt sätt

Begränsningar i TurboTenant

Begränsade AI-funktioner jämfört med andra plattformar

Avancerade funktioner kräver ett betalt abonnemang

Priser för TurboTenant

Gratis

Pro : 9,92 $/månad (faktureras årligen)

Premium: 12,42 $/månad (faktureras årligen)

TurboTenant-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TurboTenant?

En recension på Capterra säger:

Vi förvaltar fyra mindre fastigheter och den här programvaran har varit till stor hjälp för att hålla ordning på allt. Det är gratis för baskontot, men premiumversionen är mycket prisvärd med tanke på allt man får. De har dessutom en utmärkt kundtjänst.

6. EliseAI (Bäst för AI-driven hjälp med uthyrning)

via Elise AI

EliseAI är ett innovativt, AI-baserat CRM-system för fastighetsförvaltning som är utformat för att revolutionera hela uthyrningsprocessen. Till skillnad från traditionella CRM-system har EliseAI artificiell intelligens inbyggt i kärnan, vilket automatiserar viktiga arbetsflöden från den första förfrågan från hyresgästen till undertecknandet av hyresavtalet.

Plattformens sofistikerade AI fungerar som en virtuell uthyrningsagent dygnet runt och engagerar potentiella hyresgäster genom intelligenta, människoliknande konversationer samt erbjuder AI-guidade visningar som ger en uppslukande upplevelse utan direkt mänsklig inblandning.

EliseAI:s bästa funktioner

Erbjuder virtuella, interaktiva visningar ledda av AI, tillgängliga dygnet runt

Hanterar alla förfrågningar och uppföljningar från hyresgäster med intelligenta, personliga svar

Fungerar som AI för leadgenerering genom att kvalificera leads, boka möten och kontinuerligt engagera potentiella kunder för att konvertera

Effektiviserar skapandet och genomförandet av hyresavtal på ett effektivt sätt

Integreras smidigt med befintliga PMS-system för enhetliga data och arbetsflöden

Begränsningar i EliseAI

Det kan krävas ytterligare åtgärder för att integrera med befintliga system.

Priser för EliseAI

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för EliseAI

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om EliseAI?

En recension på G2 säger:

Elise har sparat våra uthyrningsspecialister över 2 000 timmar på mindre än 6 månader. Det är enkelt att programmera, lära sig mer och anpassa. Alla som arbetar med Elise ger förstklassig kundservice.

7. Happy Property (Bäst för kommunikation och engagemang med hyresgäster)

via Happy Property

Happy Property är specialiserat på att förändra kommunikationen med hyresgäster genom att utnyttja AI-drivna chattbottar och sofistikerade automatiserade svarssystem. Plattformen är helt inriktad på att öka hyresgästernas nöjdhet genom att tillhandahålla snabba, effektiva och konsekventa kommunikationskanaler.

Verktyget fungerar inte som en heltäckande, heltäckande fastighetsförvaltningssvit, men dess specialiserade expertis inom hyresgästengagemang gör det till ett oumbärligt verktyg för fastighetsförvaltare som vill förbättra boendeupplevelsen, minska antalet förfrågningar och bygga starkare relationer med hyresgästerna.

Happy Property – de bästa funktionerna

Använder intelligenta chattbottar för att hantera hyresgästernas frågor och ge omedelbar hjälp

Ger snabba och korrekta svar på vanliga frågor, vilket minskar svarstiderna

Integreras smidigt med befintliga PMS-system för enhetliga data och arbetsflöden

Möjliggör anpassning av automatiserade meddelanden för att upprätthålla varumärkets ton och specifika behov

Begränsningar för Happy Property:

Begränsade fastighetsförvaltningsfunktioner jämfört med konkurrenterna

Priser för Happy Property

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Happy Property:

G2: För få recensioner

Capterra: 4/6/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Happy Property?

En G2-användare säger :

Jag gillar att appen är så detaljerad när det gäller hur man dokumenterar en fastighet! Jag gillar också att man kan lägga in anteckningar i varje avsnitt om de bilder man har tagit!

8. Buildium (Bäst för fastighetsförvaltning på företagsnivå)

via Buildium

Buildium är ett robust, allt-i-ett-program för fastighetsförvaltning som är utformat för att förenkla verksamheten för hyresvärdar och fastighetsförvaltare. Dess främsta styrka ligger i att erbjuda ett brett spektrum av viktiga verktyg snarare än avancerad AI-integration. Men Buildium utnyttjar AI för smart hyresgästgranskning, dynamisk hyresprissättning, förebyggande underhåll och automatiserad hyresavtalshantering för att förbättra den operativa effektiviteten och beslutsfattandet.

Verktyget centraliserar också viktiga aspekter av fastighetsövervakningen, vilket gör det möjligt för användarna att effektivt hantera dagliga uppgifter, föra tydliga bokföringsregister och främja effektiv kommunikation med hyresgäster och ägare. Detta integrerade tillvägagångssätt hjälper fastighetsproffs att hantera sina portföljer mer effektivt och systematiskt.

Buildiums bästa funktioner:

Hanterar alla finansiella transaktioner och genererar viktiga rapporter

Effektivisera hyresgästrekryteringen med digitala ansökningar och noggrann granskning av hyresgäster

Ger ett organiserat system för att spåra och hantera alla underhållsförfrågningar för fastigheter

Erbjuder dedikerade onlineportaler för transparent kommunikation och självbetjäning för alla intressenter

Begränsningar i Buildium:

Priserna kan vara högre för mindre fastighetsbestånd

Begränsade AI-funktioner jämfört med andra plattformar

Priser för Buildium:

Viktigt : Från 58 $/månad för upp till 150 enheter

Growth : Från 183 $/månad

Premium: Från 375 $/månad

Betyg och recensioner för Buildium:

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buildium?

En recension på G2 säger:

Det är mycket smidigt att använda e-post- och SMS-systemet, som är mycket bra, och det är mycket enkelt att hålla koll på hyresgästerna. Verktyget gör ett bra jobb med att se till att ingen faller mellan stolarna. Användargränssnittet är lättanvänt och ger mig en mycket tydlig överblick över de anställda i bostäderna. Även om programvaran ursprungligen inte utvecklades för kommersiella personalbostäder fungerar den väl för ändamålet.

Förbättra din fastighetsförvaltningsstrategi med AI

I takt med att fastighetsförvaltningsbranschen fortsätter att utvecklas är det inte längre valfritt att införa AI-programvara för fastighetsförvaltning – det är nödvändigt för att förbli konkurrenskraftig.

Från automatisering av kommunikationen med hyresgästerna och underhållsuppgifter till förenkling av hyresavtalshantering och hyresinkassering – dessa AI-drivna verktyg hjälper fastighetsförvaltare att spara tid, sänka kostnaderna och fatta välgrundade beslut för hela fastighetsportföljen.

Oavsett om du är en enskild hyresvärd som förvaltar ett fåtal hyresobjekt eller ett stort fastighetsförvaltningsföretag som hanterar kommersiella fastigheter finns det en lösning på denna lista som passar dina behov. Plattformar som ClickUp utmärker sig genom sin förmåga att centralisera arbetsflöden, automatisera processer med AI och öka teamets produktivitet – allt på en och samma plattform.

I slutändan kan rätt tekniklösningar förändra din fastighetsförvaltning. Börja med ClickUp idag och upplev skillnaden själv!