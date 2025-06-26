14 kostnadsfria mallar för kundrekommendationer som hjälper dig att växa ditt företag

Om det finns en tillväxtstrategi som aldrig går ur mode är det rekommendationsmarknadsföring. Och ärligt talat är det helt logiskt.

Enligt en rapport litar hela 86 % av användarna mer på rekommendationer och recensioner än på annonser. Tänk på det: När en kund tar sig tid att rekommendera ditt företag handlar det inte bara om den service du levererat.

Det betyder att de kände sig sedda, stödda och tillräckligt trygga med ditt arbete för att sätta sitt namn bakom det. Det betyder att du inte bara är bra på det du gör – du är pålitlig, trovärdig och värd att prata om.

Det är det magiska med en välskriven kundrekommendation. Den ger ditt företag en trovärdighet som annonser inte kan köpa, och hjälper dig att växa på det gamla hederliga sättet – genom mun till mun-metoden.

För att hjälpa dig att få ut det mesta av det har vi samlat 14 av de bästa gratis mallarna för kundrekommendationer som du kommer att vilja ha i din verktygslåda. Från rekommendationsformulär till uppföljningar och tackbrev – varje mall innehåller viktiga detaljer och snabba tips så att du kan börja bygga bättre rekommendationsrelationer utan gissningar.

Vad är mallar för kundrekommendationer?

Mallar för kundrekommendationer är färdiga meddelanden eller formulär som hjälper dig att be nöjda kunder och klienter att rekommendera ditt företag till andra. Dessutom kan du spåra dessa rekommendationer längs vägen.

Dessa mallar ger dig ett tydligt format som vanligtvis innehåller:

Färdiga e-postmeddelanden/meddelanden som du kan skicka för att be kunderna att rekommendera någon

Ett tackbrev för när de gör det

Information om eventuella belöningar eller rekommendationsprogram som du erbjuder

Enkla formulär för att samla in referensuppgifter

Uppföljningsmeddelanden för att hålla konversationen igång

Dessa mallar sparar tid och hjälper dig att vara konsekvent, så att du inte behöver börja om från början varje gång. Allt du behöver göra är att anpassa dem efter hur du brukar prata med olika kunder och dela en unik rekommendationslänk så att de kan komma igång.

Vad kännetecknar en bra mall för kundrekommendationer?

En snabb Google-sökning ger tusentals mallar för kundrekommendationer. Men hur vet du vilka som verkligen är värda din tid och ansträngning?

Här är några viktiga funktioner att leta efter i en bra mall:

Enkelt och tydligt språk: En bra mall för kundrekommendationer är enkel och koncis. Den innehåller inga facktermer, utan bara ett tydligt budskap så att din kund vet exakt vad du ber om.

Alternativ för att anpassa: Leta efter funktioner som låter dig lägga till kundnamn, nämna något de uppskattade med att arbeta med dig och få rekommendationsförfrågan att kännas mer som en riktig konversation än ett generiskt meddelande.

Värdeerbjudande: Istället för att bara be om en tjänst, välj en mall som tydligt förklarar värdet av din tjänst. Detta ger kunderna en verklig anledning att dela den med människor de känner.

Professionell design: Hitta en mall för rekommendationsprogram som använder en ren formatering och ditt varumärkes utseende och känsla för att bibehålla ett polerat utseende. Om din kund delar den, reflekterar den fortfarande väl på ditt företag.

Tacksamhet: Kontrollera om mallen innehåller ett uppriktigt "tack", oavsett om det hänvisar till någon eller inte. Att visa uppskattning bidrar i hög grad till att hålla relationen stark.

14 kostnadsfria mallar för kundrekommendationer

Nu när du vet vad du letar efter, här är 14 kostnadsfria mallar för kundrekommendationer som hjälper dig att komma igång med ditt rekommendationsprogram.

1. ClickUp-formulärmall

Hämta gratis mall Använd ClickUp-formulärmallen för att samla in och hantera alla typer av undersökningsdata.

Ett av de enklaste sätten att samla in och hantera kundrekommendationer är genom formulär. ClickUp-formulärmallen hjälper dig att göra just det, utan krångel.

Det ger dig en tydlig, anpassningsbar struktur, komplett med fält, statusar och vyer. Dessa organiserar inte bara viktiga detaljer – som vem som gör rekommendationen, vem de rekommenderar och vilka tjänster de är intresserade av. De sparar också tid och hjälper dig att hålla ditt rekommendationsprogram konsekvent.

Denna mall är dock mer än bara ett ställe att samla information – den är utformad för att hjälpa dig att agera på den. Tack vare ClickUps uppgiftshanteringsmotor spåras, organiseras och granskas varje inlämning, vilket kopplar hela ditt rekommendationsprogram direkt till ditt arbetsflöde. Detta gör mallen till ett utmärkt val för ad hoc-uppgifter som kundintag, interna förfrågningar eller evenemangsanmälningar.

💜 Viktiga funktioner:

Inbyggda vyer som registreringsformulär, steg och startguide för att samla in strukturerade uppgifter.

Anpassade statusar som Komplett, Avvisad, Under granskning och Ny registrering för att övervaka framstegen för varje rekommendation.

Anpassade fält för att samla in och organisera information som syfte, kontaktuppgifter till referenser, ID-uppladdningar etc.

Sammanfattningsvy för en översikt över formulärets prestanda och inlämningar på ett ögonblick

Inbyggd integration med ClickUp Automations för att skicka påminnelser via e-post, lägga till kommentarer, tilldela uppgifter och mycket mer.

🔑 Perfekt för: Frilansare, småföretag eller byråer som vill skapa ett enkelt men effektivt referensprogram och samla in feedback från kunder.

Det som har gjort störst skillnad för mig med ClickUp är de anpassningsbara mallarna och möjligheten att skapa enhetlighet mellan alla våra anläggningar i alla regioner, så att kundupplevelsen blir densamma oavsett vilken Convene-anläggning de besöker.

2. ClickUp-mall för uppföljningsmejl

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för uppföljningsmejl för att skicka vänliga påminnelser så att kunderna inte glömmer dina rekommendationsförfrågningar.

När du driver ett kundreferensprogram kan uppföljning vid rätt tidpunkt göra hela skillnaden. Och det är just det som ClickUps mall för uppföljningsmejl är till för.

Oavsett om du tackar en kund för en rekommendation, kollar upp en lead som de skickat till dig eller knuffar på någon som visat intresse, hjälper den här mallen dig att hålla koll på alla rekommendationskonversationer. Den organiserar hela processen med automatiska meddelanden och påminnelser i rätt tid.

Liksom alla ClickUp-mallar har den anpassade statusar för att spåra var varje e-post befinner sig – skickad, väntar på svar eller klar. Dessutom kan du lägga till egna fält, som Referenskälla eller Begärd tjänst, för att hålla allt specifikt för ditt referensprogram.

💜 Viktiga funktioner:

Fördefinierade deluppgifter för olika uppföljningsscenarier (t.ex. efter möten, uppdateringar av erbjudanden)

Inbyggd checklista för kvalitetssäkring för att säkerställa koncisa e-postmeddelanden som är i linje med varumärket

Uppgiftsbaserad projektledning för att tilldela och spåra uppföljningsaktiviteter

Automatiska förfallodatum och påminnelser för att hålla uppföljningarna aktuella och konsekventa

🔑 Perfekt för: Sälj- eller marknadsföringsteam som främst förlitar sig på muntliga rekommendationer för att växa.

3. ClickUp CRM-mall

Hämta gratis mall Anslut ditt rekommendationsprogram till ClickUp CRM-systemet med hjälp av ClickUp CRM-mallen.

Det kan snabbt bli rörigt att hålla reda på kundrelationer. Så hur gör man det enkelt? ClickUp CRM-mallen är ett ramverk som håller alla dina leads, kontakter och rekommendationsmöjligheter snyggt organiserade i en central databas.

Som namnet antyder är denna helt anpassningsbara mall som standard kopplad till ClickUp CRM. Den innehåller anpassade statusar – som Behöver godkännande, Kvalificerad eller Öppen – som gör att du kan spåra rekommendationer.

Den har också anpassningsbara fält för att lägga till detaljer som kontaktnamn och e-postadresser, tillsammans med inbyggda pipelines och vyer för en snabb överblick över vad som händer med alla dina rekommendationsleads.

Du kan till och med automatisera vissa av de repetitiva uppgifterna i rekommendationsprocessen. Detta frigör tid som du kan använda för att fokusera på att bygga starka kundrelationer och utöka dina nätverksgrupper.

💜 Viktiga funktioner:

Anpassningsbar CRM-pipeline för att spåra leads, affärsstadier, kontaktinformation och anteckningar

Tavla- och listvyer för visuell eller detaljerad försäljningsuppföljning

Taggar och prioriteringar för att segmentera högvärdiga kunder och brådskande affärer

Inbyggda uppgifter och påminnelser för att följa upp i tid

🔑 Perfekt för: Frilansare, småföretag eller säljteam som behöver ett tydligt system för att hantera kundrelationer.

4. ClickUp-mall för feedbackformulär

Hämta gratis mall Prioritera insamling och analys av feedback med ClickUps mall för feedbackformulär.

Feedback spelar en mycket större roll i ett kundreferensprogram än du kanske tror. Du behöver höra direkt från dina kunder vad som fungerar och vad som kan förbättras. När dina kunder känner sig lyssnade på är de mer benägna att rekommendera andra, eftersom de litar på att du bryr dig om deras upplevelse.

ClickUp-feedbackformuläret ger dig ett strukturerat sätt att samla in användbar information med hjälp av anpassade fält som övergripande betyg, tjänsteleverantör och förbättringsförslag. Det har också inbyggda vyer, som en feedbacktavla och sammanfattningslistor, som hjälper dig att snabbt upptäcka mönster och vidta åtgärder.

💜 Viktiga funktioner:

Funktioner för att skapa uppgifter med anpassade statusar som "Slutfört" och "Att göra" för att spåra kundfeedback.

Anpassade fält med över 7 attribut, såsom tjänsteleverantör, inköpsdatum och kundnivå, för att visualisera framsteg

6+ vyer, inklusive feedbacktabellvy, leverantörsrankningstabellvy och övergripande rekommendationspanelvy för bättre organisation

Tidsspårning och taggar för att kategorisera och övervaka feedback

Varningar om beroenden som hjälper dig att hålla ditt arbetsflöde på rätt spår

🔑 Perfekt för: Produkt-, försäljnings- och marknadsföringsteam som vill stärka sitt kundambassadörs- och rekommendationsprogram genom effektiv insamling och analys av feedback.

💡 Proffstips: Samla inte bara in feedback – slut cirkeln! Låt kunderna veta att deras synpunkter har gjort skillnad genom att dela uppdateringar eller tacka dem personligen. Det bygger förtroende, uppmuntrar till framtida feedback och förvandlar användare till lojala förespråkare. Använd ClickUp Brain för att be om idéer om hur du kan uppmuntra kunder att dela med sig av feedback. Använd ClickUp Brain för att utforma en strategi för rekommendationsprogram, generera idéer för incitament och mycket mer.

5. Mall för produktfeedbackundersökning från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa en enkät med hjälp av ClickUps mall för produktfeedback och ta reda på hur väl din produkt uppskattas av dina kunder.

Om du vill ha fler kundrekommendationer, börja med att lyssna på dina nuvarande kunder – vad de gillar, vad de inte gillar och vad de önskar var bättre.

ClickUps mall för produktfeedback hjälper dig att samla in ärlig feedback från dina kunder om din produkt. Med hjälp av den data du får kan du avgöra vad som behöver förbättras.

Den innehåller anpassningsbara fält som övergripande produktnöjdhet, produktens användningstid och användarupplevelse. Inställningarna gör att du kan anpassa undersökningen efter dina specifika behov och olika vyer, såsom övergripande nöjdhet och produktbetyg, för effektiv feedbackanalys.

Du får också tillgång till funktioner som tidsspårning och e-postintegrationer, vilket gör det enklare för dig att hantera hela feedbackprocessen utan problem.

💜 Viktiga funktioner:

Anpassningsbara enkätfält som samlar in detaljerad produktfeedback, inklusive betyg och textsvar.

Uppgiftshanteringsfunktioner som automatiskt omvandlar enkätsvar till uppgifter för enkel uppföljning

Anpassade statusar för att skräddarsy ditt arbetsflöde och hantera feedbackens framsteg

Alternativ för att tilldela uppgifter och dela feedback för att uppmuntra teamsamarbete.

🔑 Perfekt för: Produktchefer, kundsupportteam eller marknadsförare som vill samla in, organisera och agera på användarfeedback.

Hämta gratis mall Bygg upp en ömsesidig relation med dina kunder genom att hålla kontakten med dem med hjälp av ClickUps mall för kundkontaktformulär.

Starka rekommendationer växer fram ur konsekventa, genomtänkta kundinteraktioner. ClickUps mall för kundkontaktformulär ger dina kunder ett enkelt och pålitligt sätt att kontakta dig – oavsett om de har feedback, frågor eller problem.

De är helt anpassningsbara, innehåller färgkodade statusar som Ny förfrågan och Under granskning och ger dig tillgång till inbyggda vyer som en kontaktsammanfattning och en processöversikt. Detta hjälper dig att hålla ordning, svara snabbt och hålla konversationen igång.

💜 Viktiga funktioner:

Automatisk konvertering av uppgifter från kundkontaktformulär

Anpassade fält för att samla in viktig kundinformation

Anpassade statusar som Komplett och Blockerad för att spåra och organisera förfrågningar

Fyra olika vyer (inklusive startguiden) för flexibel uppgiftshantering

Integrerade verktyg för teamsamarbete som ClickUp Docs , Chat och Whiteboards

🔑 Perfekt för: Kundsupportteam, små till medelstora företag, e-handelsföretag, marknadsföringsteam och produktteam som vill hålla kontakten med sina kunder.

7. ClickUp-mall för kundnöjdhetsundersökning

Hämta gratis mall Ta reda på hur nöjda dina nuvarande kunder är med hjälp av ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning.

Visst, nöjda kunder ger dig fler rekommendationer. Men hur vet du om de är verkligen nöjda? Genom att ställa rätt frågor! Använd ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning för att skräddarsy fält som hjälpsamhet, tydlighet och problemlösning så att de exakt matchar det du vill ta reda på.

Använd sedan vyer som Respondenter, Enkätformulär och Kunskapsbetyg för att granska feedback och snabbt upptäcka trender. Dessutom kan du arbeta med anpassade statusar som Öppen och Klar för att se var varje enkät befinner sig.

Och eftersom feedback kan omvandlas till uppgifter direkt, förblir inga frågor obesvarade. Detta hjälper teamen att prioritera åtgärder utifrån hur brådskande de är, tilldela uppgifter till lämpliga medlemmar och spåra framsteg utan att missa något.

💜 Viktiga funktioner:

Nio eller fler anpassningsbara fält för att samla in exakt den feedback du behöver

Automatisk uppgiftsskapande med anpassade statusar för att spåra framsteg

Fyra typer av vyer för att organisera och analysera svaren

Integrerade projektledningsverktyg som AI-stöd och kommentarreaktioner

Realtidsdatainsamling och automatisering av arbetsflöden för effektiv feedbackhantering

🔑 Perfekt för: Kundsupportteam, produktchefer och marknadsförare som behöver ett effektivt sätt att omvandla kundfeedback till användbara insikter och snabbt förbättra kundnöjdheten.

8. ClickUp-mall för kundframgång

Hämta gratis mall Spåra varje steg i rekommendationsprocessen med ClickUp Client Success Template.

Trött på missade möjligheter och oorganiserade uppföljningar av rekommendationer? ClickUp Client Success Template hjälper dig att spåra varje rekommendation, från den första introduktionen till den pågående relationen.

Med den här mallen kan du enkelt spåra viktiga milstolpar för rekommendationer, tilldela uppgifter och automatisera uppföljningar med hjälp av statusar som Onboarding, Förnyad och Förlorad.

Oavsett om det handlar om att följa upp leads eller vårda en rekommendation hjälper ClickUp dig att hålla koll på allt. Funktioner som checklistor, automatisering och integrationer gör att ditt team kan fokusera på att utöka ditt nätverk av rekommendationer.

💜 Viktiga funktioner:

Anpassade statusar för att spåra framsteg, från kundintroduktion till förnyelsefaser.

Automatiserade arbetsflöden för att ställa in uppföljningar, påminnelser och uppgiftsfördelningar

Anpassade fält och vyer för att kategorisera och visualisera kunddata

Tidsspårning och beroendehantering för att hålla koll på uppgifterna

Integrerade feedbackformulär för att samla in kundernas åsikter och förbättra dina tjänster

🔑 Perfekt för: Kundframgångsteam, kundansvariga och serviceteam som vill få kundrekommendationer, minska kundbortfallet och förbättra kundnöjdheten.

🧠 Kul fakta: Det sägs att Julius Caesar år 55 f.Kr. erbjöd sina soldater 300 sestertier (ungefär en tredjedel av deras årslön) för att rekrytera vänner till den romerska armén. Denna tidiga incitamentsbaserade rekrytering liknar moderna rekommendationsprogram.

9. ClickUp-mall för samarbete kring kundframgång

Hämta gratis mall Använd ClickUp-mallen för kundframgångssamarbete för att hålla koll på dina rekommenderade kunder och upprätthålla en smidig rekommendationsprocess.

Om det finns en mall som ditt rekommendationsprogram inte kan klara sig utan, så är det ClickUp Client Success Collaboration Template. Den är utformad för att göra hela processen smidig, organiserad och effektiv.

Från första kontakten till slutgiltigt godkännande håller det dig informerad om uppföljningar, möten och nästa steg – allt presenterat i en enkel fyra-stegsprocess: Ny kund, Schemaläggning, Möte och Godkänt. Du kan tilldela uppgifter, sätta deadlines och följa upp framsteg så att ditt team alltid vet vad som ska göras härnäst.

Du kan ladda upp rekommendationsformulär, mötesanteckningar eller till och med rekommendationsbrev direkt i uppgiftskorten. Det finns också extrafunktioner som inbyggd schemaläggning, taggar för att markera rekommendationer med hög prioritet och till och med en AI-assistent som hjälper till med att skriva eller uppdatera.

💜 Viktiga funktioner:

Tydlig kundpipeline i fyra steg för att spåra framsteg

Uppgiftskort med ansvariga, deadlines och filuppladdningar

Inbyggd schemaläggningssektion för möteskoordinering

AI-assistent för snabb dokumentation och uppgiftsinställning

Organiserat mappsystem för månatlig eller projektbaserad sortering

🔑 Perfekt för: Kundframgångsteam, onboardingkoordinatorer, projektledare och byråer som hanterar flera kundarbetsflöden.

10. Mall för kundrekommendationer från HubSpot

via HubSpot

HubSpot Customer Referral Templates Kit innehåller över 45 färdiga mallar för e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier, alla organiserade efter syfte: be om vittnesmål, dela meddelanden, följa upp och uttrycka tacksamhet.

Vad gör det ännu bättre? Du är inte begränsad till bara en kanal. Paketet innehåller mallar för både företagssidor och personliga sociala profiler, så att hela ditt team kan hjälpa till att sprida budskapet.

Oavsett om du erbjuder en belöning eller bara ber om en snabb presentation, gör detta kit att du kan hålla saker och ting konsekventa, professionella och lätta att hantera.

💜 Viktiga funktioner:

Över 45 mallar för e-post och sociala medier för rekommendationer

Meddelanden för att fråga, följa upp och tacka referenter

Sociala texter för både företagssidor och delning bland anställda

🔑 Perfekt för: Små team, tjänstebaserade företag eller alla som vill skapa ett kundreferensprogram utan stress.

💡 Proffstips: De bästa rekommendationsformulären känns enkla att använda – som att skicka ett snabbt sms till en vän. Gör ditt formulär kort, koncist och mobilvänligt. Ju enklare du gör det att rekommendera, desto mer sannolikt är det att dina kunder faktiskt gör det (om och om igen!).

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

11. Mall för kundreferensbrev från Template. Net

Den kostnadsfria, tydliga och eleganta mallen för kundrekommendationsbrev från Template. Net är perfekt för att rekommendera en kund till ett annat företag eller en annan kontakt. Den hjälper dig att lyfta fram kundens styrkor och föreslå hur de kan dra nytta av ett nytt partnerskap, vilket gör dina rekommendationer inte bara effektiva utan också trovärdiga.

Denna redigerbara mall är utformad med rena linjer och modern branding och innehåller avsnitt för kundens kontaktuppgifter, en kort översikt över deras arbete och ett utrymme för din personliga rekommendation. Du får till och med ett utrymme för att lägga till din egen logotyp och företagsinformation, så att ditt personliga varumärke hamnar i centrum.

💜 Viktiga funktioner inkluderar:

Redigerbar layout för rekommendationsbrev

Avsnitt för kund-/företagsuppgifter, kontaktinformation och rekommendationsmeddelande

Fält för avsändarens namn, företag och e-postadress

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma som ofta hänvisar kunder till andra tjänster, till exempel oberoende konsulter, byråer eller småföretag som erbjuder rekommendationer till partnerleverantörer.

12. Mall för policy för kundrekommendationsprogram för försäljning från Template. Net

Om du vill belöna lojala kunder eller uppmuntra partners att värva nya kunder, kolla in Sales Client Referral Program Policy Template by Template. Net. Den hjälper dig att tydligt kommunicera programmets mål, vem som kan delta och vilka belöningar som erbjuds.

Den har en användarvänlig, lättredigerad layout som gör det snabbt och enkelt att anpassa. Du kan ställa in rekommendationsvillkor och justera vem som får delta, vilka belöningar du erbjuder och hur rekommendationerna spåras.

Den täcker också alla viktiga aspekter, såsom integritet, villkor och vad som händer om du någonsin vill ändra programmet, så att du inte behöver oroa dig för att missa något.

💜 Viktiga funktioner:

Förberedda policyavsnitt, inklusive programöversikt, behörighet, incitament och villkor.

Helt redigerbara för att matcha din varumärkesstil och belöningsstruktur

Utrymme för att inkludera företagslogotyp, kontaktinformation och signatur.

🔑 Perfekt för: Små till medelstora företag som lanserar nya försäljningsprogram eller finjusterar sina befintliga marknadsföringsinsatser.

13. Mall för juridisk kundreferens från Template. Net

Advokatbyråer, det här är något för er. Template.nets mall för juridisk kundreferens hjälper dig att samla in alla viktiga uppgifter om både personen som gör referensen och den kund som de rekommenderar.

De är superenkla att anpassa och innehåller avsnitt där du kan lägga till referentens kontaktuppgifter, information om den rekommenderade kunden, vilken typ av juridisk hjälp de behöver samt eventuella deadlines eller ytterligare anteckningar. Oavsett om du delar eller tar emot rekommendationer hjälper detta ifyllbara men ändå enkla format dig att agera snabbt och ge kunderna en bättre upplevelse.

💜 Viktiga funktioner:

Förformaterade avsnitt för information om rekommendanten och kunden

Utrymme för att ange typer av juridiska ärenden och beskriva problem

Avsnitt för deadlines, önskad kontaktmetod och kommentarer

🔑 Perfekt för: Advokatbyråer, oberoende advokater, rekommendationspartners, juridiska assistenter och yrkesverksamma som rekommenderar kunder inom juridik.

14. Mall för tackbrev för kundrekommendation från Template. Net

Att skicka ett snabbt, personligt tackbrev visar inte bara att du bryr dig, utan hjälper också till att bygga lojalitet och säkerställer att de framgångsrika rekommendationerna fortsätter att komma. Mallen Tack för kundrekommendation från Template.net är ett omtänksamt sätt att visa kunderna hur mycket du uppskattar deras förtroende för ditt företag.

De är utformade för att vara enkla, uppriktiga och färdiga att använda – lägg bara till kundens namn, den person de har rekommenderat och dina företagsuppgifter, så får du ett personligt, uppriktigt och professionellt tackbrev på några minuter.

💜 Viktiga funktioner:

Förskrivet tackmeddelande som bekräftar rekommendationen

Anpassningsbara platshållare för namn, datum, företag och tjänster

Professionell ton som speglar uppskattning och stärker kundrelationerna

🔑 Perfekt för: Företagare, tjänsteleverantörer, säljteam, kundtjänstmedarbetare och alla som vill bygga lojalitet genom personliga tackmeddelanden.

Gör kundrekommendationer till en kraftfull tillväxtstrategi med ClickUp!

Lojala kunder och klienter kan göra underverk för ditt företag. När en av dem rekommenderar din produkt eller tjänst betyder det att de litar på ditt arbete tillräckligt för att gå i god för det. Den typen av förtroende är kraftfullt.

De mallar för kundrekommendationer som vi delar med oss av i denna lista är till för att hjälpa dig att bygga upp det förtroendet. Oavsett om du skickar ett tack, ber om en rekommendation eller sätter upp en enkel process för att hantera dem, så har du allt du behöver här.

Varje mall har ett annat syfte – kanske behöver du ett enkelt formulär för att samla in feedback eller en snabb e-postmall för att följa upp en potentiell kund. Oavsett var du befinner dig i processen gör dessa verktyg det enklare att hålla igång verksamheten utan att behöva fundera för mycket.

Och om du letar efter ännu fler sätt att hålla ordning, kolla in ClickUps kompletta bibliotek med över 1 000 mallar. Du hittar allt från projektverktyg till kundarbetsflöden – helt anpassningsbara och skapade för att fungera med ditt team i realtid.

Registrera dig idag på ClickUp för ett gratis konto och förvandla det till din personliga programvara för att spåra rekommendationer!