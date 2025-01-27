De 10 bästa affiliateprogrammen för programvara 2025

Affiliateprogram för programvara skapar värdefulla partnerskap mellan marknadsförare, utvecklare och konsumenter. Som utvecklare kan du registrera dig för de bästa affiliateprogrammen inom programvarubranschen, marknadsföra produkter och banbrytande programvarulösningar genom betalda annonser och tjäna höga provisioner.

Ja, det är så enkelt!

Om du letar efter sätt att öka dina passiva inkomster och driva mer trafik till dina onlinebutiker kan affiliateprogram för programvara vara till hjälp.

Denna artikel listar de 10 bästa affiliate-marknadsföringsprogrammen inom mjukvarunischen för att hjälpa dig att komma igång. Låt oss dyka in!

Vad ska du leta efter i affiliateprogram för programvara?

Innan du registrerar dig för ett affiliateprogram för programvara bör du kontrollera flera faktorer, såsom storleken på affiliatenätverken, provisionssatser, företagsrecensioner samt provisionsutbetalningsstruktur och tidsplaner. Detta säkerställer att du får adekvat ersättning för dina insatser.

Här är några andra viktiga faktorer att leta efter i de bästa affiliateprogrammen för programvara för att öka din affiliateförsäljning.

Rapporteringstavla i realtid: Avancerad analys i realtid är viktigt i affiliate-kampanjer för att spåra KPI:er såsom affiliate-anslutningar, försäljning och provisioner.

Cookies livslängd: Avser giltighetstiden för din affiliate-länk efter att den potentiella kunden har klickat på den. En längre livslängd för cookies innebär fler möjligheter till konverteringar och högre utbetalningar.

Integration: De bästa affiliateprogrammen för programvara måste integreras sömlöst med avancerade analysverktyg och betalningsgateways för att optimera dina affiliate-marknadsföringsinsatser och driva försäljningen.

Tillgång till marknadsföringsverktyg: Tillgångar som banners, texter och mallar för sociala medier hjälper affiliate-partner att maximera sina marknadsföringsinsatser. Genom att välja ett referensprogram som erbjuder marknadsföringsverktyg för sociala medier kan du maximera dina marknadsföringsinsatser och belöningar.

Villkor: Innan du väljer ett affiliateprogram är det viktigt att du läser igenom dess olika villkor, betalningspolicyer och ytterligare krav.

De 10 bästa affiliateprogrammen för programvara att använda

Affiliateprogram för programvara gör det möjligt för företag att generera relaterat innehåll för användare i stor skala. Vi har redan gått igenom vad man ska leta efter i ett bra affiliateprogram. Låt oss nu utforska de 10 bästa affiliatepartnerskapen 2024.

1. ClickUp

Innan vi berättar om ClickUps affiliate-marknadsföringsplattform för programvara, låt oss presentera ClickUp så att du förstår varför människor registrerar sig för det. ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som förenklar arbetsflöden och förbättrar teamets totala produktivitet.

Kunskapsarbetare som projektledare och teamledare använder ClickUp för att planera, delegera, övervaka och driva sina projekt framåt på ett organiserat sätt med hjälp av funktioner som ClickUp Goals.

Det är en idealisk lösning för team som vill hålla ordning och nå sina mål snabbare. Det möjliggör spårning av sprintmål, hantering av anställdas OKR och veckovisa resultatkort för projektframgång.

Sätt upp och följ dina mål med ClickUp Goals

ClickUp Dashboard ger en helhetsbild av alla projekt, vilket gör det möjligt för team att följa projektets framsteg, identifiera flaskhalsar och fatta välgrundade beslut för att öka effektiviteten.

Använd ClickUps instrumentpanel för att förbättra projektets prestanda och hantera team

Vår projektledningsplattform ClickUp automatiserar projektplanering, genomförande och rapportering. Den skapar också uppgifter och deluppgifter automatiskt och sammanfattar diskussionstrådar, vilket gör den till en utmärkt plattform för tvärfunktionellt teamsamarbete. Vänta, vi är inte klara än!

Använd ClickUp Project Management-lösningen för att förbättra samarbetet och öka effektiviteten

ClickUp View är unikt för både projektledare och teammedlemmar. Medan de förstnämnda kan följa projektets framsteg kan teammedlemmarna anpassa sin arbetsvy med mer än 15 anpassningsbara vyer för att prioritera uppgifter och hålla ordning.

Visualisera ditt arbete i över 15 anpassningsbara vyer med ClickUp View

Om du redan leder ett stort affiliate-marknadsföringsprogram kan ClickUp hjälpa dig att effektivisera det också! Det fungerar som en plattform för affiliate-hantering. Använd ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer för att analysera och spåra resultatet av dina affiliate-marknadsföringskampanjer och upptäcka strategier som ökar intäkterna.

Utnyttja ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer för att planera, genomföra och hantera dina marknadsföringskampanjer på en enda plattform.

ClickUp Affiliate Marketing Program

Ansök nu Gå med i ClickUps affiliateprogram och tjäna provision för att introducera ClickUp för din publik.

Låt oss prata om ClickUp Affiliates Program. Som ClickUp-affiliatepartner kan du tjäna provision på varje ny arbetsplats du hänvisar, inklusive gratis! Det fungerar i tre enkla steg:

Registrera dig för programmet och få en affiliate-länk

Marknadsför ClickUp och få nya användare att registrera sig med hjälp av affiliate-länken.

Tjäna provision för varje användare som aktiverar sitt konto med hjälp av din affiliate-länk.

Utbetalningsprocessen är enkel och snabb – du får dina pengar 15 dagar efter att ett konto har låsts.

Observera: Att hänvisa kunder räknas inte om den potentiella kunden redan är kund hos ClickUp.

Bästa funktioner

Av de olika funktionerna i ClickUp, ta en titt på några av dem som gör det till en produktivitetsmotor i en digital värld:

Omfattande rapportering : Visualisera projektets framsteg, följ teamets prestationer och fatta smarta beslut med anpassningsbara instrumentpaneler.

Måluppföljning : Effektivisera : Effektivisera målsättningen och uppföljningen för teamen så att de kan övervaka deadlines och till och med ändra målen efter behov.

Effektivt samarbete: Använd Använd ClickUp Whiteboard för att visualisera idéer och arbetsflöden och samarbeta med ditt team i realtid.

Automatisera uppgifter: Öka produktiviteten med Öka produktiviteten med ClickUp Brain som automatiserar olika uppgifter såsom att skriva utkast till svar på meddelanden, skapa mallar, transkribera videor och sammanfatta uppgifter och trådar.

Begränsningar

ClickUp erbjuder ett stort utbud av mallar och lösningar som kan vara överväldigande för nya användare.

ClickUp har support via e-post och SMS dygnet runt, men ingen direkt telefonsupport.

Prissättning

ClickUp har fyra olika priskategorier för sina användare:

Gratis: för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad

Företag : 12 $/månad

Företag : Kontakta säljteamet för att få en demo

ClickUp Brain: Lägg till 5 dollar per användare/månad till valfri betald plan för ClickUp AI

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

2. Semrush affiliate-program

Av de många andra fördelarna med Semrushs affiliateprogram är här de två som toppar listan:

Programvaruaffiliates tjänar 200 dollar för varje försäljning.

Plus 10 dollar extra för varje gratis provperiod från dina rekommendationer.

Detta ger en lockande möjlighet för affiliate-marknadsförare, innehållsutgivare, digitala marknadsförare och små marknadsföringsbyråer att tjäna och spåra sina provisioner i utbyte mot att hänvisa Semrush till kunder genom olika marknadsföringsstrategier.

Semrushs affiliateprogram fungerar enligt last-click-attributionsmodellen, där du kan få fördelar även 120 dagar efter att en potentiell kund har klickat på din hänvisningslänk. Du får en personlig affiliate-instrumentpanel för att hantera affiliate-betalningar och få tillgång till andra marknadsföringsverktyg som banners och landningssidor för att underlätta hänvisningsprocessen.

3. Nortons affiliateprogram

Norton har länge varit ett pålitligt namn inom cybersäkerhet. Nyligen förvärvade företaget Lifelock för att lansera affiliateprogrammet Norton Lifelock, som lovar höga provisioner.

Så om du letar efter generösa utbetalningar utan övre gränser för provisionen kan Lifelock by Norton vara rätt affiliateprogram för dig.

Med Nortons affiliateprogram får du tillgång till kontohanteringssupport från deras dedikerade experter och andra verktyg för kundmarknadsföring och marknadsföring som hjälper dig att öka dina vinster.

Du kan gå med i detta affiliateprogram och börja tjäna pengar i tre enkla steg:

Registrera dig genom att fylla i ett enkelt registreringsformulär.

Marknadsför Lifelock, en ledande aktör inom identitetsstöldskydd

Börja tjäna obegränsade hänvisningsbelöningar

4. Affiliateprogrammet Monday

Monday har ett av de bästa affiliateprogrammen för programvara, som gör att du kan tjäna upp till 100 % provision på första årets försäljning för de kunder du hänvisat. Dessutom kan du maximera dina intäkter genom omedelbar kundsupport och insiktsfulla prestationsstatistik.

Monday affiliate program erbjuder också flera marknadsföringsresurser som mallar för inlägg på sociala medier, banners och länkar för att optimera dina vinster. Det erbjuder månatliga utbetalningar via Stripe eller PayPal.

5. Planable affiliate-program

Planables affiliate program för programvara passar bäst för sociala medieproffs och marknadsföringsbyråer. Det erbjuder progressiva provisioner enligt följande planer:

15 % på basplanen

20 % på pro-planen och

25 % på företagsplanen

Programmet har en omfattande onboarding-process, inklusive ifyllande av ett detaljerat registreringsformulär. När du är med kan du spåra dina intäkter med hjälp av en personlig instrumentpanel och få månatliga utbetalningar plus extra förmåner till ditt konto via PayPal.

6. Stellar affiliate-program

Tjäna över 150 000 dollar i årlig provision genom Stel lars affiliateprogram. Det har en dynamisk utbetalningsstruktur för sina affiliates:

30 % för grundprovisionen

40 % för framgångsrika affiliate-partner (försäljning över 8 000 dollar per månad)

50 % för kraftfulla affiliate-partner (försäljning över 12 000 dollar per månad)

Dessutom finns det en provision på 10 % på kupongsajter.

Förutom höga utbetalningar erbjuder affiliateprogrammet dedikerad affiliate-support och flera marknadsföringsmaterial, såsom produktinnehåll, produktflöden och textlänkar, så att du inte missar några försäljningar.

7. Adobes affiliateprogram

Adobe har ett brett utbud av kreativa appar som du kan rekommendera till andra och få chansen att tjäna attraktiva pengar som Adobe-affiliatepartner. Adobes affiliateprogram lovar varierande provisionssatser på sitt bibliotek med kreativa verktyg, inklusive Creative Cloud, Document Cloud och Adobe Stock.

Provisionssatserna för Creative & Document Cloud är:

Månadsabonnemang: 85 % av den första månaden

Årsabonnemang (månadsbetalning): 85 % av den första månaden

Årliga prenumerationer (engångsbetalning): 8,33 % av första året

Utbetalningen för Adobe Stock är 72 dollar för månads- och årsabonnemang. Document Cloud och Stock är dock endast tillgängliga i ett begränsat antal länder. Läs därför noggrant igenom de relevanta policyerna innan du ansluter dig till programmet.

Förutom intäktsmöjligheter för sina partners belönar Adobes affiliateprogram även sina kunder med:

Creative Cloud för privatpersoner och grupper

Problemfri betalning när de köper via din affiliate-länk

Stora rabatter för studenter

8. Crexi-affiliateprogram

Crexi är ett mjukvaruföretag som fokuserar på fastighetsinformation. Plattformen erbjuder ett generöst affiliate-marknadsföringsprogram. Affiliate-provisionerna är upp till 50 dollar per lead för att hänvisa Crexis mjukvara till din publik.

Cookies har dock en kort livslängd på 7 dagar, vilket ger dig begränsad tid att omvandla dina prospekt till kunder.

Få tillgång till dess användarvänliga gränssnitt och robusta spårningssystem om du är ute efter en pålitlig passiv inkomstkälla.

9. Wix affiliateprogram

Wix är en ledande webbplatsbyggare som genererar enorma trafikvolymer på sina webbplatser. Om du är innehållsskapare eller digital marknadsförare med en webbplats med hög trafikvolym hos Wix kan du marknadsföra Wix på din webbplats och tjäna provision.

Wix affiliate-marknadsföringsprogram erbjuder flera fördelar, såsom obegränsade hänvisningar, kreativa resurser och en intuitiv instrumentpanel. Du kan gå med i Wix affiliate-program genom att fylla i grundläggande uppgifter och börja tjäna potentiella belöningar genom att marknadsföra Wix premiumplaner på din webbplats.

10. Hubspot-affiliateprogram

Är du en innehållsskapare eller digital utbildare som gillar att skapa meningsfullt innehåll, särskilt för affärsproffs? Om ja, då är Hubspots affiliateprogram perfekt för dig.

Det har en differentierad utbetalningsstruktur, vilket innebär att ju fler konverteringar du gör, desto mer kan du tjäna. Du kan börja med att tjäna 30 % återkommande provision i upp till 1 år och sedan få en extra bonus för fler konverteringar per månad.

Dessutom kan du välja från deras stora bibliotek med kreativa verktyg, som hjälper dig att marknadsföra Hubspot till dina potentiella kunder. För att börja som Hubspot-affiliate måste du ansöka om programmet och vänta en eller två dagar på att din ansökan granskas. När du har godkänts kan du börja tjäna pengar genom att infoga affiliate-länkar i relevant innehåll.

Affiliatemarknadsföring förenklat

Affiliatemarknadsföring kan, när den görs på rätt sätt, vara en effektiv marknadsföringsstrategi som samtidigt ger sina partners en del av vinsten. Med mjukvaruprodukternas framväxt kommer det inte att förändras inom den närmaste framtiden.

Se till att registrera dig för flera program. Men hantera affiliates och håll koll på dina provisioner med hjälp av en dedikerad affiliate-spårningsprogramvara eller ett projektledningsverktyg.

Oavsett om du är en erfaren affiliate-marknadsförare eller precis har börjat, kan ClickUp hjälpa dig att reda ut trasslet och hålla koll på dina affiliate-kampanjer. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag !