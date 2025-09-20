Topp 10 delade kalenderappar för par som vill hålla ordning

Hälften av era gräl skulle kunna undvikas med en enkel sak: en delad kalender som fungerar.

Om du ständigt dubbelbokar, glömmer viktiga datum eller skickar sms med texten ”Vänta, hade vi planer idag?” är det ett tecken på att hushållets planeringssystem inte fungerar.

I det här blogginlägget har vi sammanställt de 10 bästa delade kalenderapparna för par som vill hålla ordning, slippa schemaläggningsdrama och fokusera på det som är viktigast.

Låt oss dyka in! 🗓️

De bästa delade kalendrarna för par i korthet

Här är de 10 bästa delade kalendrarna för par:

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser* ClickUp Smart delad kalender, AI-automatisering av uppgifter, schemaläggning med dra-och-släpp-funktion, anpassningsbara påminnelser Par, familjer, individer Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag. Cupla Delad kalendervy, chatt i appen, synkronisering med Google/Apple/Outlook, automatiska påminnelser Par Gratis plan tillgänglig TimeTree Flera delade kalendrar, händelseprioriteringar, bildbilagor, delning av offentliga kalendrar Par, familjer, sociala grupper Gratisabonnemang tillgängligt; premiumabonnemang för ytterligare funktioner. Mellan Delad kalender, privat chatt, årsdagsspårare, röstsamtal Par Gratis plan tillgänglig Cozi Färgkodad familjekalender, uppgiftslistor, receptplanerare, daglig agenda Par, familjer Gratis plan tillgänglig; reklamfri uppgradering med premiumversion Raft Visuell kalender med GIF:ar/emojis, nedräkningar, selektiv delning, flerspråkigt stöd Par, nära vänner Gratis plan tillgänglig Fantastical Kalenderuppsättningar för att växla mellan planer, stöd för tidszoner, inbjudningar för samarbete Par och familjer med fem medlemmar Gratis plan tillgänglig FamCal Uppgiftsfördelning, födelsedags-/årsdagsbevakning, resekostnadstabeller, inloggning på delat konto Par, storfamiljer Gratisversion tillgänglig; premiumversion tillgänglig Howbout Aktivitetsflöde för partner, chatt under evenemang, privata inlägg, delbara evenemangsinbjudningar Par, sociala vänkretsar Gratis plan tillgänglig Apple Kalender Sömlös synkronisering mellan Apple-enheter, delade iCloud-kalendrar, Siri-påminnelser Par som endast använder Apple-produkter Gratis med Apple-enheter

Vad ska du leta efter i en delad kalenderapp för par?

När du väljer en delad kalenderapp som är skräddarsydd för par är det viktigt att prioritera funktioner som förbättrar kommunikationen, främjar intimitet och effektiviserar den dagliga samordningen. Här är vad du bör tänka på:

Synkronisering i realtid: Kontrollera om appen uppdateras direkt på alla enheter, så att du kan hålla dig informerad om eventuella schemaändringar.

Användarvänligt gränssnitt: Välj en app med intuitiv design som gör det enkelt att lägga till, visa och ändra händelser utan att behöva lära sig komplicerade funktioner.

Integrerade kommunikationsverktyg: Välj en app som erbjuder inbyggda chatt- eller anteckningsfunktioner, vilket underlättar smidiga diskussioner om kommande evenemang eller uppgifter.

Anpassningsalternativ: Prioritera funktioner som färgkodning, etiketter och personliga påminnelser för att skilja mellan olika typer av händelser och prioriteringar.

Plattformsoberoende kompatibilitet: Se till att appen är tillgänglig på flera enheter och operativsystem, så att båda partnerna kan Se till att appen är tillgänglig på flera enheter och operativsystem, så att båda partnerna kan hantera flera kalendrar och hålla kontakten oavsett vilken plattform de föredrar.

🧠 Kul fakta: Mental belastning är verklig, och oftast är det en person som bär den största delen av den. Det inkluderar att komma ihåg födelsedagar, boka veterinärbesök eller följa upp skolaktiviteter. Studier visar att kvinnor ofta bär den största delen av denna planeringsbörda, även i jämställda relationer. När par använder en delad kalender för att planera dejtkvällar och annat blir det osynliga arbetet synligt och lättare att dela.

De 10 bästa delade kalenderapparna för par

Att hitta rätt delad kalenderapp kan göra en enorm skillnad i hur du och din partner hanterar ert dagliga liv tillsammans. Oavsett om ni koordinerar dejtkvällar, arbetsscheman eller familjeansvar, hjälper rätt verktyg er att hålla kontakten, undvika konflikter och ta tid för varandra.

Nedan finns 10 utmärkta kalenderappar som erbjuder funktioner skräddarsydda för par. 💑

1. ClickUp (Bäst för delade kalendrar och uppgiftshantering)

Optimera era fullspäckade scheman i ClickUp Calendar Förenkla schemaläggningen med den AI-drivna kalendern i ClickUp.

Er relation förtjänar bättre än en diskussion om klockan 23:00 om vem som har lagt in vad i kalendern. Om era mål som par inkluderar att komma ihåg dejtkvällar och vem som ska rasta hunden imorgon utan att behöva 10 olika appar, låt oss presentera er nya favorit: ClickUp.

Låt oss börja med ClickUp Calendar, det smarta schemaläggningsverktyget som anpassar sig efter era liv. Kärnan i verktyget är möjligheten att automatiskt schemalägga uppgifter och händelser baserat på gemensamma mål, personliga åtaganden och tillgänglighet i realtid.

Tänk dig att vakna upp till en dag som redan är planerad med dina personliga ärenden, arbetsmöten och till och med din partners sista minuten-påminnelser om att ni behöver handla mat.

Som den bästa kalenderappen säkerställer den att ni inte behöver blockera tid för möten manuellt eller koordinera logistiken via textmeddelanden. Ni får båda en skräddarsydd kalender som balanserar era individuella prioriteringar med gemensamma planer. Den skyddar till och med saker som är viktiga för er, som kvällspromenader, weekendresor eller ledig tid, genom att automatiskt omplanera uppgifter med lägre prioritet för att skapa utrymme för umgänge.

Och med säkra behörigheter, sekretessinställningar och ett tillägg för Google Kalender har du fullständig kontroll över vad som delas och vad som förblir privat.

I bakgrunden arbetar ClickUp Brain, din AI-drivna assistent som omvandlar dina chattar och planer till verkliga uppgifter, komplett med deadlines, påminnelser och uppföljning av framsteg. Planerar du en semester eller en dejt? Den genererar uppgifter i ClickUp, tilldelar ägare och sammanfattar till och med dina chattar eller mötesanteckningar till konkreta steg. 👇🏼

Planera och boka datum, årsdagar och mycket mer med din AI-assistent.

Ni behöver aldrig mer diskutera vem som ska boka hotellet.

Ställ in prioritetsnivåer i ClickUp Tasks för att hålla er överens om vad som är viktigast

Du kan till och med automatisera återkommande sysslor (ja, någon måste ta ut soporna varje onsdag), så att ni inte behöver påminna varandra hela tiden. ClickUp Automations ser till att uppgifter tilldelas, uppdateras eller slutförs utan att någon behöver jaga dem.

Få gratis mall Använd ClickUp Calendar Planner Template för att anpassa ditt schema efter era stilar.

För en mer omedelbar lösning, prova ClickUp Calendar Planner Template. Du kan schemalägga uppgifter efter kategori, färgkoda dem för tydlighetens skull och planera dagliga, veckovisa eller månatliga planer med bara några få klick.

Dessutom är den helt anpassningsbar. Oavsett om du är en planerare av typ A eller en partner som följer strömmen, så fungerar den för dig.

ClickUps bästa funktioner

Färgkoda ert liv tillsammans: Använd färgkodning eller etiketter för att enkelt skilja mellan arbete, personliga och gemensamma händelser, så att ni båda kan se vad som är på gång med ett ögonkast.

Håll koll på deadlines tillsammans: Skapa Skapa ClickUp-påminnelser för viktiga datum som årsdagar, förfallodatum för räkningar eller kommande evenemang, så att ingenting glöms bort.

Anpassa din kalender efter dina önskemål: Lägg till Lägg till ClickUp-anpassade fält som "Vem är ansvarig?", "Budget" eller "Plats" för att planera allt från ärenden till weekendresor med total tydlighet.

Planera tillsammans i realtid: Använd Använd ClickUp Docs för att samarbeta kring inköpslistor, resplaner eller renoveringsplaner, allt på ett och samma ställe.

Missa aldrig något: Ställ in Ställ in återkommande uppgifter i ClickUp för sysslor, räkningar eller veckovisa avstämningar så att ni inte behöver påminna varandra.

Se hela månaden på ett ögonblick: Använd Använd ClickUp Calendar View för att visualisera er delade kalender per dag, vecka eller månad med enkel drag-och-släpp-schemaläggning.

Begränsningar för ClickUp

Det kan kännas överväldigande i början på grund av dess breda utbud av funktioner och anpassningsalternativ.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension fångade vår uppmärksamhet:

ClickUps mångsidighet är oslagbar. Oavsett om jag arbetar med en enkel att göra-lista eller ett komplicerat projekt med flera team, fungerar ClickUp felfritt. Jag uppskattar kalendervyn när jag blockerar tid, dra-och-släpp-funktionen vid omplanering och den smidiga integrationen med Slack, Google Drive och Zapier. Möjligheten att skräddarsy instrumentpaneler, automatisera arbetsflöden och övervaka uppgifter i realtid har ökat min produktivitet otroligt mycket.

📮 ClickUp Insight: 18 % av användarna i vår undersökning sa att de vill att AI ska hjälpa dem att organisera livet genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Samtidigt letar 15 % efter AI som kan hantera rutinmässigt administrativt arbete. ClickUps AI-drivna kalender är utvecklad för båda. Den prioriterar automatiskt din dag, schemalägger uppgifter baserat på hur brådskande de är och håller allt synkroniserat när planerna ändras.

2. Cupla (Bäst för att balansera kärlek och vardagsadministration)

via Cupla

Cupla är en relationsfokuserad kalender- och produktivitetsapp som är speciellt utformad för par som vill hantera sitt gemensamma liv på ett smidigare sätt. Den sammanför båda partnernas kalendrar i en enda vy, så att synkronisering av scheman blir en vana, inte ett besvär.

Verktyget hjälper er att hitta gemensamma lediga tider, planera kvalitetstid och undvika missförstånd i vardagen som leder till stress. Oavsett om ni bokar möten, planerar semestrar eller bestämmer dejtkvällar, så ser Cupla till att ni och er partner är på samma sida.

Cuplas bästa funktioner

Integrera med Google-, Apple-, Outlook- och Android-kalendrar så att delade scheman visas i en vy.

Se ditt schema bredvid din partners, så blir det enkelt att samordna planer utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka.

Skapa händelser som automatiskt visas för er båda och lägg till delade uppgifter för att få påminnelser vid rätt tidpunkt.

Cupla-begränsningar

Vissa funktioner, som att lägga till checklistor eller inköpslistor, är inte tillgängliga på Android.

Cupla erbjuder inte tillgång till en webbversion.

Cupla-priser

Gratis

Cupla-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cupla?

Direkt från en recension på Reddit:

Vi använder Cupla och kan bekräfta att det fungerar riktigt bra för par. Den delar befintliga kalendrar så att du slipper krångliga administrativa processer/workarounds som du måste gå igenom om du försöker dela en befintlig Google-kalender.

Vi använder Cupla och kan bekräfta att det fungerar riktigt bra för par. Den delar befintliga kalendrar så att du slipper krångliga administrativa processer/workarounds som du måste gå igenom om du försöker dela en befintlig Google-kalender.

3. TimeTree (Bäst för samordnad schemaläggning med flera grupper)

via TimeTree

TimeTree är en delad kalenderapp som är utformad för att hjälpa par att hantera sina dagliga planer utan att missa något. Den erbjuder en central plats där båda partnerna kan följa varandras scheman, samordna evenemang och ha konversationer i realtid om kommande planer.

Växla till en vertikal tidslinjevy för att på ett intuitivt sätt bläddra igenom kommande dagar och hantera personliga uppgifter. Dessutom kan du komma åt TimeTree Public Calendars för att skapa och dela anpassade kalendrar som minievenemangssidor från din telefon.

TimeTree bästa funktioner

Skapa flera delade kalendrar för att organisera olika delar av ert liv, till exempel en för parets planer, en för familjen och en för hobbyer.

Få omedelbara aviseringar när din partner lägger till eller uppdaterar händelser, så att du aldrig missar något.

Lägg upp bilder och filer till evenemangsinformation med TimeTree Premium, vilket gör det perfekt för att dela biljetter, bokningar eller inköpslistor.

Ställ in händelseprioriteringar för att skilja mellan vardagliga planer och möten som inte får missas.

Begränsningar för TimeTree

Webbversionen saknar vissa funktioner som finns i mobilappen.

Funktioner som "senast online"-status kan väcka integritetsfrågor för vissa användare.

Priser för TimeTree

Gratis

Betyg och recensioner för TimeTree

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om TimeTree?

Enligt en recensent på Capterra:

Jag använder gratisversionen av TimeTree, vilket innebär att jag får reklam, men den är inte outhärdlig... Ibland klickar jag på den av misstag, vilket är superirriterande!!

Jag använder gratisversionen av TimeTree, vilket innebär att jag får reklam, men den är inte outhärdlig... Ibland klickar jag på den av misstag, vilket är superirriterande!!

💡 Proffstips: Sluta överfylla helgerna. När allt markeras som ett "snabbt ärende" glömmer man hur tröttsamt fem "snabba" ärenden kan vara. Försök att avsätta tid för återhämtning innan du säger ja till ännu en träff med vänner eller ett nytt projekt hemma.

4. Between (Bäst för par som vill kommunicera med fokus på integritet)

via Between

Between är en relationsplattform som är skapad exklusivt för par. Den kombinerar schemaläggning, privata meddelanden, minnesdelning och årsdagsspårning i en smidig upplevelse som hjälper par att hålla sig nära varandra och förbli anslutna.

Alla planer, påminnelser och meddelanden stannar mellan er, vilket hjälper er att hålla er synkroniserade på ett praktiskt sätt. ThumbKiss är en unik funktion där båda partnerna trycker på samma ställe på sina skärmar, vilket får båda enheterna att vibrera samtidigt och skapar en känsla av närhet.

Bland de bästa funktionerna

Håll koll på årsdagar och milstolpar med en inbyggd tidslinje som kommer ihåg alla era speciella dagar.

Planera tillsammans utan problem med den delade kalendern som inte kräver någon synkronisering eller krånglig installation.

Ring obegränsat med kristallklart ljud, så att ni kan hålla kontakten oavsett avstånd.

Anpassa era chattar med GIF-selfies, uttrycksfulla klistermärken och emoticons som är speciellt skapade för par.

Mellan begränsningar

Händelser måste läggas till manuellt, eftersom det inte finns någon integration med plattformar som Google Kalender eller Apple Kalender.

Saknar detaljerade kalendervyer (dagliga eller veckovisa) och avancerade schemaläggningsalternativ.

Mellanpriser

Gratis

Mellan betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Between?

En användarrecension säger:

Jag förstår hur funktionen "anteckningar" fungerar, men en "listor"-sektion skulle vara riktigt bra. Dessutom är kalenderfunktionen lite klumpig och inte särskilt anpassningsbar, vilket skulle vara bra. Det skulle också vara coolt att ha möjlighet att importera iCal- eller Google Kalender-händelser/delade kalendrar till appen eller till och med ha möjlighet att "dela händelse till Between" från ovanstående kalenderappar själva. Sammantaget använder vi fotofunktionerna mest (inte berättelserna, men det är en söt idé) och jag gillar verkligen hur det är gjort. Vi uppgraderade till ett livstids premiumkonto och det gör definitivt appen värd pengarna!

Jag förstår hur funktionen "anteckningar" fungerar, men en "listor"-sektion skulle vara riktigt bra. Dessutom är kalenderfunktionen lite klumpig och inte särskilt anpassningsbar, vilket skulle vara bra. Det skulle också vara coolt att ha möjlighet att importera iCal- eller Google Kalender-händelser/delade kalendrar till appen eller till och med ha möjlighet att "dela händelse till Between" från ovanstående kalenderappar själva. Sammantaget använder vi fotofunktionerna mest (inte berättelserna, men det är en söt idé) och jag gillar verkligen hur det är gjort. Vi uppgraderade till ett livstids premiumkonto och det gör definitivt appen värd pengarna!

📖 Läs också: Gratis mallar för bröllopschecklista för stressfri planering

5. Cozi (Bäst för familjeorienterad organisation)

via Cozi

Cozi är en digital organiserare som hjälper upptagna par att hålla sig samordnade utan att behöva ständigt kolla upp saker. Den erbjuder en delad, färgkodad kalender som är tillgänglig på alla enheter, så att du och din partner kan hantera allt, från möten till helgplaner.

Du kan slå samman Google Kalender, Apple Kalender och Outlook för att samla alla händelser på ett ställe. Även om dess design prioriterar funktionalitet framför estetik, gör dess effektivitet när det gäller att förbättra samordningen den till ett värdefullt verktyg för par som vill hålla ordning och hålla kontakten.

Cozi bästa funktioner

Använd Cozi Today för att få en daglig agenda som visar dina evenemang, uppgifter och shoppinguppdateringar.

Tilldela anpassade färger till varje partners schema så att du omedelbart kan se vem som är upptagen och vem som är ledig.

Skapa och dela uppgiftslistor för gemensamma ansvarsområden som semesterförberedelser, budgetering eller hushållssysslor.

Lägg till och organisera recept i den inbyggda måltidsplaneraren och konvertera dem sedan direkt till en delad inköpslista.

Cozi-begränsningar

Verktyget saknar ett integrerat meddelandesystem, vilket innebär att användarna måste byta till en annan app för att diskutera detaljerna kring evenemang.

Alla familjemedlemmar har samma åtkomst, vilket innebär att alla kan redigera eller ta bort händelser, vilket kan leda till oavsiktliga raderingar.

Priser för Cozi

Gratis

Cozi Gold: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Cozi

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cozi?

En användarrecension säger:

För det mesta är den här appen precis vad vi behövde för att hålla ordning på vår familjs schema. Det enda jag skulle vilja se förändrat är möjligheten att söka efter artiklar i inköpslistor. Jag har så många dubbletter av olika artiklar eftersom flera personer bara lägger till dem i listan istället för att kontrollera om de redan finns med och ta bort dem.

För det mesta är den här appen precis vad vi behövde för att hålla ordning på vår familjs schema. Det enda jag skulle vilja se förändrat är möjligheten att söka efter artiklar i inköpslistor. Jag har så många dubbletter av olika artiklar eftersom flera personer bara lägger till dem i listan istället för att kontrollera om de redan finns med och ta bort dem.

🧠 Kul fakta: Att använda en delad kalenderapp för par hjälper till att minska det som kallas kognitiv avlastning. Det är när du slutar försöka komma ihåg allt i huvudet och låter appen komma ihåg åt dig. Mindre mentalt kaos innebär färre humörsvängningar över missade möten eller dubbla bokningar under helgerna.

6. Raft (Bäst för designintresserade par som vill ha elegant samordning)

via Raft

Raft gör planeringen mer till en gemenskap och mindre till en syssla. Du kan synkronisera händelser från din iPhone och selektivt dela det som är viktigast, så att din partner ser det som är relevant utan att det blir rörigt.

Den förvandlar också enkla händelser till något mer meningsfullt med möjligheten att lägga till foton, emojis eller GIF:ar, vilket gör er kalender till en delad berättelse snarare än en uppgiftslista. Appen kombinerar kalenderfunktioner med den intima känslan av social interaktion, vilket gör den idealisk för par som värdesätter både organisation och gemenskap.

Rafts bästa funktioner

Håll koll på viktiga datum som årsdagar, dejtkvällar eller semestrar med nedräkningar och evenemangsinformation som bygger upp förväntningarna.

Synkronisera externa kalendrar som ditt arbetsschema och dela endast de händelser som du vill att din partner ska se.

Välj vilka händelser du vill dela med din partner eller likasinnade vänner och håll andra privata.

Byt till olika språk i takt med att Raft fortsätter att utöka sitt globala stöd, vilket gör det perfekt för flerspråkiga par.

Begränsningar för flottar

Raft stöder inte återkommande händelser, vilket kan kräva manuell inmatning för återkommande planer.

Appen saknar möjligheten att lägga till specifika platsadresser till händelser.

Raft-prissättning

Gratis

Betyg och recensioner av Raft

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Raft?

En användarrecension säger:

Min partner och jag har båda galna arbetsscheman och en delad kalenderapp hjälper oss att hålla ordning på saker och ting, plus att GIF:arna är söta – men appen har många problem. När jag försöker redigera en befintlig händelse krånglar appen och stängs av. Ibland kan min partner och jag inte se NÅGOT av det som den andra personen har lagt in, även när vi har ställt in appen så att den visar den andra personens kalender. Då måste vi gå tillbaka och uppdatera eller skapa om händelsen för att den ska visas i den andras kalender. Att ha en gemensam kalender hjälper inte riktigt om vi hela tiden måste fråga ”kan du se mina arbetsdagar i kalendern den här veckan?”.

Min partner och jag har båda galna arbetsscheman och en delad kalenderapp hjälper oss att hålla ordning på saker och ting, plus att GIF:arna är söta – men appen har många problem. När jag försöker redigera en befintlig händelse krånglar appen och stängs av. Ibland kan min partner och jag inte se NÅGOT av det som den andra personen har lagt in, även när vi har ställt in appen så att den visar den andra personens kalender. Då måste vi gå tillbaka och uppdatera eller skapa om händelsen för att den ska visas i den andras kalender. Att ha en gemensam kalender hjälper inte riktigt om vi hela tiden måste fråga ”kan du se mina arbetsdagar i kalendern den här veckan?”.

🔍 Visste du att? Par av samma kön delar ofta upp planeringsuppgifterna utifrån vad varje person föredrar eller är bra på, inte utifrån gamla könsroller. Det leder till mer rättvisa och färre förutfattade meningar. Denna flexibla inställning fungerar bra när man använder en delad kalenderapp för par, eftersom fokus ligger på att hitta balans.

via Fantastical

Fantastical erbjuder delade kalendrar så att du och din partner kan hålla koll på dejter, möten och familjehändelser på ett och samma ställe.

Med naturlig språkinmatning kan du snabbt skapa händelser genom att skriva fraser som "Middag med Alex kl. 19". Appen synkroniseras också mellan enheter, så oavsett om du använder en iPhone, iPad eller Mac hålls era scheman uppdaterade. Om du väljer Flexibits Premium for Families får du avancerade funktioner samtidigt som du behåller separata konton, vilket gör det enkelt att balansera delade och personliga planer.

Fantasticals bästa funktioner

Använd kalenderuppsättningar för att växla mellan gemensamma planer och personliga scheman utan att det blir rörigt.

Se väderprognoser i realtid tillsammans med evenemang, vilket gör det enklare att planera utomhusaktiviteter.

Ställ in anpassade tidszoner för par som bor långt ifrån varandra, så blir det enklare att planera samtal och virtuella dejter.

Samarbeta med hjälp av evenemangsinbjudningar, där båda parter kan acceptera, avböja eller föreslå alternativa tider.

Fantastiska begränsningar

Anpassningsalternativen för kalendervyer kan kännas begränsade jämfört med andra appar.

Saknar ett inbyggt system för uppgiftshantering, vilket kräver en separat app för att-göra-listor.

Fantastiska priser

Gratis

För enskilda personer: 4,75 $/månad (faktureras årligen)

För familjer med upp till fem personer: 7,50 $/månad (faktureras årligen)

För team: 4,75 $/månad per användare (faktureras årligen)

Fantastiska betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Fantastical?

Här är en recension från Capterra om denna delade kalenderapp för par:

Mycket enkel att använda. Perfekt integration med Microsoft Exchange/Outlook. Alla synkroniserings-, kalendervisnings- och Zoom-integrationsfunktioner fungerar bra. Möjligheten att kopiera/klistra in ett kalenderobjekt sparar överraskande mycket tid jämfört med att skapa tre eller fyra instanser av en identisk eller liknande händelse för vilken ett återkommande möte inte är lämpligt.

Mycket enkel att använda. Perfekt integration med Microsoft Exchange/Outlook. Alla synkroniserings-, kalendervisnings- och Zoom-integrationsfunktioner fungerar bra. Möjligheten att kopiera/klistra in ett kalenderobjekt sparar överraskande mycket tid jämfört med att skapa tre eller fyra instanser av en identisk eller liknande händelse för vilken ett återkommande möte inte är lämpligt.

💡 Proffstips: Var inte rädd för att lämna tomma utrymmen i kalendern. Du behöver inte fylla varje minut av dagen. Lägg in ett litet block med "inget planerat" så att ni båda vet att ni har en buffert. Det är er chans att koppla av, ta det lugnt eller följa med strömmen.

8. FamCal (Bäst för par som synkroniserar med släkten)

via FamCal

FamCal är skapad för par som lever ett hektiskt liv men vill hålla nära kontakt. Den samlar hela ditt dagliga schema på ett överskådligt ställe. Så nu slipper du glömda middagar, dubbla bokningar på helgerna eller överraskningar i sista minuten.

Denna familjekalenderapp erbjuder både kalender- och agendavyer, vilket ger flexibilitet i hur scheman visas och granskas. Varje partner loggar in med sin egen e-postadress under ett delat konto, vilket gör det enkelt att hålla ordning på saker från vilken enhet som helst, när som helst.

FamCals bästa funktioner

Tilldela delade och individuella uppgifter med deluppgifter för att dela upp att göra-listor i mindre delar, oavsett om det handlar om att planera en resa eller förbereda för gäster.

Använd matlagningsläget utan dimning som håller skärmen påslagen medan du följer ett recept utan att behöva använda händerna.

Spåra speciella dagar med inbyggda födelsedags- och årsdagsspårare.

Registrera och exportera resekostnader med hjälp av flera visuella diagram för att se vem som har betalat vad och hålla allt transparent.

FamCals begränsningar

Appen saknar tim- eller veckokalendervyer, vilket begränsar detaljerad schemaläggning.

Den kostnadsfria versionen av appen innehåller annonser.

Priser för FamCal

Gratis

FamCal-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om FamCal?

Det här är varför användare tycker att FamCal är en så bra app:

Jag älskar den här appen. Jag använder den för att planera mitt schema och min familjs. Vi har alla väldigt komplexa scheman. Jag älskar färgkodningen, de integrerade mållistorna och inköpslistorna och de många olika visningsalternativen för kalendern. Dessutom är kundsupporten fantastisk. Jag hade ett problem med appen och de kontaktade mig och löste allt samma dag. Jag älskar den!

Jag älskar den här appen. Jag använder den för att planera mitt schema och min familjs. Vi har alla väldigt komplexa scheman. Jag älskar färgkodningen, de integrerade mållistorna och inköpslistorna och de många olika visningsalternativen för kalendern. Dessutom är kundsupporten fantastisk. Jag hade ett problem med appen och de kontaktade mig och löste allt samma dag. Jag älskar den!

9. Howbout (Bäst för socialt aktiva par och vänskapskretsar)

via Howbout

Howbout är som ett privat flöde för er relation. Det håller er båda synkroniserade utan formella inbjudningar, långa sms eller kalenderkaos. Ni öppnar appen och ser direkt vad er partner har för sig, vilka planer som finns och vad som redan är bokat.

Från att träffa en vän i stan till att upptäcka att din partner är ledig på lördag – den ger dig den där känslan av ”hej, vi gör något” utan att behöva en hel konversation. Den kombinerar kalenderfunktioner med en social touch, vilket gör att även de minsta planerna känns mer genomtänkta och roliga.

Hur är det med de bästa funktionerna?

Bläddra igenom din partners liveaktivitetsflöde för att hålla dig uppdaterad om vad hen har för sig.

Använd den inbyggda chatten för evenemang för att planera logistik, dela uppdateringar eller meddela ändringar i sista minuten.

Dela uppdateringar, foton eller till och med roliga helgminnen bara mellan er två utan att sprida det till alla.

Skicka inbjudningar till evenemang till andra med en delbar länk, perfekt för dubbeldejt eller familjeplaner.

Bestäm vilka händelser som ska vara privata, vilka som din partner ska se och vilka som ska visas för dina nära vänner.

Hur är det med begränsningar?

Appen erbjuder färgkodning, men det finns begränsade möjligheter till ytterligare anpassning.

Vissa användare har noterat att appen kräver lite tid att lära sig.

Hur är det med prissättningen?

Gratis

Hur är det med betyg och recensioner?

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Howbout?

Direkt från en recension på Product Hunt om denna delade kalenderapp för par:

Jag kan inte fatta att den här appen inte fanns redan, den är ju självklar för social planering! Howbout gör det så enkelt att planera evenemang med vänner och familj.

Jag kan inte fatta att den här appen inte fanns redan, den är ju självklar för social planering! Howbout gör det så enkelt att planera evenemang med vänner och familj.

10. Apple Kalender (Bäst för par som använder Apple-produkter och vill ha en smidig lösning)

via Apple Kalender

Apple Kalender erbjuder en smidig kalenderapp för Mac för par som vill samordna sina scheman på ett effektivt sätt. Med hjälp av iCloud säkerställer denna lösning synkronisering i realtid, vilket gör delad planering enkel och intuitiv.

Par kan skapa en dedikerad iCloud-kalender och dela den privat. Detta gör att båda partnerna kan se och, om de har behörighet, redigera händelser. När man delar en kalender kan man bestämma om den inbjudna personen endast har visningsrättigheter eller om hen kan göra ändringar. Denna flexibilitet säkerställer att båda partnerna kan bidra till kalendern efter önskemål.

Apple Kalenders bästa funktioner

Samarbeta med andra familjemedlemmar, till exempel barn eller släktingar, i samma kalender.

Säg till exempel ”Påminn mig om att vi ska äta middag på fredag klockan 20” till Siri, så läggs det omedelbart till i er delade kalender.

Omplanera eller ändra planer snabbt med ett enkelt drag-och-släpp, utan att behöva redigera något manuellt.

Begränsningar i Apple Kalender

Båda partnerna måste använda en Apple-enhet för att kunna använda denna onlinekalender.

Apple Kalender erbjuder inte integrerade chatt- eller uppgiftshanteringsfunktioner inom evenemang.

Priser för Apple Kalender

Gratis

Betyg och recensioner för Apple Kalender

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Apple Kalender?

En användarrecension säger:

Jag skriver ALDRIG recensioner, men jag har använt den här appen i flera år och är mycket besviken över vad som händer med den. För det första var den här appen tidigare gratis. En dag bestämde de sig för att visa annonser, vilket gör att man nästan känner sig tvingad att betala för prenumerationen för att kunna behålla allt som lagrats i appen. Jag betalade nyligen för månadsprenumerationen, och i några dagar visades inga annonser, men idag visas de igen. När man öppnar appen måste man vänta på att reklamen ska sluta innan kalendern visas. När jag är mitt uppe i att boka en tid för något via telefon är detta ett stort besvär.

Jag skriver ALDRIG recensioner, men jag har använt den här appen i flera år och är mycket besviken över vad som händer med den. För det första var den här appen tidigare gratis. En dag bestämde de sig för att visa annonser, vilket gör att man nästan känner sig tvingad att betala för prenumerationen för att kunna behålla allt som lagrats i appen. Jag betalade nyligen för månadsprenumerationen, och i några dagar visades inga annonser, men idag visas de igen. När man öppnar appen måste man vänta på att reklamen ska sluta innan kalendern visas. När jag är mitt uppe i att boka en tid för något via telefon är detta ett stort besvär.

Håll kontakten med ClickUp

Delade kalenderappar kan förbättra parens tidshantering avsevärt, minska missförstånd och skapa mer utrymme för meningsfulla stunder.

Även om varje app på denna lista erbjuder något unikt, sticker ClickUp ut som den mest kompletta lösningen för par som vill ha mer än bara en kalender.

Med ClickUp Calendar kan du visa delade händelser, färgkoda viktiga datum och hantera allt från dejtkvällar till dagliga sysslor på ett och samma ställe. Lägg till ClickUp Brain, din AI-drivna assistent, så genereras plötsligt hjälpsamma påminnelser automatiskt, din vecka organiseras och till och med uppgifter sammanfattas utan någon ansträngning.

Är ni redo att planera bättre som ett team? Prova ClickUp gratis och börja organisera ert liv tillsammans!

Vanliga frågor

Vilken är den bästa appen för delade kalendrar för par?

Cupla: Utvecklad för par, med delade kalendervyer, chatt i appen och automatiska påminnelser.

ClickUp : Rekommenderas starkt för par som vill ha en smart, anpassningsbar delad kalender med AI-driven automatisering av uppgifter, påminnelser och samarbete i realtid.

TimeTree: Perfekt för att hantera flera delade kalendrar och prioritera händelser.

Between: Fokus på integritet och kommunikation mellan par, med privat chatt och spårning av årsdagar.

Cozi: Perfekt för familjer och par, med färgkodade kalendrar och delade listor.

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout och Apple Calendar är också utmärkta alternativ, alla med unika funktioner för olika behov.

Hur skapar man en delad kalender för par?

Välj rätt app: Välj mellan alternativ som ClickUp, Cupla eller TimeTree utifrån dina behov (funktioner, enhetskompatibilitet, integritet). Skapa konton: Båda partnerna bör registrera sig och skapa profiler. Skapa en delad kalender: Använd appens delnings- eller inbjudningsfunktion för att ge båda partnerna åtkomst. Synkronisera befintliga kalendrar: Många appar låter dig importera Google-, Apple- eller Outlook-kalendrar för en samlad vy. Anpassa: Använd färgkodning, påminnelser och anpassade fält för att organisera händelser och uppgifter. Kommunicera: Använd den inbyggda chatten eller anteckningarna för att diskutera planer och uppdateringar. Uppdatera regelbundet: Båda partnerna bör lägga till och uppdatera händelser för att hålla allt aktuellt.

Vilken är den bästa appen för delade familjekalendrar?

Cozi är ett förstklassigt val för familjer och erbjuder en färgkodad kalender, delade att göra-listor och måltidsplanering. ClickUp är också utmärkt för familjer som vill ha mer avancerade funktioner, inklusive uppgiftshantering och automatisering. FamCal och TimeTree är andra bra alternativ för synkronisering med släkten.

Vad är Cuplas delade kalender för par?

Cupla är en relationsfokuserad kalenderapp för par. Den sammanför båda partnernas scheman i en enda vy, vilket gör det enkelt att se när båda är tillgängliga, planera kvalitetstid och undvika missförstånd. Cupla integreras med Google-, Apple- och Outlook-kalendrar och erbjuder funktioner som chatt i appen och automatiska påminnelser. Den är gratis att använda, men vissa funktioner kan vara begränsade på Android eller otillgängliga på webben.

Vilka funktioner bör par leta efter i en delad kalenderapp?